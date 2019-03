La confección de las listas de cara al 28-A

Voz 0194 00:00 vamos ya con con la política nacional porque antes de que empiece la campaña electoral los partidos acaban de pasar la prueba más dura que es la confección de las listas electorales

Voz 1071 00:08 ahora que se ha demostrado lo afilados que está los cuchillos ya puede empezar esa campaña buenas noches hasta que no estaba peleando con victoria por un espacio en la mesa pues pero no pelearse buenas noches Barceló

Voz 1 00:20 las ustedes cuentos sincero lo que a los demás es hemos aceptado hemos pedido que se respete a nivel federal y eso no significa asustar cuentes significa escoger aquello que más responde al equipo que queremos

Voz 1071 00:34 de pronto las ruedas de prensa se han puesto a hablar de purgas de ajustes de cuentas para negarlas claro prefieren llamarlo de otra manera prefieren llamarlo renovación aunque las brechas que ahora sí

Voz 2 00:43 deben sean los restos de

Voz 0194 00:46 las rachas pasadas tan actuales el caso más paradigmático en eso probablemente sea el PSOE ayer la Federación Andaluza se negó a votar las listas electorales yo haya llegado a decir que algunos de los nombres que les han impuesto los han tenido que buscar en Internet porque no sabían prácticamente quiénes eran Inma Carretero buenas noches buenas noches escribía en cuanto se conocieron las listas está Twitter para las despedidas emotivas luego esta whatsapp para los lamentos y las rencillas caga aplicación tiene su utilidad en cada trance como lo que es escribe el Twitter ya lo vemos cuéntanos lo que ese dicen los whatsapp

Voz 0806 01:18 bueno te cuento sin desvelar fuentes porque si no mañana no tuve a poder contar nada no nos duro no es lo más significativo quizá es que entre los dirigentes de Ferraz admitían que claro que ha habido Ajuste de cuentas que a Susana Díaz no podía salirse gratis no le podía salir gratis a Susana Díaz el pulso que ha planteado según ellos no han querido entender lo que ha pasado escrita alguien que añadía que las listas las iba a hacer Pedro lo sabían ya han llegado muy lejos otro comentaba que tome nota Susana Díaz para no seguir perdiendo todo eso es lo que decían sobre esa primera reacción que tuvo ayer la expresidenta cuando se enteró de que habían laminado a los suyos así que en Ferraz estaban satisfechos de que el líder socialista que tiene el poder lo haya ejercido para demostrar que él también manda en el PSOE de Andalucía aunque allí no ganase en las primarias lo del ajuste de cuentas lo ha negado en público y José Luis Ábalos en la rueda de prensa aunque sí que ha explicado el secretario de Organización que allí donde no hubo pacto se veían con manos libres para deshacer las listas

Voz 0354 02:17 tratamos de que los criterios que tenía la dirección federal fuera recogidos en las provincias donde se decidió recogerlos pues no ha habido nada más que hablar que revisar porque no somos de revisar los acuerdos en aquello de no ha habido acuerdo pues sabido que tomar una decisión ya está pero es que para eso está la Comisión Federal de Listas porque si no estuviera para eso lo que no tiene sentido es que existiera

Voz 0806 02:36 eso por el lado de Ferraz que tuvo en vilo a los damnificados hasta el final de hecho algún que otro diputado y también concejal es porque eso tocaron también listas municipales nos pedían ayer a los periodistas que les mandaremos una foto con la página del dictamen en la que estaba la lista con su nombre porque sólo teníamos algunas copias en papel y querían confirmar el puesto en el que finalmente lo habían metido si es que lo había metido para quedarse

Voz 0194 02:59 tranquilo una de las personas excluidas

Voz 0806 03:02 vivía no sé lo que ganan con esto el partido se va a cabrear vienen las elecciones y la verdad es que había socialistas andaluces también de Aragón que coincidían en que se sentían en cierto modo engañados por la dirección federal porque entendían que no había habido voluntad real de negociar y también por retrasar la decisión hasta el último minuto metiendo a nombres que ni siquiera habían llevado a las asambleas para que los pudieran votar los militantes y eso es lo que ha explicado esta mañana en Sevilla el secretario de Organización del PSOE andaluz Juan Cornejo

Voz 3 03:33 hombre que yo tuve pasar un Pineda lo estoy haciendo más sinceras me puedo ser el no Gemma da igual que tuve que tu carta que yo no que para cuarenta y cinco mil número en tanto que tiene el Partido Socialista mandan ceda no los como

Voz 0806 03:53 cómo se sinceró así Juan Cornejo que ha dicho que esta es la última vez que va a hablar de las listas y que ahora toca trabajar por por las elecciones realmente para Susana Díaz es vital obtener un buen resultado en las generales en las municipales y las autonómicas también para intentar fortalecerse y la paradoja es que fuentes de Ferraz aseguran que cuanto más votos tenga Pedro Sánchez sobre todo si vuelve a gobernar más difícil va a tener continuar la líder andaluza porque habrá dirigentes de allí de Andalucía que irán virando que es es además uno de los objetivos de la dirección federal en este proceso de configuración de las listas

Voz 0194 04:27 el para las listas europeas desaparecen los ecos no etapa de Rubalcaba

Voz 0806 04:31 sí había algunos que ya habían dicho adiós antes de que los dejaran fuera como Ramón Jáuregui que ya anunció el año pasado que dejaba la política pero por ejemplo el exministro José Blanco que está pendiente de la decisión pues finalmente no va en la lista de las europeas que los puestos de salida además tiene una renovación importante del sesenta y cinco por ciento no va a estar tampoco Elena Valenciano con eso ya se contaba después de que Pedro Sánchez no la quisiera promover dentro del grupo hace unos meses realmente los veteranos que continúan son Juan Fernando López Aguilar Clara Aguilera que es andaluza pero no protegida de de Susana Díaz por supuesto la portavoz Iratxe García que es la número dos de la candidatura por detrás de Josep Borrell y la gran novedad ese César Luena ahí sí que ha habido reconciliación fue secretario de organización de Pedro Sánchez la abandonó para irse con Patxi López en las primarias al poco de la dimisión de Sánchez como secretario general pero ahora lo repesca dicen en Ferraz que su carrera política no podía acabar así así que en este caso no ha habido Ajuste de cuentas English César Luena fue uno de los que agradeció ayer en Twitter la nominación

Voz 0194 05:31 pero la candidatura es que no es lo mismo irse con Patxi López que con Susana Díaz

Voz 0806 05:35 parece que no fue por lo que por lo que hemos visto en la

Voz 0194 05:37 asegura de de las listas Inma grafias gracias hasta luego hay frases de José Luis Ábalos que bien hubiera podido pronunciarlas Pablo Casado que es

Voz 1071 05:44 la mañana no ha llegado a quejarse de las News cómo se hizo la semana pasada pero protestaba por la cobertura de los medios porque digan que aparta a los representantes de su rival en primarias Sáenz de Santamaría o incluso de la etapa de Rajoy cuando lo que hace dice él es renovar los nombres Adrián Prado buenas noches qué tal años buenas noches Casado no entiende las críticas

Voz 0019 06:05 bueno la verdad que hoy lo hemos visto un poco enfundado cuando los periodistas le han preguntado por esas críticas internas tanto por cómo se han hecho las listas como por la deriva del partido en algunos asuntos polémicos etcétera

Voz 1660 06:15 antes que yo no sé de qué deriva me está preguntando yo soy el primer presidente del Partido Popular elegido libremente a sus afiliados en primarias con un programa muy claro que fue ratificado un congreso abierto a toda la militancia por tanto yo no sólo me siento legitimado sino mayoritariamente respaldado

Voz 0019 06:33 ya se sabe que no hay mejor defensa como en ataque y por eso Casado desvía el tiro señalando al resto de partidos

Voz 1660 06:38 la deriva habrá que preguntar a los partidos que hacen pucherazos a los calientan el transfuguismo o a los que han hecho una auténtica purgan sus listas electorales como han declarado algunos barones territoriales antes de ayer en el Partido Socialista eso no es lo que ha pasado en el Partido Popular

Voz 0019 06:53 casado entiende que se haga un juicio de valor sobre las listas cuando todavía dice hay trescientos candidatos por designar y sobre todo que se cuestionan en dos casos concretos los de Fernando Martínez Maíllo y Carlos Floriano Rey direccional dos digámoslo así al Senado

Voz 1660 07:06 de cincuenta y dos candidaturas que dos pases ante el Congreso al Senado sinceramente creo que habría que analizar un poco los términos que se utilizan incluso a la hora de valorar lo que hace un partido político y lo digo sin acritud pero es que a veces se extienden pues unas informaciones que no no no no tienen ninguna relación con la realidad

Voz 0019 07:25 al final ha tratado de zanjar la polémica insistiendo en que en el PP hay sitio para todos eso dice el líder el PP Ángels lo cierto es que el proceso de configuración de listas sí ha generado malestar interno en algunos sectores del partido durante el fin de semana se ha hablado de indignación incluso de humillación sentimientos que ahora una vez superado el enfado inicial se han reconvertido en redes en resignación yo creo que lo define muy bien esta frase que nos decía alguien en el PP toca replegar velas esperar nuevos tiempos

Voz 0194 07:51 centrado casado también Madrid en defender la incorporación de Cayetana Álvarez de Toledo porque la critican incluso desde dentro del partido

Voz 0019 07:58 si no sólo los nacionalistas catalanes cuestionan a la número uno del PP borró celo Ana por no ser catalán y hablar catalán también hay en las filas populares quién no lo comparte es el caso por ejemplo del eurodiputado del PP Europeo Santi Fisas que en Twitter asegura que decir que no hablar catalán da sentido a tu candidatura es un desprecio a Catalunya y a la lengua catalana así no se combate la autodeterminación es un comentario que hacen referencia al discurso que Álvarez de Toledo pronunció el sábado durante el acto de presentación de los cabeza de lista del PP ella dice que no dijo eso que es una interpretación errónea que atribuye a las mentiras de nacionalismo bueno en todo caso hoy para blog Casado ha vuelto a defender la designación de Álvarez de Toledo y lo ha hecho con esta comparación

Voz 1660 08:36 igual que por ejemplo Meritxell Batet vino del número

Voz 4 08:39 dos por Madrid y nadie le pidió su pedigrí madrileño

Voz 1660 08:45 pues yo creo que una persona como Cayetana Álvarez de Toledo que vaya de número uno por Barcelona que es la segunda ciudad más importante de España pues creo que nadie le tiene que preguntar sobre su catalanidad sobre todo aquellos que lo que quieren destruir Cataluña

Voz 0019 09:00 no sabemos si es coincidencia o no pero el caso es que Casado el próximo miércoles viaja a Barcelona para arropar precisamente a Cayetana Alvarez de Toledo en su primer acto ya como candidato

Voz 0194 09:08 gracias Adrian

Voz 2 09:09 adiós buenas noches

Voz 1071 09:13 los Comunes y Podemos en Catalunya trataban hoy de quitar importancia su última crisis la última de una larga serie el que fuera senador Oscar Guardila algo que ganó las primarias de Podem ha renunciado a ir en las listas al Congreso porque entiende que la candidatura es independentista al situar al frente a Jaume Assens

Voz 5 09:29 a mí durante la negociación de la listo no disponen en contacto conmigo bueno tampoco fuegos que ahora quiera aparecer como como que proceso yo creo que ha habido ciertas diferencias políticas se han traducido el que se haya apartado haya apartado de la vista no

Voz 1071 09:49 ha dado esta mañana en Hoy por hoy donde hemos escuchado también a Iñigo Errejón Podemos no está quemado cree pero le hace falta una renovación

Voz 2 09:57 no creo que esté quemada pero sí que creo que que

Voz 6 10:01 hay veces que hacía falta un poquito de renovación yo por ejemplo he podido hacer un tipo de listas que me hubiera encantado haber podido hacer en Podemos y que no se pudo porque los partidos tienen una tentación todos a la endogamia al cierre al volverse impermeables a lo que le rodea que dificulta atraer e perfiles pues eso un psiquiatra un investigador contra el cáncer una abogada laboralista una experta ecologista creo que hubiera sido bueno pero no pudo ser que describe Rajoy

Voz 0194 10:31 no es lo que explican en ciudadanos que trata de hacer Albert Rivera atraer a gente de varios lados este fin de semana de hecho anunciado nuevos fichajes aunque el partido sigue sin sacudirse las sospechas de fraude en las primarias de algunos territorios Javier Carrera buenas noches

Voz 0019 10:47 qué tal buenas dosis mientras sigue el misterio sobre él

Voz 0194 10:49 lo que ocurrió en Castilla y León que todavía no aclaran el último caso que es estudia es el de Cantabria

Voz 0019 10:55 sí allí es el televisivo Félix Álvarez se impuso en las primar en las primarias pero su principal rival José López pide más datos sobre las votaciones hay según López una extraña concentración de votos desde los mismos dispositivos

Voz 7 11:08 ella ha desde una misma salir emitido veinte votos o otra sido trece en otra nueve vaya sabido

Voz 0194 11:15 el otro siete quiere saber este candidato del momento

Voz 0019 11:17 en concreto en que se emitieron esos votos la Comisión de Garantías ya ratificó los resultados y en esos escuchaba hoy Albert Rivera desde Valencia

Voz 8 11:26 todo el mundo tiene derecho a recurrir cualquier elección cuando pierde en este caso resulta recurso más

Voz 0019 11:31 eso sobre Cantabria porque sobre los ochenta y dos votos nulos de Castilla y León que sin dar más detalles lo que sí hace Rivera es presumir de incorporaciones como la del ex abogado del Estado Edmundo Bal para quién el líder naranja tiene en mente incluso una cartera

Voz 8 11:47 imagínense que España tuvieron ministro justicia como el mundo al yo creo que no sería todo mucho mejor una justicia independiente fuerte leal al Estado

Voz 0019 11:54 es el Gobierno de los mejores el de los más preparados el mensaje de Rivera mientras algunos militantes se preparan también pero para trasladar el caso de las primarias a la Fiscalía si la dirección Angers no ofrece una explicación convincente

Voz 0194 12:08 engranajes Javier hasta mañana hasta luego mientras su líder aparece lo justo más bien poco y cambiamos de partido Vox deja que su campaña se vaya construyendo en Guancha en las referencias que los demás partidos hacen de Santiago Abascal que hablen de él aunque sea

Voz 1071 12:23 a media tarde esto significativo a la Agencia Internacional routers ofrecía para sus abonados que son medios de todo el mundo esta información el partido de extrema derecha Si es como la adjetivo ha inscrito en sus listas a ex generales que habían expresado su apoyo a Franco la inclusión de estos candidatos abiertamente franquistas con antecedentes militares de alto rango subraya dice la nota de routers porque boxeo abre un hueco en un país que en gran parte se había alejado de la política militarista de extrema derecha desde la muerte del dictador pues esas

Voz 0194 12:50 son las últimas incorporaciones del partido ultra Mariela Rubio buenas noches buenas noches militares nostálgicos ingente del PP desencantada con su partido como en el caso de Valencia en las últimas veinticuatro horas Vox anunciado fichajes dentro de los sectores más conservadores del PP de la Academia de los tres ejércitos el ex diputado del PP Ignacio Gil Lázaro será cabeza de cartel en la provincia de Valencia muy próximo a Mayor Oreja abandonó el PP hace cuatro años por lo que llamó divorcio emocional un historiador Fernando Paz autor de obras que niegan el Holocausto será el número uno por Albacete además ya son cuatro los generales que figuran en las listas de Vox en las próximas generales y locales Alberto Asarta cabeza de lista por Castellón Agustín Rossetti por Cádiz Manuel Mestre por Alicante que se suman al nombre ya conocido hace semanas de Fulgencio Coll candidato a la alcaldía de Palma de Mallorca todos son militares retirados por tanto ya no sujetos a la disciplina castrense

Voz 1071 13:42 el texto que ahora cuenta Mariela a la ministra de Defensa Margarita Robles le han preguntado esta mañana

Voz 0194 13:47 por estos últimos fichajes de Vox el alzamiento España

Voz 9 13:49 no no estar Fuerzas Armadas están al margen de cualquier discusión política la neutralidad políticas la clave de las Fuerzas Armadas y sería bueno que ninguna fuerza política tuviera la tentación de utilizar a las Fuerzas Armadas porque si algo

Voz 10 14:04 no se caracteriza el ejército y se tiene de

Voz 9 14:07 aterrizar es precisamente por su carácter apolítico porque defienden a todos los españoles sin excepción lo que hacen es garantizar los hechos y las libertades y desde luego que nadie nadie devengadas ejemplos a nadie de lo que es España

Voz 0194 14:22 con Mariela quiénes son estos generales retirados bueno pues dos de ellos Agustín Rossetti Alberto Asarta fueron firmantes del manifiesto que el pasado verano suscribieron los recordaréis hasta quinientos militares defendiendo la figura de Franco Asarta es una figura reconocida dentro del ejército de tierra al que pertenece fue segundo de la Unidad Militar de Emergencias estuvo al mando de los cascos azules en el Líbano de todos los cascos azules no sólo de los españoles también fue coronel jefe en Nayaf en Irak el general de mayor graduación entre los fichajes de Vox es el que fuera JEME Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra el teniente general Fulgencio Coll que entre otras cosas fue el general que mandaba todo el contingente español en Irak cuando Zapatero ordenó la retirada en dos mil cuatro

Voz 1071 15:03 el Partido Popular ha pospuesto el viaje que tenía programado este miércoles a Melilla Pablo Casado contaba F que este aplazamiento se debería que el candidato por esa circunscripción la de Melilla es el ex comandante general Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu que aún no habría recibido el auto estación precisamente del Ministerio de Defensa se encuentra en situación de militar en la reserva hasta que no reciba esta autorización días de Otazu no puede participar en alto

Voz 0194 15:26 lo que Mariela pueden estos militares afiliarse a un partido o presentarse en las listas las Reales Ordenanzas y el código disciplinario castrense que son de obligado cumplimiento para los militares no permiten romper la neutralidad política ni hacer manifestaciones en este sentido esto es obligatorio para los militares en activo pero también para los militares que están en la reserva que es la reserva pues esos años que transcurren entre que un militar deja de estará activo pero todavía no ha pasado a retiro es decir no se ha jubilado y por lo tanto en teoría en caso de crisis podría volver al servicio los cuatro generales de Vox están jubilados ergo no incumplen las Reales Ordenanzas pero en general en la reserva debe solicitar el paso a retiro antes de poder entrar en política para completar el relato de lo que plantea Vox entre sus propuestas está incluso ilegalizar a Podemos si lo decía él que es la número tres de Abascal en las listas al Congreso iban Espinosa de los Monteros miembro del comité directivo nacional de Vox lo hacía en Antena tres cuando se le preguntaba por Íñigo Errejón

Voz 1342 16:22 nada hay no me interesa mucho personaje antes pintado un poco más pero es peligroso porque encima pone buena cara pone cara de niño pequeño ha todo esto se peor convulsos de estos son exactamente los más peligrosos de todos porque ocultan su verdadera bilis que es una bilis antiespañola radical izquierdista tremendamente peligrosa para nuestro país y que algún día deberíamos analizar si tienen derecho hasta en mi juego político los que no creen en España y los que no renuncia al marxismo que tantos muertos ha dejado

Voz 0194 16:49 desde Podemos que hoy ha reunido a su ejecutiva Pablo Echenique respondía así preguntado por estas declaraciones de Espinosa de los Monteros

Voz 1662 16:56 yo creo que da bastante de las tonterías que dice Bolsonaro que dice donde mantendrán o que dice Bosch creo que lo mejor es no contestar las porque ponen en fondo creo que ellos mismos son conscientes de que son tonterías lo hacen para para provocar por lo tanto no es mejor no entrar en ese juego