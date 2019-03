Rodrigo Cortés cuenta el momento en el que se quedó encerrado en un ascensor con Carlos Boyero

Voz 1 00:00 Nuestra patria una marca rojos y azules españoles Viva el vino la inmensa mayoría donde el Partido Popular ya I love to play mano suyo tu problema

estaba pensando que que este anuncio de que el jueves vienen Almodóvar y Antonio Banderas aquí en Hoy por hoy

Voz 5 01:11 es un hasta aquí este puede ser interesante bueno antes de empezar José Antonio Páramo buenas tardes

Voz 6 01:17 que sí que tengo que preocuparnos también ya vosotros que os gusta ir de camino a casa cuando Weiss en el metro seguí si Isaías viéndola la el capítulo

Voz 4 01:27 entonces sí que habéis dejado a medias porque empezar

Voz 6 01:30 qué quería decir os habéis quedado en la película media es verdad bueno pues este es el momento ahora

Voz 7 01:57 qué te pasa en la voz tras un poco raro no es seguro mi mi mi mi todo bueno

Voz 1104 02:07 Button y venga Íñigo Errejón esta mañana esto esto es a veces

Voz 8 02:13 pero pero no no no no hay

Voz 1104 02:18 el patrón y yo no no no hay no hay no sucede tantas veces como para decir que hay un patrón pero tampoco es tan casual que digas venga todo el y todo Toyako no es raro que tampoco es tan habitual para que yo voy que va oye otro patrulla a todos pero oye Íñigo Errejón esta mañana en la SER describe lo que es una campaña electoral

Voz 1 02:40 lo que te llega siempre digamos trastos volando insultos volando de una trinchera otra tras

Voz 1104 02:48 los volando insultos volando también y todo sin controlador aéreo Albert Rivera quiere un cara a cara

Voz 9 02:53 sí yo le pido al señor Sánchez ha claro que sí

Voz 1104 02:55 Pablo Casado quiere con Sánchez un cara a cara

Voz 1831 02:59 el noventa y tres a caras sí

Voz 1104 03:01 el Gobierno líder de la oposición un cara a cara adquiere un cara a cara porque es lo normal Pedro Sánchez se queja de que le digan epíteto

Voz 10 03:09 los golpista e ilegítimo okupa son epítetos que me han proferido quiénes eh no tienen más argumento que el insulto

Voz 1104 03:17 son epítetos que me han proferido mamá en el colegio me profieren epítetos si hablas así te voy a proferir y un epíteto que sale volando Cerón

Voz 11 03:29 van los dos a la Junta Electoral Central dice uno

Voz 1104 03:32 señor juez que nunca las caras responde el otro señor jueces se quiere proseguir me epítetos lo que pasa es que Pablo Casado habla con el corazón

Voz 1 03:40 con el corazón eso es hablamos con el corazón cada uno habla cada uno habla con los

Voz 1104 03:46 me tiene más a mano mucha gente habla con las plantas antes de políticos somos personas antes de

Voz 12 03:52 o antes qué caramba el gran Isaías

Voz 13 04:03 al final al final la frase correcta es antes de persona quiero un cara a cara

Voz 14 04:13 uu

Voz 15 04:16 ya antes de nada twiterías servidas con Twitter nuestra Nerea sí sí sí sí es clave tuits celeste demuestra cómo de preparadas viene la nueva generación

Voz 16 04:28 es darle este Quicken he conocido Mi crack y estoy Living con él me paso el día está al que han dos Instagram y pensando cómo es pelearnos que heavy que ahora moche a Love no no lo que heavy que haya suspendido inglés pues tiene mucho no todo un delito a Puri con este tuit dedico manía ese programa que te enseña que con ochenta mil euros en herramientas de bricolaje puedes ahorrarte cincuenta euros en un mueble de Ikea

Voz 15 04:55 a este otro aquí de padre ahorrador tuitear gordo cincuentón Mis hijos querían ir al Acuario y al verlo que costaban los llevó una pescadería el exige que hablaran bajito que estaban durmiendo

Voz 8 05:10 yo no te miran

Voz 15 05:13 sí que cabe analizar previamente a Pekín ha hecho esto no

Voz 16 05:18 síntoma inequívoco de que nos estamos cargando el planeta es que la primavera ha llegado antes que en el Corte Inglés

Voz 15 05:24 ya acabo las tutorías con un tuit para fans del pop el Twitter del retrete tuitero

Voz 13 05:29 expresión no cantes victoria viene de las Spice Girls

Voz 17 05:34 claro está

Voz 4 05:37 después de las twiterías llegan las noticias de El Mundo Today

Voz 1981 05:41 sí

Voz 1 05:42 con Xabi Quique por este orden

Voz 1981 05:45 miles de catalanes que fueron a Madrid a la manifestación independentista vuelven habiendo olvidado el catalán por completo algunos abandonaron el secesionismo después de probar su primera tapa gratis Ciudadanos se compromete a devolver la boina de contaminación a Madrid critica que a la capital se vea toda la calva por culpa de Manuela Carmena la luz del baño de los bares no se encenderá hasta que se haga la coreografía completa de la Macarena una voz en off dirá una Manuel la cintura la OTA en la cabeza indicando los pasos a seguir el profesor de naturales confía en que el nuevo esqueleto de un metro de altura ayude a los niños a portarse mejor la idea de diseccionar a un humano logró que todos se callara ni prestaran atención cura cierra la puerta de la iglesia con llave para que no se escape Dios cuando sale de aquí los niños del pueblo le tiran piedras asegura en gorda cuarenta kilos tras probar todas las dietas a la vez aún tiene la esperanza de adelgazar de golpe cuando le hagan efecto los recortes en la policía obligan a los moribundos a seguir su propio cuerpo con tiza antes

Voz 6 06:49 de morir que será la siguiente exigirles

Voz 18 06:51 quién es el asesino lamenta una víctima en sus últimos estertores

Voz 1981 06:55 los empleados de la limpieza llevan toda la mañana retirando los plásticos y desechos que dejaron los manifestantes contra el calentamiento global

Voz 1831 07:03 la concentración de manifestantes elevó un diez por ciento

Voz 1981 07:05 la temperatura del planeta la producción de salmón ahumado ha caído un ochenta por ciento desde que se prohibió arrojar colillas al río siempre esa ya han empezado a arrojar parches de nicotina Cali se crea un helado de hielo con la forma de la calva de Iniesta Iniesta para todos reza la publicidad

Voz 19 07:47 sí eh

Voz 1104 08:02 que una

Voz 20 08:05 eh

Voz 1104 08:09 mira que da rabia que desaparezcan las noticias con personajes que tienen canción como es el caso del presidente argelino Abdelaziz Buteflika

Voz 1 08:22 un día un día ha estado en todo lo alto

Voz 1104 08:24 día siguiente se acabó Buteflika estaba los es el Guadiana de las noticias va saliendo va entrando casi siempre para meterse con Susana Díaz o para proteger a Pedro Sánchez de Susana Díaz es como el portero de la disco PSOE cada vez que Susana Díaz quiere entrar en esta ahí para ejercer el derecho de admisión han dejado a los usan estas fuera de las listas electorales dice Susana Díaz tomo nota responde a Ábalos todos tomamos nota obviamente

Voz 22 09:05 igualmente Pedro también tomó nota

Voz 1 09:07 nota por nota pata en la boca

Voz 1104 09:12 así es la entrañable vida interna de los partidos políticos ahí está el caso de Podemos esta mañana ha estado en Hoy por hoy Íñigo Errejón ilustrando unos sobre el valor de un suspiro ante la pregunta sobre si la marca Podemos está quemada

Voz 1831 09:28 no creo que esté quemada pero sí que creo que

Voz 1 09:32 que hay veces que hacía falta un poquito de renovación

Voz 11 09:35 vamos a aislar ese suspiro yo no creo que esté quemada pero sí que creo que son su suspiro que equivale a tres madre mía una cosa que ha dicho Íñigo Errejón lo valientes pactar

Voz 0313 09:54 tener coraje es estar tan convencido de tus propias ideas como para sentarse a negociar o llegar a acuerdos con alguien que no piensa como las tuyas

Voz 1104 10:01 alguien que no piensa como las tuyas dejamos a Isaías porque eleva hasta llegar a la cabeza pero la frase de Íñigo Errejón es exactamente no remite a la política española de mil novecientos setenta y ocho pactar no es de cobardes lo que es de cobardes es atrincherarse de tal manera que resulta imposible entenderse con otro es una frase un poco Delorean de viaje en el tiempo los valientes entenderse con el adversario

Voz 23 10:28 a vintage

Voz 1104 10:34 pues podemos vintage al margen de si podemos ha cambiado no OS Rejón y ahora Madrid Illano es Podemos llevamos unos años en España en los que lo homologa quiera o es el ya está bien Se acabó hasta aquí hemos llegado políticas más bien de intransigencia y ahora no se sabe si España está entrando en un estado de ánimo que pide bueno bueno bueno es un bueno que tiene un mensaje bueno vamos a llevarnos bien porque si no paga pero si si ahora tuviéramos que dividir a los políticos españoles en dos grupos no no izquierda o derecha o sino dirigentes políticos que están más cerca de él ya está bien o dirigentes políticos que está más cerca del bueno bueno Pablo Casado

Voz 11 11:19 Manuela Carmena Pedro Sánchez Pablo Iglesias

Voz 1104 11:27 usted dando e Irene Montero Íñigo Errejón Albert Rivera claro Honorio Junqueras es más bien ahora es bueno bueno bueno cuidado hay que tener aquí un hermano en las próximas elecciones hay un poco de esto también de veremos si en España siguen ciclo ya está bien o comienza un bueno bueno Sánchez que lleva la política del bueno bueno

Voz 25 12:01 en su discurso de bondad un poco repito esa España

Voz 1104 12:03 los mira porque sabe que somos la única esperanza de la razón frente a la irracionalidad y la única esperanza como Obi Wan que esto no Obi Wan Obi Wan es nuestra única esperanza y eso que está Susana Díaz debajo del escenario diciendo tomo nota Albert Rivera ahora en el papel de sarcasmo Man por un lado el Falcon

Voz 9 12:24 pronto los huesos de Franco son los dos éxitos los dos hits del Gobierno de Sánchez

Voz 1104 12:32 primero lo llevan poco este rollo sarcasmo man que se puede aplicar a todo Beethoven que eche un poco así me hubiera sigue con su política de fichajes es el Florentino Pérez de la política luto el último en Mundo

Voz 11 12:46 vale el señor Sánchez tiene aliado a Torra yo tengo mi equipo al mundo quiénes

Voz 1104 12:52 ese mundo oval el abogado del está

Voz 11 12:54 dado que estaba encargado del

Voz 1104 12:57 juicio del preseas se había preparado una acusación por delito de rebelión y con el cambio de gobierno eso sería una increíble la Abogacía del Estado cambió su escrito de acusación pasó de acusar por rebelión a acusar por sedición en mundo oval se negó a aceptar ese cambio y fue cesado

Voz 11 13:15 el cesado

Voz 1104 13:17 dice que el día que le cesaron le telefoneó Albert Rivera

Voz 11 13:20 me llamó al ver que Rivera le dijo eres un héroe me dijo eres un héroe Él respondió No no soy un héroe Le dije no al ver no no dice que aquel día estaba bastante dolido bastante dolido

Voz 1104 13:34 no acabo de explicar ayer si se le ha pasado el enfado aunque por la manera de referirse a ese episodio podría pensarse que

Voz 11 13:41 no por un acto absoluta y radicalmente injusto

Voz 1104 13:45 su parlamento duró ocho minutos y siete los dedicó a hablar de ese desgraciado

Voz 1831 13:50 gente desgraciado incidente

Voz 1104 13:52 es injusto que cese injusto con una decisión arbitraria esa decisión arbitraria que quería callar la boca de la Abogacía del Estado que quería callar la boca de la Abogacía del Estado y acabó diciendo que a sus superiores querían obligarle a mentir por eso me cesaron a mí

Voz 1 14:08 porque quería que mintiera

Voz 1104 14:13 el Gobierno explicó en su momento que su cese fue debido a

Voz 1 14:17 la pérdida de confianza

Voz 1104 14:23 pérdida de confianza mutua y que parece que había así tu subordinado piensa que elegir es obligar a mentir y no acepta tus órdenes hoy indicaciones tenga razonó pérdida de confianza desde luego sí que hay vamos a escuchar la explicación del mes de noviembre de la portavoz del Gobierno Isabel Celaá

Voz 11 14:39 disertación sobre la confianza y la pérdida de confianza es una cuestión de perdieran confianza

Voz 26 14:46 como en todos los casos cuando una persona que está nombrada de confianza en lo ya no tiene la confianza de que la nombrado

Voz 11 14:59 es un proceso puesto

Voz 1104 15:00 el mundo Val está acusando a sus superiores la abogada general del Estado Consuelo Castro lo dice nombres pero claro si la abogada general del Estado ha pedido a un subordinado que mienta eso no es delito una cosa es que haya discrepancias entre dos juristas hay juristas que sostienen que no se puede aplicar el delito de rebelión en el pluses y hay otros que si él dice que querían que mintiera no que estaban en desacuerdo ahora hay una abogada del Estado en el juicio se llama Rosa María Seoane esto es lo que estamos celebrando un juicio penal

Voz 11 15:28 está mintiendo la abogada del Estado en el cruce sería un poco claro que profesionalmente tiene que ser una situación espantoso lleva años preparando un caso

Voz 1104 15:37 cuando llega el momento de materializarlo tu superior te dice

Voz 1831 15:40 mira lo más de él

Voz 1104 15:42 con la magia de su melena de rebelión pasamos a sedición si no estás de acuerdo y formas parte de una institución jerarquizada es decir tienes que obedecer a tus superiores no es descabellado pensar en un disgusto incluso

Voz 1 15:58 en un disgusto fuerte ah

Voz 8 16:07 no

Voz 11 16:09 no la intimidad de tu despacho pensando en tu jefe es posible que murmura

Voz 1 16:17 ahora bien

Voz 1104 16:20 de ahí a denunciar públicamente que una institución del Estado quería obligar a mentir

Voz 1 16:25 es algo distinto claro

Voz 1104 16:30 como se ve estas cosas como se dice en un mitin todos dan por hecho que los mítines se dicen cosas al tuntún nadie protesta

Voz 11 16:35 es que no un crío de cuatro años a mi me parece claro que en fin al final todo esto es muy complicado todo es muy confuso las apariencias a veces engañan y verdades absolutas en política no es tan fácil fijaros en la noticia que estamos dando en la Cadena Ser y que cuenta Nerea

Voz 3 16:55 el Tribunal Supremo ha condenado a seis meses de cárcel a un soldado del Ejército del Aire que uso un pene de plástico para intentar saltarse un control antidrogas has ido en la base de Talavera la Real durante el control un teniente observó que uno de los soldados estaba muy nervioso mientras entregaba la muestra de orina descubrió tras obligarle bajarse los pantalones que lleva un pene de plástico con un depósito de orina debajo de los calzoncillos y todo esto sujeto a un arnés alrededor de la cintura y el soldado no tardó en reconocerlo todo la orina

Voz 8 17:24 mira cliente pero no tengo dos donde podría bien es malo la harina

Voz 28 17:35 depende de plástico era de su hermano y el objetivo era

Voz 3 17:38 presentarla como propia para ocultar que había consumido

Voz 1104 17:41 en los últimos días no había

Voz 12 17:45 llega

Voz 1 17:55 la mejor canción jamás cantada sabéis lo que es el programa de Roberto Leal cada Golden

Voz 15 18:02 pero espera que me

Voz 1 18:04 vale que que cada viernes este programa sarcasmo Calvo Mohmand y que cada viernes rinde homenaje a una década el viernes

Voz 29 18:14 pasado fue a los noventa y entre las versiones de esas canciones míticas

Voz 1 18:19 traigo esta diez tener que fue además

Voz 29 18:21 una de las finalistas

Voz 21 18:32 así ser hombre diferente eh por mucho que ver

Voz 4 19:17 sabéis se va la entrevista de hoy todo por la radio y cine cine cine cine labrar la clave

Voz 1 19:25 es cine cine La Ventana con Carles Francino

Voz 5 19:40 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio Páramo ha recuperado buena parte

Voz 4 19:44 su un fin no sé si estamos te estoy un poco tienes tienes tu no antes estaba raro que me está quedando de padre no no no bañarse Día del Padre

Voz 5 20:49 Especialistas secundarios que te dice la palabra Clavero dinero dicho antes la la clave de la entrevista hoy es si este es bueno pues no me preguntes por qué pero eso sí a ver en los medios

Voz 15 20:59 mainstream como este siempre que siempre hay hablamos de cine yo siempre que hablamos decidirá pues vienen celebren las celebridades los típicos Almodóvar es los los banderas y todo me gustaría aprovechar estos minutitos para charlar con jóvenes cineastas desconocidos para darle un poquito más de visibilidad como por ejemplo Palomo muy mucha o Paloma en muchas sin un joven cineasta que acaba de presentar en el Festival de Málaga un documental y estaba al teléfono Palomo qué tal buenas pues hola bienvenido a La Ventana oye por ser rigurosos con la verdad hemos de decir que has presentado tu película en el Festival de Málaga pero en el Festival de Málaga no lo sabían

Voz 30 21:35 sí bueno eso verdad representa la película en el cine de festival hasta que se han enterado hoy entonces llaman echado un papel claro pero bueno estoy contento con la acogida porque así no relativamente buena

Voz 15 21:49 buena armas letales detrás del documental es uno estos el documental es no donde el protagonista es el propio director en este caso tu verdad durante meses

Voz 30 22:01 filmaba a mí misma atacando me a mí misma con diferentes arma a mí mismo y pistolas cuchillos escopeta Bazookas sí mismo no a mí mismo

Voz 11 22:11 parada

Voz 30 22:12 el Papa que se vean los efectos negativos que tienen las arma en nuestras sociedades seres humanos

Voz 15 22:17 hacía falta este documental sin duda alguna es decir que este rodaje te ha dejado secuelas emocionales y sobre todo físicas

Voz 30 22:23 sí claro claro desde entonces pues mira por ejemplo no puedo mover bienestar mano no las podemos ver bien y luego nada pronuncia bien las

Voz 31 22:30 pues las redes enlaces

Voz 15 22:34 bueno el documental no podemos ver lo hemos de verlo como vice de alegato anti armamento no

Voz 30 22:39 sí sí sí sí estatal y que la gente se conciencie de que la violencia

Voz 32 22:44 he recurren Hayek un recurso sobre un curso el curso quién no tiene un recurso discurso recurso de muchísima suerte porque presentes estoy más semana esta película ilegalmente

Voz 30 22:55 también festivales gays que

Voz 15 22:58 Bryce que había Rey Hebei sí sí

Voz 31 23:01 no

Voz 15 23:03 pues nada muchísima suerte con está está documental vale adiós adiós hasta luego tenemos a otro cineasta porque no es habitual que una súper producción se ponga en manos de de un joven cineasta

Voz 1104 23:14 pero no es el caso de

Voz 15 23:15 Claudio futura que está también al teléfono

Voz 1104 23:18 sí

Voz 15 23:20 nadie futura buenas tardes qué tal Eladio oye setenta millones setenta millones de euros han puesto en tus manos en una película que tú también les escritos es increíble que va de qué va

Voz 30 23:31 es un relato épico en los orígenes de la tortilla de patatas que no fueron fáciles

Voz 15 23:39 porque si esto no fue con unos huevos con patatas y al a una sartén

Voz 33 23:43 la verdad es mucho más si de eso va la película

Voz 30 23:52 a mí me gusta decir que es un viaje de cuatro sí lo a lo largo de catorce países continentes y más de sesenta Toré

Voz 15 23:58 que una suma producir estamos hablando no la película porque además es un reto técnico monumental porque lo has grabado en un solo plano secuencia eh

Voz 30 24:07 así es sólo Thomas no solo

Voz 15 24:10 ah sin cortes y presente la historia de Fire

Voz 30 24:13 bueno perdón el cine pero federalismo uno como este porque se trata de un sí que como te digo bueno transcurre por diferentes época medio mundo no

Voz 15 24:25 pero también te ves una cosa es cierto que que la película no va a poder estrenarse por un problemilla técnico verdad

Voz 30 24:30 sí bueno a veces se me olvidó quitar la tapa al objetivo de la cámara pero momento

Voz 15 24:34 ya de de seis semanas no porque estuviese seis semanas

Voz 30 24:39 correcto si en la sala de montaje no no me he encontrado con catorce horas de imágenes negro muy negro además a un negro negro negro

Voz 7 24:48 y ahora qué

Voz 30 24:50 mis planes de futuro si tu futuro a corto plazo a medio a corto plazo estoy ahora mismo en el aeropuerto coge un vuelo para Tailandia esto es que los productores me quieren partir las rodillas las dos cosas no las necesita dos temas sí que me marcho

Voz 15 25:04 pues da muchísima suerte de que vaya habiendo en el viaje de Bono ya Francino no que que tienen no sólo de ganar carretas de dinero mantener muchas relaciones sexuales

Voz 0313 25:14 hay casos hay casos que temer un poquito mejor hay sufrimiento también hay casos de gente joven que empieza en el cine y que tiene en caminos itinerarios un poquito más agradables y enseguida vamos a comprobarlo después de presentar a nuestro invitado de la mano de Olga Nebra

Voz 34 25:27 el diu

Voz 1 25:31 esta canción suena al comienzo

Voz 34 25:32 dos de ellos límites de la Liga

Voz 1636 25:35 primera peli que vicio de pequeño en el cine y también la primera que grabó en vídeo con ella descubría

Voz 35 25:42 ayer Louis seres anual

Voz 1636 25:46 esta es una de las primeras canciones que escucho de Dylan en una cinta que le grabó el monitor de un campamento de inglés en Asturias en la creme estaba James Taylor

Voz 36 25:55 a mí

Voz 1636 26:02 esta les recuerda a los años de universidad cuando Historia del Arte tocaba el piano con amigos músicos bueno todo el mundo quería montar un grupo escuchaba de todo descubría formaciones tan improbables como la de morfina

Voz 1 26:18 una

Voz 8 26:19 sí era tan solos

Voz 1636 26:28 con él descubrió la voz de un poeta sin ninguna pretensión pero que llegaba zonas muy comprometidas con muy poco escucho mucho este disco en el último año de facultad

Voz 37 26:39 a mí

Voz 38 26:43 el a mí

Voz 1636 26:50 a esta cantante la descubrió relativamente tarde que ha cumplido los treinta cuando leía como Dylan describía su forma de cantar en el primer volumen de sus memorias la buscó de inmediato no dejo de escucharla desde

Voz 38 27:03 obstante

Voz 39 27:06 no

Voz 7 27:11 esta tarde en La Ventana en Todo por la radio Rodrigo Cortés tarde Rodríguez como esta son muy buenos arriba poniendo caras con las canciones como como evoca la música eh en momentos concretos verdad

Voz 1831 27:24 sí es junto con los olores probablemente lo que más dispare la memoria de forma involuntaria eso lo útil

Voz 7 27:30 estás a la hora de crear lo que se ha por cierto has escrito en la cafetería del barrio hoy has seguido ser ritual de todos los días si os da cuenta de eso cuando hago ya tocado

Voz 1831 27:40 no en general cuando tengo que trabajar me levanto muy tempranito a las cinco y media o algo así ya las siete estoy en una de esas cafeterías tecleando tecleando tecleando escribiendo a mano no con claro

Voz 7 27:54 de estas cuatro dos se oye Rodrigo Cortés salmantino gallego a ver tengo una familia de Vigo de aquí de oyentes que han venido bueno qué tal yo no sé ver salmantino Gallego Gallego salmantino tengo la doble nacionalidad y cantaste como Torrente Ballester porque soy gallego porque nací en en Orense en una aldea de

Voz 1831 28:11 pensé que se llama Pazos éramos pero he vivido toda mi vida en Salamanca desde los dos años así que si me dijeran que eres diría gallego y si me dijeran de dónde eres diría de Salamanca

Voz 0313 28:19 me he encontrado esta mañana en la que no sé si he levantado la camisa es verdad me encanta que las bobinas de tu película Buried Enterrado están enterradas en un pueblo en Salamanca en un museo

Voz 7 28:30 yo me quedaba así con cara de decir todo el Mundo Today que pasa aquí es eso no es verdad hay un cementerio voy

Voz 1831 28:37 es un acto poético principalmente es un cementerio del arte en el que se entierran obras originales de artistas de pintores de poetas de músicos y en fin pero por alguna razón tuvieron a bien enterrar enterrado así que las bobinas de la película están ahí ya haciendo en paz

Voz 0313 28:56 a eso

Voz 1831 28:58 en la lápida pone textualmente enterrado enterrado

Voz 7 29:02 las historias de de

Voz 0313 29:04 Palomo de Radio Futura que acabamos de escuchar Bono no han tenido tu final evidentemente han tenido menos suerte que tú en qué momento se te ilumine la bombilla de que vas a dedicarte

Voz 1831 29:14 si sucede tal cosa no no quedas deslumbrado por una luz camino de Damasco y caes del caballo no no funciona si empiezas a imaginar las cosas el suficiente número de veces como para desdibujar esa línea que cruzas mentalmente y un día antes de que te des cuenta ya no hay línea estas haciendo planes con tus amigos improbables para hacer cortometrajes con este caso era con una cámara robado al tío de uno de ellos al tío de uno de ellos es el llamada amigo Oscar ya te digo es que es el es que eso es premonitoria a Dios el tío

Voz 0313 29:49 de Óscar el tío de Oscar y que hicisteis con esa cámara ronda

Voz 1831 29:52 un corto con un título que en que había que parar un par de veces para respirar que era el de es comedido y espantoso caso del victimarios de Salamanca que era como una larguísima persecución que pretendía homenajear los cortos de la Mutual de Chaplin y de Buster Keaton en blanco y negro muda estrictamente con música en fin fue el primer error de varios

Voz 0313 30:12 en el salto en ese primer corto y pasar a dirigir con menos de cuarenta años a ver a Robert De Niro Ryan Reynolds todo eso en en el en la mitad del camino que nos hemos perdido los yemas

Voz 1831 30:22 claro es que no hay tal salto la gente cree que la vida son los títulos de ella debe

Voz 0313 30:27 no no son los huecos entre los títulos

Voz 1831 30:30 generalmente es exalto es un agónico y lento deslizarse y arrastrarse por el suelo hasta llegar hasta llegar a meta así que son varios años en los que uno va subiendo el nivel de decibelios pues nada más después ruedas ya no en Súper ocho sino en treinta y cinco milímetros un cortometraje que se llama Llull después quince días que era una especie de anti cortometraje con más de cien actores doscientas localizaciones más de seiscientos planos y lo siguiente fue concursante efectivamente

Voz 0313 31:01 luego ya

Voz 4 31:02 yo ya lo voy errado si no me wrong

Voz 0313 31:05 no olvidaré nunca un programa de radio que compartimos en en Valladolid así es verdad cuando estaba ayer en el Hoy por hoy donde tuve que meterme en un ataúd porque estamos promocionando estamos hablando de la película enterrado hoy si ya es una sensación que francamente no sé cómo el acto pudo aguantar tanto

Voz 1831 31:20 porque hay algo aún más memorable que no sé si recuerdas que es que quedamos encerrados en un ascensor

Voz 1104 31:26 Boyero sí señor

Voz 1 31:29 las

Voz 40 31:35 le había gustado mucho ya había gustado mucho porque de las mías es la luces rojas no le gustó tanto a mí sí me gusto luces rojas He visto todavía pero luces rojas pues te lo agradezco muchísimo y sólo ahora cargos cuando

Voz 5 31:51 mañana el miércoles me llena y mañana mismo cero

Voz 0313 31:55 compañeros aquí podéis preguntar como siempre lo que queráis cuando queráis eh yo tengo mis cosas por aquí pero a ver por ejemplo Arman

Voz 41 32:00 hola Rodrigo quería preguntarte cuando el rodaje este reto

Voz 15 32:06 Lights Luces rojas con Sigourney Weaver

Voz 41 32:08 el rover de yo me gustaría preguntarte cómo se le da órdenes

Voz 11 32:11 es a Robert De Niro y como te sentías

Voz 1831 32:15 así que tienes que olvidar el apellido de quién tienes enfrente para empezar como son conceptos sino son personas cuando tú les conoces quiero decir en el momento en que los tienes enfrente ya se convierten en la persona de alguna manera no acabas de conectarlo con con tu experiencia vital viendo Taxi Driver velas pero sobre todo tienes que empezar bien por ejemplo si tienes una primera reunión con él no le lleve son un dvd para que te firme cuando no límites no como en casa

Voz 1 32:44 sí

Voz 1831 32:45 Calais nunca límites y en un rodaje todo estaban problemático y hay tantas cosas que resolver y tan poco tiempo para hacerlo que enseguida se olvida la ceremonia y te ocupas lo único que te corresponde que es resolver problemas que en eso consiste rodado

Voz 0313 33:01 el otro día me dijo eso un director me dijo de lo que a lo que menos tiempo invertimos esa dirigir a los actores hay tantas cosas por el camino de las que ocuparnos que a veces lo que menos nos ocupa es eso

Voz 1831 33:13 más vale que ocupe en el momento en el que están pero claro el momento que ellos están en un porcentaje relativamente escaso de una jornada de rodaje ellos lo viviendo otra manera consideran que de pasan la mayor parte del tiempo esperando precisamente ellos se aburren hasta que se les llama a la plaza no no es el caso del equipo y el caso de director pero en el instante en que están ellos más vale que queréis las condiciones para que se encuentren estrictamente con lo mejor que puede haber habido un mal rollo enorme dos minutos ante pero ellos tienen que encontrarse el aire completamente despejado Si quieres sacar lo mejor no

Voz 0313 33:45 no pensaste en nunca nunca en el otro lado de la Cámara

Voz 42 33:48 parte adelante o no jamás más usted

Voz 7 33:51 a la cabeza no no no no soy plenamente

Voz 1831 33:54 gente de mi impericia uno es lo suficientemente listo como para saber todas las cosas que no saben Íñigo Rodrigo cantó

Voz 1636 34:02 me encantó la película también me encantó la peligre

Voz 0800 34:06 además trajo un colega mío en la peli estábamos todos los colegas si vivimos el tema del Goya con muchísima emoción además estábamos todos en una en una casa rural y al día siguiente ya no ya no se tramos el tema del Goya oye que aporta más más dinero más trabajos o más fama

Voz 1831 34:21 bueno probablemente nada esto no lo sé más dinero seguro que no hay más trabajos probablemente tampoco simplemente más fama lo pondría en cuestión bueno venga en nuestro grupo de amigos nuestro colega fue el más famoso es el fin de semana seguro claro si alguien no conoce de nada a alguien y lo ve por primera vez en televisión pues sin duda al día siguiente hay más oportunidades de que lo reconozca pero no estoy seguro de que famas sea sea la palabra que lo defina la verdad

Voz 0313 34:50 hoy hay algún código alguna hoja de rutas estudia se entrar en algún sitio lo del miedo lo de El Espectador en un momento dado o cierre los ojos o mete la cabeza debajo a la butaca o algo hay algún hay algún código narrativo

Voz 43 35:02 que se enseña o esto o esto depende

Voz 1831 35:05 no imagino que principalmente es auto observación cuando uno se analiza viendo las películas de Hitchcock o si se trata de analizar el mecanismo de suspense siente determinadas emociones trata de discernir que las provoca que las activa Hitchcock decía que la clave de de suspense precisamente era dar información no sustraerse el al público que esa es la diferencia precisamente con la sorpresa Él ponía el ejemplo de que sí vamos tú yo ahora mismo habrán de tener una conversación banal y explotó una bomba eso es una sorpresa pero sí al espectador se le informa de que alguien ha puesto una bomba bajo la mesa a partir de ese instante nuestra conversación por banal que sea se convierte en absolutamente relevante se sigue con angustia por el espectador así que curiosamente hay que dosificar la información pero en primer lugar darla

Voz 0313 35:55 que en un momento dado de del proceso de contar una historia que puede ser luces rojas o puede ser Variety con dos escenarios muy distintos uno cierre los ojos no quiera ver lo que está pasando es un éxito del director o a medias

Voz 1831 36:09 es un éxito sobre todo si

Voz 7 36:13 la d'Or soy un espectador regular para para para las películas

Voz 43 36:16 de de de de de de de de de tensión estrés

Voz 0313 36:19 la de suspense de decir qué va a pasar

Voz 1831 36:21 lo que me parece un solo

Voz 0313 36:24 bueno malo por modesto que sea es que por ejemplo sí

Voz 1831 36:26 alguien ve Buried al final recuerde imágenes que no ha visto que que acuerde incluso el exterior de la caja recuerde el coche recorriendo el desierto en busca de esta víctima por ejemplo hay una escena en la que él se va a cortar el dedo porque tiene que seguir determinadas instrucciones y hay muy poca gente que haya visto esa escena porque casi todo el mundo efectivamente cierra los ojos y lo cierto es que si los abriera no vería nada no hay nada particularmente brotes con esa escena pero nunca podré superar lo que el espectador hace al cerrar los ojos a imaginarlo

Voz 0313 36:59 si acaso un éxito vamos

Voz 1831 37:01 me Bonnie

Voz 1104 37:03 quería preguntarte sobre las películas de miedo sobre cine de miel

Voz 1831 37:06 no hay personas

Voz 11 37:08 que cuando después de ver una película de miedo cuando llegan a casa son partidarias de mirar debajo de la cama dentro del armario saben positivamente que no está el asesino ni el causante de su miedo pero piensan que tampoco hace daño a nadie mirar debajo de la gana

Voz 1104 37:23 cerciorarse de que esto es así me gustaría

Voz 11 37:26 a ver si tú crees que como dicen los futbolistas el miedo tiene que acabarse en el campo es bueno llevarse el miedo a casa o

Voz 1831 37:36 a ti qué te da miedo da igual lo que yo creo porque el miedo dura lo que dura y no hay ningún tipo de volver estaría pero hay reglas que todo el mundo conoce y que nadie sabe cuándo se han escrito al pero por ejemplo cualquier niño sabe que tiene que meter los brazos dentro de la manta y que tiene que cubrir como mínimo hasta la nariz también cualquier niño sabe que de nariz en adelante ya no pasa nada como se puede pueden estar fuera desconozco exactamente porqué esto es así pero estoy convencido de que es en muchas culturas así que somos plenamente conscientes de que cuando miramos debajo de la cama no hay nada pero que esas reglas cambian en cuanto apagamos la luz

Voz 0313 38:11 qué te da miedo te han preguntado Toni

Voz 1831 38:14 la abuelo de los diría que los holandeses la mantequilla no lo serán de alguna manera cuando elijo un proyecto procuro tener algo de miedo me parece que es una buena en síntoma si te da la sensación de que no sabes hacerlo de que tienes que averiguar cómo se AFI que podrías salir escaldado de alguna manera es una buena señal de que seguramente deberías hacerlo si te sientes completamente seguro te da la impresión de que esa película ya la sabes hacer seguramente no sea necesario que la

Voz 0313 38:46 con qué películas pasado más miedo como espectador

Voz 1831 38:49 como espectador no no no paso mucho miedo en películas pero esa sensación curiosa de curiosamente de miedo las recuerdo por ejemplo en una película que no es propiamente de género Sospechosos habituales si en un momento en que empiezan a describir a Kaiser social después de generar toda esa mítica sobre ese personaje hay un momento en que alguien dice está aquí y el momento en que sucede eso me acuerdo que se cree un escalofrío en toda la sala que que yo compartí

Voz 0573 39:19 niego la Rodrigo si te dieran la oportunidad de crear dirigir y crear un programa de tele que no fuera una una serie lo haría si qué tipo de programa sería un concurso un le tu mala así

Voz 1831 39:33 no lo sé no no he pensado ni un segundo en en ello pero imagino que procuraré a dar clases procuró haría que la gente supiera cómo se corta uno correctamente las uñas por ejemplo porque es algo que no sabemos hacer que yo perdón personalmente no sé hacer y que agradecería mucho que explicar

Voz 5 39:54 ahí emerge un trauma eh o no

Voz 0313 40:02 oye Rodrigo y las series que es una pregunta obligada para director no para alguien de desde el mundo del cine que ahora en cien Netflix plataformas HBO todo notan ofrecido nunca algo que te motive suficientemente como para embarcarse todavía

Voz 1831 40:16 a todos nos han ofrecido cosas yo creo si al al alguna oferta recibido durante muchos años gestora complejo porque en España es hacían series que casi de forma obligatoria tienen que durar setenta minutos semanales lo cual no les hacen ningún favor necesariamente con un poder por parte de de de la cadena Ana que convertía lo has productoras prácticamente en rectoras de Service parecía que tenían que resultar estrictamente como intermediarios ahora mismo empiezan a surgir otras posibilidades potenciales que tal vez estemos celebrando antes de tiempo deberíamos dejar un tiempo para estar seguro de que emerge de verdad de de ahí pero en fin a priori cualquier cosa que suceda en un rectángulos potencialmente interesante la televisión es un medio ahora mismo

Voz 27 41:01 no muy muy

Voz 1831 41:03 exigible si muy luminoso pero no me apetecería por ejemplo hacer el capítulo cuarto de la sexta temporada de algo me interesa muchísimo por ejemplo lo ha hecho Sorrentino con el joven Papa comentaba una serie que a unos les gusta ya a otro decir está profundamente pero que es radicalmente personal y que responde a asumirá que personalmente admiro mucho

Voz 0313 41:23 bueno sería ese momento no pero si estás en el todopoderosos de la Fundación Telefónica en aquí en esta casa en la que hay dragones qué tal la experiencia que hay que yo te voy cada semana

Voz 42 41:34 cuando vas con colegas a grabar

Voz 1831 41:36 pues sí es de los momentos profesionales más gratificantes que he vivido y que vivo ahora con con Arturo Campos con Javier Cansado con Juan Gómez Jurado is se crea una ceremonia de lo más improbable de de generosidad de compenetración así que cualquiera en cuanto ve por dónde va su compañero y lo que está preparando enseguida le coloca el balón para que remate el chiste no hay ningún codazo así podemos hablar de cosas muy interesantes de la forma más ligera posible y sin ninguna pedantería así que son de los momentos que más espera

Voz 0313 42:14 es ese tipo de de conversaciones tendrían traducción al cine te pensando en la en la silla famosa de de Fernández a ese tipo de de de conversaciones no podrían tener traducción una pantalla

Voz 1831 42:24 te refieres filmadas en forma de claro bueno gente hablando es el género más antiguo del cine sonoro en sí mismo simplemente colocar a cuatro personas hablar de sus cosas y una cámara delante no parece lo más interesante del mundo hasta que uno ve lo que hace Mankiewicz lo que hace Tarantino será cuenta que filma precisamente conversaciones a priori banales pero que echas de la forma adecuada resultan apasionantes se Xavi

Voz 0313 42:50 la favorita de Scorsese

Voz 1831 42:52 ajá sí serían a lo mejor tres pero sí me obliga suele salir de dos Toro salvaje en Bruselas

Voz 0313 43:01 y la tercera por diferentes razones no

Voz 1831 43:04 era para poder decirlo pero pero me da igual podría decir muchas me entusiasma por ejemplo me gustan muchísimas películas menores de Scorsese como condón te gusta si yo estoy yo soy el único enfermo al que le gusta

Voz 15 43:16 una persona El Mundo bueno dos

Voz 1831 43:19 tú pero pero no es de las que más me gustan me gusta más Bring it now the dead por ejemplo que no gusta nada soy un fan prácticamente fanático de de after hours dejó que maravilla eh

Voz 0313 43:30 hoy en la última está mal esta tarde hemos estado aquí en la en la ventana con el director del Cervantes el director de la RAE porque se van al Congreso Internacional de la Lengua Española la la próxima semana en Córdoba en Argentina tú tienes un verbo Horario en en ABC que es un diccionario satírico cuál ha sido lo cual es la palabra

Voz 1831 43:46 no lo recuerdo porque las entregó al di

Voz 11 43:49 sí quizás sea no sé si la vive la de ayer es escuchar la definición es parar de hablar escuchar es parar de hablar

Voz 0313 43:58 ah pues yo te la compro pues te la compro directamente Rodrigo Cortés muchísimas gracias