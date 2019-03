La Lengua Moderna: Hitler como referencia para vestir bien (18/03/2019)

Voz 1 00:00 eres tan moderno y tan ante igual a ver cómo el fracaso del le texto como una señora antiestrés moderna con lector de Miguel

Voz 3 00:53 pues creo que este es el quinto

Voz 4 00:57 el cuarto Flor gracias cada día Flor es él

Voz 5 01:01 cuarto programa tanda de la Lengua moderna gracias a los quinientos veinte cinco amigos y amigas

Voz 4 01:10 que llegan en este estudio quinientos veinticinco ha dicho aproximadamente tampoco quinientos gente que repite gente que permite gente que lleva cuanto sin fumar dos horas y dos horas y está enfadadísimo el público ideal rancio cuatro sin fumar ánimo Valencia contra lleva sin fumar porqué esta pregunta lo dejaste ha estado contaba esta pero

Voz 3 01:36 lo que pasa no

Voz 4 01:41 el accidente de moto y con la herida

Voz 6 01:45 da lo estoy pasando fatal y entonces sólo me queda fumar

Voz 4 01:49 de la bronca fumaron bueno bienvenidos esto lo más moderno hay como siempre le queremos dedicar el programa pues a gente que no se facilita la vida yo que sea gente que que esto lo quieres dedicar tu Valerio visto y holograma sí

Voz 6 02:02 bueno yo te lo creo dedicara sobre todo porque os lo llevan

Voz 4 02:06 sería el otro día lo hacías puedo contar esto lo del otro día a lo que nos tomamos unas cañas sí

Voz 7 02:11 me gusta no estábamos una escaños yo España tomar una caña y un ha hecho me pilla un ciego a las dos impresionante cadena había desayunado horrible

Voz 6 02:25 es un pez esté normal y corriente inicia una me todo

Voz 7 02:27 sí de un segundo y me quedó la casi total a las dos de la tarde digo todo Wallis que ya no doy morbo o no poner en general y me voy a hacer un Pierce en el ombligo con treinta y dos años de ahí quinceañeras borracha pérdida me fui a sitio de tatuajes imite un Pierce griego

Voz 4 02:46 estamos hablando de un jueves a las tres y media de la tarde no no no lo vas a soñar lo yo tengo tome

Voz 5 02:52 el presidente Valéry a Rus que se avisó borracha me encanta uno uno de no quiero mirar el genio queda

Voz 3 03:00 a que hay un ciego no lo sentimos

Voz 7 03:06 no claro no te están haciendo pasar por ciego para que yo tengo

Voz 4 03:12 bueno pues esta es Valeria Ros hace Peer sin cuando a medio se ve un par de bueno ni siquiera par de cañas

Voz 7 03:17 de ser juvenil yo creo fue la mezcla la caña

Voz 4 03:20 pero les esperaba pero la quién se le ocurre

Voz 7 03:23 bueno es que no sabéis lo que pena eh

Voz 4 03:25 la alianza todo lo que si no me pone a tono vamos bueno yo le quiero dedicar el programador pospuesto a Pilar Rahola llamar Soccer ver que lo está pasando mal que se ha caído toda la tienda con todas las cosas que dice lista gran petardo entiendo todo lo que no que no podía subir fotos no podía hacer Audi

Voz 3 03:45 no llegaban los habría que ver con esto no

Voz 4 03:47 claro sea caido todos ha caído Facebook quedo Instagram guasa funciona regular así que bueno pues estar haciendo ahora un pájaro viendo tú

Voz 7 03:59 un abrazo para él

Voz 4 04:00 recordemos antes de empezar por supuesto que hay que hablar y escribir bien porque es lo único que nos dice

Voz 5 04:06 vencía gracias bienvenidos a la lengua moderna

Voz 9 04:19 el concurso cutre de la lengua

Voz 3 04:21 moderna bueno pues no no no ver como la quiere soy yo

Voz 6 04:33 Teresa no queréis alguna de alguna forma que toque

Voz 4 04:36 no

Voz 10 04:38 la RAE

Voz 11 04:40 claro que nunca

Voz 3 04:44 sí

Voz 4 04:48 esto no es raro no es bueno venga ya

Voz 3 04:53 también el concurso de la Lengua moderna dos personas enfrenta ya a ver quién es más leer da por supuesto no hay premios no no no no esto no es la ruleta como bien es el concurso cutre de la Lengua moderna quema hasta que eso pierdas

Voz 4 05:17 si al final tu vida es una

Voz 6 05:19 Izquierda muchísimas gracias

Voz 5 05:22 el rescatarlo

Voz 4 05:26 aquí empieza el concurso el concurso de España con diferencia necesitamos a dos valientes orientadas hay alguien que siempre siempre al que primero levanta la mano nunca

Voz 6 05:37 por qué pues tiene plazo

Voz 4 05:39 verdad en este caso del embarazo y además somos pocos

Voz 5 05:42 adelante adelante Bravo un aplauso de aquí para el hombre cuyo nombre es Mario Mario alias Jesucristo

Voz 4 05:52 todo Jesucristo te importa por supuesto no me lo hacían por supuesto

Voz 12 05:56 después del súper católico por su puesto y amar

Voz 7 05:58 me bueno Mario apuesta por ello falta un quién quiere competir contra Mario alguna

Voz 4 06:07 a ver venga representante del sexo femenino de las muchas que pueblan hoy el catorce M el estudio bueno pues da igual quién sea por favor ahí al fumador fumado el fumador adelante fumador no no hemos podido hacer hoy guerra de sexos bueno pero bueno tenemos a Mario Jesucristo por un lado que roto

Voz 12 06:35 llama Juanjo Juanjo

Voz 4 06:38 Juanjo que ha entrado ya roto los cascos

Voz 7 06:41 me miras Juanjo mira rarísimo

Voz 3 06:47 pues eh

Voz 4 06:50 estos prolegómenos tenemos como siempre que hacer hincapié en la fe

Voz 7 06:54 hora de la azafata una buena hetero patriarcado

Voz 4 06:56 Ali a extinguir pero que en este programa gusta dar una vueltita

Voz 7 06:59 a ver yo Pesaro hoy ser como la típica azafata concejala la típica no os parece que vais a decir venga

Voz 4 07:10 pero el concejala de será como es concejala descompuesta

Voz 7 07:12 el Guaje inclusivo que estas cositas personal

Voz 4 07:16 en campaña eh Halle

Voz 7 07:19 no no le jala

Voz 4 07:22 vamos ya con el concurso de la Lengua moderna Nos gusta siempre que haya algún tipo de ambientación musical para introducir según qué preguntas así que tales Sendra dale ahí a tope

Voz 13 07:32 lo que te da Bahia de darle importar

Voz 2 07:44 mira el plazo para esta

Voz 4 07:59 poquito me quitaba porque es que es verdad que es lamentable y es lamentable que la he puesto porque quería bailar no tiene nada que ver con la canción la pregunta pero sí con el género que hemos escuchado que como sabéis pues Urban reggaetón o como lo queramos llamar un género sexy un género que apela siempre a lo orgánico a lo cerdo a lo sucio quedémonos con esta palabra quedémonos con esta palabra sexy íbamos a ver esta foto por favor de un titular de El Norte de Castilla Puente y Pedro Sánchez puentes Óscar Puente el alcalde de Valladolid inician la carrera electoral en Valladolid dice Pedro Sánchez con esa voz que tiene

Voz 7 08:39 el eso es lo nuevo lo sexy

Voz 4 08:45 como se nota que Pedro Sánchez busca el voto pues de los guapos de la de su nicho de mercado no sexy ponme la foto otra vez porque está escrito

Voz 14 08:54 sí ese X griega

Voz 4 08:57 yo te pregunto ATI Juanjo que ha estado atento pero si si está bien escrito así osea la RAE acepta sexy tal y como está escrito ahí con griega con X

Voz 10 09:11 sí sí

Voz 7 09:11 me siento ahora sientan la sienta de verdad Coca Cola queremos

Voz 10 09:19 empezó falta no no no no quiere decir que no me da que no está que no vale iban sexy

Voz 4 09:26 pues está mal escrito no estaba adscrito según la RAE sostiene con i latina sería un fuerte aplauso

Voz 15 09:36 me mira como un Cabral

Voz 7 09:39 sí sí politica se política por favor las pizarra Juanjo

Voz 4 09:44 día más cerca no deja una pizarra a visto tu trabajo ya lo hago yo

Voz 3 09:51 mamá

Voz 7 09:54 sólo pensando en cómo decir políticos y caso Rato como lenguaje el electorado te está poniendo en tu sitio de concejala una escapar que te está poniendo entonces el pueblo también por ello

Voz 4 10:04 vale por favor escribir de las pizarras de forma correcta de la forma que considere que es correcta la palabra

Voz 16 10:09 cardíaco cardíaco cardíaco cardíaco estoy despistado cardíaco cardiaco Car día cardiaco hay muchas maneras a mí como si te voy a decir algo no

Voz 4 10:26 ATC porque Mario J hace ya lo tiene y lo ha subrayado dos veces se como de muy de listo eh por favor Mario enseñarlo a cámara a ver cómo has escrito cardíaco así lo podemos ver a ver que lo vea yo con una gran tilde además una tilde como diciendo no lo voy a poner aquí en la hay verdad van esas tú apuesta Mario por favor Juanjo como has escrito tú tú sin tilde no porque ADIC tu cardiaco y cómo suena mejor al público cardíaco

Voz 7 10:54 a mí cardiaca cardíaco

Voz 5 11:01 los olas dos correctas un fuerte aplauso

Voz 4 11:06 dijo de la RAE mira aquí la RAE como tú como tú quieras hombre pone el acento donde te dé la gana porque esa gente enrollaba también

Voz 6 11:15 cuál es vas un poco por no trabajar

Voz 4 11:17 si no se amplía ampliadas bien vamos a ver vamos a hacer autocrítica esto es muy importante concejala políticos deben hacer mucha autocrítica a nosotros

Voz 6 11:26 yo lo que necesitéis me decís

Voz 4 11:30 tenemos una cuenta de Twitter y claro ya sabéis que lo CM pues son personas del van deprisa porque las cosas no se fijan bien vamos a ver lo siento Flor de verdad que el que fue fue Valeri

Voz 7 11:40 ya bueno es que trabajo muchísimo claro claro

Voz 4 11:42 qué Valeria community manager mánager de día cómica de noche vamos a ver este tuit que puso Valdería por favor cuatro por dos La SER con Music on gracias a somos Klein

Voz 6 11:53 esto lo ha puesto Flor cabrones Alice claves

Voz 4 11:56 Isaías Lafuente podéis disfrutando en estos enlaces querido Mario Jesucristo que hay que pueda estar mal escrito ese disfrutando con la de ese disfraz no con la de dolorosa porque hay claro no sería imperativo hora cómo sería querido Mario con esa voz en colada

Voz 5 12:15 disfrutarlo fuerzas moral para varios llenas

Voz 6 12:20 no sé pero vamos que cuando vimos que puede estar disfrutando de de hecho como pensaba que disfrutarlo suena como a que se demasiado disfrutarlo disfrutarlo hubiese visto Alinghi no tiene idea ortografía como estamos

Voz 7 12:32 pero diga no diga lo hubiese escrito así lo has escrito disfrutarlo disfrutarlo bien es cuenta de Twitter también arte cositas antes de publicar

Voz 4 12:43 tras la concejala he pillado en contacto nunca paran Bemba basta ya de ligar en directo

Voz 3 12:52 Juanjo a casi el peor con la lengua de milagro

Voz 4 13:03 aquí nadie me respeta pero pero en verdad vamos a ver vais empatados a dos hay que desempatar esto está quedando larguísimo me aburre

Voz 7 13:09 no

Voz 4 13:11 a qué Causas empatar con el clásico del español que además a petición de Valdería también que tenemos un grupo de Whatsapp del programa yo les he dicho oye cualquier cosa de duda que tengáis de que me sirve para concurso esta caído de las primeras él sino

Voz 17 13:25 hoy el sino sino el bien fin en sus diferentes formas mira yo os voy a leer

Voz 4 13:32 diferentes titulares de esta semana donde aparece sino vosotros me decís sí es junto separa tan fácil como eso empezamos por Juanjo titular del ABC

Voz 10 13:42 Pérez Reverte

Voz 4 13:45 a veces Pérez Reverte ya todo mal dos puntas abre comillas España está en demolición sino hubiera esperanza no habría publicado este libros junto os separado parar

Voz 5 13:55 bravo fuerte aplauso para Juan

Voz 4 14:00 no normalmente no no se lo cuento

Voz 3 14:03 está tierra Juanjo que fue Jesucristo aburrida

Voz 7 14:15 la verdad es que te entiendo

Voz 4 14:18 con esa pinta eh pero luego Tasca bueno te digo a Jaume

Voz 7 14:20 pero limpio

Voz 3 14:23 Madre de Dios oye que yo también haré vale vale vale vale vale vale

Voz 4 14:28 esto es lamentable y es lamentable vamos a ver titular también de la veces de esta semana refiriéndose a los famosos apagones que está sufriendo Venezuela dice un señor de Venezuela los apagones no han sido por sabotajes sino por ineficiencia y corrupción juntos separado junto fuerte

Voz 5 14:46 la usó para Mario

Voz 7 14:50 sino punto es cuando es paralelo efectivamente cuando es paralelo vale

Voz 4 14:56 qué quiere decir con que tampoco dos no

Voz 7 14:59 como dos frágil en paralelo coordinadas esas cosas

Voz 4 15:05 Juanjo si no puedes comer pan dentro de poco podrás te lo comento porcino puedes comer pan entre poco he separado no claro aún horas no es empatamos nuca

Voz 15 15:17 el problema sólo tengo yo lo es

Voz 4 15:19 no no eh a ver venga este de La Voz de Galicia Antonio Banderas dos puntos abre comillas amar a tu país no es portar la bandera sino tener espíritu crítico Mario

Voz 7 15:32 junto a ella o si es juntas porque son dos frases vale

Voz 4 15:38 esta que es epatar lo por eso también ya está es que no tengo más preguntas vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa vamos la delegar lo en el público que está siempre Chayo esta estar empatado los listos en los dos quiere ligar con Valeria poca entonces por favor vamos a dejarlo morir por vosotros mira

Voz 3 16:02 pues mira y nosotros como yo de cómo se ha manejado de pecar también debido a que bonito es que vamos a recrear un pasaje bíblico Jesucristo Ibarra Barrabás

Voz 5 16:13 he querido pueblo de A

Voz 14 16:19 quién queréis que crucifican a Jesucristo

Voz 4 16:22 esto o a Barrabás

Voz 18 16:24 ah vale

Voz 5 16:27 el pueblo ha elegido viva la democracia Mario ganar el concurso al de la lengua materna y atención

Voz 7 16:34 la crisis más cutre que nunca has más cutre porque no tenemos eh sacado al presupuesto para dos para aquí sólo tenemos al perdedor para Juanjo uno para que no ha ganado se hace una foto con esto ponte la peluca de la manera más ridícula posible a una cuenta que alimentar de Instagram como si fuera la plaza mayor de hasta diez mil en Instagram no me dejan ponen enlaces súper triste ya está mendigando followers he visto ahora ver Juanjo Juanjo date la vuelta disfrutar de este momento España entera te va a dar

Voz 3 17:16 es una de las imágenes más desagradables y más Mario Jesucristo armario salvando a la humana

Voz 5 17:25 una vez más fuerte aplauso los dos concursantes hasta aquí el concurso cutre de la Lengua moderna

Voz 7 17:31 concurso cutre de la Lengua moderna

Voz 4 18:27 ya no te entiendo que estábamos justo antes de empezar y toda esta gente es testigo de lo que ha pasado si antes de empezar que han dicho espérate que me tengo que pintar los labios peinar y ahora llega tu sección y te pone una peluca horrorosas ya es que la puesta en realidad de un morbo bueno tener morbo a ver Ana Said Valeria no soy Valerie condón Valerie condón Chen vale que nos va a enseñar vale

Voz 7 18:52 después me he puesto gafas porque si es sabéis quiénes Marie condón cuando Mari cuando está todo el día crear el sol no existe su perra

Voz 4 19:01 no me esperaba perdón perdón perdón perdón perdón

Voz 7 19:04 hacer la broma pero súper racista no más rancio racista poder lo tenemos todo en este pero no le amarillo por favor bueno el caso el caso es me pongo era contra una cosa ahora de repente me están invitando a eventos como saber a Pedrosa Said un picnic un picnic con COC esto es verdad Nos invitaron y como ya me puse y Mona ideal pero me di cuenta

Voz 6 19:29 al final

Voz 7 19:30 yo no soy elegante adelante porque iba sobre la Pedro Sánchez porque querías hombre por el protocolo a Pedro Sánchez no por supuesto que no si así que es imposible empatara sea hombre porque a lo mejor de empatar a ver quién está muy bueno no es imposible estar más bueno claro

Voz 6 19:53 no no hay más que ya sabéis bueno hasta aquí besa

Voz 7 19:57 que Pedro estuvo con Tía entonces

Voz 3 19:59 claro pues no vamos a

Voz 19 20:03 eso permite mucha gracia que no vamos a entrar en eso pero es totalmente cierto que me hizo muchas de y lo primero que le dije es recuerdos de mi tía sacó su anterior vida bueno acordado acordadas acabará Filippo bueno total entonces estamos en este momento de tantas cosas yo me

Voz 6 20:19 hasta que yo creo que elegancia elegantes se nace pero no soy Ortega estudiando en Facebook lo típico de recuerdos Flors me puedes poner alguna foto mía

Voz 7 20:30 a una que tengan Facebook del noventa y dos mil diez tiene fotos Valeria de chunga

Voz 6 20:36 pues esta esta esta yo creo que sí que Rizzo yo sí soy yo pero

Voz 7 20:42 pues no se hace poco realmente

Voz 6 20:43 no quiero decir premiar el pelo ese pelo no es elegante

Voz 7 20:46 Tera bueno a ver tengo otro a una fiesta que iba de elegante

Voz 4 20:51 luego me emborracha favor estamos viendo a Valeria perdóname quedo excluido para la radio en el suelo tirada como una guiri en Benidorm

Voz 19 20:59 cada totalmente es elegante es elegante hay que decir que sí eso legal

Voz 6 21:04 sí yo quería ser elegante pero luego en la hortera que hay dentro de mí aparece

Voz 4 21:08 la postura no pero la UCI caro

Voz 6 21:10 es una persona soltera pues cuando no quieres presentar la tus padres ya sabes que no quiero es otro importante

Voz 4 21:16 porque yo debo ser superior

Voz 6 21:19 flauta directamente tú no eres ni elegante ni hortera perro flauta entonces suprime saber lo que es hortera nuevamente los nuevos ricos que está gente que está forrado de repente eso es hortera por qué porque es presumir entonces es enseñar muchas cosas

Voz 20 21:32 todo conjuntar cosas muchas muy loco todo

Voz 4 21:35 sí mucho dorado y mucho

Voz 20 21:38 Moda en muy son Drummond también estas cuentas a todos morado

Voz 6 21:40 también es normal porque ha hecho ricos de repente quién comparto y enseñar que tienen cosas entonces con estas movida

Voz 4 21:46 a la pagar lo que sea claro perdón perdón morado genera todo un

Voz 6 21:56 yo te es lo más importante es que me gustaría daros unos trucos vosotros sois horteras pues también varios

Voz 7 22:03 sí es bastante editando

Voz 6 22:05 dicho que es muy elegante

Voz 4 22:08 el resto era estirando y ya que es que es lo que se lleva ahora

Voz 6 22:10 yo estoy dentro de vosotros dentro de dentro de la entonces yo lo hortera que vale entonces mis trucos son malherido

Voz 4 22:19 el recordemos súper importante clases para ser elegante consejos para

Voz 6 22:24 eh hortera Choni la Choni está orgullosa de sí misma entera no sabe que sorteará también

Voz 7 22:30 matiz verdad vale entonces vamos allá

Voz 6 22:32 elegancia menos es más quedaros con esto no es más bien lo más importante los trucos las palabras la palabra mejor para aparecer elegante es colosal

Voz 7 22:41 todo es colosal

Voz 6 22:43 el evento más colosal tú eres colosal tu padre es colosal con esa palabra podéis hacer de todo

Voz 7 22:49 colosal muy importante consiste en una

Voz 6 22:52 esa levanta is not el misterio no decir a dónde vais a hagámoslo estáis en una mesa de repente ahora vengo por favor no digáis a dónde va es el típico que podrías decir te voy con la que la me anima como o cosas de éstas no digáis nada de a dónde vais y luego la palabra fallece sí es muy elegante

Voz 7 23:13 yo si no sabe es que hay que tirar

Voz 6 23:15 hay que había fallecido a alguien aunque sea triste pero por lo menos elegante es importante también

Voz 4 23:19 la tristezas elegantes lo mejor elegante que sea un hijo de puta me lo pones así claro

Voz 21 23:24 luego no vais a cursi cuidado con la de matar dos pájaros de un tiro matar dos aves de un disparo

Voz 6 23:29 demasiado cursi cuidando aquí cositas vale con los motes cuando presente historia a alguien siempre es que esa persona por ejemplo a que Alepo presenta a Pedro Sánchez que que

Voz 7 23:39 no no es decir Donetsk Thor

Voz 6 23:42 de Miguel cuidado con los motes e al paso mucho con los gitanos cuando fueron a Joaquín y todos estos

Voz 7 23:48 no no nada malo pero que fue

Voz 6 23:50 hay la editará bailar llegó el Rey entonces todos en plan Chucky el tal radio sabía dónde estaban vale cuenta anécdotas ya de la Casa Real

Voz 12 23:59 me ha qué elegancia el tema de la referida huida

Voz 6 24:02 de la reverencia super importante habéis visto la foto esta que ha pasado del eh cómo se llamaba este hombre Juanma Moreno Juanma Moreno que ha salido a poder tenemos la foto habéis visto este rollo que parece que está ahí como el síndrome de Steve Hui la cabeza al bebé como ocho

Voz 7 24:19 la Vicentito claro esto es opta

Voz 6 24:21 no Weise sigue haciendo pero ahora lo hemos un poco se se debe hacer o no o no

Voz 4 24:27 es que yo no yo no sé si podría hacerlo por una cuestión física no sé si me da para tanto bajarla

Voz 6 24:32 que es cuál es ese problema que lo primero va la cabeza y luego la mano entonces tener cuidado que igual no encuentra es la mano del Rey estas hasta es mirando para abajo esto esto se debe a leves es optativas mujeres Noe chicas no

Voz 4 24:44 dicen que hace común en las mujeres el pie

Voz 6 24:47 así como vale por qué porque en la época de María Antonieta estáis flipando conmigo creéis que inculta en la época de de María Antonieta tenían todas pelucas con polvos de talco uno con mucho polvo entonces cuando se caía todo el polvo al Rey y al emperador puto horror claro entonces decidieron hacer ese pasito actúen alucinante entonces esto enseñando de todo va ni condones Duque

Voz 7 25:10 divierte vale

Voz 6 25:13 ya nos vamos a hecho exhibirán mucho revuelo porque ha estado con el Rey de Inglaterra tocado demasiado beige la manita

Voz 4 25:21 eso no se debe hacer puede tocar porque solo

Voz 6 25:23 hoy toca te tiene que tocar El a todo esto es puro machismo te tiene que tocar el viendo es tú puedes actuar pero no es fatal

Voz 4 25:31 diese bien hay un poquito arriban unas confianzas Excel

Voz 6 25:33 demasiado ellos no se puede vamos al tema de vestir vestir bien no es elegante como para gustar a un portero de discoteca por ejemplo seis que embestía bien Hitler

Voz 3 25:45 no os lo digo no es no es que sea un dictador hombre no haber Maduro es enjuta y además viste mal no pero Hitler tenía una clase hombre no de verdad te lo digo

Voz 6 25:57 sí el hombre tiene bigote y Tito hipster tenía Noise vestía muy bien con el paño delito todo perfecto entonces cuando escribe ver vídeos de Hitler eso sí nunca de de Dani Martínez matinal hasta días has dentro del por formar los calcetines que a Word por favor esto es no hortera de bolera por favor

Voz 4 26:21 sí pero es esto es súper Cuqui horrible esto te dan punto porque es primer ministro de Canadá

Voz 7 26:29 es un gilipollas no renuncia

Voz 6 26:31 te puede ver pero no gilipollas me me dejas me truquitos entonces luego importante ejercicio hacer ejercicios estás gordo es que no es elegante

Voz 4 26:40 no me mires así es verdad

Voz 6 26:43 Císcar Gaza Héctor cada para ser elegante que yo también postizos

Voz 7 26:47 que corre que se va a correr ahora con cuarenta y dos años cuarenta y dos tiene joder vale vale soy yo

Voz 21 26:56 eres vale ya terminó temas de conversación llevar jugará el Trivial antes llevar la tarjeta el Trivial que aprender las respuestas ya así en cualquier momento metes metes eso

Voz 6 27:05 no queda bien queda bien para finalizar muy muy importante el tema de comer aquí una actitud no importa este tema es un coñazo porque todos nos vayamos no se está viendo

Voz 4 27:19 sí sí está bien no estaba guardias sacando puntos celofán

Voz 6 27:21 no sé si está sonando has traído de casa o los pedido aquí

Voz 4 27:24 la cafetería esta eso agarrado la cafetería pues María

Voz 6 27:27 vale entonces tenemos el tema de los cubiertos

Voz 4 27:30 los platos copas

Voz 6 27:33 dónde iría al pan chicos

Voz 4 27:35 pan izquierda recuerda

Voz 6 27:38 este truquitos izquierda al pan porque es de pobres cierras el vino de derechas es verdad el vino de derechas a la derecha os vais con esto hablábamos con los utensilios en lenguaje los designios es súper importante oler los utensilios antes que os dicen

Voz 4 27:55 eso es hace mucho en la Zarzuela vale entonces

Voz 6 27:57 pues vamos allá Héctor te pongo a prueba estás comiendo y de repente quieres hacer una pausa como los pones al descubierto se para

Voz 4 28:05 dar de comer si para parar un momento

Voz 6 28:08 así que en mal estado la pausa es así yo voy a hacerlo con cosas de Kamasutra aclaró es como cuando era un gatillazo es que hay reflexionando que no vale para que os quedéis con esta pausa así

Voz 4 28:21 qué nombre casi te en el plato

Voz 6 28:23 no coño óyeme quién está hablando de protocolos a quienes Valerie con don

Voz 7 28:26 no a Valerie vale luego está el siguiente paso

Voz 6 28:29 eh que yo llamo el Tinder que es cuando fui a Sporting que ya por fin que ha caído una dices voy a hacer de todo entonces es el Picasso

Voz 19 28:37 el el que me el clase sesenta y nueve hay de todo

Voz 6 28:41 es que estás listín para el siguiente plato vale este este cruzado vale vale no seas haciéndolo excelente cuando quise decirle es excelente excelente pues has acabado después de follar pues repente con la cabeza para otro lado los dos a excelente buen polvo buen polvo luego he terminado terminan así ya nos toca ir ya los contentos habéis corrido

Voz 7 29:01 pero yo periodo reforzarlo no les gusta

Voz 6 29:03 muy típico para que os quedáis cuando no te gusta lo tienes que meter aquí es como cuando no te gusta la persona pero te estás enredando sacas la lengua para ver si te calienta pero sabes que no sea los órganos al otro lado esto es no le gusta oiga si vemos el tipo cuando llegas que está con la servilleta blanca

Voz 7 29:21 pre pienso que veinte años

Voz 6 29:24 no es como con la Sábana puesta perfecta la cama las ciudades algo que a vosotros os aquí para terminar Valeria Condon quiere decir lo siguiente chicos alguien hortera que quiera parece elegante por ejemplo Sergio Ramos ese Lidia

Voz 7 29:37 Lozano Risto esas gafas de instó agitarse en algún momento porque eh porque si esas gafas de hortera hay que ver algo más fuera de tu ombligo porque no ves mi ombligo resto

Voz 5 29:49 vale hasta que fuerte aplauso

Voz 2 29:53 Valeria Ros consejos

Voz 7 30:18 hay que hablar y escribir bien porque es lo único que nos diferencia de esa gente veinte Women's se enfrenta el examen completo diez es que

Voz 4 30:27 de verdad que tengas que que darte cuenta ahora por alguien del público que no se que no te han podido ver porque has dejado la bolsa plantada en medio

Voz 7 30:34 no no me lo creía no entiendo por qué no os riáis

Voz 4 30:39 era por eso bueno llega el momento de la actuación musical que no os la voy a decir yo no va a decir

Voz 19 30:45 se pasa la gente y no me quita te fin de labios del soy lo más derbis desde

Voz 22 30:49 multa de que era palabra adelante Julio lleva más de diez años como banda son bilbaínos su estilo es el pop onírico quedaos con el nombre ellos son los excepcionales más Abu

Voz 23 31:12 en el UVI no

Voz 1490 31:15 era una sobre vuela la las cinco soy consciente de que él no acabará por enterrar nos ven

Voz 24 31:28 poco es

Voz 3 31:30 eh

Voz 1490 31:34 mientras tú indio abrazando no sin miedo ni mal comemos aire y luz FIFA es dejamos al final y que hubo antes de quién que hubo antes

Voz 26 31:58 hay que

Voz 9 32:03 si no

Voz 1490 32:04 K aquí done nada que perder ninguna da más eh tierra somos casi tan larga como tiempo atrás o como tiempo a tra sí yo nunca vi nada que perder en alta mar tierra

Voz 9 32:32 eh

Voz 1490 32:34 ah sí

Voz 27 32:37 con tiempo atrás como tiempo atrás

Voz 28 32:42 a a

Voz 1490 33:05 de volar en vertical contando las libélula las de un modo triste y natural de en negro y amarillo

Voz 30 33:16 yo cerca vamos

Voz 1490 33:18 Pina al Nosa abrazamos Imperio

Voz 31 33:21 está

Voz 1490 33:24 que abra después desde aquí quién que abra de es pues

Voz 26 33:31 mi que eh eh

Voz 1490 33:36 si no ha habido nada que perder lleguen a alta mar somos cada así

Voz 27 33:51 como tiempo atrás

Voz 1490 33:53 o tiempo a tra no a que perder de una así tan aquí

Voz 27 34:11 con tiempo a tra tra

Voz 1490 34:23 Ana

Voz 27 34:27 somos así cita e d5 tiempo atrás

Voz 1490 34:34 como a a

Voz 7 35:07 Brown por supuesto sigue la filosofía cutre de este programa

Voz 17 35:13 muchísimas gracias

Voz 4 35:16 qué bonito no joder qué bonito machos que quiere onírico tú me gustan mucho entradilla me ha gustado la entradilla de julio pasado concierto estaba casi perfecta muy bien vosotros

Voz 30 35:32 si bien aquí celebrando nuestros diez años ya décadas reedita que que no son pocos la verdad es que estamos muy contentos de poder decir que llevamos diez años en la música

Voz 4 35:41 pues sí diez años soy que celebra con este disco Abu cuidado muy importante con esto eh me Abu Aíto

Voz 30 35:51 sí así es y se me ocurrió un bonito día ponerle dos puntos en la

Voz 12 35:55 no

Voz 30 35:56 cosa que en nuestra lengua no existen sólo existen en UE y entonces él Abu tiene tiene ahí

Voz 4 36:04 es un es una vez a la notificación de la RAE de la multa cuando desde las cosas te lleva a una multa de verdad cositas que no van a ninguna parte no ir de nombre errónea nombre erróneo porque yo es que me repente muchas veces también de ponerme que que he hecho y qué necesidad ahora con cuarenta y tres años de ser que que lo ven que sería actor de Miguel A ahora verdad a cambiarlo no ya no

Voz 30 36:29 otra cosa o no pero bueno oye no ha llevado a muchos a muchos sitios yo creo que hay que estar orgullosos de Al final el nombre que te pongas de ella p'alante p'alante

Voz 17 36:40 en este disco está mucha gente colaborando amigos y enemigos también no

Voz 3 36:46 bueno enemigo es un abrazo

Voz 32 36:49 pero sobre todo eran amigos y la verdad es que sino no hubiese sido posible hacerlo un disco así contando invitados con con con tan poco tiempo tan tan directo tan de verdad tan aquí te pillo aquí te mato o era gente que ya conocía el grupo con la que había amistad y que conocía el repertorio y que ese sí tiraba de cabeza o si no hubiese sido imposible gracias adiós pues pues sale bien

Voz 4 37:10 para qué están los amigos pues para exacto papeles favor chungo es la última hora no bueno está

Voz 17 37:17 muy bien y tenéis que estáis de gira ahora mismo

Voz 30 37:21 estamos ahora mismo tenemos un giro te enorme estamos como en el ecuador no les hemos ido a Méjico hemos cruzado el charco muy bien

Voz 4 37:29 la esta gente México que esto siempre morada decirlo en España

Voz 30 37:33 y la gente no se lo creía pero es verdad

Voz 4 37:35 los va muy bien realmente es como la expansión

Voz 30 37:38 Natural no sí hombre lo PETA va bien

Voz 6 37:42 el aeropuerto

Voz 30 37:45 y bueno estamos ahí en el ecuador ya bueno Nos queda nos queda Barcelona Castellón mogollón de cosas Coruña y luego ya acabamos en por todo lo alto el siete de junio en en Madrid en la sala But I nada a ver si se anima a mucha gente no nos despiden

Voz 4 38:03 ya volveremos luego descanso componer este disco en breve no sí sí la verdad es que sí es un poco a poco el plan también un poco de reflexión un poco de autocrítica Un poco de ver hacia dónde vamos de dónde venimos después de diez años ya más o menos sabemos pero no

Voz 10 38:18 la acción de ahí la verdad es que es un momento crítico bueno

Voz 4 38:24 de venirse venirse el siete de junio que no se sabe lo que va a pasar me me gusta mucho la honestidad aquí el programa muy muy poco el postureo y lo hablábamos antes que la música se prime mucho postureo muy verá que suele aquí con la gente y tal pero

Voz 10 38:39 yo he Valeria de bilbaína a Camila

Voz 7 38:43 Ainhoa bilbaíno os he puesto a Bilbao ahí para que es como en casa fiestas este año aunque

Voz 3 38:49 tocar en sí

Voz 4 38:53 ojalá ojalá Nagusia todavía pues mira no la verdad es que no pues pues sí como tantas otras cosas creo que nos pilla un poco como a es en tierra de nadie no siempre ha sido una una propuesta que está como entre lo más comercial y lo más indie y al final no no va ni a las fiestas populares a los festivales indies no te quedas ahí como en tierra de nadie haciendo tu tu propia pelea no y así llevamos mucho tiempo pero la verdad es que estamos más que orgullosos de lo que hemos conseguido no para no estarlo pero tú déjame a mí que mueva los hilos desde aquí ha querido Ayuntamiento de Bilbao

Voz 7 39:28 oye yernos si queréis yo puedo hacer un monólogo antes en tierra la noche bilbaína parece fuerte aplauso para otra rara mucho el programa

Voz 8 39:39 claro

Voz 9 39:46 Liz

Voz 30 39:47 Juan qué

Voz 1490 39:53 este año es que

Voz 3 39:59 lo prometido es deuda

Voz 4 40:01 vamos a hablar de porno y creo que vamos a hablar de porno vale vale hoy por fin hablemos de porno con la gran escritora y periodista

Voz 23 40:10 banaliza Iglesias en realidad Valeria

Voz 7 40:20 el público más bello España Jesucristo Jesucristo Mario Jesucristo Juanjo que se ha quitado la peluca calorcito no se la va a fumar

Voz 12 40:33 pero un buen comediante Juan Mónaco mediante es decir tenía tener de comer el rol del luso además

Voz 7 40:41 no pero no es role bueno

Voz 4 40:49 sí a la conocimos hace un tiempo en en la vida moderna porque vino de la mano siempre edificante de Ignacio Faraday y la presentó un día porque insta a hablar además de por no es sexóloga Ares escritores periodistas escrito mucho

Voz 12 41:04 no no no soy soy porque no tienes por qué no si bien friki del del lenguaje siguen también también

Voz 4 41:13 si entonces aquella vez que te esas exactamente Nacho yo no me acuerdo ahora no hablábamos de porno

Voz 12 41:22 hablamos de como de como el el neoliberalismo se ha apoderado de nuestra sexualidad creo que era algo que por ese lado fue sí

Voz 4 41:32 esto la lengua moderna que es un programa en el que nos preocupa básicamente el lenguaje aunque la verdad es una excusa para charlar de todo hablábamos antes cuando usamos saludar en la terraza de El origen de las palabras porque somos animales en el fondo somos gente orgánica aunque luego el neoliberalismo Llanos de cosas pero en principio por ejemplo hay muchas palabras como el amor y tal que tienen su base etimológico en casa como se dice en la onomatopeya no

Voz 12 42:01 sí sí sí sí en esto los lingüistas y los y los silos semiólogo tienen mucha diferencia hay algunos que dicen que el lenguaje es absolutamente una convención digamos que que el que son signos arbitrarios las palabras y muchos otros que rastrean los orígenes y el los orígenes encuentran cómo está ligado lenguaje al cuerpo no sólo encontramos en el orgasmo la energía del griego sino que también hay hay palabras que tienen mucho que ver con su origen pasional de hecho a las pasiones nacieron antes que la razón no Gemma el sentido figurado de sí acusó el sentido figurado nació antes que el literal

Voz 7 42:44 ah mira

Voz 12 42:45 pero el amor el amor viene de la de la eh

Voz 34 42:51 mamma de amamantar tiene que ver con los

Voz 12 42:53 los labios juntos en las lenguas romances tienen el amor amamantar mamá en las lenguas anglosajonas es la Eli en alemán lo que tiene que ver con también con el acto de succionar de de la de la nutrida o sea siempre tiene que ver con comer con él la finca lo primero que la madre con el nutrirse no

Voz 4 43:18 sí claro

Voz 7 43:21 claro yo también

Voz 12 43:24 claro porque la L tiene la la lengua la pone el entonces

Voz 17 43:29 claro claro sí sí sí Julia y el el el problema de porno

Voz 4 43:39 claro ahora en cuando alguien como en todo Internet han buscador bueno han buscado una página de vídeo tal siempre te sugiere palabras no las palabras Trending las palabras que más lo están vetando en ese momento tal hablábamos antes también de cómo el lenguaje del porno el neoliberalismo también porque al final se ha ido deslizando una cosa de poder no más que más que

Voz 12 44:02 de marketing pisando sabíamos osea y mucho más en marketing de de de de pasiones frías que de pasiones de pasiones de afectos calientes como es la carnalidad de El amor no ha estado mucho más alejado de eso el porno es como la carne sin carne es es mucho más marketing ya hablábamos por ejemplo de cómo se se hace uso de los acrónimos los acrónimos mil que viene de la madre entonces está hecho de palabras que son como impuestas frías absolutamente marketing era no que es verdad que es largo extranjeros es extranjero también pero es que también alguna vez dicho escrito sobre esto reflexionar un poco sobre esto qué es lo que cuando tenemos intimidad con algún extranjero digamos recurrimos al latín

Voz 10 45:03 eh

Voz 12 45:04 porque no sabemos las palabras del de la jerga si tú latinistas palabras y si dice un mosso no se habla que sabes Spa Lus PL no dices nada no sabes ya se dice ninguna y si me lo piden digo bueno pero tienen que saber inglés claro pero tendemos a la optimizar cuando tenemos sexo con un extranjero tenemos que la optimizar fuertes verdad tenemos que volver a los orígenes

Voz 4 45:36 cuál es el idioma más erótico

Voz 7 45:39 además se presta al erotismo

Voz 12 45:42 a mí me me gusta soy muy fetiche

Voz 3 45:44 el árabe

Voz 12 45:53 no hay sin embargo no se puede hablar en árabe de amor porque es muy difíciles Blaise si les cuesta mucho tienen palabras no les cuesta mucho expresar el amor tan fácilmente es decir no tiene no tiene expresiones tan fácil como la nuestras y adoptan las las latinas claro sí sí sí yo soy del cosas poco

Voz 4 46:13 sexuales a un poco más pero vayan y hablamos

Voz 12 46:15 no no lo que pasa claro yo he vivido en un país que es bueno pero también francófona entonces se habla en francés en una en el amor

Voz 6 46:23 francés también es muy erótico sí

Voz 12 46:26 a mí me gusta mucho el portugués sí también a mí no me he dado un bajón que me mola demasiado Melancoli claro

Voz 4 46:37 muy melancólico en Portugal

Voz 12 46:39 al si el brasileiro dio mucho más tres que estamos hablando pero en el tema en la cama o en general el lenguaje lenguaje bueno ya pero qué pensaríamos que a la musicalidad del del portugués tiene algo que ver con jazz que yo tengo erótico y porno y todo eso te muy difusa frontera no

Voz 4 47:00 a veces se dice bueno lo que es peor porno es muy explícito sea sellado es el el plano quirúrgico digamos conversación antes

Voz 12 47:08 decir esos eso normalmente es erótico cuando me pregunto

Voz 4 47:15 Casero Tiko cuando es fingido yo creo

Voz 12 47:18 antes cuando tipo cool de de protocolo como se ponen los cubiertos si medio Glam claro erotismo clan pues hay mucha con mi de tacones Hay muchas y muchas si me gusta me gusta pero claro el por no es encarna el porno es más bien el marketing de

Voz 4 47:38 es es si queréis hablar en lo que han escrito y a reflexionar sobre el porno tiene nombre muy sugerente el libro lo que esconde el agujero el porno en tiempos obscenos estás

Voz 12 47:48 Prado otro libro sí estamos escribiendo con con Marta Saint también con mi compañera del libro el porno estamos escriben un segundo libro que va ir sobre el poder en las relaciones afectivas que se llama te puedo la fantasía de poder en la cama a Cincuenta sombras de Grey todo esto no en el tema de Cincuenta sombras de al fin al final ha sido un antes y un después en todo este tema pero es el típico caso de hilo del protocolo de de dónde se pone la servilleta ya no eso no

Voz 4 48:20 en Tenerife en los carnavales la policía rescató a una muchacha que estaba sola en una playa en su coche asfixiando jugando

Voz 7 48:28 a asfixiar asfixia asfixiar así

Voz 4 48:34 la policía la rescató en el tema lo curioso es que estaba ya sola

Voz 7 48:39 estaba haciendo y dijo estaba jugando

Voz 4 48:41 a Cincuenta sombras de Grey Se me ha ido de las manos

Voz 12 48:43 es verdad se estaba jugando con fue en realidad jugando David claro claro por esto de que si te falta un poco de oxígeno en el cerebro sientes más mejor el órgano con las dos manos aquí o una tocando algo no no sé que no es que no tengo ni idea no sea fichó gente pero poniéndose una cosa yo escucho cosas y bien auto cotizando se oye pues es muy difícil que te te hará señal la tu libro nuestro muchísimo habla más bien de este de este desajuste de género actual no de del fin de la seducción como el fin de la comedia de estos tiempos hiper susceptibles de No me mires no me escriban ojo que las palabras que usas en este tiempo en que los hombres están muy fuera de órbita y no saben qué hago hasta el momento despistados no totalmente esto es un desajuste no

Voz 6 49:42 eso es lo que creo que he visto que hay algo bueno y es que al final se lo curra es porque realmente les gusta esa persona si no pueden evitar el ser romántico es porque realmente apuestan por una relación con

Voz 12 49:55 bueno aquí si no hay un inhibición o totalmente que rompe todo ante es decir que está muy bien todo movimiento feminista genial eh lo que pasa es como que estamos en un momento desajuste que en algún momento se volverá a ajustar prestamos en un momento de desencuentro absoluto total osea estamos como hay que sincronizar de nuevo los relojes a partir de otras premisas

Voz 4 50:21 claro cuál es tu nuevas premiadas la nueva relación

Voz 7 50:26 cuál es tu vaticinio perdonaba nailon porque es complicado

Voz 12 50:30 que yo creo que vamos a pasar un largo invierno como lo estamos pasando en general creo que coincide con el capitalismo con este etapa financiera el final de implosión del capitalismo ahí volveremos en hacerles de yo creo que digamos siempre creo que los filósofos qué piensan sobre temas de efectivos también están hablando de herida de Der de valorizar la herida y la vulnerabilidad como fuente del deseo sino hay herida en Hoy decidió no y entonces mostrarlas herida y también va a funcionar para hombres que los hombres puedan empezar a votar a ser más vulnerables a mostrarse vulnerables habrá un encuentro a partir de eso de poder mostrarse las heridas

Voz 7 51:10 esto fuera ambos pues ya sabe chavales jóvenes por favor mostrado son poco más que Tinder Sport

Voz 4 51:19 debe Tinder en en principio se va a lo que se va no

Voz 7 51:21 pero vamos yo de todo lo que tienen de Lesaka o relaciones

Voz 12 51:25 sí claro lo que pasa es que todo artificiales lo que decíamos el protocolo de o la chica que se estaba asfixiando

Voz 7 51:31 el drama momento encuesta rápida cuántos usáis Tinder de aquí si os apetece uno uno Un valiente no deal enfoques eh ah vale

Voz 12 51:47 el lo omite

Voz 30 51:50 en casi todas quisieramos utilizó cualquier on line

Voz 7 51:53 sí sí bueno no mucho eh

Voz 6 51:55 es que somos una pregunta ya me lo preguntas una cosa no crees que en ese tipo de citas y en general cuando el primer día no haces el amor tienes más potente a como hay más posibilidades de que la relación funcione aunque sigan para adelante o sea el tema del sexo el primer día

Voz 12 52:13 bueno depende si no te dicen a la primera caña bueno es que justo tengo que tenía una me surgió hace lo que quiere decir esa eh eh puede ser yo creo que sale todo ahí como en la vida que sale de todo lo que pasa es que tenemos la sensación yo creo que claro que se salen grandes amigos también de ahí no hay muchas parejas ya el sesenta por ciento de los matrimonios en Estados Unidos se ha conocido por Internet pero claro pero digamos que es fruto de los tiempo es como el excesiva oferta no de mercancía y entonces hay hay mucha mercancía ya es muy difícil que alguien se quiere quedar en un lugar sabiendo que tiene tanto para parece continuar no tanto perseguir mirando como centro comercial para que te va a quedar en una aunque te guste si tienes bien

Voz 4 53:02 reta desde el capitalismo lo que habla claro porque no es gratis tampoco es bajarte lo pero lo que

Voz 12 53:15 muchos de estos que los hombres para mí las mujeres no

Voz 4 53:18 ya sabemos quién era como el Atlético becas claro que es preguntarle algo en el momento eh alguna duda no vale luego no venga con que yo le tenía que haber dicho tengo

Voz 12 53:31 la sección con un con una compañero de escritura que somos hombre y mujer de diferentes generaciones además ha para hablar justamente del desajustes este de género en el asombraron quincenal que iba con público y se toma por culpa de Eros

Voz 4 53:50 les entonces es como con

Voz 12 53:53 sino elegimos un tema y los dos nos expresamos sobre ese teme discutimos entre nosotros digamos una sección como muy dialogada y sociólogo ya estudia masculinidad es un chico que no llega a los treinta entonces tenemos como mirada arrollando me encanta

Voz 7 54:11 es una cosa llevó a la ópera

Voz 12 54:14 seguramente pues pues pero pero digo que lo que lo que interesante que es el punto de vista no debía por supuesto de de hablar de de de todo de porqué yo le doy por qué los hombres hacen esto y no sé que entonces yo escribo una diatriba contra esto que hacen hombre ya el intenta responder a por qué cree que esos en los hombres y me pareció un poco sí me parece un poco novedoso porque en general hasta ahora lo que me he pasado yo coordine el blogueros en el país durante muchos años es que lo que lo que me di cuenta es que sólo las mujeres hablábamos de sexualidad y relaciones afectivas hilos hombres gays pero no los heteros los hombres hetero no se expresaba Ghailan no contaban nada entonces un día lo hubiera Lionel escribiendo en contexto sobre el escriben artículos llamaba for llamo por ser hombres y me pareció muy inteligente de su mirada entonces lo contacte elige creamos juntos porque hay hace falta heterosexuales que que que se que se auto exploren por empezar porque es muy difícil entenderse presos mismo

Voz 4 55:19 tiempo en el que tendría que surgir una nueva masculinidad hay una nueva forma de entenderlo todo estará gente como para explicarnos lo muchísimas gracias por buena

Voz 5 55:27 es Radetzky interés porque aplausos Valeria rusos fortísimo aplauso gracias Sendra gracias los gracias Pablo ya acabamos el programa

Voz 9 55:41 y

Voz 1490 55:54 siguen a a buscarme

Voz 28 56:04 sí

Voz 35 56:06 y a eso a a a

Voz 1490 56:23 litoral enseñan McCann mirra día Natura ahora enseñan me atrapa sin eh

Voz 30 56:43 bajo en la A

Voz 1490 56:52 Lito ahora en ese año me con estrellas barco Sidibe la tía sí

Voz 35 57:16 ah ah ah ah ah ah

Voz 1490 57:32 eso sí no puedo sale de a me anda

Voz 9 57:42 ah

Voz 1490 57:49 en modo

Voz 9 57:50 seis sin enseñan

Voz 1490 57:55 son de quisiera que me de descubren cerca de la que en un día de fiesta sí

Voz 9 58:21 eh

Voz 1490 58:26 es a a

Voz 35 58:31 canina es a eso a eso ha

Voz 1490 58:46 eso

Voz 35 58:58 va es eso a punto a punto