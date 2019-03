Elena Medel: "No hay que tener prisa, los libros llegan cuando llegan"

Voz 1 00:00 Alicia San Pelayo Alicia San Pelayo que relación tiene

Voz 0535 00:04 con el mar tiene para mí el olor y al mismo tiempo el sonido de de la infancia yo creo de de los Díaz Alicia del verano como para tanta como para tanta otra gente y de también la sensación de los día felices que no van a ser felices de las mismas de la misma manera si si se repiten

Voz 1 00:26 en muchos habláis de el vínculo del mar con esas vacaciones cuando éramos pequeños donde nos tirábamos dos meses y medio sin pensar en el mañana sólo en el hoy es a eso a esos días felices a los que te

Voz 0535 00:40 si tiene que ver con eso con con la sensación de no sé si de no hacer nada pero sí por lo menos de de de hacer cosas que tienen una importancia que años más tarde no no la vuelven a a recobrar hay de la gente que te acompañan eso vi que ya no que ya no está y bueno al final de de la edad de la falta de preocupación casi

Voz 1 01:04 tú naces en Córdoba este programa hoy va sobre las plantas y las flores como no te voy a preguntar si tú tenías patio lleno de flores Si tus padres au tus abuelos te enseñaron algo relacionado con las flores cómo es tu vinculación con ellas

Voz 0535 01:20 pero me temo que ninguna mi mi infancia tiene más que ver un poco llevando la casi la no sé si la contraria Machado pero porque tienen más que ver con un patio de luces y bueno con la pared de blanca hay alguna maceta de alguna vecina pero tiene más que ver con con bloque once de viviendas en un barrio periférico con más funcionalidad que belleza mi madre sí que tiene mano de de Santa para la planta así que capaz de de resucitar aloe vera que que yo he dejado ya al borde de la muerte pero pero en mi caso no no aprendí demasiado y es verdad que que mi mi vida no he estado no ha estado en contacto con las plantas reales pero sí con las plantas de de bueno pues por ejemplo de que ese cuentan en los libros

Voz 1 02:13 hay que que con qué planta se tienes vinculación la así que para la planta como metáfora literaria

Voz 0535 02:19 que para mí por ejemplo acierto que que bueno poemas que yo he ido escribiendo si que van apareciendo si me paro a pensar sigue apareciendo planta hace de manera no sé si continua pero pero sí más frecuentes de lo que lo que yo pensaría y por ejemplo hay un poema con en el que tienen una importancia grande la las Hortensia en el último libro el personas está fascinado por por la planta así que bueno supongo que de alguna manera tenía que manifestarse eso que que yo veía en eso yo que yo veo mi madre

Voz 1 02:56 en estos minutitos en los que llevamos hablando de has hablado de tus poemas estamos delante de la poeta Elena Medel porque es utilizado este seudónimo Alicia San Pelayo

Voz 0535 03:09 Alicia San Pelayo es un personaje literario favorito es un persona de Entre visillos la novela de Carmen Martín Gaite y a pena creo que tiene unas pocas páginas de de vida pero creo que es uno de esos personajes que en dos otra decena acaparan toda la toda la novela es amiga de de la de la protagonista de Natalia además amiga como de rebote no cuando estamos empieza a darle la espalda en la persona a la que se encuentra con la que se encuentra y la persona que que le acoge y siempre me gusta mucho ese personaje al que Carmen Martín Gaite dibuja en dos otra pincelada con con la humildad de es la chica que estudia en la parte de atrás del del negocio de la madrastra es un personaje que ya te digo tienen una una fuerza que se come la novela en en muy pocas página alguna vez lo he utilizado como ciudad unimos mí me ha sido como el primero que me ha venido a la a la cabeza Elena Medel

Voz 1 04:09 a las dicho muchas veces escribo porque Leo grito porque también es editora porque Leo quién te enseñó a leer

Voz 0535 04:16 pues me enseñó a leer mi abuela You nazi cuando ya era ya muy muy mayor y fue que me que me cuidaba sobre todo porque mi padre trabajaban supongo que que para ella era un poco complicado moverse a a correr detrás de una de una niña pequeña hay bueno vio que leerme me entretenía en cafés aprendí practicamente entre entre la guardería Hay la mesa camilla de de

Voz 1 04:41 pasa tómbola Pepita me bueno qué más cosas has heredado de Pepita pues mira ha heredado la cadera Sanchís Sima

Voz 0535 04:49 la verdad es que el otro día vi una una foto suya que tenía pocos años menos de los que tengo yo ahora IBI rebaje me quedé un poco impresionada porque dije podría hacer yo si vistiera de de luto y tuviera el pelo más largo etcétera supongo que al final todos somos de una forma u otra según las hasta que que que está con nosotros y que ha estado con con nosotros así que me gustaría pensar que yo tengo muchas cosas de ella que tengo muchas cosas de mi tía abuela de mi madre de mi padre etc

Voz 1 05:17 porque hoy es día de luto abuela que pida porque

Voz 0535 05:21 durante mucho tiempo todo el mundo se moría a su alrededor era como una historia de casi de de realismo mágico en taza de verdad que mucha de la fotografía de de su juventud que coincidió pues claro con la con la Guerra Civil pues aparece ya vestía de de de negro

Voz 1 05:37 has citado entre visillos de Martín Gaite yo quiero que recuerdes la primera lectura que hiciste de Paulina y Ana María Matute que también fue una de las lecturas que te impresionó siendo una niña no sí

Voz 0535 05:49 para mí por ejemplo hay hay determinado libros que tienen que ver casi también con mis primeros recuerdos muy curioso porque casi el primer recuerdo que tengo de de mi vida enferma en la cama leyendo una colección de libros con bueno Orán las aventuras de Heidi avanzada para público muy muy infantil no

Voz 1 06:09 esa es la cual leíste antes de ver los dibujos sí si te ven sus dibujos fueron mucho antes que tú incluso antes de que que nació hace igual no tú eres del ochenta

Voz 0535 06:19 yo no el ochenta y cinco sí sí pero lo leí porque de repente mi abuela me lo yo me puse enferma hay como un poco como regalo entrecomilla me lo trajo a casa metraje Juli uno el primer volumen me gustó tanto que al día siguiente me trajo DOMA en dos o tres días me complica la colección porque vivir que me que me entretenía hay que en cierto modo promesa Nava

Voz 1 06:40 Helena tú descubrimiento de Machado cuando se produce para mí Machado tiene mucho de familiar porque es el libro de poesía que había amigo

Voz 0535 06:48 casa mi madre cuando cuando se casa con cuando mis padres se casa mi madre el libro que lleva de de un piso a otro digamos a a su piso ya de de casada es su volumen de de con la poesía completa de de Antonio Machado el la edición de Austral mítica con su nombre en la primera página parece Araceli mil novecientos setenta y ocho oí algunos comentario centro entonces para mí la entrada en Machado nace con esa curiosidad por la poesía no me gusta lo que he leído voy a seguir leyendo más es casi el siguiente libro que que tengo a mi disposición y además me lo encuentro releído casi por mi madre no mi madre ha ido años años y años atrás ha ido pues comentando anotando en en el libro lo que le gustaba lo que no le gustaba entonces para mí tiene mucho te digo de casi de de lectura íntima

Voz 2 07:48 son recuerdos

Voz 3 07:50 de un patio de ese Derby ya retoca el don de más dura en limonero mi juventud veinte años en tierras de Castilla historia

Voz 2 08:07 algunos casos y de recordar no quiere un seductor

Voz 4 08:14 ha comprado miles sido conocéis Víctor pie aliño y Duma ha habido más recibí la flecha que Messi no en cuanto ellas puedan del Dios vital agrario hallen mis venas gotas que destaco Obinna pero mi regreso pero brota demanda del día a la SER no más era un hombre que está hoy en el buen sentido de la UE

Voz 1 09:03 tu Helena tú eres una voz poética de referencia para una generación entera fuese un descubrimiento para Tous editores para los jurados de los Premios eres una autora multipremiada además crear una editorial La Bella Varsovia a mi me gustaría preguntarte por tu primer libro de poemas sobre todo porque tiempo correlación con el nombre de este de este programa icono que has contado al principio Mi primer bikini aunque después he leído que durante un tiempo no Zara pero estabas como peleada con el no haber Clark ha criticado entre los trece quince años y ahora tengo casi treinta y cuatro alguna poema y digo

Voz 0535 09:49 esta chica era no me parece un poco TAD por eso ABC cuando lo estoy leyendo incluso digo bueno me hacen gracia creo que hay algún poema que está bien etc pero es verdad que que bueno cuando al final te enfrentas a una lectura a quienes están escuchándote inevitablemente te Kagan lo que acaba de escribir que en mi caso aunque aún así tiene ya cuatro cinco años el libro pero pero bueno sí que sí que hay una mayor proximidad desde luego con con los último además que desde que con los que tienen ya dieciocho años

Voz 1 10:24 por ejemplo veo una cosa que me llamaba mucho la atención es que Mi primer bikini chat con los escribes en la misma situación física sino emocional es que primero equino escribiese en casa cuando vives con tus padres luego te vas de casa tienes que volver a IU vuelves a es que

Voz 5 10:42 vivir a salir

Voz 1 10:44 acción no con varios años en medio si en la misma mesa

Voz 0535 10:48 con la misma cama la misma la misma ventana que da otra ventana en un patio de luces si es verdad que el escenario es el mismo pero claro inevitablemente el recorrido Vitale es diferente los poemas por ejemplo en Mi primer bikini son pues que tienen mucho que ver con las imágenes la escritura totalmente distinta porque yo me he sentado escribía Sima lo que saliera parece que está bien sin embargo con con la escritura es totalmente distinta porque hay muchas versiones de cada poema corrió muchísimo dejar toma todavía entonces bueno hay hay un trabajo de criba que que no había hecho en esa misma mesa vía quince años antes no

Voz 1 11:31 Elena te conocemos con el pelo corto he leído en algún lado que para ti el corte de pelo fue algo emocional fundamentalmente qué paso en la melena larga de aparte la cabeza

Voz 0535 11:44 no no me lo corto tenía el pelo largo me lo corta no no no recuerdo hombro ya me corte el pelo así pero bueno me voy a cortar el pelo es como cuando la película de repente un personaje se ducha a los cinco primeros minutos

Voz 1 12:02 para liberarse de toda las tensiones emocionales no la película siempre en que se ducha o el había también hay alguien siempre que se cortal pero luego para empezar

Voz 0535 12:11 a dar de nuevo no se ellos me corte el pelo ella me quedé así

Voz 1 12:15 ahora ha explicado la pequeña princesa un cuento sin protagonizado por una niña que tiene mucho que ver lo decíamos al principio con las flores y ella está enamorada de la botánica no vamos a desvelar cómo acaba no pero tiene importancia la amapola la Biolay el girasol la rosa que vinculación establece es entre la niña y los nombres de las flores

Voz 0535 12:42 a es un cuento que yo quería escribir lo que tuviera esa bola al final de los cuentos clásicos hay una princesa precioso suele cuentan que ya tiene que tener por supuesto Un príncipe y un reino un peligro que puede ser un dragón casi siempre una legumbre que no le deja dormir ya digo que el punto de partida es el del cuento de de toda la vida no claro de repente a la princesa el interés en otra cosa que le interesa pues por ejemplo la Flores que mientras camina les interesa mucho más lo que durante el camino no esa gama Paula que que crecen es sin que nadie la la domine au eso girasoles que buscan el sol y la luz y por tanto lo los momentos felices que que que el castillo que está al final de del camino entonces bueno pues mi mi intención escribiendo lo era eso justamente mirar mirar más lo que había Race a ras de suelo que que lo que había más allá no

Voz 1 13:34 Elena cuando sacarán nuevo libro de poemas

Voz 0535 13:36 no lo sé porque no tengo ningún desde hace hace ya bastante pues termine hecha en junio dos mil trece a saque hace ya como seis años tengo un poema pero todavía no está acabado

Voz 1 13:51 esa es que claro

Voz 0535 13:52 no hay que tener creo que hay que tener prisa creo que los libro llegan cuando llegan casi no llegan poetas muy bien también pero pero me parece que hay hay que escribir con con la calma en el mejor estado para la para la escritura en tazas de momento yo no no tengo urgencia por por escribir

Voz 1 14:10 Elena siempre subimos das entrevistas preguntando a nuestros invitados quién ha sido o es el faro de su vida

Voz 0535 14:17 pues a ver para mí esto va a ser con muy muy tópico pero pero la la mi familia me parece que que han hecho grandes cosas de manera muy muy callada por así decirlo no es son pues pienso en mi abuela en mi madre mi padre que han conseguido victorias inmensa y de manera muy muy tranquila por así decirlo no para mí victoria inmensa tiene que ver con con la victoria cotidiana también quizás sea muy cursi quizás sea muy pero yo tengo mucha suerte de creo que de haber nacido en la familia en la que en la que en la que nací también de tener una familia alrededor que no es de que no es de nacimiento por así decirlo pero que son mi amigo Mis amigas que no sé para mi son mi faro mi mi género e igual estoy siendo muy cursi pero pero es así imagino que para

Voz 1 15:12 lo lo lo lo dicen muchos invitados pero quería preguntarte pues esas victorias cotidianas que victorias cotidianas son

Voz 0535 15:20 bueno pues para mí tiene que ver con pues no sé con asuntos que muchas veces lo lo hablaba hoy con con una amiga que sobre grandes dramas que lo vemos ahora en el libro

Voz 6 15:33 no sé no sé

Voz 0535 15:35 hay decía al final cada uno tiene su historia callada por así decirlo que a lo mejor no comparte porque va con va con lo va con ella así a la que se tiene que enfrentar no creo que tiene que ver con con esa historia propia callada que que cada uno o cada una llevamos con con nosotros