Voz 1989

00:00

matan las personas o matan las ideas el asesino de cincuenta ciudadanos musulmanes en Nueva Zelanda seguramente será un desequilibrado algo torcido se metió en su cabeza no supo o no quiso expulsarlo el porqué lo dieran quizá los científicos pero de momento ya sabemos que fue esa cosa torcida que se infiltró en su cerebro unas ideas aberrantes en un manifiesto público explicó con detalle cuáles eran que había que cometer una barbarie para evitar otra mayor que había que enseñar a los invasores osea a los humildes inmigrantes que nuestras tierras jamás serán sus tierras como si el título de propiedad tuviera color que nuestra patria nunca será la suya así que esa patria es pura basura al menos mientras el hombre blanco viva hombre y blanco fatal combinación si en modo agresivo y que nunca conquistará en nuestro país y nunca sustituir a nuestra gente como Si ellos no fueran también su propia gente miembros de su mismo género humano el asesino neozelandés es un supremacía hasta pero los primeros escalones de esta ideología mortal se expanden por otras el odio al otro el racismo el patriotismo el chovinismo la exclusión la violencia sólo con gestos abrazando a los familiares firme triste o suda tocada con un pañuelo la primera ministra Jacinta tardan ha hecho más para desacreditar esas ideas que miles de discursos y miles de libros ha dicho sin necesidad de proclamas que las víctimas son su gente Nuestra gente