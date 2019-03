Casillas: "El club y el presidente intentarán que el Real Madrid vuelva a tener el rumbo que todos queremos"

no me dedico a opinar de

Voz 0780

00:11

que haya sufrido el Real Madrid para eso está el presidente pasa hasta el club que intentan hacer lo mejor posible para que Madrid tenga otra vez el rumbo que todo el mundo que todos los madridistas quieren y queremos futuro próximo es que te quedas en el Oporto creo que lo confirma lo hemos contado aquí que lo que hubiera a firmar o el presidente de este caso ha querido que me quedé hasta que cumpla cuarenta años una cosa personal una cosa suya y la verdad es que estoy contento os espero que hasta los cuarenta pueda cumplir mi página de sacerdotes a tapar definitivamente de la sección española mono yo no he dicho nunca que deje la selección yo respeto siempre a mis compañeros que tenía se defiende que han dicho que que preferían ya deja tasada a otra generación eso que ya lo querían otra selección yo no yo a mí sí me llama mi mi selección siempre encantado