Voz 0194 00:22 en seis semanas para que los españoles vayamos a votar día veintiocho de abril y estos últimos días los partidos están confeccionando sus listas dejando fuera quiénes son el pasado incorporando nombres que creen que pueden ser valores seguros sea así están renovando ajustando ven viéndonos a todos

Voz 0136 00:39 que serán el mejor equipo y también buscando nombres

Voz 0194 00:42 que no les salgan díscolos que sean distinto

Voz 0136 00:44 minados en el PSOE han dicho que de purga nada bueno lo han dicho en el Nacional no en el andaluz Ábalos cuenta que lo que están haciendo es adaptarse tomando decisiones

Voz 3 00:54 de que los criterios detenía la dirección federal fuera recogidos en las provincias donde se decidió recogerlos pues no ha habido nada más que hablar que revisar de no somos de revisar los acuerdos y en la que yo no ha habido acuerdo

Voz 0136 01:06 Pablo Casado el Partido Popular está orgulloso dice él buscando a obedientes disciplinados renovando el ochenta por ciento de sus cabezas de lista

Voz 2 01:13 lo que uso intenta más allá de cualquier análisis su interpretación que éste puede hacer la opinión pública lo que hoy se presenta es un equipo orgulloso de su pasado

Voz 0136 01:24 y en los fichajes de Vox ahí sí que hay disciplina y además de la militar han incluido en las listas a tres ex generales franquistas en ciudadano Rivera

Voz 4 01:33 pues eh hable con él directamente me propuse si quería formar parte porque yo creo que imagínense que España tuvo un ministro justicia como el mundo yo creo que no sería todo mucho mejor no depende

Voz 0136 01:42 del mundo aval dice Rivera leal al Estado seguro que Leal también al partido obediente y siguiendo la disciplina también disciplina en la cara B

Voz 0194 01:50 que es otra de esas palabras que tiene varias acepciones

Voz 0136 01:52 sí es el conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo una colectividad en una profesión en una determinada colectividad Ésta es la atención que nos interesa otra sería la rama del saber humano como con objeto y método de estudios propios por ejemplo la disciplina de las matemáticas o la disciplina deportiva y por último la disciplina es también un instrumento generalmente de cáñamo que se usa para azotar a una persona o que los penitentes usan para Murcia

Voz 0194 02:23 yo es que todas esas acepciones nos quedamos con la prima

Voz 0136 02:25 si con ese conjunto de reglas de comportamiento que son principios relativos al orden y a la constancia a la capacidad de controlar impulsos que se salgan de los objetivos si vamos a la etimología años disciplina viene del latín es la misma raíz que discípulo que es aprender se trata entonces de que hay un maestro y uno que aprenden uno que está por encima y otro que acata la disciplina y hablamos

Voz 0194 02:49 hoy para empezar de la disciplina de partido de la disciplina de voto

Voz 0136 02:53 sí que es lo mismo lo podemos llamar de las dos maneras disciplina de voto o de partido mira otra curiosidad decíamos antes que la disciplina también es ese instrumento que se usa para azotar no bueno pues en Blaise la disciplina de partido se dice party Wii que parties partido igual es látigo osea es un no pienses diferente que sacó el látigo así que vamos con el primer tema de la cara B el azote el Witt

Voz 0136 03:30 Fernández Albertos es politólogo el Nos ha explicado que la disciplina de partido es el fenómeno por el que los parlamentarios se comportan de manera unívoca a la hora de votar lo que le hemos preguntado es si ese comportamiento se lleva a la práctica en todo el mundo

Voz 5 03:43 no cuando los partidos son los que estructuran la competición política pues una vez que estos partidos eligen a sus representantes y ocupan el Parlamento estos parlamentarios tienden a comportarse de forma uniforme dentro de estos grupos parlamentarios pero hay mucha variación hay hay hay sistemas parlamentarios en los que los partidos crean estructuras que obliga y que sanciona a los partidos que se desvían hay otros parlamentos otras estructuras legislativas donde los parlamentarios aunque es acaben comportando de forma aunque sigan más o menos la directrices de partido pueden desviarse sin temor a perder el salario Water me de su posición en las próximas elecciones de la línea del partido entonces la disciplina de partido es menor

Voz 0136 04:27 lo que pasa es que yo lo veo como un recorte de libertades no esto es lo que opina el politólogo

Voz 5 04:33 es verdad que en la disciplina de partido restringe la libertad de los parlamentarios pero podemos decir que también lo hace a cambio de que los ciudadanos cuando vayamos a las elecciones sepamos tengamos unas garantías institucionales de que cuando votemos a una oferta o a otra que sepamos qué tipo de políticas deban a llevar a cabo si cada parlamentario fuera libre a la hora de decidir en cada votación que es lo que más considera conveniente apropiado y los partidos no tuviera nada que decir en estas decisiones sería muy difícil que fiscalizar a los partidos en las elecciones en el momento de votar sería muy difícil saber cómo conseguimos que cuando voto partido a una coalición ese partido ese coalición se va a comprometer con un determinado programa de gobiernos y luego los parlamentarios buenas noches

Voz 0136 05:18 lo que quiera claro seis explica donde existe más disciplina de partido

Voz 6 05:22 hay una correlación también entre más disciplina de partido cuanto más

Voz 5 05:28 las selecciones estructuran en función de competición entre partidos entre ofertas programáticas diferenciadas por por ideologías por si las elecciones son una lucha entre candidatos individuales como sería por ejemplo de los principios de la democracia digamos prepararte dista del siglo XIX donde aviones competiciones electorales entre candidatos son los países en los que las elecciones están más orientadas en la de la de digerir candidatos concretos más que a partidos en esos contextos tiene más sentido que haya menos disciplina de partido porque la fiscalización de los representantes hinchan a partir de dos votantes individualmente conociendo a sus representados pero cuando nosotros que nada no conocemos a nuestros visitantes lo que conocemos a los partidos a los que hemos votado tiene poco sentido tiene menos sentido quedó tenemos de libertad plena Astor representados tasas de representantes de optar por una cosa o por acabado otra en cada cuota en el Parlamento

Voz 0136 06:31 no sé si recordaréis este grupo son Aerolíneas Federales un grupo de los años ochenta grande Vigo ya que le cantaban al muy al látigo a ese azote aunque no lo superan estaban cantando también a la disciplina José Antonio

Voz 0194 06:43 alcancemos profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid experto en Juventud José Antonio muy buenas noches muy bien José Antonio la disciplina es un látigo

Voz 6 06:54 bueno la disciplina indudablemente hípica la exposición de aceptación de del poder y por tanto implica también una posición subordinada de sumisión con lo cual el látigo es posible que sea más bien simbólico pero yo creo que sí que está ahí

Voz 0194 07:08 y la disipó la disciplina no acaba con con la creatividad con antes incluso preguntaba Sara al otro invitado con la libertad individual no crea seres demasiado uniformes

Voz 6 07:19 pues sí probablemente quien más ha estudiado eso fue Foucault no con su obra vigilar y castigar y asociado a la a la digamos al a las formas de control asociadas por ejemplo al al cuerpo ya la enseñanza evidentemente si hay una sociedad disciplinaria quién era que el digamos que no sentimos relativamente cómodos nos atenemos a la cómo se producen los acontecimientos en este país por ejemplo es verdad que que estamos muy bien adiestrados de sesenta

Voz 0194 07:48 a quién le interesa esa uniformidad por la que yo te preguntaba

Voz 6 07:53 pues probablemente en términos así concretos no interesa a nadie es una forma de funcionamiento social que es funcional es posicional y que lo aplicamos desde la escuela desde lo aplicamos nuestras relaciones profesor alumno pero también padres hijos es por supuesto Reyes súbditos es decir son posiciones sociales que nos dan cierta seguridad y desde ese planteamiento pues encontramos discursos muy disciplinarios cuando salimos a la calle es muy yo creo que es malo como tú dices con respecto a la creatividad y a la diversidad

Voz 0194 08:28 pero es funcional y hay y hay gente borroka apuntabas antes eh hay gentes que necesita que se siente cómodo en la disciplina

Voz 6 08:36 sí sí sí sí los principios de autoridad yo creo que que normalizan mucho y los discursos normalizados binarios de alguna forma ofrecen seguridad así hay mucha gente que necesita seguridad para vivir lo que pasa que yo creo que esa es este eso de seguridad va en detrimento de una sociedad en muchas ocasiones mucho más democrática por ejemplo hablar de democracia participativa la modalidad de partidos pues es hablar de una democracia sesgada no esto que suena un poco así pero hay una primera parte que es la que en los partidos que es poco democrática como estamos viendo no me porque esto Albert Rivera dijo pues le llamé que ya dice que iba a ser candidato pues hombre es que ni siquiera el partido no

Voz 0194 09:16 una última cosa en la educación de los niños tú crees que se sigue primando la disciplina que tiene mucho peso

Voz 6 09:23 sí sí sí yo tengo dos hijas el sistema educativo público sí desde luego lo que no prima es la creatividad Ny la diversidad prima lo disciplinario bueno el doctor tender Verlaine en su teoría de la clase obtenidos a las normas son las normas y las notas son dos formas de control brutales que aplicamos desde los cuatro cinco años es una mejoría pero es así

Voz 0194 09:48 luego hay gente que dice no nos niños lo que necesitan es disciplina

Voz 6 09:52 claro claro Billy Ray y lo hice lo aplicamos lo aplicamos techo el sistema educativo es absolutamente disciplinario por supuesto yo diría que castrante en cuanto a que a que si hay opiniones divergentes tienden a a someterse ya llevarse a la norma y entonces bueno entre otras cosas a lo mejor por eso ha aumentado el número de de niños con TDAH

Voz 0136 10:15 sí que a lo mejor no tiene una enorme

Voz 6 10:17 hace sólo es una cuestión que no digo yo he critiquen Robinson

Voz 0194 10:21 pues muchísimas gracias a todos

Voz 0136 10:38 Another Brick in the wall otro ladrillo en aparece el disco de Pink Floyd de mil novecientos setenta y nueve Esta es la quinta canción del disco que es la más famosa de las tres partes del Another Brick in the world habla sobre las normas súper estrictas sobre el control esa férrea disciplina que habían las clases en las escuelas durante la década de los años cincuenta

Voz 0194 10:54 venga os preguntamos otros luego hablaremos de cómo han hecho las listas los partidos las purgas pero suele la disciplina de partido la disciplina de voto Victoria está bien planteada es necesaria

Voz 1971 11:07 sabes lo que pasa es que es que yo no sé si sin la disciplina los partidos si serían capaces de mantener el atisbo de unidad que les queda entonces yo me parece yo a ver que creo que aquellos partidos que tienen un liderazgo muy claro y una una persona que debe a la la expectativa de de obtener el poder que es lo que mueve a los partidos es realmente lo que concita la unanimidad prietas las filas en el momento en que entramos en un periodo electoral en que no se sabe si vas a pasar a ser el jefe de la oposición ahí es cuando vienen

Voz 0194 11:39 las enfermeras zona disertar Miguel Ángel disciplina de partido definía de voto

Voz 8 11:45 no hay más remedio que la disciplina de partido a menos que cambiaran mucho en sistema cada de imputado fuera elegido por una circunscripción pudiera hablar como sucede en otros países mis electores aquí no has escuchado alguna vez a un diputado que invoque a sus electores por qué no lo es todo no no nos conocen Fernando hombre yo viendo lo que está un cediendo en el Brexit Dios te favor de la disciplina muy condicionada por el habría solucionado el problema hubiera solución al problema pero vamos de seguido

Voz 9 12:23 yo la de que está en la ley

Voz 0136 12:30 esta es Lutero es el tema dice No cambies porque me gusta como sea se tal cual eres no te impongan normas ni órdenes porque es así como te quiero ellas de Barcelona aunque vive en Nueva York y este disco en el que está está canciones de pensar de mí dos mil trece las pequeñas cosas que hacemos eh

Voz 2 12:48 el cine europeo películas de disciplina militar claro Ángels supones bien con cabeza

Voz 10 12:54 no señor en cuanto acaba con las literas quiero calidad dijo retretes cada rutas sí claro

Voz 11 13:00 quiero que esos retretes tan limpio sustentan químicos

Voz 0136 13:04 sí bueno chaqueta metálica Stanley Kubrick mil novecientos ochenta y siete son un grupo de reclutas en un centro de entrenamiento de la Marina lo que impone el entrenador yo no sé si es disciplina es dominación modding es el protagonista esta sí que es Meetic hay de las imprescindibles meses vamos con más cine con disciplina militar

Voz 2 13:27 hay motivo para no responder a menos que quieras

Voz 0136 13:34 estas acordáis La teniente O'Neill es de Ridley Scott diez años más tarde esta es de mil novecientos noventa y siete cuando mi Moore que es la primera mujer que forma parte de una unidad de élite de el ejército de la Marina en Estados Unidos y una más una tercera

Voz 12 13:48 en unos días en que está a punto de llevar la doce electricidad bossa estaba

Voz 13 13:58 lío como Quiñón viviendo

Voz 0136 14:04 la verdad es que esta película American Beauty no podría servir para explicar cualquier concepto de la carabela podía mostrar todos los días porque habla un poco de todo no pero sin destripar la película sin sin el famoso spoiler que decimos ahora Kevin Spacey protagoniza una historia de una familia en EEUU el sueño americano pero lo que recuerdo con pavor es esa disciplina de los vecinos el padre de la familia no vamos a decir más

Voz 14 14:29 no que la miren si todavía más eso que a estas alturas extraña que haya gente que me haya visto disciplina militar pero que antes hablaba él le preguntaba José Antonio Alcocer ceba por la disciplina educativa

Voz 0136 14:38 la escuela que es lo que sería el código de conducta que impone la escuela para asegurar el orden y el funcionamiento en el aula rebelión en las

Voz 2 14:46 habla buenos días buenos días ya podéis sentaros

Voz 0136 14:56 esto es una película del sesenta y siete con Sidney Poitier como protagonista es un ingeniero negro que empieza a trabajar como profe en un grupo de estudiantes que son conflictivos en en las afueras de Londres más ejemplos de disciplina en el aula o intentos de disciplina la clase

Voz 7 15:18 bueno estuviese esto que se estuviese puesto era

Voz 0136 15:25 esta es una película francesa en la que el profesor intenta imponer disciplina en el aula es un instituto o bastante conflictivo también los chavales no aceptan los métodos muy similar en cuanto al argumento que ya vamos con la última diarios de la

Voz 15 15:37 ayer publicaban dibujos así los periódicos judíos con narices muy largas de los con los muy cortos también publicaran estudios científicos que demostraban que los judíos y los negros eran la forma más baja de la especie humana judíos y negros eran medio animales como era el medio animales no importaba así se moría

Voz 2 16:00 la vida sería mucho mejor si estuvieran todos muertos

Voz 0136 16:03 esto está inspirada en una historia real es una profesora de un instituto en California después de los disturbios de mil novecientos noventa y dos por los gritos que hubo allí interracial

Voz 2 16:22 y el cierre disciplinadamente el cierre

Voz 0136 16:25 de de la cara B que siempre llega al final disciplinadamente el finlandés de esta malamente final pero no sé si mucho de disciplina e hoy vamos a hacer como muchos otros días que es acabar con el antónimos del término hemos analizado en la cara B entonces frente a la docilidad a la obediencia heló ordenó la sumisión vamos a hablar de hacer las cosas con toda libertad como a uno le gustan Ellos son de San Sein la canciones way I Like It desde mil novecientos setenta y cinco aquí también estaba yo pensando que bueno a lo mejor también es disciplina porque para cantar y para bailar también como hacían estoy distinguirá a las discotecas nosotros y nosotros hemos disciplinadamente de verdad