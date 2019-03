"El sector eléctrico es donde más indefensos se sienten los consumidores"- Carlos Balmisa, CNMC

Voz 3

04:15

bueno si aplicamos el principio honestidad técnica el primer integridad de Fame van de los datos no mienten ellos pero que estadios pero lo lo nosotros eh deberá quedamos sólo es para el cisma un mensaje al mundo el lobby tiene que existir pero lobby tiene que ser público de forma que el lo vista tiene que ser capaz de acreditar públicamente que el interés que defiende para una compañía o para un grupúsculo particular se alinea con interés general mientras tanto no acrediten esa alineación ante el interés culto interés particular descansaremos esos novísimo que tenemos sobre esos lobbies ahora mismo que bajo la capa de oscuridad o cualquier otra forma no son capaces de alinear su interés particular interés que de aquí al menos dos capaces demostrando los hechos lo miénteme las estadísticas son muy interesantes no mienten