Ofenderse es libre

Voz 1179

00:00

buenas tardes José Antonio en esta apropiación de las conciencias en qué consiste lento golpe de Estado ultra que amanecen España aparece ahora la figura de los ofendidos porque no les gusta una obra de teatro o porque les resulta digerible un libro que tiene en la portada a uno de sus ídolos si la cultura se hubiera hecho en función de los ofendidos no habría en las estanterías ni el Quijote de Cervantes ni el Ulises de Joyce ya en el teatro no figurarían IVE que mi Arrabal ofender seis libre pero no es una orden