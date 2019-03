Emilio Cardero (UGT): "Para ganar más dinero hay que trabajar más, te cansas más y esto genera accidentes"

la que no habíamos caído muchos ya leerlo esta mañana me resultaba impresionante el incremento de accidentes porque se trabaja en condiciones precarias

Voz 3

00:42

cadena la cual tampoco se le está poniendo remedio por parte de las administraciones y tampoco se puede culpar al conductor de la furgoneta porque todo el mundo tiene derecho a buscarse la vida como puede no entonces es lógico a partir de de dejar del dos mil siete cuando entra la crisis van perdiendo el empleo la administración en los que lo que hacen es liberalizar el transporte hasta los tres mil quinientos kilos con lo cual se da una opción muy buena gente que tiene au que puede comprarse una furgoneta para intentar ganar el se la vida Hay además ser un comodín también en algunos momentos cuando uno ha perdido un empleo cual tenía un salario digamos que algo digno y ahora no tiene salario pues lo que hace es complementar con una furgoneta si a eso le añadimos que los periódicos antes se vendían la mayoría en los kioscos ya había una serie de repartidores que ahora tampoco están bueno pues esto al final es una cadena no para ganar más dinero hay que trabajar más horas cuando más horas trabajas el cuerpo menos más cansados extraña al final esto derivan los así de