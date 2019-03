Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos me siento rejuvenecer regresan los viejos aromas de las prohibiciones los vetos las soluciones por la tremenda que enmarcaron mi adolescencia y mi juventud con ese penetrante perfume agrio cuartel Lero portador de verdades indiscutibles en mayúsculas o añorado país de la democracia orgánica con flores a María confortablemente cerrado al mundo exterior ya sus perversos influjos donde nunca cabía la menor duda regresan por fin el sentido común y la línea recta el número tres de Vox define a los partidos de izquierda como enemigos no rivales y considera que debería ilegalizarse a Podemos porque dice que no defiende la unidad de España y no renuncia al marxismo la formación de Santiago Abascal incorpora sus listas a cuatro generales del Ejército retirados lo cual no tendrían nada de objetable si no fuera porque afirman que lo hacen así para de Sagra Biar a Franco Cayetana Álvarez de Toledo candidata del PP a la alcaldía de Barcelona alardea de no saber una palabra de catalán atención al matiz no es que no sé si eso sería otra cosa es que lo pregona como si fuera un dato puntuable Abogados Cristianos la plataforma Millán Astray ya te oir los del autobús de Hitler han lanzado la cruzada de retirar de las carteleras una función teatral perniciosa y arremeter contra una librería para acabar con la crisis catalana nuestras derechas proponen ciento cincuenta y cinco permanente y asunto resuelto miren qué fácil ya iba siendo hora de que nos dejáramos de monsergas en cuanto no damos la última visita de complejo y cojamos carrerilla a recuperar la mili la Sección Femenina del sindicato vertical y una buena mano de hierro para acabar con las autonomías y tomar Gibraltar me siento rejuvenecer esta mañana me he descubierto un brote de acné