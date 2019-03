Consumir cannabis en el trabajo no suele traer buenas consecuencias

Voz 1

00:00

es improbable que en una entrevista de trabajo te pregunten si vas a estar consumiendo cannabis mientras estés atendiendo tus responsabilidades a nuestro protagonista de hoy Richard Abbas no se lo preguntaron fue un factor decisivo para su fama una fama no muy positiva no os voy a engañar Richard era uno de los vigilantes de seguridad del Museo Isabella Stewart Gardner de Boston en las largas noches sin incidentes buscaba siempre un momentito para echar unas caladas el dieciocho de marzo de mil novecientos noventa hace hoy veintinueve años dos hombres decidieron disfrazarse policías entrar a robar en el museo llamaron al interfono diciendo que había habido un incidente en el exterior del museo al compañero de Richard haciendo la ronda de vigilancia sólo pudo consultar con su propio cerebro tenía instrucciones claras de no dejar entrar a nadie pero por otro lado se sentía intimidado por los uniformes así que los dejó entrar una vez dentro uno de los falsos policías le dijo a Richard que su cara les sonaba creía que había una orden de arresto a su nombre pobre Richard con la paranoia haya disparada salió del recinto de guardia donde estaba el botón para hacer sonar la alarma los ladrones lo pusieron contra la pared y los manillar poco después llegó el otro guardia seguridad que también fue expulsado entonces Richard les preguntó a los falsos policías que estaban momento que los ladrones les tuvieron que explicar la auténtica naturaleza de su visita antes de encerrar leer junto a su compañero en el sótano del Museo los ladrones robaron arte por valor de quinientos millones de dólares y a día de hoy no se han recuperado sus cuadros no sabemos si Richard sí que ha recuperado ya pero sí que estoy seguro que tuvo una jornada laboral peor que la tuya de hoy o esos pero vamos