"Le debo mi humor a Francisco Ibáñez"

Voz 0313 00:00 esta semana nuestra ventana de los libros se asoma un hombre como hijo pero las etiquetas no me gustan nada pero bueno es un tipo digamos irreverente hasta ahí llegaría bueno irreverente

Voz 1 00:09 sí músico también humorista

Voz 0313 00:14 convencido de hecho de que no hay nada más serio en la vida hay que el humor yo eso lo lo lo enciendo suscribo lo aplaudo acaba de publicar su primera novela se titula Pepita

Voz 1 00:23 la edita Destino la historia arranca así

Voz 2 00:28 los respire sobre esta página para un lector del siglo XXI es difícil soportar la cantidad de partículas de hollín suspendidas al paso renqueante y codicioso de una locomotora del siglo XIX

Voz 3 00:40 pase dentro de los vagones siente se los asientos de roble asome por la ven

Voz 4 00:44 te anilla montañas de escoria tendrán el detalle de transportar le al planeta rojo el lo que tarda en darse un garbeo en el tren Chechu de la historia

Voz 1948 00:53 acción niña observe las maquinas antiguas arrumbado los márgenes como caparazones de escarabajos del tamaño del tríceps apto oxidadas por el tiempo abocadas a su desaparición por la vía de la herrumbre silenciosa pipas cacahuetes caramelos Peta Zetas oiga llevo las Jude se mide a esa pareja de jóvenes amorosos que hacen ahí con esos cuadernos en el regazo esas cámaras colgando del cuello planes de futuro hablan de su felicidad a la orilla del mar no no interesante miremos al trovador Pablo Carbonell buenas tardes amigos buenas tardes

Voz 3 01:31 las qué tal bien estremecido por qué escuchando lo que has escrito eso le pasa a todo el mundo qué bonito Maqueda

Voz 5 01:37 quiero la verdad que no sé por qué no lo dejéis oye un mundo

Voz 0313 01:42 de para tratar de entenderlo casi todo tiene que estar etiquetado cuál es la etiqueta de Pepita que menos te agradaría la que menos

Voz 1658 01:50 la que menos me desagrada debería hay que pregunta tan tan interesante verdad

Voz 3 01:59 la que menos me desagradó vulgar no no no me gusta

Voz 0313 02:02 no es bueno muy bien es voluntariamente burgués

Voz 1658 02:06 claro tú sabes lo que me ha costado siendo yo como soy escribir pues bueno inteligente

Voz 0313 02:11 Diez años toda costa si hace diez años que tiene la idea esto que ha sido un proceso de fin de curso

Voz 1658 02:18 me complicado o tiene acción director es que bueno para empezar cuando escribí digamos que yo no tengo ninguna necesidad de que vivir yo soy una persona que me expreso muy no sea no tengo necesidades expresivas a vigente que tiene que usar el

Voz 6 02:32 poder no para para para hablar con él

Voz 1658 02:35 quien no yo no he hecho bueno es aquel que yo me subo al escenario muchas veces me pongo en el micrófono en la boca en fin me pasa en esta cosas entonces no tenía porque escribirlo escribí un voz yo lo mandé a destino tardaron un año en contestarme yo pensé claro no me quieren contestar para que me insulta me van a decidir haya porque usted está tonterías no

Voz 1 02:56 claro

Voz 1658 02:57 para para decirme eso pues no en en el día un año entero estuvo esto metido en un cajón en destino hasta que no sí si no gusta mucho que risa digo a él pues es verdad que tiene gracia yo lo volví a leer tenemos muchas que verlo tenía plazo que tenía pero sí verá el paseo en en el tren Chu este mediodía hace diez años y hace diez años dije yo esta gente está en la en la ruina la cerrada todas esas como se podía relanzar esto y pensé que organizaba en una fiebre del oro

Voz 0313 03:33 pero una Curro el padre de familia que tiene la Fonda que sabe que está arruinado y tiene esa brillante tiene esa idea de inventarse una especie de fiebre del oro que familia y

Voz 7 03:43 no el el niño

Voz 0313 03:46 chica guapa bella el el el el americano el vaquero que aterriza por ahí entre ya un poquito poquito imperdonable

Voz 1 03:53 es como decir eso pero pero es que no sé cómo decirlo como el joe que que el personaje de una novela

Voz 0313 04:01 tenga la apoya Fosforito bueno bueno es que sale es que aparece Martin

Voz 1658 04:07 es sí es un es un chaval que si bien es una buena herramienta tiene seis era pinta porque dice que es una costumbre de lo incluye

Voz 3 04:16 la verdad dice que es para jugar para jugar cuya ahí

Voz 1658 04:19 él era una manera digamos metafórica de expresar que tenía un un un buen porte y y que que podía jugar a espetado llega ahí por eso se la pintada de tenía tatuada de pintura fluorescente y sin no se me ocurrió una manera más elegante de poder entrar en esa en esa materia

Voz 3 04:38 no hay lleva lleva ahí no hay aquí no hay no eso no es una novia

Voz 0281 04:43 la de de marcianos y esas cosas pero sí es una novela otras muchas cosas no sé si la no sé si la lo los homenajes a a géneros han sido intencionado es decir es una novela picaresca en cierto sentido a algunos de los personajes que quieren vender a su hija y demás

Voz 0313 04:58 no es una novela Un poco Thelma Louise en la que las dos es Pepita seguramente tanto Telma como como Luis es una nube la del oeste de oro con su armónica al final es una novela un poco

Voz 1658 05:12 de fenómenos paranormales para turistas no me va me ha poco a Los jueves milagro no de de Berlanga no recto todos los jueves milagro de Berlanga tiene mucho de Berlanga tiene mucho de cuerda también los personajes rústicos derepente abren algunos palabros de lo más

Voz 0313 05:30 decir el pueblo llamarse río cochino hasta Amalia no es como punto de partida

Voz 1658 05:33 que sí que claro ese fue el nombre que le puede poner

Voz 0313 05:37 bueno pero eso eso te permite después recrear una escena de amor al menos por parte de uno de los protagonistas donde va a haber al atardecer junto a la charca de purines es muy bonito

Voz 3 05:48 a ese color marrón si con atención los que no hayan cenado todavía es pero era un buen número eh

Voz 1658 05:57 no la verdad que el cochino no se quiere cochino quizá porque hay que dignifica de cochino en la palabra es horrible pero el cerdo es un animal muy bonito porque hay otras cochinos por ejemplo el párroco es bastante bueno párroco sí la verdad caiga un poco la mala leche que del de si es que ese también es un homenaje a jorobado de Notre Dame ese ese igual que eso eso

Voz 0313 06:22 lo había pillado ya que si es una locura

Voz 1658 06:24 esos malos sí sí sí baboso sí como Rouco Varela una cosa si hay no tenía que ver lo dicho pinta O'Shea es que Rouco Varela me cae muy mal es que hace poco la televisión diciéndole vista en la tele si lo lo dejan claro es que aún lo conoces poco hombre ya verás que al final no barbaridad le pegó un puñetazo bueno e en en la en la novela

Voz 3 06:47 no sé si hay uno que ponerse manos a Face diarrea un lechones

Voz 1658 06:52 que la verdad que disfruté mucho dándose era oye y que Pin

Voz 0313 06:55 la la la pobre Pepita hay en mitad de esa de esa tribu de de Pita la del pelo color azabache

Voz 1658 07:00 sí fíjate que ves de repente claro el libro lo vas a escribir el libro en Egipto en el tren siempre he donde activo en trenes de repente me he dado cuenta que hay un momento que ya se levanta y me perdone los lectores Se levanta de la cama y tiene una mata el pelo castaño capaz de parar una guerra no es lo que dice digo Castaño castañas es morena en más Laporta

Voz 0281 07:29 nada sale una moza es cierto que la portada

Voz 6 07:32 Fernando Vicente se ha marcado una gran portada

Voz 1658 07:37 sí o no una chica haciendo rodeos sobre un cerdo ibérico ya que es una buena metáfora de lo que te pitan porque esta mujer pues estas es hemos pasado del ruedo ibérico al rodeo ibérico segundo moverse no es correcto es correcta está rodeada de un señor porcino delante usted Barcina que le que les quedan intenta seducir pero ella es Pepita y no quiere ser doña Josefa

Voz 0313 08:02 Pablo hay gente que escribe libros por necesidad vital que dice es que no es tu caso hay gente que les escribe porque trata de pasar a la posteridad o para ganar premios au para hacerse rico y famoso tú porque has escrito este libro porque es secreto esta novela bueno tenías unas memorias pero no por escrito esto

Voz 1658 08:20 Quito para que me he pillado los dedos yo siempre pasa lo mismo yo yo me meto en problemas con mucha facilidad derepente esquivo este proyecto lo entrego me dicen que si me dan un adelanto lo Tele me lo gasto porque hacer sabes ya te digo no tengo vocación de escritor pero a mí me viene muy bien escribí me viene muy bien hacer canciones me viene muy bien contarme Benito porque Asín me deterioro mucho menos entonces es que de este libro me partido de risa claro no me extraña no no es que me es que no hay ni un solo personaje normal salvo Pepita que hay que hacer normalidades a mí me cuesta mucho pero mientras un grupo de terroristas

Voz 0313 09:00 o sea ir a escucha es normal porque es bonito pero digamos que no es usual no quiero hacer

Voz 1658 09:05 no no es usual pero pero yo sólo he hecho lo que yo escribo esas cosas o tiro a algún personaje por unas escaleras que tengo que era no no no se pueden dar contra el suelo no se tiene que caer pone Calera yo creo que esto es una cosa has hecho hace referencias a la picaresca igual yo creo que esto es Mortadelo y Filemón saque Ibáñez tanto como momento a veces pues pues es verdad y otro personaje sí sí yo le debo a mi humorada de diez

Voz 0313 09:37 es un agente de la tía por ahí por en mitad exactamente sí

Voz 1658 09:40 es verdad ya hay hay hay una referencia en el libro nada más empezar en esas cosas que pones una Hernán Cortés y la otra es a nuestro querido amigo Felipe Benítez Reyes dice que tú lo conoces bien no sé si Carlas tú te lo conozco lo conozco lo has leído su obra algo algo bueno pues el azar y viceversa en la última novela que ha publicado es un pueblo también pero es que además me da tanta envidia como escribe Felipe Benítez Reyes porque es que además no puede estar él Si yo me lo paso bien escribiendo mi chorradas él debe de partirse la caja es un gran poeta pero aún así tiene un sentido el humor rota año gaditano tremendo que y manera de pillar ante lo que estaba diciendo peces de colores y eje sí hombre tiene las redes de su Página en blanco un poco de rabia se hizo de acuerdo contigo te esto esto es él dorados de oro le impidan pesca una cantidad de te habrás dado cuenta Benjamín que hay no referencias directas me he dado cuenta te has dado cuenta de que hay muchas

Voz 3 10:51 es que yo escribo Felipe Benítez KAS Félix Felipe Benítez esas Felipe Benítez de mezclar

Voz 1658 10:59 dos Si sinónimos y encontrar paralelismos metafóricos estrambóticos Él es el maestro es te te has censurado algo el auto censurado algo bueno si por ejemplo que será pues ciertamente había mucho más sexo mira pero mira que me gusta es sexo eh y además me parece que es muy sano hablar de sexo que sí sí a practicarlo deberíamos de practicarlo hablar mucho de sexo porque estamos previniendo neurosis no lo digo yo lo dijo Freud bueno pues fue por ejemplo Doña Urraca y el padre de Pepita los dos vídeos ten tenía

Voz 0313 11:43 en un momento dado pensé

Voz 1658 11:45 qué habría más revolcones claro había más revolcones pero después me di cuenta de que eran innecesarios y a lo mejor la gente me iba iba a pensar que yo soy un poco riguroso hoy geriátrico sea geriátrico fue fólico sea amante del amor entre ancianos nuestro personaje

Voz 0313 12:05 la novela que dice a otro y es que de estar callado siempre nadie

Voz 1658 12:08 ah sí sí bueno esa es una gran frase que dije Pepita se lo dice a esa mujer que tiene incontinencia verbal pues no decir diarrea a ver como se dice la de la diarrea verbal como se llama mental no elemental no eso se llama eh admitieron palabro dices tiene palabra y además lo usa lo usa Wyoming tienes