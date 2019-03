El reverendo que llevó una vida poco religiosa

Voz 1

00:00

como bien sabéis la tele en nuestro país es innegable que tiene sus defectos como la radio pero entre ellos no está el de tener un amplio abanico de canales llenos de charlado religiosos pidiendo que les manden dinero Si quieres reunirte con ellos en el paraíso Estados Unidos en cambio va muy bien servido en este género televisivo un buen ejemplo de este formato sería el Pichi clave osea club P T L que funcionó durante casi quince años desde mediados de los setenta os de cifrar el nombre por si os suena un poco raro Pete l os no son las iniciales de Fleiss dolor osea la a la vemos al señor pero era más conocido como el show de Jay Tammy porque representaban el reverendo Jim Baker Tammy su mujer programa por encima era parecido a un leit Knight pero claro con el detalle de que estaba centrada totalmente en que tenías que hacer para llevar una vida tan cristiana como la de los presentadores los invitados bueno eso las peticiones de dinero que tenían tanto éxito que llegaron a ser ojo ahí de más de un millón de dólares a la semana el estilo de vida que llevaban los presentadores era bastante típico del del desenfreno de los ochentas un detalle que no parecía molestar mucho a sus televidentes barra donantes os están empezando caer mal el reverendo Baker no os preocupéis él es efectivamente el que tuvo un mal día un diecinueve de marzo del año mil novecientos ochenta y siete en concreto ese día abandonó de forma repentina el programa porque había sido acusado de violación por la secretaria de su congregación Tammy se divorció de él poco después salieron acusaciones de haber desviado grandes cantidades de dinero de la Iglesia a sus cuentas personales acabo en la cárcel y catalogado por otro telepredicador común cáncer en el cuerpo de Cristo es cierto que les gustará saber que el mismo que le decía esto acabó siendo detenido por contratar prostitutas así que si el día se presenta mal vuestro trabajo no es exactamente una fuente de alegría constante recordad que al menos no estáis estafando a la gente por la tele