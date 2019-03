La Vida Moderna | Atlético de Madrid 0 – FC Barcelona 2

Voz 1 00:00 para los seres humanos por seres humanos casi no lleva

Voz 0470 00:43 es un momento que no gusta oye momento momento es el prueba quinientos trece Alex hoy hoy alguien dos trece pero entonces el quinientos dieciséis este este jueves ya os claro si esto vamos a atar en Dublín no resultó acabó de dar pero ha preparado el para el jueves que llevamos seis meses diciendo en broma especial no hemos preparado nada bueno tengo tengo alguna idea bueno yo también pero para el programas no tenemos preparado nada pero igual

Voz 4 01:10 especiales eso

Voz 0470 01:11 pero no no no hay que hacer oficial de verdad no no vale el truco de lo especiales que no hay nada especial porque ya lo hicimos en el programa quinientos creo y acabaron eh Un perro peleándose un escupía en la boca

Voz 1194 01:27 bueno eso ese día ya no tenemos no estamos obligados a tener que

Voz 0470 01:31 sí que estamos hemos contraído un compromiso con el te promete

Voz 4 01:33 sí sí sí sí dijimos que el quinientos seis la primera la especial ignora

Voz 1194 01:36 a mi se me ocurre he resucitar un día a día por un día ella exceso ideológico pero borrachera de idealismo moderno dominio pero sólo si se resucite

Voz 0470 01:49 con Diego ala Garray ya hay que presentarse la selección no

Voz 1194 01:51 no nos comprometemos a que desfasados ese día pero se se disuelve automática como en plan E L como la purga sí exacto como el aplicará la purga que estaban bueno está todo permitido durante si te puede

Voz 0470 02:06 todas las soflama demagógica se puede hacerse día y luego ya no ha pasado nada

Voz 4 02:09 no no lo hemos puesto eso en común pero yo creo que igual no

Voz 1194 02:13 la marea pregón frío pero si la gente yo creo que aquí

Voz 4 02:18 bueno a mí yo no cuantiosa Kim

Voz 0470 02:20 que resucitar no cualquier cosa no balear

Voz 4 02:23 será por la nostalgia yo es que fue anti nostalgia

Voz 0470 02:26 las selecciones europeas

Voz 4 02:28 llegamos esa esa esa utopía quitarlo

Voz 1194 02:30 pero no no va a haber en el te seguimiento no sabe quién es ir va haber simplemente es que él

Voz 4 02:36 soy anti nostalgia llamada pereza bingo pensaba algo yo no la verás que todavía no se te jueves bueno pues

Voz 0470 02:46 pero es que nos hemos comprometido montar un show no no

Voz 4 02:48 vaya que no bueno yo busca una una frase mía diciendo que el que voy a montar

Voz 1194 02:56 lo he dicho pero el verdadero L lo puede estar siempre poniéndonos el caminante que venimos David

Voz 5 03:08 alguna vez que yo haya dicho que me quiera Oliver Faure y fue para el efecto ponen fuimos a su casa hará lo mismo en caso de que que dice no podemos quedar todos a dormir esta noche esa es la mayor aventura que se le ocurre hay camas dice hay camas en vez de ir a la sierra no

Voz 4 03:30 es que habéis comprado al capitalismo al discurso de que hay que vivirla

Voz 5 03:36 por eh

Voz 4 03:38 que tenemos que vivir la vida a tope

Voz 1194 03:43 me hablan del programa especial que sí que sí pero yo no

Voz 4 03:49 para ello se va uno de los tres yo otros pensaré algo súper especial al jueves en nombre del PSOE siempre

Voz 0470 04:00 eso para el jueves para el lunes que viene

Voz 4 04:03 la plata no te vas a ellos

Voz 0470 04:05 te podas la mitad la vida

Voz 4 04:07 claro es que ahora si le quitas no

Voz 1194 04:12 qué bonito es lo que está pasando una madre le está dando el pecho a su bebé que bonito esto

Voz 4 04:17 momento

Voz 1194 04:20 gracias por este momento maternal esto es lo que les faltaba ya lo avisamos de lactancia en la vida moderna fuerte aplauso hasta madre ya sin Albert gracias vamos de hecho aprovechando este momento tan bonito que has traído a tu bebé

Voz 0470 04:39 dos hombres alimentándose en distintas etapas de su vida a un bebé de Erbil donde Dolce paterna You y un señor de

Voz 1194 04:45 bueno usted medio plátano canario estamos cubriendo todas las etapas

Voz 5 04:48 a rápida bruto todos propongo crianza Collet

Voz 1194 04:50 diva que una cosa que alimentarse

Voz 0470 04:53 de entre todos eh alimentar ese bebé que sí

Voz 1194 04:55 bebé lo conseguiremos nuestro también creo si no no aquí no se trata de que ese niño tenga unos padre solamente esos padres sino la tribu eso es alimentar y cría Rómulo y Remo eh

Voz 4 05:08 tras dos veces eso es Jackson

Voz 1194 05:11 o sea que al de La Ser pero en el buen sentido de que algún día pasará alguna tarde conmigo tu hijo y entre todos le queremos

Voz 4 05:21 gracias pero como dices

Voz 0470 05:24 por la noche también se lo Ignacio se lo puede caer hasta que cuatro horas cuando mejor le viene a los niños se les puede negar he mezcla de leche sé que hubiese otra mujer con con con leche materna

Voz 0759 05:36 pues claro hombre Gañán cómo no se va a poder

Voz 0470 05:39 qué debe la pregunta es una prueba pero no el dinero

Voz 1194 05:42 es David Broncano dos progre

Voz 4 05:45 Mas tiene dos pero sí te puede dar leche

Voz 1194 05:48 otra madre no mira es exclusiva la comedia salta salta radar no de ETA no en Veteta que de verdad es vedad nada yo de verdad pero es seguro seguro una madre puede dar el el pecho a muchos GB aunque no sean hombre claro eso con lo que estar atado a la biología me parece una atrás a partir de ahora se consideran esos niños de todos y la tribu les cría es tanto tu disco como el mío de hecho yo no sé si es mío o no claro se trata de eso se trata de eso de no tener ese concepto de propiedad de mi niña ahí mi esto Baker como yo

Voz 5 06:29 es un renting de niños es un renting el niño no

Voz 1194 06:32 por eso es lícito

Voz 0470 06:35 este mismo argumento podías ponerlo en el próximo juicio por la custodia de tu hijo

Voz 3 06:40 no lo sé

Voz 1194 06:47 ya épico ellos Móstoles somos la tribu señoría tribus

Voz 5 06:53 usted con quién quema

Voz 1194 06:55 la fiesta conmigo o está con un desconocido hay que crearlas entre todos lo pienso de verdad esto es el futuro estamos muy todo me gusta mucho sobre nuestro corralito nuestra aparce Lita no los niños son de todos contra la propiedad me da la razón gracias señora

Voz 4 07:16 además gracias mamá

Voz 1194 07:18 el niño es British

Voz 4 07:20 Olga de la I S niños sí

Voz 5 07:24 vale con la crisis

Voz 1194 07:25 la colectiva también que aprovechando esto muchos lo que quieren es arrimar cebolleta

Voz 5 07:30 el que bien bien y yo lo habíamos pensado nadie pero bueno

Voz 0470 07:38 hay una cosa que ahora íbamos a hacer una llamada de Dublín de el pero es alargada igual con esta teoría de la Kenzo colectiva ya está empezando programa mañana hacemos la llamada lejana la llamada mañana no hay problema de comerciales tome podemos llamar mañana la llamada de mañana va a mantener mañana sea que decir pero es que mañana había otra llamada

Voz 4 07:56 y la de la de estos como esto como los niños con las tetas las llamadas son colectivas una planta para Pedro hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente Del Bosque soy Vicente del Bosque

Voz 5 08:48 moderna

Voz 6 08:57 hola buenas noches le atiende lector

Voz 3 09:16 al ritmo perdió el ritmo

Voz 1194 18:46 no me presento hablando como Mister Chapman último míster policía la locura total

Voz 4 18:57 que te dubitativa no nada el puesto ya es muy señora ya con ella cuando quieras hubieras pues es que hoy me hace mucha ilusión joder porque es que voy a hablar de algo que ya tenía yo ganas de hablar porque piensas las hostias no no porque es que aquí de momento está no radio Ésta es la nueva radio la radio Trans media un Ondas al mejor programa de radio ya ha llegado el momento por favor creérmelo de hablar en la radio de esto de que

Voz 9 19:26 vaya vaya

Voz 6 19:28 hoy en la vida moderna Fray Luis de veo me voy por ejemplo que

Voz 5 19:42 de Fray Luis tanto escaños menos Rosalía Mapfre un integrista eh vamos a hablar

Voz 4 19:58 él es un poquito porque claro sí sí sí

Voz 0759 20:00 de Fray Luis de León de Fray Luis de León de feliz de León de bueno de una de sus obras cumbre no yo creo que la conoce y sobre todo los que hayamos hecho no sé si ahora todavía se seguirá estudiando en el bachillerato y a la vez que la busco en Google me la sede de memoria

Voz 4 20:15 a que que tiene muy bien preparadas se abre sea abierto Google Chrome en el Iphone la Oda a a la vida y que está escribiendo con dos dedos como lo llama a la vida o menos Rajoy dijo lo sí Hurdes que por favor es que mire quién iPhone a ver si sacamos gente con lo que tiene es porque es que madre mía Camacho ahí Murdoch Romo se Biel

Voz 10 20:35 la oda a la vida retirada amigos la oda al huir del mundanal ruido la Oda a huir

Voz 0759 20:41 de la sociedad esa oda que entras y con música mejor por favor resumir porque Fray Luis es muy conciso muy concreto y muy bonito como todos sabéis que aquí todos somos de Fray Luis no es una oda visual en forma de vida además nada menos de lira e hoy está quedando tan tan poquito poquito Reverón APS Tita sacado tan noble que descansa da vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondí la senda por dónde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido fíjate que aquí ya en el comienzo ya marca todo Fray Luis que qué es lo que importa que la banalidad que la vida mundana preocuparse en tiempos no era tanto tener cosas sino la fama el honor la protección no vete al campo hace uno con la naturaleza lo continuó exactamente exactamente ahí podemos mirarlo perfectamente fíjate el tío cómo va diciendo vivir quiero conmigo gozar quiero del bien que debo al cielo a solas sin testigo libre de amor de celo de odio de esperanzas de recelo ya no sólo renuncia a lo material a las pasiones humanas al amor porque el el su amor por la naturaleza con ese río que fluye con ese ave que vuela

Voz 0470 22:13 esa bellota que causa bellota que cae ver

Voz 0759 22:15 como K E P con ese con ese almendro en flor en primavera

Voz 1194 22:20 Dani que está apuntando ahora

Voz 0470 22:24 que se como una frambuesa exactamente es ardilla

Voz 0759 22:27 o con ese ese jabalí que llega se lleva corriendo el cadáver asqueroso de un conejo eso también es la naturaleza y eso también es la naturaleza bien fíjate como recoge Fray Luis al final dice como diciendo con un mensaje a la sociedad diciendo mientras miserablemente se están los otros abrazando con sed insaciable del peligroso mando tendido yo a la sombra este cantando ojo allá película vosotros como extra mierdas de tuits israelí y los selfies que yo me la voy a apelar debajo

Voz 5 23:02 Narbona

Voz 4 23:04 no pero pero tal cual es porque

Voz 1194 23:07 no es que es tal cual acá porque acaba hice

Voz 0759 23:09 a la sombra tendido de hiedra y Lauro eterno coronado puesto el atento son dulce acordado del electro sabiamente

Voz 5 23:17 Vine del pleno del hombre la apoya

Voz 3 23:27 entonces he picado eh

Voz 1194 23:35 el mercado vuelve con el humor del y el primer rally

Voz 0759 23:41 play es todo está toda la vida espiritual a a evitar la compara en la que Ramos todos en la vida moderna de la vida moderna estamos hablando aquí de hace el poema claro con tranquilidad y acaba ya con este Ojo que no recurre entienden perfectamente las metáforas y todo por qué porque no vas a reivindicar la vida sencilla con un lenguaje complicado

Voz 4 24:04 te que evidentemente tiene que ser

Voz 0759 24:06 mira qué bonito todo esto todo esto lo quería decir porque la belleza se abre paso a través de la poesía normalmente se muchísimas maneras de muchísimas maneras no hay sólo una forma para que se abra paso la belleza este fin de semana todos los que estamos aquí lo sabemos base

Voz 4 24:21 darlo con la actualidad ha pasado algo que

Voz 0759 24:24 Nos conecta absolutamente con el espíritu de Fray Luis con el espíritu de volver a los eh ya está y con esto acabo porque tampoco hay más desarrollo sólo quiero que veamos como Fray Luis nos ha llevado al Locus a menús a través de la lira a través de la belleza Icomos se puede llegar al Locus ameno al beato Ile Áurea medio críticas de otra manera por favor vamos a fin de semana funciona más gente Bono

Voz 1 24:58 no

Voz 10 24:58 por pues sólo quedan de los

Voz 1 25:02 sí

Voz 3 25:18 el nueve

Voz 5 25:21 un aplauso para que que gracias

Voz 11 25:26 hola buenas noches aquí

Voz 0470 25:40 claro que quedó muy bonito para gente que no esté escuchando radio no haya visto en la imagen del chaval éste que leí lo mira hasta las al chaval que vive solo en un pueblo unido trece el único niño que vive

Voz 4 25:49 en el pueblo de Asturias le preguntan si no

Voz 0470 25:51 usted coma niños Sidenor yo que este que mueven sólo que no me toquen los cojones es un niño de doce años

Voz 4 25:57 descansar habida la del que huye del mundanal

Voz 0470 26:00 efectivamente o ese niño aquí contacta con él bueno no es que claro a su vez nombres que no no

Voz 4 26:04 lo voy a confesar lo lleva

Voz 1194 26:06 toda la mañana intentándolo pero el niño acorde a su ideología pero no quiere Kaká no querían no quiere que le toque

Voz 4 26:14 con eso me parece a hable yo me

Voz 1194 26:16 a veces Melissa en una charla entre este año y el de la piscina pero pero claro la idea otro yo he Ale

Voz 4 26:31 la petanca no se puede vivir para hacer el emirato pero cuidado lo que no se puede claro es yo estoy a tope con este niño le entiendo perfectamente claro se por el calvario que está pasando

Voz 0470 26:42 hay más de calvario ese niño sólo en el pueblo

Voz 4 26:46 sí lo hago comprar el discurso del capitalismo

Voz 0759 26:49 la productividad y entonces o estamos a una cosa tocaron en Twitter la trufa muchísimo esto

Voz 0470 26:54 claro

Voz 12 26:55 ahí os quería llover twitteros ahí claro en ese pueblo estamos la seguridad de Asturias

Voz 0470 27:01 Eduardo Bueno

Voz 1194 27:02 tengo el placer de presentar hoy aquí de nuevo en la vida moderna los invitados que ya estuvieron hace un año y la visita perdona el niño ahora cuenta con él que estuvieron aquí hace un año la gente de magma Comedy que son terapeutas y utilizan la comedia para para ayudar a a chavales ha compró como bueno con problemas de comportamiento tiene ya a partir del día

Voz 0470 27:32 el recuerdo mal ganó a chavales con problemas de exclusión social además les ponían hacer monólogos no

Voz 1194 27:37 así sí sí Saua ya que quisieron la visita aquí hace un año les empezaron a bueno que que quieren ya que vaya de ellos de bueno lo explicarán ellos ahora mejor pero que vayan a la universidad a crear un curso en la en Cardenal Cisneros de la universidad un curso que ya forme a profesores terapeuta que utilice la comedia para trabajar en este tipo de centros así que piden fuerte aplauso de nuevo la comedia para

Voz 3 28:01 me di a Julián Estefanía Raúl masona Puerto para gracias por volver

Voz 1194 28:17 Jémez decía es que desde la primera visita aquí hicisteis empezaron a llamarnos de demás sitios del país ni un montón de gente que puso en contacto con vosotros de todo no

Voz 1704 28:27 sí sí sí

Voz 12 28:31 el del país hicieron un reportaje cien años de historia el humor el paño salimos los primeros por el programa desde Berlín también quieren que vayamos a dar una conferencia sobre

Voz 1194 28:41 poste de alguno de los chicos que estaba trabaja bueno que que estaba con vosotros en la que oportunidad continúa algún día el club de la comedia

Voz 1704 28:50 en el club de la lucha probablemente

Voz 5 28:53 no pero bueno era un niños con autismo

Voz 4 28:55 también algunos de ellos de ellas sí sí sí sí sí

Voz 12 28:58 que continúan seguimos haciendo con él

Voz 4 29:00 comedia escribiendo comedia Hay

Voz 12 29:03 actuando también por ahí que más Almería tenemos aquí ha estado con ellos actuando como cómico profesional los ha presentado incluso

Voz 1194 29:10 el como de invitado para claro

Voz 13 29:13 me fui con con ellos me llamaron para proponer me oye que si quería aprobar de hablar con ellos es una charla joder macho son gente de catorce años de media total unos temas mucho que que te dejaban como muy pitado porque claro son gente con dos con plena de abusos son problemas es caro iré veías a los cómicos Nos consta muchos tocar según que temas personales teorías ellos con una tranquilidad tocar temas tiene algún chiste de ellos que que es que a mí me da como vergüenza pero yo recuerdo de la niña hablaba de su madre de las vacaciones

Voz 1704 29:48 sí sí lo voy a rematar mal

Voz 12 29:55 de hecho Dios me dio el permiso voy yo no quería que lo contara porque hay cosas que no me gusta que cuenta porque son demasiado íntima así igual no les beneficia decirla hay ahí yo soy la censura no hizo bueno la madre de la niña quería decirlo quería decirlo hablé con la madre oye que quiere mira quería decirlo propósitos para Laura existe ponéis que integren sus problema claro habla habla habla y les enseñamos a escribir comedia Isi bueno lo que pueden contar lo cuentan en un escenario lo que no se trabajan pero para ponernos en referencia el chiste era la la madre en ese momento no tenía la custodia de la niña se la llevó a Galicia dos años sin permiso de nadie dice ella lo llamó mudanza yo lo llamé secuestro

Voz 1704 30:40 una línea

Voz 5 30:43 el Tribunal Supremo también

Voz 1704 30:45 sí

Voz 5 30:47 la niña está con su madre está la cosa ha ido bastante bien si bien la cosa que con el tiempo te rías en un congreso aquí en Madrid de la universidad

Voz 12 31:00 no estamos dando una charla

Voz 14 31:03 Matí iba para el taller que vamos a impartir allí de comedia terapia que es el nuestro

Voz 12 31:08 proyectos para explicarle ya profesionales

Voz 14 31:11 lo que hacemos gente que se está formando ahora que está estudiando Psicología hay demás para e integrar esto dentro del

Voz 1194 31:17 Juan educativos porque la DGT ha oído hablar de risotto risoterapia no

Voz 14 31:21 sí claro claro no es lo mismo cuando tú hablas de comedia terapia la gente le suena eso

Voz 1704 31:26 de hecho lo hemos cambiado esto exagerado ya que sabemos es que la risoterapia eso es una

Voz 3 31:35 pero la risa al PSOE

Voz 1704 31:38 a ganar diez minutos de la noticia de Antena tres

Voz 1194 31:42 Leire Myers haciendo el ridículo

Voz 1704 31:44 riéndose mal

Voz 5 31:47 eso da una pena que yo se liberan tensiones nada nada nada

Voz 14 31:54 público en la ruleta ha cambiado

Voz 1194 31:56 lo que da mucha rabia que quisiera malinterpretar

Voz 12 32:00 mal interpretó de comedia terapia no sonaba eso queríamos de vincular no cesó soy ir realmente nombres la comedia un enfoque terapéutico porque ya que se utiliza la comedia como herramienta terapéutica no realmente no es comedia Teherán no eso eso la haya un enfoque terapéutico Brokers el nombre In Aday Day hay mucha gente que ha escrito cuando venimos al programa La otra vez mucha gente contándonos sus historias e agradeciendo no hiciéramos es esto bueno y la gente que pide formación que bueno que pues hemos demostrado se bueno poner en contacto con la Universidad Cardenal Cisneros pero

Voz 4 32:35 vosotros los que vais a hacer es formar a más profesores como vosotros

Voz 12 32:39 claro sí a a profesionales Ia estudiantes de psicología Hay bueno incluso quieren hacer dar créditos y si esto funciona bien y hacer una asignatura de la comedia

Voz 1704 32:51 ella básicamente chistes y terapia

Voz 5 32:56 bueno yo soy Orbaiz habían hecho unos dibujos no ya lo Manchester mandé una foto no he tenido la oportunidad de dar bueno tenemos varios

Voz 12 33:10 lo hicieron es todo no faltarán los otros al respeto pero bueno pero también lo hicieron igual que vosotros demanda seis un un saludo hicieron

Voz 1704 33:20 José Mota también mandó un saludo de José María y sobre los talones viene de eso poner las pilas y bueno

Voz 1194 33:37 cuando un saludo a vosotros también para apoyar sí sí sí

Voz 1704 33:41 tú te implicas el implica hijo aprovechó para dársela Raúl Massana que la Historia de Roma sana con esta niña también está secuestrado

Voz 4 33:50 no hubo ninguna como fue la historia

Voz 1704 33:53 esto es una niña claro eh

Voz 13 33:55 hay una parte dio cuenta cuando cuando un poco lo que lo que hago pues yo soy cómico y he ligado muchísima atención yo soy animador de platos ido animaba Gran Hermano les hacía muchísima gracia Mino pero

Voz 1704 34:09 muchísimas veces

Voz 0470 34:10 la disculpa para gente que no te conozcan te metal el mucho pero no te queda el programa va a alguien y cuenta Tchité será para el equipo caliente

Voz 13 34:17 claro claro yo les hace muchísima de Gran Hermano siempre me pedía una de las chicas la vamos a llamar Jesse

Voz 1704 34:26 permanente de protección de datos datos

Voz 13 34:32 me pedían que por favor que siempre hubiera un cartel

Voz 1704 34:35 en el programa dice algún día

Voz 13 34:37 quiero mi nombre Jesse de Orihuela

Voz 1704 34:41 me me

Voz 13 34:42 de lo hice pero sí pueden hacerlo

Voz 1704 34:46 le sigue la misma ha dicho que ella acude mucha comedia tal lo que quería

Voz 12 34:58 de esto es que le dijo

Voz 1704 35:00 dice pero si lo vas a hacer dicen no me voy a olvidar nunca

Voz 12 35:03 en liza a dice cómo

Voz 1704 35:07 qué bonito

Voz 0470 35:08 la segunda parte del tan bonita eh yo tengo curiosidad por cómo se anima al público que animado

Voz 1704 35:13 el espacio de un hilo

Voz 3 35:24 del todo lo alto

Voz 1704 35:29 sí

Voz 5 35:30 pero y silicona de trabajo hay ahora pues me voy contento y de Orihuela

Voz 12 35:43 bueno mientras él pone igualado cosas contamos un poco hemos venido a hablar de nuestros libros que bueno estaba muy bien estructurada porque bueno él ha hecho la parte neurológica cómo influye la comedia dentro de de de de cerebro no y bueno él pues quizá puede por fin por fin

Voz 5 36:03 han seguido alguien está cumpliendo el que bonito

Voz 15 36:16 sí sí con la sino también la parte teórica la muerte de filosofía filosófica sólida riza el humor y luego la parte neurológica que que bueno colgadas no en los últimos años con amigos gracias en cuanto a decretar localizar localizar funciones no básicamente lo que tendría que decir que bueno que es la dopamina la que tiene la culpa de todo que bueno que tiene la culpa de todo porque entró un par de días con buenas conexiones controla casi todo lo importante no por ejemplo los orgasmos Pepa para que le guste mucho las cosas

Voz 1194 36:53 encontró la comedia también sí claro

Voz 15 36:56 que la chavala sábado tengo una llamar bebé mira que que la no lo llama y luego pues vamos como poquitas Ronald corregirla cincuenta mil en ese centro que son muy pocas cohesión cultural que el cerebro viene circulan pocas pero muy caras

Voz 1704 37:14 eso sería lo puso

Voz 5 37:25 sí se la han tendido alemán por su saberlo

Voz 1704 37:31 son los punto débil tanto se ayuda

Voz 5 37:33 la comedia bueno esto este tipo de neurona es tú para la gente que los

Voz 15 37:41 es ser un taller no pero claro porque es importante estamos por qué fusiona necesidad cosa totalmente hacerlo acumula porque sino porque funciona cuál es cuál es el mecanismo que que fusiona eso no te da risa sigan reforzando Quique Garrido active el mecanismo

Voz 4 37:58 pues con superior el óvulo frontal por ejemplo no

Voz 5 38:01 esto es el mentor lóbulo eh

Voz 12 38:07 lo mágico de esto es pues eso que aprenden habilidades sociales trabajar en grupo porque se presenta como un grupo de guionistas no se fuerza que actúen solo es un grupo de guionista

Voz 4 38:15 estas me dijiste que había bajado el acepte

Voz 1704 38:19 sí es especial

Voz 14 38:24 hay lleve a cabo el proyecto en una ola de PCB que son ya chavales de una formación profesional inicial son chavales con discapacidad intelectual que bueno más de dieciséis años no están obligados realmente era el Instituto pueden volar en cualquier momento me gracioso

Voz 4 38:41 señaló pero mañana a eso de la risa digo sí a las ocho y entonces sí que vengo empecina chistes de su

Voz 12 38:50 titula la lengua castellana por por la comedia para para que encima vayan a clase lo ha hecho así y ha funcionado muy bien yo y le parte también el proyecto

Voz 14 38:57 mira a través de de la comedia porque ellos están muy hartos del sistema muy fuera del sistema siempre se les ha dejado muy aparte gracias a a esto pues se sintieron parte de de instituto participaron en la feria de talento

Voz 5 39:12 el talento final de curso

Voz 14 39:15 haciendo monólogo uno yo creo que es volvemos

Voz 15 39:17 también porque se ha podido Polgar de manera que cualquiera que ya utilizarlo él el la Conselleria de Educación podría hacer uso de ello porque está ya homologados

Voz 0470 39:26 con lo que eso esto es la universidad

Voz 4 39:29 cómo se puede hacer cancelaciones en la caridad cisnes

Voz 12 39:31 los bueno la página comedido nosotros podemos de Facebook no podemos informarles pero bueno hay un inscripción para informar para escribirte al curso pero sí que es ya te digo en Conselleria en la Comunidad Valenciana nos han felicitado por todo el han dado luz verde somos proyecto de centro de mi centro de de de menores terapéutico que es ir en edad la acción también de hecho cuando hicieron cuando vino el país hacer el reportaje vinieron gente de Valencia porque van a realizar unos centros educativos eh

Voz 14 40:05 si no para ahora salas terapéuticas son niños con enfermedades mentales niños y adolescentes iban a hacer unas aulas bueno específicas donde tengan unas horas de currículum y unas horas de tratamiento IU dentro de las hordas del currículum en la parte lingüística intentar meter este proyecto estoy hace radio

Voz 4 40:27 dos iba en la

Voz 5 40:29 me gusta

Voz 1704 40:32 no aquí digo que

Voz 12 40:34 en Elche hay tres universidades a ver si algunas interesado en Madrid

Voz 1704 40:38 no

Voz 12 40:39 bueno la verdad es que cualquiera que quiera información la podemos dar

Voz 1704 40:42 hay tres universidades en Elche sí

Voz 4 40:47 vivimos en un país maravilloso

Voz 1704 40:50 está a distancia norma yo pondría otra yo pondría otra

Voz 5 40:57 la Universidad de la comedia bueno por ahí estaba la verdad que mucho después

Voz 1194 41:06 venir al trabajo de magma comentaba muchas

Voz 5 41:09 ah bueno

