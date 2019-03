Play Fútbol: ¿Cuánto dura un entrenador? (18/03/2019)

Voz 1 00:00 a retrasarlo Juanito pisa la para la radio estoy dos Mirlo realiza dos sin no póquer esperanza el militar

Voz 0301 00:25 qué tal muy buenas bienvenidos a Play Fútbol los habla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este programa la semana pasada ese anunció que el Real Madrid y Zinedine Zidane volvían a cruzar sus caminos tras diez meses de parón en la relación Zidane vuelve a tomar las riendas del club de Chamartín el francés juega dando su tercera Champions consecutiva tenía por tanto todos los ingredientes para ser el Alex Ferguson del Real Madrid pero decidió parar yeso nos debería invitar a reflexionar es posible que en el fútbol actual en el que mandan los resultados inmediatos y la impaciencia que un entrenador supere los diez años sentado en un mismo banquillo Guardiola no pasó de los cuatro años en el banquillo del Barça también decidió salir del Bayern tras tres años a pesar de que le imploraba que continuase sigue vigente el mensaje de un entrenador que lleva más de dos o tres años en el mismo vestuario en el programa de hoy queremos analizar por qué parece imposible que en el fútbol actual sede nuevos casos como el de Ferguson que estuvo veintisiete temporadas en el Manchester United o el de Arsene Wenger que estuvo XXII al frente del banquillo gunner esta semana en pie hay fútbol cuánto dura un entrenador

Voz 1994 02:02 yo creo que es el momento lo que pienso es que que este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio para eso yo creo que después de tres años necesitó otro discurso otro seguramente otra metodología de trabajo oí por eso que tome esta decisión

Voz 2 02:31 como siempre la son cuatro auténtico desgastó todo te a medias gastarme cuidad tiene éxito un plasma de gases la rojo no mandar para la cual va comunicarme lo hubiese ese tema de octubre tan presidían como electos partió de que la etapa como entrenador Barça estaba acaban

Voz 0301 02:47 por la voz les abre reconocido son Zidane Guardiola acabamos de escuchar a Zidane ya Guardiola el día en el que dejaban el Real Madrid y el Barcelona respectivamente dejan dejaban a sus clubes clubes en los que habían triunfado de manera incontestable porque no se sentían capaces de seguir manteniendo su discurso de que su discurso tuviera todavía validez queremos como os hemos contado en la introducción a hablar precisamente de eso de la fecha de caducidad de la longevidad que tienen los entrenadores en el mundo de del fútbol hoy en día saludamos a nuestro comentarista habitual en el larguero y en Carrusel Deportivo Álvaro Benito para charlar un poquito de del tema hola Álvaro qué tal muy buenas

Voz 0717 03:34 qué tal cómo están encantados de tener

Voz 0301 03:36 Play Fútbol una una vez más Álvaro te escuchaba la semana pasada creo que eran la televisión en vamos que con el regreso de Zidane a al Real Madrid decías algo así como que se abrió una posibilidad de que fuera el el nuevo o el Ferguson del Real Madrid no ha algo así decías

Voz 0104 03:55 sí yo ya lo manifestó que puede surgir yo creo que fue su segundo año que yo creo que no hay no hay entrenador mejor para el Real Madrid sí hombre obviamente aquí es utópico pensar que un entrenador puede ser tan longevo porque ya sabemos aquí como cómo se trata a los entrenadores no por por por así decirlo desde desde dentro y desde fuera y en el momento que que no ganas pues parece que estás obligaban al cien Prestes donde estén no entiendo la exigencia en el Real Madrid pero

Voz 0301 04:26 claro aquel que piense que cuarto

Voz 0104 04:29 el entrenador cualquier equipo siempre es imposible no y ojalá ojalá hubiese más respeto por los entrenadores tenemos reciente hicimos lo de ayer del Cholo ya hay gente que está poniendo en duda el Cholo Simeone sea fíjate por porque bueno pues ayer fue un día malo supongo equivocaría Elena algunas cosas que ahora ahora se estará arrepintiendo alguna las cosas que te planteo simplemente no salieron pero es que también por esta regla de tres habría que dar la baja todos los futbolistas que no dieron ayer en la que él no yo creo que que hay un VIR es ya casi social no es poco respeto al entrenador incluso en cuanto se pierde pensar que su discurso ha fallado se ha quedado vacío lo que sí está claro que que en los cortes que has puesto tanto decir su como de como de Pep pues denota que que esos dos asientos pues desgastan

Voz 0717 05:17 mucho la presión que te

Voz 0104 05:18 el que tienes detrás es brutal

Voz 0301 05:22 eso es evidente no no hay dos clubes iguales en todo el mundo ni tampoco dos entrenadores igual es decir que no se puede hacer una regla de tres con esto de los entrenadores hablarlo pero sí que es verdad que teníamos un modelo en ese sentido que el de la la Premier League en el que lo que decías había mucho más el respeto a la figura de del entrenador se respetaba el concepto de proyecto deportivo de proyecto con un entrenador que que no tiene porque ser al principio de todo que que vayan las cosas y genial en vez de tirar por ahí también supongo que porque los éxitos deportivos no han sonreído tanto a los clubes de la Premier en en los últimos años se ha optado por el modelo más no sería decir latino pero de los equipos de Italia de España aquí a la mínima que hay un problema el el dado el primero que que va fuera pero sí que claramente ese ese estaba ha adoptando esa opción incluso te diría Álvaro en equipos de la Premier ya durante las primeras jornadas muchas veces en en Inglaterra en la Premier League vemos que los clubes deciden cesar a los entrenadores

Voz 0104 06:18 sí se está viendo que que en Europa no es que él está dando mucho fruto tampoco yo es que tengo un pensamiento muy particular también obviamente si patina estaba porque si entrenador entonces pues no puede ser del todo objetivo pero sí creo en en los proyectos largos sobre todo si tienes confianza en en el modelo de jugadores entrenador estamos viendo es un ejemplo con Klopp en el Liverpool yo creo que han tenido paciencia con él que que el primer año pues no obtuvo todo el resultado que qué esperaba él mismo lo dice que el primer año siempre lo sé que sus equipos son difíciles porque es un modelo de juego muy exigente a nivel de esfuerzo y que no todos los jugadores están preparados pero enseguida el el equipado un salto cualitativo espectacular no hay bueno pues él leña al Atlético de Madrid que es el ejemplo más longevo de aquí en España pues exactamente igual ha conseguido coger un equipo que que que estaba en horas bajas bajísima lo ha devuelto a la élite europea y mundial si todavía hace duda de él no yo creo que no no por cambiar de entrenador va a tener más éxito lo están viendo en el Paris Saint Germaine que cambian todo el rato entrenador y de proyecto y tampoco les les funciona en Europa tienes que apostar por alguien que satisfaga que te guste como entrene que tú su modelo de juego te guste que que los jugadores estén contentos con él porque al final a largo plazo en todos los entrenadores dan con la tecla a veces tardas instarles menos a veces te falta un elemento algún jugador que puede ese coger el año siguiente pero los entrenadores hay hay algunos muy buenos que decirle al dar tiempo al final tan con la teclas

Voz 0301 07:51 es que repasando la historia estaba leyendo hace unos meses un libro de Historia de del fútbol es verdad que hay que hay casos hemos escuchado ya dos no gana la Copa de Europa el primer año lo mismo que Guardiola que además ganada la también ese es el primer año ciudadana llevaba meses en el banquillo tenemos grandes equipos que que nada más aterrizar el entrenador y empezar un nuevo proyecto ganan como es el el Milan de Xaki por ejemplo la primera temporada ganan la la sería pero hay muchos entrenadores de los considerados históricos Álvaro que que el primer año no se comen un rosco por decirlo así no era tan Noor anormal que el equipo no ganará nada ni siquiera estoy pensando por ejemplo en Rinus Michels cuando empieza con el Ajax y demás se le daba a los los proyectos pues eso no sé si tienen que ver seguramente Álvaro con con los tiempos que vivimos no avanza la sociedad desde lo queremos todo más inmediato el éxito también lo queremos inmediato como el resto de cosas y seguramente por eso pues se tiramos de de esa necesidad no oí de no tener paciencia vaya

Voz 0104 08:48 ahora hay mucha más pensé a por todo y más inmediatez por todo queremos que los resultados salgan ya hay ahora mismo hay iban estás hablando algunos y yo me incluyo más en la terna incluir te incluya roja a Johan Cruyff que estamos hablando es porque creo que pasaron tres o cuatro curso dos hasta que su trabajo empezó a dar frutos y fíjate el legado que ha dejado no sé algún lumbrera en ese momento he dicho si es que con este tío no ganamos nada fuera pues que a lo mejor en la historia del Barcelona Si hubiese reescrito de otra manera no a día de hoy he aquí bueno muchos cuando llega al al Barcelona exactamente igual el primer año no no termina de funcionar el segundo es campeón de Europa y otras mucho muchísimo no y yo creo que también es un poco cultural en España no nos lo hemos exportado a la a la a la Premier yo creo que hay todavía una así la figura del entrenador sigue siendo más respetada más respetada que aquí aquí siempre es la única cabeza visible de los de los fracasos Hinault tan visible en los éxitos que a mí eso una de las cosas que no entiendo muy bien como en los éxitos bueno pues te cederá una una importancia moderada a a un porcentaje moderado al entrenador los fracasos el porcentaje es cien por cien no pero yo creo que que cada vez que esto va en beneficio de la profesión cada vez los equipos con mejores entrenadores tienen mejores resultados pues a pero estamos viendo ejemplos de entrenadores emergentes españoles no como lo casó Abelardo Bordalás y algunos más no que están que está la Machine que están empezando a abrirse camino ya tener unos grandísimos resultados y cada vez los los directores deportivos y los presidentes pues valoran más el decirte es que tengo que tenerlo entrenador muy preparado con un nuevo modelo de juego muy competitivo te y apostar por él porque dan dividendos a sus equipos son los que están arriba no los los los equipos que han que han hecho apuestas un poquito más arriesgadas un poquito más a ver lo que sale que no valoran tanto la entrenador normalmente son los que los que no están viendo los resultados

Voz 0301 11:00 habíamos tenido casos en Inglaterra como el de Ferguson en los últimos años lo más parecido que tenemos en España ultimamente es el caso de de Simeone evidentemente por cómo iban las cosas el de Zidane en un caso que era perfectamente posible de fuera el Ferguson del Madrid el de Guardiola por otros motivos también no pudiera haber sido en el en el Barcelona decidió venirse es el mismo caso que que Zidane queríamos analizarlo con Álvaro Benito intentar explicarlos de cero dos llegar al a los oyentes de Play Fútbol porque se da esta circunstancia que cada vez los entrenadores duran menos incluso ellos se desgastan tanto yo en clubes como Barcelona o Real Madrid hasta la próxima te agradecemos como siempre que haya estado en Play Fútbol Álvaro un abrazo gracias

Voz 0104 11:41 pero hacer una un abrazo

Voz 0301 11:48 momento ya para la tertulia esta semana en Canada a los partidos internacionales porque arrancan ya los partidos de clasificación para la Eurocopa dos mil veinte es la primera la euro con la sede múltiple con multitud de de toda la historia con Portugal defendió todo título pero a priori una edición muy abierta con Francia sacando pecho como campeona del mundo Bélgica que fue una de las selecciones que mejor jugó en el pasado Mundial eh aspirando también porque no va a ser una de las claras candidatas sino una de las favoritas a llevarse el título con una Holanda renovada con Inglaterra con ganas de volver a hacer más o menos lo que hizo en el Mundial como Croacia que fue finalista Icon algunas selecciones venidas a menos últimamente como España hay tal ya y Alemania con ganas de devolver a estar entre la las selecciones top el no vamos a analizar todo con Aritz Gabilondo y con José David López que ya me escuchan qué tal Grid muy buenas hola qué tal muy buenas anda ya también gracias José David López estás David buena pero bueno qué podemos decir que tenemos dos tres grandes candidatas pero a priori viendo que se clasifica con dos en cada grupo yo creo que no vamos a tener muchas sorpresas y que la mayoría de las que hemos citado en esta introducción van a estar en la próxima edición de la Eurocopa de de de dos mil veinte presentaba una euro bastante abierta

Voz 4 13:07 sí lo primero que hay que decir es que me parece que es bastante más fácil clasificarse para la Eurocopa que para el Mundial y eso reduce el nivel en lo que son fases de clasificación por eso vamos a ver y estamos viendo ya con las listas que han pues cree en generado los técnicos mucha gente joven muchos futbolistas que van a tener oportunidades que probablemente en otros en otras circunstancias no tendrían pero bueno pues es el camino hacia la Eurocopa es bonito desde luego oí especial este torneo porque va a ser un varias sedes por primera vez va a ser una oportunidad de ver a selecciones que deben crecer como es el caso de esas grandes venidas a menos que hemos comentado especialmente España y Alemania que han sido las dos últimas antes de Francia campeonas del mundo y luego otras que que van a mantener ese crecimiento paulatino que que llevan teniendo pues no sé pienso en Ucrania por ejemplo pienso en ese tipo de selecciones en Gales que también hizo muy buena Eurocopa hace cuatro años que que tienen que demostrar que no fue flor de un día sino que están dando pasos adelante en beneficio de su fútbol

Voz 0301 14:12 sí que nos deparó el sorteo debido un gran enfrentamiento vuelve a ser un Holanda Alemania otra vez en fase de clasificación para la Eurocopa

Voz 1185 14:21 sí la verdad que el camino evidentemente sí que se reduce en cuanto a seguramente mediatizada porque no hay ningún súper enfrentamientos algo el te acabas de quitar que además es una gran rivalidad histórica y es verdad que además siempre que también algunas selecciones puedan entrar por este playoff que todavía falta jugar de nazi

Voz 5 14:41 le es decir digamos que todo

Voz 1185 14:44 había se inserta en el nuevo formato que la UEFA promovió para esta Eurocopa que que como he dicho Ariz va a ser en diferentes sedes y que te muestra ya que va a ser con un sello mucho más experimentales del horror mal desde esta fase clasificatoria hasta todo lo que viene después en la en la propia fase final muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver pero desde luego yo me me quedo sobre todo con una sensaciones estamos hace tiempo que en algún momento vamos a ver el fútbol sin Messi y sin cristianas decir una época en la que todo va a ser mucho más equilibrado más igualados se supone creo que está al primera fase clasificatoria punto de inflexión en ese sentido primero porque evidentemente Messi no lo juega por no ser selección europea la suya pues Argentina porque Cristiano que aunque supongo que en algún momento le volveremos a ver con cierta asiduidad y continuará de nuevo la selección portuguesa es cierto que también va cumpliendo años que ya sabemos que pidió no jugar los primeros meses así que digamos que empezamos a ver lo que va a ser de fútbol teóricamente sin algunas de sus estrellas que han imperado el canon impuesto digamos su dominio en los últimos tiempos y sin embargo sí que vienen selecciones con muchísima gente joven con un recorrido que ha ido haciendo casi desde la oscuridad de los últimos tiempos con con crisis con selecciones como España Italia metida en en una duda de regeneración de la cual no sabemos muy bien cómo va a salir todas las cosas por la exigencia que sabemos que sí que tienen es decir hay un montón de alicientes nuevos que hay que verlo insisto de que un enfoque totalmente experimental respecto a lo que estamos

Voz 0301 16:16 luego iremos a al las listas de convocados pero Cristiano está en la de Portugal pero pero enseguida iremos a analizar una por una las de las de los principales candidatos son los equipos gordos que van a disputar esta fase de clasificación para la Eurocopa del dos mil veinte hablábamos del grupo de España tiene España el primer envite contra Noruega como como ves el partido

Voz 4 16:40 bastante sencillos y España está bien que esa es una incógnita que mantenemos desde desde el Mundial hay anteriormente osada llevamos mucho tiempo sin ver a España su nivel real no son varios equipos nórdicos especialmente Noruega ahí Suecia a los que creo que van a ser complicados para España pongo por supuesto por encima Suecia queda demostrado ese carácter competitivo dejó Italia fuera del último Mundial hizo un buen campeonato el mundo también en Rusia hay creo que puede ser el rival más duro y luego lo de Noruega pues es otro de esos equipos que creo que ha estado por debajo de lo que se pretendía en los últimos años está sacando gente joven ahí está por ejemplo que está haciendo una muy buena temporada en Holanda y en algún momento tiene que volver a ser esa noruega que por ejemplo en yo lo recuerdo en el año noventa y ocho que le gano incluso a Brasil en el Mundial osea que es un equipo que que creo que tiene mucho margen de crecimiento en en líneas generales un grupo sencillo sigue España está bien que eso es una duda que arrastramos desde hace tiempo y que viendo la convocatoria de Luis Enrique pues tampoco es que uno piense que hay un súper equipo con el que arrasar a los rivales que va a tener enfrente

Voz 0301 17:49 el grupo completo David es con Islas Feroe Malta Noruega Rumanía Suecia yo coincido con Adigsa al final es un grupo en el que no te puedes dormir y España tiene que olvidarse de de aquella selección que arrasaba ahora es otra cosa

Voz 1185 18:05 sí sí desde luego estoy de acuerdo con lo que dice cuando vemos el primero no sabemos realmente papel que va a tener en la selección porque nada más llegar el Enrique tuvimos un par de partidos de muy buen nivel de mejor resultado que nivel pese a todo y después se nos vino todo así Marco con la derrota contra Inglaterra con aquel momento en el que también en Croacia pues nos encontramos digamos la regularidad que parecía ser accesible ya esa final de la la ley nos llevamos un palo realmente porque porque es así hay que admitirlo pero en el fondo se sabía que era un momento de regeneración y más ahora ese esa regeneración todavía parece mayor a la última convocatoria de España y principalmente yo más allá de los rivales sí que me preocuparía sobre todo es saber qué nivel vamos a tener en España porque es totalmente indescifrable teniendo en cuenta que muchísimo jugadores o van a ir de inicio por primera vez con la selección no practicamente son las primeras llamadas o vuelven después de mucho tiempo esto es un momento bastante complicado que tienen que atravesar todas las elecciones evidentemente España la única pero que cuando te toca hacer una expresión tan a fondo como ahora pues es todo tan indescifrable que que cuesta imaginar cómo va a ser España más allá de saber que en un nivel medio alto llegar a sobresaliente ni siquiera notable alto debería pasar esta fase de grupos y cómo voy a estar en en previa cien pues partidos y demás en televisión me ha tocado ver muchísimo a a Noruega Malta estos días he tenido partidos de las dos selecciones para para analizarlo desde luego me me reitero todavía más en esta área en esta situación que más allá como sean los rivales sobre todos España porque Noruega que suena mejor que altar evidentemente yo que junto con Rumanía Noruega son las dos selecciones que pueden está en ese cupo de quitarle una plaza quizás Suecia en el mejor de los casos lo veo pese a todo muy muy complicado pues Se son selecciones que están en un nivel muy muy por debajo de lo normal son selecciones que son conscientes del papel actual que tienen dinero europeo dista mucho de de aquella selecciones de finales de el pasado seguramente donde competían por poder estar en la Eurocopa se mundiales incluso hacer buen papel en algún momento pero desde luego son muy físicas son más rutas no son de pelota el suelo así que en ese sentido sabemos que más que nunca va a depender de la posesión y de la capacidad que tenga España para mantenerse Domiño y por eso me irrita pero insisto en que depende más de España que de cualquier otra cosa

Voz 0301 20:36 los a Debbie de comentando analizando a los rivales de España como siempre el Teledeporte Arik comentado también en Mediaset los partido de los principales partidos de esta fase de clasificación de cara a la Eurocopa por ciento Mediaset ofrece ese Holanda Alemania que es un partidazo el domingo a las nueve menos cuarto es el mejor partido que tenemos esta semana por ejemplo de veo que el jueves hay un Bélgica Roux Ussía Francia actual campeona del mundo se estrena contra Moldavia Portugal jugará el viernes contra Ucrania igual que Inglaterra contra República Checa por ejemplo el sábado tenemos un Italia Finlandia yendo ya Aritz chal las listas de convocados a cosas curiosas cosas importantes también que tenemos en las convocatorias en la de Portugal lo anunciábamos ya antes está Cristiano Ronaldo aparece ya en la lista de convocados un jovencísimo Joao Félix que es una de las sensaciones sin duda de la temporada en Portugal y en el fútbol europeo diría Edith sí sí merece

Voz 4 21:32 viento de sobra hecho para para estar en esta lista ahí al final pues la vuelta de Cristiano le da otra dimensión al equipo oí creo que también engrandece un poco lo que supuso para Portugal ganar la Eurocopa porque no sólo tiene ese buen recuerdo sino que quiere revalidar los sino no volvería a llamar a Cristiano no tan lejos de de la Eurocopa como estamos ahora mismo aunque quede un año y medio pero pero hay muchos partidos todos por jugarse en cuanto a clasificación me parece interesante en gente joven lo he dicho antes pero también creo que debe ser algo puntual es decir no puedes de repente sumar cinco seis siete jugadores jóvenes a la vez creo eh y además precisamente por eso me me sorprendió un poco la lista de Luis Enrique y quiero decir al National League esos partidos que jugó España debieron servir para algo en el caso de Portugal les sirvió para mucho porque se metió en la final four iba a ser organizador del torneo iraquí hizo una base real forzó un poco lo que tenía anteriormente metió algún jugador joven que ha sido importante en esos partidos y ahora añade pues una pizca dos de de genialidad como es el caso yo a Félix lo que no tiene sentido es deshacer todo lo hecho en la NASA es le quitar jugadores que han sido importantes como Saúl por ejemplo en la listas anteriores y ahora volver a apostar por gente que no ha tenido antes bagaje en el equipo no se me me parece que hay que andar sobre lo andado y cuando uno tiene una selección no puedes tirar exclusivamente en los mejores jugadores que están en forman ese momento sino que tienes que generar un equipo iba a partir de ese equipo pues ir tocando una dos piezas pero yo creo que quince dieciocho jugadores de la lista tienen que repetir con con respecto a las anteriores

Voz 0301 23:15 de la lista de de Francia David a mí me llama mucho la atención yo entiendo que Deschamps que era ir con su guardia pretoriana que que por ejemplo el caso Ekin que que es evidente que no está haciendo una temporada como para ir convocado con la selección bueno pues igualmente lo está llamando Deschamps pero es que llama a course Jauma antes que a Laporta o al Anglet es que son son casos tan llamativos que que yo creo que no dejan en buen lugar a a pesar de todo lo bien que lo hizo Deschamps con Francia en el en el Mundial

Voz 1185 23:49 sí los tuve debatiendo justo el otro día lo de lo de la por algunas citaba también a tiros en creo que lo que tiene de San ante sí es el reto de hacer algo que que ha tenido que pasar ya en España cuando ha ganado lo los títulos Eurocopa de Mundiales y demás de San viene de consolidar todas sus ideas en cada vez mejor fase de clasificación cada vez mejor fase final ataque al final gana sin título de trascendencia mundial con lo cual ahora en tiene que elegir entre dar un salto un paso a algunos nuevos jóvenes que pueden desbancar a los que ya han llegado a ese nivel y eso siempre es muy difícil lo que costó aquí España como al final acabó golpeando a quizá a dos generaciones en vez de sólo a una aunque de Santi en aguas de Fagor una que esa selección que ha ganado el Mundial es bastante joven es decir no hay que hacer tantos cambios periódicamente además quiénes están apareciendo hay un poco consenso general de que estuvieron allí hablo por ejemplo de la entrada cada vez más importante de Ndombele evidentemente jugador que nadie te va a poner ahora mismo dudas de que tiene que estar en coman instalándose cada vez con con mayores sobriedad de en este equipo pero desde luego en defensa para mí es donde sí que hay mucha más contra qué días no sólo casi lo que impere puede puede sonar llamativo pero en el fondo juega siempre es un jugador que que ha ido creciendo en un equipo tan importante evidentemente el recorrido lo Deza Uma canta muchísimo casi me más a decir que también que esté Kurosawa cuando ha estado jugando sólo unos días

Voz 0717 25:20 sí unos últimos partidos precisamente porque llevamos

Voz 1185 25:23 daño absolutamente perdido si me llama mucho la atención y es algo que nos da por sabemos que es algo concreto porque ha tenido problemas con con eh de sano por lo menos con las selecciones inferiores de Francia nunca sabía si iba a jugar o no qué damos por hecho que va a tener algún problema pero desde luego en defensa para mí me sigue pareciendo la la fase más débil de de Francia allí donde más dudas pueda generar para la futura

Voz 4 25:49 de una lista coherente para lo que es Deschamps un poco lo que decía yo antes de saber ya sorprendió con la lista del Mundial dejó fuera a mucha gente de un nivel altísimo entre ellos la por sin ir más lejos coma no estuvo Marcial se quedó fuera de la convocatoria es decir ya fue una lista revolucionaria en la que tuvo en el Mundial ganó el Mundial osea que él lo tenía claro y de hombre es ahora tiene agredido como para

Voz 1038 26:13 así es hacer lo que quiera exacto pero

Voz 4 26:15 pero ya después del Mundial la lista fue súper continuista lógicamente cuando el campeonato del mundo pues no no necesita cambios pero esto es la diferencia que Llorente Deschamps y Luis Enrique por ejemplo me parece un técnico que hará las cosas mejor o peor pero es coherente con unas ideas que tiene la por no cuenta con él no lo lleva sin embargo Luis Enrique va a ir lo dando bandazos no contaba con Jordi Alba ahora le lleva lleva tres laterales izquierdos para dos partidos mete gente que lleva treinta partidos en Primera División osea yo sinceramente creo que hay una diferencia entre ser entrenador de club Isère entrenar de selección creo que el ejemplo más claro es de frente a Luis Enrique ahora mismo

Voz 0301 26:54 en la selección de Alemania y con eso vamos a ir cerrando David sorprendía sobre toda la manera de dejar fuera de manera definitiva de la selecciona a tres pesos pesados lo anunciaban hace hace unos días por decisión de Lev Boateng Hume similar no van a estar más con la selección

Voz 1185 27:15 sí ha sentado fatal sobre todo a mí solo a lo manifestado en redes y demás cuando normalmente suele ser un tipo pues es también muy simpático oí teóricamente que se lleva bien con todos

Voz 0717 27:26 qué tienen en cuenta treinta años

Voz 1185 27:29 de lo que es decir yo creo que a nivel sí que puede haber dudas de si ahora mismo Hummels Boateng que Miller están al nivel de de ser muy importantes en la selección alemana ya lo ha hecho yo aquí en León en otro momento conocí la dejado prácticamente ya ha hablado hablo de de gente más o menos de esa generación Khedira tiene el problema que tiene ahora pero creo que también estaba encaminado a quedarse fuera en rechazan también se ha quedado fuera tras leer ir es llamativo lo lo que decimos de y le porque son campeonas del mundo porque ha sido muy importante sea digamos la evolución hacia ese sello juego de manera de jugar que ha tenido en los últimos tiempos pero desde luego precisamente por mantener ese se yo por intentar mantenerlo se necesita una regeneración que poco a poco la digo teniendo si esa dieta muchos chavales cada vez más jóvenes además de de Alemania que están reclamando un poco de importancia a nivel de selecciones evidentemente está forzado a hacer esa regeneración lo que sucede es que llama la atención es que Hume el tiene treinta años que votan también de treinta años Müller tiene veintinueve es decir esto salvo en selecciones muy contadas que dado todo y que tiene un seleccionador con esa fortaleza que prácticamente ahora mismo es discutible todavía pues lo puede hacer pero evidentemente además lo hace con jugadores del Bayern imaginemos sexto extrapolado al ideal que lo hiciera dice Enrique por ejemplo con tres jugadores del Real Madrid por poner un ejemplo contra jugadores de esta edad de esa importancia calado pues evidentemente sería un cisma así condicionaría muchísimo a lo que es la selección en el día a día vamos que no se hablaría de otra cosa durante

Voz 0301 29:07 sí

Voz 1185 29:10 con lo cual hay que ver cómo se lo toma esto todo el entorno de Alemania para saber si iba a poder salir adelante sin problemas yo creo que debería salir porque además tiene un grupo no demasiado difícil en ese sentido pero de luego que que hay que tener mucha jerarquía para atreverse hacer copias yo ya tiene desde luego también dando voz a algunos jóvenes me quedo por ejemplo Bruno con que está entrando en la convocatoria está haciendo muy bien en el Werder Bremen entrada eh Clos teman también poco a poco decir algunos jugadores jóvenes que necesitan ese salto y que como no salgan los mayores los que ya estaban pues no lo van a tener

Voz 4 29:47 sí Stark también es muy buen central el Hort del Hertha de Berlín Stein estoy con plenamente de acuerdo está siendo una de las sensaciones Jaber Chenel Leverkusen Julian Brand timo Berners es que hay jugadores de sobra como para quitar ese tapón que estaban suponiendo algunos de los grandes nombres propios del fútbol alemán en los últimos años irá reentrada estos jóvenes que recuerdo han sido campeones de la Confederaciones hace tres años y campeones de Europa sub veintiuno Ac2 saque es que tienen tiene mimbres suficientes como para llevarse por delante lo que han sido jugadores históricos del fútbol alemán es cierto que el cambio pues suena muy drástico a día de hoy pero es ahora cuando hay que hacerlo no es en la lista previa de la Eurocopa es en el momento en el que arranca el camino hacia un torneo cuando debe el seleccionador hacer ese ese relevo no lo hizo del todo en en lo que fue la anexión LIC se llevó otra vez una decepción enorme Alemania porque descendió de categoría ya más Le les sonrojo Holanda que es precisamente lo contrario a un equipo jovencísimo fresco dinámico yodo creo que Jokin Lev pues aprendió de eso oí ha decidido dar esa vuelta de tuerca que veremos si les sale bien

Voz 0301 30:58 la semana que viene hablaremos también de las selecciones sudamericanas porque juegan partidos amistosos recordamos que son preparatorios para la Copa América de Brasil de este próximo verano así que nada iremos comentando lo que vayan haciendo los diferentes seleccionadores a nivel de probaturas Si y demás pero como son amistosos esta semana hemos querido focalizarla la tertulia en los partidos que llegamos a tener oficiales de cara a esa fase de clasificación de el Mundial perdón de la Eurocopa dos mil vende esa esa Eurocopa multi sede que se va a celebrar en dos mil veinte como siempre un placer Arik muchas gracias hasta el lunes que viene

Voz 4 31:35 eh saludo yo mismo David un abrazo gracias

Voz 0717 31:38 saludó todo son Naoto Wall

Voz 2 31:40 pues sí había volcado ahora Hastings el

Voz 2 31:52 Watts se había Clarke poblado no competir van muy afinado muy que complete ese voto Prestige es competir cuanto bajen incluye competir Forqué en vez de es de niño Caborca obstruir tienen Tuenti fue Ansó Ander el área de ese seis mil Shaker

Voz 1038 32:24 ese Gianni Infantino

Voz 0301 32:26 desde de la FIFA ha anunciado el anunciado el pasado viernes la existencia desde ya del nuevo Mundial de Clubes el primero va a ser en dos mil veintiuno se va a celebrar entre los meses de junio y julio va acabar a principios de mes de julio se va a celebrar cada cuatro años con veinticuatro equipos de veinticuatro clubes ocho de la UEFA ocho de Conmebol tres de Concacaf desde la Confederación Africana de fútbol tres de Asia y uno de Oceanía en ocho grupos esto implica además que en la Copa Confederaciones va a desaparecer unos padres decía al tema más que adecuado para a charlar para analizar con Axel Torres esta semana en el programa hola qué tal muy buenas

Voz 7 33:13 qué tal Bruno cómo estás muy buenas bueno no sé

Voz 0301 33:15 para empezar qué te parece la decisión de la FIFA que que éste genera esta esta decisión que tomo Infantino oí el comité de la FIFA

Voz 7 33:23 Nos parece que puede ser un torneo atractivo creo que es evidente que lamentablemente el formato actual no estaba despertando interés digo lamentablemente porque creo que era bastante más justo que el anterior probablemente también más justo el nuevo pero incluso creo que si si triunfa esta idea es realmente se consigue que el aficionado de todo el mundo siga con mayor pasión el nuevo Mundial de clubes pueden salir ganando los los clubes de Confederaciones pequeñas que para mí es importantísimo que tengan una repercusión no teníamos un torneo en el que estaban todos los continentes representados casi por igual eso no gustaba porque a ojos del mundo había una gran diferencia hice consideraba que había demasiados equipos sin el nivel suficiente para para competir y eso hacía que se alejará el público bueno si ahora tenemos un torneo en el que quizá haya menos presencia de los equipos de continentes pequeños pequeños futbolísticamente digo porque Asia por ejemplo es enorme no pero de los continentes pequeños pero conseguimos que realmente tenga grandes audiencias gran seguimiento mediático en todo el mundo se ve hay se hable de él porque hay más europeos bueno al menos aquellos africanos asiáticos centro americanos que que estén en el en el campeonato tendrán una salida al público tendrán una repercusión que hasta ahora no han tenido y en este sentido podría ser positivo para mí es una pena que el formato anterior no haya triunfado pero comparto que había que hacer algo para para conseguir que tuviera más repercusión

Voz 0301 35:03 habla Infantino de un torneo más inclusivo que es la la idea que has

Voz 7 35:08 bueno yo creo que Bruno que él habla de tener un torneo inclusivo más inclusivo no puede ser

Voz 0301 35:13 ya se decía que el que que él dice y habla os el el el corte exacto dice inclusivo yo yo entiendo que lo que quiere decir es lo que lo que dices tu que al final tiene que ser un torneo en el que haya más equipos de los mejores del mundo es sólo consigues llevando los ocho de de la UEFA pero al mismo tiempo pues eso llevas seis de Gómez al final que es el resto menos ocho de veinticuatro sino me fallan las dieciséis que es una tercera parte son son del resto del mundo que que al final incluyes bastante a otros equipos

Voz 7 35:46 sí una cuestión con la que vamos a mejorar es que todos van a tener que jugar el mismo número de partidos para ser campeones en el formato actual una de las cuestiones que todavía eran mejorable decidieran injustas era que el campeón de Europa el de Sudamérica entraban en semifinales ya había equipos que nos Nos que entra en la ronda anterior algunos de ellos entraban dos rondas antes no era realmente difícil para para los equipos no europeos no sudamericanos plantarse en una final se ha hecho muy pocas veces y cada vez que se ha hecho lo hemos celebrado como un triunfo del fútbol global del fútbol democrático bueno ahora habrá más igualdad de oportunidades es cierto que para meterse no porque por ejemplo un campeón de la Champions de Asia no tendrá garantizado jugar este torneo existen sino que tendría que jugar una fase previa

Voz 0301 36:39 sí

Voz 7 36:39 pero una fase previa entre digamos todos los campeones de Asia para ver quién se queda dentro y quién se queda fuera pero al al final creo que que cuando empiece el torneo sí que todos tendrán los mismos días de descanso tendrán las mismas rondas que superar y eso eso va a ser positivo

Voz 0301 36:55 se da la circunstancia Axel que la noche antes de que se tomara esta decisión se filtra S a un periódico alemán ahora mismo no me acuerdo exactamente el el nom eh que filtra la información de que la AECA ha enviado a la FIFA un documento con la firma de presidentes o directivos de todos sus clubes pidiendo pues que no se apruebe todavía S nuevo Mundial de Clubes porque no están de de acuerdo gente que que conoce bien qué va el tema habla de una guerra abierta Ceferino Infantino una guerra abierta FIFA UEFA que al final Axel no deja de ser más que personalista es una guerra de intereses de intereses económicos evidentemente parece que que bueno que que él la UEFA ve peligrar su trozo del pastel no que de que la Champions pierda por decirlo de alguna manera autoridad peso o importancia dentro de cómo se tiene en consideración los títulos a nivel mundial en favor de este nuevo formato de este nuevo Mundial de Clubes es una Prokon

Voz 7 38:01 no puedo llegar a comprender cuando eres la UEFA porque la Champions League que es a ojos del mundo la evidente gran competición de clubes a nivel internacional es decir no hay un equivalente mundial ninguna otra competición de los otros continentes la hace sombra de ahí se discutirá sobre todo si se discutía el año que se jugara los otros no pero pero sí que es verdad que es cien a principios de junio tenemos la final de la Champions League y luego hay un Mundial de Clubes que van a disputar otra vez los equipos grandes del fútbol europeo pues ha ahí se diluyó iría un poquito la importancia del campeón de Europa lo cual suena muy raro dicho ahora mismo pero pero es la amenaza que ellos que ellos sienten yo creo que por ahí va el enfado de UEFA el de los clubes importantes va por otro lado creo que el de los clubes importantes siempre y tiene un punto de de interpretar que ellos generan la riqueza y que no la quieren compartir demasiado con el resto del fútbol yo no no entiendo muy bien cómo se puede justificar que los clubes importantes europeos estén en contra de una reforma que les da más espacio más lugar en en una competición FIFA es decir son los grandes beneficiados son los que van a tener más plazas son los que van a tener más cupos como siempre les parece poco les parece poco si buscan un chantaje que a mí me parece inaceptable es curioso también ver cómo va a manejar Ceferino este asunto porque por un lado Ceferino es víctima del chantaje a nivel interno es decir la UEFA es víctima del chantaje de los grandes clubes de la AECA cuando quiere reformar su Champions League ya ahora Ceferino es aliado de los grandes clubes del AEK para en cierto modo chantajear a la FIFA entiendo que esta alianza también tiene mucho que ver con los pactos a los que se llegó para ir juntos ECA para evitar la Superliga Ceferino digamos vendió un poquito su alma al diablo para a seguir mantenerse firme en su Suu propuesta en su apuesta en su deseo de que la Champions League nunca dejará de ser una competición abierta no se creara una Superliga cerrada Ipar a conseguir bling dar eso Ceferino ha pactado hoy ha llegado a acuerdos con con la ECA para ir juntos a la hora de rediseñar competiciones bueno esto le le está llevando también a a tener que alinearse en una postura que en cierto modo puede llegar a ir contra su propio ideario en lo que es el la repercusión global del del torneo es decir a escala global está defendiendo probablemente una idea contra la que pelea a escala interna a escala europea

Voz 0301 40:55 lo comido por lo servido mejor desplegado por por Axel imposible para cerrar Axel viene a sustituir también al menos a nivel de fechas a la Copa Confederaciones que era un torneo que a mí me divertí sí porque nos deja ver cositas de cara la al porque era justo siempre un año antes de del Mundial te dejaba ver para empezar como estaban y nivel de sede a nivel de ambiente futbolero futbolístico aunque nunca se podía comparar pero te daba ya para hacer un primer análisis de cómo estaba el ambiente de cara a al al siguiente año en el en el Mundial más y luego ver cositas de de selecciones pero prácticamente siempre coincidía o muchas ocasiones de hecho ha pasado que veíamos en el ocaso de una gran selección lo hemos lo vimos con Alemania que ganó el torneo y luego en el Mundial se la pegó pero por ejemplo en el caso de España que llega a la final del dos mil trece se la pega con Brasil y luego se la pega también en el Mundial de dos mil catorce pero en definitiva la reflexión viene Axel que no ha acabado de de triunfar como torneo entre el gran público al menos qué es lo que a la FIFA le interesa también en cuanto regresos en cuanto a a beneficios no acabó de calar lo de la Confederaciones

Voz 7 42:04 no hoy haber es normal también que un equipo que ha ganado el el Mundial de Fútbol ve a la Copa Confederaciones como algo menor es es es una competición que al final buscaba algo paralelo algo que ya existía ser campeón del mundo de selecciones pero con otro formato y de otra manera creo que vamos a salir ganando sinceramente entiendo que que tenía su punto de interés entiendo que era un premio para un campeón de una copa a Asia para un campeón de una Copa África sobre todo cuando la ganaban equipos que no estaban acostumbrados a ir a mundiales Illes daba ese ese premio pero pero al final un torneo global de selecciones ya existe y es el Mundial de fútbol en cambio sí si nos esforzamos en que exista un torneo global a nivel de clubes con más seguimiento con más pasión con más asentado en en la agenda de los futboleros creo que vamos a salir ganando con respecto a probar a la sede del Mundial a mí no me extrañaría nada creo que se había hablado de ello

Voz 1038 43:04 que siguiera con esa tradición

Voz 7 43:06 el mente el Mundial de Clubes cada cuatro años celebrara en el lugar donde se va a celebrar el de selecciones el año siguiente no he leído nada al respecto en esta aprobación pero sí que en proyectos hace unos meses cuando se empezó a hablar de este asunto se había mencionado de sapos civilidad de que se le diera pues por ejemplo dos mil veintiuno bueno sería Qatar pero por fechas no no se podría jugar en verano pero pero digamos siempre jugarlo como ensayo general en el lugar en el que el años siguientes a jugar el Mundial de selecciones

Voz 0301 43:35 es interesante lo queríamos analizar con Axel Torres aparte desde dos mil veintiuno nuevo formato de mundial de club pues aprobado por la FIFA con algunas cosas por acabar de decidir pero es una realidad le guste más o menos el nuevo fútbol el que propone Gianni Infantino vamos a tener nuevo Mundial de clubes con veinticuatro equipos a partir de junio julio de dos mil veintiuno muchas gracias Axel hasta la semana que viene abrazó hasta la semana que viene vamos a repasar lo mejor de la jornada en el fútbol internacional como siempre de la mano de Alberto López que ya no se escucha qué tal Alberto muy buenas

Voz 0717 44:29 qué tal rumbo muy buena esta semana para hablar

Voz 9 44:32 un poquito de Bundesliga ahí de Premier League tan

Voz 0301 44:34 viene empezando si te parece por el abunden diga primer once de Hume Stevens como nuevo técnico del Schalke después de ese siete a cero del Manchester City la semana pasada en la Champions League que el Schalke decidió que te de SCO tenía que dejar de ser el técnico de del conjunto de Gelsenkirchen recordamos el año pasado fue subcampeón de la Bundesliga fue segundo con todo el mérito del mundo le clasificó para la Champions League pero este año las cosas han funcionado de una manera muy diferente con las bajas además bueno Alberto querías hablar de Stevens primer día en la oficina por decirlo así el primer once con algunos cambios aunque tampoco te diría revolución Alberto por lo que vimos en el estadio Veltins Arena eh

Voz 0717 45:18 no no revolución no tercera etapa de su pertinencia hay que recordar que fue el técnico que llevó a ese Raúl lo alto Raúl si fue la segunda vez efectivamente la es la primera le hizo campeón de la Copa de la UEFA verdad sí sí el ocasión también al ante el Inter en los noventa en el año noventa perdón perdón el noventa y siete si si se va a ir de la cabeza si si es verdad física aquí el equipo de Andreas Möller del actor

Voz 10 45:41 de de lata al de alguien de jugar

Voz 0717 45:44 Verbruggen que terminó imponiéndose en la tanda de penaltis en la vuelta ante el Inter cuando la final de la UEFA a doble partido ir su retorno pues efectivamente no no no se puede hablar de revolución además él quiso sobre todo frenar la sangría sea que es un equipo estaba encajando muchísimos goles había encajado nada más y nada menos que once en los últimos dos partidos que es una barbaridad los siete el Tzipi los cuatro que hizo el Bremen la semana pasada Yves puso un equipo que bajó un sistema tres cinco dos con bruma con salid Shane innatas It's como pareja como trío de centrales

Voz 0301 46:16 sí por delante un mediocentro defensivo

Voz 0717 46:19 estambulí el ex del París Saint Germain habían utilizado más

Voz 0301 46:21 de de central no contiene habían

Voz 0717 46:24 el izado más de central derecho en esa línea de tres a mí como mediocentro defensivo me parece lento el interior izquierdo pues Sebastian Rudy que es un mediocentro Bruno que es verdad que tiene buen disparo cuando llega al balcón del área pero realmente es un medio centro defensivo el interior derecho Foster Dark en jugar de muchísimo trabajo aunque a veces tiene esos cruces de cables que que que a mí me me parece perjudica más que otra cosa dos carrileros no estaba Cali Yuri que cuando esté disponible será el habitual jugó Mackenzie que es el comodín el norteamericano de Carrió derecho estuvo francamente bien además también el juego aéreo es jugador que exalta de una forma imperial ochenta de carrilero izquierdo luego sin nueve puro gustarle se quedó en el banquillo de inicio hijo o con un doble doble segunda punta digamos con Marcus abril en bolo con con el suizo yo creo que la idea del equipo era defender bien y salir lo más rápido posible de la forma más vertical posible qué sucedió quemar Coti mover a los catorce minutos

Voz 11 47:18 entonces eso ya no le servía el léxico fue muy inteligente le dio la pelota al que vimos la impotencia los problemas que tiene el saque con el balón el año pasado merezco consiguió que esa Canencia eh se hubiera roto fila con la presencia de Meyer como mediocentro defensivo aquella reconversión de Meyer que había sido siempre un mediapunta como pivote Meyer se marchó a Crystal Palace no ha confiado en Omar Mascarell practicamente en toda la temporada Tesco el otro día probó con estambulí es Stevens pero el equipo tiene una carencia y clara ahí a la hora de armar juego cuando tiene el balón lo pasa muy mal la ex y le dio la pelota y vimos que que el Schalke aunque al final mereció más porque la Exit sorprendentemente se echó más atrás de lo que yo pensaba pudo empatar en el tramo final terminó con cuatro delanteros con cucurucho con el turco

Voz 0717 48:03 el combustible con escribir esquí

Voz 11 48:06 terminó con todos arriba ICO Deacon embolia o sea que al final lo intentó todo pero eran balones largos al área pelotazos tiene mucho trabajo

Voz 0301 48:16 por delante será interesante ver cómo lo maneja Stephens también el futuro de desde ahora creo que hay por cómo han ido las cosas hay varios grandes entrenador es que tienen opciones de de coger banquillos uno es que me parece un es un entrenador con un futuro no sé si brillante pero sí importante por por delante y metro también la Machines sinceramente el me parece un pedazo de entrenador al que abra que estaba muy muy atentos segundo punto del guión de la sección de Alberto López el jugador más en forma no sé si decir Alberto de la Premier League pero como mínimo si el Liverpool estadio Mané Crack absolutamente clave en esa clasificación del Liverpool imponente en el estadio del Bayern de Múnich con un doblete ayer marca un gol y además provoca el penalti que le da la victoria finalmente al al Liverpool bueno y sacaban eran las palabras con con el futbolista africano eh