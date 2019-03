Casillas: "¿Zidane o Mourinho? Me quedo con Zidane"

Voz 1501 00:00 exacto de la Liga aquí en Madrid que ha presentado al nuevo hay con no icono buenas noches y Mario Torrejón hola buenas noches pues se correcto es hay con eso esto es más que embajador no es justo más que tiene el el la Liga una serie una red de embajadores todos con con cara conocida por supuesto para llevar allá allá por donde va el nombre de la liga de fútbol español ya han hecho a una categoría superior que es la de iconos en el término ibérico bueno pues iconos que hay con para el número global de del puesto que va a ocupar en este caso uno de los primeros que es creo que es el primero es Iker Casillas el primer ahí con que va a haber en la Liga va a haber más luego te cuento pero hoy eh pues en la plaza de Callao y los tienes que hayan ido andando se ha puesto de gala porque así merecía la ocasión hemos visto Iker Casillas como un pincel corbatín azul marino traje azul marino camisa blanca bueno común vice te puedes imaginar para darle la bienvenida a la que va a ser su casa la Liga durante los próximos cinco años Joaquín fichaje hecho la bebida a un minuto para doce don Iker Casillas muy buenas noches

Voz 1 01:03 hola buenas noches qué tal estáis te has quitado el traje y la corbata todavía no si estoy un poco cansado tanto trajín

Voz 1375 01:13 oye cómo cómo te sientes como nuevo fichaje de la Liga

Voz 2 01:17 Bardem es decir a tocarle no bastante responsabilidad y sobre todo agradecer esta casa te vas esa confianza Hay esa decisión por por optar por mí dado que todavía siguen activos pero Bono él ha creído conveniente

Voz 1963 01:31 que el formar parte de de la liga inglesa

Voz 1619 01:35 bueno pues hay mucha responsabilidad sí que intentar ser un embajador luego un icono gay con Estados Unidos

Voz 1963 01:41 para decirlo de de de la Liga española que es

Voz 3 01:45 posiblemente lo mejor de del mundo y que te toca hacer Iker que te que te va a tocar hacer mucho marrón o no

Voz 1963 01:51 Bono he no estoy un poco limitado porque

Voz 1619 01:54 sigo con mi compromiso profesional entonces pues todavía no es quizá como otros embajadores que que pueden dispone más de esa movilidad es el tiempo para poder ir a diferentes países si dará a conocer la Liga no pero bueno yo en base a a mi calendario profesional siempre que pueda y siempre que tenga un momento para P a ayudar pues está ahí para pueden de diez la en cualquier rincón de del planeta

Voz 1375 02:18 que has dicho como no he ficha como no me llama Rubiales como no me llama la Federación me voy con Tebas Se vamos que a Rubiales cómo están peleas para todo ahora ya verás cuando se entere que has fichado aporte varía en la que se va a liar

Voz 1963 02:27 no es que yo no eso yo en eso

Voz 1619 02:31 no no no creo que tengan y que deba entrar o sea desde que

Voz 1963 02:36 me me plantearon esta idea la verdad es que un poco

Voz 1619 02:40 no no tenían poco dudas porque claro yo sigo en activo en el tampoco sabía muy bien cómo volvía a caer en pues en este caso en la liga portuguesa o también en en mi actual club pero cuando lo planteó también a ellos y me dijeron que no que estarían encantados de poder ser uno más a para también servirán mucho más a la Liga portuguesa la española

Voz 1501 03:01 cinco años afirmó no siempre lo hacen años si entre otras cosas en lo que va a hacer hasta que como dice como ha dicho el mismo cuando lo hemos preguntado todavía no el dirigente todavía lo cualquier dedica un día lo puede ser o pero tiene en mente por lo menos bueno de momento una de las cosas que va a hacer es que a través de su Facebook sabes que es el jugador español con más millones de seguidores en redes sociales pues a través de su Facebook el en determinados países se van a ver partidos de la Liga sea tú pintas en el Facebook de Iker Casillas y a través de ahí se pueden ver partido tras ligas a esos en tu cuenta de Facebook se va a poder ver

Voz 1963 03:30 sí así es ya se hizo en el pasado clásico de España donde se transmitió en Indonesia creo

Voz 2 03:39 no

Voz 1963 03:40 sí bueno la verdad es que tuvo bastante aceptación y bueno pues es una manera de innovar

Voz 1375 03:46 ah bueno que la gente se pero tú no acabará cobrando a la gente que se abonen ahora sí veréis eh

Voz 1619 03:53 en países Marimar entrara cualquiera de de no

Voz 1375 03:56 vale que a la gente a ver si quiero ahora me va a cobrar por hablar me al canal de Casillas hubiese pues nada ahí se puede ver

Voz 1501 04:02 cinco años con la Liga nuevo icono de la Liga Flor presionar

Voz 1375 04:04 así ha OIT huido que con el Oporto hasta los cuarenta dos más

Voz 1963 04:09 así es correcto es bueno yo tenía una

Voz 1619 04:13 claro que si jugaba el cincuenta por ciento de partido sentarse frente partidos podría optar por por renovar la verdad es que yo en este caso como presidente en la costa hable con él dice que bueno que que mejor ir cada seis meses como me encuentro que también la necesidad que tenga él

Voz 1963 04:28 el Porto oí bueno Él era el primero que me ha dicho que tengo que quedarme que que quiere que contiene un un año más sí que que que ya no uno sino que va

Voz 1619 04:40 porque al confianza e ilusión que que quiere que

Voz 1 04:45 de los cuarenta años Airbus que aguantar todo lo bueno te lo digo todo que lo que también tengo que como te vea pero vamos paso a paso

Voz 1375 04:55 si se pone así no vamos a discutir al final vas a estar más tiempo en Oporto con el Madrid a este paso

Voz 1619 05:01 bueno en principio iba para dos años siempre la tercera Si al final nos quedamos sin una época mal Si a otra época más que creer pues llevamos ya en junio hace cuatro años y la verdad es que no tengo ninguna palabra y todo lo contrario sea encantado oye Iker te gustaría estar hoy no

Voz 1375 05:22 Rozas

Voz 1619 05:25 bueno claro que me gustaría porque está mucho tiempo y porque echan de menos también entiendo que tienes treinta iba a punto de de hecho años que es otra generación que saltó todo el tiempo pero bueno porque no yo todavía no he dejado las es decir en lo dicho de está abocada Moyel me retire lo dejo claro sé que es difícil sé que muchos me van a decir que ya estoy pasado de rosca

Voz 1375 05:48 esto es de tiempo ya eh sí bueno también

Voz 1 05:51 pero que tampoco me gusta Björk que mirarse en mi nombre no

Voz 2 05:54 en mi DNI mirase en el currículo saque igual que

Voz 1619 05:59 pido unas cosas tampoco porque tienen otras pero bueno también entiendo que que es complejo eh que es difícil que que

Voz 1 06:06 las cosas se dan como están y no están dando oí bueno oye haces bien en tu club siempre te puede devolver

Voz 1375 06:12 Luis Enrique hablado te llamó y lo le llamaste tú

Voz 2 06:15 sí sí tuvo la oportunidad hablar con él y la verdad es que me atendió

Voz 1619 06:18 gentilmente Hay yo soy un comunicado llegue si en algún momento dado precisaba no quería echar mano de alguien de veteranía o en un momento dado que dejó a la selección porque lo que la gente diga o que pueda pensar dijo que que quién había sorprendido que hay que están agradecido que no estaba poblada por otros compañeros que él consideraba pues de cara

Voz 1963 06:39 va a esta Eurocopa en dos mil veinte Hay cuando me dijo que nada que que que el parecido muy bien que hubiese supuesto contacto con el paro

Voz 1375 06:48 pues qué bien fíjate yo creo no sé qué piensa la estuvo yo creo que si no fuera porque eres Iker Casillas por rendimiento estarías en la selección altamente no sé es bueno o malo pero pero por favor

Voz 3 06:58 no sé si me entiendes lo que te digo si no sí sí sí te entiendo perfectamente sí sí perfectamente

Voz 1963 07:04 sí bueno yo lo que pido simplemente meses mirando al miel carne mirando el nombre

Voz 1619 07:12 enviando la nivel estoy mirando nada yo lo que pido es que me han igual que todo el mundo

Voz 1375 07:17 por ejemplo ganaban

Voz 1619 07:19 me alegro mucho por en la verdad que tenía que Il este año me me parece que es pequeñas Sevilla paradones espectaculares pero que es volver a la selección es bueno para él y para

Voz 3 07:32 oye va a terminar como

Voz 1375 07:33 estás viendo desde la distancia la lo que está pasando en el Madrid vaya temporadita eh

Voz 2 07:40 bueno ahora

Voz 1619 07:42 me parece como que todos los madridistas hemos respirado un poco y como que tenemos ese oxígeno que nos faltaba durante estos meses atrás no

Voz 2 07:50 por un lado me parece genial que Zidane

Voz 1619 07:54 vuelva otra vez signos de San motiva de cara

Voz 2 07:58 en el futuro por un lado pues es un poco triste que haya vuelto no musa me explico cosas bien seguramente hubiese seguido Lopetegui en su día seguido Solari no pero la otra vestirán a lo mejor estas cosas no han salido también por bueno el Madrid también esperábamos

Voz 1 08:16 sí por suena estado por por por cambiar al tres entrábamos en una temporal

Voz 1375 08:23 ahora pues pues pues seguramente porque no ha hecho bien las cosas

Voz 1501 08:26 eso sí si es una solución pero pero vamos a ver no porque el problema también

Voz 1375 08:32 el problema es mucho más profundo no no sé no sé si te sorprende que en el mes de marzo esté el equipo sin pelear por nada eso no puede ser sólo entrenador no sé cómo lo ves tú

Voz 2 08:39 bueno yo también yo puedo entender un poco a la gente que está ahí no pasó también hace quince años cuando dormir desde el dos mil muy cuatro y cinco creo recordar no podemos estar casi nada eliminado eliminar en la Champions de la de la Copa ahí solo en la Liga tengo una distancia considerable en este caso subirá

Voz 1619 09:00 igualmente que la custodia pero yo quiero preguntarme en este caso ha estado muy acertado en que a mirar un poco en el presente pensando en el futuro y mejor que que personal como civil aunque

Voz 1 09:11 que ha conseguido algo que yo creo que vamos estudiar de fútbol poca gente ha conseguido poca gente va a conseguir

Voz 1375 09:18 ya sea el Madrid Iker

Voz 1 09:21 ahora mismo yo creo que

Voz 2 09:23 qué lugar estará otro en otros sitios

Voz 1619 09:27 yo soy madridistas entonces ahora mismo puedo

Voz 2 09:31 opinar libremente pero también por un criterio se tampoco puedo decir barbaridades para que te lo encontró poco lo que digo pero yo creo que que puedo hablar con responsabilidad Hay a hablar como como aficionado y como en Madrid

Voz 1375 09:43 lo digo porque ya en Oporto esos dos años más de ahí terminará o no se sabe igual vuelves a la Liga aunque no sea el Madrid

Voz 2 09:49 no no no tuviera que regresar a España inviables no podía enfrentarme al Real Madrid con otra camiseta

Voz 4 09:58 aquí desde pequeños

Voz 2 10:00 el madridista sigo siendo madridista aunque ahora bueno me han acogido fenomenales no Porto vienen tiene el Port oí igual Sacyr es hacer de la vida que sale profesionales pero impensable Sintel por otra manera en este caso es embajador puede hay con

Voz 1501 10:18 David De María Mariano lo lo relajado que se le ve ahí queda ahí lo lo tranquilo con lo que responde todos exactamente como lo vi el otro día cuando cuando fuimos a haber el Porto Roma que partido ocho ambientalmente se clasificó el Porto se le ve realmente que ha contado otra vez la felicidad

Voz 3 10:34 en en Oporto en la ciudad y en el equipo

Voz 2 10:37 diferente es es algo diferente a lo que yo buscaba también a tantas situaciones aquí que no que no vaya a ser hablando muchas veces que no que no estaba bien que no estaba bien mentalmente y bueno allí pues me han dado una serie de de circunstancias en las que consiguió tras ver a Luis enorme y de estar en una ciudad

Voz 3 10:59 sí que me acogió muy bien pero la última Iker p cuando oeste lo de que podía volver Mourinho qué pensaste Pepe qué pensaste que podía

Voz 1375 11:06 y a volver de verdad

Voz 2 11:08 está claro que bueno pues meses

Voz 1619 11:12 sí la verdad es que no se sabrán las cosas que nunca sabes cuál es verdad que tiene el club más grande y más importante de la historia pero lo que está claro es que cualquier nombre podía sonar muy Murillo estuvo estuvo tres años también

Voz 2 11:28 hizo cosas buenas por el club que lo llegó a meter en otra vez en competir con lo que era a la que se anhelada mucho eso hay bueno pues podría surgir porque no pero yo creo que a mí la decisión decía me parece pues eso como un poco de oxígeno

Voz 1 11:44 para todos y sobre todo una ilusión tremenda

Voz 1501 11:47 ha sido un error traerá Mourinho otra vez

Voz 3 11:50 si no digo no no no digo digo para el Madrid

Voz 2 11:55 no bueno yo no sé yo

Voz 1 11:58 entre Mourinho y Zidane vamos pues sabemos toda pero no porque tengan que a mí ya me da igual sin

Voz 2 12:05 no simplemente porque lo mezcla lo que ha conseguido el último dos años y medio

Voz 3 12:08 ha sido la Alex al Oporto no irán no

Voz 1375 12:11 los iba a ir al Oporto Mourinho

Voz 1619 12:13 pues sí tienen pues oye encantado también ha tenido su pasado

Voz 2 12:16 cuentista he conseguido grandes gestas con en Porto y mucha gente ahí en en Oporto me hablaba de él

Voz 1619 12:23 cosas fantásticas sabe también por supuesto tiene gran parte del mérito que de lo que consiguió lo por todo hace diecisiete años

Voz 1375 12:29 cómo te estaba viendo embajador de menos lo más rico no están en la Liga

Voz 1619 12:34 o sea que para ver qué pasa

Voz 1375 12:35 simplemente hacer muy haces muy bien no

Voz 5 12:39 me dice a mí que me relaje pero claro yo es que tengo mucha presión jefes vienen pasarlo de determinadas cosas indeterminados nombres

Voz 1375 12:46 hoy es la última pista lo de Messi ayer

Voz 3 12:48 si si bien para este este cómo se para

Voz 2 12:52 bueno pues la verdad es que no sé lo que me lo dan esa tarde yo creo que hemos tenido la suerte y seguimos suerte de Verón por desgracia Cristiano tomos la opción o se fue a otro país aguarda otra Liga me lo musica española y bueno pues contentar pero tendría que no estoy ninguno de los dos aplastante que vamos a esa mucho todos los jugadores

Voz 1375 13:11 totalmente anoche le preguntaba todo si Messi Maradona quién había sido mejor para Johnny te pregunto a ti a quien te ha gustado más Maradona o Messi

Voz 2 13:18 a mí que me respete Maradona pero yo tengo que hablar desde lo que he visto a gente mayor más largo que Maradona hacía maravillas claro yo tengo esa lo he visto he visto que he visto todos los días y en particular a Messi no gemelos uno en otro sino que yo el resultado el Messi de ahora de la actualidad por desgracia Cámara dándole viste igual que a Alfredo no entonces

Voz 1 13:44 tenía un metro con Messi porque es el que he visto pero no no porque diga que Maradona es todo lo contrario

Voz 1375 13:50 Baker y me alegro que te vaya bien que te veo en forma de como embajador como icono y como eh tu voto oye mañana por Deportes Cuatro que hay un buen reportaje haya mayoría volveremos lo veremos ya sabe para otra parte y adiós portero hasta luego bueno Iker Casillas en directo a las doce y once después de haber estado aquí en Madrid aprovechando que para la Ligue que no está en la selección pero él ha hablado con Luis Enrique lo ha dicho aquí metido

Voz 1501 14:11 sí sí sí yo creo que tienen gran parte de razón esa pregunta qué has hecho que su historia pesa mucho y al pesar muchos yo creo que lo está viendo porque el rendimiento es más que bueno las últimas temporadas y por cierto en este acto no te puedes imaginar corrillos de todo tipo entre ellos no ha hablado aunque creo que si va a hablar dentro de dos o tres días en en otro acto que tiene de de la Liga pero pero no ha habla Javier Tebas con micrófono abierto por así decirlo ahora sí es verdad que ha habido algunos con querido dejar protagonismo a casi seis en ninguna duda pero es verdad que que sí que sí más peleón que nunca sabes que le gusta esto mucho de impugnar y que piensen todo lo que pueda si es la Supercopa la formato la Supercopa también Losa

Voz 1375 14:48 horario también todos los lunes van a poner todas las dos o tres partidos los lunes