De la Rosa: "No recuerdo ningún compañero que le haya metido 20 segundos a Hamilton como ha hecho Bottas"

Voz 1104 00:00 tiempo para la Fórmula uno José Antonio Ponseti muy buenas feliz madrugada como amigo yo también estoy muy bien la verdad que muy alegro también siempre bien comido a la hora de trabajar ahora al terminar desayunarme porque ya que es lo que toca a grito temprano Pedro Martínez de la Rosa es muy buenas muy buenas noches Pedro sí que ha desayunado pronto vamos hoy al abunda estaba ya desayunando en la madrugada del mediodía joe y media hora y media y yo me he conectado cuando empezaba la carrera pero ya no sé cuánto tiempo lleváis de previa no sé cuánto tiempo Jordi breve

Voz 1 00:32 bueno Valter y botas por delante de Hamilton por delante de Verstappen hilos tres por delante de los dos Ferrari que por cierto

Voz 0267 00:41 sí ya tienen claro quién es el Number One Lambert

Voz 1025 00:43 no pasa nada ya hemos empezado diciendo en el Leclerc no corras exacto que se va a poner resfriado o el alemán pero ha sido una cosa sorprendente que te cuente Pedro pero fuera de micrófono lo abrían precisamente con él yo no me esperaba que Mercedes estuviera tan fuerte yo yo creo que ni yo ni nadie

Voz 0267 01:02 a ver este ha sido todo sorprendente semana osea yo no sé si es que estaba ahí estamos más corta de lo que esperábamos que y he estado mucho más flojo de lo que esperábamos pero habiendo ido da semanas de entrenamiento a Barcelona al Estado a pie de pista viendo los coches de cerca sí bueno yo tenía pues

Voz 2 01:24 sí en mi en mi termómetro digo

Voz 0267 01:27 hemos tenido adquirí en primer lugar a Ferrari Ron si era el que más me habían gustado llega llega a Australia primera carrera es que le gana hasta el reculó

Voz 1104 01:37 lo de botas ha sido botas es que has sacado veinte segundos a Hamilton al primer Mercedes le ha sacado al Mercedes de Hamilton desde la salida que ya la salida le pasa y sale como un tiro pero ha tenido un muy buen día botas o un día regular Hamilton o las dos cosas son o o le va a pasar vale Clerc que dentro de un par de carreras le van a decir que ya que no has entendido claro que que no lo cómo va el que has ido esto Pedro

Voz 0267 02:00 pues mira a ver botas ha dicho ha dicho recibe al a la mejor carrera de mi vida y yo creo que Botas de esa lo que ha hecho botas lo tenía una sonrisa

Voz 1104 02:09 a través de una sonrisa al acabar la carrera que imagínate

Voz 0267 02:13 no yo no recuerdo yo no recuerdo que Hamilton su compañero de equipo que con el mismo coche todo igual le haya metido ven veinte segundos en el Gran Premio de Osado la la mano que le ha pasado a Hamilton hoy hipotecas luego hice Mercedes que han encontrado un problema en el coche de Hamilton que el fondo plano es aparte que estaba rota

Voz 1104 02:33 la Junta para otro adjunta la pero bueno

Voz 0267 02:37 de que la estrategia sido diferente de la de la cierto es que votar volaba a si sí diez primeras vueltas nueve vueltas rápidas han sido de gotas de repente ha puesto la directa ha ido destinada destaca espectacular osea ha sido todo muy raro

Voz 1104 02:50 perfecto USAL Tommy

Voz 0267 02:53 la séptima gana así me pegaron un repaso

Voz 1104 02:56 gana botas Ferrari desaparece

Voz 0267 02:58 sí bueno son cosas muy gana botas

Voz 1104 03:00 sumando veintiséis puntos los Veinticinco probabilidad además el punto extra por la vuelta rápida que ha sido para el también y luego cómo se explica Ponseti Pedro que lleguen a minutos los dos Ferrari aún minuto cincuenta y lo ha recalcado en Movistar Plus esta mañana mucho Pedro es que decía si lo de botas pero es que Vettel ha llegado a cincuenta y siete segundos Leclerc el otro Ferrari a cincuenta y ocho cuando te voy a contar yo no sé si es verdad aún hoy no

Voz 1025 03:22 ante la Pedro en este en este lío pero a mí me dicen que emocionalmente Vettel no está bien que que que está un poco fuera de de lo que es su equilibrio normal para conducir que cada uno lea entre líneas lo que le dé la gana que eliminó y la otra es que ha Leclerc claramente yo creo que podríamos no te pasé yo creo que podría haber ido más rápido que le han dicho levanta porque no vas a pasar a a tu compi de de equipo yo creo que para evitar a lo mejor

Voz 1104 03:48 que hubiera un posible mal rollo tocaran a tal han dicho lo que le quédate ahí no pases a Vettel pero que lleguen a un minuto que llegue el coche de Vettel a un minuto de botas como explica después del fin de semana habían tenido Pedro

Voz 0267 04:01 y que no se puede explicando se ha habido un momento en la carrera es que le preguntas miedo por radio porqué vamos talento su ingeniero le ha dicho no lo sabemos

Voz 3 04:13 sí se está abierto a estudiar no es cierto si es una buena carrera nunca nunca había visto una compensación si si no sé porqué vamos tan rápido sí sí

Voz 0267 04:28 o sea es es es es bestial bueno yo respeto las decisiones de equipo decisiones de tipo con lo que pasa es que luego también es verdad que había la posibilidad en este Gran Premio que hacía la vuelta rápida te daban un punto bueno pues podría haber ido por la vuelta rápida porque tenía medio minuto Taha sobre el Belén tampoco es cambiar de más de la vuelta rápida un punto más para cerrar vino

Voz 1104 04:54 pues nada Osorio lo principal por arriba por abajo malas noticias para Carlos Ana que tenía un fin de semana bastante negro tanto sábado como hoy domingo y que resumía así al final de la carrera las sensaciones que tenía

Voz 0360 05:05 es una pena porque la carrera está yendo bien había hecho justo lo que tenía que hacer que era hacer una buena salida meterme en la pelea por por los puntos llevamos atacando a Straw y luego ves donde ha terminado extra que ha sido puntuando pues ha acabado tibia que iba detrás mío pues demuestra que los puntos hoy eran posibles después de esa salida

Voz 1025 05:25 mi sensación es que el coche está para estar en el top diez

Voz 0360 05:28 eh lo de este fin de semana

Voz 1025 05:30 me Carlos Sainz como apaga y vámonos pero viendo lo que ha hecho Norris su compi que todo X bueno pues podrían estar ahí en la pelea no sé cómo lo ves tú Pedro

Voz 0267 05:41 bueno yo creo que ha sido ha sido la oído

Voz 4 05:43 no pero low cost

Voz 0267 05:46 vivos que Norris estuvo en la Q3 en el top ten en el clasicismo octavo Carlos tuvo tráfico pero fino podría haber estado ahí también esos pues lo positivo no de que el McLaren a ver está en la lucha además es bueno en la lucha por el topten no es fácil pero al menos está en la lucha no cosa que es es importante y luego que bueno es la falta de fiabilidad habría sido algo poco Raynaud el problema con el motor frenó han pasado todos los test de pretemporada no han tenido ningún problema bueno yo quiero pensar que es la primera carrera y que todavía lo que pasa es que me gustaría saber qué pasa exactamente en el motor no porque se ha perdido una unidad de potencia o no esto puede ser malo para Carlos porque temprano tendrás que poner otra pena

Voz 1104 06:31 claro

Voz 0267 06:32 a ver de todas maneras lo que dice Carlos es verdad que ocho está puesto catorce en las primeras cuentas estaba ahí se hubiese mantenido el ritmo que estaba que pues hubiese estado en los puntos de saque yo yo yo creo que yo creo que el el del debut ha sido bueno se ha sido bueno al menos esperanzador más que bueno no diría yo hay hay velocidad en el coche en el piloto oí bueno ahí tenemos una tempo