Joaquín Caparrós: "A mí me gustaría seguir y volver a trabajar con Monchi, tener la misma idea del club es muy bonito"

Voz 1375 00:00 Don Joaquín Caparrós muy buenas hay mano muy buenas tiene que ser comentarista ya ni te cuento será el segundo piso

Voz 0956 00:08 cuando con con el equipo más fáciles porque tenía

Voz 1375 00:11 mira que no

Voz 0956 00:13 la ponéis votando

Voz 1375 00:16 mira que nos dolió perder a Caparrós comentarista pero pero es que es así te quiere todo el mundo te quieren palo te quieren de director de fútbol te quieren de directiva no te quieren de entrenador te falta jugó

Voz 0956 00:23 dar como bueno no estoy ni para mí un minuto

Voz 1 00:32 bueno cómo estás cómo se pasa del despacho y corbata a al césped y el chándal

Voz 0956 00:36 bueno pues si lo desconectados ellos desconectar una persona que desconectó cuando bueno pues tengo que que que ocupar un cargo pues desconectó de lo anterior y un centro cien por cien y bueno y ahora pues yo la temporada pasada temporada esta temporada pues bueno pues me propusieron tenía una idea clara de no entrenar sobre todo esta temporada hacerme cargo de la dirección deportiva T cree que el equipo con Carlos Marchena e Hipercor junto a toda la dirección deportiva que ya tenía el Sevilla y por lo tanto bueno pues trabajamos es un proyecto la verdad es que bueno pues no ha salido todo lo bien que que esperábamos vamos a ver si lo culminaban ese proyecto pues con con un objetivo de de lo que es la Champions pero es cierto que bueno pues que que el entrenador que que habíamos puesto que había sido una puesta ahí personalmente pues según no ha podido seguir hizo bueno el consejo decide que sea yo la persona que esté con con dirigiendo no era mi intención esta temporada pues le planteamos al Consejo pues que la algunos lo centro senadores con un perfil de de fútbol español nacionales que podían coger al equipo el consejo decidió que fuera yo por lo tanto yo no le puedo decir que no al seguir ahí y ahora el presente es que estoy entrenando con muchísima ilusión a una plantilla espectacular con una calidad tremenda que ya nos conocemos muy exigente los partidos que nos quedan y vamos a ver si lo cual damos con con el objetivo

Voz 1375 02:16 que quién se lo comunica Machín tú

Voz 0956 02:19 sólo comunica el presidente Paco Gallardo tenía que ir yo le llamo por teléfono en estoy hablando con él por teléfono y luego pues bueno al día siguiente voy al estaba a la Ciudad Deportiva bueno

Voz 1375 02:32 ya claro cuatro lo digo porque no tiene que ser fácil no en este caso está estar en un puesto directivo y hablar con el entrenador es decir lo siento pero te quitamos que me pongo yo

Voz 0956 02:43 eso es complicado eso es lo que yo no por eso yo no quería yo no quería cederle al porque no que lo que no podía dejar que la gente creyera esa posibilidad porque yo no querían por por eso bueno pues es el el planteo al Consejo pues una serie de entrenadores

Voz 1375 02:59 ya pasaron unas

Voz 0956 03:02 de de de jornada una serie de jornadas hasta que bueno pues consejo decidió el presidente decidió me habló conmigo que el Consejo había decidido que es lo que me hacía cargo del equipo voy yo al Sevilla no le puedo decir que no

Voz 1375 03:16 ya oye fíjate que todo el mundo habla de de Machín lógicamente como un grandísimo entrenador de fútbol español yo creo que no sé quién lo decía anoche me parece que Álvaro Benito nuestro nuestro comentarista Hay Kiko y bueno siempre lo siempre alaban el trabajo porque lo hizo muy bien el Girona y en el Sevilla empezado bueno todo el mundo coincide todo el mundo conocemos las condiciones de

Voz 1 03:34 sin por qué crees que no le faltaba Machín crees que le hago

Voz 2 03:39 en algún momento de la temporada la gran

Voz 1375 03:41 de él no

Voz 1 03:43 qué crees que le ha podido pasar a Machín porque buen entrenador es buen entrenador

Voz 0956 03:46 que acabe nadie regala nada y cuando el portugués a la topará vacaciones idónea y luego pues porque no fijamos un club como algo es porque los méritos lo que ha conseguido no pasa que no es fácil un club como como como Sevilla con como Atlético Valencia con la exigencia Madrid el Barcelona con en lo mediático que es la exigencia en todas las tres competiciones plantillas bueno pues muy muy muy con mucha experiencia y por lo tanto bueno hay que ganar en todos los partidos no bueno y la verdad es que el inicio fue espectacular vamos primero pero bueno el efecto aquí después de dejar de estar en puestos de Champions y sobre todo pues lo que se nuestra comprensión de de de de Buesa pues eso fue un palo para para todos Si bueno sabemos cómo es el fútbol yo lo he vivido

Voz 1375 04:44 claro que tengo que contar así que te van a contar yo lo vivido

Voz 0956 04:47 por lo tanto bueno pues así pero estoy de acuerdo con vosotros que es un magnífico entrenador que que que que va a acoger un proyecto bueno lo empieza la temporada que viene exitosos seguro

Voz 1375 04:58 no tengo ninguna duda es un gran entrenador oye he ahora te preguntas anterior yo tengo yo la última

Voz 3 05:02 y si tú que ya es perro viejo y sabes muy bien dónde pisas con quién está

Voz 1375 05:08 las donde como es el fútbol mejor que que casi nadie el Sevilla te pone ahí porque confía Antic como entrenador incluso para hacer un proyecto o te o te pide o te dices oye Joaquín saca me ahora esto de aquí yo ya muy buscando entrenador del año que viene

Voz 0956 05:25 no no no no no es esta situación no es la misma que la situación de la temporada pasada haciendo la temporada pasada así no era una situación que hacía falta porque era muy cuatro-cinco partido pero esta temporada es este en estas situaciones totalmente distinta es una situación totalmente distinta porque bueno pues ahí más tiempo porque se habla de bueno pues sin de la temporada que viene no pero es un tema que me como tú has comentado no por ese no es el aquí y ahora lo que tenemos que ver es cómo transcurre estos once partido pero sí que que bueno pues es el presente y el futuro pues puede ser si hay que duda cabe pero pero

Voz 1375 06:05 claro y te gustaría seguir sí sí a mi me gustaría va bien la cosa va bien hoy estás a tres puntos de la Champions

Voz 0956 06:11 de trabajar volver a trabajar otra vez con Monchi que fueron cinco años exitosos donde una relación magníficas figuras más que que una relación de de de profesional a una relación de auténtica amistad y por lo tanto bueno pues el el volver a tener el mismo pensamiento de la idea de club que se tiene pues siempre es es muy bonito pero insisto que hay que esperar porque el fútbol lo que ha comentado antes de verdad sino también lo que ha sucedido en Sevilla empiece ya no llegan ni a diez día a lo mejor no ha llegado a lo que ha sucedido eso es la ley del fútbol adicional la velocidad que va a este por mira al fútbol

Voz 1375 06:52 mira lo habrá pasado al Betis en una semana no la Copa y la Europa League y mira lo que le pasaba el Madrid en una semana la Copa la Liga y la Champions en una semana pasar de detenerlo

Voz 2 07:00 luego y optar a todo a pegar Terán todo no

Voz 0956 07:03 sí sí y por eso hay que esperar pero bueno ahora disfrutando de insisto de una cuantía está ilusionada que está muy comprometida sobre todo yo he visto el esta semana los pocos días de que hemos cogido el fin de semana el partido que hemos jugado gente muy comprometida jugadores muy comprometido con el club sabiendo que tenemos un objetivo claro estamos en una competición queremos volver a Europa y por lo tanto bueno es a trabajar y que los resultados donde donde nos corresponda

Voz 1870 07:34 desde decía Monchi hoy Joaquín que que que que descartar para la temporada que viene como entrenador también lo ha comentado al hilo de lo que te pregunta a mano

Voz 0956 07:43 sí sí eso es lo que hemos estado hablando no también en la reunión que esta vez que he tenido con él pero bueno pero hay que hay que esperar que tenemos que esperar las sensaciones tanto de uno de otro icono y el tiempo dirá

Voz 1375 07:57 a ver cuánto dura o la negociación con Monchi perdona cuánto ha durado la la negociación con Monchi

Voz 0956 08:04 el Papa aquel venga sería unión que yo he tenido va para que viniese desde que le llamáis hasta que te dice si cuanto bueno eso ha sido más así una una proceso de la acusación directa directora del presidente de presidente a Valverde Castro como

Voz 1375 08:20 pues nada Caparrós te ven forma de verdad que no no te veo te te veo animado te veo otra vez es que te veo en la banda y mascando chicle se que pobre de chicle cuando digo por el chicle cuando lo pilla Caparrós no

Voz 4 08:31 a esta falla el toque de atención que me cuidado en los niños ya no son Obiang

Voz 1870 08:39 tenía que dar la las televisiones de pago el partido que juegue el Sevilla que juega por la banda dos opciones estoy pantalla

Voz 4 08:46 ahora he visto ya visto y no veréis si le a Tebas no le damos y de oye qué bien que esté Navas en la selección no ha espetado

Voz 0956 08:53 las espectacular de verdad yo creo que es un ejemplo eso es un doble doble ejemplo para todos los jóvenes futbolistas en de que como un futbolista con con que lo ha conseguido todo pero que a base de mucho trabajo de que disfruta destructores desde su profesión puede llegar no y luego pues hubo un es también una señal que manda nuestro seleccionador al fútbol español a todos los futbolistas no mira el DNI

Voz 1375 09:18 está bien no está bien va a la selección no

Voz 0956 09:21 por lo tanto creo que es mucho señales la llamada de de Jesús y personalmente porque me alegro y estaba súper ilusionado estaba súper lesionado en el viaje que que que que hicimos a Barcelona a la vuelta a Barcelona estaban la verdad que se la veía en la cara como si fuera el primer día tanto ese es por eso está ahí porque esa ilusión que tiene después de tantos años de tantos partidos que lleva en la primera y en la alta competición no

Voz 1375 09:49 Joaquín objetivo pelear por la Champions y que dar y quedar por encima del Betis no que tampoco está

Voz 0956 09:54 vamos a ver nuestro objetivo está claro nuestro estaba nuestro objetivo está claro es cierto que que que en esa en esa pelea junto al Valencia junto a Getafe es junto al Athletic punto

Voz 1375 10:06 a la vez nos da la vida

Voz 0956 10:08 está haciendo una magnífica temporada y por lo tanto bueno pues ahora el que menos falle el que menos falle el que mejor lo tiene ahora es el Getafe está haciendo una magnífica temporada pero bueno nosotros tenemos que fijarlo nosotros confiando otro insisto en la plantilla que tenemos estamos en una sola competición tenemos jugadores otros jugadores que bueno pues que ellos son consciente de que en cada entrenamiento en cada partido tienen que pelear ya hacer lo mejor para para que bueno en este caso yo como máximo responsable me exigen ellos Si bueno intentar conseguirlos

Voz 1870 10:41 fuimos pues no estés Joaquín Caparrós y Santa tiene una una rapidísima que le ha dicho Monchi director deportivo a Caparrós director deportivo este año hasta ahora de los fichajes que ha hecho que gustan

Voz 0956 10:53 bueno sí sí sí sí que le gusta porque no no porque además algunos futbolistas ya estaban en la en la agenda anteriormente de lo que era la tampoco hace mucho Monchi interés bueno el conocía mucho futbolista inclusive algún jugador ha vendido seguido por por por por la cerca pues la Roma como inclusive de Munir un futbolista que lo él se lo llevaba a la Roma etcétera etcétera no entonces bueno pues la verdad pero bueno eso lo hice nuestro director deportivo ahora pero también cualquier director deportivo cualquier persona entendida de fútbol sabe que el Sevilla tiene una plantilla muy muy competir

Voz 1375 11:34 es el entrenador que más

Voz 5 11:36 a veces ha dirigido al Sevilla ciento en primera cien