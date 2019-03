Óscar Guardingo: "Mucha gente piensa que desde Podemos le hemos dado la espalda a España"

Voz 1727 00:00 tenemos al teléfono a Óscar Guardila o muy buenos días bon día

Voz 1 00:04 hola algún día Pepa fue el número uno

Voz 1727 00:07 no el el ganador de las primarias en Podem y ayer anunciaba que que renuncia que que deja que no se presenta porque no comparte el perfil independentista de la candidatura conjunta con en común pueden que tiene un titular un cabeza de lista pactado entre con la hoy Paul Iglesias que se Jaume Sens dice literalmente en en la nota en la que explica usted que que se retira dice no soy independentista creo que nos merecemos una España democrática hay plurinacional Podemos y sus confluencias necesitan un proyecto de país que sea el mismo para Cornellà Vigo o Cádiz usted cree que en este momento no existe ese proyecto

Voz 1 00:51 yo creo que en estos momentos no lo ha habido no hemos puesto el acento en tener un un proyecto de país nosotros yo desde el Senado que fui portavoz cuando se discuten los ciento cincuenta y cinco tuve encendidos debates con Sáenz de Santamaría ya al final llegamos a la conclusión de que haya defendía un proyecto de España yo defendí otra yo creo que esto no ha sido asimilado escrito por la actual dirección de Podemos yo creo que hay una España que es la España de las plazas del 15M de las calles y las mujeres del el ocho de marzo de los referéndum republicanos las facultades de las redes sociales que hace que los chavales los chicos jóvenes a la calle a protestar contra el calentamiento global y que es una España la verdad de la que sentirse orgulloso frente en esos bueno pues tenemos unos independentistas que no sólo no han aceptado la legalidad pero que eso puede ser discutible para mí hay una cuestión más importante aún que es la de la legitimidad democrática y nunca les hemos dicho que que no tenían legitimidad democrática Ortín siquiera hubieramos nunca un voto más de cincuenta por ciento que tampoco yo creo que con este resultado su pueda montar un Estado necesitas una mayoría más amplia pero pero jamás lo dijimos sí sí yo creo que hemos tenido este problema de no tener un modelo de país de que para mucha gente parece que les hemos dado la la espalda a España

Voz 1727 02:19 antes de que todo esto se consumará la lista conjunta con con en cómo hablaron con ustedes esto lo han discutido en algún órgano

Voz 1 02:27 no no no no a mí la negociación funde la lista nadie pone en contacto conmigo pero bueno tampoco tampoco es algo que ahora quiera

Voz 1727 02:37 vamos a ver como como que propenso lo que

Voz 1 02:40 de cara ha habido ciertas diferencias políticas in han traducido el que se haya apartado se apartados de la de la lista pero bueno la la vida continuaba que he tenido en mi trabajo inglés veintiocho de abril elaborarán los tengo los ciudadanos suscribirá supongo que un debate

Voz 1727 02:57 Oscar Guardiola yo lo agradezco que haya estado esta mañana la Cadena Ser muy buenos días