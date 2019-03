Errejón: "La única manea de transformar las cosas es teniendo la capacidad de tejer"

Voz 1727 00:00 mañana de lunes en Hoy por hoy con José Antonio Zarzalejos Argelia Queralt Antón Losada y con Íñigo Errejón muy buenos días qué tal muy buenos días candidato de Más Madrid de la comunidad en Madrid que ha aprendido de esta comunidad que no supiera en en este recorrido que lleva haciéndole veo por ahí por los medios en Twitter

Voz 1 00:17 pues pues que

Voz 0799 00:20 la la conocía mucho soy de Madrid y por eso de toda la vida pero yo creo que Madrid tiene muchísimo tiene muchísimo potencial es un contra lo que se quiere vender en realidad es una tierra de gente que viene de todas partes y que tiene que tiene mucha que que tiene mucha capacidad de convivencia que tiene mucho potencial como para despegar económica socialmente pero tiene un lastre de veinticinco años que se llama Partido Popular

Voz 1727 00:43 ha dicho esta semana que la gente que lo pasa mal en la que lo ha pasado muy mal a propósito de la crisis por la crisis vota

Voz 0799 00:51 Nos sí sí la la la la abstención tiene geografía claramente la geografía de la desigualdad in tengo la sensación de que eso tiene luego un cierto impacto en los resultados esto no es llamar a nadie a que participe más bueno cuando participe más sí pero pero no estoy descubriendo nada nuevo digamos esto están esto está comprobada décimo en los distritos en los barrios en las zonas más golpeadas por la crisis quienes más sufren sobre sus hombros y bueno pues el coste de las políticas de ajuste de los recortes de la precariedad de la vida dura acude mucho menos a votar sin embargo las zonas más privilegiadas votó todo el mundo yo tengo para mí que eso en concreto en la Comunidad Madrid que es una de las comunidades más segregadas más partidas por la desigualdad de toda España pues tiene un efecto clarísimo

Voz 1727 01:38 cuenta decepción hay ahí en esa no participación con quiénes como ustedes venían a traducir en política la indignación

Voz 0799 01:47 hay una parte estructural y hay una parte que a lo mejor tiene que ver con estos años la parte estructurales que normalmente cuando la vida es más difícil cuando te tienes que preocupar más de llegar a fin de mes de cuidar de los tuyos o de hacer malabares con las cuentas tienes menos tiempo menos ganas aún menos energía para dedicarle a la cosa pública bueno eso hace que no haya igualdad de oportunidades en el derecho a la participación política todavía tenemos mucho que hacer aquí en la vida le es más difícil tiene menos ganas suele que haga menos fuerzas al final del día como era dedicarse a la a las cosas colectivas y eso es un problema porque entonces se sobre representa unos pero es verdad que también en los últimos a lo mejor los últimos dos años eh son de cansancio o de parón a mitad de camino después de años de muchas expectativas muy altas de cambio político algunas cosas sean logrado y otras están por lo yo creo que la la sobre acumulación de ruido en la Fira pública que la política sea algo o sea que si tienes diez minutos al día para para enterarse de que más o menos qué pasa en esos diez minutos lo que te llega son siempre digamos trastos volando y insultos volando de una trinchera otra yo entiendo que eso pueda producir pues alejamiento Kagan digamos mira bastante feas tan ya las cosas en el día a día bastante peleada están como para que yo además me tenía que someterá que someterá esto hay que hacer un sobreesfuerzo el hay que hacer un sobre esfuerzo para meter en la en estas campañas electorales que van a venir temas que no es fácil que entren porque yo sé que un insulto siempre es más grande pero hay que meter las camas de los hospitales y hay que meter los colegios ya hay que meter la igualdad de oportunidades y hay que meterlo contrato basura

Voz 1727 03:26 ya sé que lo suyo es la Comunidad de Madrid ahora su horizonte su discurso pero yo tengo preguntar por algo que ha ocurrido aquí en directo hace unos minutos porque hemos hablado con Oscar Guardía algo que senador senador por Podem el partido morado en Cataluña que se presentó unas primarias salió el número uno y que luego cómo van juntos con los comunes a la cola hoy Pablo Iglesias acordaron un número uno de esa candidatura que es Jaume Assens un hombre definido como independentista o de sensibilidad independentista por Guardo cinco que dice yo no participo de esto yo me retiro y además se va diciendo a Podemos le falta un proyecto para España un proyecto que es entienda en Cornellà en Vigo y en Cádiz lo comparte

Voz 0799 04:12 bueno yo comparto que eso es imprescindible eh

Voz 1727 04:15 me pregunto si si le falta a Podemos no lo creo esto de España

Voz 0799 04:20 no lo creo a lo mejor en estos en este año a lo mejor de polarización extrema ha hecho ha hecho más falta explicar pues con el mismo énfasis con el mismo acento en todos lados no lo creo no sé cómo ha sido el proceso de finalmente de cerrar listas o de la discusión digamos programática con la que Cataluña en común en concurre a las junto con Podemos concurre a las elecciones generales

Voz 1 04:44 me queda un poco lejos ahora ya

Voz 1727 04:47 pero es tener un discurso a España no le queda lejos eso es parte esencial sea espina lo que sea expide no

Voz 0799 04:52 de si de hecho antes comenzaba con unas elecciones en Madrid nunca son unas elecciones es porque Madrid se mezcla siempre lo nacional y lo yo creo que los madrileños nos sentimos como un poco de Madrid un poco como de bueno pues como del centro de España estará bien no estará mal será por deformaciones históricas pero es un poco así es impuestos

Voz 1727 05:12 la precisión geográfica o por su geografía hay radial a veces les damos una explicación a las cosas que se explican por la geografía ya como me mira Zarzalejos

Voz 0799 05:21 porque dice deriva una concepción de España de mi concepción de Madrid Madrid tiene un sentimiento de pertenencia muy hermoso porque no tiene que ver con los apellidos yo el otro día busquen un buscador de apellidos Mi primer apellido Rejón me dice que todos los errejones que existen son de la Comunidad de Madrid pero pero Madrid un sentimiento de pertenencia que no tiene que ver con los apellidos ni con los padres Nicole los orígenes sino que tiene que ver con gente que vino aquí de Extremadura de Andalucía de Aragón de Asturias y que construyó esta ciudad Fiesta comunidades levantó con sus manos y que nadie le preguntó de dónde venía entonces es su sentimiento de pertenencia que a mí me parecería hermoso exportar a España porque ya digo no no pregunta tan toda la procedencia de los padres sino que tiene que ver con que somos de aquí porque porque queremos serlo porque queremos ser una comunidad que se cuida que comparte derechos que creaba que avanza junta me gusta esa ese esa identidad madrileña yo no diría tanto como que la querría exportar pero me parece que en esa en esa idea de que somos algo por lo que queremos ser hacia adelante no por lo que fueron nuestros padres hay una idea de pertenencia de comunidad Democrática progresista que bueno que me atrae que me gusta también para España y ahora ella sabrá porque se está empapando de Madrid me consta porque durante veinticinco años esos madrileños que describe

Voz 1 06:35 han preferido de la derecha a la izquierda

Voz 0799 06:39 por varias razones yo diría que la fundamenta yo diría que hay dos una a lo mejor las fuerzas progresistas les falta un poquito de empuje de hablar un poquito menos lo hemos podido conversar en otras entrevistas de hablar un poquito menos a los convencidos de hablar un poquito más al conjunto de la ciudadanía incluso a la que no compró arte lo mismo carnes las mismas etiquetas vivimos símbolo yo sé que esto lo digo tanto que casi me lo van a su titular en mis entrevistas pero es que me parece como lo fundamental para hacer en política y luego hay que reconocer que Madrid y Valencia supusieron para el Partido Popular las propusieron como modelo de prosperidad un modelo prosperidad basado en que en trabajo precario en pelotazos inmobiliarios en el ciclo digamos del ciclo inmobiliario y ahora ya sabemos que de los de los sobrecostes de las infraestructuras y de la corrupción Ése fue un modelo de prosperidad en su momento así que se pudo vender era natural que se vendiera así que ese modelo iba bien el lo llamaban el eje de la prosperidad la A3 que luego ha sido Le hemos sabido que era el eje de la Gürtel de la Púnica problemas en el eje de la prosperidad mucha gente podía pensar pues efectivamente ladrillo precariedad pelotazos aquí hay para todos lo que pasa es que esa fiesta pinchó la pagamos todos bueno todos no lo apago la ciudadanía ellos no entonces yo entiendo que durante unos años hubiera una ilusión de un modelo de prosperidad pero eso ha pinchado por ahí ya no avanzamos más en la Comunidad de Madrid el modelo de desarrollo no puede avanzar más por el pelotazo las grandes infraestructuras los sobrecostes y el ladrillo y el trabajo barato por ahí no avanzamos más avanzó hemos en mi opinión aprovechando una cosa que vamos a tener que afrontar sí o sí que es la Transición Ecológica de nuestra economía para modernizar nuestras infraestructuras para apostar por el conocimiento para volver a hacer un acuerdo social porque tenemos la Comunidad en realidad rota rota por él pese quién pueda no puede ser que haya siete años de diferencia de esperanza de vida dependiendo de haces en Usera o hacen Las Rozas no puede ser que hoy estén naciendo informáticos desarrolladores de videojuegos o neurocirujano más que nunca vayamos a conocer porque como han nacido en Parla y como no hay igualdad de oportunidades porque tenemos una educación muy segregada nunca aportarán sus conocimientos al al desarrollo de la comunidad eso no es solo injusto es tremendamente ineficaz la desigualdad es un lastre económico

Voz 1727 08:53 esa llamando por teléfono a los madrileños no daba algunos no daba crédito cuando escuchó una grabación suya diciendo soy yo les esto es una grabación pero si usted quiere tenemos una conversación personalizada está teniendo está haciendo algunas imagino si no me equivoco

Voz 0799 09:09 popular porque hablamos bueno que lo diga yo esto tienen delitos pero hablamos mucho los españoles y entonces cuando ya Mario Marín intentado guardar como una hora más o menos cada día pero una hora es que son tres llamadas son menos entonces si estoy llamando al un poco aleatoriamente a toda la gente que son miles que es que han querido que que les llame muchos son obviamente gente cercana pero el otro día hablé con una señala por ejemplo que que que no me había votado y no tenía pensado votar me pero me dijo bueno bien y me gustaría escuchar un rastreado lo hizo Alexandre

Voz 1727 09:39 hago caso Cortez que se que está muy de moda la congresista demócrata norteamericana pero también Rajoy eh Rajoy también durante una campaña se dedicó a llamar a los siguientes no cree que eso esté tan moderno no no no pero si es que además esto en realidad

Voz 0799 09:53 tiene más de analógico quede digital igual el teléfono es un poco como las radios a que tiene una cosa como un poco no como humano un poco más pausada parece que tardas más eh pero pero no sé yo recibo cosas que no recibiría el que no recibiría de otra forma la idea de poder hablar con gente que no sólo que no se ha planteado votar por mí por Madrid o por mi por Manuela Carmena sino que no quieren y hacerlo y que después de la conversación te dice oye muchas gracias me ha gustado voy a seguir votando lo que lo que tenía pensado votar pero esa idea de hacerte cargo de las necesidades de las esperanzas pues pues de gente que no va a votar party pero que quiere gobernar para ellos

Voz 1727 10:31 aspira a ser presidente o vicepresidente de Gabilondo ya se vuelva a decir el presidente presidente de la Comunidad de Madrid pero que todos pensamos que aspira a ser vicepresidente de Gabilondo

Voz 0799 10:40 bueno no lo sé yo no porque no me habrán preguntado yo no yo quiero ser presidente de la Comunidad de Madrid ahora bien tengo muy claro que eso se hace llegando a acuerdos ahí siempre lo he dicho lo he dicho para la política nacional lo he dicho para la política madrileña me da un poco de miedo esa creencia en la que parece que algunos están instalados en de que las selecciones lo van a reiniciar todo como si fuera enredarse con las selecciones nacionales yo me preguntaba lo mismo si se vota y el Parlamento que sales muy parecido no le podemos estar pidiendo siempre que nos den cartas nuevas a los a los ciudadanos porque en lo fundamental ya las han dado largas que han dado es van a tener ustedes el coraje de llegar a acuerdos estamos instalados casi lo contrario en que tener coraje es defender lo tuyo como si te queda solo en un rincón gritándole tener coraje es estar tan convencido de tus propias ideas como para sentarse a negociar o a llegar a acuerdos con alguien que no piensa como las tuyas precisamente por lo convencido que estás puedes intentar llegar a acuerdos con gente que piensa diferente seguimos seguida

Voz 2 11:42 bueno y ahora damos paso a la luz o la luz

Voz 19 15:15 Pepa Bueno

Voz 1727 15:30 nueve y veintidós minutos de la mañana ocho XXII en Canarias con Íñigo Errejón con José Antonio Zarzalejos Antón Losada y Argelia Queralt Antón cuando quieras puedes hablar con una señora Errejón hombre

Voz 20 15:43 bueno bueno

Voz 0199 15:44 yo yo quería hacer una pregunta en qué debo desearle la hacer desde que dio el desde que hizo está en movimiento no yo pues movimiento en la sensación de que Errejón lo hace porque cree que está convencido que la marca Podemos está quemada entonces quería preguntarle si acierto en hipótesis la segunda si cree que la marca Podemos está quema

Voz 0799 16:06 sí porque en realidad es las puedo unir en una en una pregunta yo lo voy a votar ese silencio yo lo voy a votar y votar en las generales no no creo que esté quemada pero sí que creo que que hay veces que hacía falta un poquito y que en Madrid era posible además un poquito de renovación yo por ejemplo he podido hacer un tipo de listas que me hubiera podido encantar aunque me hubiera encantado haber podido

Voz 1 16:33 ver y en Podemos y que no se pudo en porque no se pudo porque los partidos tienen una tentación todo se a la

Voz 0799 16:45 a la endogamia al cierre al volver sin permeables a lo que le rodea que dificulta atraer perfiles pues eso un psiquiatra un investigador contra el cáncer una abogada laboralista una experta ecologista a veces son más difíciles a mí me hubiera gustado pero

Voz 1 17:02 eh

Voz 0799 17:03 y creo que creo que hubiera sido bueno pero pero no se pudo yo creo que la fórmula finalmente la fórmula que nos permitió gobernar en la ciudad de Madrid gobernar bien en mi opinión me parecía que era una fórmula que ayudaba más a comunicarse a hablar ya convencer y ofrecer un proyecto a más madrileños porque no se cerraba porque no no se miraba exclusivamente el ombligo creo que ese es un mal de los partidos pero no de

Voz 1727 17:29 uno los cruces entonces esto es una enmienda a la totalidad a los partidos como el instrumento político de las democracias o es una enmienda a la totalidad de Podemos porque porque sustituir a los partidos en los partidos no sirven

Voz 0799 17:40 no nos hemos inventado nada que lo pueda sustituir todavía mientras tanto trabajamos con digamos herramientas un poco defectuosas pero a veces hay que dar un salto adelante hay que abrir las puertas y las ventanas pues para que yo a lo mejor lo confieso en términos muy subjetivos pero hace mucho tiempo que no disfrutaba tanto haciendo política que no disfrutaba tanto recorriendo escuchando preguntando planteando cosas que no estaba tan tan cómodo tan fresco tal libre hacía mucho tiempo creo que es que es fundamental en política como en cualquier otra cosa las cosas hay que hacerlas disfrutando y con mi compasión in Illa he vuelto a encontrar pues cuando ha corrido un poco cuando ha corrido un poco el aire

Voz 0199 18:26 algo quemada así que está bastante quemada

Voz 21 18:30 etc Dios de cero a diez hablar me contestó algún depende es patrimonio nuestro Nole no le contestes dependo Gallego se está quemado o no

Voz 0799 18:42 no creo que esté quemada pero hace falta hacer más esfuerzos en general hace falta hacer más esfuerzos para abrirse más para abandonar como el sectarismo hace dos años yo estimaba como lo más importante la capacidad de hablarle a gente que a priori nunca se habría has sentido que decía bueno yo no tengo nada que ver como ustedes y sin embargo les escucho creo que hoy eso en España se ha congelado como si fuera el juego del escondite inglés que ya de repente se dice pies quietos el uno se queda quieto en su compartimento estanco cerrado esa esa esa conversión en realidad de los partidos como en trincheras pero no es que sea mala para la democracia sin en general un abstracto es mala para transformar nuestro país para hacerlo más para hacerlo más justo así que yo he querido abrir iba a hacer una plataforma cívica abierta junto con Manuela Carmena para repetir el Gobierno

Voz 20 19:34 eh Viñales no me cuesta un poco mejor pero bueno no

Voz 22 19:40 porque sólo mucho el arregla sólo me pasaba eso el otro día la estuve en la manifestación del clima que claro

Voz 0799 19:45 como diecisiete años y es el único lugar en el que me llamaban Señor

Voz 23 19:48 el esta Tamayo no no no no

Voz 0247 19:51 pues por eso no tiene que ver no tiene que ver con

Voz 24 19:54 la edad tiene que ver con la relación con la que yo tengo con y no dejó que es distinto es decir va somos tenemos una muy buena relación personal pero bueno Íñigo Errejón estamos en la en en el foro público

Voz 25 20:11 explíqueme

Voz 24 20:12 explíquenos qué es eso de ser una izquierda amable

Voz 0799 20:17 eso yo creo que ese dijo como se dijo como insulto yo nunca lo había pensado se dijo como insulto pero yo nunca no concebía que eso pudiera ser un insulto en a no ser que uno contra ponga a la capacidad de transformar las cosas pero si nos atenemos en realidad a los hechos la única manera de transformar las cosas siendo capaz de juntar a mucha gente con procedencias diferentes

Voz 1 20:41 y eso no se hace no se agrediendo o

Voz 0799 20:45 es llegando a nadie insinuó hace teniendo la capacidad de tejer que eso eso es un planteamiento amable bueno Illes radicalmente transformador yo también lo creo no sé por qué Service

Voz 1 20:55 que tiene que presuponer estar como estar enfadados o tener una una relación con el mundo cómodo cómodo y regañina permanente no

Voz 0799 21:05 no lo sé no sé en qué libro de Manuel de la izquierda viene Si Si vienen alguno yo ese no es sino ley pero cuando ustedes llegaron a la política estoy que participaban todos de esa actitud muy polariza adora usted estaba allí también en algún momento lo dijo

Voz 1727 21:18 esas no podemos estar siempre echando una bronca la gente

Voz 0799 21:21 pero yo no creo que nosotros el el nacimiento de la posibilidad el cambio político en España combinaba claro que sí un indignación esto no significa ser ingenuo e no significa olvidarnos de que nuestro país básicamente es lo que se ha producido es una un más una masiva transferencia de recursos de las clases medias y clases trabajadoras hacia una cúspide de la pirámide cada vez más pequeñita y más inestable porque cuando la pirámide se se se se se polariza mucho es más inestable vivimos en sociedades más inestables no es ninguna ingenuidad e en España se han producido procesos de saqueo y de estafa ahora bien la emoción el lazo afectivo más capaz de movilizar que cambie las cosas de transformar las cosas eh

Voz 1 22:04 es pues una cierta

Voz 0799 22:07 no sé un cierto un cierto enamoramiento colectivo de la de de sobrecogida de que eso de que eso puede ser posible una cierta sonrisa compartida es verdad se han hecho verdaderas barra basadas en nuestro país y sin embargo seguimos teniendo un país y una ciudadanía magnífica que sigue teniendo la capacidad de recuperar las riendas pero eso es una moción positiva

Voz 20 22:27 Argelia que era eh si buenos días señor Errejón

Voz 0247 22:34 estando todo fanático y yo creo que en parte es culpa de los periodistas por la imagen que da es del del candidato no de de jovenzuelo llegado a la política porque habla habla a partir de ahí los periodistas y yo generalización general no sabemos qué bonito al pregunta hoy no yo quería hacer una pregunta que cuando ha explicado no el tema de por qué optar por una nueva manera de hacer política en Madrid de cómo a buscarla la manera para hacer política en Madrid y ha hablado de renovación no iba a mi me gustaría saber concretamente en qué significa esa renovación más allá de poder incluir unos nombres y unos nombres otros y no supone en realidad una especie de huida hacia adelante porque están renovación en su caso supone unirse a otro no otra marca diferente pero a otra marca en la que se sigue tirando de su propia persona no y entonces si no es acabar trasladando digamos las propias las propias voluntades a otros sitios pero arrastrando si no se puede luego trasladar a la a la nueva marca

Voz 0799 23:53 supone supo yo nunca nunca he ocultado porque porque lo he declarado hoy porque creo que se me nota mucho que la forma de hacer política hay de gobernar de Manuela Carmena para mí era una referencia nunca creí que hubiera que elegir entre esas referencias pero si hay que elegir es que para mí es una referencia de primer orden cuál es el ejemplo más importante pues el ejemplo más importantes que yo creo que hoy hay muchos vecinos de Madrid que no votaron por Manuela Carmena y que sin embargo hoy reconocen que no sólo no se les ha mermado un solo derecho sino que la ciudad es más abierta es más moderna apuesta más por ser una ciudad más igualitaria equilibrada más entre distritos del sur y distritos del norte esa capacidad de integrar en un proyecto en este caso de Ciudad también a gente que a priori miraba con muchos prejuicios de desarmar los prejuicios e integrar a gente muy diferente para mí es un es una hoja de ruta es una es una brújula in creo que hay que aplicarla y que hay que aplicarle la Comunidad de Madrid claro aspiro a ser el candidato no estamos todavía en primarias en participa apuntó más Madrid punto RG aspiro a ser el candidato perdonadme la cuña ya aspiro a ser el candidato en quiero ser el candidato de una Comunidad de Madrid que equilibre pero no que equilibre para no sé cómo decirlo compensar con un gobierno de izquierdas que ha habido un Gobierno de derechas sino para volver a ser una comunidad y una comunidad es un conjunto de gente que se cuida en las buenas y a las malas y que dice no podemos ser la comunidad más rica de España tener goteras en los hospitales eso no eso simplemente no puede pasa no podemos estar perdiendo invita si es mientras estamos pagando sobreprecios de perdón de sobrecostes de carreteras que los que no se usan los madrileños no es la idea de equilibrar un poquito de quítate tú como un gobierno de derechas hay que poner un gobierno de izquierdas es otra para mí son una cosa diferente y más radical pueden volver a ser una comunidad y eso se hace drásticamente necesita largamente con aquellos que no piensan como yo escuché Candy

Voz 1727 25:45 esto me voy a poner un poquito de realidad en esta conversación Emilio Cordero buenos días

Voz 26 25:50 sí buena idea el secretario de Transporte de UGT

Voz 1727 25:53 llamado porque esta mañana Nos impresionaba la información que publica El País sobre el auge del comercio online y su repercusión en el transporte en los accidentes de carretera en concreto en los accidentes de furgonetas de los vehículos que nos llevan a casa todo eso que compramos a través de Internet a través de las plataformas de Internet claro es una derivada Emilio Calderón en la que no habíamos caído muchos ya decirlo esta mañana me resultaba impresionante el incremento de accidentes porque se trabaja en condiciones precarias

Voz 26 26:27 sí pues una cadena

Voz 27 26:29 y además es una cadena

Voz 26 26:31 la cual tampoco se lo está poniendo remedio por parte de las administraciones tampoco se puede culpar al conductor de la furgoneta porque todo el mundo tiene derecho a buscarse la vida como puede no entonces es lógico a partir de de dejar del dos mil siete cuando entra a la crisis van perdiendo el empleo la administración en los que lo que hacen es liberalizar el transporte hasta los tres mil quinientos kilos con lo cual se da una opción muy buena gente que tiene hoy que puede comprarse una furgoneta para intentar ganar se la vida y además ser un como también en algunos momentos cuando uno ha perdido un empleo cual tenía un salario digamos que algo digno y ahora no tiene ese salario pues lo que ha hecho es complementar con una furgoneta si a eso le añadimos que los periódicos antes se vendían la mayoría en los kioscos y había una serie de repartidores ahora tampoco están bueno pues esto es al final es una cadena no para ganar más dinero hay que trabajar más horas cuando más horas trabajas que el cuerpo menos más cansado extrae al final esto deriva en los así de

Voz 1727 27:43 y además los vehículos imagino que antiguos no

Voz 26 27:47 bueno ahora estamos ahí es bueno una pequeña charla con el Ayuntamiento de Madrid porque son vehículos antiguos no da tiempo a que se puedan amortizar instalada a partir de dos mil veintiuno todas estas furgonetas no pueden entrar en Madrid entonces esto va acompañado ya de todo de falta de de mejoras en los vehículos en dispositivos de seguridad te falta sobre todo al final lo que esto va convergiendo es que no se puede estar en primera fila por vender barato estamos perjudicando a una población muy amplia es que nadie está mirando por ello

Voz 1727 28:26 Emilio Cordero Secretario de Transporte de UGT muchas gracias por habernos atendido buenos días

Voz 26 28:30 nosotros buenos días se puede decir más alto pero no más

Voz 1727 28:33 claro eh hay tantas cosas de las que ocuparse porque el mundo va cambiando muy deprisa

Voz 0799 28:37 pero pero todas en mi opinión para Madrid y para España se resumen en decir claramente que no queremos que que hay un modelo alternativo a ser un país low cost que nosotros no tener que nuestro lugar en el mundo no tiene porque ser ser un país que compite siempre por hacerlo peor y más barato se puede competir por el otro lado supo competir por hacerlo mejor y eso supone hacer algunas cosas un poco más caras claro pero es que si todos tenemos trabajos low cost si todos tenemos trabajos precarios no da tiempo a cotizar la seguras social pero nosotros como vamos a cómo vamos a reflotar el consumo como vamos a sostener las pensiones tengan

Voz 1727 29:14 es que irnos pero creo que escuche a una contrincantes suyo a la candidata suya a la candidata a la Comunidad de Madrid a la presidencia por el PP a Díaz Ayuso

Voz 28 29:23 ahora las mujeres estamos obligados irá a las manifestaciones hemos pasado de lo que nos decían los maridos a lo que nos dicta la izquierda ya tenemos

Voz 1727 29:31 nueva audiencia andan ustedes dictando le a las mujeres lo que tienen que hacer y que vayan a las manifestaciones mujeres este país no les dice lo que la izquierda amable digo