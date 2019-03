David Summers: "Si haces canciones sobre emociones, pueden ser eternas"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 00:10 hemos de la policía yo suelo saludar a limitado que nos acompaña pero hoy lo que vamos a hacerse parece más a pasar lista que otra cosa yo estoy nombrando por favor en caso de haber venido en caso de estar solamente tienes que responder presente

Voz 3 00:26 Daniel Mateo presente Iñaki Urrutia presente en calen Javier de Molina gente Rafael Gutiérrez gente Daniel Mezquita presente ir David Summers presente bueno pues estamos

Voz 4 00:40 sí

Voz 1995 00:42 son siempre bienvenidos dos hombres que es una de las bandas de dos más importantes de nuestro país de su trayectoria de más de tres décadas treinta y cuatro años un poquito más presentes aquí han pasado de forrar carpetas de adolescentes en los ochenta a recoger hace tan sólo unas semanas la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes que concede el Ministerio de de Cultura y no sólo eso el pasado viernes hombres que publicaba su nuevo disco

Voz 5 01:08 Resurrección

Voz 4 01:26 se convierte en la banda más importante pues eso eso yo no ha dicho una de las una de las perdón de articular incorrecto treinta y cuatro años desde bueno desde

Voz 6 01:42 setenta y tres más treinta y seis años de ese años llevamos tocando juntos hay nueve años sin sacar un disco de canciones originales hemos hecho en estos nueve años muchas cosas hemos hicimos dos mil diez el último disco que fue Desayuno continental pero luego en dos mil doce hicimos un acústico en la playa en dos mil quince el XXX aniversario con directo en una gira tremenda es una gira con enanitos Verdes temen en la médica que no se llevó también tres años de gira que continúa todavía ir diciendo no hemos parado

Voz 1995 02:18 puede que sea en la etapa más activa de hombre

Voz 4 02:20 seguro puede suponer un par de aquellos años ochenta de los discos y películas a la vez pero vamos curiosos se ha puesto a trabajar si eso deje de mujer trabajador parado no hemos parado nunca la verdad de que volvemos a juntarnos

Voz 7 02:37 yo creo que han sido ya han sido más años que la época anterior digamos un el doble doble hemos hemos mantenido nuestro propio récord superados con creces nuestros sueños no

Voz 8 02:48 en estos últimos años oye Tony puedo contar la historia más lamentable del lunes empieza mal pero Harbin no empieza bien pero primero me he puesto nervioso cuando me metió en la lista con los hombre gente lo tengo que decir también el segundo yo soy muy fan de los homenaje no sé lo que éramos tras de pero soy muy fan tenía él el vinilo segundo yo tenía el vinilo de la Casa Blanca esto se yo soy muy fan letanía el vinilo era cuando me enteré que está nervioso también pero escúchame escúchame entonces yo digo hostia aquí bien porque por fin pues llevan los discos y que me lo firme los hombres estoy de mudanza es tanto usted me levanto digo los Yago ID que está en una caja la caja yo tengo una historia casi tan lamentable como la tuya es más triste no debemos dejar de hablar de voz estuviese lamentable cuellos no es más lamentable e incluso que no

Voz 4 03:43 es televisión

Voz 8 03:43 contar esa verdad tanto bueno me historia lamentable es que yo me aprendía los diálogos del aspecto que bueno para intentar ligar con ellos que con ellos juegan Alves de ellos no no no no yo hacía cosas como Dani Mateo campeón de futbolín inmóvil así la mano yo hacía esas cosas cuando vino Chiquito hacia es no no yo ya después del éxito pues bueno yo sigo dichas no volví a intentarlo Mateo yo sigo diciéndole esto lo arreglamos a los Rocky IV no lo entiende nadie pero yo lo eh

Voz 1995 04:18 regiones el nuevo disco de hombres que vamos a poner justo hace unas semanas como decía hay que poner

Voz 9 04:25 un hito en nuestro camino que es este cáliz Rafael Muñoz

Voz 1995 04:34 el reconocimiento institucional al más alto nivel de una carrera que fue en paralelo a las modas a las tendencias coyunturales de de vuestra propuesta que siempre ha sido muy propia es un hito importante

Voz 10 04:46 sí la verdad es que me lo de la medalla fue increíble fue un

Voz 6 04:51 cuando nos dijeron que no sabían concedió la Medalla Nos los creamos un poco flipado pensamos que era una broma una inocentada no porque que no nunca hemos sido un grupo

Voz 11 05:02 que haya recibido muchos premios

Voz 6 05:04 lo digamos de la industria hemos tenido siempre el premio del público siempre hemos tenido un apoyo enorme el público los sitios llenos los las ventas de los discos el éxito digamos de la gente con nosotros siempre nos acompaña pero nunca hemos sido de de que nos dieran así muchos reconocimientos y premios

Voz 12 05:26 un Grammy un Grammy

Voz 6 05:28 digamos honorífico hace unos años que era el premio más importante que no sabía andaba yo creo

Voz 10 05:34 pero ahora este que es algo totalmente inesperado eh

Voz 6 05:38 por supuesto muy agradecido no con nuestro aparte no

Voz 1995 05:41 sí pensando dónde dónde se debe notar mucho la evolución en esos treinta y seis años y camerino como era un camerino antes y como es que que pedís ahora

Voz 8 05:50 a ti te lo a que vaya a que te dieciocho antes teníamos el camino y en buena

Voz 6 05:57 es un señor mayores

Voz 8 06:00 cabinas tenemos un banco dice que han rogado blanda una presentaros a sus hijos aspirinas y Sergio

Voz 4 06:11 ha cambiado mucho ha cambiado mucho nosotros siempre hemos sido gente muy sencilla no tenemos

Voz 6 06:16 los y peticiones así extravagantes y nada

Voz 4 06:21 en esta a diferencia de años anteriores huevos duros

Voz 8 06:28 homenaje a Groucho era lo dijimos y lo puso encontró combina muy bien con el plátano que te ponen en el catering plátano y el huevo duro entre Marina muy bien es prácticamente hablar

Voz 1995 06:40 no se conciertos giras hablamos de camareros y treinta y pico años siendo entrevistados en Radio sin televisiones de todo el mundo así que en buena medida hemos podido asistir apuesta de evolución casi casi a tiempo real hoy vamos a hacer un juegos vamos a proponer un juego en que que nos va a permitir realmente conocer cuánto habéis cambiado en estas técnicas en una de alarde de originalidad lo hemos llamado porque porque

Voz 4 07:13 vamos a poner fragmentos de entrevistas vuestras Vecilla algún tiro lo mucho que ha cambiado notablemente el tono digo vamos a escuchar esta primera entrevista el año mil novecientos sesenta y cinco acabáis de publicar pues tu primer disco titulado Hombres G

Voz 14 07:30 Lemper ahora Hombres G

Voz 4 07:37 las cosas fueron muy rápido para para vosotros apenas cuatro años

Voz 1995 07:40 el mensaje de chaval en mil novecientos ochenta y nueve ya respondía is esto desde eso que acabamos de escuchar es el principio principio hasta el año ochenta y nueve donde decís esto en las entrevistas

Voz 15 07:51 sí es cierto hemos cambiado pero lógicamente porque no podemos estar toda la vida haciendo música adolescente porque resulta que ya no somos tan adolescentes no

Voz 16 08:01 y lo haremos todavía

Voz 1995 08:04 veintiún años y diciendo que no podemos hacer musicado este etapa la cara

Voz 8 08:10 hecho la categóricamente lo dice como vamos en tanto Maduro

Voz 1995 08:16 entonces año ochenta y nueve musicalmente sino que además ya os costaba enfrentará estas primeras grabaciones

Voz 8 08:20 la verdad es que sí me asustó soy yo

Voz 5 08:23 Acebes

Voz 8 08:26 pues algo no año ochenta

Voz 1995 08:30 claro vale volvamos al ochenta y siete es decir dos años después de nuestro primer disco David concede una entrevista televisiva española Paloma San Basilio yo voy a ponerte la pregunta que te hacían entonces tú contesta sabor y luego probamos la diferencia entre el antes y el acuerdo lo que a él tú contesta lo que piensas ahora vamos a empezar con una sencilla pregunta que en principio no debería haber cambiado es una pregunta de control

Voz 1 08:59 eso ha cambiado

Voz 8 09:00 pues muy bien el homenaje unas cosas no cambian

Voz 1995 09:08 pensemos que el año ochenta y siete era eso es de otros tiempos Paloma San Basilio te preguntaba esto que ha dicho que color te gusta más

Voz 10 09:18 Ello creo que le dije Le diría el azul

Voz 1 09:22 en la azul muy bien

Voz 4 09:26 clásico coherente yo dio el cambio poco

Voz 8 09:31 espérate Paloma San Basilio no te gusta gusta bailar pero nunca nada a ver si te gusta bailar y cómo va a pillar me gustaba me gustaba bailar agarrados

Voz 6 09:44 la verdad

Voz 4 09:45 cuando era jovencito no estaba

Voz 6 09:49 pero pero ahora pero no no especialmente

Voz 5 09:52 no ha gustado amarrados

Voz 4 09:56 así es que me acuerdo

Voz 1995 09:59 te acuerdas de aquella entrevista años nada más

Voz 8 10:02 las chicas que es lo que te dicen que hemos asustado

Voz 4 10:07 qué es lo que dicen tío bueno quiero tener un hijo tuyo

Voz 17 10:13 pero todos bestialidad no lo encuentro

Voz 8 10:18 la día dicen muchas cosas muy fuertes

Voz 4 10:21 bueno ahora también es ha cambiado no

Voz 8 10:26 son más directas con muchos ganaba volverá a decir una cosa que yo vi yo vi con estos ojitos Kemal adiós con estos dos Luceros estamos en Torrevieja Alicante Alicante siempre que decirlo en un concierto de hombres que Dani Martín yo estaba allí como buen fan que sois se hicieron dos colas para besar a la villa Dani Lemmy dicho así de forma firme forma fíjate que quienes David David sea la cola hay Dani Martín ha muy tuvo que bueno tuvo

Voz 4 11:02 que ser humillada pero si te pediría es claro la próxima vez no te andes con rodeos implicadas y no sé es injusto es cada ni es un tío muy guapo y como mucho tiraron era no lo entendía

Voz 8 11:15 oye lo ha dicho de David daba la vuelta décimos de las ciento vamos a Isabel Gemio

Voz 4 11:23 pregunta por un tema delicado no tenéis problemas todavía conmociona todavía pero si tengo ahora dice que no los no no teníamos problemas porque

Voz 6 11:40 hagamos que ahora se pagan no tienes problemas

Voz 5 11:43 no porque no porque podamos paramos

Voz 1995 11:48 pero no solamente es la mejor banda sino con con los miembros masculinos

Voz 8 11:52 la música pasan más saneada de hombres que tienen nuevo disco que se llama Resurrección

Voz 1995 17:19 me dais somos ocho hombres entrados en esta mesa así que para compensar el exceso de testosterona hemos decidido ambientar la entrevista con canciones de hombres que canta

Voz 4 17:27 va por mujeres parece bien digo

Voz 1995 17:34 esta canción sufren Aramón abrió en par en par las puertas de la música en hombres que en España y en Latinoamérica hace más de treinta les entonces las ventas de sus discos se calculan y millones y esos giras

Voz 4 17:45 a los dos lados del Atlántico congregan multitudes de hecho lo siguen haciendo ahora cuando están a punto de celebrar XXXVI has dicho

Voz 1995 17:54 el y seis treinta y seis años de carrera musical hombres que acaba de publicar nueve disco se llama Resurrección ellos no ya por todas las fases porque el amor sigue siendo el eje disco avispas allá por todas las fases enamoramientos ruptura enganche dejamos a los hijos en casa ya no hay más pasa la pero hay seguís el eje sigue siendo éramos si es que yo considero que si haces canciones

Voz 11 18:40 de de amor o de

Voz 6 18:43 o de personas en realidad no cese canciones sobre emociones humanas las cosas que le pasan a la gente que tienes más cerca

Voz 10 18:52 esas canciones pueden ser

Voz 6 18:54 eternas no escuchas una canción una bonita canción de amor como tú ahora mismo por ejemplo o cualquiera de los Beatles Walker canción especial echar si sigue siendo actual el tema lo que está diciendo no porque realmente pocas cosas cambian en ese sentido no y luego hay muchas maneras de ver el el tema de los sentimientos y el amor hay muchos puntos de vista nadie te puede decir eso no es así Si es así porque así lo vivo yo y así es como yo quiero contarlo no sé hablar de otros temas hablas de temas de yo qué sé mucho hacernos preguntan qué porque no hacemos temas cortes ya lo de o de o político esas canciones quedan obsoletas en en un breve espacio de tiempo o quedan aburrida eso quedan que no tiene ganas de virus

Voz 1995 19:44 sí había evolucionado fíjate en en este disco mencionó es algo que los de ochenta no es que no fuera impensables que no existía

Voz 5 20:01 sí

Voz 1995 20:03 sí la verdad

Voz 4 20:04 discos viviendo el presente pero quién iba a decirnos que íbamos a meter una referencia youtube en una buena esta historia es que con los brazos en Toulouse es como si fuera un tipo

Voz 10 20:18 que viene desde una máquina del tiempo y viene de los ochenta o de o desde

Voz 6 20:24 desde una época en la que se podían hacer cosas no

Voz 11 20:26 podía uno divertir incluso pasarse un poquito e incluso delinquir

Voz 4 20:35 que no pasaba nada bueno pasaba lo que pasaba buena época te quiere decir que se encuentra llegada esta edad estos momentos actuales y se encuentra este este

Voz 10 20:45 virus de gilipollez enorme de corrección política de

Voz 6 20:50 autocensura de no sé cuántos entonces se se queda como flipado viendo todo lo que está pasando no por eso

Voz 10 20:56 todo llega comienzan a ellos me subo encima de la mesa sí

Voz 6 21:02 mirando las estrellas y tal es un poco un guiño a a eso no pero menciona You Tube por eso porque el tío está en este momento en el que la gente hace idioteces para colgarlas en Youtube

Voz 1995 21:16 fruto de esa incorrección política ahí es decidió meter un solo de gaita sabéis digna una frase británica que dice que un verdadero caballero es alguien que sabe tocar la gaita pero no lo hace

Voz 8 21:33 yo creo que la inventado

Voz 1995 21:34 el Un de sólo de gaita estamos estamos hablando de uso de gaita

Voz 8 21:42 estamos lo coordina muy bonitas un nada cuestiones con vale

Voz 1995 21:54 no yo creo que si la banda que más diferencias tiene al cine es muy cinéfilos se externas pero el propio del hombre de la banda hace referencia a un clásico dirigido por William Reilly en treinta y cinco

Voz 8 22:11 era el himen contra el imperio del crimen por los primeros hombres trabajaron en condiciones muy precarias sin embargo ya en aquel discos discos yo dedicada a un personaje histórico popularizado por el cine

Voz 1995 22:30 la portada de vuestra primera difieran fotograma de una película El profesor chiflado Lewis pactar

Voz 16 22:40 algo de Peter algo de las cotas descalzo unas cotas se lo va a tomar aquí os llevará a casa para afrontarse el techo

Voz 1995 22:51 la actriz Stella Stevens aparecía en la portada de Venecia a dijeron ilustra la carátula de tengo una chica y por supuesto encastes apareció en la portada de este disco de mil novecientos ochenta y seis el disco incluía una canción dedicada a un mítico personaje de la historia del cine en el año dos mil dos lanzado al mercado un disco recopilatorio en cuya portada aparece James Jim Harlow que tonada perteneciente a de los ídolos más célebres de definido negro el enemigo público

Voz 8 23:25 pues yo traigo el caso no antes del desayuno no te he pedido un consejo algo más

Voz 1995 23:31 en dos mil cuatro se titula El año que vivimos peligrosamente

Voz 8 23:35 en resumen Yakarta es una ciudad donde las preguntas son

Voz 35 23:37 más numerosas que las respuestas pero una cosa es cierta

Voz 1995 23:41 el es uno de los grandes grandes grandes actores de nuestro cine interpreta a vuestro clásico sufre vamos

Voz 36 23:49 vamos a amigo

Voz 16 23:56 que lo que Melilla convive

Voz 8 24:03 cuenta la leyenda que existe y subir a Las Ventas el chiquito

Voz 4 24:08 nada más grande si es que se hizo un show en Las Ventas queda en dos mil doce dos

Voz 11 24:17 E hizo se hizo en Las Ventas

Voz 6 24:22 muchos artistas digamos de los ochenta estaban me acuerdo que está Mike estaba

Voz 10 24:29 Cata me parece los secretos y tal entonces pedían que que ya

Voz 4 24:35 que cada uno llevará a un invitado a un artista para hacer eso

Voz 6 24:39 hasta

Voz 4 24:40 nosotros todos

Voz 6 24:43 hicimos llevará Chiquito sabes a cantar sufra Mon del tío Le le impuso un poco rollo de las ventas ahí tanta gente eso dos ciudades ese hecho pata dijo que él no se veía en ese en esa situación

Voz 8 24:59 Dani Martín

Voz 6 25:01 nosotros véase la boca

Voz 8 25:04 no pero digo había que era la segunda opción no está enterando ahora

Voz 4 25:10 pero vamos es que queríamos hacer algo especial no queremos

Voz 16 25:14 no llevara o a un cantante creemos llevaron

Voz 1995 25:17 esa Chiquita esté casada ni otros buenos compañeros pero vosotros habéis ido por libre y me hicieron a mí que él otras grandes otras grandes bandas españolas pero en el caso de hombres que nunca habéis pertenecido a ningún grupo Clan asociación movida siempre por Linde perrito Sinama seis de hecho se ese es que sí

Voz 6 25:43 es lo que más valoramos de nosotros mismos la libertad que tenemos

Voz 1995 25:48 la

Voz 6 25:48 la capacidad de digamos de hacer la guerra por nuestra cuenta no nosotros no estamos pendientes de lo que hacen los demás ni de lo que se supone que está de moda o deja de estar de moda o los ritmos intentamos hacer canciones bonitas que tengan nuestro sello personal jugamos con todos los géneros no no en casi en ninguno en concreto intentamos hacer melodías bonitas letras bonitas y canciones que que en a la gente de alguna manera o bien haciendo Ferreiro o bailar au también haciéndole es hacerse o estar en un momento romántico quiero decir lo que lo que nos interesa es transmitir emociones y que la gente viva las canciones de de una manera emocional vosotros

Voz 1995 26:39 ninguna otra es venís de un mundo con compañías discográficas y contratos millonarios cuanto tu recordáis cuál fue la primera cantidad el primer contrato que firmas cuánta pasta

Voz 4 26:50 se llamaba mierda es una peseta hasta luego

Voz 8 26:57 ah

Voz 4 26:58 pero bueno poco a lechazo vale te sientas acordáis el contrato más jugosa que firma estoy nunca hemos tenido contratos millonarios ni mucho menos además siempre estuvimos una independiente que era que era tu luego tú Vince fue absorbido de alguna manera por por el grupo de Warner Music sabes pero

Voz 7 27:18 seguimos siendo fieles sabes a nuestros no lo compró Warner

Voz 4 27:23 entonces ahí hay renovamos

Voz 7 27:25 dicho lo que ahora mismo somos más índice de de este país somos no no tenemos compañías de discos no tenemos y ayer lo comemos nosotros sabes tenemos una compañía siempre para cada discos elegimos en este caso estamos me gusto no muy felices pero Nos saltamos con nadie durante tiempo no no tenemos ninguna necesidad la verdad gracias a Dios somos más libres que nunca hay que nadie yo creo

Voz 1995 27:54 pero no es visto como toda la industria se transformaba en eso que esto qué hacéis vosotros ahora es lo que hace ahora todo el mundo porque no hay una o no existe la posibilidad que existía antes de que una gran discográfica tomar tu camino y a partir de ahí que te dejaba llevar claro siempre ha sido muy dueños de nuestras sedes no ahora ha cambiado todo

Voz 4 28:11 no porque discográficas vendía como la misma palabra hice de vender discos momento vaya a los dos empatando Ander tantos de transformaron todas ahora están en pleno proceso de transformación pero lo bueno es que la música siempre se mueve por por lo que sea

Voz 26 28:25 y ahora para contratarlos por Twitter

Voz 4 28:28 no apropiado oficinas

Voz 6 28:30 hemos no tenemos un manager nosotros somos nuestro propio decidimos eso es lo que queremos hacer en cada momento por eso hemos tardado en hacer este disco porque nadie no mete prisa nadie nos dice cuando tenemos que hacer las cosas marcamos nuestros tiempos si decimos este año esto tenemos esta idea vamos a ponerla en pie vamos a todo lo que vamos soñando intentamos que sea dar realidad no pero no tenemos a mano ayer que toma la decisión es nada ayer

Voz 16 28:58 ya tenemos una era para aguantar

Voz 6 29:03 son tío pesado que se cree muy listo y realmente no tiene ni puta idea yo creo que

Voz 10 29:07 la la la figura de del manager

Voz 6 29:11 poco a poco irá desapareciendo porque cuando tiene

Voz 10 29:14 este diario cuando tienes en todos los medios que tienen las redes sociales los contar

Voz 6 29:19 entonces hay interna de la comunicación no

Voz 10 29:22 ya no te hace falta alguien que te pongan

Voz 6 29:24 contacto con nadie bueno hombres que tiene uno Isco

Voz 1995 29:27 empieza una gira es muy larga muy larga muy larga o de estar por todo el país y la cita rojo de lo vamos a poner el quince de que parece que falta mucho pero es a la vuelta de la esquina donde vais a llenar seguros Wisin Center de Madrid donde seguro aseguró no vais a estar solo parte de público seguro que vendrá Dani Martín ya no podrá venir chiquito tristemente pero de muchos amigos hombres que resurrección es una buena noticia para empezar este este lunes un abrazo y muchísimas gracias como siempre a hacer