Voz 1

00:00

buenos días el anunciado más famoso de la historia se publicó en el Times en mil novecientos doce decía Sí Se buscan hombres para viaje Peligroso Salario bajo frío penetrante largos meses en la más completa oscuridad peligro constante y escasas posibilidades de regresar con vida honor y reconocimiento en caso de éxito la gran explorador Shackleton reclutó así su tripulación para el viaje a la Antártida aunque ahora hay quienes ponen en duda que el anuncio existiera Zeid News o no podría servir de inspiración para los partidos políticos que estos días sudan sangre para llenar de nombres atractivos sus listas electorales ante el maratón de urnas que no espera los partidos tradicionales cuentan con ventaja a fin y a cabo tienen banquillo pero no deja de ser un encaje endiablado por las purgas que premian a los leales jubilan a las voces incómodas el verbo integrar está pasando de moda visto lo visto siguen cotizando bien los independientes economistas periodistas militares los intelectuales que siempre dan un toque de glamour hice aceptan también predicadores Se valora especialmente cualquier perfil mediático no hay tiempo que perder Nos quedan unas cuantas sorpresas todavía nunca al mercado de fichajes había estado tan caliente para hombres y mujeres dispuestos a dar el salto a la política un viaje menos peligroso pero tan incierto como el que emprendió Shackleton