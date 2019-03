Lázaro González: "Las personas solas se sienten abandonadas"

Voz 1 00:00 no

Voz 2 00:06 en la Cadena SER con Pepa Bueno

Voz 3 00:18 y nos ocupamos ahora

Voz 1727 00:21 lo que no suele estar en la agenda mediática muy poco en la agenda política hablamos de la soledad de las personas que han visto cómo su círculo de amistades de familia se va encogiendo poco a poco y convivir con esa situación sobrevenida no es nada fácil al contrario puede llegar a ser una situación devastadora Mario el aludido buenos días parece que no es posible que hablemos con Mario la aludido en este momento para que nos esté la radiografía de las personas que están solas en este país más de un millón de personas que querría vivir en compañía himno puede hacerlo cuando dijimos vamos a ocuparnos de la soledad qué pasa en España pues averiguamos que existía una asociación la Asociación Nacional contra la soledad y su presidente nos acompaña ahora mismo en el estudio de Radio Madrid Lázaro González buenos días buenos días es una asociación muy joven porque tiene apenas un año de vida en Turín y cómo cómo surge una asociación de la soledad

Voz 4 01:27 bueno pues nosotros teníamos una tertulia Éramos un grupo de personas mayores que hablábamos de lo divino y de lo humano que tratábamos cada semana un tema de todo tipo cultural económico político social y un día tratamos de la soledad preparamos el tema empezamos a hablar vimos que era un tema pues muy importante que afectaba a más de un millón de personas en nuestro país y que producía incluso económicamente era ruinoso porque esas personas estaban solas de colas Saban los servicios de urgencia costaban mucho dinero al país sí sobre todo sufrían eh entonces empezamos a pensar que algo estaba pasando para que tantas personas estuvieran así claro vimos que había muchos muchas raíces económicas sociales pues la primera es que las personas sordas se sienten abandonadas a su suerte y que somos una sociedad que dije bueno aquí hay unas personas que ya no no sirven para el sistema productivo o que no pueden entrar el sistema productivo y allá se las entiendan

Voz 1727 02:37 hasta dónde llega el problema Maribel al herido buenos días ahora así

Voz 0259 02:40 muy buenos días Pepa en España cada vez más personas viven solas casi cuatro millones setecientas mil según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística constituyen más del veinticinco por ciento de los dieciocho millones de hogares que existen los hogares unipersonales son los que más aumentan algunas fuentes calculan que en nuestro país un millón y medio de personas sufren soledad no deseada un problema que afecta fundamentalmente a los mayores y sobre todo a las mujeres personas que se sienten abandonadas que no tienen con quién conversar nadie las llama por teléfono y que en los casos más extremos mueren solas sin que nadie se entere algunos gobiernos como el del Reino Unido han empezado a tomar medidas hayan creado una Secretaría de Estado contra lo que ya se considera una epidemia social y un problema de salud pública los expertos señalan que la soledad está asociada a enfermedades físicas y emocionales a la tristeza la ansiedad ya la depresión

Voz 1727 03:36 madre mía qué panorama eh Zarzalejos y cada cada vez vivimos más luego cada vez hay más personas que pueden encontrarse en esa situación de soledad indeseada porque si hay cuatro millones y pico decía Mariola de hogares unipersonales y un millón y medio aproximadamente de soledad deseada es que el resto porque quiere eh poco que decir poco que decir pero que le planteamos a los partidos políticos desde una asociación como la suya que habría que hacer desde las administraciones para atender a ese millón y medio que no quiere vivir solo

Voz 4 04:13 bueno pues yo creo que en primer lugar que los partidos políticos tomen conciencia de que este es un problema social que no es un problema sólo de las familias antiguamente cuando una persona estaba sonaba la familia o los amigos más cercanos se encargaban de ella pero hoy no es decir esto es algo que pertenece al modelo de sociedad que vivimos es decir no es una sociedad conectada no es una sociedad preparada para que la gente se relacione somos los seres humanos somos seres sociales y sin embargo esa condición tan esencial no lo podemos cumplir en ciertas circunstancias por ejemplo pues hay unos colectivos unos grupos humanos que la padecen especialmente sobre todas las personas mayores personas mayores que son distintas las que viven en la ciudad de las que viven en las áreas despobladas Aragón que conoces bien no y Castilla León Castilla La Mancha muchos pueblos sólo hay personas mayores y muchas están solas porque lo han abandonado los jóvenes es decir hay un problema político de despoblación que tienen que tomar en cuenta las autorías pero también en Madrid también en Barcelona es decir es esa persona que es un poco la prisionera o el prisionero del tercer piso sin ascensor que no puede salir a la calle que sus hijos están en otro sitio es decir que hacen esas personas entonces desde ese punto de vista es un problema el Reino Unido lo ha tenido claro es decir esto es una desgracia para el país esto cuesta al país esto hace que no seamos un país conectado y por tanto esto hay que acabar con ello y han empezado a elaborando una estrategia nacional esto es fundamental porque claro en España así que se hacen muchas cosas por las personas

Voz 1027 06:05 la ONG elecciones privada sin exactamente pero nadie lidera esto es decir no hay una política

Voz 4 06:15 que los partidos políticos hayan asumido e conjuntamente porque esto no es ni de derechas ni de izquierdas sino de cualquier demócrata construir a verlo

Voz 1727 06:25 la agenda que se dice meterla en la sonda José Antonio hay uno hay una cuestión que me gustaría plantearles hasta qué punto la tecnología

Voz 1027 06:34 día y ayuda a la desconexión en vez de a la conexión es decir sobre todo a la gente mayor la deja todavía más en la cuneta que su propia edad o que sus propias condicionantes de carácter físico psicológico

Voz 4 06:53 bueno yo creo que la tecnología es buena en general para las personas mayores pero la dominan muchas personas mayores no es decir eso que decía no que ha cuando todos los teléfonos móviles estoy va a ser una sociedad conectada no es decir es es tan conecta o estamos son estados una parte las las personas mayores si hay una parte que dominan las tecnologías o por lo menos la Susan pero hay otros que no entonces qué ocurre pues que la única tecnología universal para las personas mayores en la tele hay personas mayores solas que se pasan quince días enlaces

Voz 1727 07:32 el positivos de alarma si escaso pero claro combatir la soledad no es sólo tener no positivo para decirme me me encuentro mal no sólo eso combatir la soledad es mucho más que atender una emergencia médica es mucho más mucho más que eso

Voz 4 07:49 sí ID cosas sin embargo no tecnología por ejemplo la juventud puede aislar e si bien visto esas fotos de que están en un banco una docena de de chavales y chavalas ya están cada uno con su teléfono móvil pero no se habla de Soler en las adolescentes y no a los adolescentes a Argelia

Voz 1727 08:10 a Argelia que en este sentido si no estoy equivocada desde el Ministerio de Sanidad se está lanzado

Voz 0247 08:17 a través del Imserso

Voz 1727 08:19 un una estrategia a nivel nacional

Voz 0247 08:21 precisamente de lucha no contra contra la soledad sobre todo para personas de mayo mayores sesenta y cinco a sesenta y cinco años qué más del veintidós por ciento estas personas viven en hogares unipersonales viven solas no hice lo que pretende crearse es un foro en el que participe en distintos sectores ya digo que sea aplicable a nivel estatal lo único es que bueno ya veré hemos como si tiene tiempo de desarrollarse y sin no Gobierno recoge recoge el guante o no lo recoge no porque a veces me gustaría preguntarle no al presidente de la asociación me parece que han dicho que era

Voz 1727 09:03 sí si el problema es también

Voz 0247 09:05 vivir solos o en el hecho de de esa de esa isla de vivir aisló aisladamente es decir porque vivir solos puede no ser un problema si tienes contactos con el exterior no te puedes relacionar con otras personas

Voz 4 09:19 si el problema no es vivir solos es tener que vivir solos a la fuerza ir tener que vivir aislados y que toda que en días y semanas no puedas conectar con nadie no la idea que dice del Inserso me parece estupenda eh me parece que estamos en un momento electoral que no sabemos qué va a pasar pero ojalá la son manto todos los partidos políticos porque sino hay una estrategia nacional que en aborde este problema y no lo ponga como decía Pepa en la agenda política pues no no se puede arreglar

Voz 1727 09:56 debemos hemos abandonado Antón Losada nos gusta le damos sólo el último minuto sí a todos

Voz 0199 10:03 la pregunta muy sencilla porque me interesa mucho lo que ha comentado porque aquí lo padecemos en Galicia que ese la soledad en el rural a todo a la a la a la falta contacto malos suele las distancias kilométricas no la gente realmente está solo y además está muy apartada no aquí está poniendo en marcha una iniciativa que es mayor que Isabelita era una vivienda particular en núcleos rurales pequeños en esa vivienda hay un profesional que pueda atenderlos cuidarlos y donde puedan realmente los mayores interaccionar entre ellos no está recibiendo muchas críticas porque se dice que es una manera de Navara simplemente de abaratar el gasto no usted qué le parece este tipo de iniciativas cree que funciona

Voz 4 10:38 hombre yo creo que son cualquier iniciativa que se haga en este momento dada la precariedad de medios escasez cualquiera es buena yo creo que en Galicia por ejemplo puede ser una iniciativa muy buena pero hay que acompañarla de otras cosas por ejemplo unos transportes rurales adecuados incluso como más en el Reino Unido donde los conductores de los transportes públicos tienen en cuenta el problema y saben qué tal persona tiene que parar en tal sitio La Habana recoger etc yo creo que es bueno como es bueno también a veces que ese comparten pisos o casas entre un joven una persona joven yo la persona mayor pero es muy importante la tome conciencia de la sociedad no tampoco yo quiero echar es toda la culpa sobre los gobiernos no

Voz 1727 11:33 claro se trata de que lo que está haciendo usted hoy aquí claro decir ojo atención tenemos un problema claro ojo atención tenemos un problema Lázaro González es el presidente de la Asociación Nacional contra la soledad yo creo que vamos a seguir hablando en el futuro si en este programa con usted muchas gracias muchas gracias