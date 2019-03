La derecha está en un lio

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa superada con notable éxito por todos los partidos esa ceremonia sangrienta cainita y salvaje de eliminar a navajazos de la lista por Cuenca un suponer al diputado que un día no somos Río de mala manera cuando todavía no éramos que no somos en la gran señor del cortijo se empeñan dirigentes regionales en mantener a los suyos tanta reverencia al servicio les deben casi deja señalado los objetivos para el jefe superior esa o tan amiguito de mi enemiga que tanto le quiere razón de más para el desagüe a la calle con ellos así que llamamos a campo limpio y al menos en este momento el PSOE parece tener el camino más desbrozado de falsas trampas se ha empeñado la derecha en una táctica tan estúpida como un suicida primero agruparse todo es el mismo amoroso trío para inmediatamente empezar a demostrar que son muy distintos el uno del otro la jugada es simplemente ridícula sea padecen los tres Un vino como los efectivos paladines del cambio somos una garantía para que no vuelvan a gobernar quienes romper España clamaron en la Plaza de Colón empiecen a convencer al electorado de que votar a Vox es tirar la papeleta o que es la verdadera derecha en la mía que he pasado por no hablar de Rivera un dislate