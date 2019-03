Kempes: "Si me tuviera que quedar con algo del Valencia sería con el público"

Voz 4 00:00 es un equipo de nada esta hora deben estar de fiesta por ahí todavía con petardos porque es un no parar eres verás cómo no se iba a decir desde las ocho la mañana es que yo creo que son veinticuatro horas al día las fallas es un non stop People petardos veinticuatro horas al día

Voz 1501 00:30 aquí estamos en un día grande porque coincide con las fallas el centenario del Valencia está por ahí nuestro Pedro Morata hola Pedro muy buenas qué tal buenas noches han terminado a estas horas las mascletá

Voz 5 00:41 Hay todo el día de D

Voz 1501 00:44 de fiesta que lleváis a primera hora de la mañana de centenarios de conmemoraciones porque sea mezclado todo no el cumpleaños del Valencia el centenario del Valencia en plenas Fallas claro claro es que voy

Voz 1716 00:55 se llamar supongo confluyeron montón te tardaron en todos los sentidos Okur lado los cien años del Valencia Club de Fútbol porque realmente el Valencia Club de Fútbol se se se juntaron lo pensaron crear un día uno de marzo pero cuando se yo legalmente fue el dieciocho de marzo hace cien años y hoy se el año del fútbol pero es que hoy dieciocho de marzo también puso a la una de la madrugada la es la admiten que es una noche espectacular con unas descargas de fuegos artificiales y de pólvora el kilo de Valencia espectacular y ya mañana en la fallas que sentía en el que al digamos que acaban las Fallas dos mil kilowatios hay aquí tiene las cosas lo hacemos

Voz 1501 01:38 sí señoría además coincidiendo con buen momento del equipo porque fíjate lo que podía haber sido el cumpleaños del centenario del Valencia Si hubiera pasado lo que

Voz 6 01:45 lo que parecía que podía haber pasado que el equipo empezó

Voz 1501 01:48 casi descarrilado pero ha enderezado el rumbo de qué manera esta pole Santi Cañizares también nuestro comentarista de la Cadena Ser hola Santi muy buenas

Voz 2 01:55 qué tal Manu buenas noches cómo se viven las Fallas este año muero aquí que en las disfruta de que las soporta porque todo el día que petardos todo el día de fiesta para todo el día hay que tener aguante hay que tener aguante para ellos mira ya acabo llegar a ahora mismo a casa si muy bueno pues no te pueden imaginar la los problemas que tienes para entrar con el coche además la Nit del Foc es justo en el río yo vivo muy cerca te cerquita Si me llevó a retrasar un poquito más pues me pilla de lleno y no sé si hubiera tras los pero las tres o las cuatro mañana duerme sobre el río Segura probable

Voz 1501 02:27 mente Santi Cañizares que es un pedazo muy importante de la historia de del Valencia si no me equivoco siete títulos Santi

Voz 2 02:35 sí bueno la Intertoto una entiendo yo si no es lo mismo no le importa es que disfrutamos mucho yo tuve la suerte de llegar al club en un momento muy bonito donde había grandes profesionales y enriquecer me con ellos

Voz 1501 02:49 pues con Pedro Morata con Santi Cañizares queríamos hoy decirle Cumpleaños Feliz al Valencia con el jugador probablemente más importante en la historia del Valencia que ahora es cómo en vista de la y Espiel y que creo que está a la ha dicho grata arranca la Nit del Foc creo que está ahora mismo dándose una vueltecita por ahí por las calles de Valencia es Mario Alberto Kempes y está en sintonía Larguero hola matador muy buenas

Voz 6 03:10 hola qué tal buenas por dónde anda usted más o menos en clubes Versalles pero lo que es alto y de el kilo vivo el que no lo vive todos los años más es cada vez más luego yo cinco años que no venía porque es esta fiesta que yo estoy de bueno tanto cinco años que como pasa usted me gusta claro claro cinco goles oye les recomiendo a todo el mundo que venga a las Fallas no que yo no estaba yo soy en Valencia sí sí sí sí que se tapen los oídos que estoy todo el día todo el día pero eso es una cosa única adelantado suelen Infoca partes juntos sí que yo lo recomiendo Santi que Libia claro y cuando volví a casa

Voz 1501 04:01 eh oye hoy en un día en el que se juntan las Fallas con el centenario del Valencia que supone para este cumpleaños del Valencia del que tú has forma parte

Voz 6 04:13 bueno mira significa es mucho hizo mucho por el simple hecho de que si uno tiene una suerte de que ha jugado acá y ella es bueno se han quedado yo con evidencian

Voz 7 04:28 que he tenido la

Voz 6 04:31 la oportunidad ir como si fueran hijos muy malo porque me quería quedar verdad que estoy pero no la oportunidad así que el Valencia es uno de Picasso yo lo lo lo lo lo hago con gusto gusto el problema el trabajando le dejó concede la oportunidad porque esto y lo disfruto dos mil entonces

Voz 1501 04:55 claro eh fuiste pichichi con el Valencia dos temporadas usted campeón de la Copa del Rey de la Recopa de la Supercopa de Europa luego ganaste el Mundial con Argentina también máximo goleador del torneo en todos los años estuviste en el Valencia con que recuerdo te quedas Mario

Voz 6 05:13 fíjate quién pone el público con el público principalmente porque es una decisión que tiene que aguantar mucho pero plano con un límite que decir cansa pre muy bien es muy porque estaba escuchando a estos días el partido si te llamo unas medias entre cuarenta y cuarenta y dos mil personas es decir gente que iba yo creo quiso agradecer yo he luchado no el centenario que significa digo quién me pica mucho más para la misión porque eso es lo que te tienes que tienen que aguantar lo quién las cosas van bien sexto ahora las cosas tan también o casi mal también lo tiene que aguantar más que yo te pongan entonces el equipo esquifos lo mejor no da para más gasóleo

Voz 1501 06:09 en esos ante lo sabe viene es que está aficiones muy especial porque siempre está ahí

Voz 2 06:14 pero es verdad que es muy buena gente no lo bueno y lo malo pero fíjate que todos los jugadores y al final destacan el gran patrimonio que para mí tiene el Valencia que su afición es decir yo siempre lo he dicho es una afición exigente es una afición que permite que que a veces se olvida con frecuencia yo también olvida con frecuencia lo malo es decir tú puede estar jugando realmente mal durante todo el año y hacer un buen partido recibido bueno pues probablemente el mejor aplauso de tu vida en un campo de fútbol si eres capaz de jugar ser figura en uno de los partidos y levantar Mestalla no entonces lo importante para mí que tiene una afición siempre es la fidelidad en los momentos buenos evidentemente la afición al Valencia está en los momentos manos también está también llena al campo y a partir de ahí bueno pues hay que gestionar las emociones que a veces no es fácil

Voz 1501 07:04 eh tú mejor recuerdo la afición decías Mario Itu mejor gol de los que marcase con el Valencia

Voz 6 07:11 eso sistema decir yo decir poco yo creo que no es verdad porque tampoco ha tenido suerte marcar mucho goles Valencia ya te digo alguno alguno alguno algunos oído otros han servido menos pero es que goles y muy bonito cualquier el es un grupo ya lo mejor que te frito yo que como imprime era mi primer partido porque se lo hicimos un gol no yo yo yo os dejamos ya pues yo no estaré yo no soy así que bueno pues en los pero yo creo que todos los goles son listos que ella he jugado en un equipo contrario yo lo festejaba entonces yo creo que los equipos recién dos forma quién lo sucedido Gozón pero bueno oye y se lo que si tanto estoy para títulos importantes

Voz 1501 08:14 eh que recuerda a la gente en Valencia que te dice la gente por la calle cuando cuando vienes de vez en cuando que te dice el aficionado al Valencia Mario

Voz 6 08:23 leyenda digo digo más de momento uno uno lo de la verdad y unos lo orgulloso pero los litro de todo eso explica sí que es que las Jose los dos me he hecho muy bien dentro en las canchas pero es que hoy en día aquí se procedió a la gente sigue recordando no sólo en una de las personas y y yo creo que eso también lo he celebrado fuera te ha tocado pasó era mozo jugar todos nosotros

Voz 1501 08:59 qué crees que les falta el Valencia si es que crees que les falta algo con sus defectos con sus virtudes que crees que que le falta a este club

Voz 6 09:08 creer que pura yo creo que el Valencia se quiere decirse que si fueran de fotos Barcelona y el padre ahora cuando juega con nosotros que somos menos parecido dieron así Sevilla y otros equipos que son menos pierde la concentración del equipo grande y eso es lo que he visto en el Valencia fijó reconstruir hace es poco fuera pude ganar pero me pueden faltar pero sí es parecido trances parecidos cuando siempre sin cómoda no sé si estoy impensable que he dicho que sea bajo el Valencia ahí es conocido los no

Voz 1501 09:55 tarde acuerdos anti bueno

Voz 2 09:58 en el aspecto deportivo quizá sí quizá Mario analiza desde el punto de vista deportivo que efectivamente pues

Voz 6 10:05 deportivos a mí no me preocupa tanto las

Voz 2 10:07 acto deportivo en el Valencia actual sinceramente lo digo yo creo que el el el aspecto deportivo al final son ciclos dependiendo mucho de los jugadores del compromiso que adquieran del entrenador que sepa sacarle rendimiento etc etc eso son ciclos que se van cumpliendo que van dando más éxito menos dependiendo del acierto además yo ahora mismo lo que más me preocupa del valenciano es es son mucho

Voz 1501 10:28 la estabilidad a nivel social

Voz 2 10:31 a nivel social yo creo que el club está más estable que nunca porque esto no puede haber ninguna lucha de poder desde el momento que tiene las acciones un una empresa Singapur prensa y que no hay opción ya para pelear por él por el digamos por el dominio del club el trono sí pero a mí sí me preocupa mucho la gestión que no es deportiva dentro del club la gestión social donde yo creo que hay muy poco arraigo por parte de la propiedad lo que el valencianismo y a sus gentes se refiere la gestión financiera evidentemente porque no ha bueno no

Voz 8 11:02 eh no ha bajado la deuda hay incluso

Voz 2 11:04 está acumulando la IVE preocupa mucho en ese sentido creo que necesita una gestión integral muchísimo mejor muchísimo más profesional muchísimo más estable que inviable no porque de lo contrario yo creo que entraremos en un proceso muy complicado en el cual dependemos de que el socio de que el máximo accionista pues ponga dinero encima de la mesa para poder salir adelante

Voz 1501 11:29 si te preguntara tirón que partido te quedas de todos los que jugaste en el Valencia tienes alguno uno que digas éste

Voz 2 11:35 a mí sí bueno yo no tengo un aunque si hay que fijarse en un partido con en en concreto yo destacaría aquella final de mil novecientos noventa y nueve aquella final de Copa que rompió con veinte años sin ganar un título del Valencia desde aquellos dos goles de Mario Kempes en en el frente al Real Madrid que además fueron con la derecha m setenta y nueve pues no ha ganado ningún título noventa años después se volvió a conquistar la Copa del Rey y además fue una copa de ley no porque ganamos al Barcelona al Madrid y al Atlético en la final que aquel partido de Sevilla donde además hicimos un gran partido con goles yo creo imborrable es el de Mendieta Piojo el pues ese quizás es el partido que con más cariño recuerdo

Voz 1501 12:18 Morata lo que significa Kempes para el valencianismo no en un día como hoy es es bonito recordar la figura de este jugador no mira

Voz 1716 12:24 hoy hemos estado entrevistando de para Radio Valencia ya hemos hecho unas lo que he tenido que era muy muy oportuno me hemos esperado

Voz 1501 12:34 estamos muy elegante los dos

Voz 1185 12:36 era una foto que era la señera de la ciudad y al lado estaba las señera del Valencia era una eran lemas Mario ese futbolista finalmente más conocido de más proyección la historia de Valencia por eso no entiendo yo bien como Mario no está trabajando para el Valencia Club de Fútbol hace muchísimo tiempo aunque ahora está muy a gusto en la hay es plena en en Connecticut hay que empecé es todo imagínate el Valencia viajando a cualquier sitio a cualquier palco a cualquier soltó de la UEFA Mario al frente que creo que es lo que debería ser leído en detalle Mario y bueno muy rápido que quiero dar uno sobre el tema

Voz 1716 13:17 es sólo un detalle cuando el Valencia

Voz 1185 13:18 descendió a Segunda División el Valencia y el valencianismo se creció subieron el número de socios estando en Segunda División y luego con respecto al arraigo que comentaba Santi hoy por ejemplo es una cosa muy sorprendente que el máximo accionista del Valencia Club de Fútbol en el escenario no es solamente que no esté aquí en la ciudad sino que por ejemplo no haya hecho ni tan siquiera un pequeño comunicado o vídeos o algo para los aficionados del Valencia en una fecha tan señalada por ejemplo cuando falleció el fundador de la patria de Singapur Peter Lim hizo un comunicado a través de las redes sociales de la página web del Valencia

Voz 1501 14:00 rastro de él

Voz 1185 14:01 Mente ni tampoco en las redes sociales o en la página web del club viendo el Valencia pues el sentido por ciento ha subido no pues no

Voz 1501 14:09 no sabemos lo que quedará en el futuro de Peter Lim para la afición del Valencia sí sabemos lo que queda lo que quedará para siempre era aficionado del Valencia de María Alberto de Mario Alberto Kempes hoy el miércoles pesetas libro me han dicho no Mario

Voz 6 14:22 si el miércoles el libro por el Valencia haremos la sanción de mi autobiografía bueno con mucho cariño como espero que era para para ir gente misma gente se muere un hombre por favor yo no con esa mucha gente

Voz 1501 14:41 pendiente de la biografía Mario

Voz 2 14:43 supo que Piqué contarás que mi suegro te compró la casa tuya te marchas tu atención

Voz 9 14:51 no

Voz 6 14:53 no es coger

Voz 1501 14:55 el crédito que le hizo buen prepa consigue

Voz 6 14:58 el libro se lo estoy voy hoy casualmente uno por casualidad porque creía que iba a ser yo realmente bueno es el miércoles esta vez sí exactamente el Coleman prosistas perfecto pero me divierto lo fallar

Voz 1501 15:18 nada a una hora de que arranquen a María ver oye no puedo decirte adiós sin preguntarte por Messi Kempes qué te pareció lo de Messi ayer no sé si viste el recital de de goles ayer en Sevilla ante el Betis

Voz 6 15:30 bueno la verdad es que cada de que Messi única ICO foto boxeador que lo empezó a jugar en el Barcelona no sigue asombrando ahora espero que el veinticinco de salto

Voz 1501 15:48 yo una final con el Valencia tú ves tú qué sabes de esto tú qué sabes de esto Mario Messi o Maradona

Voz 6 15:54 mira que hemos tenido la suerte los argentinos un momento hilo do no frutas según dicen que Messi el pleno porque un para mí no es menos ni mucho menos es argentino y está demostrando una capacidad futbolística impreso

Voz 1501 16:13 Mójate Si tuvieras que escuchará uno a quien fichas

Voz 6 16:19 hace treinta años pero lo has dicho más claro claro cuentan ya te vas Maradona claro claro está

Voz 1501 16:24 y ahora sí ahora me decía oye disfruta de las falla así un placer tenerte en El Larguero y que siga siendo tan reconocido como lo es hoy en día por todo lo que le distingue al Valencia un abrazo María Alberto Kempes chao hasta luego ahí está paseando por las calles de Valencia a punto de guerra que aúna en un poquito más de una hora Cañete la va a su casa que acaba de llegar y tú Morata donde

Voz 1716 16:48 yo donde pueda doctor cuerda porque hoy Valencia tragara donde a mí me gustaría ver lo que es

Voz 6 16:56 en plena avenida de Dean

Voz 1716 16:59 es complicado pero bueno tengo alguno hecho usó la tarjeta

Voz 1501 17:04 un abrazo Morata un abrazo buenas noches allí sabes pedazo de historia de este Valencia también que feliz cumpleaños todavía queda unos minutos tuviese puede felicitar a todos los que avistado en ese en ese Valencia

Voz 2 17:13 bueno muchas gracias hace mucho charlamos disfrutando mucho Chaos Santi hasta luego dejamos