Voz 2

00:10

porque nada hay menos democrático que unas organizaciones basadas en qui quien se mueve no sale en la foto lo vemos estos días los líderes políticos buscan obedientes soldados para formar grupos parlamentarios a su medida repasemos Pedro Sánchez ha impuesto a los suyos donde el acuerdo con los barones locales no ha sido posible de modo que si Sánchez repiten La Moncloa Susana Díez y puede pensar en cambiar de vida Pablo Casado ha liquidado al los organismos ya gran parte la vieja guardia dando entrada a sus fieles a sus caprichos y Albert Rivera ha sido pillado con las manos en la masa de pucherazo en su intento de imponer a sus escogidos y luego se sorprenden de que la gente no se sienta representada la función dos representantes es hablar y aquí se les escoge para acallar quizás tenga razón la filósofa Fabián Bruce Bruselas cuando dice que en democracia la representación no es la solución sino el nombre del problema hay que reconocer la claridad con que Ciudadanos enseña sus cartas ideológicas basta ver el encabezamiento de la lista de Madrid para que se entienda todo primero Albert Rivera que ha forjado su figura como ariete en la lucha contra el nacionalismo soberanista catalán segundo Marcos de Quinto ex vicepresidente Coca Cola cinco coma siete millones de retribución en dos mil diecisiete genuinos representantes los altos empleados al servicio de las élites donde organismo rampante patria dinero así se escribe un programa tan simple como transparentes la patria como absoluto El Supremo nazismo blanco el odio al inmigrante que el rechazo al feminismo este es el programa común los populismos de extrema derecha que recorren el mundo y que especulan independientemente con los miedos de la gente tienen a Trump como referente y son una amenaza para la democracia que hacen los demás partidos para combatirla en España con la derecha jaleando a Vox ni siquiera hay acuerdo en el diagnóstico volvemos a los viejos tiempos en que el nazismo y fascismo se hicieron con el poder sin que nadie supiera cómo había sido