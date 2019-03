Flash Deportes SER de las 10:00 (19/03/2019)

la selección española tiene su primera baja el centrocampista del Nápoles Fabian Ruiz que última hora de ayer tuvo que abandonar la concentración en Las Rozas con alta fiebre por un fuerte proceso gripal en su lugar el seleccionador llamó al jugador de bético Madrid Saúl Ñíguez que hoy se incorpora ya los entrenamientos para preparar los partidos de clasificación a la Eurocopa dos mil veinte ante Noruega y Malta del resto del Rayo destituya anoche a Michel han pesado más las siete jornadas consecutivas con derrotas en los dos años en el banquillo rayista con ascenso incluido es la undécima destitución en la temporada llega apenas cuatro días después que la de Machine el Sevilla al que han sustituido Caparrós él no tenía intención de entrenar esta temporada pero ya puestos igual sigue

más leyendas Iker Casillas es nuevo icono de la Liga española lo que no significa que su retirada este cercana porque le queda todavía acuerda

yo tenía que si jugado el cincuenta por ciento de partidos podía optar por por renovar el primero que me ha dicho que quiere que contiene dos más porque pero da confianza y tanta ilusión que que quiere que me quede hasta los cuarenta años

como madridista me viene el regreso decidan antes que el de Mourinho y si un día se lo encuentra en el Oporto

pues sí tiene incluso había intentado también ha tenido su pasado por dispar con dos grandes cestas con portó muchas porque no hablaba de él cosas fantásticas delante también por supuesto tiene gran parte del mérito que de lo que consiguió el Oporto hace dieciséis años

próximamente la Liga reclutar a como iconos también a Fernando Torres y Andrés Iniesta ambos jugando ahora en la liga china además en Segunda se completaba anoche la jornada treinta con el Numancia uno Málaga uno del resto en baloncesto tenemos el gran el Barça Gran Canaria desde las nueve jornada veintisiete de la Euroliga también semifinales de la Eurocup a las seis y media Valencia Unics Kazan desde las ocho Alba Berlín Andorra en la NBA victorias de Jutta Washington noventa y cinco ciento dieciséis ocho puntos diez asistencias de Ricky Rubio de Denver en Boston ciento cinco ciento catorce sin Juancho Hernangómez de Toronto sobre Nueva York ciento veintiocho noventa y dos dobles números de Marc Gasol doce puntos once rebotes y sin Ibaka todavía sancionado derrotada sin Calderón de Detroit en Cleveland ciento veintiséis ciento diecinueve sin españoles han ganado New Orleans Miami San Antonio Chicago y Portland