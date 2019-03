Daniel Molina: “Un empresario me dio un sobre con 15.000 euros”

Voz 1

00:00

el señor que es constructor de la zona de aquí de de Yuncos y me trae un sobre con quince mil dos y me dice es que eso es una donación para el partido que ya sabré yo como la como que dividido ya que como me perdonara yo no voy a coger ningún sobre sí que lo siento mucho que si no quieres ganarte lo dormí en Vigo yo eso no lo voy a permitir que se cogen sobre Iker no dividamos entre la gente del partido hemos por eso digo que sí es cierto lo que estás diciendo de que coche dijo porque yo me he visto involucrado y ha sido una de las cosas por lo que me han echado del partido