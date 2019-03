Carrusel último tramo: Análisis y protagonistas de la jornada de Liga con el Sanedrín y hablamos con Alexia Putellas (17/03/2019)

Voz 1 00:00 venga venga venga

Voz 3 00:18 Manu Carreño qué tal muy buena hola Dani Garrido qué tal

Voz 2 00:21 desde las preguntas me libro de las preguntas la primera Se acabó la Liga sí

Voz 4 00:26 coño cameo de los pétalos mapas a las dos

Voz 0458 00:29 por lo que dice el hombre ahí matiz importante la semana pasada el Atlético no estaba pero escúchame una cosa cosa tres puntos más y luego se la tira a Jordi Martí que parece un político que dice que la semana pasada para mí estaba descolgó al Madrid pero no sabía que yo coincido para mí ya no vamos a debatirlo me han dicho que se acabó ha dicho L'Equipe que Griezmann se piensa el futuro y no sé cuántos saldrá Griezmann del Atlético de Madrid este verano

Voz 4 00:52 estos son sensación información Purroy ir

Voz 0458 00:55 no cree que un año más aguantará como todo el mundo hablando de la felicidad ni fastidiar a María que lo tengo aquí queréis que habrá lío en la portería del Madrid entre Keylor y culta eso va a acabar mal niño

Voz 5 01:08 eh a lo que no lo va a acabar mal lo va a acabar

Voz 0458 01:12 pero desde luego para Zidane no es Courtois el portero titular indiscutible vale y lo era para Lopetegui y sobre todo para Solari habrá bombazo de mercado en el Madrid de la SEC ayer Mario con que Eric en Híjar Estambul en encaminados y que espera un bombazo tu crezca que podar un bombazo si entendemos bombazo Neymar o en papel no sé si ser tiene categoría de bombazo tiene voz tiene categoría de gran bomba sí pero han bajado bajo ahora hay Mary en papel unas atómico no es atómico darnos atómico pues casi bombazo lo de Nivaria vez lo veo muy difícil evidentemente el Madrid animar un verano tras otro todo depende de que

Voz 6 01:48 el París Anne Germaine les deje sobre todo en esa cláusula que tiene que le permite salir a partir

Voz 0458 01:53 segundo año no sé qué precio que lo permita negociar al que Life por tocar todos los palos vista la situación del Atlético de Madrid lo que pasó en Turín y en Bilbao tras la derrota crees que

Voz 4 02:01 este verano saldrán vacas sagradas del Atlético de Madrid para algunas iban a ir como Godín como Filipe Luis y algunas que no son sagradas pero que por su calidad tienen categoría casi desagrada como Lucas ayer

Voz 7 02:16 que no se alguna más a ver qué pasa con Saúl

Voz 0458 02:21 pues Gemma no el Alvia bien otra vía la oficina eh o la Iturralde pues ha sido el primero te saludo como se

Voz 8 02:31 con presentaba siempre

Voz 0458 02:33 a la autoridad competente siempre aquí

Voz 6 02:37 que vive primer grande más vale ya está por aquí enseguida todo el compañero de sanedrín pero acaba de terminar el domingo futbolero y la jornada con el B

Voz 9 02:45 tease Barça recital de Leo Messi con ese triunfo y con ese hat trick de

Voz 0458 02:51 Leo Messi uno cuatro ha ganado el equipo de Valverde que ha hecho un partidazo sobre todas las botas del argentino sea el primer gol que ha metido la falta es increíble pero es que luego el que ha hecho haciéndola vaselina por encima de Pau es es tremendo

Voz 6 03:05 pero está por ahí Adrià Albets sale Gerard Piqué a ver qué dice el central

Voz 2 03:08 del Barça Adrià muy buenas qué tal Manu

Voz 0017 03:11 muchas aquí está Gerard Piqué está eufórico le escuchábamos gritar va desde el vestuario muy contento pero el resto

Voz 1974 03:18 a es un partido que era muy importante ganarlo porque de esta manera pues no distanciaba más distancia vamos más de los del sur

Voz 0104 03:26 mundo pereció hoy bueno muy contento

Voz 6 03:29 eh Gerar lo de hoy de Messi confirma que no habrá nadie como él

Voz 0458 03:34 historia del del fútbol y que nadie se podrá sentar en suma

Voz 0017 03:36 esa

Voz 1974 03:37 bueno esto nunca lo puedes saber en un futuro no lo lo que hemos visto momento creo que no hay nada no hay nadie e irrepetible como él por por por la constancia por por el todos los años que lleva haciéndolo no solamente ha habido gente muy especial e no estoy de fútbol pero él es muy especial y lo ha repetido durante doce trece catorce años una entonces creo que esto sí que es verdaderamente único

Voz 10 04:00 tras este vuelve a hablar de Griezmann está publicado en el equipo que se arrepiente de haber tomado la decisión

Voz 7 04:07 Puleva están el Barça es una pregunta oral no no te puedo decir más sobre todo por de momento no

Voz 1974 04:14 de momento no lo hubiera no te lo diría porque perdería la gracia

Voz 0017 04:17 eh el triplete es posible tú sabes que para que el Barcelona con una buena temporada suele estar bien en todas las competiciones esta pinta huele muy bien entiendes que se genere ilusión la gente no

Voz 1974 04:26 está bien que se lesione pero con los pies en el suelo porque obviamente pues queda mucha temporada la Liga tenemos un poco más cerca después de hoy pero que quedan muchos partidos la Champions es una competición que en los últimos años han demostrado que los cuartos unos complican así que bueno esperemos aprender de la experiencia y que esto nos de herir pudiendo pasar las eliminatorias y bueno pues bueno marcha Gerard Piqué

Voz 0017 04:51 como te decía muy contento eufórico antes de que compareciera que la zona mixta escuchábamos unos gritos tremendos desde el vestuario ya ha salido Piqué muy animado ha dicho venga va vamos a hacer algo sea ha sido iniciativa del propio Gerard Piqué que hoy evidentemente está

Voz 2 05:08 la eufórico por esta victoria

Voz 0017 05:11 cerca al Barça la Liga pues nada se sabe claro

Voz 2 05:14 vamos a hacer algo decir a Gerard Piqué Paul algo viva

Voz 0458 05:16 droga una entrevista que es lo que es

Voz 5 05:18 los E M pide paso también Rocky y con uno de los jugadores del Betis

Voz 0458 05:24 sólo Quillo qué tal con quién andas

Voz 0700 05:26 pues sí buenas noches en zona mixta donde aparece Loren el hombre que ha hecho el tanto del Betis en un día en el que el beticismo se ha resignado a Messi porque los puedo dar fe ya te digo el qué

Voz 1974 05:36 cuando tiene estos partidos pues pues imposible para el Barcelona y que iban a ver en el primera parte porque han sido dos genialidades suyas que que bueno casi lo que no va a condicionar partido

Voz 1571 05:47 contra contra un futbolista así es muy complicado porque el Betis no entró

Voz 2 05:50 lo malo al partido pero claro la falta lo determine

Voz 1974 05:54 así lo que lo que he dicho que que bueno que nosotros queríamos quitarle el balón a al Barcelona que que bueno que en parte lo hemos hecho y hasta que que apareció Belén una falta que que ya te digo que Casio acciones puntuales a vivirla de vela el final de la primera parte que que bueno que es que yo creo que no lo mató

Voz 0700 06:12 sea también es decisiva no la que encaja ahí llegando casi al descanso verdad

Voz 1974 06:15 sí porque ya te digo que no había sacado de centro y bueno ya pita el final que que es verdad que que sales con otras tú también fuera llegue cero uno a lo mejor pues pues bueno Sales también pensando en que es verdad que ese podía remontar pero con con el cero dos era muy complicado aunque aunque lo hemos intentado Sadat al final

Voz 1571 06:32 por qué qué sensación con qué sensaciones os vais al paro una hora fuera del objetivo de eliminarlos en en todas las competiciones que valoración podríais

Voz 1974 06:41 bueno nosotros con la ilusión de lo que es la liga que como has dicho lo que hemos quedar pero pero bueno también con contamos eliminado pero hemos hecho un buen papel superando todos los del año pasado que hicimos y ahora pues lo que queremos es superar también igual que el año pasado lo que hicimos en Liga que que en ello estamos esté

Voz 2 06:59 hola y te hace ser optimista

Voz 0458 07:02 con vista a recuperar también esa titularidad

Voz 1974 07:05 sí bueno el gol en lo personal pues pues creo que me puedo ir muy bien porque todo bueno y disputado pocos minutos pero pero mira con mantra o hoy en una que tenía oí en otra tenía otro de una manera pues pues bueno también cara estoy de acuerdo

Voz 0700 07:19 a todos a felicitar a Messi después del partido y habéis escuchado como el estadio también en pie a una voy a coreaba su nombre no

Voz 1974 07:27 ante ante lo que ha hecho yo creo que lo lo más

Voz 0104 07:30 exacto de hacer lo que lo que ha hecho el público y ya te digo que

Voz 1974 07:32 es que da gusto ver cómo cómo expresa también el fútbol que que nosotros lo que nos gusta lo que ve

Voz 0700 07:38 por en el futbolista que ha hecho el tanto del Betis rendido ante la evidencia y cómo no ante un futbolista que seguramente no verán nuestros minutos

Voz 0458 07:46 más sincero no puede ser Loren como ha sido el beticismo además de Dani Garrido director de Carrusel que sigue por aquí eh presente

Voz 6 07:54 es la autoridad competente e Mario Torrejón estaba aquí María qué tal buenas noches muchas gracias Roque que es que no no logra nuestro homenaje al Podemos en vídeo que sea bueno para deleite no habrá vivir hombre seguro

Voz 0458 08:08 Talavera hola queda tal mano buenas noches bueno como dice Jordi cinta en fin que saca la cinta Paul la cinta fue algún del pondremos la cinta claro pero hay que ponerle ya muchas cintas a nuestros hijos y nuestros nietos pero una de las cintas que ahora que ponerles día

Voz 6 08:20 yo Castella de Pelé Cruyff Maradona Di Stéfano pues ahí la de Cristiano también ahora hablaremos con Talavera de Cristiano Paulo Pinto muy buenas muy buenas

Voz 2 08:33 soy Julio Pulido

Voz 0458 08:36 yo qué tal buenas noches y enseguida se incorpora Romero que están chupando

Voz 5 08:39 eh resaltar en Barcelona

Voz 0458 08:43 además de FLA aquí Jordi Martí Marcos López hola Jordi muy buenas muy buenas noches

Voz 0985 08:47 lo gordo la cinta las cintas las tengo guardadas no sólo para la foro Teka ojo la aforo Teka también muy importante los goles cantados por aquí también

Voz 4 08:58 la videoteca cintas de vídeo

Voz 2 09:02 la Liga del dice que diga bueno no se lo cree ni el propio ya están decirlos hombre

Voz 0985 09:07 una cosa es una cosa yo creo que hay una palabra que en la que todos estamos en consenso esta Liga para el Barça está muy bien encaminada quién utiliza la palabra sentencia para mí es un exceso yo

Voz 0458 09:20 pero yo creo que estamos en ese punto hola Marcos López muy buenas qué tal como estamos creo que estamos todos que Gallego lo tenemos por ahí

Voz 5 09:26 si en algún lugar del mundo volviendo a la madre

Voz 6 09:29 no hay exactamente qué celebrándolo

Voz 1576 09:31 Yuri no no

Voz 6 09:33 no no me hagas sigue cuidando de Carlitos me ahora sí de jardines ya estaba dentro de lo que está bien el niño estaba bien el niño

Voz 2 09:40 nos ha perdido nada Meana tampoco porque claro pasa una cosa así tampoco sé no sé

Voz 0458 09:51 tiene un encuentro aquí no no no no tienen mejor padre y a lo mejor

Voz 6 09:55 ah sí señor pues nada

Voz 0458 09:57 el Carlin es hirió Marcos que yo creo que estamos en ese punto la temporada en la que no sé si la Liga está sentenciada para el Atlético en el Madrid esa pero estamos en ese punto en el que a veces lo hicimos ya esta Liga ya sólo la puede perder el Barça eso es evidente esta Liga le pertenece al Barça que perder cuatro partidos claro pero creo creo que tú ha dicho en Carrusel que había perdido dos en dos en la Liga por lo tanto esta Liga como ya le pasó un año con el Madrid la tuvo que volver

Voz 8 10:26 a ganar dos veces como como dijo Piqué pero

Voz 9 10:28 la mente lo que lo que es evidente es que el ritmo que ha impuesto el Barcelona no lo ha podido seguir ni a Madrid

Voz 6 10:34 el Atlético de Madrid eso es Belén vi el viernes les recordaban a Zidane en rueda de prensa creo que fue mi compañero Carlos Rodríguez

Voz 0458 10:42 dato que yo no no me acordaba honor no lo conocía no me acordaba de que cuando él cogió el equipo después de Benítez no en ese momento pero en esta temporada e cuando faltaban las mismas jornadas que ahora estaba la misma distancia de Barcelona doce y acabó a uno teniendo que ganar el Barça el último partido hombre yo no no veo la misma situación no yo tampoco ni mucho

Voz 6 11:02 el primero que falta te empezaría con el Sanedrín salvo por ahí a Benjamín

Voz 0458 11:05 Maradona que había tenido una alegría por la mañana y una tristeza por la noche o cómo es el día completo o la Benji qué tal muy buenos ahora te pregunto sobre todo de esta mañana qué es realmente lo importante es decir no está ocupar buena parte por no decir todo

Voz 0514 11:20 hablemos Anwar

Voz 6 11:21 el Eibar uno Valladolid dos ocupará buena parte por no decir todo el Madrid parte del resumen del faro eh pero antes una información IU sonido la información Adriá Albets hay parte médico del uruguayo Luis Suárez quede

Voz 0017 11:32 sí sí que tiene un esguince en el tobillo derecho que mañana le van a hacer más pruebas para conocer el alcance de la lesión Valverde ha dicho que tiene un esguince grave un esguince fuerte pero veremos lo que dicen mañana las pruebas porque al parecer al salir del vestuario bueno la sensación era otra el Barça simplemente habla de esguince en el tobillo igual no es tanto lo que diga la escuela Hermana

Voz 0458 11:56 hombre entre irte a China jugar amistosos con Uruguay yo yo creo que hice bien tratado yo creerte a China para unos amistosos con Uruguay

Voz 8 12:06 ir un buen esguince mejor

Voz 0458 12:08 cree que el fútbol sala que no sea nada grave y que se recupere pronto que tiene toda la pinta de que sea recobrará pronto pero una pena también

Voz 2 12:16 pero lo que perder los partidos otro buen partido que golazo metido bueno a la información

Voz 6 12:22 eh esguince de tobillo de Luis Suárez pendiente de evolución ojalá que queden lo menos posible que Iker

Voz 0458 12:29 se recupere lo antes posible aunque por otro lado se pierde el viaje a China que tampoco será una cosa que me vuelva loco ahora mismo hoy Iturralde podrían bueno no sé si te preguntan no porque sea médico o porque yo qué sé pero que también puedes preocuparte parte también pero de podrían obligar a los médicos de la Fira

Voz 0514 12:45 es evidentemente el reglamento el recuerdo de que te tiene que decir que no puede jugar es el médico de la federación

Voz 2 12:51 la venta Uruguay te quita y te vuelves a China a eso sino voy debemos y te vuelves

Voz 0514 12:58 ya pero bueno luego hay casos y casos no creo yo que el médico si quieres

Voz 8 13:02 seguirá en su puesto les Agadir así por ejemplo

Voz 6 13:07 la uruguaya digas que te te voy el tobillo y luego te vuelves a

Voz 4 13:14 bueno

Voz 0458 13:15 que ojalá que se quede en lo menos posible como decimos lo de esguince que coincide con esos partidos y luego un sonido como si el partido de Messi sino lo habéis visto lo habréis escuchado en pero si no lo has visto no lo has oído esto es lo que acabado haciendo el Benito Villamarín cuando ha marcado el tercer gol Messi en su cuenta sus actriz así ha reaccionado la afición del Betis

Voz 2 13:41 en el Benito Villamarín gritando Messi Messi el público en pie aplaudiendo hasta tal punto ha sido que Ricardo Sierra a terminar el partido se ha parado a pie de campo ya dicho esto era argentino

Voz 12 13:53 no existe había pasado lo que ha pasado esta noche

Voz 2 13:55 público en el Villamarín corea tu nombre después ya

Voz 12 13:58 tanto la verdad ese rival así que te muy agradecido por la victoria porque Vitoria

Voz 0985 14:16 importante pues nada nunca me había pasado dicho Leo Messi que saca la FIBA es el mejor resumen que podemos hacer de lo que sido el partido de León diseño e mejor resumen es eso lo que ha dicho la afición debe

Voz 8 14:25 pero para mí so titular más claro

Voz 0985 14:28 un público futbolero como del Villamarín puesto en pie ovacionando a la figura de Messi coreando su nombre estos una situación una imagen para mí inédita yo no

Voz 0458 14:38 la parrilla Romero dejabais saluda Romero hola Antonio Romero hola buenas pero hola estás escuchando a Jordi lo que dice yo coordinados justo desde hace un ratito Jordi

Voz 8 14:48 no no no no tiene nada que ver no yo esto

Voz 0985 14:51 yo en el Camp Nou vivía algo grabando a instancias con Cani hagan los es lo recordáis un delantero del Real Madrid y de color si Pedro Castro negros hizo un partidazo

Voz 6 15:05 que hemos compleja perdonan tiene narices que digas tú jugador de color pero bueno claro negro negro negro

Voz 2 15:13 Javi no nos totalmente

Voz 0985 15:17 sí porque parece que en esto Benjamín mejor que tuvo mala suerte con las lesiones se hizo un partidazo y el público le aplaudió le ovacionó esto es una esto te hablo de hace muchos años otras eh

Voz 4 15:30 no no hace tanto marcó un golazo no no no

Voz 8 15:33 es similar porque no no escuche Cristiano Cristiano pero el público de la ayuda

Voz 2 15:38 hola el público ahora yo voy a desvelar de Claudia Ronaldinho también oye yo

Voz 0458 15:46 yo vea yo vea me ha me el Betis claro enseguida que Messi retirado bueno o no

Voz 1347 15:54 tengo dos amigos socios bético que estaban en el campo

Voz 8 15:57 sí me han mandado me que me han dicho que ha sido

Voz 1347 16:00 momento absolutamente increíble como emocionante Simon

Voz 2 16:05 viéndolo por la tele la gente se están poniendo en pie

Voz 1347 16:09 ha habido incluso gente que estaba abandonando el estadio ya dando la vuelta

Voz 0514 16:14 a aplaudir a Messi eh y ovacionaron

Voz 1347 16:16 exacto es uno de esos momentos que pasará peros

Voz 0985 16:19 el ámbito militar vuelvo vengo pero es que luego Julio Setién ha dicho no sabía que entraba sevillista todavía eran béticos gente gente bien también

Voz 8 16:30 encantado no no iba a decir eso Setién

Voz 0985 16:32 dicho en rueda prensa con mucho acierto que uno recuerda un jugador que durante doce trece años cada año mil años atrás otro esté mejorando la ambición hasta llegar al cénit de su carrera deportiva que es donde está Messi actualmente en el cénit esto es la cúspide

Voz 0458 16:45 esto lo han dicho en la sala de prensa Flaqué y no sé si quieres empezamos por ahí

Voz 1571 16:49 Setién que le preguntaban por la ovación del público a Messi dice que está orgulloso del comportamiento de la afición del del Betis podrían un jugador como así delante hace lo que hace pues no te queda más que aplaudirles reconocer su valía Pi como dice Jordi Martí hablaba de la trayectoria de Messi dice que es lo mejor que ha visto que igual le fue mejor pero que él se queda con con Leo Messi

Voz 1757 17:06 en ese equilibrio permanente que ha manifestado este jugador en los doce catorce años que lleva en activo es es digo que yo creo que no vamos no no ningún jugador no sé si Pelé en su época tuvo la continuidad que tuvo este jugador que ha tenido este jugador en los doce años yo creo que es que es todos los partidos todos no sé que número hará de hat trick que ha hecho por un futbolista que que desde luego es un lujo haber podido coincidir con él viéndole cada domingo desde hace doce años a catorce no sé los que llevan los muy bueno claro

Voz 0458 17:45 yo estoy de acuerdo no se tiene que uno

Voz 2 17:48 la noticia fuera noticia sería que no estuvieras estoy agotado añadir estoy de acuerdo se tiene una noche más eh

Voz 0985 17:56 cuyo mano perdona por complementar el dato de dos años Setién creo que los hat trick son cincuenta y uno cincuenta y uno

Voz 2 18:04 yo estoy de acuerdo antes hablaba con Julio por teléfono

Voz 6 18:07 te digo yo es que en nuestra época que yo creo que en nuestra

Voz 0458 18:10 adolescencia por lo menos en la mía Maradona era el que mandaba

Voz 4 18:13 en el mundo futbolístico yo es que no recuerda a Maradona

Voz 2 18:17 tenerla continúa que tiene Leo cada semana Maradona era un genio tenía un tobillo de goma hacía unas cosas increíbles pero lo que hacen es cierto cada semana entre otras cosas porque lo mataban

Voz 1576 18:26 que tuvo un montón de lesión en Maradona

Voz 2 18:28 es que lo marcaje de antaño no lo hacer de ahora novio tele pero

Voz 8 18:31 me quedo ahora el problema son los más

Voz 2 18:34 trajes bueno pues nada Oye a Maradona no le dieron

Voz 8 18:37 no si Messi no les dan no no no no no no no era una parte cada vez que yo no que yo me alegro de que no le Pere con Dios yo no le marca es que no sabes ochenta rendimiento te

Voz 2 18:52 nos están engañando no no no no no para el rendimiento de los años ochenta

Voz 8 18:56 para catorce años que tres años por qué bajó los brazos

Voz 0985 19:01 es que esta transferencia atreverse Maradona es que Maradona lejos del césped bajó los brazos y no queremos entrar en detalles pero Messi no

Voz 0239 19:10 a basándolo otras dos bueno que tiene que ver eso que tiene que ver eso dentro perdonar que yo no estás en tu casa no no es que tal al Talavera no ha dicho nada del otro mundo que tiene que ver que lo que ha hecho Messi lo ha dicho Setién que son Lumbreras pero luego lo cualquier persona relacionada con el Lumbreras a lo mejor eso cualquier cualquier persona relacionada con el fútbol te dice de los que saben que hemos hecho Messi no lo ha hecho nadie en la historia del fútbol pero lo que ha hecho Messi semana tras semana competición tras competición partido tras partido regular tras regularidad no lo ha hecho nadie pero eso no es incompatible Marcos que saltó a la primera

Voz 8 19:45 no pero sí estamparon Pepín hable

Voz 0239 19:50 sí bueno para todos empezando por los futbolistas terminando

Voz 9 19:53 periodistas es imperdonable que las patadas deleznables que se pegaban

Voz 8 19:59 el fútbol de los ochenta más atrás no se pegan ahora si eso es una cuestión solo Romeo no no no Pichón Marcos compañeros para que ver no ha hecho hoy no se pueden comparar porque como le pegaban a Maradona no les pega no

Voz 2 20:13 no no no son Otero tienen ahora yo no no no no Maradona

Voz 8 20:17 decidió ser Madonna tres años son dos cosas diferentes marco no es claras dos cosas diferentes para la vida no tengo cinco lleva doce años pero no lo la par pero para eso es implantada

Voz 1576 20:31 así la vida de Messi hoy es fácil la vida de gris más fácil la vida de Cristiano lo de hoy es incomparable con los

Voz 2 20:38 no no no no no no para acá

Voz 8 20:41 a tres partidos cada tres días hay partido Maradona no juega tantos partidos a Messi que tiene que ver eso Marcos Marcos me pueden contestar una pregunta Marcos quererla mayor que nosotros agresividad de los centrales dos tú crees que se pegaba más de los ochenta que habrá sido no sí pero esto no te pongas no no sé por qué estamos diciendo que me qué raro que no salgan mal

Voz 1571 21:03 Messi el Bages tan débiles y ahora sí

Voz 8 21:06 espera

Voz 2 21:07 ah vale vale no gastó esa frase frase FLA aquí está bien quiere decir que también eso sí sí que lo trabajar

Voz 0458 21:19 no sé qué decir mal que no pero

Voz 2 21:22 pero en los ochenta no

Voz 8 21:25 más dinero jugando a que yo te digo no lo es

Voz 2 21:31 a todo esto se te da la razón para y te parece que está conversación Barlovento

Voz 8 21:36 esto porque antes a Maradona si bien es verdad que ahí todo lo demás son pero la mentalidad Maradona le pegaba más que a eso

Voz 1347 21:45 pues así Cho fijáis estamos discutiendo por Messi por por la categoría de Messi que es absolutamente indiscutible

Voz 8 21:53 con todo hay cosas que no se pueden discutir es que además yo no hablo de Messi ha sacado la palabra Maradona que le ha dicho que en su juventud es verdad yo sólo he dicho lo que pasa con Maradona yo no hablo así que no estoy hablando ahora de de Maradona estudiando de los marcajes y como en el fútbol de antes y Messi sería un genio en los ochenta

Voz 0458 22:12 era un genio que atrevió partido

Voz 8 22:15 porque lo hubieran cazado como cazaban a cuidar con talento así como se a Messi y cómo se cuidaba Maradona

Voz 0514 22:22 también acuerdo

Voz 1670 22:26 por un poco de de punto

Voz 0458 22:28 medio eh la carrera Maradona no se va al garete

Voz 1670 22:31 no sólo por esa es pero no por su maravilla quién ha dicho eso no te lo digo yo lo he dicho eso es sólo por lo que pegaran por otro lado tiene razón Marcos que ahora se juega cada tres días cuán sesenta partidos por temporada controvertida

Voz 8 22:44 setenta con una exigencia y una profesionalidad

Voz 1670 22:47 mi hijo todavía el gol en los hombres a jugar con cinco kilitos de más ganó

Voz 0985 22:51 es mi Gemma

Voz 1670 22:54 a dieciséis años seguidos haciéndolo Pablo no

Voz 0985 22:56 no haciéndolo mejorando cada año cuidado es que el tema es que cada año es mejor

Voz 0458 23:03 pues hubo un año libre el día del año el Tata eso es verdad porque estaba mal físicamente se complica mucho especialmente se fue su rival

Voz 8 23:14 estuvo a punto de Messi ha sido un crack los tres últimos que pesa un crack

Voz 2 23:18 si los Jamis el Madrid ha ordenado un oro no pasar de cuartos

Voz 8 23:22 la

Voz 0458 23:24 de Maradona y Messi que me parece que va poquito por ahí yo he visto mucha Maradona como todos los que estamos aquí para mí es mejor Messi pero bueno mucho mejor lo lo digo por si pudiéramos simplemente un dato que no será el más importante Maradona fue campeón del mundo lo digo porque eso es lo achacan al igual que los años cuál fue la mejor época de club de Maradona Nápoles entiendo no

Voz 2 23:42 lo has ganado el mito que no poco el Barça goles goles en temporadas consecutivas Sevilla catorce ocho cuatro seis goles lo digo porque igual estáis me de catorce goles en la primera temporada once diez quince nueve dieciséis y seis todos los goles de Maradona en cuantos cuanta Avda consecutivos la primera te para catorce la segunda

Voz 1670 24:02 once diez quince nueve dieciséis

Voz 0458 24:05 no porque también los goles que ya se conoce al Nápoles acogerá el campeón de Liga y luego campeón de UEFA y loca pero no quiere decir que que ha tiene muriera al menos partidos

Voz 6 24:14 eh mira cómo está lanzamos ya en La Ser en arroba Carrusel en este

Voz 0458 24:18 a final de Carrusel deportivo quién fue mejor jugador o quiénes o que Messi ha retirado lo que le queda Messi Maradona quienes gustamos Chris añadir alguna más no nos mirado Montes que ha visto a los dos dice que el mejor fue Alfredo Di Stéfano que tampoco pero que aparte de hoy Manu

Voz 13 24:34 pues votar en arroba hacemos a España Messi o Maradona también

Voz 4 24:37 que Benjamín no que estamos escuchando te a Messi aparte el partidazo que Choi aparte de ese tan tan grandísimo futbolista la rueda de prensa salió inicie la preguntado que cuánto lo que te que te apareció más en su primer gol el segundo el tercero da igual tampoco importante dice me gusta apuntamiento de Valverde Mista está muy bien he gastado y Miki

Voz 0514 24:59 no pero pero ojo esa frase arquero ojo esa frase a renovado español no haya tenido Manolo no no a tener ojo esa frase

Voz 1670 25:07 ACS que adaptarnos algo así de hecho no que le gusta

Voz 9 25:10 hoy el planteamiento de Valverde en un día en el que no jugó ni de envíele ni Coutinho titulares y ha puesto un cuatro cuatro dos con el que yo creo que se siente más cómodo es mi sensación vamos a mi me gusta más

Voz 0458 25:24 a mí me manda mensajes por eso

Voz 1571 25:27 le han preguntado también sigue gustaba jugar así ha dicho son partidos puntuales hay que adaptar

Voz 0458 25:31 adaptarse correcto yo sólo digo que esa Fraser ha dicho hoy curiosamente el día que Valverde a cambiar el esquema ya ha puesto en un cuatro tres tres un cuatro cuatro dos que a mí cada vez que el Barça jugó con un cuatro cuatro dos me parecéis es mejor equipo más compacto más control del juego más peso en el centro del campo y lo Barriola pones a Messi a Suárez ya está el icono más ha utilizado sí si se recicla el sistema predilecto de Valverde y demás pero no exacta en su carrera el Barça cuatro tres tres cuatro veces es casi siempre la en peleo Coutinho pero Gutiña siempre juega arriba no ha sido Busquets Arthur Arturo Vidal Rakitic los cuatro de arriba a Messi Suárez injusto ha dicho esa frase que estaba diciendo Benjamin me ha parecido que pueden un poco por ahí pero bueno es una sensación mía no y sobre todo puede ir porque

Voz 2 26:16 Barça le metió cuatro el Betis eh

Voz 8 26:19 Barça en el Camp Nou recibe cuatro goles y aprendido la lección al menos ese es el gran cambio tanto los jugadores como el entrenador entendió que no podían jugar como el no que fueron no es fácil meterle cuatro goles y menos en el Camp Nou lo hizo os gusta vasco cuatro cuadros o con otro otro

Voz 4 26:33 tres Jordi Marcos melé

Voz 0458 26:36 para los tres de arriba no claro es que si hoy hubiera estado

Voz 0985 26:38 a punto yo creo quiero pensar

Voz 2 26:41 hubiera puesto cuatro tres tres que hubiera puesto cuatro tres tres

Voz 0985 26:43 aunque uno puede tener sus dudas tratándose del Betis el Barça no acostumbra a hacer onces en función del rival pero sí es un rival como el Betis que es el único que le gana en casa y que le pasó por encima entonces la pizarra

Voz 0458 26:54 ahí sí se puede condicionar el año que viene pones busque

Voz 2 26:57 es Artur

Voz 4 26:59 esa es la clave Rakitic de John Griezmann con esos cuatro a Griezmann también

Voz 2 27:04 a era por ahora lo que entró el campo telas

Voz 0458 27:10 eh Busquets Rakitic Arthur de John con esos cuatro el 4k

Voz 4 27:15 teniendo pues para mí Arthur tiene que mejorar mucho pero es tan proceso Dani son seis los años primer año

Voz 1571 27:21 que viene de Brasil

Voz 4 27:23 yo creo que está del proceso correcto de aprendizaje creo yo creo que tiene a mí me me gusta mucho Artur pero creo que tiene que arriesgar mucho más creo que tiene que romper líneas creo que que tienes

Voz 1571 27:33 lo los noventa minutos eh ese sí que es el de bávara Piqué físicamente sorprende que esa a la que tiene no aguantes verdad aquel

Voz 0985 27:40 contenedores de unos lo peor claro es diferente

Voz 1571 27:42 pero pero no aguanta Un partido en The Raven Lacy

Voz 0458 27:45 bueno sí pero en el banquillo bueno chavales pues además de esta victoria uno cuatro del Betis al Barça que me estaba tirado ahora Madrid Griezmann simplemente recordar a los oyentes que ya lo han tenido oyendo pero muchas gracias incorporar alguna obra que además de esta victoria del Barça contundente con el hat trick de Messi el otro la Marcos Suárez casi un golazo un habéis dicho antes también que ahora ha marcado el uruguayo seguido de tres o cuatro asentando buena Bartra lo rompe la cintura los dieciocho hoyos mucho la como descamada descoyuntar chao chao no es una medida Julia Caba Lass Xabi lascas pues aparte de eso Valencia cero Getafe cero conmovida eh dado Marcelino a Mail ha hecho Gameiro a Marcelino que no que no pasa así con el delito bien claro sí pero lo ha dicho que no que no era una bronca con él también claro

Voz 9 28:36 esperamos que se ha en que Gameiro pagarle bueno vale Español cero Sevilla

Voz 0458 28:44 a uno estemos lo ahí eh

Voz 9 28:46 eh el partido de esta mañana uno vaya

Voz 2 28:49 dolidos eso es lo que ha pasado esta mañana en lo que ha pasado

Voz 0458 28:52 el domingo hincapié lo del Valladolid

Voz 2 28:55 Nos loco para no ocupar un rato largo el Barça ha abierto una brecha ahí abajo farsas

Voz 0458 29:01 sí hay seis Atlético cincuenta y seis le saca diez al segundo el Barça falta de diez jornadas le saca doce al Madrid y el Getafe sigue cuarto con cuarenta y seis una semana más Getafe en Champions quinto el Alavés sexto el Sevilla con nuevo entrenador Victoria de Caparrós en el cero uno en Barcelona y luego ya está séptimo el Valencia con cuarenta siga tres del Sevilla y a partir de ahí Betis octavo Athletic Club de Bilbao noveno Real Sociedad X Eibar Girona español y abrir aquí bueno ya podía meter al Girona XXXIV Girona XXXIV español XXXIII Leganés XXXI Levante veintinueve Valladolid y Villarreal en descenso ahora mismo se abre una brecha de cuatro puntos Celta XXV Rayo XXIII Huesca veintidós a esta hora Michel sigue siendo un jugador del Rayo vamos a ver qué pasa durante la semana y el Celta con terceras tercer entrenador la temporada de momento sigue sin levantar cabeza

Voz 1757 29:49 sí

Voz 14 29:49 el Celta Rayo Huesca ahora mismo están en descenso a cien titulares por unos rápidamente al Sanedrín os recuerdo en

Voz 0458 29:57 segunda bueno mañana se completa la jornada con el Leganés Levante a las nueve de la noche y en segunda Oviedo dos Nástic cero Córdoba uno Sporting dos Almería cero Granada cero Osasuna tres Rayo Majadahonda cero Las Palmas uno Mallorca dos mañanas se completa la jornada con el Numancia Málaga a las nueve ahora mismo ascenderían a Primera Osasuna Granada directos sesenta Osasuna cincuenta y siete Granada y estar en play off Albacete Málaga Depor y Mallorca eh por abajo descendería en Extremadura Nástic Córdoba Reus Deportivo

Voz 1576 30:28 allí en la Liga Iberdrola el partidazo

Voz 0458 30:32 esta mañana ha ganado el Barça cero dos al Atlético de Madrid de sacaba seis puntos ahora le saca tres y quedan seis partidos por delante con récord de asistencia en la historia del fútbol femenino en el mundo sesenta mil setecientos treinta y nueve superando el récord de él el Monterrey Tigres de la liga mexicana que era cincuenta y un mil

Voz 4 30:50 doscientos once correcto dejando en nada a San Mamés

Voz 0458 30:53 devolver cuarenta y ocho mil ciento veintinueve una cosa en Bilbao igual no podríamos el campo sólo para batir batirle recuerdo buena metropolitana yo te lo digo yo soy de una grada supletoria

Voz 0514 31:02 a meter cuarenta bien la primera parte van a salir eso sí vamos a meter otros cuarenta mil

Voz 0458 31:05 eso son ochenta ochenta a mí luego vendrá Bruno Alemany con el fútbol internacional ha ganado el Inter al Milan

Voz 1670 31:12 ante el Inter ha ganado el papel que habla

Voz 1576 31:15 todo un verano marcado antes primos suyos ha marcado

Voz 0458 31:18 un primo de aula así un familiar diciendo

Voz 1670 31:20 qué papel le ha dicho que si se iba al Madrid con dieciocho años que quede se deja parados veintitrés así que ha dejado la puerta medio abierta

Voz 0458 31:26 oye me inventado que mañana a impartir muy buena parte Nos daba diciéndole a las Molleda el hecho horas y todas las nueve cuando alguien se concentra la selección española que esa el Levante alega que ha hecho durante Leganés mira litro venga ya los lunes fuera del fútbol hay que destacar a Victoria de botas en la Fórmula uno en la primera carrera la temporada hay que luego contra el Marta Casas para contarnos el campo el fútbol femenino lo de la Liga Iberdrola tenemos protagonista tenemos el partido esta mañana el partidazo esta mañana y que más aparte

Voz 6 32:00 la Fórmula uno que rampa hundido en el Madrid lo llevaba muy bien lo llevamos bienes ha hundido después de dominar todo el fin de semana Julio

Voz 1347 32:08 sí sí pero hoy sábado y líder y ha hecho una vuelta horrorosa o sea que al ganador Rory Mc Ilroy espectacular

Voz 0458 32:16 de que yo nunca le fíjate que yo nunca leo el guión y debes bueno no no no por lo que sea no sé por qué me ha puesto aquí mañana sea completada jornada con el Leganés Levante ir algún día que os hago caso pero ahora me ahora encontraréis quién me ha puesto

Voz 2 32:30 Quique de frío última vez crece

Voz 0458 32:34 ese árbol no exactamente

Voz 2 32:36 tú levantaría leer hoy una hoja si estáis altos

Voz 4 32:39 vale pues que se pase por la mañana

Voz 6 32:43 Javier que como te queda el cuerpo

Voz 4 32:46 es

Voz 1576 32:47 los béticos bueno yo creo que es evidente

Voz 4 32:49 decepcionados pero es que hoy no es absolutamente nada Juve Messi ya lo ha demostrado chufa si digo que me encanta que este campo está siendo

Voz 0458 32:58 me encanta venir a Sevilla me pongo a hacer de Coma

Voz 4 33:01 los goles claros es así pero yo creo que al final lo hemos pasado la barrera del fútbol Barcelona y ahora mismo lo que te queda en liga son Di partidos en que esos partidos pues tiene que intentar meterse en mínimo en la Europa League oí eso es el objetivo ahora sea Tien renovará o vamos a ver lo que ocurre vamos a lo que ocurre

Voz 0458 33:19 yo creo que tiene un año más me he contado que tiene

Voz 4 33:21 tres está firmó tres Gene tiene te animas

Voz 2 33:24 están hablando están hablando la renovación pero de momento Rocky hasta final de temporada no pero ya veremos lo que yo creo que va con

Voz 0700 33:30 mire en el año que tiene que tiene todavía para hacer los tres el del contrato y luego hablaremos pero creo que por la mente del club ya lo explicó aquí Florencio también hace algunos partidos no pasa contemplar un escenario en el que no esté liderando el proyecto Quique Setién otra cosa es luego como como ocurra en el tramo final el desenlace de la temporada para el Betis pero lo normal es que en estos partidos en esta tanda de diez partidos ahora después del parón va a jugar en Vallecas el Betis pelee por estar en Europa hay si no se tuerce mucho de Garay ahí

Voz 0239 34:04 sí sí

Voz 4 34:04 bueno yo creo que al final es una confianza del club oí Si el

Voz 0458 34:08 el Betis no se mete en Europa League

Voz 4 34:10 también tiene la opción de quedarse no tiene por qué dice bueno

Voz 0458 34:14 no pasa nada Benji que esto vaya nos hemos llevado alegría

Voz 2 34:17 muchas viví ya Laura que el bar estaba viendo ganar

Voz 0458 34:19 para mí pero mañana de Laura que puso aquí cosecharon una manita porque era penalti tú

Voz 4 34:25 antes

Voz 0458 34:26 ante quién levantará Álvaro Benito por la mañana carros es decir que hay última Álvaro si va uno repitió tres veces

Voz 4 34:32 delante de digo pues bueno este tío

Voz 0458 34:34 tiene gato si es así hay pero ese Oscar Plano al que llega un poco forzado pero pero la rito va a verlo al monitor cada vez están haciendo más últimamente no Pérez

Voz 8 34:44 que he coincidido pero sí pero llevamos dos o tres que han dicho

Voz 0458 34:46 me voy a verlo sin embargo creen que hacer está en Bilbao en Bilbao fueron a verlo también doscientos seis y no sé si fueron si ahora hablamos de eso

Voz 8 34:53 eh

Voz 0458 34:54 sí fueron si no no no fueron perder de de las últimas eh

Voz 0514 34:57 seis han ido cuatro veces esta suerte

Voz 0458 34:59 la bien Suert Alta manejen me Mata que después lo hemos hablado en Carrusel Deportivo de Gayá que es una patada aclara muy similar a la alegría van a la cárcel Griezmann el otro penalti yo creo que diáfano de estos que decimos diáfanos que todo el mundo vencía que era penalti

Voz 8 35:13 cuando se lleva la mano al pinganillo en Valencia con los venal de déjame Mata no espera que me están diciendo que él estarán diciendo estar andando

Voz 1576 35:18 el chiste no porque la batalla de Mata que decir hemos visto todos

Voz 8 35:21 es una tomadura de pelo en cada semana un poco más usar me encanta dolor yo te voy a decir una cosa que te voy a decir me lo que te ves

Voz 13 35:29 escucha ni protocolo un protocolo para

Voz 0514 35:32 bien vale pero lo que te voy a decir es que yo respeto la el rejonazo que llevas esta semana y por lo tanto no quiero hacer leña del árbol caído de izquierdas porque la estocada baja

Voz 9 35:45 es decir no esté visto tan bajo en mi vida le hemos visto lo que quieras del barco

Voz 0514 35:53 hoy solo por hacerte feliz eso sí que sonría es un poco

Voz 8 35:57 lleváis manitas los blancos

Voz 0514 36:00 los blancos la sangre

Voz 1670 36:01 qué madre mía podéis hablar todo lo que queráis vamos a hablar de la tecnología goles a todavía que ya verás

Voz 0458 36:06 ahora

Voz 1670 36:07 cuál es la el reloj goles e Turín lo Black

Voz 1576 36:10 en el que han quitado en Francia porque Paul porque era

Voz 0514 36:12 no era fiable que no te pregunta de dónde sale me pero que no llegaban

Voz 1670 36:16 quita nada o pero bueno yo te pregunto por qué no te preguntas

Voz 0514 36:19 de dónde sale ese vivir que en y quién lo ha estado rumiando Xevi

Voz 0458 36:22 cuidado pensado que de dónde sale el Balón de Oro

Voz 8 36:24 Liverpool no yo ya sabes déjate de verdad

Voz 1576 36:28 a ninguna imagen que va entre tiene pero donde

Voz 8 36:31 sí hombre

Voz 0514 36:32 no no yo os digo que pensemos esas células terroristas yo no soy periodista bueno antes ya te daré pistas

Voz 6 36:41 eh la Liga sentenciada dicen Jordi Marcos que todavía no bueno Jordi

Voz 2 36:46 no soy Marcos Marcos cree que si esta guerra no no no no no no que está cerrada en Liga no estaba escuchando a vosotros ya está

Voz 0458 36:55 sentenciada la Liga Marcos no

Voz 2 36:57 pero si mal dicha Mike así hasta dos horas y ha dicho que no he dicho que no hay no me no me lleves ahora un terreno donde yo creo Marcos ha dicho

Voz 1571 37:10 no quizás no con la contundencia de Jordi

Voz 4 37:12 no sé se seguirá por el otra creéis que a diez

Voz 0458 37:15 no digo yo no veo al Barça perdiendo cuadros

Voz 1571 37:18 vídeos Nervión y Atlético de Madrid ganando todo abierto

Voz 0985 37:20 bueno yo te hago si me parece el resumen a Luis Suárez Miramón Montes le han preguntado ha dicho no Marcos ha dicho no Jordi Martí

Voz 2 37:28 Nos ha dicho marco no sé lo que ha dicho es Luis Suárez ha dicho que la Liga estaba Turquía

Voz 0985 37:31 el costo la cabecera orales pero Luis

Voz 2 37:34 la gente Diada daría me caso impuestos

Voz 0985 37:36 más jóvenes que son juventud que hable son Adriá pues bueno creen que la cosa

Voz 0017 37:43 bastante ya sentenciado Llorente

Voz 2 37:46 te las no lo es hasta pasadas

Voz 1571 37:48 en Barcelona lo que se preguntan esta noche es si hay argumentos para pensar o no el triple

Voz 0985 37:53 ostras pues porque no si esto ya no situación que se produjo

Voz 0458 37:56 Stop estado saludo Álvaro Benito que incorpora nuestro míster comentarista Álvaro hola muy buenas qué tal buenas noches chico a Valverde ha dicho también algo del triplete no flaquea si han preguntado

Voz 1571 38:05 ha tirado más de la cuerda de de Jordi de Marcos digamos que la Liga no está sentenciada y que en cualquier caso el Barça día de hoy no tiene ningún título ganado con lo cual pensar en el triplete es una quimera

Voz 0588 38:14 bueno voy a pensar lo que quiera nosotros de momento como no tenemos ningún título no podemos pensar en el triplete momento lo que intentaron lo que intentaremos es lo que tratamos es ganar la Liga lo intentaremos ganar la Copa hay la Champions pero de momento no tenemos ningún título queda ya sé que la gente puede pensar que y como ya hemos diez puntos pues usted campeones de momento hay tanta por jugarse hoy tenemos que ser prudentes aunque seguía apretando

Voz 0458 38:39 para alguien que no sea Barcelona Marcos Jordi bueno flaco Madrid dicen que no está sentenciado pero para alguien que no sea Valverde Jordi Marcos hay Liga

Voz 1670 38:47 mano hiciste este debate hace como tres semanas por ahí te dije que para mí ya estaba sentencia te acuerdas que te

Voz 0458 38:52 a las siete horas a que todo el calendario que le queda margen

Voz 1670 38:55 no tanto por el Athletic encima mira ahora lo saca de donde viene pasando sino porque en el calendario el Barça no le veía tropezando tres veces ya que ser cuatro en diez jornadas es que digamos no

Voz 4 39:05 no siempre se siempre se pero está finiquitada o no hay nada que hacer Álvaro salvo verlo

Voz 0104 39:11 sin duda sin duda sobre todo también por él

Voz 0458 39:13 por el ánimo de los perseguidores los tres laicas

Voz 0104 39:16 antes los perseguidos vienen con la estocada anímica de caer como han caído ambos equipos en la Champions no para hacer una una remontada este estilo primero tienes que tener la moral por las nubes pues yo creo que no es el caso hay primero que el que el están sobre todo Messi está está en un estado de gracia que que el Barcelona no necesita jugar bien para para ir sacando los partidos entonces yo creo que está más que sentencia

Voz 0985 39:38 aquí Ahbar perdona no margen de nuestras discusiones lógicas y legítimas aquí la noticia es que por segundo año consecutivo en el mes de marzo el Barça aspira al triplete eh esto no todo el mundo lo puede decir ojo la distancia que les de doce más uno calaveras

Voz 8 39:53 diez político pero es que además aspira

Voz 0985 39:55 las tres competiciones osea por más no podemos darle carta de naturalidad a este asunto sin ensalzar lo como Semenya yo yo creo que esto es lo que hay que poner sobre la mesa Manu

Voz 8 40:07 escribió con hambre a Messi de este año

Voz 0985 40:09 dicción él sabe desde el primer momento la renuncia