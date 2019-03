El octavo Congreso Internacional de la Lengua Española

Voz 0470 00:00 guitarra española se titula esta canción Se lo estaba comentando en esos invitados yo de confesarte Isaías buenas tardes hola buenas tardes estoy un poco acongojado ahora mismo estaría claro porque en fin de aquí la radio nos dedicamos a hablar a explicar las cosas a mirar la vida ya interpretarlas según en fin nuestra según tres según nuestros anteojos digo que puede pasar si es que venga a tomar nota sobre si iba a escuchar Gamesa no porque nos acompaña a Santiago Muñoz Machado que director de la RAE que no llevan y cien días en el cargo por cierto Santiago buenas tardes esto de los en días gracias parapolítica no para la lengua parece que a mí me parece desde fuera que los aires son poquito instintos no no sé porque somos todos vitalicios nueve no puede mortales además según Hacienda ya suavito el director del Instituto Cervantes Luis García Montero como está Luis buenas tardes muy buenas tardes dejar Imbroda punto de llegar que como siempre hayan sabe que él es de letras también hilo del tiempo no es de letras ciencias pero no no lo aplica mucho

Voz 1 01:02 el cierto sentido de la lentitud viene muy bien también para la lengua para la literatura yo lo primero que quería preguntar

Voz 2 01:22 pues hombre todos los congresos sirven para unir reunir gente de aquí la palabra no está en concreto es una cita para hablar de la lengua española que da muchos motivos de qué hablar no somos quinientos setenta millones tenemos unas reglas importantes que seguir para mantener el español lo pautado y además hablar todos exactamente de la donde la lengua esto esto es importante porque somos ya tantos que es importante que no se diversifica que no se diversifica que el idioma por más que hay que reconocer las particularidades cada uno de los lugares de los territorios donde se habla español que esas particularidades no nos lleven a la formación de lenguaje no en las que no nos entendamos lenguas derivadas del castellano originario el que terminemos no entendí

Voz 2 02:13 fue un peligro real hace muchos años cuando empezaron las independencias americanas que se intentó entonces formar como idioma de la nación Uribe iba a que fuera algo distinto del Espanyol no en vano el español era la lengua del imperio lengua ya metrópoli que con la significación política aquello que aquello tenía para las nuevas repúblicas entonces algunas pretendieron incluso en incorporar como lengua de la nación una lengua distinta del español yo tras estaban seguros de que podían formar una lengua derivada como del latín derivaron las lenguas romances por eso se perdió el lentamente no lo largo del siglo XIX gracias entre otras cosas al prestigio de la autoridad de la Real Academia Española gracias al sentido común de los dramáticos y lingüistas de algunos de aquellos países Andrés Bello primero Cuervo otros muchos grandes de la lingüística ha perdido también la reclamación política de modo que ahora no todos no hay no hay divergencias grandes mantenemos eso sí es las peculiaridades del habla de cada lugar pero dentro de una unidad bastante razonable nos entendemos

Voz 1341 03:51 el español goza de muy buena salud en el último anuario del Instituto Cervantes pues que no se dan datos de un idioma con más de cuatrocientos ochenta millones de hablantes como lengua materna de quinientos setenta setenta y tantos millones de hablantes que en los próximos años llegará por encima de los seiscientos millones además la nuevas comunicaciones si la política que se ha llevado en los últimos años pues aseguran que hay una comunidad panhispánica eh que comprende la suerte de tener un idioma que es el segundo idioma del mundo como lengua materna yo segundo después del chino mandarín y el segundo idioma del mundo en cultura hay en información después del inglés de manera que no hay ningún peligro de fractura en estos momentos cuál es el reto más importante

Voz 0470 04:51 al futuro El Mundo digital por ejemplo

Voz 2 05:00 sí en efecto es buena faltara eh yo creo que el reto es el reto digital El reto que plantea que ya no el futuro sino ya la inteligencia artificial siempre hablamos de humanos que hablan español Luis García Montero acaba de dar las cifras espectaculares pero el número de máquinas que hablan español en la actualidad es muy superior miles de millones de máquinas más que personas esto es un reto porque las máquinas habla un español cada vez más fluido tienen capacidad gracias al inteligencia artificial de de crear idioma de crear palabras no de inventar de inventar fórmulas expresivas como las máquinas hablan el español que les enseñan sus creadores la referentes grandes corporaciones podemos llegar a un momento en que se abre diferente español según la la la máquina o la corporación que la que la ha creado y esto es un reto enorme es un reto enorme también el de los grandes colecciones de palabras que ahora determinan que la la voz la fabricación de un diccionario que la Herrero ha hecho con tanta lentitud tanta reflexión a lo largo de tres siglos pues pueda ser cosa mucho más inmediata siempre veinte acudiendo a la inteligencia artificial y esos recursos lingüísticos descomunales que son los de

Voz 1341 06:20 en en ese sentido yo creo que lo más importante es la naturalidad el sentido común y la precaución no se puede caer en la superstición de lo tecnológico creyendo que todo lo tecnológico es inocente tampoco se puede tener miedo al futuro porque la tecnología ocupó lugar muy importante en el futuro pero por ejemplo lo que planteaba Santiago pues es un problema lo bueno de la español es que tiene muchos millones de hablantes pero que es una lengua muy consolidada como marco de de comunicación y de unidad por ejemplo el árabe que se habla en Marruecos no sirve para comunicarse con el árabe que se habla en Damasco y sin embargo el español que se habla en Salamanca sirve para comunicarse con pues con el español que se habla en México en Buenos Aires por eso el tema de de la máquina entre otras muchas cosas pues nos debe llamar la atención no vaya a ser que se genere un uso del español a través de la tecnología que fragmenta la unidad de comunicación acabamos de ver que hace poquito pues hubo una plataforma

Voz 3 07:32 a a un cine

Voz 0470 07:35 a gráfica que decidió subtitular una película Roma como si los mexicanos no pudieran entenderse con los españoles son los españoles con los mexicanos con bonito debates e porque yo creo que sirvió para decide cuidado mucho creo lo veo desde el punto de vista optimista

Voz 1341 07:51 Geni siquiera el inglés mantiene la unidad de comunicación que me mantiene las la español con como como lengua de una comunidad tan amplia y eso es lo que tenemos que defender

Voz 1341 08:10 congreso que el Congreso no es un una convocatoria de especialistas de filólogos de estudiosos y tiene una organización que quiere celebrar sobre todo de de divulgación ella eso es muy importante porque el espíritu que desde hace tiempo lleva trabajando en el Instituto Cervantes siguiendo las directrices de la Real Academia es celebrar la unidad de la lengua pero al mismo tiempo respetar los matices nadie desde Salamanca me puede decir a mí como el vino que es lo correcto de lo incorrecto en mi lengua materna desde Madrid no se puede decir que sea hable bien no mal el español en México en Ecuador sea hablan de formas distintas y la mejor manera de conservar la unidad ser respetuoso con los matices plantear una historia que sí

Voz 0470 09:03 directamente a esta casa pero antes deja de saludar a Benjamín Prado

Voz 0281 09:39 pues el que se encuentra uno cuando unos alumnos unas alumnas que no sé si está muy acostumbrada Saler les dan a leer un libro de un autor porque va a ir a hablar con ellos a su instituto y entonces ellos se dan cuenta de que les gusta mucho más leer de lo que sospechaban yo creo que contra los apocalípticos que decían que las redes social al es por ejemplo iban a ser la muerte de de la Liga la vamos de la escritura bueno sólo decir que nunca antes tanta gente ha estado escribiendo tanto en todas partes aunque sea un tuit aunque sea un aforismo aunque sea una un Instagram bueno o una poesía o una poesía que además de las redes sociales han salido ya están saliendo muy buenas poetas muy buenos poetas la poesía sea puesto en gran parte de moda hoy en día porque se ha llegado

Voz 5 10:22 o a entender muy bien con ese

Voz 0281 10:24 es ese mundo de lo abreviado que no deja ser Internet ciento cuarenta caracteres ahora creo que son ya doscientos doscientos ochenta doscientos ochenta pero que tenía mucho que ver con lo que era un aforismo o con lo que era un verso que se podía citar para eso que se citan los versos no para que quién lo cita piense que las palabras que otra utilizado para escribirlos representan su propio estado de ánimo en sus ganas de afrontar ese día a mí me parece muy bonito encontrarse con unos alumnos en los institutos y además yo creo que con los jóvenes pasa lo mismo con todos los demás en España es verdad que se lee poco de manera global pero también es verdad que los pocos que le leen muchísimo

Voz 0470 11:02 también está muy mal repartida la lectura tengo la sensación

Voz 2 11:05 nunca había habido continuando esa esa exposición tanto interés por la por las palabras estamos un poco sorprendidos del éxito descomunal que tenemos en en en Twitter no nada cada vez que planteamos un problema lingüístico siempre te discutimos sólo una palabra pues estaremos por encima de un millón doscientos mil seguidores ya no es una comunicación entre ellos que es muy viva y muy interesada a la discusión sobre sobre la lengua le no sólo las palabras está muy bien es que es que

Voz 1939 11:35 la afirmación de se le poco no aquí se leía poco cuando había un ochenta por ciento de analfabetos cincuenta hace cincuenta o sesenta años no en estos momentos

Voz 2 11:43 todo el mundo sabía leer que es importante

Voz 1939 11:45 después ya depende de la cantidad la calidad eso ya cada uno responde no pero claro el gran salto que ha dado el español yo quiero en los últimos tiempos es que sea democratizado antes era una cosa que utilizaban las élites que incluso solamente podían leer las elites en estos momentos todo el mundo puede leer lo que es lo mismo que se ha hecho siempre es intentar interesará a la gente

Voz 2 12:09 con buenos textos

Voz 1341 12:45 no a las palabras que tienen que ver con todos nuestros oficio no eran Benjamin ha pasado a hablar de de periodismo y que decía García Márquez el buen periodista no es el que da primero la noticia sino el que la da bien o alberca mi decía que eran

Voz 0470 13:02 bueno para estos tiempos sí sobre todo

Voz 0470 13:40 quiero profundizar en algo que comentado hace un momento cuando hablaba de Luis García Montero y decía dame uno de Salamanca no me dirá cómo granadino tiene que hablar dice cosa que afecta que afectó directamente a esta casa una gran discusión en la que tu participa esta en parte el debate sobre la confección de un libro de Antena que de estilo de la Cadena Ser donde bueno hubo hubo o pollo notable sobre los acentos sobre si un canario podía ser la primera informativo o que ningún canario pero podría ser igual que de ucranio porque se puso canario cuál es la respuesta eso cuál es la aplicación práctica de esa riqueza que tenemos ya no sólo en otros países sino en el nuestro en en en España en cuanto a matices en cuanto acentos en cuanto a tonos e incluso qué hacemos con eso la la la respuesta es unificar porque la verdad no está en el punto medio de dos cosas eh eso eso nunca nunca si lo cierto que hacemos

Voz 2 14:34 yo creo que hay una tendencia a exagerar el problema de la diversidad una tendencia también me parece de entre de la radio de gente de la comunicación que quieren atenerse tienden a atenerse al lenguaje de la Castilla La Vieja no parece que no habla como habla la gente Valladolid

Voz 1341 15:45 pero hay un conocido ensayo de Jorge Luis Borges de los años treinta que se llama el español de los argentinos ironizaba sobre el que se cree que es el dueño del idioma y le tiene que decir a los demás cómo deben de hablar ironizaba también del que de manera localista con voluntad de diferencia busca lo más raro lo más difícil para que no entienda nadie para hacer imposible que en el Río de la Plata no puede haber comunicación con un señor que hable en Chile o que hable en en Madrid no él los dos extremos creo que van en contra de lo verdaderamente importante de una lengua la lengua tiene una capacidad de imponerse sentimentalmente es una riqueza que nos afecta primero porque nos invito nos permite comunicarnos y cuanto a cuanta más gente lleguemos mucho mejor que el proceso de estandarización que tiene que ver con la literatura pues es muy importante que el proceso de adaptación asegura la comunicación pero esa abstracción no puede separarse de los sentimientos de lo materno porque una lengua es el espacio donde hemos aprendido a decir Mamá soy yo tengo frío te quiero me llamó Luis me llamo Pepe entonces él

Voz 0470 17:09 viernes en Villena Lewis no regalaron a Isaías John servidor un diccionario Villa enero en Villena con todas las acepciones frase palabras que edifica

Voz 1341 17:19 así la lengua ella tiene tanta fuerza como tiene la poesía la literatura y ahí después tiene tanta capacidad para hacer un libro teórico de razones abstractas es porque puede conjugar la cercanía a la vida cotidiana la capacidad histórica de reflexión

Voz 0281 17:39 eso es el están las obras maestras como por ejemplo La colmena de Cela cuya gran virtud era saber reproducir el lenguaje de ese Madrid en ese momento

Voz 1939 17:46 es que lo que lo que creo se puede resumir en un tuit es decir ni el castellano que se habla de Palencia tiene que ser un privilegio para acceder a un micrófono a una presencia pública ni el andaluz que se habla en Granada tiene que ser una barrera y es verdad que muchas veces lo lo ha sido pero claro quién pensaría no no vamos a nombrar director del Cervantes a Luis García Montero habla un español desgravar es un poco absurda dijo

Voz 1341 18:09 eso le

Voz 2 19:24 a grandes debate sobre las dramáticas esto y que estamos hablando de Sí Se puede imponer por un organismo la lengua que hay que hablar a una población determinada pues también fue un debate muy interesante a principios del siglo XIX en casi toda América se quejaban aquellos que cómo es esto de que la hay una academia en Madrid desde Buenos Aires que fija la lengua quiénes son estos hombres para fijar la lengua es del pueblo el pueblo va estableciendo el canon que le parece no tiene que venir nadie a hacerlo no muros ellos los ilustres filólogos de aquellos años hicieron gramática para diferenciar su lengua a poner en que que en tierra dedicaba realmente el bonaerense del español lo castizo pero no pero no prosperaron no hay alguno las reglas obvia que se pueden cambiar el que siempre lo ha intentado las H eso no haces las jotas olas es con juegos de ese tipo siempre se hayan hecho ahora o cambiar la gramática actual para establecer otra cosa es muy difícil en la medida en que el pueblo que es el dueño de la lengua lo exija claro porque cambia la manera de hablar tendrá que ocurrir

Voz 2 20:34 cuál la estamos fabricando todos claro ahora ahora tenemos sobre la mesa no no la RAE sino todos tenemos la mesa el problema el problema de lengua

Voz 1341 22:50 Benjamín timo lógicamente hay muchas palabras de la lengua que vienen de una corrupción original de una parte los no hemos visto al mundo

Voz 2 23:44 Academia en la Academia respeta desde luego pues estos movimientos feministas que consideran como un elemento más para hacer visible a las mujeres que se modula algo el lenguaje y matices la ese es lo que llaman la excesiva más cool iniciación la Academia haciendo lo que puede hacer que es por ejemplo en su diccionario hay muchas fórmulas muchas definiciones que empiezan por hombre o empezaban por hombre que no con unos no es difícil cambiar eso por persona o claro claro otras fórmulas que no sean directas pero más allá de ese tipo de de soluciones pues la lengua es la que es no va cambiando poco a poco la realidad difícilmente la Academia va a imponer un giro un giro radical que no más allá de esto es que claro también es una cuestión efectivamente de la de la de de moda ir de la reivindicación

Voz 2 24:40 déjame terminar la sala la reivindicación de la la del lenguaje inclusivo como un elemento más igualdad de la mujer lenguaje tiene poco que ver con la desigualdad todavía restante entre las mujeres y los hombres no no no está ahí la raíz del problema no no tiene la culpa la lengua en el Congreso no no se va a hablar de esto no hay ninguna salvo que se corrija no recuerdo que haya ninguna mesa redonda ni una ni un panel que hable específicamente del lenguaje inclusivo aunque creo que estará presente este argumento continuamente en las mesas del Congreso porque en fin no olvidar que estamos en Argentina país que ha tomado el argumento de lenguaje inclusivo muy a la muy a la brava ir donde están aplicando fórmulas ya soluciones y como por ejemplo las terminaciones N no que

Voz 3 26:15 la suciedad para

Voz 1939 27:12 yo yo que tengo ya aquí el sector reivindicó una vez más lo hago en público cada vez que puedo el femenino cancillera tenemos Bachiller a tenemos a una canciller ocupando ese puesto en Alemania un acontecimiento histórico el femenino cancillera lo tenemos en el diccionario para decidir una tubería es

Voz 0281 27:46 pues está en la llene en eso yo creo que se ha trabajado muy joven no tanto en el qué tal están tus hijos y tus hijas como en la definición de paladas es verdad que por ahí con todas estas listas que forro hombre astuto zorra puta hombre público hombre conocido el hombre publicado en eso se ha trabajado mucho y hay que trabajar más porque esos eso sí que es verdad que es algo

Voz 1939 28:27 tipo de sociedad pero que son palabras además que no deben salir del diccionario no no español del cero veintidós la zorra claro tendrá que incluso ante lo que hay

Voz 2 28:39 está en el diccionario claro claro claro es que se emplean que está en el edificio aunque molesten no entonces íbamos todos los días reclamaciones de lo más variopinto acerca de palabras que hay que sacar del diccionario

Voz 2 28:53 la verdad no sé mucho de lo de gitanos de una de las acepciones de gitano y a los japoneses a los sobre los gobiernos japoneses se queja mucho de la definición de kamikaze no en figura común suicida y claro ahí es un hombre de honor

Voz 1341 29:22 nació en igualitaria de la sociedad

