El Larguero: Entrevistas con Kempes, Iker Casillas y Joaquín Caparrós (18/03/2019)

Voz 1375 00:00 pues de queda media hora este dieciocho de marzo lunes de dos mil diecinueve tal día como hoy hace cien años se fundaba el Valencia así que no estamos a tiempo e queda media hora para este con el dieciocho de marzo felicidades por esos cien años de historia del Valencia en un momento dulce además de la temporada en seguida estamos allí coincidido coincidiendo además con las Fallas con la mascletá con la Nit del Foc que va a arrancar un roto en una hora y media esta noche me lo cuenta Morata felicidades queremos empezar al larguero hoy diciéndole tirando de las orejas a todos los valencianistas que a manos de muchos dueños de muchos presidentes ahora concretamente unos de Singapur pero por encima de el presidente del dueño de la accionista sea quién sea éste quien esté ahí algo que no cambia qué es la historia del Valencia hoy cien años con el equipo peleando por la UEFA Champions en la Liga con el equipo en cuartos de final de la Europa League Icon el equipo en la final de la Copa del Rey buen momento para disfrutarlo y enseguida estamos allí con Pedro Morata con Santi Cañizares ICO Mario Alberto Kempes probablemente bueno el jugador más importante en la historia de este grandísimo club enseguida estaremos allí también os vamos a dar una vuelta por Sevilla porque ha comenzado la segunda etapa de Monchi como director deportivo del club y además ha comenzado Joaquín Caparrós en el banquillo se ha quitado la corbata del despacho ha puesto el chándal y a entrenar quinientos partidos en Primera Joaquín Caparrós que va a estar enseguida aquí en el Larguero el nuevo entrenador del Sevilla por lo que queda de temporada veremos si el año que viene también está en el banquillo no hoy ha dicho Monchi que no descarta que pudiera estar Caparrós en el banquillo la temporada que viene todo esto en un día en el que la selección española ha comenzado el trabajo esta semana para de cara a los partidos que van a tener que jugar ante Noruega el sábado en Mestalla precisamente coincidiendo con el centenario para celebrarlo en Valencia sábado contra Noruega y ocho en ocho días eh en Malta

Voz 0104 02:36 contra Noruega Valencia Malta contra Malta

Voz 1375 02:40 eh Fabián tiene gripes baja en la convocatoria al sustituido Saúl Ñíguez el jugador del Atlético de Madrid enseguida nos cuenta Javier Herráez que ha dado de sí este primer día de Luis Enrique en también sigue coleando e lo de ayer de Messi en el mundo entero ha admirado por todos la Messi manía es total sólo en Barcelona sino en toda la Liga a lo que vimos anoche en Sevilla no es muy habitual que un afición del equipo rival grande la afición del Betis aplauso para la afición del Betis se ponga en pie para reconocer la clase y el talento de un tío que es imposible parar luego ya cada uno tiene sus gustos y era mejor que Messi si es mejor me sigue eh lo que era Maradona o de lo que era Pelé Di Stéfano yo qué sé cada uno por mi padre me dice que hoy Stefano al mejor luego otros me han dicho que no que era Pelé otro yo he visto a Maradona a todos los partidos que cuando jugaba el Barça con el Nápoles convoca colas seleçao tonillo dijo el mejor que éste no puede haber ninguna pues a mí ahora

Voz 1501 03:38 me parece el mejor de la historia a Messi

Voz 1375 03:41 el alumno tendrá sus gustos pero no es muy habitual sea el que sea el mejor que un afición del equipo rival se ponga en pie para aplaudirle no es muy habitual y eso lo afición el Villamarín en Hoy se ha hecho viral el vídeo de unos aficionados concretamente de uno que también estaba al frente de ese grupo donde sin serlo consciente de que le están grabando se rinde a Messi jugar Messi jugar Messi bueno luego vamos a escuchar ibamos a hablar con él te pregunto de pasó a tío oyente de El Larguero Seas del equipo que seas aficionado del Valladolid del Celta del Athletic Club de Bilbao del Madrid el Barça del Valencia así que quieras tú te pondrías en pie para aplaudir a me siento Study lo has hecho alguna vez lo harías o no lo harías como ayer hizo mayoritariamente la afición del Betis eh luego hablar Nos con este aficionado nos iremos a Sevilla para esa resaca de lo que ayer hizo el el crack argentino bien es noticia hoy el Rayo Vallecano acaban de destituir a Michel después de siete derrotas consecutivas estaba cantado y se queda penúltimo deja al equipo penúltimo a seis puntos de la salvación no le no le ofrecen la opción de seguir en el club ya le están buscando el recambio que me imagino que hasta ahora estarán ya en los últimos flecos suenan nombres como Julio Velázquez o Paco Jémez que podría volver al Rayo eh aquí ha habido partido de Segunda División el Numancia uno Málaga uno que ha cerrado la jornada número treinta en segunda división el Málaga quinto en zona de play off de ascenso con cincuenta y un puntos el Numancia décimo tercero buenas noticias para el portero colombiano David Ospina del Nápoles ha recibido el alta después de desplomarse anoche mientras jugaba con su equipo en una imagen tremenda que nos puso los pelos de punta no sólo por el golpe que se lleva en el minuto cuatro que se iban golpe en la cabeza tremendo queda inconsciente le ponen un vendaje en la cabeza así jugando el partido y en el minuto cuarenta se desploma pierde el conocimiento y cunde el pánico esas decisiones no pueden depender de los futbolistas no puede depender de los futbolistas tienen que depender de los medios dado un golpe en la cabeza estas un poco ido no juegas te tienes que ir al banquillo es una cuestión de lógica que en el deporte americano lo hemos contado muchas veces se mira mucho más preocupa mucho más de lo que pasa aquí en el fútbol europeo siguió jugando Ospina pero en el minuto cuarenta Se desplomó pasó la noche en observación y afortunadamente hoy buenas noticias eh le han dado el alta al portero del Nápoles pero todo esto en la portada de un larguero en el que luego para Raúl Ruiz como todos los lunes por aquí hoy nos va a traer ese partido solidario que ya es un clásico entre gitanos y la Guardia Civil e partido que se va a disputar el próximo sábado veintitrés de marzo en Talavera la Real en Badajoz será ya la sexta edición del partido gitanos contra ahora firmó me gusta estos partidos y sobre todo algunos de los las que van a estar por aquí con Raúl para echar unas risas para hablar de fútbol si antes como todos los lunes el sanedrín con los futbolín estas porque ahora estamos con Canjet con Cañete enseguida para hablar de Valencia pero luego estará con Cañizares eh Álvaro Benito Gustavo López nuestro Kiko Narváez para repasar todo lo que ha dado de sí la jornada futbolera así grabada nos ponemos en marcha once y treinta y siete bienvenidos al larguero ni te muevas hasta la una y media todo el deporte luego vendrá Mara Torres con el faro pero arrancamos con el Valencia feliz cumpleaños o Cumpleaños feliz hoy cien añitos Nos vamos allí a Valencia perdónenme podría poner un capuchino en Pekín vale yo quiero un maquillaje vale

Voz 0104 07:39 es un equipo nada a esta hora de estar aquí está por ahí todavía con petardos porque es un no parar eres verás cómo no iba a decir desde las ocho La mañana que yo creo que son veinticuatro horas al día las fallas es un non stop y petardos veinticuatro horas al día

Voz 1375 07:56 aquí estamos en un día grande porque coincide con las fallas el centenario del Valencia está por ahí nuestro Pedro Morata hola Pedro muy buenas qué tal buenas noches han terminado a estas horas las mascletá

Voz 5 08:07 Hay todo el día D

Voz 1375 08:10 de fiesta que lleváis a primera hora de la mañana de centenarios de conmemoraciones porque se ha mezclado todo no el cumpleaños del Valencia el centenario del Valencia en plenas Fallas

Voz 0880 08:19 pero claro es que el dieciocho de marzo uno confluyeron un montón

Voz 1716 08:23 de estos porque son en todos los ojos por un lado los cien años del Valencia Club de Fútbol mujer realmente el Valencia Club de Fútbol se se se juntaron y lo pensaron crear un día uno de marzo pero cuando se yo legalmente fue el dieciocho de marzo hace cien años y hoy es la del fútbol pero es que hoy dieciocho de marzo también puso a la una de la madrugada es la mi hijo que es uno su espectacular con una descarga de fuegos artificiales de pólvora el kilo de Valencia espectacular ya mañana en un las fallas que sentía en el que ha digamos que acaban las Fallas dos mil de

Voz 0780 09:00 pienso que yo soy aquí son no

Voz 1716 09:02 así las cosas lo hacemos a la Vía

Voz 1375 09:05 sí señoría además coincidiendo con buen momento del equipo porque fíjate lo que podía haber sido el cumpleaños del centenario del Valencia Si hubiera pasado lo que lo que parecía que podía haber pasado que el equipo empezó casi descarrilado pero ha enderezado el rumbo de qué manera pole Santi Cañizares también nuestro comentarista de la Cadena Ser hola Santi muy buenas

Voz 6 09:21 qué tal Manu buenas noches cómo se viven las Fallas este año muero aquí todo aquí en las disfruta de que la soporta porque todos los días petardos todo el día de fiesta

Voz 1375 09:32 a todo el día no son al hay que tener aguante hay que tener

Voz 1765 09:34 ante para ello mira yo acabo llegará a ahora mismo a casa si muy bueno pues no te pueden imaginar la los problemas que tienes para entrar con el coche

Voz 6 09:42 la además la Nit del Foc es justo en el río

Voz 1765 09:44 sí yo vivo muy cerca de quita si me llevó a retrasar un poquito más pues eh me pilla de lleno y no sé si hubieran

Voz 6 09:51 somos pero las tres son las cuatro mañana duerme sobre el río Segura

Voz 1375 09:54 demente Santi Cañizares que es un pedazo muy importante de la historia de el Valencia si no me equivoco siete títulos Santi

Voz 1765 10:02 sí bueno la Intertoto cuando yo sí no es lo mismo que más da no lo importa es que disfrutamos mucho yo tuve la suerte de llegar al club en un momento muy bonito donde había grandes profesionales y enriquecer me con ellos

Voz 1375 10:15 pues con Pedro Morata con Santi Cañizares queríamos hoy decirle Cumpleaños Feliz al Valencia con el jugador probablemente más importante en la historia del Valencia que ahora es comentarista de la bien y que creo que está a la ha dicho Morata arranca la Nit del Foc creen está ahora mismo dando una vueltecita por ahí por las calles de Valencia es Mario Alberto Kempes está en sintonía Larguero hola matador muy buenas

Voz 1716 10:39 dónde anda usted más o menos

Voz 7 10:41 eh mira calles pero lo que es cierto es puro ruido petardo música tampoco de que el kilo vivo el que no lo vive todos los años contra es cada vez más luego yo yo cinco años que no venía por Valencia bueno estas fiestas así que

Voz 1716 10:59 tanto cinco años que murió pues no con claro claro cinco años

Voz 7 11:03 el goles oye les recomiendo a todo el mundo

Voz 1716 11:05 venga la falla nunca vayan las fallas ahí en Valencia

Voz 7 11:08 sí sí sí sí sí sí

Voz 1716 11:13 sí es que todo el día

Voz 7 11:15 era todo el día pero eso es una cosa única no suelen informar partes punto sí que yo lo recomiendo Santi que esa opción

Voz 1375 11:24 a eh no oye hoy en un día en el que se juntan las Fallas con el centenario del Valencia que supone para este cumpleaños del Valencia del que tú has formado parte

Voz 8 11:39 bueno mira

Voz 1716 11:40 significa mucho hizo mucho con el hecho de que sí

Voz 7 11:46 uno tiene tenido suerte de que han jugado acá hay algunos ya han quedado yo con ideas

Voz 1716 11:54 en escribirla

Voz 7 11:56 sí

Voz 1716 11:57 la oportunidad ir mi hija para mí

Voz 7 12:01 yo me quería quedar en Valencia pero no me dio la oportunidad así que el Valencia es polémicas yo

Voz 9 12:09 no no yo no lo hago con gusto

Voz 7 12:11 sus el problema y trabajando le dejó concede la oportunidad pues esto sí lo disfruto

Voz 1716 12:20 ha abierto claro

Voz 1375 12:22 fuiste pichichi con el Valencia dos temporadas usted campeón de la Copa del Rey de la Recopa de la Supercopa de Europa luego ganaste el Mundial con Argentina también máximo goleador del torneo en todos los años estuviste en el Valencia con que recuerdo te quedas Mario

Voz 7 12:39 sí ya te químico con el público con el público principalmente porque es una decisión que es muy dura y aguanta mucho pero plano con un límite que decir cansa pre muy bien es muy bien porque estaba escuchando estos días el partido

Voz 1716 13:00 si te llamo unas medias

Voz 7 13:02 veinte y cuarenta y dos mil personas es decir gente que iba yo crío quiso agradecer yo Lutero el centenario que significa digo significa mucho más para la pensión porque eso es lo que te tienes que tienen que aguantar lo quién las cosas van bien sexto ahora si las cosas no van tan bien o casi mal también lo tienen que aguantar aquí por más que yo te pongan el equipo el equipo lo mejor no da para más que el gran problema

Voz 1375 13:35 en estos anti lo que viene es que esta afición es muy especial porque siempre está eh

Voz 6 13:41 no es verdad que es muy exigente no lo bueno y lo malo pero fíjate que todos los jugadores y al final destacan el gran patrimonio que para mí tiene el Valencia

Voz 1765 13:49 que es su afición es decir yo siempre lo he dicho es una afición exigente es una afición que permite que que a veces se olvida con frecuencia pero también olvida con frecuencia lo malo es de ciento puede estar jugando realmente mal durante todo el año y hacer un buen partido recibido bueno pues probablemente el mejor aplauso de tu vida en un campo de fútbol si es capaz de jugar a ser figura en uno de los partidos y levantar Mestalla no entonces lo importante para mí que tiene una afición siempre es la fidelidad en los momentos buenos evidentemente la afición al Valencia está en los momentos malos también está también llena al campo y a partir de ahí bueno pues hay que gestionar las emociones que a veces no es fácil

Voz 1375 14:29 eh eh tú mejor recuerdo la afición decías Mario Itu mejor gol de los que marcase con el Valencia

Voz 7 14:37 eso sí que yo digo yo creo que no es verdad porque ha tenido suerte marcar muchos valencianos

Voz 1716 14:47 digo alguno alguno haya algunos

Voz 7 14:50 has leído otros han servido menos miro es que goles ser muy bonito aquí el gol aunque el libro es un trabajo de grupo ya lo mejor bueno yo qué tema frito yo que como primera mi primer partido en Barcelona hicimos un gol no sé yo yo os dejamos

Voz 1716 15:10 entonces no caben los Hussain

Voz 7 15:13 así que bueno era era cuestión te caldos pero yo creo que todos los goles son Lito uno que ya he jugado en un equipo contrario yo lo festejaba entonces yo creo que los equipos que tienen dos formas aquí el otro usted

Voz 1716 15:33 no pero bueno oye

Voz 7 15:36 estoy los pies si tal

Voz 1375 15:38 dos goles que marcase aparatitos importantes que recuerda a la gente en Valencia que te dice la gente por la calle cuando cuando vienes de vez en cuando qué te dice la afición al Valencia Mario

Voz 7 15:50 leyenda entonces digo bueno menos mal que tú te iba de momento uno uno lo grande la verdad si uno lo siente orgulloso pero los dos litros de todo esto explica se que es que las Jose dos me he hecho muy bien sitio en la cancha pero es que hoy en día en la gente sigue recordando no sólo de las personas

Voz 1375 16:17 yo creo que eso lo es

Voz 7 16:19 todo bien ya tocaba pasó era famoso jugar todos nosotros ya

Voz 1375 16:25 qué crees que les falta el Valencia si es que crees que les falta algo con sus defectos con sus virtudes te crees que que le falta a este club

Voz 7 16:33 no creer que yo creo que el Valencia se que ese tipo grande el padre ahora cuando juega con nosotros que son los menos

Voz 1716 16:47 parecido Dios Atlético así Sevilla yo otros equipos que son buenos

Voz 7 16:53 bien sensación y al perder la concentración ya no es equipo grande y eso es lo que he visto en el Valencia es se se en Palencia es poco fuera puede ganar pero pues falta pero es parecido trances parecidos cuando tiempo después sin cómoda no

Voz 1716 17:14 sí es impensable que vale qué

Voz 7 17:17 bajo el Valencia ahí es cuando tiene los problemas vale

Voz 6 17:21 tara gordos anti bueno en el aspecto deportivo quizás si quizás Mario analiza desde el punto de vista deportivo que efectivamente pues

Voz 1716 17:31 Deportivo sólo a mí no me preocupa tanto

Voz 1765 17:34 el Deportivo en el Valencia actual sinceramente lo digo yo creo que el el el aspecto deportivo al final son ciclos dependiendo mucho de los jugadores del compromiso que adquieran del entrenador que sepa sacarle rendimiento etc etc eso son ciclos que se van cumpliendo que van dando más éxito menos dependiendo de la cierto demás yo ahora mismo lo que más me preocupa del Valencia no es eso ni mucho menos la estabilidad a nivel social

Voz 1375 17:56 bueno a mí me vas a nivel social yo creo que el club esto

Voz 1765 17:58 más estable que nunca porque eso no ha pueda haber ninguna lucha de poder desde el momento que tiene las acciones un una empresa sin una prensa y que no hay opción ya para pelear por el por el digamos por el dominio del club al trono sí pero a mí sí me preocupa mucho la gestión que no es deportiva dentro del club la gestión social donde yo creo que hay muy poco arraigo por parte de la propiedad lo que el valencianismo y a sus gentes se refiere la gestión financiera evidentemente porque no ha

Voz 6 18:26 bueno no ha

Voz 1765 18:29 no ha bajado la deuda hay incluso está acumulando la

Voz 6 18:32 a mí me preocupa mucho en ese sentido creo que

Voz 1765 18:35 necesita una gestión integral muchísimo mejor muchísimo más profesional muchísimo

Voz 6 18:40 más estable y que iba

Voz 1765 18:43 viable no porque de lo contrario yo creo que entraremos en un proceso muy complicado en el cual dependemos de que el socio de que el máximo accionista pues ponga dinero encima de la mesa para poder salir adelante

Voz 1375 18:55 pues yo si te preguntaran qué partido te quedas de todos los que jugaste en el Valencia tiene solo uno uno que digas éste

Voz 1716 19:01 a mí sí

Voz 1765 19:03 bueno yo no tengo si hay que fijarse en un partido con en en concreto yo destacaría aquella final de mil novecientos noventa y nueve aquella final de Copa que rompió con veinte años sin ganar un título del Valencia desde aquellos dos goles de Mario Kempes en en el frente al Real Madrid que además fueron con la derecha m setenta y nueve pues no ha ganado ningún título nuevo veinte años después se volvió a conquistar la Copa del Rey y además fue una copa de ley no porque

Voz 6 19:28 si ganamos al Barcelona al Madrid y al Atleti

Voz 1765 19:31 con la final ya que el partido de Sevilla donde además hicimos un gran partido con goles yo creo imborrable es el de Mendieta Piojo el pues quizás es el partido que con más cariño recuerdo

Voz 1375 19:44 eh Morata lo que significa que en pues para el valencianismo no en un día como hoy es es bonito recordar la figura de este jugador no mira

Voz 1185 19:50 hoy hemos estado entrevistando a Radio Valencia y hemos hecho todo lo que tiene que era muy muy oportuno me hemos estado Gasol

Voz 1375 20:00 estaba muy elegante los dos

Voz 1185 20:02 era una foto que dar la señera de la ciudad y al lado estaba la señera del Valencia era un simple más Mario ese futbolista internacionalmente más conocido de más proyección la historia de la ciencia es por eso no entiendo yo bien como Mario no está trabajando para el Valencia Club de Fútbol hace muchísimo tiempo y aunque ahora está muy a gusto en la hay es plena en Connecticut hay que empecé es todo imagínate el Valencia viajando a cualquier sitio a cualquier palco a toda la UEFA Mario Kempes al frente que creo que es lo que debería ser leído en que te Gemma y Manu muy rápido que quiero dar uno sobre el tema francés sólo detalles es el escenario más Segunda División el Valencia y el valencianismo se creció subieron el número de socios estando en Segunda División y luego con respecto al arraigo que comentaba Santi hoy por ejemplo es una cosa muy solo Clemente que el máximo accionista del Valencia Club de Fútbol en el escenario no es solamente que no esté aquí en la ciudad sino que por ejemplo no haya hecho ni tan siquiera un pequeño comunicado o vídeos o algo para los aficionados del Valencia en una fecha tan señalada por ejemplo cuando falleció el fundador de la patria de Singapur Peter Lim hizo un comunicado a través de las redes sociales de la página web del Valencia no hay rastro de él Mis físicamente ni tampoco en las redes sociales o en la página web del club viendo en Valencia pues el argentino por ciento

Voz 1375 21:35 pues no sabemos lo que quedará en el futuro de Peter Lim para la afición del Valencia sí sabemos lo que queda lo que quedará para siempre era aficionado al Valencia de María Alberto de María Alberto Kempes hoy el miércoles presenta el libro me han dicho no Mario

Voz 7 21:48 si el miércoles libro por el Valencia haremos la presentación de mi autobiografía y bueno mucho cariño como espero que para país

Voz 1716 22:02 el hombre hombre por favor como una voz se puso

Voz 7 22:05 yo yo no con esa mucha gente dependiente

Voz 6 22:08 la autobiografía Mario supo que que contarás que mi suegro te compró la casa tuya cuando te marchas atención

Voz 0104 22:17 el libro

Voz 7 22:23 lo hizo buen preso que consiguen libro no sé si voy hoy casualmente circo uno por consolida porque creía que iba a ser mañana yo realmente bueno mire yo lo oí exactamente Coleman florecitas perfecto menos me voy a sí pienso lo falla

Voz 1375 22:45 nada a unas horas de que arranque del Fosse morir y oye no puedo decirte adiós sin preguntarte por Messi Kempes qué te pareció lo de Messi ayer no sé si viste el recital de goles ayer en Sevilla ante el Betis

Voz 7 22:56 bueno la verdad es que es clara de qué

Voz 1716 23:00 es si miras única conexión foto volvió a dos de los compañeros que empezó a jugar en el Barcelona

Voz 7 23:08 ya no sigue asombrando ahora espero que el veinticinco de ellos no esta salta

Voz 1375 23:15 yo la final con el Valencia tú ves tú qué sabes de esto tú qué sabes de esto Mario Messi o Maradona

Voz 7 23:21 mira que hemos tenido la suerte lo argentinos un momento hilo dos no rutas según dicen que Messi el pleno porque un funeral para mí no es menos mucho el argentino está demostrando una capacidad futbolística impreso

Voz 1375 23:39 Mójate Si tuvieras que fichar a uno a quién fichas

Voz 7 23:42 Bojan Messi

Voz 1375 23:45 hace treinta años pero lo hubiera dicho

Voz 7 23:48 claro claro cuentan ya te vas Maradona claro claro está

Voz 1375 23:51 y ahora a ver si oye disfruta de las falla así un placer tenerte en El Larguero y que sería siendo tan reconocido como lo eres hoy en día por todo lo que le distingue al Valencia un abrazo Mario Alberto Kempes

Voz 7 24:02 muchas gracias y buenas noches hasta luego

Voz 1375 24:05 ahí está paseando por las calles de Valencia a punto de guerra que esa laguna en un poquito más de una hora Cañete la va a ver desde su casa que acaba de llegar y tú Morata donde

Voz 1185 24:14 yo donde pueda doctor donde porque hoy Valencia entrara centro ya donde a mí me gustaría verlo

Voz 1716 24:22 en plena

Voz 1185 24:25 es complicado pero bueno tengo alguno enchufe tarjeta

Voz 1560 24:30 un abrazo Morata un abrazo

Voz 7 24:32 noches años sabe espejo Victoria de este Valencia también

Voz 1560 24:34 qué feliz cumpleaños unos minutos te hubiese puede felicitar a todos los que avistado en ese en ese Valencia

Voz 1375 24:39 bueno muchas gracias ella te mucho charlamos dice

Voz 6 24:42 dando mucho Chaos Santi hasta luego dejamos

Voz 1375 24:44 el Valencia nos vamos seguimos en El Larguero

Voz 1870 24:46 eh

Voz 1375 26:50 las doce estamos en el Larguero una hora menos en Canarias después de felicitar al Valencia y al valencianismo que ha cumplido hoy cien años hablamos de lo que ha pasado hoy en el acto de la Liga aquí en Madrid que ha presentado al nuevo hay con no icono

Voz 1501 27:01 buenas noches y Mario Torrejón hola buenas noches pues se correcto es hay con ese esto es

Voz 1375 27:06 más que embajador no es justo más que mal

Voz 1501 27:09 el el el la Liga unas sería una red de embajadores todos con con cara conocida por supuesto para llevar allá allá por donde va el nombre de la liga de fútbol español ya han hecho a una categoría superior que es la de iconos en el término ibérico bueno pues iconos que hay con para el para el término global de del pues

Voz 1560 27:28 no que va a ocupar en este caso uno de los primeros que es claro

Voz 1501 27:31 el primero es Iker Casillas el primer hay con que va a haber en la Liga va a haber más luego te cuento pero hoy eh pues en la plaza de Callao y los Cines Callao andando se han puesto de gala porque así merecía la ocasión hemos visto Iker Casillas como un pincel corbata azul marino traje azul marino camisa blanca bueno común te puedes imaginar para dar la bienvenida a la que va a ser su casa la Liga durante los próximos cincuenta Joaquín fichajes

Voz 1375 27:56 es la bebida un minuto para las doce Down Iker Casillas muy buenas noches

Voz 1716 28:01 qué tal estáis qué tal trajín todavía no sí sí ya estaba un poco cansado tanto

Voz 1375 28:10 oye cómo cómo te sientes como nuevo fichaje de la Liga

Voz 1619 28:15 bien es ya tarde no bastante responsabilidad y sobre todo también agradecer en este caso esa confianza y esa decisión por votar por mí dado que todavía siguen activos pero bueno él ha creído conveniente el forman parte de de la liga inglesa bueno pues es mucha responsabilidad así que intentar ser un embajador o un icono gay con

Voz 1716 28:38 no no quiero decirlo de de de

Voz 1619 28:41 la española que es

Voz 1716 28:43 posiblemente lo mejor de del mundo y que te toca hacer Iker que

Voz 1375 28:46 lo que te va a tocar hacer mucho marrón o no

Voz 1619 28:48 bueno no no estoy un poco limitado porque sigo con mi compromiso profesional entonces pues todavía no es quizá como otros embajadores que que pueden disponer madre de esa movilidad tiempo para poder ir a diferentes países y dar a conocer la Liga no pero bueno yo en base a a mi calendario internacional siempre que pueda ahí siempre que tenga un momento para poder ayudar pues está de ahí para virtualidad en cualquier rincón del planeta

Voz 1375 29:15 os hayas dicho como no he ficha como no vaya más Rubiales como no me llama la Federación me voy contento observamos que como están peleas para todo ahora ya verás cuando se entere que has fichado por Tebas de haber ahora que se va a liar

Voz 1619 29:25 no tiene nada que yo no eso yo en eso no creo que tengan y que deba entrar o sea desde que me me plantearon esta idea la verdad es que estoy un poco no tenían pocos dudan porque claro yo yo siguió en activo en el tampoco sabía muy bien

Voz 0780 29:43 cómo podía caer

Voz 1619 29:45 pues en este caso en la liga portuguesa o también en en mi actual club pero no son lo planteó también a ellos y me dijeron que no que estarían encantados si Félix de puede ser un embajador oí iba también la es mucho más a la liga portuguesa con relación a la liga española

Voz 1375 29:59 cinco años afirmó no si en cinco años y entre otras cosas

Voz 1501 30:01 qué va a hacer hasta que se como ha dicho el mismo cuando lo hemos dado todavía no el dirigente todavía lo cual quiere Cicca un día lo puede ser o que no tiene en mente por lo menos bueno de momento una de las cosas que va a hacer es que a través de su Facebook sabes qué es ser jugador español con más millones de seguidores en redes sociales pues a través de su Facebook el en determinados países semana ver partidos de la Liga sea tú piensas en el Facebook de Iker Casillas y a través de ahí se pueden ver partido tras ligas a esos en tu cuenta de Facebook se va

Voz 1560 30:26 a ver

Voz 1619 30:27 sí así es es ya es en el teatro clásico en España de se remitió en Indonesia creo iba a tu bastante aceptación y bueno pues es una manera de de innovar

Voz 1716 30:43 jovencicos no os aquí la gente se pero tú no habrás cobrando la gente que se abonen el caso Saberi se de te quiero de avales

Voz 1375 30:53 vale que querer a la gente a ver si quiere ahora me va a cobrar por ver al que ahora de Casillas Facebook pues nada ahí se puede ver el fútbol cinco años con la Liga nuevo icono de la Liga Profesional que hacía hoy te oido que con el Oporto hasta los cuarenta dos más

Voz 1619 31:06 así es correcto y bueno yo tenía una novia que si jugaba el cincuenta por ciento en partidos ante ante partidos podía optar por por renovar la verdad es que yo en este caso como presidente cumplir hable dice que bueno que que mejor ir cada seis meses y ver cómo me encuentro bien también la necesidad que tenga él el puerto oí bueno Él era el primero que me ha dicho que que tengo que quedarme que que quiere que contiene un año más Si que que que ya no un año sino que dos más porque para confianza hay tanta ilusión que que quiere que queda cuarenta años es muy poner que ha

Voz 1716 31:46 cuántas bueno cuarenta haciéndole también toque como usted pero vamos con paso a paso si se pone así no vamos a discutir al final

Voz 1375 31:55 a estar más tiempo en Oporto con el Madrid a este paso

Voz 1619 31:58 bueno en principio iba para dos años

Voz 1716 32:00 claro que siempre la tercera si al final

Voz 1619 32:03 el nos quedamos en una época más si a otra época más que creer pues llevábamos ya en junio hace cuatro años y la verdad es que no tengo ninguna palabra mala todo lo contario sea

Voz 1716 32:17 encantado oye oye Iker T

Voz 1375 32:19 gustaría estar hoy en Las Rozas

Voz 0780 32:22 bueno claro que me gustaría porque está mucho tiempo y porque están de menos también entienden que tienes treinta iba a punto de hecho años que es otra generación que saltó todo el tiempo

Voz 1619 32:33 pero bueno ya que no yo todavía no he dejado las selecciones lo he dicho de está abocada Boyer me retire lo dejo se que es difícil que muchos van a decir que ya estoy

Voz 1716 32:43 han pasado de rosca hace tiempo ya sí bueno también sabe lo que tampoco me gustaría que mirarse en Mi nombre mitad no

Voz 1619 32:52 en mi DNI mirarse currículum saque igual que pido unas cosas tampoco en otras pero bueno también entiendo que que es complejo que es difícil que que

Voz 16 33:03 que las cosas como están

Voz 1716 33:05 se están dando oí bueno oye haces bien en tu club Semper te puede volver con Luis Enrique hablo de ella móvil

Voz 1560 33:11 yo le llamaste tú

Voz 1619 33:12 sí tuvo la oportunidad hablar con él y la verdad es que me he sentido no hay yo suele quise comunicar que oye que si en algún momento dado precisaba o de los hermanos de alguien de veteranía o en un momento dado que dejó a la selección porque

Voz 1716 33:26 que la gente diga o que pueda pensar

Voz 1619 33:28 dijo que que que no le ha sorprendido que con lo que estamos ha crecido

Voz 1716 33:32 estaba poblada por otros compañeros que él considera

Voz 1619 33:35 de cara a esa a esa Eurocopa en dos mil veinte Hay ponen me dijo que nada que que quién le había parecido muy bien que hubiese mucho puesto por cierto con el para transmitir

Voz 1375 33:45 con qué bien fíjate yo creo no sé qué pensará estuve yo creo que si no fuera porque eres Iker Casillas por rendimiento estarías en la selección altamente no sé si eso es bueno o malo pero pero yo no sé si me entiendes lo que te digo si no

Voz 1619 33:57 sí sí te entiendo perfectamente sí sí perfectamente si Bono dan yo lo que pido simplemente mí quién me estén mirando el del carné y que se está enviando el nombre ni que se terminando la historia estoy mirando nada yo lo que pido es que dejó que han igual que todo el mundo

Voz 1560 34:14 como Navas por ejemplo un niño nada

Voz 1619 34:17 me alegro mucho por en la verdad que tenía que enseguida les queda año y me parece que es pequeña Sevilla paradones espectaculares

Voz 1716 34:25 pero tengo una lección es bueno para él ni para la asociación porque eran competencias no oye

Voz 1375 34:30 terminar como está viendo desde la distancia la lo que está pasando en el Madrid vaya temporadita eh

Voz 1619 34:37 bueno ahora es verdad es que parece como que todos los madridistas hemos respirado un poco y cómo pretendemos ese oxígeno que nos faltaba durante este mes

Voz 7 34:46 está entrando

Voz 1619 34:48 por un lado me parece genial que Zidane

Voz 1716 34:51 vuelva otra vez signos de esa motiva el de cara

Voz 1619 34:55 no este año sino para el futuro por un lado pues es un poco triste que haya vuelto no musa me explico cosas más o menos bien seguramente hubiese seguido Lopetegui en su día

Voz 1716 35:06 no ha podido solar y no pero faltaba otra vecina

Voz 1619 35:08 el entrenador pues a lo mejor estas cosas no han salido también como esperábamos sí pueden suelen estado por por por cambiar al en carácter

Voz 1375 35:19 tres tres tres entrenadores en una temporada pues pues pues seguramente porque no ha hecho bien las cosas pero eso es así y es una solución pero pero vamos a ver no porque el problema también el problema es mucho más profundo no no sé no sé si te sorprende que en el mes de marzo esté el equipo sin pelear por nada eso no puede ser sólo entrenador no sé cómo lo ves tú

Voz 0780 35:37 bueno yo también yo puedo entender un poco a la gente que que está ahí no pasó también hace quince años cuando en dos mil desde dos mil cinco creo recordar

Voz 1716 35:48 lo empezamos a estar casi en el criminal en la Champions de la de la Copa ahí solo en la Liga tengo una distancia considerable en este caso en su día

Voz 1619 35:57 bueno pero en este caso ha estado muy acertado que mirar un poco en el presente pensando en el futuro que es mejor que que mano personal como Zidane que

Voz 8 36:08 que ha conseguido algo que yo creo que vamos a estudiar el futbol poca gente ha conseguido poca gente la conseguir

Voz 1375 36:15 sea al Madrid Iker

Voz 8 36:18 ahora mismo yo creo que

Voz 0780 36:20 qué lugar estará otro

Voz 17 36:23 los sitio yo soy madridista entonces

Voz 1619 36:27 ahora mismo puedo opinar libremente pero

Voz 0780 36:29 también por un criterio se tampoco pues eso barbaridad lo encontró poco lo que digo pero yo creo que que puedo hablar con responsabilidad Hay a hablar como como aficionado de como en Madrid

Voz 1375 36:41 lo digo porque ya en Oporto esos dos años más y ahí terminará o no se sabe igual vuelve a la Liga aunque no sea el Madrid

Voz 0780 36:46 no no no te es que en su día que regresar a España es inviable no podía enfrentarme al Real Madrid con otra camiseta

Voz 1619 36:55 hay desde pequeño sido madridista

Voz 7 36:59 la sigo siendo madridista con que ahora bueno

Voz 0780 37:02 me han acogido fenomenales no Porto y en el tiene por Toy igual

Voz 1716 37:07 son cosas de la vida que está los profesionales pero no impensable algo impensable

Voz 1560 37:12 tratar de otra manera en este caso el embajador

Voz 1716 37:14 pues de con

Voz 1501 37:17 no lo lo relajado que se eleve a Iker ahí lo lo tranquilo con lo que responde todos exactamente como lo vi el otro día cuando cuando fuimos a haber el Oporto Roma qué partido se clasificó el Porto Se le ve realmente que ha contado otra

Voz 8 37:30 es la felicidad Oporto en la ciudad en el equipo

Voz 0780 37:34 diferente es algo diferente eso que yo buscaba también ha tantas situaciones aquí que no que no se ha hablado muchas veces que no que no estaba bien que no estaba

Voz 1619 37:45 que está bien

Voz 0780 37:48 mentalmente y bueno allí pues mandado una especie de de circunstancias en las que consiguió tras volver a lesionarme y de estar en una ciudad

Voz 1716 37:57 qué que me ha muy bien con la última Iker Pepe cuando viste lo de que podíamos volver Mourinho

Voz 1375 38:02 pensaste pensaste que podía volver de verdad

Voz 1619 38:08 bueno pues no sé la verdad es que no se hagan las cosas que nunca sabes cuál es verdad

Voz 1716 38:13 pues no lo que es el club más grande más importantes de la historia pero lo que está claro es que

Voz 0780 38:20 cualquier nombre podía sonar muy Murillo estuvo estuvo tres años también hizo cosas buenas por el club que lo llegó a meter en otra vez en competir

Voz 1619 38:30 era no la que se anhelaba mucho eso

Voz 0780 38:34 sí bueno pues podría surgir porque no pero yo creo que a mí me parece pues eso como un poco de oxígeno

Voz 1716 38:41 para todos y sobre todo una ilusión tremenda Padrón

Voz 1560 38:44 hubiera sido un error traerá Mourinho otra vez

Voz 1716 38:47 para mí dice si no digo bueno no no digo

Voz 1560 38:51 para el Madrid

Voz 1619 38:53 no bueno yo no sé yo

Voz 1716 38:55 a elegir entre Mourinho y Zidane Zidane pues ha devuelto que pillajes igual sino yo

Voz 0780 39:02 clemente porque lo que ha conseguido el último dos años y medio

Voz 1716 39:06 ha sido la leche la leche al Oporto

Voz 1375 39:08 Irán no a ver si va a ir al Oporto Mourinho

Voz 1619 39:11 pues si viene oye encantado también ha tenido su pasado

Voz 0780 39:14 distan ha conseguido grandes cestas con el pronto

Voz 1619 39:17 mucha gente en Oporto moda en

Voz 0780 39:20 cosas cantaste caso ante también por supuesto él tiene gran parte del mérito que de lo que consiguió el Oporto hace dieciséis años

Voz 1501 39:27 cómo te estaba viendo embajador también con lo más rico no es imprescindible

Voz 1716 39:31 a ver qué pasa que parece que simplemente hacer muy fácil muy bien James me dice a mí que me relaje

Voz 1501 39:37 pero claro ya es que tengo mucha presión quieren pasar determinadas cosas determinados nombres oye la última

Voz 1375 39:44 este es lo de Messi ayer

Voz 1716 39:45 sí sí sí este este como suele para discutir

Voz 0780 39:50 bueno pues la verdad es que no sé lo que me lo dan esta tarde yo creo que hemos tenido la suerte y seguimos teniendo más suerte de Perón por desgracia Cristiano tomo la opción o se fue a otro país acuerdo otra Liga pero sigue la Liga española y bueno pues contentar a estar porque tendrá que no existe ninguno de los dos al menos todos los jugadores

Voz 1375 40:09 totalmente anoche le preguntaba todo si Messi Maradona quién había sido mejor para ellos y te pregunto a ti a quien te ha gustado más Maradona o Messi

Voz 0780 40:15 a mí que me de Maradona pero yo tengo que hablar desde lo que he visto también bifaz a gente mayor más largo que Maradona hacía maravillas pero claro yo no tengo esa no lo he visto he visto el vídeo yo he visto todos los padres a Messi por eso no no uno sino que yo he insultado el Messi de ahora de la actualidad por desgracia cámaras dándole viste igual que aprendió a Alfredo no entonces Melgar con Messi porque es el que visto pero no no porque diga que Maradona espero

Voz 1560 40:45 todo lo contrario bueno Iker y me alegro de

Voz 1375 40:48 vaya bien que te veo en forma de como embajador como icono y como he votado oye pero mañana por Deportes Cuatro que haya un buen reportaje a mediodía

Voz 8 40:55 ya veremos lo veremos otro Madrid adiós portero hasta luego

Voz 1375 41:01 silla bueno Iker Casillas en directo a las doce y once después de Estado que Madrid aprovechando que para la Ligue que no está la selección pero él hablado con Luis Enrique lo dicho aquí sí sí que lo Gemma ahí yo creo que

Voz 1501 41:11 tienes gran parte razones esa pregunta qué has hecho que su historia pesa mucho y al pesar muchos yo creo que lo está viendo porque el rendimiento es más que bueno las últimas temporadas y por cierto en este acto pues ávido te puedes imaginar corrillos de todo tipo entre yo de temas que no ha hablado aunque creo Pablo dentro de dos o tres días en en otro acto que tiene de de la Liga pero pero no ha querido hablar Javier Tebas con micrófono abierto por así decirlo

Voz 1375 41:31 micrófonos y es verdad que ha habido algunos Corralillo dejarle protagonismo a K

Voz 1501 41:35 sí sin ninguna duda pero es verdad que que sí que más peleón que nunca sabes qué le gusta esto mucho de impugnar y que que piensen buena todo lo que pueda si es la Supercopa la formato la Supercopa también los

Voz 1375 41:46 Horarios también todos los lunes van a poner toda las dos o tres partidos los lunes otra

Voz 1501 41:50 competencia que quieran quitarle desde la Federación yo creo que las impugnar todas de hecho va a seguir siendo partido lunes

Voz 1375 41:56 siguiente me consta que va ser el Atlético de Madrid ya

Voz 1501 41:59 ha ido en la competición europea con lo cual el siguiente base ser Atlético de Madrid en en ponerse en ese horario

Voz 1375 42:05 hay una cosa más Iker Casillas ha sido el primero habrá más pero habrá monos hay con los siguientes de hecho son Iniesta y Fernando Torres no está mal no está mal la terna estaban no está mal

Voz 1560 42:15 a todos ellos les debemos tanto a esta generación de la Liga ACB en coger estos nombre si llevarlos como imagen por el mundo el primero ellos Casillas gastado en directo

Voz 1375 42:25 en El Larguero en pues esto si el acto de la Liga pero a Iker ha dicho hombre pues claro que me gustaría estar en Las Rozas pues hasta ahora Las Rozas está Luis Enrique con los suyos preparando los partidos de esta semana enseguida me voy a Sevilla con Joaquín Caparrós pero rápidamente Javi Herráez hola muy buenas hola qué tal muy sí ya ha dado de sí el acto de la selección en este país perdía

Voz 17 42:45 bueno pues entrenamiento a puerta abierta para

Voz 1375 42:49 público y para medios Veintiuno de los

Voz 17 42:51 veintitrés futbolistas Fabian que si iba al hospital porque tenía fiebre y al final se quedó al hospital el hombre tiene mala suerte Fabián Ruiz el futbolista centrocampista del Nápoles que domine el hospital porque tiene mucha fiebre llegado con gripe y se queda en el centro hospitalario su baja la cubre Saúl Ñíguez que era uno de los cuatro iba a decir magníficos centro Capítulo cetro campistas que se quedaban fuera de la lista Nicole que ni Saúl ni Isco ni Thiago Alcántara al final repesca Saúl ir recordemos que marcó poco trabajó en el césped con unos pequeños problemas musculares pero Marco Asensio en principio hasta puede jugar el próximo sábado en el partido frente a Noruega en Valencia hay que ganar sí O'Shea para ir sumando puntos arranca la carrera para esa Eurocopa dos mil veinte y esperemos que este la selección española de fútbol por cierto la imagen del día es Manu a Sergio Ramos en chándal a la puerta de la digamos

Voz 1375 43:44 decía Nador fin recibiendo a todo es una uno eh

Voz 17 43:47 chocando la mano Haro o futbolistas como evidentemente del Mesías es el capitán es Sergio Ramos para todo es así genio y figura y abrazo especial al pajarito a a su amigo

Voz 1375 43:58 hermano que es Jesús Navas

Voz 17 44:01 sí señor apretón y casi lo deja el hueso pues tampoco está nada para que la pretende