Hora 25 Deportes: Empieza otra revolución de Luis Enrique (18/03/2019)

Voz 1 00:00 hora veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus Gallego

Voz 2 00:08 muy buenas tardes años que hacía Messi en Valdebebas entrenar en la Ciudad Deportiva

Voz 0919 00:16 no voy socava la pista entrenando con la selección de Argentina

Voz 3 00:21 entrenando en Valdebebas porque juegan un amistoso con la selección de Venezuela el próximo viernes Messi vuelve a la albiceleste ya veremos algunos minutos pero sí está en Valdebebas en mira tú los campos de Alfredo Di Stéfano bastante entrenando pues no está mal habrá algún encuentro bueno claro que sí

Voz 0919 00:36 también está entrenando a la selección española de fútbol que se ha concentrado para preparar los dos primeros partidos de clasificación para la próxima Eurocopa jugamos el jueves con Noruega en Mestalla y la próxima semana jugamos en Malta vamos a ir luego a Las Rozas para ver cómo está el equipo de Luis Enrique que inicia ese camino para la Eurocopa tras el tropezón que tuvimos con la liga de las naciones a esta hora el Rayo Vallecano está decidiendo si destituye a Michel el técnico del equipo rayista que ya sabéis está en puesto de descenso Ike parece tiene las horas contadas y también es noticia de hoy la vuelta de Monchi al Sevilla sí fue hace año y medio a la Roma la experiencia la Roma no le ha ido bien el Sevilla recupera a su director técnico más exitoso le han preguntado a Monchi esta mañana sobre aquello de volver después de lo bien que le fue su primera etapa os que segundas partes a veces no son buenas Monchi ha salido con esto

Voz 1795 01:33 valorado a la tradición hay mucha gente fuera de Sevilla del mundo el fútbol que me han dicho que me equivoco en la decisión mucha gente pueda de Sevilla fuera ese día mucha gente que me recuerdan de que nunca segundas partes eh fueron buena todo eso lo con lo se lo ha valorado lo he metido todo en la balanza a la hora de tomar división

Voz 2 01:57 ha sido estar aquí me amigo hoy

Voz 1795 02:01 compañero Víctor Orta me decía ayer que cuando me hicieran esta pregunta dijera que El Padrino II pone aunque el padrino bueno pues vamos a pensar que la segunda parte puede ser mejor que que la primera

Voz 3 02:13 sí El Padrino II fue mejor que el padrino uno pero Instinto Básico dos fue lamentable

Voz 0927 02:19 estamos con la Uno e irá dos gota a dos gris dos así que cuidado segunda partes a veces no son buenas

Voz 0919 02:31 pero como siempre el inicio del programa vuestros mensajes se sigue hablando mucho de Leo

Voz 4 02:37 Pomés hoy es que me hace mucha gracia que padece que es que Messi no ha ganado las Copas de Europa anteriores porque es que pero vaya que no le apetecía no tenía la gana el de ganar la sabéis lo habláis de una manera que es que parece que nada que este año que va por ella porque el que este año el va sabe porque Le Bourget Chayo quiere yo creo que sea así verde

Voz 5 03:08 no no será y no puede ser no Now corazón el año

Voz 0919 03:13 en los años anteriores también también las quería ganar pero parece que las quería ganar más Cristiano Ronaldo empezamos

Voz 1 03:21 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 2 03:37 narrativo buenas tardes sinceramente no sé qué poder de convicción tendrá Florentino Pérez en volver a traer a un entrenador que se fue me alegro porque prefiero antes a giran que Mourinho pero que sinceramente lo que dijo que cumple su palabra

Voz 0919 03:54 plenos poderes con la plantilla

Voz 2 03:56 entiendo a la Huete en fichajes en altas es más fácil nada que sea el propio entrenador el que eh bueno modifique y haga la una plantilla a su gusto a su imagen y semejanza que es la única manera de que de que el equipo juegue algo al ataque en defensa al contraataque a no jugar a lo que sea pero que sea el propio entrenador el que decida qué jugadores vienen porque los quiere porque quiere jugar de esa manera ya no es el pueblo entero no se mete donde no le llama un saludo hasta vuestra a veinticinco Deportes

Voz 1 04:25 seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 04:33 va a estar muy interesante porque hoy por hoy Zidane todavía no ha dicho ni a quién quiere ni quién se va a ir estamos todavía en marzo lo mismo te puedes encontrar con que llegue el mes de junio y que no se va nadie porque yo no veo a Zidane diciéndole a cuatro de ese vestuario nos quiero aquí el año que viene así que tiempo hay por delante ahora la selección española de Luis Enrique

Voz 3 05:05 nos pegamos un trazo en la liga de las naciones

Voz 0919 05:09 el próximo sábado en Mestalla ante Noruega empezamos la fase de clasificación para la próxima Eurocopa muchos cambios otra vez en una lista de Luis Enrique en las últimas convocatorias habidos siempre siete ocho jugadores nuevos ya dijimos en aquella liga de las naciones que no sabíamos muy bien cuál era el equipo de Luis Enrique cuál era el esqueleto básico de la nueva selección de Luis Enrique y por ahora seguimos sin saberlo vamos a ver que ha habido en el primer entrenamiento Javier Herráez buenas tardes hola qué tal Gallego suyo además han caído hombres muy importantes hacia

Voz 6 05:40 de Campos Saúl Tiago Koke e Isco y Infanta saber quién va a ser el central Sergio Ramos parece que Iñigo Martínez pero sigue el cásting de el técnico asturiano han estado veintiuno de los veintitrés aquí en Las Rozas han traba dado entrenamiento muy suave casi de recuperación a puerta abierta no ha estado Fabian con un proceso gripal el centrocampista del Nápoles Haidar hospital incluso vamos a ver si se puede quedar o no en en Las Rozas a residencia como digo con bastante fiebre Fabián el jugador del Nápoles Marco Asensio un problemilla muscular sin importancia ha trabajado dentro de las instalaciones pero sí que basal Marco Asensio del próximo sábado en Valencia para medirse a Noruega aquí la imagen la de Sergio Ramos en chándal en la puerta de la residencia este mediodía recibiendo sus compañeros uno a uno cuando iban llegando a Las Rozas el abrazo del capitán especialmente a Navas Jesús Navas que llevaba sin venir cinco años a la selección este es el Camero en la web oficial de la selección española de fútbol

Voz 1896 06:39 el contento de devolver a la concentración con la selección siempre es una noticia muy muy buena a nivel personal y que bueno como bien dices a preparar ya la la próxima Eurocopa clasificarnos intentar hacer un partido muy serio consiguiendo los objetivos como supuesta es es ganar no

Voz 3 06:56 Ramos recibiendo a portagayola a los compañeros de la selección no le estarían grabando un documental de Amazon ni nada de eso no sabe

Voz 0919 07:04 pues pero creemos que no vemos que no creemos que no está viendo había documental de por medio bueno para el sábado aventuraron primer once por ahora imposible no

Voz 6 07:15 se quiere jugar mucho por banda Lemos bueno hablando con los porteros hemos visto a Luis Enrique hablando con De Gea y con Pau está haciendo portería en ese momento con nosotros Elena de reporteros estaba Kepa por los gestos veremos que quiere abrir mucho el juego noruegas un equipo un poco tosco que va bien por arriba y la idea de jugar con unos así con bajitos pero abrir mucho el campo con hombres como Jordi Alba porqué

Voz 0919 07:37 queda por la derecha creo que Jesús Navas y arriba

Voz 6 07:40 Paco Asensio parece que Rodrigo que está en racha

Voz 0919 07:43 el futbolista al delantero del Valencia son las ocho y treinta y siete enseguida las noticias de la Liga que tiene un entrenador más destituido Michel Llano ex entrenador del Rayo lo contamos en la vía

Voz 7 07:58 llega una una victoria en toda la Península con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas en resumen hoy será un día

Voz 8 08:06 en el tiempo que haga cuando conduces lo lleva que ahora un claro desde diecinueve mil trescientos euros para que cualquier día sea Puntí amor de financiadas con Hainan hasta el treinta y uno de marzo

Voz 9 08:20 hola qué tal estás muy preocupada mi negocio no está siendo como esperaba Aíto como vas

Voz 0919 08:26 que ya basta de desde que puse mi anunció en la red

Voz 10 08:28 en poco tiempo toda la ciudad me conoce estos son no parar Luis deberíais probarlo es fácil rápido y económico llegar al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 2 08:39 ser publicidad punto es y ayuda tu negocio a despegar apunta Viana

Voz 11 08:45 esto es mi vecino que es lo que te instalaron el otro día en el jardín son unos detectores de la alarma es por si alguien intenta entrar por ahí no eso es si alguien se cuela el jardín la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa que estamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilo

Voz 12 08:59 protege lo que más importa con Securitas Direct la detección anticipada para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 13 09:12 es como estar ahí en la azotea de tu casa y que un paracaidista aterrice a tu lado Celia tu amor de siempre te dice que si quieres comer con ella ir para comer perdices como para siempre sabes pues más o menos esos

Voz 14 09:23 día de explicarlo bien que te sientan los encuentros de bienestar no es fácil pero puedes venir a uno y comprobar por la Ser presenta los caminos torcidos de la felicidad en Cádiz del cinco al siete de abril con Antonia Dell'Atte Boris Izaguirre Verónica Forqué Sergio del Molino Ana García Siñeriz Daniel Gascón Yolanda Domínguez Juan Cruz muchos más está de nuestro Paco especial de habitación doble que incluye paseos Salinero con después Kay degustación de productos de las marismas gaditanos por sólo ciento noventa euros por persona informa ten Cadena Ser punto com congresos del bienestar punto es colaboran Ayuntamiento de Cádiz y Unicaja

Voz 0919 10:05 José Palacio buenas tardes muy buenas gallego estaba claro que tenía las horas contadas Michel ya no es entrenador del Rayo Vallecano no lo es después de perder ayer tres a uno ante el Villarreal queda

Voz 1038 10:15 es el Rayo Vallecano a seis puntos ahora mismo de la salvación más uno del gol average que tiene perdido con el Villarreal esta tarde hace unos minutos ha sido la decisión que ha tomado el consejo de administración del Rayo Vallecano el que sólo les mantenía Raúl Martín Presa el único confiaba al presidente del club en Michel pero finalmente ha decidido destituir a mí Míchel como técnico del primer equipo y ahora la duda es quién va a acoger el club quién va a cogerlo a partir de mañana mismo el dos nombres suenan el que contábamos Julio Velázquez del ex técnico del Betis Alcorcón últimamente en el Udinese esta misma temporada au sino un viejo conocido de la parroquia franjirrojo a como es Paco Jémez que también es uno de los favoritos del presidente de

Voz 0919 10:57 pues de haber ganado sólo seis partidos en veintiocho jornadas cinco empates diecisiete derrotas Míchel deja de ser técnico del Rayo Vallecano uno que acaba de llegar bueno lo que pasa es que llega a su casa después de año y medio fuera Monchi nuevo director deportivo del Sevilla seguramente el hombre que diseñó la mejor etapa deportiva del Sevilla de su historia no ha tenido demasiada suerte en Italia irse ante Ortega desde la semana que viene bueno se va de vacaciones creo pero se pone a los mandos inmediatamente buena

Voz 0746 11:25 buenas tardes Gallego es la noticia del año para el aficionado del Sevilla que ve exactamente lo que tú has contado el que diseñó la plantilla ganadora de cinco UEFA así otros títulos más dieciséis finales vuelve a casa y confiarle él él ha explicado todo esto o los motivos resumidos de porque vuelve al seguir

Voz 1795 11:42 ya no estoy aquí hoy para salvar el culo a nadie no esté aquí hoy porque el Sevilla tenga un problema Sevilla una entidad saneada modélica envidiada en el mundo y lo dice uno que ha estado dos años fuera me atrapó me han transmitido un una idea de futuro del Sevilla coincide mucho con lo que yo tengo en la mente de que creo que tiene que ser el Sevilla el futuro

Voz 0746 12:06 la renovación de Sarabia la de Banega ya veremos si la deben ceder aparte de técnico para el año que viene aunque ha descartado siquiera Caparrós tocaba decir eso primeras labores de Monchi que ha vuelto a Casquero pero Caparrós Caparrós dirige

Voz 0919 12:18 equipo hasta final de temporada y luego vuelve al lugar que ocupó

Voz 0746 12:21 Abba su ubicación natural sería responsabilidad en la cantera del Sevilla junto con Pablo Blanco Un lo ha dicho él en cualquier caso Moncho ha dicho que no lo descarta como técnico para el año que viene pero creo que el tiraba de manual la idea extraer a otra

Voz 0919 12:38 que tenga suerte de Monchi hoy en Madrid Messi y Cristiano Ronaldo los dos curiosamente Messi entrenando con la selección albiceleste como hemos dicho al principio en Valdebebas preparando el amistoso que va a jugar el próximo viernes con Venezuela aunque no sabemos si va a jugar mucho poco o lo que

Voz 16 12:54 el quiera Adriá Albets en Barcelona que esperan buenas tardes hola Gallego qué tal buenas tardes bueno va a jugar lo que él quiera veremos si juega solo ese amistoso frente a Venezuela en el Wanda Metropolitano o también el partido que va a jugar Argentina frente a Marruecos previsión es que juegue uno de los dos pero veremos qué pasa con el crack argentino que viene de hacer una exhibición otra más en el Benito Villamarín con esos tres golazos que pudieron ser cuatro pero al final la madera impidió el póquer del futbolista del Barça esta fíjate fue la reacción de la grada del campo

Voz 0746 13:29 Betis con el recital de Messi así vivieron los béticos el momento del tercer gol el de vaselina madre mía

Voz 0919 13:43 a Marín entregado a Messi por cierto Suárez se lesionó en ese partido y ese sí que no va con la selección de Uruguay no diez y quince días de baja por un esguince en el tobillo

Voz 16 13:53 hecho así que se quedará en Barcelona para recuperarse se ahorra el viaje a China

Voz 0919 13:57 con la selección de Uruguay y el objetivo es que llegue

Voz 16 14:00 eh al derbi frente al Espanyol Messi en Madrid

Voz 0919 14:02 Cristiano Ronaldo en Madrid aunque Uxue caballero cristiano ha venido a otros asuntos buenas tardes

Voz 1509 14:06 qué tal buenas tardes ha venido para inaugurar una clínica capilar el delantero de la Juventus a comprar ha comprado el cincuenta por ciento de la empresa IMS paria global hoy ha sido su presentación ha estado acompañado de su pareja Georgina Rodríguez a la que ha decidido incorporar también a la administración de la empresa y esta tarde Cristiano celebrado una fiesta privada en la clínica para amigos y conocidos a la que han acudido futbolistas del conjunto blanco Cristiano segurado que el proyecto va a ser un éxito y que se busca ayudar a los españoles y a la economía española

Voz 0919 14:32 los españoles y la economía española exacto que bueno y además si pagan impuestos mejor todavía esta mañana en Valencia este sonido era en honor

Voz 0927 14:42 de un cumpleaños cien años del Valencia Club de Fútbol estamos en Fallas mascletà para el Valencia sí

Voz 0301 14:59 hora de color naranja al Valencia ya su centenario que estás celebrándolo por todo lo alto Pedro Morata Valencia buenas tardes

Voz 17 15:08 buenas tardes y un uno de marzo de novecientos diecinueve Taro

Voz 18 15:12 no para crear el Valencia Club de Fútbol Medina hay ión dieciocho de marzo se escribió legal Prince el club de fútbol hace exactamente hoy cien años así que se ha celebrado en la ciudad de Valencia desde la primera hora mañana con una marcha cívica de Expo colistas donde la principal presencia ha sido el jugador internacionalmente más conocido de la historia del Valencia Mario Kempes al frente de otra serie de futbolistas de la principal ausencia ha sido precisamente desde el accionista en este momento mayoritario del Valencia Club de Fútbol Peter Lim de fuentes han estado en el Ayuntamiento de Valencia una recepción con el alcalde después una ofrenda y el presidente del Palencia Anil Murphy estaba así de contento invitaba a toda la ciudad de Valencia a celebrar estos cien años de este club ya centenario con veintiún títulos en su haber

Voz 19 16:01 el éxito gracias a la gran familia del galés latinistas que quieren venir hoy para celebrar este gran día gracias a la gente gracias a todo el mundo que que de seguir apoyando a este club a muerte

Voz 0919 16:13 felicidades para todos los valencianistas vamos a Barcelona porque como la jornada de selecciones paraliza el fútbol no solamente en España también por ejemplo en la previa en Gran Bretaña ahí está de visita Pochettino el entrenador del Tottenham Santi Ovalle sonaba para el Real Madrid pero eso era antes de la vuelta de Zidane buenas tardes

Voz 0746 16:32 buenas tardes pues sí la verdad y le hemos preguntado directamente en la presentación del torneo de fútbol base les hemos preguntado a Pochettino te ha pasado por delante ya el tren del Real Madrid

Voz 20 16:42 estoy muy feliz estoy un poco diferente a lo mejor usted hace esa pregunta que puede ser que al noventa y nueve por ciento de de mi colega lo mejor no tengan un pensamiento diferentes echó disfruto de lo que pase mañana a a consecuencia de hoy pero

Voz 0746 17:00 así ha afirmado una final entre el Barça y el Manchester el Tottenham perdón pero ha echado balones fuera cuando tocaba hablar del Real Madrid

Voz 3 17:10 también está de visita en Madrid en un acto de la Liga de Fútbol Profesional Iker Casillas nuestro campeonato luego vamos a ese acto a ver qué ha dicho aunque queremos hablar también de pudo el femenino porque este fin de semana Se ha producido un acontecimiento impresionante récord de asistencia a un partido de chicas jugaban en el Metropolitano el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona y realmente Sofía Álvarez lo que ha sucedido en ese estadio este fin de semana demuestra que el crecimiento del fútbol femenino de la Liga Iberdrola en nuestro país es ir

Voz 21 17:46 para hable buenas tardes qué tal buenas tardes Gallego si un partido histórico que ha reunido a un total de sesenta mil setecientos treinta y nueve espectadores una cifra que establece además un nuevo récord europeo la victoria se la llevó el Barcelona por cero goles a dos lo que le permite meterse de lleno por la lucha por el título liguero ya que las blaugranas están a tres puntos de los colchoneros ya que son líderes de la clasificación las palabras de Jennifer Hermoso delantera colchonera hoy en SER Deportivos tras el día Historia

Voz 22 18:11 yo vengo aquí te bastante porque que yo jugué en el Atleti pues hace dieciséis días nos llevamos eso no más de sesenta mil espectadores

Voz 3 18:19 en un partido de fútbol femenino algo increíble

Voz 0919 18:24 íbamos a la Segunda División porque a las nueve se cierra la jornada con el partido que juegan el Numancia el Málaga en Los Pajaritos hay ambiente para este choque José Carlos San José buenas tardes Gallego pues ambiente muy

Voz 17 18:36 coqueto las horas la temperatura con unos hartones rabito si sensación térmica de ceros no invitan precisamente a bajar de los Pajaritos para ver a un Málaga que quiere engancharse a la zona de ascenso después de haber perdido la semana pasada contra Osasuna miento

Voz 23 18:48 que el Numancia busca tres puntos para estar más tranquilo en la zona media de la clasificación con ambas como ambos conjuntos a las nueve Nos Pajaritos arrancará el Numancia Málaga once minutos para las nueve esto es Hora veinticinco deporte en la SER

Voz 0919 19:02 perdónenme podría poner un capuchino en tasa pequeña vale yo quiero un mandato vale

Voz 15 19:07 pues para ningún distrito pero con una no Becilla de leche vale lo han cortado pero descafeinado se marchando cuatro cortados

Voz 24 19:16 no todos queremos lo mismo ni todos son iguales Volkswagen TIC Ross King Wang igualó el Space Itu cree en cualquier caso si eso eso eso Wolkswagen

Voz 11 19:28 oye vecino que es lo que te instala el otro día en el jardín suelo unos detectores de la alarma Spurs si alguien intenta entrar por ahí no eso es si alguien se cuela por el jardín la más alta antes de que pueda entrar en la casa lo acabamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilo

Voz 12 19:41 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma con detección anticipada para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 25 19:56 el euro veinticinco Deportes

Voz 15 20:02 Jesús Gallego

Voz 0919 20:07 para cerrar el fútbol repaso a lo que ha sucedido en la Premier en Francia en Italia este fin de semana Bruno Alemany buenas tardes

Voz 0301 20:16 hola Gallego muy buenas sacamos la derrota de la Juve si derrota de la Juve que es la primera en toda la temporada en Liga italiana perdió por dos goles a cero contra el lleno es verdad que no estaba Cristiano Ronaldo porque le va a dar descanso a dicho Allegri prácticamente hasta el partido contra el Ajax en la Champions en Italia el susto lo dio Ospina que se desvaneció en el minuto cuarenta y tuvo un bajón de tensión ha pasado la noche en el hospital pero está ya perfectamente está de hecho ya el colombiano en casa también en la Liga italiana dos Inter tres en Inglaterra lo más destacado que el Liverpool es líder ganó al Fulham por ungulados es verdad es que tiene ahora mismo un partido más que el Manchester City de Guardiola que se ha clasificado ya para las semifinales de la FA Cup ganó remontando al por dos goles a tres Brighton Manchester City una semifinal Watford Wolverhampton que también hay que darle mérito al equipo de Javi Gracia en la otra semifinal por cierto suspendido otra vez en Grecia un partido en este caso Panathinaikos Olympiacos por graves disturbios provocados por la afición local

Voz 0919 21:15 en el Play Fútbol de esta semana la aspiración

Voz 0301 21:17 para la Eurocopa ante sino que repasamos ya lo más destacado de las convocatorias de las principales candidatas a llevarse esa Eurocopa dos mil veinte con José David López y con Aritz Gabilondo Icon Axel Torres analizamos también el nuevo formato de Mundial de Clubes que ha implantado Infantino que recordamos a partir de ahora va a tener veinticuatro veinticuatro integrantes y en que va a empezar en dos mil veintiuno

Voz 0919 21:38 baloncesto mañana jornada de Euroliga esta semana tenemos dos jornadas mañana juega el Barça con el Gran Canaria duelo Espanyol Gran Canaria ya no se juega nada el Barça sigue peleando bueno ya está metido Chaves echó prácticamente en el Top ocho pero buscando un buen puesto hola

Voz 5 21:54 hola qué tal Gallego pues así a semana de dos partidos más la jornada ACB que será este fin de semana

Voz 1982 22:00 un Real Madrid Barcelona por cierto la próxima temporada habrá siete semanas como estas el Barça recibe como bien decías al Herbalife Gran Canaria a las nueve de la noche en el Palau los azulgranas tienen muy difícil ser cuartos pero no se pueden confiar por abajo Hanga digas Pau Ribas perdón son duda los insulares ya están eliminados se centran en la ACB Pedro Martínez deja en Gran Canaria Álvaro Uribe que no tiene ningún problema físico no quiere ni lesiones ni jugadores caros cargados de cara a la Liga ACB

Voz 0919 22:30 hoy miércoles jugará el Real Madrid con el Milan y el Baskonia visitará en Grecia a la cancha del Panathinaikos mañana por cierto también empiezan las semifinales de la Eurocup el primer partido de Valencia recuerdo recibe al Unics Kazán hiel Mora Banc Andorra visita la cancha del Alba de Berlín y ahora NBA Javier Blanco buenas tardes

Voz 26 22:48 es gallego muy tenemos que seguir hablando de ese fenómeno

Voz 0919 22:50 griego de Emil Boc y que se llama Janis ante todo cumbre

Voz 26 22:54 bueno es que anoche vimos un auténtico partidazo entre Filadelfia Milwaukee sobre todo con dos nombres propios de Joel Embid Tomic un poco hizo cincuenta y dos puntos dieciséis rebotes y siete asistencias una auténtica pasada aunque no les sirvió a los Bucks para ganar el partido porque eso llevaron los Sixers también con un Joel envite espectacular cuarenta puntos quince rebotes y seis asistencias además con esta victoria los Sixers ya mete directamente matemáticamente en los playoff y bueno la verdad es que es un anticipo de lo que podemos ver en esos playoff porque es muy posible junto a Toronto Sancho durante los tres equipos más fuertes del Este y es muy posible que se vean las caras ya sea en la final en semifinales veremos qué pasa en esa poste Prada además de la noche te destaco la derrota de Toronto ante Detroit con Marc Gasol rozando el triple doble Calderón no jugó que destacó también la derrota de los Lakers contra los Knicks por un solo punto ves que además Lebron tuvo la última posesión para ganarlo

Voz 0919 23:51 Japón el ex del Barça Madrid

Voz 26 23:54 le hizo un tapón Ile evitó esa posibilidad de los Lakers de llevarse la victoria y hay que decir que tras catorce temporadas disputando el problema James todo apunta a que este año no va a jugar porque ahora mismo están a diez victorias de la octava plaza desde luego lo tienen muy muy muy difícil

Voz 0919 24:11 Marta Casas en el Play Basket esta semana que tenemos

Voz 1509 24:13 pues para empezar hablamos de esa posibilidad de que Le Bron James se quede fuera de los play off y además analizamos el sorteo del Mundial con Luis Guil el ayudante de Sergio Scariolo en el banquillo de la selección española durante las ventanas miramos cómo no las competiciones europeas analizamos toda la actualidad de la Euroliga y escuchamos también la cara y la cruz de los nuestros en la Eurocup Ibón Navarro el entrenador del Mora Banc Andorra que se ha metido en semifinales ida nitidez el jugador de Unicaja que ha caído eliminado y además nos vamos hasta Grecia gallego para hablar fíjate de la pose

Voz 0919 24:41 sí Blaise salida del Olimpia de la Liga Griega hay el ayer no se presentaron al partido al derbi frente al Panathinaikos ha sabido también hay polémica tanto allí también hay lío ciclismo ha habido clásicas este fin de semana hay que ver lo del colombiano ver nada en la París Niza también en la Tirreno Adriático tenemos noticias Borja Cuadrado hola

Voz 0298 25:01 qué tal Gallego buenas tardes días intensos en el mundo del ciclismo con dos de las mejores pruebas del año primero la París Niza finalizó ayer con triunfo en la general del colombiano Egan Bernal es la nueva sensación del ciclismo mundial tiene veintidós años corre en el Sky aguantó los ataques de Nairo Quintana para convertirse en el ganador de la carrera del sol en una última etapa que ganó el guipuzcoano Jon Izaguirre mientras en Italia se está celebrando la Tirreno Adriático hoy penúltima etapa ha ganado el francés sala Philippe mañana se va a decidir la general una crono de diez kilómetros es líder el británico Dan James tiene veinticinco segundos de ventaja sobre el esloveno Rok Leach que sobre el papel es mejor especialista así que habrá emoción hasta el último momento

Voz 0919 25:38 ya este fin de semana empezó la Fórmula Uno en el Gran Premio de Australia ganó botas los Mercedes van bien Ferrari mal Manu Franco buenas tardes

Voz 27 25:47 hola muy buenas tardes dice Mercedes

Voz 18 25:50 quién lanzó un mensajito a todos aquellos que no querían

Voz 22 25:52 él le con Lewis Hamilton curva luego les fuese Ferrari pues otra promovida buenas Blair el debutante citó a Vettel no les dejaron y otra cosa es decir igual es McLaren desgraciadamente Carlos I tuvo que abandonar por una rotura del motor Renault antes era el hondo ahora Renault no se esto no no mejora lo mejor amigo

Voz 0919 26:13 diez vueltas dio solamente Carlos I esperemos que para la próxima carrera ya han arreglado el motor gracias Manu esta semana vamos a cerrar Hora veinticinco Deportes con lo nuevo de los británicos White Lies se llama Tokio Toni López algún titular más de este lunes

Voz 0298 26:49 los alavesa conocido la sede de la Final Four de la Copa del Rey será el Quijote Arena de Ciudad Real allí estarán el primer fin de semana de mayo Movistar Inter Barça Lassa Jaén Paraíso Interior y aspira a Ribera Navarra bordeado también el cuadro de cuartos de final en este caso de la Copa del Rey de balonmano que se celebra en Alicante el primer fin de semana de abril por un lado Barça Lassa había Puente Genil y Logroño La Rioja Guadalajara el otro ABANCA Ademar de León friend Granollers Bidasoa Irún Liberbank Cuenca

Voz 0919 27:14 aquí lo dejamos a las once y media El Larguero y

Voz 3 27:17 otros volvemos mañana a las ocho y media un saludo de Gallego gracias flores al adiós