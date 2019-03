CARRUSEL MADRID: LEGANÉS 0-2 GIRONA (16/03/2019)

Voz 1 00:00 Carrusel Madrid con Borja Cuadrado

Voz 3 00:07 todo muy buenas noches se todos bienvenidos a una nueva edición de Carrusel Madrid el nuevo proyecto de Radio Madrid por el cual estamos emitiendo todos los partidos del Leganés Getafe y Rayo Vallecano nos podéis escuchar a través de ser más Madrid es decir en el ciento cuatro punto tres de tu FM o si lo prefieres también estamos en Radio Madrid punto es y en la app de la Ser seleccionando por supuesto primero Radio Madrid jornadas número veintiocho en primera división Liga Santander ya han jugado dos equipos madrileños Real Madrid dos Celta cero Primer encuentro de Zinedine Zidane como técnico madridista en su segunda etapa goles de Isco Eden Gareth Bale ya acabado con malas noticias hace unos minutos el Athletic de Bilbao Atlético de Madrid ha perdido dos cero

Voz 0298 00:49 por el Cholo Simeone goles de Iñaki Williams

Voz 3 00:52 de Kenan cobro es decir que si mañana gana el Barça en el campo del Betis el Atlético de Madrid estará diez puntos de la cabeza

Voz 2 00:59 semana durísima para el conjunto rojiblanco

Voz 3 01:02 madrileño después de caer eliminado en Champions frente a la Juventus hay que ir amarrado también a la permanencia ya hablamos de los partir de mañana ya

Voz 2 01:10 hablamos del Rayo Vallecano que jugará a

Voz 3 01:12 seis y media en el campo del Villarreal ya a esa misma hora Valencia Getafe la Champions en juego gran temporada del conjunto de Bordalás pero lo primero es irnos al encuentro que da motivo parece que Rosell Madrid nos vamos a Butarque el Lega que va a intentar también dar un golpe de efecto para continuar un año más en primera división en la máxima categoría Leganés Girona Paco Hernández muy

Voz 2 01:36 buenas tardes qué tal Borja muy buenas tardes

Voz 0684 01:38 en el Madrid bienvenidos a Butarque donde en unos quince minutos va a comenzar este Leganés Girona un partido en el que el equipo de Pellegrino se la juega y quiere acercarse más a sus objetivos esos cuarenta y dos puntos que tengan derecho a seguir un año más en Primera División en Leganés tiene ahora mismo XXXIII así que quedan nueve los tres primeros se pueden conseguir

Voz 1269 01:58 oye le viene además de caer en el Wanda metros

Voz 0684 02:00 el lituanos por uno cero ante el Atlético de Madrid pero dejando una gran imagen en el estadio rojiblanco para hoy Pellegrino a recuperar hombres importantes que se perdieron el encuentro de El Atlético de Madrid por sanción vuelven Cuéllar si vas Recio y Óscar Rodríguez sólo una ausencia para hoy nada menos que la del que habitan un Airbus pido superar los problemas musculares también se ha quedado fuera finalmente Jonathan silo aunque estaba entrenando con el grupo por lo tanto con la ausencia del capitán Eden lateral el once de Pellegrino para este partido ante el Girona con Cuéllar en pie en portería si vas Ömer hubo Diego Reyes línea de tres en defensa los carriles para Kravets Unión Centro el campo para Recio Rubén Pérez y Óscar y arriba la dupla goleadora del Leganés break fue en es Siri por tanto este es el once que Pellegrino dispone para buscar los tres puntos ante un rival el Girona de Eusebio que no se le da nada bien al Leganés siete partidos sean enfrentados todos conjuntos cuatro empates tres victorias del conjunto catalán el Girona junto al Valencia son los únicos equipos a los que en Leganés no ha conseguido ganar y además en primera división el conjunto pepineros no ha conseguido ni siquiera hacerle un gol al Leganés el Girona que sale hoy en Butarque con monos portería con Pedro Porro Juan fue a Alcalá Muniesa en defensa Valerie Borja García en las bandas espera Pons Higuera Neil en el centro del campo y arriba Portu y el hombre que más debe temer hoy en Leganés Stuani que con dieciséis goles es el máximo goleador del equipo esto comienza en apenas trece minutos en un partido que va a arbitrar Munuera Montero Iker va a estar en el bar Iglesias Villanueva en Leganés en busca de tres puntos que le acerquen más a la permanencia lo contamos desde las nueve menos cuarto en Carrusel Madrid

Voz 3 03:50 gran de Paco Hernández y en la narración de este Leganés Girona en Carrusel Madrid vamos a volcarnos como siempre con la Segunda división también la Liga un dos tres desde las ocho y media está jugando uno de los nuestros toca ganar toca acercarse de nuevo a los puestos de ascenso nos vamos han Santo Domingo de la Agrupación Deportiva Alcorcón Club Deportivo Tenerife partido que va a contar Víctor González hora Héctor muy buenas tardes

Voz 0684 04:15 a Borja muy buenas Carrusel ya está en marcha desde las ocho y media extra Alcorcón Tenerife partido si cabe más vital desde el empate del Cádiz en el partido de las seis han faltado el equipo gaditano uno uno con el Lugo y eso quiere decir que si el Alcorcón consigue ganar se puede poner a tres puntos de esa promoción por la que estuvo varias semanas el Alcorcón Cristóbal Parra lo que sale con lo hizo ayer en porterías Angle y lateral derecho Bellvís lateral izquierdo centrales David Fernández Burgos doble pivote Dorca y el capitán Toribio a la banda derecha Borja Galán a la izquierda no no quién punta Juan Muñoz Gavilán Víctor Casadesús finalmente ha entrado en la convocatoria venía con molestias podrá tener minutos en la segunda parte enfrente un Tenerife un Tenerife más abajo de lo que se esperaba se la juega Oltras Joy caen en Alcorcón los chicharreros el entrenador José Luis Oltra podría ser despedidos equipo de Tenerife con Dani Hernández en la portería Luis Pérez Jorge Sáinz Alberto Hernández el defensa Luis Milla Julio Rey en el doble pivote por delante una línea de tres con su sopor jala soy montañés ya arriba el serbio malvas y cinco minutos ya de Partiendo la acaba de tener el Tenerife el primer intento por la banda derecha Alcorcón cero Tenerife cero

Voz 3 05:28 menuda categoría en Carrusel Madrid vamos a tener también baloncesto en directo en nada vamos a estar en el Pabellón Fernando Martín donde Montakit Fuenlabrada recibe desde las ocho y media a Valencia Basket los de Jota Cuspinera que van a intentar salir de la zona baja de la clasificación todo esto y mucho más durante las dos próximas horas con Nacho Air con Nacho Sánchez en la técnica esto es carros Selmayr

Voz 4 05:51 si quedando Pepa

Voz 2 05:57 con siete seis esta Baco Cruise se mete daño visto la bandeja registros engarzar Madrid ha ganado el Rey

Voz 5 06:31 Mari por dos cero al Celta a Zidane en su primer partido ha recuperado la vieja guardia con la que fue campeón de las tres últimas Ligas de Campeones ha recuperado a Keylor Navas para la portería también ha jugado Marcelo Isco queda marcado el primer gol Bale que ha anotado el segundo en fin día en el que ha vuelto a sonreír el Santiago Bernabéu escuchamos a uno de los jugadores que se estrenaba con Zidane el lateral derecho a llevar Odriozola

Voz 6 06:52 ya tenemos a hacían entrenador personalmente eh si te digo la verdad de pequeño era mi ídolo oí cosas de la vida ahora es mi entrenador no por eso cumplo un sueño que está a los mandos de de un entrenador como Zinedine Zidane muy contentos yo creo que el partido yo vamos aprovechamos estos últimos tres días para para trabajar aspectos tácticos para para ver el posicionamiento en el campo voy yo creo que hoy se ha visto se ha visto en el terreno de juego que salió todo muy bien hemos conocido prácticamente una ocasión de vamos con tres puntos buenas sensaciones si uno inicia

Voz 2 07:25 bueno fue las palabras de Álvaro Rodríguez Palo lógicamente buen inicio para el conjunto de Zinedine Zidane también puedo como decíamos en la portada de este el Madrid al Atlético de Madrid ha caído en San Mamés dura derrota para el equipo de Simeone dos cero frente al Athletic goles de Iñaki Williams y el segundo en el tramo final del partido lo marcaba quedan cuadro ha dado la cara uno de los símbolos del equipo rojiblanco Diego Godín

Voz 1176 07:50 qué y cómo entramos como siempre

Voz 7 07:52 Canal bateo bueno

Voz 2 08:19 bueno pues la los lamentos de Diego Godín lógicamente derrota dura para el Atlético de Madrid mañana tendremos dos

Voz 0298 08:24 Dios cruciales para los madrileños ambos a las seis y media ambos serán contados por supuesto en Carrusel Madrid el Getafe que va a jugar en Valencia con la intención de consolidarse en Champions el Rayo se enfrentarán en el campo de la cerámica ante el Villarreal duelo directo hay que salir en cuanto antes de ahí abajo luego las analizamos ferrolanos entramos ya en la previa del partido de Butarque esto es Carrusel Madrid

Voz 8 08:42 Carrusel Madrid se Más Madrid

Voz 2 09:38 sintonía del Club Deportivo Leganés en Carrusel madrid quedan poco menos de cinco minutos para que arranque el encuentro en Butarque sigue llegando me imagino la afición del conjunto pepineros

Voz 1269 09:49 Borja ambiente espectacular el que estamos viendo ahora mismo

Voz 2 09:54 tan que cuando suena la salida por la megafonía

Voz 1269 09:57 los dos conjuntos que ya están en el túnel de vestuarios preparado para salir recibiendo las últimas instrucciones de los entrenadores yo creo que vamos a tener buena entrada en Butarque todavía la gente sentándose en sus localidades vamos a ponerle unas nueve mil diez mil personas para este partido hoy antes

Voz 14 10:13 Girona mil diez Miranda que ha afinado mucho y eso se lo decimos a ellos pero el campo del Espanyol seguro que nuestro comentarista Quini Álvarez qué tal muy buena Jiri la buena qué es eso de un campo que tiene quince mil espectadores Nadal los nueve mil nueve euros

Voz 1176 10:28 mucha gente nombre de mujer

Voz 14 10:31 no vamos a darle margen baje bueno Kiril que así que ganas de de este partido para el Liga aquí importantes para pues no sé si de forma definitiva salvarla la categoría pero además le empieza a meter puntos a un equipo como el Girona y sobre todo pues que quedar dar continuidad a lo bien que está jugando el equipo está ya en Butarque sí

Voz 15 10:48 la trigésimo el partido de hoy ya que bueno se enfrenta a un rival que que es una bestia negra no para él no todavía no ha ganado ni en Primera ni en Segunda División el Leganés que yo confío mucho sobre todo cuando en casa que lleva sin perder desde septiembre encima haciendo fuego eh no no como tramos del año pasado que era más más un poco más feo no defensivo este año debemos más alegre León más más simpático no así que yo espero pero una noche divertida que que no ganadas de goles y inseguro que no va a dar mucha mucha alegría este Leganés

Voz 2 11:20 el que va a ser una noche divertida Quin y donde no debe estar siendo tan vertidas en Fuenlabrada decíamos que a las ocho y media debía haber comenzado el partido ante el Montakit Fuenlabrada Valencia Basket de la Liga Endesa pero Amanda gala qué tal muy buena

Voz 0277 11:32 qué tal buenas tardes desde el pabellón Fernando Matilda PP acierta el Montakit Fuenlabrada aquí en Valencia Basket como tú decías el partido comenzaba a Putin y media pero hay complicaciones hable los botones de tanto matiz ahora mismo estamos viendo cómo intentan cambiar este cristal y de momento es dar comienzo así que tendremos que esperar para que arranque el Montakit Fuenlabrada sales tiraba aquí

Voz 2 11:56 nada pues muy pendientes Amanda de lo que vaya pasando en el Fernando Martín de Fuenlabrada en tres minutos va a arrancar el partido de Butarque pero rápidamente vamos a escuchar a Mauricio Pellegrino que hablaba en la previa del partido recordemos el Lega décimo tercero con veintitrés puntos Girona decimocuarto con treinta y uno cuáles son objetivo del Club Deportivo Leganés esto es lo que dice Pellegrino

Voz 1530 12:14 ha jugado entre reinan pensando mucho en la tabla a veces es un factor limitante si lo tomamos desde esa perspectiva pensando a dos meses invicta los jugadores saben que tienen que salir a responder cada partido para esa tener que entrenar cada semana tener que prepara arte en esta Liga todos los equipos están muy preparados para para competir en una liga de muchísimo nivel no te puedes no te puedes quedar ni un segundo iba a ser una situación de buena si nos trasladamos a cuatro cinco meses atrás pero creo que tiene

Voz 0298 12:49 las cosas buenas que son mucho en el Leganés que hoy se mide hay Girona cuáles son los puntos fuertes del conjunto gerundense ahora nos los va a decir Quini pero primero no lo explica también el técnico del conjunto minero

Voz 1530 12:59 el equipo que tiene muchas herramientas para generar peligro iba no tiene delantero como portero que son muy peligroso sentí como inteligente es un equipo que juega bien al fútbol tiene muchas herramientas para quedarte peligro fuera en una buena racha va a ser un partido muy difícil muy compleja

Voz 2 13:20 bueno pues las palabras de Pellegrino quedan dos minutos ya para que comience el partido en Butarque ya con los protagonistas sobre el césped del que va a ser nuestro gran partido de la jornada en que Rosell Madrid

Voz 14 13:35 el partido de carecer Madrid ahora estaremos como decimos pero mientras vamos a aprovechar ahí ahí ahí

Voz 2 13:44 escuchamos para que se vaya concentrando para que se vaya creciendo este sonido de partido de la jornada a punto de comenzar el partido en Butarque Paco esta

Voz 1269 13:55 Leganés sobre el terreno de juego se colocan los jugadores de Pellegrino el equipo ya que se ha conjurado en la parte derecha del campo de Butarque también se conjura el rival hoy el Girona cuando recuerdan por megafonía otra vez la alineación del conjunto de Pellegrino Cuéllar con la toalla saludando a sus compañeros para comenzar el partido entre legales y el Girona tres puntos vitales por la permanencia arranca en Butarque el partido de la jornada en Carrusel

Voz 14 14:22 sí desde luego allí Quini tenemos las porterías bien no consolidadas con la red y todo esto no tenemos el problema que tenemos en la verdad

Voz 15 14:29 bueno sí la verdad es que aquí estamos bien controladas no está haciendo una grandísima temporada bueno está demostrando partido a partido no al final con sus paradas se está ganando la renovación no o que o que por lo menos esa oferta o de renovación y que no se va a dar en este caso el Valladolid que hay que hay rumores esperamos esperamos un un Girona a que que a priori a priori desde arriba se ve con cuatro ejes no se cómo

Voz 1176 14:54 sí

Voz 15 14:56 ese es un camilla en el sistema un Girona que parece que que no te hace nada pero luego te hace mucho daño sobre todo con Stuani un Wolfram García que que va caer por banda y la verdad es que es es un rival complicado sobre todo en la bastante bien Madrid

Voz 2 15:10 sí ha comenzado ya el partido Gorka ha comenzado el partido Dexter es ganadero en este partido de la jornada primero juegas reencuentro Paco

Voz 1269 15:17 la primera pelota la manejaba va a ser el balón largo va a atacar el legales por la parte del hecha ahí está el inglés peleando junta en va a recuperar el Girona ahí viene el conjunto catalán que no consigue hacerse con la bola Huelva Rubal Rubén Pérez mete el balón mostrar la parte derecha el balón que lo pelearán pegadito

Voz 16 15:31 tenía en línea ha levantado

Voz 1269 15:34 a falta o fuera de juego a favor del Girona falta va a sacar el conjunto catalán desde la parte izquierda lo va a hacer Muniesa que ocupa esa posición el lateral izquierdo por la ausencia de Raúl Carnero el jugador que llega del Leganés que tiene esa cláusula del miedo y que hoy no puede jugar el balón en largo para Girona la pelea Stuani Porto recibe junto así uvas que el encima ataca el Girona parte derecha se mire por aquí el XXIV Pedro Porro que va a encarar sobe Kravets el ucraniano retrasa el Girona en el centro del campo primeros compases del partido Quini el Girona que tantea hay que aguanta la pelota se lo toma con calma el equipo de Eusebio

Voz 15 16:11 estabas en la dinámica del partido no al final un Girona que quiere de la posesión del balón al serbio siempre el de la posesión no es tan clara la posesión como el año pasado con Machín pero sí que es un rival que que poseso que suele ganar el porcentaje de la posesión al equipo rival suele ser un poco más directo no directo que en este caso que Machine con por así decirlo la las escuelas Barcelona no que que toca y toca este es un rival directo sobre todo buscando a Stuani uno y las caídas deporte

Voz 1269 16:35 ahí está el balón que va para Valeri que hoy ocupa la posición de extremo izquierdo se ha perdido por la banda ese primer ataque de Girona por la banda izquierda va a poner el balón en juego en Leganés lo va a hacer ahí desde la banda el balón que busca a Nyon toca Óscar de cabeza iba a recibir Broadway que caía a esa banda derecha pero la pelota vuelve a ser para el Girona la controla Portu va a encarnar otra vez sobre claves del balón para Portu por el centro busca Stuani mete bien la pierna ahí Recio ir Rubén Pérez que hicieron la bola pero te para

Voz 16 17:03 me Siri arranca el marroquí en el centro del campo

Voz 1269 17:06 no va a frenar busca un apoyo en la banda izquierda para queda Bech retrasa la pelota de nuevo para arreció de nuevo Kravets vuelvan iniciar sobre Asensio más el balón para el Leganés Sara en defensa más tranquilo la pelota para cuya al que por cierto Borja vuelve hoy el vuelve hoy a la titularidad después de que no pudiera jugar en el Wanda Metropolitano por Sancio el volumen que hizo un gran partido para un penalti es aún

Voz 14 17:29 luego fue alguna para él mismo muy muy buen alguna parada Quini de de Luna más allá pues en el penalti te puede marcar el rechace como hizo Saúl pero pero oye en un escenario como el Wanda que te lanza un penalti que lo padres tienen mucho Maite y no recuerdo exactamente algún cabezazo algún remate lejano Un paradón algún tremendo también de del portero que todavía está el marido saque Bono ha jugado poco pero de momento bien

Voz 15 17:48 sí posiblemente yo creo que tendrá en porcentaje no de de minutos y penaltis parados menos

Voz 1994 17:53 no

Voz 15 17:53 de la historia de un portero no porque ha jugado muy pocos minutos

Voz 1994 17:56 y recordemos que en el campo Rayo también paró un penalti

Voz 15 17:59 los Nuggets es un portero que a ver cuando se fija el Real Madrid en un portero o un jugador muy bueno tiene que se en este caso rearme de que ser bueno lo que pasa que Pichu Cuéllar está haciendo una grandísima temporada y no puede tener minutos para los dos bueno pues tres minutos

Voz 14 18:11 de momento sin gol atención en Santo Domingo tenemos falta peligrosa Héctor no

Voz 0684 18:17 va a votar el Tenerife vaya va a votar Luis Milla que estaba ahí tendido sobre el terreno de juego la joven perla del equipo chicharrero ha recuperado va a ser Milla al que la vote pico izquierdo del área ahí preparado marca la jugada se toca el pecho todo el Alcorcón pertrechado atrás aguantando la falta ha empezado un pelín mejor por el Tenerife en este inicio de partido minuto dieciocho a votar Milla hasta cinco seis hombres del equipo canario buscan el remate hallaba Milla dice que va a ir abierta la pone Milla demasiado pasada se marcha por encima de la portería de Raúl hizo ahí pasa el peligro minuto dieciocho llegando ya el diecinueve de esta primera parte en Santo Domingo pasó el peligro Alcorcón cero Tenerife cero

Voz 14 18:58 por suerte jugadora el suelo del Girona en Butarque Paco sí

Voz 1269 19:02 se ha saldado finalmente la jugada con su

Voz 1176 19:04 qué neutral la va a poner en juego el conjunto del Girona en falta perdón va a sacar de la parte izquierda una ocasión buena la falta que está unos once metros superando

Voz 1269 19:15 la línea divisoria así que buena pelota para el y que puede colgar esa bola desde la parte izquierda lo va a hacer el dorsal número cinco Alcalá no

Voz 16 19:23 el seis Granell el va a sacar esa falta buena zurda

Voz 1269 19:26 Evan buena zurda ahí está el balón a la frontal del área la va a sacar de cabeza Rubén Pérez la vuelve a meter el gin ahora toca pero cabeza ahí están que salta poderoso en la frontal del área la pelota para Borja García que busca a Stuani pegado a la línea de banda Le encima Unión la presión buena del lateral del Leganés que fuerza el saque de banda a favor del conjunto pepineros estamos ya en el cinco de la primera Leganés cero Girona cero

Voz 0298 19:49 está viendo uno minuto Quini

Voz 15 19:51 bueno lo que hemos dicho al principio no al final a un Girona con posesión no un Leganés replegar edito y esperando salir a la contra con sus dos pedazo de delanteros que seguro que van a hacer daño estamos viendo en los primeros minutos se vio un poco un poco activado no sobre todo pidiendo a su equipo que que toquen y que tengo que en esa final en superficie lo que él quiere quiere que sus equipos toques Val con hasta cansar al rival en el hueco y en este caso sigue verdad que estar terminando en en tocar con en el juego directo buscando cruzando a Stuani pero en este en este caso sí que está buscando más la posesión del balón

Voz 1269 20:22 y ahora el balón largo de Alcalá que se va perder por la banda derecha dejó pasar Óscar con tranquilidad esa pelota porque sabía que se iba fuera vuelve a atacar el Leganés otra vez el balón que lo va a sacar desde la banda pasaba por ahí Nyon pero finalmente el que va a poner el balón en juego es Diego Reyes el mexicano que está jugando hoy sustituyendo a un Airbus Tinsa que venía con problemas musculares y no ha podido finalmente recuperarse Decía Pellegrino que podía estar es pues recuperándose con el grupo y entrenando con el grupo para el lunes o el martes ahora recupera el Girona venía Stuani por la parte izquierda también la pelea por ahí Valeri vuelve a recuperar el Leganés juega a Rubén Pérez iniciando en el centro del campo con Nyon en la banda derecha metió la pierna un jugador del Girona saque de banda a favor del Leganés decía Quini la ausencia de Buzz Tinsa importante el capitán siempre no

Voz 15 21:07 pensar siempre siempre es un jugador que ya no sólo lo que hace que gana suele gana casi todos los individuales sino lo que lo que inyecta no a su equipo con con ese par de narices por así decirlo volverán al final siempre su jugador que que se deja la vida los en los partidos en este caso sí creo que veo en este partido que la clave de

Voz 0684 21:28 a golpe P porque se ha metido la mano se ha llevado un golpe Porto el extremo vendieron al árbitro no ha señalado nada el futbolista de Girona que es

Voz 1269 21:36 les sobre el terreno de juego veremos si la jugada la revisará

Voz 0684 21:38 nota para el largo la tocó con la espalda no pudo contra Canal vuelve a iniciar el tiró la pelota para

Voz 1269 21:44 del ahí está Portu que sea recuperar

Voz 0684 21:47 pero como se había quedado en la zona de fuera de juego ha dejado pasar la pelota iba

Voz 1269 21:52 las demanda decía Quini si decía que

Voz 15 21:54 que si yo fuese un entrenador del Leganés estudiando un poco Girona no atacaría un poco los perfiles los los laterales ya que los los dos laterales son bastante ofensivo no son tan defensivos bien verde tanto balón directo sobre los dos delanteros de la zona central así decirse como centrales caerían poco más a bandas os espacio que yo creo que defensivamente son son bastante más bajo que lo central

Voz 14 22:15 nada nada nada todo esto la la acción suele por tú no nada nada lo único

Voz 0298 22:20 ha preocupado el balón que perdió y Craven ha provocado esa ocasión para el Girona en una zona muy vamos a ver no el equipo lógicamente Jonathan Silva es el indiscutible lateral zurdo de este equipo pero bueno Kravets yo no sé cómo lo has visto de momento Quini cuando cuando ha jugado el ex del Lugo

Voz 1269 22:34 eh

Voz 15 22:34 al final en este equipo mira a aseada pasada tuvimos un ejemplo de lo que es este equipo no al final hay cuatro bajas importantes y el equipo da la cara en un en un estadio complicado no la final contra el Atlético de Madrid con cuatro bajas y el papel que hizo que lo hizo bastante bien más sino llegas lo pone el bar o o ese penalti dudoso que que que el dos hubiese traído paga un empate eso que decir que la plantilla es competitiva equipo jugó al cualquiera en este caso graves está jugando porque porque se lo está ganando en el campo y pregonero no sabe quién puede quién puede Daly en este caso graves está dando ese esclusa

Voz 14 23:09 el equipo el ucraniano el ex del Lugo ocho minutos en Butarque no hay gol quién merece abrir el marcador en Santo Domingo

Voz 0684 23:15 por pues de momento el Alcorcón lo está intentando terminar en la última internada por la banda derecha del Tenerife es verdad que habían salido mejor pero poco a poco se va apagando se va haciendo con la posesión el equipo de Parralo ahora hay falta sobre el lateral derecho Marcos San Galí para parar el juego para ponerle calma

Voz 1269 23:32 que viene llegan es esta región pegadito al pico de lana la mucho en esa acción va a atacar en Leganés el balón para Diego Reyes supera la divisoria el mexicano lamenta la Izquierda para que debe perdona estos se queda al ataque en nada

Voz 0684 23:43 no decía que el Alcorcón está haciéndose poco a poco con el control del partido minuto veintitrés ya de partido Alcorcón cero tenía dicen pero ahí está el centro de en el sitio desde el pico del área quiero

Voz 1269 23:54 qué fuerza el primer córner para el Leganés lo va a sacar desde la parte izquierda

Voz 1176 23:59 hemos cerca por ahí el encargado de todos los varones

Voz 1269 24:01 parados el que más calidad tiene Quini Oscar

Voz 1176 24:04 ah sí

Voz 15 24:06 es un valor a balón parado no sabemos que que lo va a poner siempre bien el año pasado en el Castilla metió muchos goles bueno el año pasado en Castilla luego el diciendo no siempre es un jugador que a balón parado hace mucho daño a la contra

Voz 1269 24:16 pues hay balcones la va a poner Óscar hasta seis hombres al remate del balón en corto para en ir y pico de parados Calamita el punto de penalti esa pelota que venía

Voz 0684 24:26 a muy corta ha despejado en Girona tuvo que empleo

Voz 1269 24:30 Arsène defensa clave para cortar ese balón y evitar el contragolpe yo fue Girona que saca rápido de banda la pelota me Pedro lo para Portu mete el balón buscando a Vera

Voz 0684 24:38 vamos ahí estuvo atento

Voz 1269 24:41 las como siempre el griego en defensa para recuperar la pelota pero ojo porque si hace con ella Valeri le presiona Unión pegado al pico del área

Voz 16 24:47 la desde la parte izquierda Valeri que retrasó

Voz 1269 24:49 la Borja García también junto al pico del área la va a atacar el Girona desde la parte izquierda Bush

Voz 2 24:54 claro al balón por dentro para Portu mete la pierna

Voz 1269 24:56 en saca el Leganés ahora con algo de dificultad vas ese balón que no termina de la zaga del Leganés y se lo va a quedar en Girona en defensa controla el balón el dorsal número quince del conjunto catalán Juan fue inicia ya para Alcalá en Girona se lo toma con calma

Voz 14 25:12 estrenado en Girona también que está a verlas venir Quili que el otro día sufrió una derrota yo creo que muy dura sí frente al Valencia yo creo que este tramo inicial de diez un poco para recobrar sensaciones y para perder el miedo no

Voz 15 25:23 si realmente no está haciendo daño al Leganés imagen la pérdida formas comandante de

Voz 14 25:28 para recobrar sensaciones y para perder el miedo no sí

Voz 15 25:30 qué base realmente no está haciendo daño al Leganés las pérdidas como comandante de graves Arda de Dios son pérdidas en defensa que no no deben suceder nunca yo creo que el Leganés tiene que jugar a lo mismo adanismo asentarse un poco más en el campo ya que la posesión la tiene Girona y sobre todo pues de da hacer daño con con delanteros cayendo cayendo para las bandas ya que en el centro el centro de la zaga el base bastante difícil que que les hagan daño

Voz 14 25:56 ahora estaremos con Amanda en Fuenlabrada pero estamos viendo las imágenes a través de televisión la verdad es que es Pepe Gotera y Otilio estamos viendo haya algún operario con el tablero en el parque del Támesis del Pabellón Fernando Martín de luego desfondado

Voz 1176 26:11 mira a ver si puede ser una mano ahí

Voz 14 26:13 estamos ante un destornillador con una llave inglesa con todo lo posible para intentar habilitar para

Voz 15 26:19 horas extras horas extras

Voz 1176 26:22 andamos

Voz 1269 26:24 a hacer los días Paco de Fuenlabrada Madrid como

Voz 1176 26:27 esta tarde un poquito de cercanías del cercanía once y media

Voz 1269 26:30 a doce

Voz 1176 26:32 va a tener que lo conoces es el que bueno no vamos a decirlo Quini buenos íbamos a veces lo dice

Voz 15 26:36 de lo de los Paco Hernández es el gafe por excelencia

Voz 1176 26:39 no a mí los equipos madrileños para ganar sabía que este tema Borja aquí y me voy a preparar para el próximo día estadísticas que demuestran que

Voz 14 26:48 eso es una falacia sabe sabe escribí en qué posición estaba el Alcorcón

Voz 4 26:52 cuando lo hace todo sabes no

Voz 16 26:56 Bale estaba yo para bueno pero hoy va a ganar el corriente de que vienen

Voz 1269 26:59 en a la pelota para Portu protege bien

Voz 16 27:01 así el creo siempre defendimos saque de puerta para el lema

Voz 15 27:04 pues mira yo confío en él yo estoy seguro que hoy vamos a romper esa racha íbamos a ganar los aquel Piatti racha

Voz 1176 27:09 hombre no te quedan lo que me dice Borja que no tiene mucha más

Voz 1269 27:12 la ira y la racha de

Voz 1176 27:14 oye papá de cenizo que que me atribuyen no no es cierto que Quini a mí me conoce

Voz 2 27:20 en su

Voz 14 27:20 el catorce quince años por desgracia eso aquellos entrenamientos en Santo Domingo de Alcorcón no sé si te acuerdas quién era el técnico de aquel Alcorcón

Voz 15 27:29 a ver si claro Raúl González no el mítico Raúl voz Ramón González que tenía usaba los esa con pistachos y esto qué

Voz 14 27:37 qué te veo sí hombre unos al al bosque comer

Voz 15 27:40 pistachos sí pero yo quiero entrenar viste dijeron a comer pistacho sacado de pistachos

Voz 1176 27:45 es un personaje vamos peligro pero

Voz 16 27:49 buen Girona Oviedo Oporto dentro del área gol Donald Ball duro en el Anta un conjunto catalán en Butarque el balón largo para tú que se planta solo delante lo Cúllar de Zune con mucha seguridad electo temo del a no puede hacer nada Cuéllar hice adelanta el giran en Butarque cuando estamos en el catorce de la primera marca Portu para el Girona habrá que remontar Leganés cero

Voz 14 28:15 Girona uno pues estábamos diciendo lo decía que no y que el Girona tampoco estaba haciendo mucho en este tramo inicial pero bueno pues un jugador con la experiencia con el buen hacer de de Portu ha sido una colección de muy poquitos toques y el agujero la defensa alega que al final ha terminado siendo letal

Voz 15 28:30 si a final bueno lo que venimos comentando no de saber alternar jugadas de posesión en el juego directo y en este caso ha sido una jugada de juego directo una peinada que que por tu ha sabido leer antes antes de la nada ha sido más listo que la defensa Leganés sea quedar solo delante de ella di imposible para que amonal decidió perfectamente por tu bueno confiemos que que en esta segunda parte bueno en esta primera parte vayamos a remontar Diop este negaré que que no entiendo mal

Voz 2 28:56 pues mientras vamos a ver ha recibido mueble Lega a ver si lo marca el Alcorcón hay tres bien Santo Domingo esto

Voz 0684 29:01 así lo que ya está Burgos preparados centrar al parecer el

Voz 16 29:03 a golpear el disparo de de Juan Muñoz con pierna izquierda como su hermano halladas Burgos el disparo que nadie colgó el gol del Alcor como Ortego abajo siete uno el portero vilo pudo ganarla

Voz 17 29:24 gol de Burgos gol del Alcorcón el penalti cometido vamos a acatar un disparo

Voz 0684 29:32 adelantan al torero

Voz 17 29:35 ahora mismo me está tres puntos por minuto veintinueve

Voz 14 29:39 bueno pues que ni yo nos así Cristóbal para lo que lleva a comer pistachos a los jugadores pero bueno el alto y necesita la victoria porque hay quien dice no es que el mejor tramo de temporada el alcohol ya pasado que Zidane al Tenerife secretos Gainza en la pomada eh

Voz 15 29:52 el ganador queda mucha mucha temporada y sobre todo en Segunda no al final luego en Segunda yo siempre lo diré que la segunda es súper larga luego hay hay partidos que que vienen en mayo que pide calor los jugadores ya empiezan a estar cansados ya de cuando bajar el rendimiento nunca puedes dar los brazos caídos en que ya que el con con ánimo quedan muchísimas jornadas como tú dices a tres puntos del play off Messi queda esta jornada así bueno pues se ha hay que seguir luchando hasta el final

Voz 14 30:19 son las nueve de la noche vamos con la ronda hincar no sé

Voz 2 30:32 Ronda José y que comenzamos en Butarque con malas noticias Paco

Voz 16 30:37 seis minutos de la primera parte en el Estadio de Butarque le toca remontar al Leganés Leganés cero Girona uno marcó Portu

Voz 2 30:45 Liga Santander ha ganado el Real Madrid dos cero El Celta ha perdido al Atlético de Madrid dos cero contra el Athletic mañana a las seis y media jugarán los otros dos equipos madrileños Valencia Getafe y Villarreal Rayo Vallecano Liga Un dos tres Segunda división desde las ocho y media en Santo Domingo esto

Voz 0684 31:01 minuto treinta y uno de jazz del primer tiempo sigue valiendo ese gol anotado desde los once metros por Stefan Burgos gana al Alcorcón uno cero Tenerife

Voz 2 31:09 era noticia en el Pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada es que la canasta el tablero sigue

Voz 0298 31:14 en el parquet el partido no ha comenzado los

Voz 2 31:16 varios están haciendo todo lo posible con la llave inglesa y el resto de utensilios para que esto pueda comenzar pero de momento hoy no es broma porque

Voz 0298 31:24 imágenes son para reírse pero por no llorar

Voz 2 31:26 pido no ha comenzado hasta aquí la ronda

Voz 14 31:30 pues yo no sé también si el Lega va a necesitar una llave inglesa para necesitar alicates va a necesitar de algo porque no se de momento a comienzos no ha sido bueno las cosas como son

Voz 15 31:41 al final se iba a necesitar esa llave no de abrir el marcador y bueno la verdad que es ese Girona no Girona cada temporada parece que no hace nada parece que no hace nada y al final te te mete gol te quedas con cara de tonto y en este caso sinceramente ahora en Leganés tampoco es que hayamos hecho mucho pero para irse con cero uno al abismo no no no dos resultado justos falta

Voz 0684 32:03 intentarlo el Leganés el balón largo de Rubén Pérez

Voz 16 32:05 que la pone al segundo palo buscando en el cine que toca de cabeza coge pelotas y a punto ha de rematar el central griego vuelve a atacar el Leganés metió la pierna Oca a Rodríguez va a intentar en Siri muy cerquita del área el balón que no lo controló bien doctor esa pelota que lo va a pelear un balón dividido entre Porto y el lateral del Leganés tuvo que emplearse por otra vez en defensa que la pelota y el balón que vuelve a ser para el Girona en saque de banda la Pedro por Rubén hicieron nueva que el dinero no cuando estamos en el dieciocho en Leganés cero uno ante el conjunto de uso

Voz 14 32:38 yo no soy yo el otro día de partido del Wanda yo tuve la sensación de que hay tú tienes ir estaban está muy solos el equipo era sólido es verdad que ganó uno cero al Atlético de Madrid que no fue una victoria fácil pero también una mala saquen de que faltaba un poquito de mordiente un poquito de compañía para los delanteros

Voz 15 32:54 un enlace un enlace hay afinar Abel vamos a ver en Leganés al final el defensa de cinco luego con tres por delante de esos tres por delante el jugador más ofensivo Óscar Oscar es que hay un poco más a la derecha complicado no en lo cual

Voz 1994 33:10 como el Atlético Madrid y atacarle no y yo creo decidió

Voz 15 33:14 en esa defensa de cinco con tres y a ver si entre los dos pero sí verdad que están bastante solo en este caso yo también lo este achacando este de achacando Un poco más del empuje que estén un poco más arropados y en este caso no no estarán

Voz 1269 33:28 y ahora la protesta de Stuani una jugada y con Gravesen la banda ojo que lo va a intentar el Leganés por la parte derecha viene Brad y que no controla bien la pelota retrasa el Girona para bueno que él Amanda arriba ese balón dividido ver Rubén Pérez ahí con Borja García aparece también en la lucha Diego Reyes el mexicano que se hace con la pelota a Girona en defensa metió la pierna Borja García va a sacar ni un de banda el Leganés que se anima buscando el empate la a sacar Nyon en la banda derecha saque de banda semiene se mueve por ahí braille que recibe el balón pegadito a la línea de cal recibe Óscar que tiene que iniciar el ahora cambia la orientación para

Voz 16 34:04 la clave que recibe junto el pico del era se mete para dentro tirar la diagonal o que se van en unos se pueden el Girona ese balón que practicamente cogía por tenía manda el al conjunto catalán ilusión

Voz 1269 34:17 tiene que iniciar

Voz 16 34:19 el ataque del Leganés que bueno

Voz 1269 34:21 eh Kenny con esto movimientos fue acercándose

Voz 1176 34:24 seguro que soy uno más arriba si se están dejando no

Voz 15 34:26 está animando con jugadas individuales en este caso Yesa salidos de dos o tres jugadores y la han dejado las dejó mucho espacio algo que me extraña que Girona no suele hacer sobre topos dentro no ya como he dicho antes por las bandas y que están un poco más flojos y bueno yo yo yo aporta un poco más ahí por la banda derecha Leganés y de Girona no con murió el señor no domingo claro que tiene encima de tarjeta amarilla Mounir hagan sacado acababa de ver hace un par de minutos con Borja García que ya sabemos todos que no es un jugador especialmente defensivo un poco más por ahí

Voz 2 34:57 desde luego estaba apretando Leganés estaba vetando el Alcorcón a punto de marcar el segundo acto

Voz 0684 35:01 ha tenido el segundo la sorpresa en la llegada por detrás de Marcos doblando al extremo diestro la puso San Galli rebotó en el central del Tenerife Jorge hila bola que pegó en el palo a córner luego en el córner no ocurrió nada pero gracias a esa jugada besan Ali ha estado a punto de llegar el dos a cero cuando llegamos ya al XXXV del primer tiempo

Voz 1176 35:21 ah vale Paco bueno ahí está la falta sacar el Leganés

Voz 1269 35:24 en campo propio la va a dar

Voz 1176 35:26 Rubén Pérez el capitán

Voz 1269 35:29 desde la parte derecha el balón en largo vamos a ver si se ponen de acuerdo para sacar finalmente en corto en el centro del campo hay está recibiendo Diego Reyes el mexicano va a poner el balón en largo si viene por dentro Óscar que recibe de espaldas para Diego Reyes pegadito a la línea de banda el balón largo buscando Graduate pero bastante impreciso se perdió la pelota de nuevo por el lateral en Leganés impreciso en esa jugada una falta que hay perfectamente colgada arriba la desaprovecha el conjunto de Pellegrino

Voz 16 35:55 se equivocó en ese balón en la banda

Voz 1269 35:58 la pelota para el Girona la pone en juego Muniesa de banda jugando para Borja García que recibe de espaldas Leganés el balón por dentro para para el cuenta va a recibir el Leganés ahora otra vez cada vez que se está incorporando bastante bien la pone al segundo palo el balón que puede llevaran

Voz 16 36:11 son que llega forzado esa pelota junto a la línea de fondo Toni un buscando el centro al segundo palo pero el balón se va fuera lo vuelve a intentar al Leganés le apuntamos otra llevada al conjunto de Pellegrini estamos en el XXI de la primera parte está cayendo en Leganés cero uno con el gol de

Voz 1176 36:27 bueno pues en los minutos siguen avanzando de todas formas químicas dijo que no hay que alarmar a la afición del Lega

Voz 1704 36:33 ha perdido el Celta que es el equipo que está marcando el descenso este año veinticinco puntos tiene enfrente y Legacy pierde este tendría XXXIII si cuando comenzó la temporada en la jornada veintisiete vas a estar así María sí

Voz 16 36:45 Irán ha pedido la fórmula del contragolpe

Voz 0684 36:48 aborto con el segundo gol

Voz 16 36:52 el Girona

Voz 18 36:53 no ha jugado

Voz 16 36:55 Milla al Leganés el plantón defensa al contragolpe por la banda izquierda que lo anuncia Valerie lleva puro sólo con el pase de la muerte recibe el extremo del Tino Najat placer remacha la jugada para poner tierra de por medio en el marcador

Voz 1269 37:10 en Butarque cuando estamos en el veintitrés

Voz 16 37:12 el segundo como una losa para el conjunto de Pellegrino

Voz 1176 37:16 Leganés cero Girona dos pues

Voz 14 37:19 algún en pocos minutos que perciben lega y otra vez Quini el Girona con muy poquitos toques saque del portero largo pene penas por de cabeza ni otra vez el agujero es increíble es incomprensible lo mal que ha defendido esta escuela Ike está defendiendo el general lega

Voz 15 37:34 sí se está repitiendo la misma jugada final de lo tiene estudiado bastante estudiado hay que añadir que tú por tú no es un jugador que espera a que toque la jugada no él corre antes de que peine sabe que el compañero a peinar el crudo siete se queda solo es es el más listo de la clase en este caso le la jugada antes de que suceda bueno luego la haga las cacas de la muerte perfecto para que adelante el cero dos creo que el Leganés tiene que estar más espabilado en en esas jugadas no se va a ir de aquí con el juego directo de de nuevas Ebay con un cero tres cero

Voz 14 38:07 cuál es la imagen ahora mismo Paco en el banquillo en la grada Ángel afición jaleaba pero seguimos a Pellegrino con un rebote pero de narices se por el agujero que ha habido una de sexo

Voz 1269 38:15 a es hombre muy exigente con los sobre todo en las

Voz 0684 38:18 todo defensivo pero bueno en agradar reaccionado animando a su equipo

Voz 1269 38:22 queda mucho tiempo por delante estamos en el veinticuatro ya

Voz 16 38:25 hay tiempo para que el Leganés reaccione imitan

Voz 1269 38:27 por lo menos antes del descanso para irse con otro sabor de boca al Vestuario queda todavía veintidós minutos por delante para buscar es uno dos y a ver si en la segunda razón

Voz 2 38:36 algo a intentar en Leganés cuidaban cuidaba primero con la falta en Alcorcón para el Tenerife

Voz 0684 38:40 a balón parado es como va está haciendo daño el Tenerife ahí la bota Luis Milla se queda en la frontal del área saca bien Bellvís con el pecho la ahí

Voz 1176 38:48 a Juan Muñoz para el contragolpe del Alcorcón te queda frustrado tras la falta

Voz 0684 38:53 de en medio ciclotímico eh no han concluido amarilla María se quedan amarilla muy dura la entrada ahí sobre Juan Muñoz ha tendido sobre el terreno de juego vamos a ver si Solbes del golpe sí parece que ya se levanta sin ningún tipo de problema minuto treinta y nueve Alcorcón uno Tenerife cero

Voz 14 39:07 todo el juego a balón parado del Tenerife pasa por las botas de de Luis Milla que tú la conoces lógicamente bien como buen conocedor del fútbol madrileño Quini de su etapa en el en el Fuenla si encima haya antes

Voz 15 39:17 dotado con Luis Milla jugador que han dicho pues creo que son cuatro cinco equipos que no sino recuerdo mal el Rayo Real Madrid y el Atlético de Madrid me han dicho que no en sus canteras ya que llevaba dos años de retraso le firma al Alcorcón Se va Fuenlabrada cedido y luego lo hizo con qué no que no cuenta con él que no leve jugado de progresión y ahora mismo están equipos de Primera de de trata

Voz 14 39:43 suyo con clase pero además también con un sacrificio enorme

Voz 15 39:46 sí ya de cuenta que este chico a dos años de retraso en en su vida el general no con el físico este esa se puso las pilas con los demás y ahora mismo físicamente está por encima de las drogas

Voz 1269 39:58 ojo el remate delega todo en Siri el

Voz 16 40:03 no no les salió bien de ese remates en remate de cabeza del delantero marroquí se quedó el balón mordido fácil para bueno que atrapó la pelota otro intento