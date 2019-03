Santi Cañizares: “En la Selección tenemos una crisis grande con los centrales”

Voz 1 00:00 eh don Kiko Narváez muy buenas Carreño muy buenas ya decías tú que ese tobillo así hoy viendo las imágenes no no parecía mucho

Voz 1266 00:06 va que esguince lo que tenía toda la pinta era de una contusión porque resbala no apoya mal no echa al peso no le da una patada con los tacos clavado y la sensación era mano una contusión que un esguince de tobillo pero vamos no vamos a nosotros no a poner en duda médico aunque si tuviese que apostar como apuesta mi compadre Cañete los otra euro de turno apostaría que puede estar contra español

Voz 1 00:30 la de nuevo esto

Voz 2 00:32 Alcalá es yo apostaría va a arbitrar en este caso me juego hasta cinco el oye la casa

Voz 1 00:46 Gustavo López hola Gustavito hola qué tal Manu no tiene pinta eso grave no

Voz 2 00:50 no tiene nada que no tenía a nadie pero creo que todos los

Voz 1 00:56 con más de cinco Santi que el muchacho que lleva compitiendo domingo claro claro y aparte cómo compite él entonces aquel que se deja todo obra aparte creo que lo decían hoy usted y que lo está viendo está bien

Voz 3 01:09 cuando tanto Kiko como como como Ghost Manu

Voz 0749 01:13 no hay una hay una torsión en la juegan no hay una torsión no hay una patada sin eso todo

Voz 1 01:17 lo que decía Kiko no hay nada

Voz 0749 01:20 frente imponen las imágenes que se muestran también hasta sale bien calzado

Voz 3 01:25 con una sale renqueante pero nada de ello

Voz 1535 01:30 el que Sacha ha sido Ponce hoy en la plaza de Valencia así no lo he visto sí alguien una acogida ahí ha hecho daño primero y segundo porque es la caída creemos por la imagen todos coincidimos en que esa debido romper cruzado

Voz 4 01:41 tras lo visto no Luis Álvarez

Voz 1 01:44 mito hola qué tal buenas noches tuve su entiendes no no digo de los toros digo del cruzado

Voz 0104 01:49 se cruza si lo de lo de Suárez ha sido una tirada de barco en toda regla como decimos nosotros

Voz 2 01:55 a J pero vamos con cariño pero es la verdad es que usamos nosotros jugando muy bien

Voz 1 02:04 yo no quería ir a China el barco oye ahora que habéis hecho alguna vez no no a vosotros no

Voz 4 02:13 una

Voz 2 02:14 apoyan ya prescrito ya prescrito pero vino el médico

Voz 1 02:17 luego vino el médico Beckham vale vale

Voz 1266 02:22 o lo que salva vidas

Voz 1 02:24 me dijo no tienes nada pero quédate tranquilo eso te cobro esa buena hombre tardaba en

Voz 2 02:34 está aquí el fiscal una noche con Kiko elabora cada vez tarda menos maravilla va siendo hora de verdad pero tú de yo nunca me tira del barco Bush pero me arrepiento de no haberme tirado una vez del barco

Voz 0749 02:53 sí pero el problema es cuando quieras cuando te tiras encima dice el entrenador dice no te preocupes has de tranquilo hay mucho haberte tuyo era el médico nuestro

Voz 1 03:02 sí pues hace no hace falta que para ir

Voz 0749 03:05 sí iré a Venezuela y tratarme esto

Voz 1 03:07 no sé quién quién te queremos observa Riga la prueba hombre

Voz 0104 03:14 no había muchas tirad cobra en las partidas de postemporada que ahora ya no se no se notan tanto antes más partido de postemporada te algún amistoso por ahí empezaban a limpio

Voz 2 03:26 la nave ponía lo bañador en la gente que Juve un Osasuna Valencia que no no valió para nada

Voz 1535 03:37 sí me metía más de un

Voz 2 03:39 perdía el trofeo Zamora y partido no ahí te enamora en eso parece que estamos ahí ahí me arrepiento tremendamente enseñantes Pablito Caballero no te voy a decir una cosa más grave aún

Voz 1535 03:54 ante la semana medir una patada en el tobillo

Voz 2 03:56 clavaron dos tacos el tuyo que es que encima tiene ya excusa Juan que profesional por eso fue por los tacos que te dejaron sin Lenin Lenin el segundo que me lo tiro cruzado a la cepa del palo

Voz 1 04:13 a ello bueno tú te no te tiras te de un barco te cadista de Un barco con el que como en el dichoso fue tirarse del barco se fue eso una asestar el barco no puedo barquero eso fue el Titanic Hornet volviste a usar esa marca no no nunca de no que sea un iguales pero no

Voz 2 04:32 no la vuelta está muy bien pero

Voz 1535 04:37 por casualidad vamos a ver pero que no no te creas tú que lo guarda un día dirá la verdad si eso es lo que dice todo el mundo y también saber toda la verdad pero vamos a dejar

Voz 1 04:47 claro que sigue todavía ahora estamos en plena temporada tú rotas al barco alguna vez nunca en la vida

Voz 2 04:53 es era necesario digamos el autobús Camilo oye El balcón te tirarte oye Kiko te estoy de este rum run que está

Voz 1 05:10 cogiendo lo de L'Equipe que ahora saca mañana a aportar Mundo Deportivo así a toda página top secret dice el Deportivo mañana me acaban de pasar la portada Griezmann quieren irse al Barça

Voz 1535 05:18 menos mal que esto es secreto

Voz 1 05:21 sí

Voz 1266 05:22 en el Top secret no te preocupa o que es una chufla a día de hoy primera mí a día de hoy no me preocupa nada de lo que se refiere a lo futbolístico yo tengo otras preocupaciones es cierto que no lo pongo Manu fue en duda que con tres meses que hay ahora tanto en el Real Madrid también ahora es L'Equipe creo que sale lo de Varane que también está diciendo que que está sopesando la posibilidad de irse lo comentaba que esto sale meses van a ser muy largo a la hora de homenaje de ciclo

Voz 1 05:51 por no

Voz 1266 05:52 IU y es lo que toca hay más equipos como el Real Madrid Atlético más que van a tener mucho tiempo de planificación ahora extrañar no me extraña en absoluto que que surja eso esos rumores y que sea posible pues no tengo ni idea de la pasta que tiene de cláusulas hoy la pueden poner yo es que la mano poco factible hoy lo poco la pongo por poca gente Gustavo tiene esos tú crees que Griezmann la frustró

Voz 1 06:18 la de este año de ahora mismo ver que la Liga está casi en chino y que se ha caído de la Copa puede hacer que se plantee de verdad

Voz 0749 06:24 sí o no lo único no creo yo no creo creo que fue una frustración importante creo que él se siente frustrado por cómo compitió en el partido frente al Juventus el no ganar creo que te crea frustración pero no creo en que ahora se este ofreciendo de ninguna manera lo y menos para un club que lo dejaste como lo dejaste no en esa estocada al Fútbol Club Barcelona no no creo en eso que rumores por supuesto que Barber porque no está inmerso en ninguna en una competición y que no puede luchar no puede quedó muy lejos jugadora del Fútbol Club Barcelona iba a haber muchos comentar y muchos rumores ahora no me creo nada de que pueda llegar a a salir el Atlético de Madrid

Voz 1266 07:05 bueno si soy yo creo que sería París no sé por qué me da si se va name ha dicho y no se tengo yo tengo yo misma posibilidad de ahí que el sitio

Voz 1 07:16 animar a lo mejor este verano al echarles israelíes

Voz 1535 07:18 se deportivamente el Atlético de Madrid se vería mermado porque es un magnífico jugador pero al mismo tiempo equilibrio haría sus cuentas que son bastante preocupantes eliminaría pues ese ese dislate salarial que tiene Griezmann con respecto al resto de sus compañeros a la hora de Renoir el resto sería todo mucho más sencillo ahora es fácil que todos pidan mucho más a lo mejor de lo que tendrían en lo que tienen en la cabeza pues dado que si le ha pagado una cantidad tan importante a Griezmann es decir a nivel financiero es una magnífica operación que se marchen no tanto evidentemente a nivel deportivo

Voz 1 07:54 pues nada a ver qué pasa con Antoine de Messi algo que añadir que no Gustavo

Voz 1535 07:59 sí

Voz 1 08:00 compararle con Maradona que estamos todo el tiempo comparando siempre tendemos a algo que no hayamos eh exactamente es que es tan difícil bueno y te digo una cosa es que no sé si lo decía anoche Jordi Martí Marcos López que tienes la sensación de que este tío no sé si ha tocado techo pero

Voz 0749 08:13 pues igual no mira a mi que soy de palabra e me deja sin palabra creo que no no no tengo ninguna palabra más para para demostrar lo que Le lo que hace en el campo la la la ventaja o lo que se ve desde afuera es que se va reinventando constantemente Ander un delantero que hacía goles muy bonitos goles que iba hacia dentro en qué jugada cuarto de campo para adelante una manera brillante pero ahora se está reinventando está jugando más atrás corres

Voz 2 08:41 luego balones Espiga mejoren lo tiro libre

Voz 0749 08:43 la corrigió muchas veces el tema los penalti para él los penalti

Voz 3 08:47 era una un un

Voz 0749 08:49 Exactamente No sabía muchas ese ahora cada vez le pega mejor y eso es lo que más me asombra de un jugador que ha ganado tanto que está en la élite durante tantos años que es tan difícil la dificultad que conlleva estar doce trece año al máximo

Voz 5 09:03 el ganando ganando no eso es Bush aquí lo que me eso es un momento Kiko que te has bueno para posible que no te pase para yo el tiro libre los ha mejorado lo penalti en los últimas finales

Voz 2 09:17 paradón una parada ante para chutar

Voz 0749 09:20 como baja como recibe cómo va a buscar ICREA juego es impresionante tanto Sanyo de la misma forma esa la dificultad yo no lo he visto a Maradona sí metió que Maradona dos años tres como mucho no me Nápoles sí sí poco más cuando ganó el Mundial en el ochenta y seis después la la la la época estuvo en el Nápoles pero este chico eso es impresionante

Voz 1266 09:42 que cada año suma un adjetivo más Manu es el mérito que tiene después de lo trece años no decía Vicente del Bosque creo recordar que soy de reencarnarse le gustaría no en Busquet

Voz 5 09:54 a mí me encantaría estar durante tres meses sintiendo Leo Messi el estreno voy a sepa después disfrutar un poquito hombre cierto colarnos tres día esa hoy domingo me gustaría hacer que el fútbol me sí

Voz 2 10:13 es decir por la noche nueve de Fruit de disfrutar de una discoteca

Voz 1 10:20 sales no muy no le gusta

Voz 2 10:23 se imaginaron no imaginó que viene aquí a fallas esta noche yo le digo una cosa yo estoy a Leo Messi

Voz 1266 10:33 yo lo voy a dar ninguna voz Ibiza mi va a jugar al pádel y de repente veo un caso pequeñitos sentado en un bordillo al lado de un del ambulatorio veremos yo allí al lado sabe Cañete donde tiene tú lo también Luis

Voz 2 10:47 eso

Voz 1266 10:48 alguno tenía medio difícil pero bueno ya lo eso es lo que está

Voz 2 10:52 ampliar la medida laboratorios suyo cuenta a medida que iba teniendo hijos como nos van dando más Paco el coche con lo que digo

Voz 1266 11:09 yo qué cosa más clamaba llevan toda la cabeza ayer a Messi que estaba tras el bordillo digo he Leo irse a yo lo veía conocido Movistar Plus debido a una persona que qué tal todo va bien se levantó el chalé Mi hermano que tener un problema están ambulatorio tenía una chica en casa que nada más verlo con una baja bueno vino con la cabeza sabía labio se hizo la foto con con él yo tenían comparen al treinta mil Pepa Raúl de verdad nunca te pedí una foto una foto claro bueno tema al popa ciento treinta kilos de ladrillos hace la foto con el Loco digo no le perdonan la gente no te preocupes Kiko cuando Kohl coche mantengo de vuelta lo que tenía que yo por culpa mía dio habían llamado a todo el edificio por a Lloret cose de tocar pito lo miré digo

Voz 2 12:03 vamos a ver el marrón que un marrón hacha pero estaba sentado en un sigue esperando al hermano y no se dio cuenta la que descubrió según Rita yo bueno porque bueno hay digo yo me puso nervioso yo

Voz 1 12:18 un chaval la leche bendita me gustó anoche lo que dijo Álvaro Benito lo que dijiste a lo largo de que quizá en en los picos en los high life prefiere alguna manera en los Picos de genialidad a lo mejor Maradona fue tal pero la trituradora de de de de de partido tras partido semana tras semana competición otra cometido

Voz 0104 12:36 yo no creo que haya habido un jugador que haya sacado tantos sobresalientes durante

Voz 1 12:41 su carrera como Leo Messi

Voz 0104 12:44 es muy raro verle hacer un partido malo y sobretodo es es es demasiado frecuente verle hacer cosas como las de ayer a lo mejor con la genialidad del último gol no pero pero sí sacar sobre sí alienten en no yo no conocía un jugador en mi vida con la capacidad de ser tan regular en rendimiento top yo sigo pensando que para mí Maradona en la relación con la pelota sus momentos más mágicos no se los he visto a ningún otro era una cosa de absolutamente de otro planeta pero también hay que decir que Messi en cuanto a la regularidad en los en los sobresalientes no tampoco sabe

Voz 1 13:19 a ningún jugador no bueno que estoy de mudanza algún hebreo

Voz 2 13:24 no sé yo que estoy aquí con la cómo están corriendo a quizás a nadie pues ha roto segundo te preocupas por si pasa algo y a partir del tercero ella es una música de fondo no ni molestes que empieza ahora

Voz 1 13:49 no empieza ni está hueco bueno

Voz 2 13:52 todo empezar un y medio es tiempo jugar por la palabra ni

Voz 1535 13:54 qué más que nada

Voz 4 13:56 como en la noche no

Voz 1 14:00 pues es preparar no existe rotulito oye os ha sorprendido lo del Sevilla Machín a la calle y la vuelta de Monchi fíjate en una semana lo que ha pasado a mí

Voz 1535 14:09 me ha sorprendido lo de Monchi porque creo que es un profesional que ya que están bastante avalado y que oye ese marcha en su momento hoy con dolor Isidro en cuanto pueda te traigo otra vez a mí sí me ha si me ha dolido sobre todo la marcha de Machín porque creo que es un magnífico entrenador porque creo además que lo normal es que el proyecto el Sevilla el año que viene hubiera sido mejor no se hubiera aguantado Machín yo creo que que estaban buenas manos como entrenador eso sí también pone en alerta a todos los equipos de España que empiecen a buscar operador para el año que viene que hay uno de los grandes en paro para mí es uno de los grande Machín

Voz 0104 14:44 yo me mojo mano a mí me parece injusta

Voz 1 14:48 quiero que sea tenían poca paciencia con con

Voz 0104 14:50 a Chin obviamente quién quién lo ves dentro cómo trabaja es el exdirector deportivo en este caso pues Caparrós lo que a mí me parece un entrenador como la copa con Pino yo estoy sin

Voz 1 15:03 ha habido muchos Zilina yo creo no

Voz 0104 15:05 sí yo creo que este año vamos a ver cómo hubiera acabado pero lo que sí está claro que que el año que viene hubiesen empezaba a sacar jugo a ese sistema que ya le he escuchado decir a él también que tardó en Girona en a sentarse y a partir de ahí pues fíjate el resultado que el equipo fue para arriba hay entrenadores que son muy fiables y Machín me parece una de ellos ayer lo comentaba Cañete estoy estoy de acuerdo con él ahora mismo hay un pedazo de entrenador en el mercado que el que va a estar poco tiempo sin trabajo seguramente tiene pinta

Voz 1266 15:33 sí lo lo que primero no me ha sorprendido es de los mejores yo quitando a lo mejor es del Mónaco en su momento no que que también con el tema de lo fichaje y la venta la gente de Portugal como por todo Benfica pero lo lo de Monchi es una es como

Voz 1 15:50 Messi pero en los despachos tras año atacados

Voz 1266 15:53 hay cosas que te compra tú para desviar la atención un paraguas como pues en algunos casi para mí tanto Zidane como Monchines son todo lo contrario a la hora de de devolver no la la ilusión con lo de Machín estoy totalmente de acuerdo con Cañete Alvarito la verdad que que por centímetro no en esa jugada de Kia con vas LIC seguramente estaríamos hablando no eliminó digo una braga en segundo de cara que es el futuro lo que sí yo echo en falta a lo mejor que a mí me gusta también en poco más de no sé si decirte cintura pero otro recurso de no está tan sumamente estancado que está bien en un esquema pero como entrenador a mi me gusta también un pequeño plan B momento determinado y eso es mucho partido yo creo que le ha faltado al al Sevilla ahora de de estar demasiado encasillado en serio si jugando de de esa manera a mí un entrenador con lo mejor alguna que otra variante también me me mola

Voz 1 20:50 estamos con Kiko Narváez con Gustavo López Santi Cañizares y Álvaro Benito como cada lunes y además del Madrid del Barça

Voz 14 20:57 desde Sevilla de todo lo he arriba hay que hablar

Voz 1 20:59 estaba como está la Liga por abajo y sobre todo los que están cambiando de entrenador se ponen nerviosos porque no saben qué hacer si dejarlo no dejarlo y ahí están el Huesca el Rayo y el Celta ahora mismo defendería la segunda por delante por encima el Villarreal y el Valladolid bueno e José de hoy Palacio Nos han contado la noticia del cese de Michel hola Palacio muy buenas

Voz 0880 21:20 qué tal muy buenas manos pues será la crónica de un cese

Voz 1 21:22 anunciado no

Voz 0880 21:23 sí sobre todo cuando veíamos que ayer remontaba el Villarreal en apenas dos minutos en el segundo tiempo la verdad es que una mala la malísima imagen del del Rayo Vallecano que sumaba su séptima derrota consecutiva que volvía a quedarse en puesto de descenso y sobre todo era más grave todavía porque se queda a seis puntos del Villarreal ya además el Villarreal le tiene ganado el duelo particular ángel que son siete virtualmente lo que está ahora mismo de la salvación el Rayo Vallecano ya habían el equipo que de Michel para para el consejo administración del Rayo Vallecano desde la derrota ante el Girona ese cero dos en casa pero no les seguía manteniendo el presidente Raúl Martín Presa yo creo que más que por miedo a ver quién sería el sustituto porque creo que lo terminaba de dar el paso el presidente el Rayo Vallecano pero ya después de de lo visto en la tarde noche de ayer y sobre todo en esta segunda parte el equipo para practicamente no tenía más no pudo sacar el partido adelante pues han tomado la decisión hoy es verdad que le les ha costado de Manu porque por la mañana en esa Unidos dos horas por la tarde un tras dos horas hasta que han decidido la destitución de Michel y ahora el abanico se abre para el sustituto colocados son Julio Velázquez el extécnico de Betis Alcorcón y última etapa estado esta temporada

Voz 1266 22:40 este es el mejor colocado es el mejor colocado

Voz 0880 22:42 el segundo mejor colocado es Paco Jémez quería hacer un poquito también así el Rayo Vallecano como el Real Madrid con la vuelve a Zinedine Zidane pues el final del del Rayo Vallecano puede ser no

Voz 15 22:53 pues que es el preferido por el dependientes porque volveré Michel no no no ni ni Míchel primero que se que si hay ahora di es Miguel González

Voz 1 23:03 tampoco tampoco adiós admisión no lo digo porque a veces te cargas al entrenador pero luego te que hacemos bueno pues vamos a ver lo que decide mañana la directiva al Rayo pero pero también es verdad que siete derrotas consecutivas también se lo ponía muy difícil pero en estos casos vosotros que habéis hijo futbolistas siempre diciendo no hay que hay que cambiar al entrenador porque va a ser un revulsivo para la plantilla bueno ya veremos no

Voz 1535 23:24 a veces funcionan y otras veces no todo depende de la calidad es entrenador y LOC sobre todo a nivel psicológico lo que sea capaz de conseguir también el mucha igualdad en muchos partidos que dependen pues de pequeños detalles de tener algo de fortuna o no que condiciona mucho al entrenador que sale que a lo mejor alguno de esos siete partidos podría haber puntuado al entrenador que entre pues que si arranca con una victoria pues da la sensación de que tiene un un un bueno pues un horizonte bastante claro pero siete partidos consecutivos perdiendo

Voz 2 23:54 la involución del Rayo en el juego

Voz 1535 23:57 ese hombre son justificaciones necesarias para cambiar para para tratar de cambiar la tendencia con un nuevo entrenar

Voz 1266 24:04 porque fíjate que Cañete el día a veces no iba a veces sí yo creo que cuando hacen eso porque ya no lo tienen con esa entrenador Manu diciendo como en no si vamos a ver si carece de El otro lado en la dinámica de siete partido la frustración los nervios la desconfianza pues vamos a probar con alguien como hablamos muchas veces no que hay tres partido cuando llega un entrenador nuevo era por la motivación por la gente que está por escuchar otro discurso por cambiar la dinámica ese pues vamos a aprobar porque él no conecte si el partido yendo como va el equipo ya lo tenemos claro perdido aludía Andoni después vamos a probar a ver sí

Voz 1 24:40 si sale bien claro igualmente también más allá

Voz 0749 24:42 los resultados que el comenta Santi Kiko también hay que ver cómo estaba el vestuario no muchas veces el vestuario la saludo El Vestuario es compleja y el mensaje que tiene del entrenador Shannon les llega al futbolista más allá del resultado quedan diez jornadas eh Sheva mucho partido perdiendo el Rayo no tiene buena pinta igual que no la tiene el Celta había cambiado tres veces de entrenador y ese mensaje siguen sin llegar entonces muchas veces lo que se contempla en este en estas situaciones es lo que es la plantilla la la el vínculo que hay con el entrenador si ese vínculo está roto prácticamente no creen el entrenador si el mensaje no llega a Sevilla la plantilla está rota en ese sentido lo que se ve desde afuera es mejor un cambio por lo menos para renovar las energía para pensar en el futuro por lo menos dar vuelta a una situación bastante compleja puestas a siete puntos ya faltando de jornadas lo tiene muy difícil el Rayo

Voz 0104 25:35 yo creo que nadie nadie pensaba que el Rayo no iba a estar en esta situación que iba a estar luchando por la permanencia hasta el final yo creo que lo que ha mantenido a Michel en el en el puesto durante muchos tramos de la temporadas que el Rayo en el desarrollo del juego o no era inferior a los rivales en muchas muchos partidos no bastantes partidos que lo condenaba muchas veces pues seguramente errores defensivos que le ha acompañado durante todo el año e incluso por momentos errores groseros pues no no no dignos a lo mejor de la de la categoría en la que está compitiendo y eso la penalizado mucho que ha pasado estos últimos partidos que que yo creo que sí que el Rayo ha bajado un poco en su nivel de juego no el nivel en el desarrollo del juego quizá esto sí que ha sido ya a acabar la paciencia con Michel que que por eso estaba manteniendo el cargo a pesar de que yo creo que el raya está quizá más abajo de lo que tienen que estar pero en la lucha que que tiene que estar

Voz 1 26:29 es la permanencia eso es lo que tiene lugar naturales salvarse cuanto antes mejor pero bueno vamos a ver yo no se lo hemos hablado nada de la selección ya hablaremos la semana que viene pero joven canales verá Muniain Vera gente como Mata que lo habéis venido diciendo también varios partidos pues el que está bien porque hay crisis de gente gente veteranos y tal pero Luis Enrique está demostrando que está bien a filas

Voz 1535 26:56 bueno yo creo que es una selección siempre cada uno pondría un poco su impronta no hay no es posible que estemos de acuerdo con todo lo que hace eso está claro no a medias la sensación que sigue probando a mucha gente que son muy

Voz 1 27:06 lleva ya más de cuarenta ya claro la bolsa de jugar

Voz 1535 27:09 o es que pretende hacer pues es muy amplia eso da oportunidades a todos oportunidades para conocerse oportunidades para que también no te si te pesa o no la camiseta de la selección que a veces pesa mucho in en definitiva pues a la vez que compite yo creo que tiene abierta la puerta prácticamente a todo el mundo y no lleven una crisis importantes en los centrales a tenemos una central que Sergio Ramos iraquí al próximo campeonato gordo que tengamos próximo campeonato Europa tienen que tienen que dar un paso adelante pues algunos centrales en España de forma que que podamos afianzar esa línea porque la la digamos que la baja de Piqué ha condicionado mucho sobre todo porque todavía no veo un recambio claro

Voz 1 27:51 algo está pero van entrando van saliendo todo

Voz 1535 27:54 son todos futbolistas interesantes pero ninguno es un central de la selección en quién confiar de alguna forma pues eh eh

Voz 1 28:03 vamos no tiene compañero efectivamente el sistema de

Voz 1535 28:05 sí hubo de todo el equipo no

Voz 1266 28:07 yo lo que veo claro es tranquilo pues la personalidad ay que si está hipotecado algo el Lucho

Voz 4 28:13 esa los mérito pienso que quería

Voz 1266 28:16 a lo mejor que podría ser más fácil a la hora de los primero partido Manu que como que ya decíamos de carrerilla lo que es el equipo ha dado un paso atrás sí y ahora estamos en la búsqueda de de jugadores que si lo hacen bien con su equipo va a ser llamado por Luis Enrique hablaba Cañete con el acompañante de Sergio Ramos Jonan bien pondría de que tiene que acompañar a Busquets en el centro y después también tendría que que recuperar el tema Isco que no olvidemos que en el último Mundial fue el mejor jugador de la de la selección y la filosofía y lo que quiere Lucho Isco en cuanto se ponga al cien por cien será lo futbolista imprescindible después la preocupación de el del eterno cásting del nueve es que no quisiéramos también habla de estamos hablando de la columna vertebral que es tema no te pega al compañero de su compañero

Voz 2 29:08 arriba ahora mismo no sabemos casi nada

Voz 0104 29:12 yo tengo una visión sobre lo que puedes llegar a ser seleccionador que que hay que diferenciar yo diferencia Ariel lo que es la fase de clasificación que se disputa durante la competición también de de los clubes donde sí tiene mucho sentido pues llevar al jugador que está más en forma tiene todo el sentido yo creo que quizá por eso el abanicos abierto tanto en en en la era Luis Enrique no está llevando a los jugadores que están mejor en ese momento y otra cosa es cuando llega la gran campeonato Jaycee que discrepo muchas veces de esa corriente de no es que éste no ha jugado mucho este año porque ahí realmente tiene un mes para preparar la competición la preparación la tienes que hacer tú y es casi mejor que te vengan descargados de partidos entonces pero ahí para competir yo creo que ahí sí que tienes que llevar a los jugadores más talentosos a los mejores quiere decir

Voz 1 30:00 pues nada a los tuyo Quino Gustavito dime

Voz 2 30:04 sí estaba entrenando en Valdebebas en Valdebebas estaba fichado a Raúl digo que se ha quedado atrás una cabezadita por todo lo que decir no me podría

Voz 1 30:18 mi padre estaba atendiendo con mucha con mucho cuidado no se te lo tampoco nos vamos a dormir cuando os perdáis no os perdáis es lo que trae Raúl Brey algo lindo sí señor algo no siempre nos gustan los tópicos con uno bien grande gitano Guardia Civiles o la parte de eso me encanta