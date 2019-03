Alexia Putellas: "Hoy se ha hecho historia del fútbol femenino"

No hay resultados

Voz 1375 00:00 bueno tiempo para la Liga Iberdrola para el partidazo que que podía haber decidido el título seguramente si hubiera ganado el Atlético de Madrid pero ha ocurrido lo contrario ha ganado el Barça hola Marta Casas hay pelea en la Liga Iberdrola en el día en el que se ha batido el récord mundial de asistencia a un partido de fútbol femenino

Voz 1509 00:16 hola Manu Carreño muy buenas pues si hay hay pelea la lucha estaba más que abierta tres puntos de diferencia simplemente separan al Atlético de Madrid el Barcelona el primero del segundo seis jornadas por delante después de esa victoria del Barcelona por cero goles a dos en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid en un partido en el que más allá de lo deportivo ha brillado iba a pasar a la historia lo que ha pasado en las gradas sesenta mil setecientas treinta y nueve personas récord absoluto en un partido femenino de fútbol en España en la anterior estaba en cuarenta y ocho mil ciento veintiuno pues bien hoy casi sesenta y un mil en concreto sesenta mil setecientos treinta y nueve personas han ido a ver esa victoria del Barcelona por cero a dos que reabre por completo la lucha por el título de Liga

Voz 1375 00:55 Zamora ya Alexia Alexia muy buenas ahora ahora hablamos del récord que es una pasada la la la asistencia de público para un partido de Iberdrola pero lo más importante enhorabuena porque hay Liga no

Voz 1 01:08 pues pues si no habíamos que era un partido que podía determinante ya para para bueno para tener opciones o no bueno por suerte nos hemos llevado los tres puntos esto ha hecho que ya no sume hay que recortemos estancia

Voz 1375 01:23 ha ganado cero dos una victoria importante no porque las dos últimas Ligas suyas líderes otra vez tienen un equipazo parece que últimamente no sé si os tienen tomada la medida o no pero pero ese es nuestro rival a batir en los últimos tiempos no

Voz 1 01:38 sí bueno nuestro rival a batir y debería ser el mundo no que hizo las veces campeona llevan dos Ligas consecutivas Si bueno pues la verdad que que es muy difícil ganarles que tienen muy buen equipo muy buenas jugadoras Si bueno y por eso están libres

Voz 1375 01:56 en y luego en cuanto al público eso como os impresiona estáis más estáis muy pendientes de la grada por el hecho de haber de haber tanta gente que no es habitual o tampoco cuando empieza el partidos fijáis mucho no

Voz 1 02:07 yo no cuando empieza el partido tienes muchas cosas de la cabeza y el juego está activamente luego el balón contraria es muchas cosas pendiente muchas cosas y no te da tiempo a disfrutar esto no yo creo que al final cuando realmente nos sabemos cuenta será cuando ya nos retiremos que que miraremos atrás y veremos que bueno pues que hemos formado parte de de la de la historia de

Voz 2 02:35 pongo este veneno que de hecho Oiza hecho y bueno estaremos muy contentas

Voz 1375 02:40 jo ya te digo ahora da la impresión de que cuanto más grande es el escenario al que os llevan más responde el público no San Mamés ahora el Wanda igual lo llevaron un día al Camp Nou y se llena el Camp Nou también

Voz 1 02:52 bueno pues eso esperábamos no que si algún día pues el club le deciden abrir el campo para nosotras pues esperemos que que la afición responda ahí obviamente que Le Monde Le podamos brindar una victoria

Voz 1940 03:08 Marta ha sido un partidazo y un espectáculo eh aunque Alexia evidentemente y el resto de jugadores no esté muy pendientes de la grada y cuando empieza el partido estas a lo que está sino a lo que pasa en la grada pero hoy era imposible no mirar a lo que ocurría alrededor del césped con ese récord de asistencia no es absoluta

Voz 1509 03:23 imposible porque además desde bien bien bien temprana la mañana ya había muchísimos aficionados en torno al Wanda Metropolitano para ver la llegada de los autobuses de los dos equipos luego ha empezado el partido se notaba que al principio les costaba un poquito entrar a los dos equipos diría yo con todo lo que había alrededor pero luego ha sido un partido muy muy vibrante muy y muy disputado y al final la la victoria para el Barcelona con ese cero dos a mi me gustaría Alexia preguntarte simplemente leí una reflexión en redes sociales de las jugadoras del Barcelona y no no recuerdo muy bien si era tuya juraría que sí te decías hoy ha ganado el fútbol oigan al fútbol todo lo que se ha vivido con las aficiones con el ambientazo habido en el Metropolitano hoy gana el fútbol

Voz 1 04:04 efectivamente al final ya sea el del del equipo que sea no tú ves los datos de hoy ves cómo ha vivido todo la ficción como ha estado para mí ha estado de diez las dos cero conflictos Cercle ahí eso eso es lo que hace grande al deporte