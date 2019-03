Ignacio Sánchez-Galán: "La nueva planta fotovoltaica de Usagre generará la misma energía que la planta hidroeléctrica más grande de Extremadura"

Voz 1727

00:00

nueve y veinticuatro ocho y veinticuatro en Canarias seguro que todos lo hemos comentado alguna vez eso de con el sol que tenemos en España tiempo pueblo procesado bueno por eso esta mañana en medio del vendaval político en mitad del Varane van informativo habitual no queríamos que se nos escapará una noticia de las últimas horas que se llama la noticia Núñez de Balboa quédense con este nombre porque ya no lo vamos a usar sólo para referirnos al explorador español porque se llama la planta fotovoltaica que con quinientos megavatios de capacidad instalada va a ser la más grande de Europa que significa eso yo no lo sé muy bien pero eso lo vamos a preguntar a quién sabe porque lo hemos cogido a lazo al presidente de Iberdrola Ignacio Sánchez Galán muy buenos días