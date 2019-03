Play Basket: Buscadores de oro (18/03/2019)

Voz 1 00:00 play Basque Francisco José Delgado en Cadena Ser punto com

Voz 0699 00:36 a todos aquí estamos somos nosotros bienvenidos al brama número veintitrés de la décima temporada de Play Basket o lo que es lo mismo bienvenidos a un tiempo dedicado al baloncesto en estado puro Puerto Rico Túnez Irán esos son nuestros rivales en la primera fase del Mundial Italia Serbia apuntan a serlo en la segunda pinta que Rusia o Argentina pudieran ser nuestros cruces de cuartos y lo vamos ganando todo y los americanos también no nos daríamos con Estados Unidos hasta llegar a la final ese es el cuadro que se nos ha quedado tras el sorteo del fin de Sara en China para el Mundial que se disputará entre el treinta y uno de agosto y el quince de septiembre en unas fechas en donde la selección visitará cuatro sedes irse pegaría un empacho de partido para luchar por medalla esta es la valoración así a bote pronto de nuestro seleccionador Sergio Scariolo

Voz 1898 01:23 bueno el sorteo ha propuesto un grupo bastante asequible los rivales son de de medio nivel no son rivales imposibles pero tampoco son rivales eh sin experiencia o que no han estado nunca en una competición de esta de este calibre y tres equipos contra los cuales tenemos que jugar bien para para ganar luego la segunda fase hay un cruce complicado con eh el previsiblemente Serbia que mi opinión es el poco el segundo Coco no del del del mundial tras Estados Unidos e Italia que con todos jugadores NBA Euroliga seguramente presentará un equipo muy competitivo así que aunque de momento el interés hacia los rivales relativo hoy es el día de sorteo y hay recibimos esta estas noticias con con eh común nada recordatorio que dentro de de poquísimos meses estaremos otra vez compitiendo con la selección

Voz 2 02:38 contra grandísimos adversarios

Voz 0699 02:41 tanto que si competiremos contra grandísimos adversarios es verdad que Serbia se va a plantar con un equipazo pero para ser Mevel hay que ganar a todo lo buenos que fuimos oro en Saitama Se nos han dado muy bien los europeos y regular los Mundiales y este Mundial lleva el premio de que los dos primeros europeos consigan clasificación para los Juegos de Tokio así que estamos para poca bromitas desde hoy empiezan a cobrar fuerza ya los debates de elegir no se entre Mirotic Ibaka de cuantos de las ventanas caben cómo será la confección de la lista y lo vamos a hablar con la que podría ser la mano derecha de Scariolo en esa competición

Voz 1 03:17 el Mundial marca el programa como

Voz 0699 03:19 que marcará el verano un campeonato en el que quiere estar por ejemplo Niko Mirotic que de momento está con Pau Gasol en el mejor equipo de la temporada en los Bucks en la NBA y nos contaba desde dentro cómo se gestó la llegada de su compañero mil Wu

Voz 1627 03:31 ni en los mejores sueños pensaba que todo iba llega a luego

Voz 3 03:35 y ella no lo llevo una

Voz 4 03:38 me alegría eh sí

Voz 1627 03:40 que os qué pasa entonces yo pongo un poco pesado ya estaba aquí hay que pasa te viene Salgado veinte

Voz 4 03:49 a mí no me dejó

Voz 1627 03:51 alega que estoy saliendo de vivir otra experiencia otra etapa

Voz 4 03:55 muy importante me querer mira

Voz 0699 03:57 dicho luego les vamos a escuchar más y repasaremos la semana de la NBA con sanción hay Ibaka acelerón de Warriors entrenamientos nocturnos de Luka Doncic y corte de Isaiah Thomas con los Nuggets como datos que pueden llamar un poquito más

Voz 1 04:10 se lo más próximo

Voz 0699 04:12 el Real Madrid ha definido que la posición de base el año que viene la va a reforzar ya antes de que el mercado se ponga más por las nubes han caminado dos operación es la primera la del serbio Milosevic del Efes Pilsen para la próxima temporada adelantada por nuestro compañero de El diario As y colaborador de Play Basket Ricardo González y la segunda la de la perla del Zaragoza Carlos adelantada por nuestro compañero Ignacio Ojeda en la segunda quedaría cedido al hotel en en el equipo aragonés un año en ambos casos haya acuerdo con los jugadores de y charlar un contrato por dos años de lo hacen por cuatro pero faltan los acuerdos con los clubes Ivor cierto y entre tanto el mánager general de Houston Rockets se daba una vuelta por Madrid para ver desde la grada de nuevo a Sergio Llull me da que no se conformaría con verlos detalle luego juntamos más os cuento ya que esta semana tenemos doble jornada de Euroliga que tenemos tres de cuatro equipos en la lucha por el Top ocho el que nos ha metido en esta lucha es el Gran Canaria que ha puesto a Pedro Martínez a dirigir al equipo con lo que serán tres Los entrenadores esta temporada de Herbalife Gran Canaria de momento ha ganado los dos partidos con él en el banquillo en la Eurocámara se hemos quedado sólo con Valencia y Andorra en la competición porque se nos ha caído en el camino Unicaja ante Alba Berlín y los españoles van en las semifinales por lados opuestos del cuadro lo peor es que el presidente de la Euroliga ya ha dicho que la victoria de un equipo español en la Eurocámara daría opción a cinco equipos en la Euroliga la próxima temporada con lo que el lío de fondos si pasara eso ya se empieza a intuir un que ya que paralizó el que tienen en Grecia este fin de ese debía haber jugado el derbi entre Olympiakos y Panathinaikos el Olympiacos dijo que no jugaría Chile ponían árbitro griegos ya amenazó incluso con dejar la Liga Griega y apuntarse a la Liga Adriática la liga griega puso árbitro griegos Olympiacos no se presentó le vieron el partido ganado al Panathinaikos por cero veinte que ha dicho que si Olympiacos se va la Liga Adriática ellos también piden jugar en esa Liga vamos con comportamientos de este estilo uno duda de que Grecia en algún momento haya sido la cuna de las nuestra civilización así que la actualidad de baloncesto pasa por Grecia por Estados Unidos por China obviamente por España en donde nuestra liga los trabajos han puesto de acuerdo para presentar esta semana en la clasificación ganando casi todos los que estaban en problemas el problema se ha visto tan grave en Breogán que ha perdido que han definido destituir a Nacho Lezcano intentando que el problema no sea mayor así que Lezcano ha sido destituido como entrenador del Ebro lo que no va a ser un problema contarlo todo ordenamiento y bien con el mejor equipo de expertos de baloncesto de España ya digo de España de Europa que digo de Europa de del mundo metidos Klum podcast con la impresionante coordina son de Marta Casas con el impresionante manejo técnico de Alfredo Moreno empezamos el programa por el impresionante crack que es Antoni Daimiel

Voz 1621 06:57 hola soy mala sol son muy fuerte a todos los aficionados a Play Basket en la Cadena Ser

Voz 0699 07:02 Jones llamó El Rincón de Daimiel en una época llena Alfredo Moreno que se debería llamar Las Tablas de Daimiel pero claro yo creo que eso sería poco originales podemos llamarlas Daimiel tiene muchas tablas pero ya quedaría muy humorístico en fin Antoni Daimiel muy bueno esto qué tal Pacojo cómo es oye con qué te quedas de los vividos en los últimos siete días

Voz 5 07:24 pues mira con algo reciente porque me tocó comentaba el partido

Voz 6 07:27 sí bueno me me gustó mucho hacer

Voz 5 07:30 incluso lo he puesto en redes sociales el el partido de ayer entre mil final

Voz 0699 07:35 quedan dos aspirantes eh

Voz 5 07:37 al título de la NBA podríamos decir y por supuesto a al título de la Conferencia Este hizo un partido pues que oye en este momento de la temporada yo que además volvía tiene una semana de parón de vacaciones

Voz 0699 07:49 The Very ver un partido de temporada regular que

Voz 5 07:52 que acaba con ese resultado ciento veinticinco ciento treinta con un último cuarto que tuvo un parcial de cuarenta y tres cuarenta y uno pero muy competido muy luchado y bueno con con dos jugadores es superiores no lo que van a dominar el baloncesto mundial en los últimos los próximos diez años no como antes un como Embid fíjate que que Embid se fue a cuarenta puntos quince rebotes superó los cincuenta un pozo un duelo tremendo se marcaron entre sí

Voz 7 08:18 algunas veces siendo un jugador interior

Voz 5 08:21 de otro jugador más exterior bueno un partido lleno de intensidad que no parece no que responda a ese tópico a veces malintencionado de que en la NBA no se defiende poco se juega poco todo se decide en los dos últimos minutos la temporada regular no vale para nada todo eso pues lo desmintió un solo partido este que te digo de Milwaukee Filadelfia

Voz 0699 08:41 es verdad que venías de cargar pilas y es verdad que partidos así las descargan la verdad es que las cosas como son oye quién te parece el personaje de de la semana así puedes quedarte con uno que siempre

Voz 5 08:52 me quedo me quedo porque aquí claro no voy a ser original pero yo siempre agradezco que que en una competición como Liga Endesa como la ACB o en competición europea pues allá actuaciones individuales como la de Ascó

Voz 0699 09:06 no es un jugador del UCAM Murcia

Voz 5 09:08 es un jugador pequeño eléctrico que que bueno pues fue capaz de hacer esos treinta y ocho puntos cuarenta y ocho de valoración ocho de diez en triples en veinticinco minutos de juego eh fíjate que bueno pues si se jugará como se jugaba antes treinta y tantos se podía haber ido a una cifra prácticamente histórica luego también es una reivindicación no por darle una vuelta de tuerca más eh porque has que ha Booker es nacido en Inger el famoso barrio de Los Ángeles es el barrio donde jugaban los Lakers en los ochenta no en el Fórum de Ingles Bud mi eh hay jugadores como Paul Pierce como Reyes y uso Byron Scott pertenencias aquellos Lakers de los ochenta nacidos en ese barrio que luego cuando les preguntas a ellos no sé si será eh cosa también de buques Le podrá preguntar a algún compañero de la en Murcia pero ellos te dicen yo no soy de los Angeles soy de Inger no como que es algo especial no ya a nivel de baloncesto desde luego no estos GT nombrado no ha habido grandes estrellas más desde desde ese barrio ha sido un barrio con baloncesto de la calle callejero muy importante pero ha costado que llegaran grandes estrellas

Voz 7 10:14 bueno o a profesional jugadores muy importantes

Voz 5 10:16 si esta es la lista corta de los más importantes ya que a Booker pues que empezar a reconocerlo también

Voz 8 10:22 como Ecuador principal de interés vale pues como todos los

Voz 0699 10:25 aprendo algo nuevo aprendido que es como echar de Vallecas quiero decir que Beckham como está muy mal y que no recomiendan no perder no sé los próximos siete días Toni bueno tengo

Voz 5 10:37 yo sí tengo la agenda llena porque además me llega el Mail de producción con los partidos de la semana siempre es interesante pero también me ha llegado un Whatsapp de la Cadena SER diciendo que que a ver si podía participar y por supuesto que puedo y encantado en el Real Madrid Barcelona en el clásico de del domingo de Liga Endesa y creo que es el foco principal no hay partidos importantes de Euroliga me parece que el Barcelona juega contra el Milán

Voz 0699 11:04 sí que es un partido muy importante

Voz 5 11:07 muy del definitivo diría yo para las posibilidades de uno y otro equipo

Voz 6 11:10 pero me quedo después de lo que pasó en el último

Voz 5 11:13 a enfrentar esto por supuesto con ese Real Madrid Barcelona

Voz 0699 11:16 ha traslada la encuesta a la vista del sorteo del Mundial de China como crees que quedará a España en el próximo Mundial nosotros hemos puesto cuatro de alternativa porque es Twitter sí pero te dejo salir de convencer Medalla de Oro Medalla de Plata semifinalista cuarto finalista

Voz 5 11:30 pues como me gusta afinar bastante voy a decir semifinalista y y creo de verdad que España va a llegar a las semifinales pero tengo más dudas de que puede pasar a partir de ahí así que más que mojar menos oro plata voy a decir semifinales

Voz 0699 11:46 me parece estupendo gracias Anthony ya pensaremos en nombre de la sección

Voz 5 11:50 hemos quedado en un placer como siempre

Voz 0699 11:53 sí pues a preguntas de la voy a trasladar a nuestro primer protagonista en esta no la del nombre de la SER es de Daimiel sino cómo piensa que va a quedar España en el próximo Mundial de China

Voz 9 12:02 hola Sergio Scariolo un saludo para los oyentes de Play Basket

Voz 0699 12:07 bueno pues a estas alturas de podcast ya os conocéis seguro cuál es el camino de España hacia las medallas de el Mundial de China pero hemos querido tratar de analizar el torneo y hemos sacudido un hombre que es medio amigo de Play Basket y sobretodo miembro del cuadro técnico de Scariolo podría estar con España en la selección en el Mundial eh

Voz 4 12:26 Luis Guil muy buenas tardes hola buenas tardes qué tal impresión te deja el torneo así ya con un calendario configurado bueno como yo lo Jorge no

Voz 10 12:36 tampoco yo creo que en primer grupo

Voz 8 12:38 asequible cualquier rivales fuertes no sólo porque sea el más afectado más a Puerto Rico a Irán y atunes de la primera fase una cosa importante que los resultados vale para la siguiente fase no entonces desde el principio te estás jugando mucho

Voz 0699 12:52 bueno porque voy a pasar una segunda fase

Voz 8 12:54 a ver las caras del resultado con el clasifique contigo

Voz 0699 12:59 ahora empieza el trabajo de verdad quiero decir desde el día de hoy ya todo hasta que llegue el Mundial no

Voz 8 13:06 sí porque yo creo que además pues bueno también unos equipos de la primera fase no son tan conocidos yo creo que también el conocimiento y escribir sobre estos equipos es más complicado a veces no que con los otros equipos que son jugadores mucho más conocidos

Voz 0699 13:18 Irán Puerto Rico Túnez es verdad que no vamos a descubrir América la primera fase es una fase asequible Luis

Voz 8 13:25 sí claro es una pasa asequible con con rivales al final también miras no al gracia no por delante China parece a veces no te pues los nombres a veces no no consideramos a esos equipos luego vemos todos bueno pues entonces africanos es más físico cada vez ando más pero es verdad que es una farsa

Voz 5 13:43 pero también con lo que te acabo de decir no con la importancia

Voz 8 13:46 de clasificar con el cien por cien de las victorias porque la siguiente fase esa victoria

Voz 7 13:51 a contarlo

Voz 0699 13:53 en la siguiente fase sí que se nos ha complicado un poco más de lo que yo preveía por los cruces porque si todo va normal Serbia e Italia Seasons selecciones complicadas más serbia pero tal ya también tiene pinta de que va a llegar muy buen equipo al Mundial

Voz 8 14:09 lo acaba de decir tú Serbia es uno de los favoritos no entrar ahí entre los cuatro mejores equipos del Mundial no es una selección muy potente se va con todos los jugadores más y luego Italia si suma no Delia Sara haciendo muy buena temporada junto con los equipos de un equipo muy muy competitiva

Voz 0699 14:28 me pongo a Serbia casi a la altura de Estados Unidos ha dicho ser yo

Voz 8 14:33 no me extraña porque al final el sumando todos los jugadores que tiene con un equipo potencialmente de los que poder frente a Estados Unidos por eso te decía que lo entre los cuatro equipos que por físico por táctica técnica porque a los jugadores por experiencia aportó junto es de los equipos que yo creo que puedo hacer frente perfectamente en unos años

Voz 0699 14:52 si servía está más o menos a la altura de Estados Unidos a qué altura estamos nosotros Luis

Voz 8 14:56 pues yo creo que la altura en Serbia no es verdad es que decir yo creo que España siempre va a estar a esa altura no de poder competir contra cualquiera y bueno ir paso a paso pero yo creo que que mirando de frente a cualquier rival incluyó servía incluido Estados Unidos quiera para intentar ganarles siempre es no creo que España N S prestigio esa a jugadores dentro para poder

Voz 0699 15:18 estamos un poco haciendo castillos en el aire pero si todo fuera normal si fuéramos ganando los partidos evitaríamos a Estados Unidos hasta la final que ellos hubieran estuvieran haciendo lo mismo lo cual es una muy buena noticia no

Voz 8 15:30 bueno yo creo que también es el trabajo de también de las ventanas y todo lo que esté España anterior comensales también pasa ahora tan importante no sólo clasificar sino clasificarse seguir siendo la segunda del ranking mundial en la clasificación por detrás sobre Estados Unidos para en un momento hace sus deberes pues con el objetivo claro y ambicioso que tenemos todos de jugar una final presidenta de la capital

Voz 0699 15:52 ya seis haciendo todos hincapié en que es muy importante en la primera fase arrastrar las victorias pero es verdad que es importancia es importante porque en los Mundiales y bueno y también en algún Eurobasket no hemos empezado muy bien tradicionalmente últimamente

Voz 8 16:06 bueno pero yo pero con el cambio de sistema de competición también cambia el chip no yo creo que antes te podías entre comillas ir poniendo a tono en la primera es la primera fase es mucha hubiera sabido mundial esas clasificaciones de las que clasificaban todos importaba el orden de clasificación pero luego al final pero no jugar todos los cruces de octavos de cuarto no entonces yo creo que ahora cambia esto la haber una clasificación pues grupos de arrastrar los resultados está claro que el chip las alarmas saltan para decir que cada partido es importante desde el primer día

Voz 0699 16:35 mirando los grupos ayuno que es el H que es una bomba e Lituania Senegal Canadá y Australia en complicarse la vida desde el principio si Castro ahí

Voz 8 16:45 sí también como tú dices el de la muerte no lo importante también es la segunda fase no porque como tú dices puede ser un grupo fácil pero luego al final pero en cuanto cuanta que tenía entonces dijo caso como tú has dicho que clasifique hemos tanto Serbia e Italia como España se queda fuera de los cuartos de final ya directamente

Voz 0699 17:03 sí y también te estás jugando a la vez

Voz 8 17:05 la clasificación para el correcto

Voz 0699 17:07 son los dos él nos das cuando las cosas

Voz 8 17:09 hasta estás jugando con dos cosas no y ahí está dejando a uno europeos potente fuera de los ocho primeros le del Mundial no

Voz 0699 17:16 el Mundial está lleno de trampas ya está lleno de premios quiero decir que las trampas son por todas partes arrastrando resultados con cruces complicados en segunda fase y los premios son que si quedas entre los dos primeros europeos en el caso de España para explicarlo tenemos el billete para los Juegos Olímpicos si no ese billete se complicaría hasta la extenuación se nutre en un preolímpico Elvis

Voz 8 17:37 sí mucho porque sabes que clasificaría a los cinco siguientes para un preolímpico ahora que el final de todas las selecciones que van a esa preolímpico clasifican cuatro nada más saber al final no clasificar directamente es pregunta amigos muchísimo más complicado para ir a Tokio dos mil veinte Entonces yo creo que ahora mismo pues eso estás jugando dos cosas a la vez bueno pues el campeonato y otro con la clasificación para las Olimpiadas

Voz 0699 17:59 de tal manera pasito a pasito primero por el Mundial más allá de Serbia más allá de Estados Unidos en este análisis que fijo ya tenéis en la cabeza que selecciones ves que van a estar ahí partiendo el bacalao

Voz 8 18:14 bueno yo creo que Francia no que que lo ha con Grecia ha dado Australia al final es que yo creo que es va a ser mundial que todo hay que esperar un poco a poco también aquí a ver qué jugadores van no como siempre no sé yo creo que es fundamental no que jugaba el despacho sabíamos que con España siempre todos los juegos tanto la disponibilidad reír no con la selección pero a ver qué jugadores van van todos los jugadores lo que va a ser un Mundial muy abierto con yo veo con muchas selecciones cuando se compasión hacia meterse entre esos cuatro primeros

Voz 0699 18:42 hablaba antes de lamentar de las ventanas de lo que ha supuesto las ventanas en el ránking FIBA de clasificación para España el descubrimiento entrecomillas una nueva generación también de los nuestros pero ese mundial por las ventanas ya también ha pasado factura no va a estar Eslovenia que es la campeona de Europa no está Croacia no está en México quiero decir eso es ya han dejado las primeras víctimas en el camino

Voz 8 19:02 sí Letonia no también que el señor ejemplos eh yo también estaba nuestro grupo no sé si tiene el jugador de jugadores NBA recupera última también a una selección a tener en cuenta de que podía darle sustos cualquiera con ese con otros jugadores no de tanto talento que tiene con lo cual al final yo creo que el trabajo yo creo que lo Sergio duración con esa selección que hizo en Benavides

Voz 6 19:27 paralela poco a la selección dicho

Voz 8 19:29 estar en la competición oficial y que yo creo que para empezar con buen pie las películas ventanas puedes hacer el camino más fácil de clasificación que no ha sido nada fácil

Voz 0699 19:37 que ha sido uno que a pesar de todo

Voz 8 19:39 son los dos partidos casi hasta la última ventana hemos estado jugando lo la clasificación

Voz 0699 19:43 tener mucho curro porque ya no sólo ocurre lo de mirar a las selecciones sino de configurar la selección española que ese es un un trabajo muy bonito pero es que hay jugadores para hacer dos selecciones Luis

Voz 8 19:54 eso es lo que me ha escrito de la boca porque pitos

Voz 4 19:57 por qué poquito no que al final tengamos una

Voz 8 19:59 la selección no y unos jugadores que todos los quién y la selección de todas tienen estar bueno se resisten al problema de decidir qué doce son las mejores no para defender nuestros intereses el próximo Mundial pero la verdad es que también con el trabajo hecho las ventanas pues hay jugadores que no dado adelante bueno poder tener más para elegir no yo creo que eso es un problema bendito problema y que Morita trabajo pueda tomar esa decisión no

Voz 0699 20:23 no estamos por ejemplo ante la última gran cita de de Pau Gasol tú que crees o la última gran cita fue desde los Juegos Olímpicos o con Pau Gasol no se sabe dónde estará

Voz 8 20:34 acaba de decir yo creo que nunca no no yo creo que les recordaban el partido que en semifinales contra Francia no como cada vez que claro la selección da un paso más no hay como es el líder un equipo yo creo que Pau se retirará cuando adquiera porque yo creo que tiene baloncesto jugar de forma inteligente de jugar el juego hace que pueda estar mucho tiempo en Cannes pero la verdad que bueno como todos vamos aunque en años y se va acercando y bueno yo creo que el seguro como ha dicho me declaraciones tiene mucha ilusión por las primero por intentar ganar este Mundial por jugar una final está ya en los Juegos Olímpicos

Voz 0699 21:07 está claro que en una selección donde está Pau Gasol el líder es Pau Gasol

Voz 8 21:11 bueno yo creo que es el líder casi una selección esté al cine al equipo donde está vale yo creo que lo que está claro que grandes expresa al reloj lo escucha por ese carisma de liderar ahora mismo no es un jugador que no estaba jugando tanto pero yo creo que es puerta un liderazgo dentro y fuera de la pista para ayudarles estoy tan cerca lunes no llegara esa experiencia lo demás esa ese conocimiento para indicarles cuál es el mejor camino no para gamers Lillo no la verdad pues lo mismo con la selección lo creo que él es el que ha guiado hasta la selección del que sale como es el camino y cuando se todas las cosas por dónde hay que ir a intentar no volverlos enderesar y conseguir el mejor resultado pues

Voz 0699 21:47 en la entrevista se en los caminos de España y Estados Unidos se entrecruzan tantos que eh tenemos a amistosa el dieciséis de agosto que además ya ha despertado tal expectación que parece un partido oficial en donde no jugará Luis

Voz 8 21:59 bueno yo creo que los españoles los sondeos se han convertido en en el partido con mayúsculas elecciones no ahora mismo no entonces yo creo que es un espectáculo que yo creo que nadie va a querer parecer dijo habló en Estados Unidos también esta generación pues ese partido allí yo creo que merece bien merece también entre comillas ese partido no como colofón a toda esta trayectoria en los últimos años los que amigos jugando a esos partidazos es que todo recordaremos no Pere Navarro de Estado de rugby no Ricky jugando contra contra Estados Unidos si el partido ha además espectacular no solamente ya en cuanto a jugar

Voz 11 22:34 si los resultados obstáculo que vieron dos cosa

Voz 8 22:37 yo creo que vamos a quemar a volver a hablar no en el próximo verano yo espero que sea un aperitivo no sepultadas ojalá en una final no

Voz 0699 22:45 en tanto que sí ha dicho Kobe Brian que ya es alguien en esto que no les extrañaría que este año no ganara el campeonato Estados Unidos

Voz 8 22:54 es que yo creo lo que ha dicho Sergio no que ganar a Estados Unidos yo creo que cada vez hay de otros equipos que ya no solamente España porque antes parecía que solamente era España la que podía plantar cara a Estados Unidos yo creo que hay varios equipos capaces de plantar declara no está en Francia no con el físico Le Petit él está dicho serbio no nuestra Liga que hay muchos equipos que yo creo que pueden jugarle de tú a tú Canada en un futuro un equipo increíble y cada vez va sumando más jugadores a jugadores de muchísimo talento eso al final ya no comerte

Voz 11 23:29 en un monopolio y ningún vino no España

Voz 8 23:31 con EEUU yo creo que cada vez entran más equipos con posibilidades de católica entre los míos

Voz 0699 23:36 te concluyó con una a nivel personal y tú has trabajado en categorías inferiores con con la selección asestó en la ACB te has tenido incluso quiera Venezuela a ganarte la vida pero que significaría para poder estar en eh el Mundial de China

Voz 8 23:49 te iba a decir la palabra todos no significa eso que el suelen estar en la selección española con estos jugadores que el significado todo para nosotros un seleccionador me quedó como Sergio no que para mí pues es un referente mío en el baloncesto es lo que he aprendido tiempo yo siempre lo he dicho hice varias temporadas viéndole entrenar con lo cual para mí pues es todo significado poner está en la competición a ver con los mejores jugadores y con tu país más quieres

Voz 0699 24:17 pues posible algo mejor no elegimos mal nosotros los comentaristas eh y hay comentaristas que aspiran a la alcaldía de Madrid otros comentaristas que tienen a los equipos a punto de ascender a la Liga ACB hay otros comentaristas que van a vivir el Mundial en primera persona así que no tenemos mal ojo en eso sino lo decimos nosotros quién lo parece el Luis decir muchísimo venga muchísimas gracias por por el análisis ah y un abrazo muy grande gracias poniendo luz sobre lo que ha sido la noticia de las últimas horas el sorteo del Mundial de baloncesto que para España como sabéis en la primera fase nos empareja con Irán con Túnez con Puerto Rico que en teoría va a ser el rival más complicado de los primeros contra los que tengamos que jugar buen Torrico hay un jugador de Movistar Estudiantes Movistar Estudiantes esta pasado fin de semana jugó en Barcelona lo unimos todo Javier seis os dan un protagonista dar Xavi muy buenas

Voz 12 25:12 bueno pues aquí Zamora efectivamente Pacojó conllevan Clavell en qué tal saludos ahora cómo estás este sábado se hacía el sorteo del Mundial eh tú juegas con Puerto Rico estáis en el grupo de España como es el este sorteos bueno a tener una bendición así porque esta oportunidad a Segundo nuestro como un equipo una potencia del mundo no estará con España creo que según la mejor del mundo coger a los bonos son no son pase de cualquier cosa puede pasar me entiendes igual duro y a son los más ahora en el sol que a esto será tú crees que entre Puerto Rico vosotros estaréis los dos porque Irán pero bueno nunca te puedes fiar de nadie no no no no te reconocía el de de a años que saque a cabo tienen quiere jugar duro competir los cuarenta minutos hay tratar representar a tu país en el que tú pueda es que estará Barea o no vayan a tiempo sí ETA no está tenemos que prepararnos como sin Akhtar ha yo confío que tomará la mejor decisión a ya le ha superado me lo mío iba capitán del equipo pues si está pues mira perfectos y no puede tenemos que bregar con lo que tenemos a snacks explanada cómo estáis eh nada creo que tenemos la herramienta para poder eh llega el deban para todos los aficionados españoles de Puerto Rico en este momento qué nos puedes decir de tu selección tenemos vamos a empezar por Brann nuestro pongáis su pues bueno supera explosivo a Kraft ICOM movimiento lo de afuera a Cuba con mucho corazón a un lado estoy yo con mi primo David o altas un gol muy bueno a juega duro porque a Defensa actos pero que comer dos metro claro a han en la tres tenemos a John Hall han podido con la envié súper Atlético supe del buen compañero de equipo en la cuatro seguir Sánchez del veterano de me entiendes jugón de Juan Soldado Kobe Bryant día el cinco a esperamos atraer Davis buena envíe a ir allí pues tenemos bancos Abel Mujica un jugador con mucha energía jugado el que me ayuda mucho en los huecos pero ha pues el mil manos Liberto Clavell que como los que corren la familia que tiene a Motta fuera

Voz 0699 27:37 ah sí

Voz 12 27:39 el pasado muy poco por tanto será un buen equipo para plantarle cara a los Gasol y compañía no

Voz 13 27:44 eh ya estamos hablando de

Voz 12 27:47 entre los países de leyendas pero al fin al cabo ningún puerta que no nombre tiene de la camisa estamos representando el que está de frente y conductas representando el teniente al otro lado tu va a dar el cien por ciento para afgana es bueno muy bien muchas gracias y mucha suerte

Voz 0699 28:04 bueno la sorpresa la deseamos después del partido de España pero bueno size ha estado políticamente correcta mundial analizada desde el aspecto técnico creo que lo vamos a acabaran de analizar desde el aspecto periodo

Voz 9 28:14 hola soy Pedro Martínez saludo para los oyentes de Play Basket

Voz 0699 28:20 yo no donde se no sé dónde está claro saludos Mareta casas porque hay saludos que yo los tengo olvidados que de repente aparecen lo claro aparecen justo en la semana que Pedro Martínez ha afirmado que sea bueno va en la lanzamos ya mismo lo más cercano del baloncesto de Liga Endesa con el sorteo del Mundial y lo primero pronósticos como del Mundial vamos a hablar un monto nato le voy a proponer a los expertos un test rápido de estos que es que siempre recuerdo lo mismo siempre dice Antoni Daimiel porque los del baloncesto se nos hacen los test ya los del fútbol nunca se le piden pronósticos bueno no lo sé pero es verdad que es así Barcelona Javier muy buenas hola buenas qué tal Madrid Miguel Martín Talavera muy bueno qué tal buenas donde quiera que esté en lo alto de buenas madres momento qué tal muy buenas la selección favorita para ganar el Mundial no Estados Unidos da difíciles España es largo

Voz 11 29:09 yo la verdad es que se que el letrado que querer Estados Unidos

Voz 0699 29:13 vale selección tapadillo para el Mundial el halo Grecia tala España en Saisó Argentina quién será el líder de la selección española tala Scariolo en Saisó Marc Gasol el halo sólo puede ir uno Mirotic hoy Ibaka Saisó tala

Voz 1576 29:41 el que a Scariolo

Voz 0699 29:43 no vale no vale no te voy a mojar más

Voz 1576 29:48 a los hermanos Gasol entendemos miro

Voz 0699 29:51 bricks y el halo vale

Voz 11 29:53 pero

Voz 0699 29:54 y qué posición creéis lógica que se le pida a España en este Mundial Saisó Podium mensual entre los tres primeros tala primero

Voz 11 30:03 Lalo llegar al cruce de la medalla

Voz 0699 30:06 vale perfecto bueno yo creo que como test así rápido la cosa ha quedado bastante clara ya vemos cuál es la exigencia de la presión de cada uno hacia la selección fuera del Mundial voy a empezar muy raro Lalo se está apretando bastante la Liga por abajo eh

Voz 11 30:22 sí sobre todo porque las tiene que dar no no

Voz 15 30:25 no no entraba tal y como estaba viendo la dinámica del equipo que queda te cabecea todavía

Voz 11 30:30 sigue siendo casi no una quimera que lo siempre con

Voz 15 30:33 ha llegado el que fuese ganaron partido llamar recuperando con esa diferencia

Voz 11 30:37 el verás si tal y como está Calendario quedan jornadas por delante y los que se creían a salvo de cualquier tipo de de problemas de complicación pues estamos viendo cómo cómo

Voz 15 30:48 se está apretando muchísimo la cosa porque además hay equipos véase UCAM Murcia Herbalife Gran Canaria que parece que se han puesto las pilas y esto va va a generar hay muchos revuelve vamos a tener un final de Liga por abajo muy bonito eh

Voz 0699 30:59 no estoy para hacer otra Timoteo preguntaros de los equipos que lo tienen chungo a quién Weisz mejor no peor eh aquí en Weisz mejor de los que están ahí abajo en la zona baja de la tabla tala yo

Voz 1576 31:12 creo que una vez que termine la Euroliga hay con la llegada de Pedro Martínez yo creo que el gran caballo tira para arriba que lo ha pasado muy mal ha estado hundido ha estado medio muy abajo pero creo sinceramente que que no va a pasar apuros al final me Lalo

Voz 0699 31:28 no se así Booker XXXVII punto con UCAM Murcia lo digo por si te siempre la referencia no

Voz 11 31:34 creo que me repito pero yo creo que que este equipo sabe que el camino pasa por mejorar los números en ataque porque en defensa sí que había hecho grandes actuaciones pero mira mira la llegada de Pedro Martínez lo que ha supuesto en defensa para que el partido que abajo cuando las cosas hay nervios que obviamente mucha presión mucha tensión hay mucho en juego y demás en ataque ese pueden tener vía volvía menos acertados porque a ver

Voz 15 31:59 que exista ese exceso de motivación te puede pasar factura pero en defensa

Voz 11 32:03 no puede haber días malos cuando te estás jugando la vida

Voz 1576 32:06 que la presidente puede te puede temblar la muñeca Hay no estar acertado pero para bajar el culo para pegar para estar abajo ahí no tienes que estar en el Clínico menos más nervios hay tienes que estar muy metido tener claro que tiene que hacer y cómo hacerlo

Voz 0699 32:19 de todas maneras está la presión como está Nacho Lezcano ha caído hoy es Xavi como entrenador de Breogán eh

Voz 1982 32:24 sí sí no mira yo lo que voy a hacer pago volverla a las seis

Voz 1576 32:28 otro

Voz 0699 32:31 el a esto esto lo tengo que apuntar vale

Voz 1576 32:33 yo digo yo digo que es que además lo tengo claro

Voz 1982 32:36 porque las dos las dos plazas de descenso será van a jugar entre Deco Breogán in Fuenlabrada

Voz 0699 32:43 Breogán Fuenlabrada creo que soy

Voz 1982 32:46 a jugar entre estos dos vale sexo más

Voz 0699 32:48 hacia

Voz 4 32:49 con con lo que te digo una cosa lo como con lo cual estos equipos respira tranquilo hijo diciendo

Voz 1576 32:57 pues pues cuando iba a preguntar por la parte baja tabla equipo vemos que ha dicho no el peor o quién lo tiene peor la A6 Omán CIA coincide mucho con la Talamanca sea iba a decir lo mismo se bueno pues mira

Voz 0699 33:09 el amante que van más o menos poco por el mismo lado quiero preguntaros cuanto lo puede pesar la Eurocup equipos como Valencia y Andorra en este tramo de campeonato Xavi

Voz 1982 33:18 bueno a Andorra mucho yo creo Andorra mucho porque además tienen lesiones y aunque tienen mucha ilusión y muchas ganas pues lógicamente claro en la competición ya en pie ya ya de hecho en la última jornada Ibon Navarro ya ha dicho que que a pesar de que estuvieron bien de de de cabeza pues que empiezan a anotar lo porque es una plantilla corta no el Valencia bueno yo creo que a la larga también es que si tú vas avanzando claro premios muy grande en la Eurocup eso es es irá a la Euroliga del año que Mena a ganar un título entonces claro vas a tope no hay luego pues puede sufrir y yo creo que van a sufrir los dos tropas así

Voz 0699 33:56 no yo creo que además en el caso

Voz 11 33:59 hola ni un poquito menos porque además tienen experiencia sobrada de de compatibilizar y además con con notable éxito las dos competiciones en en Valencia aunque la Liga porque ya hemos dicho que pues que el equipo si eres vente quiere estar en esos puestos que dan derecho lo ha peleado eliminatorias por el título pero que el los juegos la cesta de los impuestos medida

Voz 0699 34:19 tal Darío fuera de los dos jugadores más mejora dos nacionales este año

Voz 1576 34:24 si no lo demás mejorado Si son dos jugadores que para mí aparte de mucho talento son muy inteligentes y aprovechan sus oportunidades sobre todo en el caso de de Yusta porque Venezuela evidentemente juega ahí es parte importante a pesar de juventud del estupor porque por cómo está confeccionado el equipo pero en el caso de Yusta que muchas veces es un hombre que se queda fuera de de las rotaciones que se crea fuera de las listas de los ahí llegar a firmar el partido que hace el otro día saber que cada vez que le en oportunidades Pablo tiene que rendir en un transatlántico como es el Real Madrid me parece que es de un mérito tremendo que demuestra pues lo que lleva demostrando este chico desde que era niño oí me da los primeros pasos de baloncesto que es un jugador muy importante muy interesante y que tiene un buen futuro

Voz 0699 35:10 ya lo han momento análisis y primero vamos a escuchar al protagonista esquife hace gracia porque eso es lo que dice el gordo claro primero vamos a escuchar a la protagonista he luego analizamos la declaraciones Svetislav Pesic ayer tras el partido entre el Barcelona y el estudiante

Voz 8 35:25 pero desde luego estoy aquí entrenador no he visto perdona está voces visionados y un mensaje para todos que juegan para el Barça el momento si ellos quieren ganar títulos ganar partidos palado si esperan a puedo de nuestros aficionados y sobre todo talado grana lleno Els tiene que jugar baloncesto no estoy contento estoy contento con la decisión con un equipo que tiene carácter con un equipo que tiene todos con esa no tenemos oportunidad ganar Juventus innovadora in impactado lona para ganar partido en Badalona con este este Jobs como como teniamos primero en hechos de partido veinte puntos para alimento

Voz 0699 36:24 al Saisó muy feliz quiero decir no se les veía en la rueda de prensa si no estaba muy feliz en la rueda de prensa como estarían El Vestuario macho bueno pues

Voz 1982 36:35 mira fueron veinte minutos de bronca pero bronca que se escuchaba en el hall una vez más del Palau Blaugrana con una anécdota incluida que es que se abre la puerta del vestuario porque no pensábamos todos que había acabado y los responsables de prensa también cuando estamos dentro vuelve a aparecer Pesic sigue con la bronca sin darse cuenta que está la prensa ahí no entonces nos dice a todos que salgamos El Vestuario tenemos que salir cinco minutos más de de bronca luego ya entramos a hablar con los jugadores que estaban para para hablar claro jugador después de la de la bronca que le había pegado todo por el primer cuarto el Barça estuvo seis minutos sin anotar un cero once Llum

Voz 0699 37:17 Díaz veintidós de final de primer cuarto

Voz 1982 37:19 se puso como una auténtica moto

Voz 0699 37:23 en la rueda de prensa posterior no es verdad lo que algo tendrá el agua cuando la bendicen y es verdad que Pesic carácter

Voz 11 37:30 tío no tiene todo el mundo es muy particular y con una personalidad muy particular con una salida que dejan fuera de juego al más pintado desde la prensa y los responsables de comunicación del Barça a estar el último prevista que sigue la actualidad del equipo y que es capaz de protagonizar momentos como el que conoce la Euroliga yo no recuerdo un entrenador

Voz 16 37:50 el segundo cincuenta y cinco de partido ya que eso pero eso

Voz 1576 37:54 que que que se ha vendido hoy hemos comentado como anecdótico como algo un hombre de carácter además hay igual que él está muy duro con sus jugadores porque no es también el primer cuarto creo que él debía estar el club hizo el club que no los tuvo todo lo contrario que salieron desde desde los despachos del baloncesto a pedir respeto para Pesic cuando se le ve que está tres metros dentro

Voz 16 38:17 el artista repente es gratuita inmigrantes también luego obvia bien claro luego claro que decir pepero escuchar después de que pasa eso

Voz 1576 38:24 pero el Barça y lo que no puede decir es que pide respeto para la institución del Barça y al igual cuando lo que tiene que pedir disculpas por la actitud de de pues en ese momento que a mí me parece un gran entrenador me parece uno de los grandes secretos de que el Barça haya reconducido Suu su camino pero evidentemente tú no puede pedir a Errejón a los jugadores que estás en tu derecho y luego no no hacer no haber hecho nada de autocrítica ni él ni el club después de lo que aconteció en Euroliga

Voz 0699 38:48 por cierto no sepa exactamente una cosa

Voz 11 38:51 el hay según qué perfiles de entrenadores con Pesic es una institución es un es un un entrenador con un espectacular no

Voz 0880 39:00 sin gallego adaptar el Luigi

Voz 4 39:02 estamos en ese partido lo vimos no lo echa caro se juntó el hambre

Voz 1576 39:11 no era imposible era imposible de todo lo que mi hija

Voz 4 39:15 ver imposible bueno imposible no porque aquí

Voz 1576 39:17 la Copa del Rey que es falda hasta mitad de la del campus volví otra vez a su banquillo pero es que en mitad de un de un ataque de un contrataque en meterse irse a por un árbitro cuatro es que no no quedaba otra cosa que echar

Voz 0699 39:29 no no había dormido mala siesta porque de verdad a los cincuenta y cinco segundos de un partido tan importante no haber no no hay muy bien por dónde cogerlo yo ya lo hablaremos luego con la gente de la Euroliga pero hubo sin sin desmerecer a Ricard Casas eh que me parece también muy buen entrenador estuve pensando cuando veía el partido que hubiera sido de el Barça en este partido con Pezzi dirigiendo al final a lo mejor es cuando más templado teniendo más capacidad porque el Barça sí que tuvo la oportunidad de llevarse un gran partido que hizo un gran partido en general contra el Fenerbahce en Estambul perdona Xavi termina tú

Voz 1982 39:58 no no solamente decir que la acción esta que estamos comentando ahora hay que decir que los árbitros la pusieron en el acta un anexo en el acta yeso puede ser vamos a ver si se confirma o no una sanción para pese a no creo que sea una sanción de partidos que Patxi será una económica pero puede haber una una sanción porque insisto aparte de reflejado en el acta hubo un anexo de el hecho de que Pesic pues se interpone dos veces en la en la

Voz 4 40:25 sí sí sí otra ceremonia

Voz 0699 40:32 bueno en fin voy a terminar con los los fichajes del Madrid en la posición de base con mis con alojen que son dos operaciones que hemos venido contando que ha adelantado nuestros compañeros que hemos podido más o menos confirmar no están cerradas las dos bueno de hecho no está encerrada en ninguna de las dos pero las dos están muy muy muy encaminadas os gustan las operaciones para el Real Madrid para ya mismo a lo zen para yo creo una temporada cedido en técnico y luego a mí

Voz 1576 41:01 en el caso de lo zen me recuerda mucho al caso de Llull en su día cuando lo fichan viene un equipo también de otro de otro escalafón parece que que viene para para el segundo equipo no termina se va a quedar en el primer equipo y luego al final si mantiene el talento que está demostrando ya hay que le ha llevado a ser uno de los nombres propios de la temporada yo creo que puede desde luego me gusta mucho yo creo que va a ser uno de los bases como te digo al final hay que tener un poco de suerte reconducirlo y tal pero yo creo que puede ser uno de los nombres propios de del futuro de la próxima década

Voz 0699 41:32 Lalo

Voz 11 41:32 si se construye yo coincido de Condal a seco se construye con jugadores de de calidad jóvenes en progresión y que y que sepan porque en este caso la columna vertebral de los grandes equipos si el corazón de los grandes equipos en la Liga antes a con jugadores nacionales no ha sido así y empezar ya a formar a ese jugador que tiene una proyección por cierto hay que escuchar el pop porque aquí debamos dar noticias en la edad otras cosas noticias noticias la damos aquí y creo que es un es un acierto y es una una posición muy importante

Voz 15 42:06 es una demarcación muy importante para los próximos años en en el Madrid

Voz 11 42:09 vamos a ver porque fuimos la OTAN Si ceden si dejan en L

Voz 6 42:13 tipo originadas dejan en

Voz 11 42:15 el secreto sobre la operación pero yo creo que es un jugador espectacular

Voz 0699 42:19 hay una cosa Xavi que aclara que el Real Madrid sin Luka Doncic les faltaba un base y esta temporada ha adaptado ahí tenéis

Voz 1982 42:24 el otro sí sí yo para mí son dos operaciones espectaculares yo creo que son muy buenas yo incluso creo que puede estar tranquilamente en el rostro es del del Real Madrid es verdad que también estaría bien cederlo un año y tal no porque para que se pudiera más pero me parecen dos operaciones realmente espectaculares que me da la impresión por lo que siempre lo digo de los vasos comunicantes puede escoger un poquito en el Palau eh porque porque aquí claro no se habla de que pueda haber pronto un cambio de ciclo pero para hacer un cambio de ciclo tienes que fichar rían sino es el que tiene el que domina el ciclo pues lo seguirá dominando entonces vamos

Voz 0699 43:01 a ver si nos cuesta un poquito sobre todo el tema de hacer a dieciocho lo intentó el Barça el pasado verano como lo intentó la universidad a mí sic veinticinco fichó uno más uno un año más otro opcional lo que no se ya soy sincero ese si la negociación de ese año opcional va a hacer que el Real Madrid tenga que pagar algo por la liberación de contrato de de mi sic pero bueno que con el jugador lo tienen hablado cuando ha llegado un acuerdo con el jugador

Voz 11 43:26 creo creo que de Valladolid vaya o no sé la cantidad

Voz 0699 43:29 bastante asequible me parece pero bueno echemos la semana que viene más vale

Voz 4 43:34 bien perfecto sería más formal hasta la costumbre

Voz 0699 43:41 bueno entonces podríamos hacer un último te hemos tenido es que más que una la cosa es que hay una noticia sobre es lo que me vaya nada pasado Marta que está publicando La Vanguardia pero como no lo tengo muy claro

Voz 1576 43:54 a Xavi e lo que está publicando es que el reto

Voz 0699 43:57 el Madrid podría perder la final de Copa el dos mil quince

Voz 1576 43:59 por los papeles de la Liga la Liga también la Liga y la Copa vale