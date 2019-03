Pulido: "Zidane, haga lo que haga, parece que lo hace bien"

Voz 0985 00:00 la Liga sentenciada dicen Jordi Marcos que todavía no

Voz 1375 00:03 bueno he Jordi le oído no se Marcos Marcos cree que se está

Voz 1 00:06 no no no no no no no que está cerrada la Liga no que está vale vale

Voz 0985 00:12 escuchando a vosotros está sentenciada la Liga Marcos no

Voz 1 00:15 pero si más dicho a mí que si Marcos dos horas y ha dicho que no he dicho que no hay no me no me lleves ahora aquí

Voz 1296 00:27 Marcos ha dicho que no quizá no con la contundencia de Jordi

Voz 1375 00:30 eso a veces se seguirá por el sea creéis que a diez puntos el yo te digo digo yo no veo

Voz 1296 00:35 Al Barça perdiendo cuadro partidos Nereo ni Atlético de Madrid ganándola

Voz 0985 00:38 a ver Manu y prêt el resumen a Luis Suárez mira Montes le han preguntado ha dicho no Marcos ha dicho no Jordi Martí Marcos

Voz 1375 00:46 ha dicho marco no sé lo que ha dicho es Luis Suárez ha dicho que la Liga

Voz 0985 00:49 estamos en esto la cabecera o vale pero Luis García gran Liga estaba sentenciada Dani hazme caso nuestros chicos más jóvenes pues bueno creen que la cosa está bastante ya sentenciado

Voz 1 01:04 esas palabras no es hasta pasadas Jordi Martí

Voz 1296 01:07 perdona lo que se preguntan esta noche es si hay argumentos para pensar o no el triple

Voz 0985 01:11 ostras pues porque no si estoy en una situación que Irujo el año pasado el saludo Álvaro Benito incorporan

Voz 1375 01:16 nuestro míster comentarista Álvaro hola muy buenas qué tal buenas noches chico que Valverde ha dicho también algo del triplete no flaquea

Voz 1296 01:22 si le han preguntado ha tirado más de la cuerda de Jordi de Marcos digamos que la Liga no está sentenciada que en cualquier caso el Barça a día de hoy no tiene ningún título ganado con lo cual pensar en el triplete es una quimera

Voz 0588 01:32 uno puede pensar lo que quiera nosotros de momento no tenemos ningún título no podemos pasar el triplete momento lo que intentaron lo que intentaremos es ganar la Liga intentaremos pasando ganar la Copa ahí la Champions pero de momento no tenemos ningún ningún título queda ya sé que la gente puede pensar que que bueno que como ya hemos puntos pues usted campeones de momento hay tanta por jugarse y tenemos que ser prudentes si tenemos que seguir apretando

Voz 1375 01:57 para alguien que no sea Barcelona Marcos Jordi bueno flaquea

Voz 2 02:00 no

Voz 1375 02:01 que estás sentenciado pero para alguien que no sea Valverde Jordi Marcos hay Liga

Voz 1670 02:05 el acuerdo mano hiciste este debate hace como tres semanas Bonsái te dije que para mí ya estaba sentenciada te acuerdas que tiene siete verdad esa que todo el calendario que le queda al Barça no tanto para el Athletic encima mira ahora saca donde viene pasando sino porque en el calendario del Barça no le veía tropezando tres veces ya es que ahora tiene que ser cuatro en diez jornadas es que llevamos no hay por dónde cogerlo

Voz 3 02:23 siempre siempre

Voz 2 02:24 que no estaba finiquitada o no no hay no hay nada que hacer

Voz 1940 02:27 Álvaro verlo

Voz 0104 02:29 sin duda sin duda sobre todo también por el por el ánimo de los perseguidores los profesores prisión Delors

Voz 1870 02:34 seguidor de la estocada anímica

Voz 0104 02:37 de caer como han caído ambos equipos en la Champions no para hacer una una remontada de este estilo primero tienes que tener la moral por las nubes yo creo que no es el caso el primero que el que el están sobre todo Messi está está en un estado de gracia que que el Barcelona no necesita jugar bien para para ir sacando los partidos entonces yo creo que está más que sentencia

Voz 1 02:55 pero ningún margen

Voz 0985 02:58 Jones lógicas ilegítimas aquí la noticia es que por segundo año consecutivo en el mes de marzo el Barça aspira al triplete eh esto no todo el mundo lo puede decir ojo la distancia que les sacaban doce más uno calaveras diez al Atlético pero es que además aspira a las tres competiciones osea por más no podemos darle carta de naturalidad este asunto sin en lo como se merece esto yo creo que esto es lo que hay que por eso la mesa Manu escribió con hambre a Messi este año hombre con una gran ambición él sabe desde el primer momento que puestos en el Balón de Oro es el quinto no ya al margen del Balón de Oro del ano es el quinto para para el Balón de Oro es el quinto mejor futbolista del mundo

Voz 4 03:39 Botín tiene que recuperar puestos eso es evidente

Voz 1940 03:42 para sus compañeros que votaron Best tampoco nosotros no

Voz 4 03:44 por eso no no pero eso no no no por eso no lo

Voz 1 03:47 la Rajoy el Mundial no jarras con la champiñón eso quinto me vale más que no no no está regalado esta regalado sin duda Marcos

Voz 2 03:55 cada frase es es una mosca

Voz 4 03:56 no no pero es que no no pero es que es evidente que estamos hablando de quinto mejor jugador del mundo

Voz 5 04:04 y bueno está muy bien quinto mes el año que viene cuarto no o bueno

Voz 1 04:09 te iba a preguntar por David Mann pero mejor nunca lloro cada uno no

Voz 1375 04:13 estará hecho polvo por esta semana ha sido horrible pero cuando llega Sugar

Voz 1 04:16 vea el el la Copa del Mundo allí puesta que él la cogió no estará tan depresivo como lo vende

Voz 0985 04:27 hombre estaba Tino no hay promoción de L'Equipe le tocó el tema

Voz 1 04:32 no sé pues Jauma L'Equipe que te lo digan ellos no no lo hace pronto hombre tu controla la información de la pregunta

Voz 0985 04:40 cuenta es si el Barça querría Griezmann y eso es lo que ella me pregunto si el Barça realmente no a plantear fichara Griezmann después

Voz 1 04:47 a mí me quiere irse al equipo

Voz 1576 04:51 eso lo que pone al equipo era que el Barça volvía a la carga por Griezmann

Voz 1 04:55 yo creía que este año sí sí claro es que nos estamos aquí

Voz 0691 04:57 cuando se os tres yo lo que contaba antes

Voz 0017 05:00 Rosell es que al Barça no contempla esa opción

Voz 1 05:02 yo no encaja en la información que estás

Voz 0017 05:05 están buscando el Barça busca un delantero joven y con proyección dos de los nombres que tiene sobre la mesa ahora mismo son el de Maxi Gómez y el de Djokovic al que parte de la dirección deportiva fue a ver en directo el otro día hizo es un gesto bastante revelador yo creo que fueran Segura Eric Abidal y Ramón Planes los tres haber a Jobbik en directo en Milán

Voz 1 05:27 no yo creo que lo vamos el Barça Barça

Voz 0985 05:33 dejé de entrenar cosa venga ya está aquí

Voz 1296 05:36 a Piqué le pido encarecidamente una segunda temporada de Friends les sugiero en cambio protagonistas que esta vez el sirviéndose haga a los directivos del Barça ni si me permites un spoiler Le pediría que el último plano sea Bartomeu diciendo que no quieren a Griezmann y que se ponen a bailar ese gesto de forma hay que hace Griezmann parece que sí

Voz 0985 05:51 el saldría ganando Sendra sería fue una cosa aquí forma muy precisa nos habla de las del aspecto deportivo pero al margen del aspecto deportivo hay un jugador que se llama Griezmann que de forma frívola e irrespetuosa Phau todos los sentimientos por lo menos la hinchada azulgrana y creo que también de la atlética colaboraba

Voz 0239 06:14 acción de Piqué totalmente lo dicho en carruseles

Voz 0985 06:16 Dani ni para darte para confluir tres por lo tanto por lo tanto al margen de lo deportivo de si conviene o no conviene hay una cuestión que este dignidad frivolidad en Griezmann que yo creo que es inaceptable

Voz 5 06:27 a ver exactamente que ofendió a la delegación blaugrana hay

Voz 1 06:32 Jorge blanca yo básica ofendió a la rojiblanca tenia habla de recesión porque aquí

Voz 1296 06:38 con componente sentimental por medio Eagle lo aprovechó para hacer este documental poniendo en vilo el sentimiento de mucha crítica seguidores de mal

Voz 1 06:45 sobre todo vilo sentimiento de nosotros como periodista jeque nuestro documental yo creo yo sinceramente creo que nadie yo creo que Jorge que no haya venido que son diferentes

Voz 1296 06:56 hembra nos yo digo que se siente más ofendida la afición del Atlético Madrid creo que lo del Barça eran convidados de piedra que al final se quedara Piqué

Voz 0691 07:02 el Atlético de Madrid y que al final prefirió quedarse aquí no

Voz 1 07:04 te te me refiero al proceso mental en si no te gusta o no

Voz 0985 07:12 los pero tampoco eso tampoco es más el tenerlo el perdón Antonio el club le seguir hablando hasta ahora igual lo pantomima pero hombre arte dejar ahora hablaremos con los logros de los logros de Zidane que está recuperando jugadores no cada uno tiene sus objetivos una cosa el Barça cuales sujeto

Voz 1 07:29 de momentos los alojativas igual decidan que todavía no lo acaba Jordi

Voz 0985 07:39 Juan Marsé Maroc temido te pido amparo en este sentido hay que te quiero decir

Voz 0691 07:42 sí lo tendrás a ver a ver

Voz 0985 07:45 a las libres claro

Voz 1 07:48 a Griezmann

Voz 0985 07:50 el tema Griezmann es que a mí me parece que lo gestión una forma muy frívola faltando al respeto a los sentimientos de las dos afición

Voz 1 07:57 pese a la mayor del mundo

Voz 0691 08:03 esto es que no se quiere ir a Barcelona ya está

Voz 1 08:05 es la mayor control y que sacas Teo

Voz 0691 08:08 que sacáis entre bambalinas todo hay chao nos dijo que no

Voz 1 08:12 sería Atlético Madrid y esa es la jornada en la que no le perdona es ya la mínima pegada el número

Voz 6 08:18 pero tal áspero no hagas no hagas de no no hagas héroe a Griezmann

Voz 0691 08:23 no no no

Voz 1 08:25 porque con su comportamiento durante el

Voz 0239 08:28 a Doña hasta que adoptó esa decisión final su comportamiento fue muy poco respetuoso

Voz 1 08:33 totalmente al Atlético de Madrid dicho esto Amina

Voz 0239 08:35 cuesta mucho sin tener ni ninguna información me cuesta mucho creer

Voz 2 08:40 sí que L'Equipe había dicho el equipo insustituible que que L'Equipe publica una noticia de ese calado sin que

Voz 0239 08:48 hay algo le haya llegado al equipo cuesta mucho Chuck levantado por la mañana ha dicho me voy a inventar esto de lector perdona Mané cuesta muchísimo

Voz 1 08:59 a mí sí que ha mí que el Barça intente me refiero sí sí lo sé lo sé si que te cuesta de filtrar el entorno de y lo que sí

Voz 1375 09:08 lo que sí me creería

Voz 7 09:11 es más es que Griezmann que hizo lo que hizo casero quedarse en el Atlético de Madrid para competir por títulos hay que llegue un momento en el que se pregunte si lo que hizo lo hizo bien o no a lo mejor

Voz 1 09:24 el merece la pena de Madrid tendrá o no eso sí que me creo que pueda pasa por su cabeza de Griezmann que tendrá alguien que se lleve bien

Voz 0239 09:30 con algún periodista de L'Équipe pues no debe

Voz 1 09:32 a ver si

Voz 1375 09:35 ahora su casa el Cholo Gil Marín los capitanes le dieron medio Wanda Metropolitano parte de la Fuente Neptuno fin

Voz 1670 09:42 ah amigo alemana le ficharon

Voz 1375 09:44 ya te aquí que este año sí este año sí los echa Girona a la calle en Copa en octavo los echa la Juve de la Champions en octavos en la Liga están a diez puntos

Voz 1 09:52 entiendo que alguien del entorno de Griezmann que tanto

Voz 1375 09:55 lo estuvo pensando qué hacer a tengo que dirá me tengo que no me que

Voz 1 10:00 con la decisión tomada por eso

Voz 0691 10:04 todo es la plantilla que ha levantado que no lo va a hacer nada

Voz 1576 10:08 en tres Champions consecutivas ha hecho lo mismo en esta temporada

Voz 0691 10:11 qué ha hecho el equipo de Griezmann es que al final tú te pueden decir que te pueden poner los mimbres que puedes una buena temporada pero que esto al final del jugador podemos salir yo te digo que Griezmann

Voz 1 10:20 digo que se lo pueden preguntar que ahora mismo ahora mismo dirá si yo digo digo al Barça podría estar luchando por la verdad que todo aparte no

Voz 0691 10:27 eres un poco información Dima está jodido pero suelto está jodido consigo mismo claro porque no han salido las cosas claro pero no no ha esperado a caer en Turín el martes para hombre miércoles lo acaba de decir a Romero

Voz 1 10:39 no digo Talavera que no aterrice

Voz 0691 10:42 de afianzó después el madrugón dijo oye moverme

Voz 1 10:45 a ver si me puedo ir a Barcelona he dicho eso no he dicho eso yo he dicho

Voz 0239 10:48 era que conozco el prestigio del periódico L'Equipe que me imagino que tú también lo conoces cuando vas a Francia L'Equipe es la Biblia pero la biblia y que a mí me cuesta mucho pensar que L'Equipe se levante una mañana diga boya inventarme esta noticia que no cuesta mucho que si me cuentan los compañeros de Barcelona que tienen la información que lo ha dicho Adrià con total solvencia que el Barcelona no ha pegado ni un solo paso en acercarse a un futbolista que el año pasado le dejó plantado porque esto es fútbol profesional intuyo que esa noticia viene del entorno de Griezmann y no pasa nada por decirlo

Voz 1375 11:24 la información en la que además L'Equipe apunta el tema de la cláusula

Voz 1670 11:27 he dicho siempre mi ante el equipo habla de que la cláusula son ciento veinte millones de euros hasta junio hasta junio pero es que lo que sí

Voz 2 11:34 no es que no casa con lo que dice romeros que el VAR

Voz 1670 11:36 esa habría tentado de a Griezmann Griezmann ha ofrecido

Voz 1 11:40 si nos queremos os queremos todo el entorno es que si lo fichara entorno de Griezmann de lo que venía mano se quiere ir pues es un poco complicado vamos

Voz 1670 11:50 entiendo ese prestigioso L'Equipe entonces está mintiendo

Voz 1 11:53 no yo voy a noticias yo creo que el equipo

Voz 3 11:55 a la pregunta sería Griezmann se puede plantear su salida de la esto es la temporada

Voz 8 12:02 ir al Barça

Voz 1 12:04 Maite después de fenómenos lo mismo fíjate porque

Voz 1670 12:07 al Barça yo eh esto es opinión información hoy no era el día para preguntar mucho Athletic después de lo que pasa ayer pero esto es opinión

Voz 2 12:14 Al Barça no lo veo si es que le han subido

Voz 1670 12:16 veinticinco kilos de dónde sacar el dinero el Barça para pagar

Voz 1 12:19 cosa que no le daban en el valle del Barça

Voz 1670 12:24 que no lo sé pero en el Barça es que por por simple tema financiero no Julio decías no no

Voz 3 12:29 que la pregunta es esos así Griezmann es capaz después del esfuerzo que ha hecho el Atlético Ari este año por retenerle casi un esfuerzo brutal siquiera sería capaz de afinar esta temporadas porque las cosas se han torcido este año dejar al Atlético de Madrid insisto después de ese esfuerzo le definiría definiría Griezmann

Voz 0985 12:46 quién responde quién responde esta pregunta tan pertinente y que estrenamos la pregunta lo vamos a saber en la próxima

Voz 3 12:55 meses no luego hay otro otro Parra

Voz 1670 12:58 fue o Pulido de de la noticia del equipo que ha leído entero ETA que dice que Griezmann estaría disgustado por las salidas próximas que ya en el Larguero de Godín al Inter y De Lucas al Bayern es la pesca ya colas y los dos se van porque no les dan la pasta que ellos quieren también al propio

Voz 5 13:15 el creo se encontré otro lado como Ávila amén del Barça me los cientos kilómetros que separan Madrid Barcelona lógicamente pero de esto sí que sé lo que digo pero por escrito que estaba lleno

Voz 1940 13:24 sí pero digo que esto sí que me consta ahí me consta de verdad Josep Maria Bartomeu es cero rencoroso en temas deportivos pero cero es cero completamente cero sin quemar quisiera volver Easy Cinema quisiera volver hice lo planteara que no es un supuesto Josep Maria Bartomeu no tenía ningún problema Si Griezmann interesara que no sé si me interesa Josep Maria Bartomeu no tendría ningún problema porque es cero rencoroso es completamente frío deportivos

Voz 4 13:51 no es verdad es verdad Mario Mario pero Pablo te he dicho que no puede venir aquí cobrando como Messi si se Messi voy a Yukos

Voz 5 13:59 lo hacemos muchísimos casos de gente que trabaja como se rebaja como os oigo lo voy con el tema de Griezmann con tal de no hablar

Voz 1375 14:05 de Messi Héctor González que dice la encuesta de que hemos puesto en arroba Rosell sobre quiénes mejor Messi o Maradona

Voz 1940 14:12 hola mano puesto a casi seis mil internautas

Voz 1375 14:14 estoy en esa encuesta de arroba Carrusel quién es

Voz 1940 14:17 lo mejor de momento la balanza se decanta por el lado de Messi además claramente ochenta y cuatro por ciento votan a Messi el dieciséis a Diego Armando Maradona

Voz 0691 14:25 sesenta y cuatro por ciento Messi dieciséis por ciento Maradona

Voz 1940 14:28 y a la prensa que está diciendo ahora mismo

Voz 1375 14:30 los digitales luego iremos con las portadas de mañana el papel pero ahora mismo aunque están titulada sobre Leo y la victoria al Barça Javi Blanco

Voz 0691 14:35 hola hola Manu pues todas las crónicas de todos los diarios evidentemente por Messi por ejemplo en el diario As es tocada de Messi en la Liga partidazo el argentino acompañado por un sensacional Suárez para golear al Betis y enfilar el campeonato en Marca Messi dice esta actriz de la argentino deja al Barcelona con diez puntos de ventaja sobre el Atlético en Mundo Deportivo exhibición de Messi para dar un golpe en la Liga en el Villamarín un hattrick del argentino y un gol de Suárez dan la victoria al Barça ante el Betis en el Sport un hattrick de Messi tiñe la Liga de azulgrana el Barça fue superior a un Betis que murió fiel a sus ideas en el país el Villamarín

Voz 7 15:09 el Sevilla en el mundo Messi su liga de diez

Voz 0691 15:13 aquí en la crónica de Cadena Ser punto com de Javier Berlanga el Barça deja la Liga prácticamente sentenciada con un recital en el

Voz 1375 15:18 el Villamarín pues es el que más que precisamente la más floja que va a está todo esto todo esto después de lo que ha pasado en el Villamarín vuelve a poner el sonido de la grada del estadio del Betis cuando ha marcado Messi su tercer gol en la cuenta en el cuántos

Voz 0985 15:36 el cincuenta y uno cincuenta y uno cincuenta y uno ha marcado ese golazo ya ha reaccionado el Villamarín

Voz 1 15:49 a esto también habla Valverde que es el sonido que no escoltada por escuchar no le han preguntado técnico del B

Voz 1375 15:56 esa flaco si le preguntaban de hecho si la de hoy

Voz 1296 15:58 es la mayor exhibición que recuerda de de Leo Messi o no

Voz 0588 16:03 no lo sea desde luego ahora mismo sí porque no me acuerdo de las demás antes el está amenaza aparecida y ha recordado un gol que no se hizo en una final de Copa contra el Athletic es relativo a cinco seis marcó pero lo hemos visto hacer goles de todas las facturas en todo este tiempo y la verdad es que tenemos la suerte de poder asistir a la época en la que él está en activo es algo que no todos pueden decir

Voz 10 16:31 ahí sí se lo ha reconocido el público ese gol en la final de Copa los sufrir Valverde con bueno cual es difícil de olvidar imagínate

Voz 0985 16:37 hombre es que hoy fíjate Manu que la pregunta que nos hacíamos ya no no que goles el más bonito sino cuál es el más difícil de más difícil técnicamente porque es que además hemos visto algunos goles que es Asia has sacado un maletín no los habíamos visto el tercer gol nos lo habíamos visto primeros un zapatazo en el lado el portero luego realmente en la asistencia de Messi que le da algo la Messi la jugada también en la fábrica él por lo tanto ya la discusiones no cuál es el más bonitos es de facto la técnica más difícil que pasa por encima de Paul encima asalto es que Pau hace un gesto si te has fijado dice yo lo que me metí

Voz 7 17:13 y pues a Álvaro

Voz 5 17:15 si no te pregunté por Messi pero estábamos hablando justo a tener que incorporar corporales y Messi Maradona

Voz 1375 17:19 Ana eh bueno hemos hecho aquí con un debate abierto

Voz 0104 17:22 no yo tengo mis mis argumentos con esto lo tensa muchas veces saber eh lo comparar épocas es muy difícil ir en favor de Maradona hay que decir que cuando jugaba Maradona los campos eran un prado el noventa por ciento de ellos está Youtube cualquiera que lo que lo pueda ver si era capaz de llevar la bota el balón cosido a la bota en campos que estaban prácticamente impracticables jugado en una época donde para expulsar a un defensor te tenía que meter un navajazo

Voz 1 17:51 pero que va nada

Voz 0104 17:55 bueno hubiera amarilla escucharle y le daban por todos los lados dan le iban a dar por todos los lados Un jugador que sufrió unos mar unos marcajes terrorífico es la realidad y luego creo que sus picos altos

Voz 1375 18:11 sí

Voz 0104 18:11 son los más altos que yo he visto en un campo de fútbol sala sus momentos mágicos eran los picos a los a los mejores momentos de Maradona

Voz 1375 18:18 los mejores momentos de Messi son mejores los de Maradona

Voz 0104 18:21 de Maradona y luego ya ahora entramos en lo de Messi que lo de Messi su es que es que va todos los días a la oficina y hace su trabajo con sobresaliente osea que eso no lo he visto yo prácticamente ningún jugador de la historia

Voz 0985 18:33 hace doce años efectivamente yo creo que sí

Voz 0104 18:36 eso es es es inalcanzable para cualquier otro jugador eh hacer lo que hace todos los días es dificilísimo ya hay una cosa que que destaco de Messi por encima de otros jugadores que también sólo puedo poner a Cristiano que es que no ha dejado de mejorar es es que año tras año incorpora registros a su fútbol sigue no

Voz 1375 18:54 dados a fin de que el techo no se sabe dónde yo siempre hablo de

Voz 0104 18:57 sí la del futbolista que incorpora va incorporando virtudes y es la que llevas en tu carrera no pues en su mochila al futbolista dentro del talento que le ha dado la naturaleza que es ha sido brutal

Voz 11 19:07 pues del Messi que conocimos que rompió con diecisiete dieciocho

Voz 0104 19:10 ocho años al Messi de ahora no ha parado de crecer nada no ha parado de mejorar ha tenido la humildad suficiente aún siendo el el mejor un jugador que era que estaba muy por encima de de de los rivales y del juego en casi todos los partidos pues ha tenido la humildad de seguir mejorando y cada año aporta registros nuevos yo creo que hay Messi pues obviamente no hay color en cuanto a la comparativa de la regularidad de la capacidad para para hacer muchas más cosas dentro del terreno de juego

Voz 4 19:37 pues nada habrá que hablar del Madrid del Atleti no

Voz 1 19:40 podríamos haya visto cada uno tiene

Voz 0985 19:43 que ahora aquí explicar cuáles son sus objetivos los del Barcelona son el el triplete los de Zidane son recuperar jugadores este su objetivo en esto

Voz 0691 19:51 momentos que ya ya no tienes que decir nada no tengo que decir nada ya de lo que ha dicho Álvaro no

Voz 1 19:55 no porque esto mi opinión vale vale pero no nos iba a decir vamos a Talavera

Voz 3 20:03 Catí o que el Messi se ahora en la época de Maradona con esos campos de Dios como dice a haría lo mismo con esos defensa de la navaja te digo yo que sería mejor que Maradona

Voz 1 20:15 te lo has dicho pero quería que lo único que hemos dicho que las condiciones en los ochenta yo no había pensado lo del campo

Voz 0239 20:21 pero es que me dicen en la miseria mejor que Maradona le ha dicho lo contrario Pulido que lo único que hemos dicho hijo sabéis tirado al cuello que en los ochenta por Reino más atrás porque no recuerdo que en los ochenta los centrales pegaban mucho

Voz 1 20:34 lo más de lo que te ganadoras se les permitía mucho más de lo permite os habéis tira al cuello y está está el ambiente crispado las doce y veintisiete tiene aquí

Voz 1296 20:43 mano que no

Voz 1 20:46 ya Adriano que ya no hay nadie por ahí no queda ni el Tato hoy os va

Voz 5 20:48 echar el último que queda nada nos vamos

Voz 1 20:51 el Betty estrena horario en Vallecas después del parón a las dos de la tarde

Voz 1375 20:54 dos de la tarde es verdad es verdad el partido domingo hablador

Voz 0104 20:58 un abrazo a Rocky

Voz 1375 20:58 otro hasta luego Adrià nosotros en el Villamarín pausa ya hablamos de la revolución de Zidane en el once aunque con respeto a su etapa anterior en el fondo no hubo revolución pero sí con respecto a la etapa de Lopetegui Solari se abre el melón en la el debate en la portería Isco titular Marcelo titular Asensio titular Bale titular en el Atlético después del batacazo en la Champions alguien esperaba el dos cero en San Mamés vamos con ella

Voz 12 21:27 eh

Voz 1 24:47 doce y treinta y uno estamos con Romero Don Álvaro

Voz 0985 24:49 bonito com Pulido con Mario Torrejón

Voz 1 24:52 en Talavera con Pablo Pinto

Voz 1375 24:54 en Jordi Martí Marcos López con Iturralde no me puedo creer que en la pausa de publicidad estáis hablando todavía del gol de de la parada de la tecnología de gol de la de Europa

Voz 1670 25:04 porque ya nos ha contado y tú de dónde ha salido

Voz 2 25:07 oye pues compartirlo con lo que no estamos ahí

Voz 1704 25:10 he venido aquí a cuatrocientos kilómetros y aguantar aquí doce horas hizo estallar reloj sitio escasamente por una tasa media horita mote

Voz 1 25:18 con eso te lo cuentan

Voz 1704 25:21 la idea de España reloj a lo peor de todo sabes qué es eso de Talavera que Adele con Benzema Asselborn es mandarme

Voz 2 25:27 mensajes tendenciosos sólo dejó eso ya lo contaré en mi memoria

Voz 1375 25:32 no lo que no sé porqué no lo que no sé lo que no se me da envidia cuando lo porque fuera lo que no se porque no en nuestra Liga no tenemos la tecnología de

Voz 2 25:38 pues porque bueno interesa

Voz 5 25:40 ya no porque no sólo quieren comprar claro no te vas a pagar el ya y me daba que es quien tiene la la

Voz 2 25:45 el copyright el copyright de esos dos dos empresas cuánto vale un millón y medio al año dos millones de euros eso no es dinero en Un presupuesto que como el que maneja bueno a ver si lo inventa me voy a porque igual están inventando y lo se lo compra seguro igual lo pone La Ser pone el dinero y ponemos hay menos venga directo la información pues eso sería bonito si yo creo que sí

Voz 1375 26:05 ya porosa que alojó al con nuestro porque nadie lo compra Tébar pero no todos los información e es una ley

Voz 1940 26:11 es decir es una intuición una sensación me llama me lo salado

Voz 1375 26:14 la información ya me lo retorcido exactamente el alguna queja sobre el bar en el partido ayer tala partido ayer digo en tala no me imagino que cualquiera que viera la tele yo creo un penalti flagrante sobre Griezmann

Voz 1576 26:25 en la segunda parte de pudo haber a uno o más a menudo sobre Morata o una jugada que pasó desapercibida ya en el campo de la narración no me di cuenta ver la tele hay un balón en un córner que va a rematar Rodrigo lo en lo tumban en el suelo pero bueno en cualquier caso

Voz 2 26:41 penaltis no no no yo no sé si son tres penalti yo desde luego te he entendido tres penaltis que no lo que yo tengo ahí

Voz 1576 26:47 bueno por lo menos uno uno y medio o casi

Voz 0691 26:50 a medio pero en cualquier caso da igual

Voz 1576 26:52 te lo vas a tirar de ironía

Voz 0691 26:55 me lo comentamos la atención que piense partido has visto las imágenes no te voy a decir ya tiene te has decidieron

Voz 2 27:01 no no no tuve sensación de ninguno ninguno ningún el di no

Voz 0691 27:05 no me atrae Griezmann la aspirina no te pareció ahí a Griezmann se penaltis por qué entrar pero quiero entrar al bar ahí pues porque a ver lo explica hoy un poco

Voz 2 27:15 en Carrusel es decir si yo fuese o Si yo fuera el jefe del bar diría hay que entrar en esas jugadas porque vamos a dejarnos ya de la historia del error claro y manifiesto que es un error que es un error un error es cuando ves una cosa es la televisión que el árbitro no ha visto Ike es diferente a lo que arbitrado eso es un error y eso es un error ir déjate de cambio manifiesto que es un error pero no hay un error más claro que otro es decir un error es un error Nos estamos hacia

Voz 0104 27:39 bueno en jugadas que no hay dudas sobre todo cuesta pero pero Iturralde que bajo nosotros cuando nosotros

Voz 1 27:46 correcto la primera no es la primera vez que son lo quiera quieras no pero no creo que aquí te lo dijimos en la primera jornada yo te di

Voz 1375 27:56 qué

Voz 0691 27:57 lo alquila Se trata de de impartir justicia si no imparte justicia es una situación más justa

Voz 1 28:01 hoy de manifiesto es que el VAR

Voz 0691 28:04 el bar ha hecho setenta y tanto portada no

Voz 0239 28:07 el descenso es estás esté viéndolo por la tele tiene que tener un bebé dejar un cero coma cero cero cero uno de margen de error pero tiene que tener

Voz 2 28:15 un noventa y luego ya

Voz 1 28:17 cuál va a ser el Atlético de Madrid es que hoy la jugada

Voz 0691 28:20 de de Mata de Jaime Mata que es que es un penalti claro es la garante que Le Pen una patología ya arriba y entonces sin no va a cambiar porque lo ha visto lo ha arbitrado y tal igual para que la tontería de esto que me van a decir me da igual no te van a decir dos cosas los estáis engañando a todos

Voz 1 28:38 a ver si estoy mintiendo

Voz 0691 28:40 hablaba dos cosas es lo que chirría un poco es que

Voz 2 28:43 la misma jornada pitan el penalti que que es penalti del Valladolid porque hay un ligero contacto y es penalti y no se repiten los otros dos que es más penalti son más

Voz 1704 28:51 penalti el de Matas y el de Griezmann que el plano lo primero y lo segundo para Romero y para de Mario yo lo que decía

Voz 2 29:01 es que lo que tenemos que hacer en la radio es dar la información de cómo se está utilizando el bar otra cosa es como yo lo utilizaría vosotros estabais queriendo utilizar el bar a vuestro gusto yo decía no no no haber el bar se está utilizando así así que está utilizando que porque ellos están haciendo eso ya no

Voz 1 29:21 Israel de que a la conclusión que llegas que de lo que se trate Iturralde a la misma que nosotros vimos durante la primera jornada

Voz 2 29:26 yo voy a ser pero yo voy a seguir y hoy lo he dicho ya en tres o cuatro jugadas he dicho Innova entrar va a entrar no entrar Iker raro que lo voy acertando yo voy a seguir dando la información que ellos les está dando a los árbitros pero luego es mi opinión y mi opinión es mi opinión

Voz 1 29:39 sido un error que corregir lo que pasa esto Alvar

Voz 2 29:42 por para eso se inventó el Barça opinión esta información es decir

Voz 1 29:47 sí pero quién aunque teníamos nosotros no llegó en marzo de vosotros la conclusión Mingo estaba

Voz 0691 29:52 es opinión la opinión que te hijos al principio y no estaba de acuerdo en eso

Voz 1375 29:56 lo que tiene que impartir justicia justicia

Voz 2 29:58 no estaba no estaba de acuerdo en que vosotros queríais dirigir el bar sin querer entender no sin querer entenderlo

Voz 1375 30:05 no yo no lo entendió desde el primer momento y del primer mundo de dije que estaba

Voz 5 30:08 sangrando el protocolo al bar a una herramienta que para cambiar el pronto

Voz 2 30:11 solo

Voz 5 30:12 de momento el próximo año no y lo único que pueden cambiar pero para cambiar lo único

Voz 2 30:16 están estudiando lo para cambiar son los córners porque porque el balón ya está parado hasta que haya en semifinales de la Champions que de un córner flagrante que no es ya saben gol y un equipo se vaya fuera eso es un avance

Voz 0104 30:30 pero lo que lo que tendrían que cambiar

Voz 0691 30:32 penalti es

Voz 0104 30:35 lo lo que sucede en el Bernabéu con lo de jugada de Asensio me parece tremendo que que revisen una jugada ya separe un minuto el juego vean efectivamente fuera del área que es fuera del área pero que no lo que no señal sabes

Voz 1 30:49 cómo se come que veíamos increíble es perfecta el brazo le pone asesina no no lo puedo es cómo es fuera del área aunque se cometa un crimen un tío sacado un esto es más lo que cómo saber si no se está agarrando del brazo creíble imaginaros pero es increíble porque marginados que se jugador hubiese tenido ya una amonestación hubiese sido una falta al borde del área pero a ver nada

Voz 2 31:15 no salió de Asensio fijaros que es todavía más flagrante cuando habla la gente que no es que el bar en el Mundial el Mundial se empezó a decidir con una falta que no fue correcto

Voz 0985 31:24 pero esta cuestión preguntado directamente Velasco Carballo usted el supuesto de las faltas al borde del área cree que deben incluirse van incluir la respuesta es no

Voz 2 31:34 a precioso luego como diciendo yo te lo digo

Voz 0985 31:36 va a ser en tú te lo digo porque los que es los que promueven el bar tal como está interpretado y con el y con el protocolo están encantados

Voz 1375 31:45 sí bueno pues esto es lo que nadie entiende al margen de lo que es evidente que tiene unas lagunas Gorriti más porque el bar ha venido para ayudar al árbitro que está en el campo y el árbitro es normal que como su mano no voy a cosas vale sólo compramos los hay muy malos los hay buenos como periodistas como futbolista vale ahora sí tiene una herramienta para ayudar lo que no ve el árbitro tampoco la utilizas porque ahorrar del bar y te quedas en casa no es que es fuera del área no vale no es que penalti pero no entro porque que no coño que es interpretación que no que es que es un error yo estoy yo para ayudarte tú no lo has visto pero ellos sí te lo digo yo lo pita pero lo ha hecho hoy tuve en esta tarde a cuento de verano

Voz 1940 32:19 con contra el Getafe que no ha sido lo que no ha sido pitado sea ha dicho los árbitros no estamos aprovechando del bar para que nos ayude solo a nosotros sino al fútbol y es que es verdad es que es verdad

Voz 1 32:28 cuando se está intentando ayudar al al de arriba abajo al cuando abajo porque no me dijo a mí cuando realmente total

Voz 1375 32:35 que no vas a Iturralde desde que fichó por la SER ha dicho umbral

Voz 0691 32:38 estoy a punto de renovar toca empezar pensar

Voz 1 32:42 es muy bonita ya verás que tres meses ya que como llegaba al mundo

Voz 22 32:52 esta es la de una frase secreta regulares hoy al margen del bar San Mamés Aral luego rematarle connatural de alguna polémica la revolución decía Romero Kevin en el Bernabéu Mario Torrejón que estaba ahí también eh

Voz 5 33:06 el once que el anuncio Mario Torrejón

Voz 1375 33:09 en las redes sociales que lo puso adelantándose con la portería con el cambio a la portería con Marcelo dije yo no me sorprendió de verdad no me sorprendió tanto excepto la portería en la portería

Voz 2 33:21 qué dije ostras hasta Keylor Navas como si me hubiera pasado el tiempo universo polvo ese disco eh bastante bien

Voz 0239 33:27 a mí abrirla en el oso la medular a el once titular también

Voz 0691 33:30 que yo tenía la duda de si es costaba

Voz 0239 33:32 sí a jugar de titular y lo que es evidente es que Isco no estuvo bien anotó el gol pero tampoco desentonó demasiado en referencia tampoco el partido exigió a ritmo de de los protagonistas lo de lo de la portería yo estaba convencido de que Keylor sino iba a jugar ayer iba a jugar es decir que la titular Keylor suplente que eso llega a caballo sólo tenía claro si lo que volvió a demostrar Zinedine Zidane es que es un tío que uno apuesta por la calidad

Voz 2 34:00 dos apuesta por los suyos esto

Voz 0239 34:03 quiere decir que que con la alineación de ayer podamos empezar a elucubrar Altas Bajas de cara a la plantilla del año que viene creo que es precipitado pero que la declaración de intenciones de de Zinedine Zidane de los buenos de esta plantilla los quiero conmigo yo quiero recuperar digo esto de Marcelo digo esto de Isco digo esto de Marco Asensio que es uno de sus ojos derecho veremos a ver qué pasa con Bale que yo creo que ahí sí que es más una cuestión de ponerle un poco en el mercado pero que Zidane va a contar con todos y que va a poner a los buenos yo no tengo ningún

Voz 0691 34:32 la duda ahora también decir una cosa termino

Voz 0239 34:35 eh a mí me parecía un partido muy cómodo para el Real Madrid creo que la sensación de que diría Gallego de felicidad en el Bernabéu es una pasada a lo que ha conseguido este tío con su presencia desde el lunes hasta el día de ayer sin todavía haber jugado al fútbol es alucinante

Voz 0691 34:51 usted está compitiendo por todo claro claro el ambiente

Voz 1375 34:54 se había ayer en el estadio parece que están compitiendo por yo creo que hay

Voz 0239 34:57 esperar a un rival un poquito más en forma o un poquito más peligroso que el Celta para poder ver realmente la mano era una semana no se puede ver

Voz 1375 35:06 amigo en las listas a mi me parece que que lo único que debe

Voz 1940 35:08 sí estuvo a la altura de de una verdadera entre comillas trasformación Diego Asensio sin ninguna duda bueno estuvo mal que no solamente es realmente sólo le tiraron una fue un paradón los que no tuvo otra es que el Celta no no tuvo demasiado trabajo

Voz 5 35:22 cómo tiran te tiran pocas al sumar aseguró sin ninguna duda pero digo

Voz 1940 35:26 que bueno

Voz 5 35:28 muchos partidos en Madrid ha llegado con opciones al final gracias a la hora de Courtois

Voz 1375 35:31 dije yo es que eso yo pero bueno esto

Voz 5 35:34 turno y hace dos semanas el el Barcelona le metió

Voz 1940 35:36 tres en la Copa siendo el portero transparente aquí es decir que es que esto no le gusta esto va por semana diciendo yo no creo que de Madrid un problema pero bueno es igual pasando de eso que yo digo que no me sorprendió tanto tampoco igual que Antonio no sólo a mí yo creo que en esa plantilla yo sé que en esa plantilla hay mucha gente que se pregunta cómo es posible por la forma física no digo pues nada más y también porque nos olvidemos viene de un acto de indisciplina cuatro días antes pero si hubiera llevado

Voz 1375 35:59 en el que expediente y lo sabe despedirte se acaba

Voz 5 36:01 y luego digo borrón y cuenta nueva y luego digo que yo tengo multó

Voz 1940 36:04 claro que a Zidane va muy en consonancia con el proyecto que tiene el club el año que viene y creo que va a seguir así no creo que las alineaciones ahora sean Palabra de Dios para lo que va a pasar a partir de ahora pero sí tengo dudas y no tengo una opinión bien he notado bien forma mi opinión sobre si el mensaje de ayer fue bueno o regular no digo malo porque sí todo el mundo está diciendo el Madrid en cambio vamos a ver la la revolución a un mini revolución vamos a ver quién quién falta quién sobra que cabezas hay que contar pone exactamente lo mismo no sé si el mensaje es es del todo no lo sé pero lo digo no lo sé honesta no digo que esté mal digo honestamente que no sé si es bueno o malo creo que para la

Voz 0691 36:41 dice que sabes que es bueno que ponga los mismos los mismos que ponía del hacer

Voz 1 36:44 no hay mes nombre calva limpia de cara pero que no te

Voz 0691 36:46 el futuro de ahí sí sí sí hay que hacer hay que hacer cambios si todo en uno está de acuerdo difíciles cambiar un equipo

Voz 1940 36:52 bueno pues el equipo ya va a dejar de ser campeón en verano entonces es el momento de cambiar las piezas que sea dos tres cuatro cinco que no va a ser mucho más yo no sé si el mensaje de poner exactamente los mismos es bueno malo pero digo no lo sé sin ironía no lo sé de verdad porque lo que sí creo es que como medicina inmediata sales te dicen que te tomo porque te quita por de cabeza me parece fantástico

Voz 3 37:10 por si fuera claro pero esto perdona perdona Jordi con la transformación que consigue Zidane con su mera presencia se hace unos días hubiésemos interpretado como una injusticia que jugará Isco después de no subirse a un autobús

Voz 0691 37:24 que lo es que jugaran Marcelo extra

Voz 3 37:26 de forma en el que esta que jugara Bale de titular cómo estaba lo hubiésemos considerado como una auténtica injusticia del entrenador que se pusiera en el banquillo del Real Madrid sin embargo lo hace Zidane no lo cuestión árabe no lo cuestiona nadie clásicas más seguro más nueve bueno lo que yo yo no yo no he visto a nadie

Voz 2 37:44 ya pero ni ellos ni ni veo ni Leo ni

Voz 3 37:47 oigo a nadie osaron de todo el mundo lo ve fenomenal y es que lo hace Zidane es que Zidane haga lo que haga parece que lo hace bien oye lo mejor es una injusticia que jugará Isco después de lo que hizo el otro día

Voz 0104 37:58 ya Julio porque tengo que decir esto sino revienta muy bueno no no no no va contigo

Voz 0239 38:04 que que Mario diga tres veces casi casi casi yo que conozco que Mario maneja buena información del Real Madrid ya me parece alucinante lo que nos han vendido desde el Real Madrid es que para convencer a Zidane no lo primero que uno de los primeros puntos es darle pleno poder en lo deportivo a un tío que se la va a jugar con once partidos en los que tiene muy poquito que ganar y bastante que perder si lo primero que le han dado o que le han dicho es Zizou Tranquilo vas a tener plenos poderes deportivos después de la primera alineación en la que al ganador cero el Berna en el Bernabéu en la que todo el mundo ha salido contento ya hay alguien tuyo

Voz 1 38:39 no no no no yo yo creo bocas Antonio ahí ahí

Voz 1375 38:42 ocurre es que hay un vestuario roto hay

Voz 1 38:45 que yo me refiero a ver con buenos ojos

Voz 1375 38:48 el vestuario no está para exigir nada

Voz 1 38:50 no no pero pero sí pero lo mismo que antes había jugadores que eran capaces de decirle a Solari o demostrarle a Solari a Lopetegui decirles que no era ahora nadie le va a decir hace exactamente ahora pero eso no quiere decir que todos

Voz 1375 39:06 estén de acuerdo con la decisión que ha tomado Ozil sólo digo que sí

Voz 1940 39:09 todos estos días que han estado esta temporada que todos hemos visto cómo ha sido todos los que han estado día a día han sido los jugadores que entrando con ellos todos saben cómo están los demás igual que ellos en la radio si uno está bien mejor peor o tiene que va no sé qué como está su vida o lo que sea pues ellos lo mismo yo no me refirió en ningún momento El Vestuario para arriba me refiero dentro del vestuario qué digo que casi nadie lo ha cuestionado pero que si hablas con gente que ha Lola entre ellos dentro del vestuario hay algunos que no entienden y no sólo jugaron que eso sí que es entendible cuando no juegas no sé si o no está cabreado no les di no digo bueno exactamente la palabra pero bueno que dejó el pero es que hay gente que incluso habiendo jugado no entiende muy bien cómo ha titulares algunos jugadores

Voz 3 39:47 se especialmente en lo que es indudable es el poder de transformación que tiene Zidane de la realidad

Voz 1940 39:52 eso eso porque toda la directiva con el presidente a la cabeza está encantada con con lo que pasó el sábado y con en general lo que ha pasado desde el lunes que estación

Voz 1 39:59 el sábado Álvaro apalabrado ya Pablo pero la directiva está encantado no en el club están encantados

Voz 7 40:07 que siempre han pensado él de esa manera en que prefieren que juegue Marcelo que no Quilón con todo respeto para y que prefieren que juegue Bale antes de que juegue

Voz 1375 40:15 Lucas Vázquez es que eso es así juega los pesos pesados pues y ahora hay que ponerlos cuando estén bien pero ha llegado Zidane he dicho a mi me da igual lo que ha pasado de aquí para atrás yo pongo estos once ya iré viendo lo que voy haciendo pero la quería empezar con los que acabó vale

Voz 1940 40:31 perdón ya termino me creo perfectamente de lo que decían que es sincero en rueda de prensa que no ha venido aquí a examinar a nadie

Voz 1375 40:36 pero que nadie que nadie crea que esta sentencia porque antes no

Voz 1940 40:39 mira jugado digo y lo dije ayer en en el que el único que creo que lo tiene bien crudo o más crudo que los demás es Bale porque no término no es que sí

Voz 5 40:47 no no no no funcionó en la última época que decidan yo creo que tampoco funcionaron sancionado ya veremos en casi ninguna época Álvaro