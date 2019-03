CARRUSEL MADRID: VALENCIA 0-0 GETAFE Y VILLARREAL 3-1 RAYO VALLECANO (17/03/2019)

Voz 1 00:00 Carrusel Madrid

Voz 1623 00:07 hola a todos una nueva edición de Carrusel Madrid hoy con dos grandes citas en primera división para el fútbol madrileño os contamos en el ciento cuatro punto tres de la FM ida en la aplicación de la Cadena Ser en quince minutos comience en Mestalla el Valencia Getafe donde el conjunto de Bordalás mide sus opciones del sueño europeo ante quién lo iba a decir un rival directo como es el vale a la misma hora el Rayo Vallecano se juega algo más que tres puntos se va a jugar la vida la permanencia pasa por ganar hoy en el estadio de la

Voz 1038 00:37 la única ante el Villarreal que también es humano

Voz 1623 00:40 al directo enseguida estamos en ambos estadios ya tenemos alineaciones confirmadas pero antes os recuerdo que ayer jugaron los otros tres equipos madrileños en primera división el Real Madrid le ganó dos cero al Celta en el debut de Zidane en su segunda etapa se saldó con victoria con dos goles uno de Isco y otro de Bale la vuelta al once de Keylor Navas Marcelo con Isco Bale y Asensio Peor le fueron las cosas al Atlético de Madrid que cayó dos cero en una mala semana después de la eliminación de la Champions también le fue mal al Leganés que cayó cero dos ante el Girona en Butarque en Segunda División ayer el Alcorcón empató a uno con el Tenerife en juego está el partido del Rayo Majadahonda en el minuto diecisiete de partido está empatando a cero con Osasuna esta mañana Atlético de Madrid y Barcelona de la Liga Iberdrola un récord histórico con sesenta mil setecientas XXXIX personas en el Wanda Metropolitano una cifra que supera las cincuenta y un mil en un partido de la liga americana que hasta ahora era la mayor cifra de asistencia al Atlético de Madrid ha perdido el partió cero dos y el Barcelona abre la lucha por la Liga pero lo importante es ese récord conseguido por el fútbol femenino hoy en el Wanda Metropolitano así lo contaba así lo explicaba Amanda Sampedro la capitana del Atlético de Madrid

Voz 3 01:50 sí es un poco ventajista decir que que que se haya metido aquí en casi sesenta y un mil personas no hubiese venido mal no todo lo contrario eh esto para nosotras es un premio teníamos el empuje de de de sesenta mil personas casi yo creo que eso sido muy positivo de agradecer que desde aquí aprovecho para para agradecer a toda la gente que ha venido a toda la afición me era un orgullo para nosotros ver tantos niños y niñas emocionado por por por ver un partido de fútbol femenino y bueno yo creo que es más de agradecer y que no sirve también para para motivar no si para seguir trabajando y sacar el próximo partido adelante

Voz 1623 02:26 pues un sueño hecho realidad para el Atlético de Madrid Barcelona así que felicidades felicidades a los dos equipos por ese récord de asistencia así que no esperamos más nos vamos a Valencia ya Villarreal

Voz 1623 03:11 la de este carrusel Madrid nos lleva hasta allí el Getafe busca su cuarta victoria consecutiva desde el estadio de Valencia Óscar Egido y Uxue Caballero Óscar qué tal muy buenas tardes

Voz 7 03:22 hola muy buenas tardes de extraña bienvenidos

Voz 4 03:24 a Mestalla con la cuarta plaza en juego

Voz 7 03:27 a colación de que el Getafe deja al Valencia a nueve puntos de distancia al partido pierda la verdad

Voz 8 03:32 todos los tintes para ser una gran película

Voz 7 03:34 es la cuarta entrega la temporada en la Liga ganar Valencia en Getafe en la Copa primero ganó al Getafe en el Coliseum y luego remontó el Valencia Mestalla ya en un partido que terminó en pelea con catorce partidos de sanción repartidos entre cuatro jugadores tres de ellos eran del Getafe aunque la semana ha sido más tranquila que la de Copa no habrá saludo entre técnicos porque Marcelino Bordalás

Voz 4 03:55 no son amigos así las cosas ya tenemos onces ya hay novedades en la portería Caballero muy buenas

Voz 0277 04:02 hola qué tal Paco que tanta Rosell novedades en las dos porterías de la del Valencia no juega lento que es baja por una lumbalgia así que Marcelino saldrá con Domanes bajo palos de Pensacola T4 compiten en paulista Día Tavío Lalla centro del campo para con Galliani pare Hong con y redes por las bandas ataque para Rodrigo y Gameiro llena al Getafe vuelve David Soria la portería tras perderse el partido ante el Huesca defensa para Damián llega Cabrera hay Matías Olivera centro del campo para Arambarri mal

Voz 1490 04:28 Ximo Beats con diez Antunes por las bandas

Voz 0277 04:31 arriba el de Mata y Jorge Molina

Voz 4 04:33 del murciano Sánchez Martínez tiene el bar ojo va estar Estrada Fernández que pitó la vuelta de la Copa en Mestalla entre Palencia y Getafe

Voz 1623 04:42 bueno pues mueve Soria la portería enseguida repasamos la semana del Getafe con esa llamada de Luis Enrique a Jaime Mata para la selección pero de valencianos vamos al Villarreal porque es sesenta kilómetros de Mestalla el Rayo Vallecano se juega las opciones de permanencia y con el entrenador Míchel en una situación bastante delicada vender esta de de la cerámica José Palacio la Palacio muy buena

Voz 1038 05:00 hola qué tal muy buenas

Voz 0684 05:03 este carrusel Madrid bienvenido sale salvo la cerámica bienvenidos a Castellón donde se tiene que alimentar los primeros pasos para la salvación del Rayo Vallecano la peor racha de toda la temporada probablemente la peor racha de la historia del club franjirrojo seis derrota aconseja

Voz 1490 05:18 con divas muy mala la imagen que está dejándolos

Voz 0684 05:21 ambos partidos el Rayo Vallecano pero aún así aún están en la pelea al penúltimo clasificado a tres puntos de la salvación y la jornada digamos que viene bien dada perdió ayer el Celta de Vigo echó una mano el Real Madrid también perdió el Huesca para que hoy no comenzará en puestos de farolillo rojo el conjunto de Míchel pero hay como sea la mañana de hoy hay esa remontada de Valladolid ir que aprieta un poco más la cosa o casi está a sólo tres puntos lo que tiene de distancia al Villarreal así que hoy es clave es vital en esta undécima final que queda ya dado para el Rayo de Michel ganar como sea porque es un partido de cuatro puntos al porque hay que hacer bueno el empate a dos que se consiguió en la primera vuelta si hoy gana al Rayo Vallecano ya igualaría a puntos con el Villarreal Ile ganaría algo la verás y además es un partido clave para Michel porque hoy si pierde el conjunto de Vallecas Michel va a dejar de ser entrenador del Rayo yo así que Michelle apuesta prácticamente por el mismo once que dio buena sensación pero que también perdió en el Camp Nou dimitiría es que en portería Teresa tendrá desvela que en Gálvez Jordi Amat se queda en casa directamente en Madrid Abdoulaye va a pesar de que ya ha cumplido sanción carrileros Álex Moreno de Izquierda vínculo en la derecha la sorpresa esa es la pareja de baile de Mario Suárez que vuelve al once con ya del Inbursa se carga asalta Comesaña al gallego en ese medio centro por delante estarán Bebe Álvaro García Gutiérrez de de Raúl de Tomás más de doscientos cincuenta franjirrojo sabes a los vallecanos va a estar en la grada de la cerámica para intentar robar los tres puntos a un Villarreal que llega en el mejor momento de la temporada Andre victoria consecutiva fuera de Puerto de censo tres meses de pues y además con hombres clave y tocados con la varita mágica de Javi Calleja hoy forma con Asenjo portería también Libia entre centrales con Ramiro Funes Mori Víctor Ruiz y Álvaro González en la izquierda Pedraza es la derecha Jauma consta doble pivote para Manu Marlasca esa Iborra en una bandas a mucho juez en la otra el mago Cazorla arriba tocó Gabi esto lo pita Gonzalo González en el bar Álvarez Izquierdo esperemos que no algo menos de ocho minutos que arranca el patio tengamos buenas noticias en la cerámica en este Villarreal Rayo Vallecano

Voz 1623 07:29 no bueno Paul gracias Palacio enseguida le pregunto a Roberto Trashorras por la alineación del Rayo pero antes tenemos en juego desde las seis de la tarde un partido en Segunda División Osasuna Rayo Majadahonda cómo va eso González qué tal muy buenas hola muy buenas poco qué tal carrusel de momento veintidós minutos y medio empata el Rayo Majadahonda en el fortín más inexpugnable de la Liga dos tres o el de Osasuna que no ha perdido todavía en casa un Rayo Majadahonda que llega décimo séptimo con treinta y tres punto cinco por encima del descenso se puede poner a ocho porque ayer perdía el Extremadura llega con varias bajas el equipo de Antonio Iriondo Ruibal el pichichi con siete goles luso Rafa Carlitos hecho o Verza y además para más colmo en el minuto nueve será lesionado Óscar Valentín está jugando ahora mismo el equipo hiriendo con Ander Antero en portería Isaac verdes Morillas Varela en defensa Fernando Guerrero que ha entrado por Valentín en el pivote Fede Varela de interiores y arriba Benito esto Hernández Dani Romera llegamos ya al veintitrés del primer tiempo de momento dominio alterno en El Sadar Osasuna cero Rayo Majadahonda cero bueno pues veinticuatro minutos de esa primera parte veremos si el Rayo Majadahonda es capaz de sacar un resultado positivo de un campo difícil como es el Zadar ya está por aquí el comentarista de Carrusel Mandiola Roberto Trashorras como están

Voz 9 08:45 hola muy buenas tardes qué tal bueno

Voz 8 08:48 jornada difícil para el Rayo Vallecano que será va a jugar ante un rival directo como veis el once de Michelin como es afronta una situación delicada para los dos

Voz 10 08:56 bueno en primer lugar el once de Michel a mí me sorprende porque bueno da continuidad un poquito habló de Barcelona

Voz 9 09:03 sí que es verdad que

Voz 10 09:04 contra el Barça pues bueno e intentó salir mucho a la contra con bebé Álvaro y Raúl

Voz 9 09:11 renunció totalmente a la posesión pero me sorprende que lo haga también con con el Villarreal gente como Trejo como barba como Comesaña no entrará en el once bueno intuyo que que va a buscar un poquito lo mismo estar bien replegado intentar salir a la contra que el Villarreal tengan un poquito más el el balón y que bueno esas contras pueda pueda hacer daño partido complicado partido difícil porque porque creo que es fundamental para para seguir teniendo opciones Si si no es capaz de ganar en en la cerámica se pone

Voz 10 09:41 ya a seis puntos el golaveraje bueno

Voz 9 09:45 seguramente Michel lo no siga se complica todo mucho más entonces para el partido de hoy es clave para para poder seguir teniendo opciones

Voz 8 09:52 seguramente gran parte de las esperanzas de el Rayo Vallecano y del Getafe extensos delanteros Raúl de Tomás once goles Si Jaime Mata la selección veremos si tienen el día ambos no

Voz 10 10:02 sí hombre fundamental en el Rayo es fundamental Raúl aparte viendo la convocatoria no hay ningún delantero en el en el banquillo no se deja a al a uno de los fichajes del mercado de invierno en el bueno en Madrid Ci raro entonces bueno dependerá mucho de Raúl en sobre todo en la en la zona ataque y bueno en el caso de Mata yo creo que es una gran noticia

Voz 9 10:26 para para todos los jugadores sobre todo los jugadores que no juegan en en equipos poderosos no el poder tener la opción para mí es un mérito también de de Luis Enrique que se atreva a convocar a gente pues que juega equipos un poquito más eh bueno pues humildes por decir de alguna forma

Voz 8 10:41 desde luego que sí veremos cómo le va al partido y Jaime Matas estrenando esa convocatoria con la selección Uxue tenemos pendientes escuchar al delantero del Getafe que eminentemente estaba muy contento como no podía ser de otra forma el otro día cuando le daban la noticia

Voz 1509 10:54 sí porque es un temporada en el que está haciendo el madrileño su primera temporada en Primera División ahora mismo es el Zarra de la Liga con trece goles y seis asistencias será el tercer jugador del Getafe en ir con la selección antes ya lo habían hecho Pernía hay de la red y así de contento estaba mata cuando se enteró de la convocatoria de Luis Enrique

Voz 0768 11:08 no es un día muy muy feliz si la verdad es que ahora mismo todavía el llegaron noticias innovador tiempo todavía a disfrutar la mucho pero pero sí es verdad que somos un día inolvidable y un día de de muchas emociones de momento he cogido corriendo el teléfono la luz para poder ahora con mi mujer sí para para con ella que sabía que que al final la noche es decir está quietas esperando noticia salíamos así que pues es muy muy feliz y muy orgulloso sobre todo por eso esa gente afirma final que me el de de los triunfos se de los logros y que al final también forman parte de una parte muy grandes

Voz 1509 11:44 es un premio merecido para Jaime Mata pero antes de que se ponga a las órdenes de Luis Enrique los azulones tienen este importante partido que se va a disputar en apenas tres minutos un robo un rival directo para ese sueño entrar en Europa un sueño del que Bordalás no quiere hablar porque prefiere disfrutar del momento escuchamos el técnico azulón en la rueda de prensa previa estén cuento

Voz 9 12:01 pase lo que pase decía al final

Voz 11 12:03 ahora del equipo así es fantástica un equipo que está entre los cuatro presupuestos más bajo del campeonato bueno esto es esto ya es un premio está claro que el equipo no no a bajar los brazos ni vamos a dar por finiquitado terminar el campeonato

Voz 10 12:21 bueno la palabra de Bordalás siempre Pruden

Voz 8 12:23 el técnico cuando se habla de la Champions no toca hablar de la competición europea empezamos ya

Voz 1623 12:28 en el Stade de la cerámica Palacio porque están los dos equipos

Voz 8 12:31 el terreno de juego ensalzado los dos equipos

Voz 0684 12:33 dio protagonista pero Paco hay más de veintidós en el bando amarillo pero no vamos a decir que van a jugar más de once pasa que ha sido un bonito detalle que han tenido el conjunto castellonense que has salido tanto el once inicial como el banquillo como el cuerpo técnico con sus hijos para celebrada seguido de forma prematura el día del padre que lo tendremos el próximo martes pero la concentración de los jugadores del Rayo Vallecano que ya están en torno al punto del centro al cargo la rapiña de los hombres de Míchel necesitan ganar necesita ganar el Rayo para salir de puerto de descenso

Voz 8 13:06 tiene ya regalo para el día el padre

Voz 1038 13:08 la fijamente no como estaba con mi hermano y todavía no sé

Voz 10 13:12 no

Voz 1038 13:12 cada vez mi padre habrá que pensarlo no queda diarias decía

Voz 1623 13:15 hemos tiempo todavía bueno ya está y Jorge Molina usó en el sorteo de capitanes también los jugadores en el SEPE en Mestalla

Voz 1490 13:21 iremos al capitán Jorge Molina hablando con el los los colegiados del partido el Valencia que se ha hecho esa foto protocolaria también te comento Paco que ha habido una orquesta suponemos que por las vallas han querido alentar un poco esa afición en Mestalla debido a las fiestas que están viviendo en Valencia esperemos que no le vaya del todo bien al equipo

Voz 8 13:39 a ver si hoy el que lanza los datos y celebra una victoria puede ser el Getafe Óscar venimos de una semana de un enfrentamiento entre el Valencia y Getafe en esa Copa del Rey el precedente que no dejó demasiado bien los ánimos no los dos equipos

Voz 1269 13:52 no lo dejó

Voz 7 13:53 en un ambiente calentito entre Orgaz entre Valencia hay Getafe de partido acabó en pelea recordemos jugó al médico de Valencia golpeaba Damián Suárez catorce partidos de sanción el premio gordo se lo llevó Bruno González al que le cayeron cuatro partidos por cierto que vuelve hoy a la convocatoria hídrica que fue expulsado en había estado siquiera en el banquillo de Pepe Bordalás no hemos visto saludo entre Marcelino guarderías pero es que no ha habido saludo pero eso no hemos podido verlo entre los técnicos dijo Marcelino ayer que si llegaba con tiempo saludó haría Bordalás todos sabíamos que no iban

Voz 1269 14:25 llegar con el tiempo suficiente para ver a Pepe Ordás

Voz 7 14:28 a día espectacular en Mestalla Paco veintidós grados la temperatura esta mañana estaba en la playa nos hemos dado todos somos una paella y estamos preparados de Mestalla para vivir la batalla de las batallas con la cuarta plaza de la Liga en juego

Voz 1623 14:41 lo hizo como marcha ese partido entre Osasuna y Rayo Majadahonda muy cerquita de llegar a la media hora el conjunto madrileño que ahora mismo estaría sacando un punto muy positivo

Voz 8 14:49 de un campo muy difícil si lo mejor es que ha tenido una gran ocasión en el minuto veinte el disparo de Historia Hernández con pierna zurda que sacó Sergio Herrera a córner

Voz 1623 14:57 bastante bien asentado el equipo de Iriondo que de momento aguanta el cero cero inicial cuando llegamos al minuto treinta de partido bueno pues van a ser las seis y media quedan cinco quedan quince II para empezar el fútbol en Valencia el Villarreal hacemos la primera ronda en Carrusel

Voz 8 15:10 sí

Voz 1623 15:20 en primera división Jornada veintiocho a punto de empezar si no lo ha hecho ya el Valencia Getafe en Mestalla Oscar

Voz 4 15:26 todo preparado Mestalla para que el partido no hecho todavía al Valencia la izquierda arquetas para la derecha sacará del centro valenciano hace ahora arranca el partido en Mestalla empata pero entre Valencia y Getafe

Voz 1623 15:38 en total también ha comenzado el partido entre Villarreal ir Rayo Palacio

Voz 12 15:41 pero la sintonía de la ronda aquí en Carrusel Madrid Gonzalo Gonzalo vetada de inicio a este partidazo pues la salvación veinte segundos en la cerámica Villarreal cero Rayo Vallecano

Voz 1623 15:52 jugados ayer Real Madrid dos Celta cero Athletic dos Atlético de Madrid cero y Leganés cero Girona dos en Segunda División jornada treinta en juego en El Sadar Héctor minuto treinta ello no ya del primer tiempo en El Sadar continua

Voz 1269 16:05 no te has cero entró Osasuna y Rayo Majadahonda

Voz 1623 16:08 jugó el Alcorcón uno Tenerife uno de la Liga Iberdrola el Atlético de Madrid ha caído cero dos ante el Barcelona con más de sesenta mil personas en el Wanda Metropolitano récord histórico mundial Lacy ciencia en el fútbol femenino además Real Sociedad dos Rayo Vallecano cero y Logroño dos Real Madrid uno en baloncesto Liga Endesa ACB acaba de comenzar en Barcelona el Barcelona Estudiantes de momento cero a cero esta mañana el Real Madrid le ha ganado a Manresa

Voz 8 16:32 y ayer el Fuenlabrada le ganó a Valencia ya está aquí el arroga el primer balón para el Valencia lo intentaba el conjunto de Marcelino Oscar

Voz 7 16:43 mi intentaba que Gameiro por la parte izquierda pero suavidad banderín claro fuera de juego de Valencia

Voz 8 16:48 yo con la falta perdonó usó Ben Magec en Villarreal

Voz 0684 16:50 cuelga Hizbulá al centro al segundo palo lo despeja la zaga amarilla al despeje otra vez en segunda instancia la cabeceaba Jordi Amat pero pita falta Pita P libro del colegiado González González ha comenzado bien el Rayo Vallecano un buen pase interior de Raúl de Tomás al desmarque de Álvaro García Sales salía muy mal Sergio Asenjo pero no se dio cuenta al extremo le llegó esta temporada del Cádiz tuvo la primera ocasión el Rayo Vallecano uno cuarenta y siete de esta primera parte por ahora buenas sensaciones me el Rayo cero cero La Cerámica Robert

Voz 8 17:21 en el partido con una buena falta un acción de peligro bueno un poco de de moral no para limpio

Voz 10 17:26 sí sobre todo que el Villarreal vea que que el Rayo les puede hacer daño si te dedicas a defender muy atrás y el Villarreal

Voz 9 17:33 empiece a coger un poquito confianza aunque sí que es verdad que llegan en el mejor momento de la de la temporada pero es importante empezar bien las primeras ocasiones que sean del Rayo que defienda bien que bueno te salga bien a la contra que sea capaz es bueno pues de de finalizar esas jugadas es importante primero para confianza de del equipo y sobre todo pues para que el Villarreal B a que el rayo puede hacerle daño

Voz 8 17:55 ya hemos visto Palacio la primera imagen de Míchel en el banquillo la cara del entrenador

Voz 1038 17:58 si Michel serio el hemos visto a ellas

Voz 0684 18:01 viendo desde el banquillo lo va a vivir como lo Yves siempre fuera de el área técnica no con muchos nervios pero sí con mucha tensión porque sabe que hoy se la juega y está volviendo ahora un rayo que está intenso que está presionando arriba y eso es lo que quiere Michel que sepan que hoy es una final que hoy es la gran final a pesar de que quedan once porque hoy si el Rayo pierde prácticamente dice adiós al ochenta ó setenta por ciento de las posibilidades de pero

Voz 1623 18:23 en tanto que si otro ataque del Valencia en Mestalla Oscar

Voz 7 18:27 lo ha intentado la combinación entre Rodrigo el cine por la derecha finalmente la perdón lo peor la pelota se perdía por banda que ataca de nuevo Valencia la banda izquierda ahí está José Luis Gayá aguantó la pelota tenía parejo pero decidió retirarla tras sin embargo para que sea Bianca Javi el que la juegue en paralelo para Gabriel Paulista la juega para Rodrigo que devuelve espadas para Parejo está la derecha para la incorporación de Puccini aguanta Alitalia no pisa

Voz 1269 18:49 la línea de medios de ataque dejó rápido a la derecha para Roberto cómoda muy larga ventaja para Davis Soria boda para el portero del Getafe

Voz 8 18:58 ojo que sale Villarreal Palacio en Villarreal

Voz 1038 19:00 quieres salir por banda izquierda es Jaume Costa que está jugando ese carril de derecho el Sun entrando por el carril derecho que lo que no estaba sorprendiendo Robert cuando hemos visto

Voz 0684 19:10 la alineación que no salía a Miguelón sí

Voz 10 19:13 es raro que haya puesto a Portugal llama teniendo un lateral derecho como Miguelón aparte ha jugado las últimas bueno en los últimos partidos y y la verdad es que lo ha hecho bastante bien el chico hoy sorprende bueno que Ramos Jorge

Voz 9 19:26 tener un poquito más de experiencia en partido tan importante y por eso pues la la inclusión de Jaume I

Voz 0684 19:31 esta cosa no hay que hacerlas en primera división hay que pifia de ad vincula que tenía que sacar de banda quedarse en su sitio Pérez de cinco pasos hacia adelante además sacó mal saque de banda para el Villarreal la posesión parece que va a ser amarilla a fogonazos el Rayo gallega pero ojito a la posición de Raúl de Tomás que le veo bajar mucho como hace habitualmente prácticamente a la posición de medio centro y ahí es donde van a parar pero tienen que aparecen mucho Álvaro y bebé moviéndose en esa posición de falso nueve para la hacer un poquito de peligro para llevar las contras del conjunto de Michel por ahora cuatro y medio buena la imagen del Rayo Vallecano esto cuatro minutos veremos cómo ha comienza y cómo continúa esta primera mitad en la cerámica

Voz 1623 20:11 gol anulado al Rayo Majadahonda actor si continuaba avisando el equipo que Iriondo ha anulado el gol a Dani Romera por fuera de juego era bastante claro tres metros adelantado dentro del área pero había definido bien Dani Romera no van el gol bien anulado por el colegiado

Voz 8 20:24 el balear varón agitó continúa el cero cero en el Sadam y la primera llegada del Getafe en Mestalla Óscar ya hemos tenido

Voz 7 20:29 pagar a Valencia Gameiro gana arruine de fondos en el córner vaya cañito que el ancho llene aunque evitó Goran levita la pelota la arroba la piso ella saca tranquilamente para que despeje ahora

Voz 4 20:40 por allí Cabrera primera llegada del Getafe que la pelota para el Valencia lo intentó Arambarri el rechazo suenan puesto a Molina con la acaba emparejado para cualquier disparo el francés se ha marchado por encima del larguero Schiele interna

Voz 1490 20:52 ayer por esa banda derecha Copito antes había pedido falta de Gaya no se ha visto el colegiado ya ha dicho que el juego sería decretó saque de banda ir por esa banda venido el primer peligro de Getafe

Voz 7 21:03 lo intentó en el Valencia Huckabee para paulista cambiando de izquierda derecha separa el brasileño vuelve a dejar para el francés para David presionan tímidamente para arriba Jaime Matas no consigue a a la bola

Voz 4 21:15 para la izquierda para Gaillard pero así cargo del Getafe en el disparo lejano de la me han buscado portería diez El Larguero el viento hubo aproximadamente treinta cuarenta metros

Voz 8 21:27 muy optimista quizá el lanzamiento también sabe que hay la portería del Valencia Robert debería hacer un gesto de desesperación que les pasa

Voz 7 21:34 Álvaro Rayo eh

Voz 9 21:35 bueno es que al final el regalas un córner

Voz 1038 21:37 o por falta

Voz 9 21:40 qué intensidad de concentración tras un córner y cuya cuidado

Voz 8 21:43 si bien el Villarreal para que sí porque suben todas la sobre todo

Voz 0684 21:46 los tres centrales y Vicente Iborra que es un espetó merecedor aunque el saque es engordó la ató casa cobran Cazorla quería meter el asturiano pide mano de Up vincula pero pena al pelotazo arriba al peruano les al un poquito centrado y puede recuperar el balón todavía al conjunto amarillo que ahora hacia esa posición costado zurdo del ataque negro recupera otra vez en defensa el Rayo conjunto madrileño porque cree salida contra Mario Suárez abre hacia la banda izquierda haya aparece ha dicho Moreno que quiere a Brito no haría más es bebé que está cuando a banda cambiada actuó al principio Álvaro hoy va bebé que quiere disparar desde fuera disparo tímido debe necesitamos un poquito más de potenciar esa pierna derecha atrapa fácil hacen

Voz 1623 22:23 bueno Robert dos intentos en siete minutos

Voz 8 22:26 pero la falta a este disparo cogiendo buenas sensaciones el rayo aunque no no terminaré de agarrar la pelota

Voz 10 22:31 si bueno era lo que ver lo que pensamos y antes de empezar

Voz 9 22:36 ya sabíamos que sobre todo por la alineación que sacará Michel el Rayo iba esperaron poquito lo vemos que a veces sí que es capaz de dirá presionar así de bueno pues se bloquearon poco la salida del Villarreal pero a la mínima que que que el Villarreal es capaz de dar dos tres pases ya vemos que el Rayo manos poner en línea de cinco y ya ya se mete un poquito más atrás entonces bueno salir bien a la contra como salió acabar la jugada el intentar ser un poquito más más precisos pero bueno por ahora el partido está controlado

Voz 1623 23:03 que protestaba en Valencia creo que estaba ahí con el árbitro

Voz 7 23:07 sí está Folgar hablando con Sánchez Martínez al Getafe bordada que no paran el banquillo está de pie continuamente

Voz 1490 23:13 sí porque protestaba esa entrada legal ya que no había visto el colegiado Ibor las que no se ha sentado ni un minuto desde que ha empezado este choque en Valencia muy activo eso sí también aplaudiendo a su defensa

Voz 7 23:24 Bordalás no tiene en estos primeros minutos

Voz 8 24:15 otro intento del Villarreal en la cerámica

Voz 0684 24:18 Palacios se aproximaban la media luna del área Santi Cazorla esos peligro porque habría hacia banda derecha ya actuaba Jauma Acosta Quico la zurda quería poner el balón al segundo palo menos mal que no apareció toque Camby se marchó la primera del Villarreal que claramente tiene la posesión Robert sesenta por ciento Villarreal

Voz 1038 24:36 XXXVIII para el Rayo eh sí bueno lo lo

Voz 9 24:38 vistos los lo he dicho antes no la alineación del rayos una alineación para para salir con velocidad para será contra el tiene muy poca gente por por dentro nada más que Mario hoy inmune a los demás son gente que que le gusta correr al espacio bueno se veía un poquito que Le que la posesión iba a ser de del Villarreal veremos a ver si el si el plan funciona a mí me sorprende porque bueno creo que este equipo alertó por los jugadores que tiene esta hecho para tener el balón pero bueno es otra forma de encarar el partido

Voz 0684 25:06 a ver que la tiene ahora vincula por banda derecha quería tirarle la APPO reta Ramos duda fue uno Iker al que salia cortarle va a ser saque de esquina para el Rayo el primero para el conjunto madrileño buena la combinación ahora en ese costado de bebé vínculo haber están subiendo por todas partes en que sus bueno la movilidad

Voz 4 25:23 mire reparados Olivera pisando Oria chuta luego y Chiri insertada Corner el primero del partido para el que tope

Voz 7 25:31 no de fútbol el Villarreal va a ser el minuto

Voz 8 25:34 los goles el equipo madrileño seguro Valle stand

Voz 12 25:36 a los dos Torner la va a poner y Mulá la toca con bebé la arrebate lo que piden penalti pedía penalti jugador del Rayo era amateur que quería llegar al remate ahí está Álvaro que tiene todavía acción iba a ser corre

Voz 1038 25:49 ya otra vez no la saca de acuerdo

Voz 0684 25:52 saque de puertas y vamos al

Voz 4 25:54 no de la primera parte Mestalla pudo abrir la Casa Pepe parado Damián Suárez por la parte izquierda para poner el primer corren el primer saque de esquina de todo el partido Pita Mestalla saca en corto Kevin dentro del área pues jugó Arambarri chuta tomaron de prensa guerra pero que otra vez por la parte izquierda Damián Suárez que la pone atrás la pelota codo que Rafael

Voz 15 26:16 segunda Cor del Club Athletic y cosas

Voz 1623 26:20 suena la jugada el rechace dentro de la

Voz 15 26:23 o sea que favorecía o Juan Villar uno de los otros

Voz 1269 26:25 en ticos peligros del equipo rojillo que con once goles en Liga mete el primero ya para el Osasuna no lo estaba mereciendo el equipo de Yagoba Arrasate mala fortuna para el equipo Mazariegos minuto cuarenta y uno primer tiempo Osasuna uno gol de Juan Villar Rayo Majadahonda cero

Voz 8 26:40 es una lástima ese gol en el tramo final de la primera parte quedaban cuatro para el descanso mejor le están yendo las cosas al Estudiantes en Barcelona de momento está ganando dos catorce a falta de siete minutos para el final del primer cuarto así que muy buena el el inicio de de estudiantes en Barcelona ataca al Getafe en Mestalla Oscar

Voz 7 26:59 la pelota para máximo habéis toca gordo para Gené que estará en el centro del campo a la izquierda para el portugués para Antunes prolonga la pelota junto al línea de cal para que libera la piso delante de Pichincha intenta ganar línea de fondos adelante el italiano le tocado para paulista

Voz 1269 27:13 la intenta salir desde atrás ahora el que Valencia la pone larga pareja buscando a re de es el portugués

Voz 4 27:20 no llega

Voz 1269 27:20 el Regal al saque de banda boca derecha al Getafe

Voz 8 27:23 Ivair gesto haya intentado Jorge Molina como se ha dado la vuelta Robert que viene el delantero eh

Voz 16 27:28 aparte Jorge

Voz 9 27:31 era una una una forma de sí sí treinta y seis años pero aparte

Voz 10 27:35 que cuando no juega al final lo tiene buenos delanteros al Getafe pero pero parece que que le falta algo no que bueno se complementa muy bien con Ángel

Voz 9 27:45 Mata es un jugador que le da muchos registros a este a este equipo de Bordalás Si bueno tiene muchísimo mérito con con la edad que tiene y bueno sigue estando ahí sigue metiendo goles bueno un jugador súper importante para para el Getafe

Voz 8 27:59 a ver que hoy te te afecta

Voz 7 28:00 a perder recupera para concentrar el campo balón largo para Gameiro bien porque el francés los la ventaja va a hacer en la frontal del área para que la atrape David Soria en el doce y medio de esta primera mitad en Mestalla tiene más balón y Valencia Uxue pero la llegada con peligro está protagonizando el equipo Bordalás

Voz 1490 28:19 sí hay muchas imprecisiones sobre todo en el centro del campo y estamos viendo que el Getafe es el que está llegando con más peligro el Valencia sigue está buscando las contras buscando a Gameiro ya Rodrigo pero no llega a ninguna con claridad así que de momento un poquito superior al Getafe

Voz 7 28:32 la pelea horas Molina donde acaben y finalmente falta del delantero del Getafe así que por la defensa del Valencia la va a poner en juego el equipo de Marcelino

Voz 8 28:41 ahí se recupera recupera la pelota el Rayo Palacio después

Voz 1623 28:43 de otro intento de Villarreal manejando la pelota es verdad

Voz 0684 28:46 no tiene el balón el Rayo está cerrando bien los huecos al conjunto de Javi Calleja está intentándolo sobretodo más por el costado zurdo el conjunto amarillo hay Pedraza no pudo el controlar bien un balón él era la única fuga que había encontrado en la posición de Luisa vincula está teniendo mucho el balón el conjunto amarillo como ahora otra vez es Santi Cazorla que quiere abrir todavía más hacia Pedraza Pedraza

Voz 1704 29:09 te final sub veintiuno que se marchará el martes

Voz 0684 29:12 en el equipo de Luis de la Fuente pero vuelve a recuperar ahora Mario Suárez con Yanel impura ahí está el jugador del Rayo Vallecano tocando otra vez al medio hacia Mario la circulación es lenta tiene que empezar otra vez desde atrás para Matt a Mata abriendo hacia Álex Moreno Alec quiere buscar un compañero está cerrado hasta por tres jugadores del Villarreal encuentra hueco Robert Rallo

Voz 1269 29:31 bueno

Voz 9 29:32 bueno también es importante que tenga veces posesiones no no no estar siempre encerrado hoy dejar toda la a la contra también para respirar un poquito tener balón aunque no sea para para ella Campoo rival pues bueno también es importante porque es una forma de de recupera

Voz 0684 29:47 lo intentaba ahora saliendo y rompiendo líneas Yanel Hizbulá falta sacará en el centro del campo el Rayo vaya

Voz 7 29:54 ganó la falta para el colgadas

Voz 8 29:56 Antúnez que no salió demasiado bien no

Voz 7 29:59 Topálov palo muy larga ganó nadie del Getafe tampoco Valencia finalmente se perdió el balón por línea de fondo sigue casi en el cuarto pero que Navidad va a sacar de puerta Jaume Doménech para el Valencia recordemos a netos baja de última hora la conocíamos por la noche porque el portero del Valencia tiene lumbalgia después de partido pasado jueves en Krasnodar la juega al Getafe por la derecha para cualquier avance metro ahora juega larga para Molina Molina con Gaià la gana el lateral del Valencia se pierde por banda pero va a ser bola para el equipo azulón hay sube Damián Suárez el uruguayo para poner la bola dentro la juega de primera con Molina Se te vuelves devuelve para Molina Caiga solo Molina dice el colegiado que no hay absolutamente nada más sacar la pelota agallas por lo menos lo va a intentar no recupera la bola

Voz 4 30:45 leer ahora si la pierde el Getafe protestan está ya por qué ahora sí que hay falta de Damián sobre Guedes

Voz 8 30:53 lesión en Villarreal Palacio un jugador del equipo local no va a poder continuar parece malas sensaciones para el lateral del Villarreal

Voz 0684 30:59 sí Jaume Costa que se tiende en el terreno de juego de hecho sale las asistencia médica de conjunto amarillo antes ya había visto a un jugador Pedreira el cambio es era Jaume Costa así que lo normal Robert lo que habíamos comentado antes que saliera ahora Miguelón el

Voz 10 31:13 sí yo creo que no hay duda no ya ya que hubiese salido Jaume en la

Voz 9 31:18 en la primera parte ya era raro porque ésa a pierna cambiada pero

Voz 10 31:21 pero pero bueno ahora no no tiene otra otra opción que sacar al al chico

Voz 1038 31:26 oye perdona Palacio vale parece un tirón en el

Voz 4 31:29 pues ya Rodrigo pronto el área intenta marcharse de un nueve el odio que le caiga al suelo del árbitro que no hay nada Darro a parejo

Voz 8 31:42 igual que ha de Ander el portero del Rayo Majadahonda que al filo del descanso ha salvado el dos a cero Héctor remató a bocajarro Juan

Voz 1269 31:50 dar tras una jugada por banda izquierda que saco el paso atrás de Rober Ibáñez llegamos al descanso con el uno cero favorable Osasuna con ese gol del propio Juan Villar en el minuto cuarenta y uno demasiado premio para el equipo

Voz 8 32:02 Navarro está jugando bien el Rayo Majadahonda pero se iba al descanso por conocer va a ver ese ataque del Valencia Óscar

Voz 4 32:08 esta Chicano al qué tal

Voz 1269 32:10 pues entrada Gameiro jugar la equidad la pelota sale Moré mundo pero yo creo que lo haga fuera de juego porque finalmente va a ser saque de puerta inocua que Todó él

Voz 1490 32:18 Cabrera fuera de juego clarísimo de Kevin Gameiro no protestaban al árbitro porque sabía que estaba en esa posición antirreglamentaria

Voz 1704 32:25 incluso el cambio en Villarreal si se retiraba

Voz 0684 32:28 prácticamente entre lágrimas se Jauma consta que se tiene que retirar en el minuto diecisiete y entra Miguel centra Miguelón al terreno juego así que Bono por primera permuta eso siempre bueno para el conjunto rival en este caso para el Rayo Vallecano que ya tenga que agotar un cambio el submarino amarillo se ha marchado Jauma Costa ha entrado Miguelón

Voz 8 32:47 sí y más teniendo en cuenta Robert que viene el Villarreal de una semana compartir europeo y que seguro que con el tiempo irán notando el desgaste

Voz 10 32:54 sí es posible dependerá de del ritmo que le meta que me que le mete al Rayo al final

Voz 9 32:59 bueno sí sí tienen un partido cómodo pues no no no influirá no pero sí que es verdad que también el Villarreal tiene una plantilla muy amplia ahí vemos jugadores como vaca como Gerard Moreno

Voz 10 33:10 que no están muy bueno están en el banquillo no que no está ni ni jugando

Voz 17 33:14 son jugadores y jornadas estamos hablando de al menos uno lo sigue y lo va a jugar es que estamos hablando de de tres jugadores de de máximo nivel y aparte que

Voz 9 33:22 tanto Gerard como como formales estaban rindiendo sobre todo en las últimas semanas muy bien entonces creo que tiene una plantilla muy amplia para para poder bueno pues dividir esos esos minutos sí que no les pase factura

Voz 8 33:35 el rival difícil para el Rayo un rival que además no suele estar acostumbrado a estar en la en la parte baja ya había en Mestalla hombre al sólo el Getafe y el ataque del conjunto azulón

Voz 1490 33:44 Mauro Aranbarri ha sido al que se ha hecho daño en un encontronazo con la da un manotazo en la cabeza y se quejaba el jugador del Getafe después ha recibido también Jaime Mata una un choque con un defensa de el Valencia ha pitado falta ahora tiene el balón el Valencia

Voz 7 33:59 es curioso porque la falta ha sido de Aranbarri sobre con quién se lo ha llevado por delante en el salto según caía el francés le ha golpeado en la cara Arambarri Pérez Karan Barrie caer ha caído con el trasero encima de la cara con Belén ya ha dejado al francés tumbado en el suelo la pelota para Jaume Domenech en el área del Valencia que no tiene prisa no sé por porque están en Fallas y en fiestas tan tranquilitos o porque el Valencia se siente cómodo con este empate a cero la juega arriba el Valencia para que la gane Gené el togolés

Voz 1269 34:28 cabeza la va a dejar salir Rodrigo no quiere que salga la toca y Neila mete otra vez dentro del terreno de juego para que corra Molina ahora

Voz 7 34:35 eh presionando a Gabriel Paulista la presión hace que paulista tira la pelota para para Jaume otra vez la pisa como de Uxue no tiene ninguna prisa al portero de Valencia

Voz 1490 34:43 no lo es que no tienen prisa ninguno porque lo que estamos viendo es que el Valencia está tratando de encerrar al Getafe atrás lo que pasa que el Getafe están presionando muy bien y está robando casi todos los balones en el centro del campo el Valencia está viviendo de eso de alguna contra de perder el tiempo sobre todo Jaume Doménech como estamos siendo el portero que está arañando segundos al cronómetro porque Granada mejor

Voz 1269 35:03 en la parte echar a la plata para Ferrán la entrada bien corrigiendo de Antúnez aunque continúa el ataque bebe por haber pisa área bien el menor guber se marchó el jamonero para el rollo ahí está el rebote

Voz 6 35:15 el cabe del debate Mario Suárez

Voz 12 35:32 pues novedad si lo dejó el mulá impulsa la puso perfecta ella estar todos con Valero felicitándole llegaba Beret punto deberá anti sólo Mario Suárez para rematar de cabeza remate al final era Jordi Amat del que vamos golazo del Rayo Vallecano la estrategia que tanto dolor de cabeza le ha dado al conjunto de Vallecas esta vez era un punto a favor con el del Rayo Vallecano

Voz 0684 36:02 el gol de Mario Suárez veinte de la

Voz 12 36:05 ver a qué bien pinta esto Villarreal cero Rayo Vallecano uno

Voz 8 36:11 vaya remate al primer palo de Mario Suárez Robert sí adelanta el Rayo en la jugada del torneo a balón parado

Voz 9 36:16 sí para mí los últimos minutos estaba estaba mejor el Rayo había recuperado el balón atacando bastante bien con con Álvaro y con Alex por fuera bueno me estaba gustando sobre todos los últimos minutos del Rayo bueno una acción a balón parado que hemos visto que este año bueno pues ha sufrido muchos goles en contra se pone por delante importantísimo un partido tan bueno pues con tantos nervios tan tan tenso tan intenso el partido pues bueno ponerse por delante pues hace que el Villarreal ahora bueno pues tenga que que subir la intensidad tira por a por el gol y bueno puede tener espacios a la contra el Rayo

Voz 8 36:51 veremos si la oferta en el aspecto psicológico ese gol al Villarreal y vaya celebración Palacio de los jugadores del Rayo saben que este gol puede Bared oro

Voz 12 36:57 saben que esta es una final saben que tienen que ser una piña y lo han celebrado así

Voz 0684 37:01 por cierto muy bueno enorme centro de Inbursa que no estaba haciendo nada para nada lo mejor de la temporada del Rayo Vallecano pero la puesto perfecta en ese córner en corto que sacaba de ve ya estado muy inteligente el Rayo Vallecano en este en este tramo de partido porque ha sido salir Miguelón volcar el ataque justo en esa banda izquierda hemos visto mucho a Álex Moreno ya lo estamos viendo otra vez a balón le cae en tres cuartos de campo a Raúl de Tomás que está jugando prácticamente de mediapunta y es que jugador cedido por el Real Madrid es un jugadorazo y pueda jugar de espaldas delante de cara a la portería es un auténtico crack para la intenta por Van

Voz 7 37:35 la derecha lusa vínculo a otra vez con Bebé bebé

Voz 0684 37:37 es una vincula quiere doblar otra vez el jugador portugués le llega la bola la pincha pero estaba peleando y mucho bien Santi Cazorla en labores defensivas Cooper al conjunto amarillo y quiere salir a cuenta por parte de esa mucho PP el balón lo corta muy bien de media novela que se lo quita de encima Gálvez pero ojo porque tiene otra vez el ataque bebé beber centro al segundo palo ojo tiene que despejar Lazaga córner de nuevo para el Rayo no se fió Álvaro tercero para el conjunto madrileño

Voz 8 38:04 el Getafe Óscar lo intenta Cabrera

Voz 4 38:06 la pequeña lo atrapa la Jaume veintidós y medio a primera empate a cero entre Valencia

Voz 7 38:14 vaya vamos a ver es el Conner en Villarreal

Voz 8 38:16 otro intento para el balón parado Palacio iraquí

Voz 0684 38:19 antes de seguir a sacarlo ya ancho cabo bebé e impulsa así que parece que va a hacer la la misma de antes ahí vemos ya al jugador el más dos los que van mejor de cabeza del Rayo Vallecano Milla novedad que Gálvez Raúl de tomar como no Mario Suárez que con su cabeza en el minuto veinte ya adelantaba al Rayo Ile pone ya igualado con lo punto de la permanencia ahora parece que va a sacar directo también va a ser Inbursa asistió en el primer tanto que quede el segundo hay la pone y mula otra vez el remate arriba a Gas y de un remate en propia puerta de un jugador del Villarreal así que va a haber nuevo acorde ya es el cuarto a favor del conjunto madrileño lo va a poner otra vez el número doce dorsal doce la espalda a esto es un poco raro de los futbolistas Robert E

Voz 1038 39:01 que a mí no me gusta es que queda estéticamente queda muy claro tú Gallego

Voz 0684 39:06 a él le va a poner otra vez con la pierna izquierda centra impulsa otra vez ahora sí que Salt también Álvaro González para despejar la volea en la frontal del área de Álex Moreno Alice abre con al vincular ese costado abierto que vienes Álvaro el que entra Álvaro la pone al primer palo llegada Gálvez Gálvez tiene que salir hacia bebé Smith paredes de fuera ojo que les puede quedar a Raúl de Tomás pedían foro de curso pero le llega el balón a la defensa amarilla si pita fuera de González González veinticuatro la primera buena noticia en la cerámica cero uno

Voz 8 39:36 hola amarilla en Mestalla hay ocasión para el Getafe Oscar