Jaime Alguersuari: "Ya no quería ir al circuito, quería hacer música"

Voz 1995 00:07 enseguida la cosa es que la música así que hemos decidido empezar esta ahora tranquilamente buena idea escuchando esta magnífica música Jaime Alguersuari muy buenos días hola buenos días está que la música es fundamental que Eramus no queramos digamos que nos gusta que nos gusta la música es fundamental en nuestra vida

Voz 0852 00:30 es un sentimiento no hay está vivo en en cualquier momento en los estados más tristes más alegres más emocionales siempre está ahí forma parte de

Voz 1995 00:40 nosotros tú por tu experiencia personal Gimeno estaremos de acuerdo con esa frase hecha de que dice que hay que tener cuidado con lo que uno sueña porque corre el riesgo de que se cumpla

Voz 0852 00:52 bueno yo creo que soñar es libre y tenemos que soñar necesitamos soñar no hay además soñar en grande no el los sueños se pueden cumplir si tienes que trabajar para que se cumplan pero soñar es fantástico no no hay que privarse de soñar nadie tiene que privarse de soñar no al menos desde mi punto de vista

Voz 1995 01:11 Jaime Alguersuari ha cumplido sus sueños a menos dos eh la el primero de los sueños sonaba de esta manera

Voz 4 01:19 hola yo sino porque ahora ya no suena eso la uno

Voz 1995 01:24 en otras son tienen otros sonidos Jaime logró acceder Moon pronto a un mundo en el que hay sitio para muy pocos llegó a pilotar un Fórmula Uno hace diez años se convirtió en el piloto más joven en participar en la Fórmula uno la gran promesa del automovilismo español y por extensión mundial pero ese mundo la paciencia precisamente no no es lo que lo que brilla de vuelos buenos augurios pasó a esto era una Jaime Alguesuari hasta aquí para hablar del Mundial de Fórmula uno que arrancó este fin de semana en Australia porque la única carrera que le preocupa a estas alturas es la suya como músico de electrónica te vamos a combinar el sonido de los fórmula uno de antes con la música de Jaime Alguersuari

Voz 4 02:19 esta canción que escucha de fondo está ante las últimos se ha convulsionado

Voz 1995 02:23 la identidad artística es que Jaime si te has pasado una cabina de Fórmula uno una cabina de Villa y sería

Voz 6 02:30 qué raro estar trabajando vez levantarte por la las seis de la mañana pilotar trabajar hasta las tres de la madrugada

Voz 7 02:37 bueno yo diría que sea sustituido por un estudio

Voz 0852 02:40 la grabación más que nada porque donde paso más horas es en mi casa es en el estudio haciendo música sea realmente cuando tengo que ir a tocar a un sitio se comprende muchas más cosas al aeropuerto de coger un avión de descansar iré muchos días hasta que toca Si vuelves a casa pero el día a día está en el estudio no el día a día está haciendo música a día de hoy

Voz 1995 03:09 Jaime acaba de publicar el libro se llama reinventa T como pasé de la Fórmula uno a la a la música la reinvención es posible

Voz 0852 03:17 absolutamente el poder está dentro de ti y yo creo que no a veces no creemos suficiente en la capacidad que tiene nuestro cuerpo pero sobre todo nuestra mente en poder hacer cosas que no imaginamos no yo nunca me imaginé que que podría publicar música por sellos que siempre me han gustado y que respetado y que ahora me están respetando camino hay que me han me han publicado me están publicando música nunca me me lo hubiera imaginado no porque no sabía ni encender un ordenador cuando corría en Fórmula Uno así que todo es posible sólo tienes que creértelo y una vez te marcas ese objetivo pues trabajar intensamente entregarse en cuerpo y alma hacia hacia aquello como si no hubiera un mañana no es pues creo que es muy es muy claro y evidente

Voz 1995 04:09 como decíamos esto empezó la comenzó la nueva temporada de Fórmula uno la viste viste la jarreras

Voz 0852 04:15 vi el los High La Vila el resumen

Voz 1995 04:19 no te atraen Gianni para sentarte en tu casa a ver tranquilamente una carrera de Fórmula uno

Voz 0852 04:23 sí podrían podría haberla pero me August SAP preferiría pasar prefería invertir mi tiempo en otras cosas estar combinó Villa con mi familia o hablar de otras cosas si me gusta más las motos a decirte como espectador espectadores como espectáculo ver qué no sólo puede ganar uno sino que se puedan disputar la victoria hasta el último segundo que son deporte más de riesgo muchos otros conceptos que me atraen más de otros deportes no

Voz 1995 04:54 es curioso la Fórmula uno la relación en este país ocurren otros y es distinta pero la relación que tiene este país con la Fórmula uno

Voz 8 05:01 es bastante particular verdad

Voz 0852 05:04 bueno imagino que sí porque claro en el momento que llegó Fernando tuvo un coche para ganar ganó dos mundiales se abrió una brecha no que no se conocía en España ir pensamos que esto creo vaya desde mi punto y humilde punto de vista creo que nos pensamos que esto era como el fútbol no lo es entonces hay una desilusión cuando ves que un piloto que ha ganado dos Mundiales de repente pasa estar el quince o el doce vuelo ocho o el nueve Hinault vuelve a estar delante la gente no entiende nada por qué no entiende que que eso pues dependa de el ochenta por ciento de un factor técnico tecnológico y humano que lo vendemos como deporte pero que realmente no lo es no

Voz 1995 05:50 no es un deporte de la Fórmula uno

Voz 0852 05:52 desgraciadamente muy a mi pesar no se puede comparar con con otros deportes como el golf el tenis el fútbol el béisbol el basket que el factor humano pues son los que predominan que los deportistas son empleados sino son clientes entonces si lo miramos de este este punto de vista esta perspectiva desgraciadamente no lo podemos considerar

Voz 1995 06:19 Prisa esa definición tuya deportista en su cliente es decir el primer cliente de la escudería es el piloto de ahí bueno vamos a tener la historia de Jaime Alguersuari reinventa T como pasé de la Fórmula uno a la música porque Jaime yo estoy convencido de ello cree que en su experiencia en lo que él ha vivido desde la cima de es de ser la gran promesa a meterse en ese estudio de música hay un camino largo que enseguida va a compartir con nosotros que unos anuncios en seguida seguimos charlando

Voz 9 07:00 el verano del año dos mil

Voz 1995 07:03 nueve Budapest Hungría con sólo diecinueve años y ciento veinticinco días un tal Jaime Alguersuari se convertía en el piloto más joven en competir jamás

Voz 10 07:12 la Fórmula uno la primera carrera obviamente la más difícil de todas no porque es una nueva experiencia para mí mucha gente de pensar que es un paso precipitado pero tendríamos que desmentirlo porque han decidido hacer este paso con vistas al futuro no hay ningún tipo de presión

Voz 1995 07:28 ante su precocidad en vista de su palmarés el mundo del deporte y por supuesto los medios de comunicación tratamos un destino para él que no necesariamente tenía que coincidir con su propia visión del futuro

Voz 7 07:40 quédense con esta cara es Jaime Alguersuari

Voz 3 07:42 nueva promesa del automovilismo español

Voz 1995 07:45 Jaime Alguersuari no fue campeón del mundo de Fórmula uno pero tampoco le ha hecho falta para ser feliz seis años y muchos kilómetros después de su debut Jaime anunciaba que abandonaba el automovilismo para cumplir otro sueño inhibir su verdadera vocación cambió la cabina del monoplaza por el estudio de de grabación se quitó el casco entonces curioso genio porque te quedaste el casco y te pusiste los cascos en plural

Voz 0852 08:10 correcto

Voz 1995 08:11 y a día de hoy bajo el nombre de Esquire se ha convertido en un respetado dj productor de música electrónica con trabajo en salas en estudios sin eventos de de medio mundo Jaime buenos días de nuevo también es escritor hay que decir bueno lo intenta lo mejor que podía

Voz 0852 08:26 no

Voz 1995 08:27 sí porque viene preséntanos reinventarte que está editado por alienta donde cuenta todos sus su periplo si tuvieras que emita para Fórmula uno cómo definirías aquella etapa

Voz 11 08:37 bueno ha sido Mi universo

Voz 0852 08:39 era es definiría así no yo creo que muchos jóvenes yo no he ido a la universidad desgraciadamente porque no no pude porque ya justo en el momento en que tenía que ir a la a la universidad hice la selectividad Red Bull me llamó para

Voz 8 08:54 co conducir para ellos sea Toro Rosso

Voz 0852 08:59 por esa razón no fue la universidad mis amigos y mis compañeros del cole si con lo cual Ésa fue mi universidad no hay fue genial porque la experiencia que me he llevado los palos que me he llevado y todo lo que ha aprendido de eso pues ha sido lo único que he podido vivir pero ha sido suficiente como para darme cuenta quién soy hacia dónde que quiero ir que quiero cambiar en mi vida no porque de hecho ahora cuando he expuesto sale declaración mía me reía porque me veo yo hace diez años si madre mía no cuanto cuántas cuantas diferencias veo hoy que poco preparado estaba para todo aquello que ocurrió no

Voz 1995 09:43 a todos y cualquiera de los que estamos aquí cualquiera de los que está escuchando escucha hace diez años inseguro que dice eso imagino que se

Voz 11 09:53 sí

Voz 7 09:54 bueno yo de una constante cuál es el título tu libro me encanta porque yo creo que este es un mensaje yo yo obviamente hablan de tu vida pero yo yo tengo la sensación que tú que eres se gente que reinventarse no sólo es posible es algo necesario y muy positivo estás hablando con una persona aquí en el estudio yo me ha reinventado por bien informadas unos cuantos meses así que estoy estoy con la con la misma pensamiento como tú

Voz 0852 10:21 claro yo creo que se eso no yo no quiere vender una historia que yo he tenido éxito en Mi vida o que yo ya llegaba algún lado la música porque no es cierto no oí a mí me queda muchísimo trabajo por hacer simplemente quiero decir que me siento completo como ser humano estoy disfrutando mucho de este camino he vivido una experiencia hay un capítulo en mi vida que ha sido pues corre en coche toda mi vida he llegará Fórmula uno haber puntuado etcétera etcétera Pero el éxito es personal no hay las posibilidades que se me están dando ahora pues de de alguna manera poder dedicarme invertir Mi vida a algo que me hace ilusión y que me estoy entregando en cuerpo y alma para ello es posible para todos sólo tienes que creer en ti no hay tener la capacidad de saber que todos podemos reinventar no yo no soy nadie más especial que otra persona para poderlo hacer no ese es el mensaje del libro

Voz 1995 11:15 llegaste las motos antes llamaban el Continental Circus es de circo continental que iba viendo imagino que los coches habría un edificio parecida tú llegaste sino tremendamente jóvenes en algún momento confundir este esa vida de viajes de éxito de dinero de medios de comunicación junto entorno lo confundido con la vida real en algún momento

Voz 0852 11:35 sí absolutamente de hecho eso de eso hablo en el libro no cuando todas estas cuando todas estas cosas pasan en mi vida imagino que a mucha gente también la pasado cuando nunca alcanzan el éxito se supone que público pasa Sonorama una imagen social pasos a tener seguidores pasas a tener gente que te sonría tu lado piezas a ganar dinero de alguna manera tu tu mundo se ve ofuscado empieza a salir a empiezas a perder los pies del suelo a desconectar del mundo a desconectarse de ti mismo no te empiezas a a a empiezan a crear de Tune producto

Voz 8 12:12 no hay una menos persona producto a la que pasó todo lo que pasó

Voz 0852 12:18 pues sí entendí que que es lo que quería hacer con mi vida y hacia dónde quería encaminar la es cuando volví a conectar con la calle no ICO la gente real con la realidad lo que vivía neuronas realidad no todo esto que nos pensamos no que final hoy en día pues todo el mundo quiere salir en los periódicos ser famoso y tener seguidores porque sí en el momento en que me doy cuenta de que no me pongo un casco cuando empecé a competir yo me ponía un casco sonriendo no sin ninguna pretensión de llegar a ningún lado simplemente me divertía cuando eso ya no sucede es el momento de apartar del casco de lado noi si bien la música algún día pasa esto haré lo mismo

Voz 1995 12:54 bueno ya pero después tienes que tener otro plan buenísimo

Voz 0852 12:57 seguramente se debe a la vida es apasionante hay que hay que saber hacia dónde dirigirte pero son capítulos no esto no esto es un final feliz no es un final

Voz 1995 13:06 vale a continuación en esa evolución JEME déjame decirte que tú siempre ha sido siempre pelea siempre es resultado alguien me imagino que en ese entorno cuando tú define ser piloto como el primer cliente como comprador de un espacio recordemos en el año recuerda el año es decir que tuviste una bronca histórica con él me marco

Voz 3 13:31 la décima cirugía año existo Jaime estas palabras y una vuelta al mundo que esto fue el final de mi última temporada en el dos mil once

Voz 1995 13:39 el entonces te sientes incómodo en el mundo de la Fórmula uno ya bien tienes que eso no está hecho

Voz 0852 13:45 bueno bueno no tanto si te soy sincero porque en ese entonces yo veía que tenía un coche bosque me permitía puntuar estaba ganando a mi compañero de equipo las cosas iban muy bien realmente aquello que es socio en coreano fue significativo porque Vettel había ganado ya el Mundial los su tercero su cuarto ya no lo recuerdo creo que es un tercero era un entreno libre era absurdo lo que ocurrió pero bueno además el domingos hizo un séptimo hoy Nos abrazamos con Helmut Marko sea no tuvo nada que ver con la decisión como después aunque mucha gente piense que sí pero que me refiero que que sí que yo en ese momento estaba predispuesto y me creía en mi cabeza que que si las cosas iban como seguían tendría tendría estaría al nivel de de Vettel porque sabía que ese coche estaba capacitado para ir un segundo y medio por vuelta más rápido porque sabía lo que llevaban ir a los los puntos de aerodinámica que tenían y donde se podía frenar con ese coche porque además lo podía conducir en el simulador no sabía que que llevaban debajo

Voz 1995 14:46 seis meses después en el mes de octubre con veinticinco años anunciabas esto decidió

Voz 7 14:53 básicamente decido pararme ahora porque he estado desde en este negocio desde los ocho años y ahora creo que es el momento de un cambio quiero un futuro nuevo quiero nutrir me de cosas nuevas dejar mi pasado dónde está ir abrir un capítulo

Voz 1995 15:11 pues lo decías en serio completamente en serio es lo que has hecho

Voz 0852 15:16 realmente estas declaraciones fueron en el momento en que me retiré que fueron hace tres años y medio porque sí que es cierto que cuando hemos de la Fórmula uno yo intente volver no y además lo explico en el libro que intenté buscar la manera para volver no que es una por una vía económica por supuesto no porque muchos equipos pues me pedían dinero me pedían relativamente poco dinero en ese momento hay allí pues busque la manera de devolver a tener un coche para estar en los puntos no porque era lo que interesaba no es decir vuelve a la Fórmula uno pero no acabarán no a cualquier precio cuando esa situación no es posible Yves todas las a todas las las circunstancias que se van dando empiezas a perder motivación empiezas a perder amor empiezas a perder ganas deseo de alguna manera te preguntas no qué hago aquí me siento identificado con este sector quiero seguir haciendo esto me levanto por la mañana enamorado de mi trabajo me brillan los ojos cuando voy al circuito mi última temporada estuvo en la Fórmula E M dice las mismas preguntas hay después de dos o tres años dando tumbos porque al final estaba dando tumbos en el sector de los del de los coches no dice hasta hacer de comentarista estuve en Pirelli probando neumáticos dos años parado simplemente entrenando no idea desarrollando neumáticos llegué a competir en turismos en GT es en Alemania yo hacer música sea mero preguntaba de yo lo que quiero estar en mi casa haciendo música ya está no sé qué va a pasar no sé si funcionará y aún no sé si soy bueno o no se bueno lo que sí que sí es que yo quiero hacer esto hizo que me me gusta lo que hago

Voz 1995 16:56 lleno en la música quiénes son tus referentes

Voz 0852 16:59 bueno hay habrían bastantes en el sector electrónico pues me gusta mucho por ejemplo también busca Iker ver en mi estilo de música pero escucho todo tipo de música no gusta mucho Roger Waters me gusta mucho Radiohead me gusta m ochenta y tres taller Dream es una buena referencia también para

Voz 1995 17:21 treinta claro hablamos de música e has escuchado el nuevo himno de la Fórmula uno

Voz 6 17:35 pues el te lo vamos a poner no sé si te va a gustar

Voz 4 17:42 la compuso compositor de bandas sonoras brillantes

Voz 3 17:44 Taylor

Voz 4 17:50 que es fácil de los coches y la curva

Voz 3 17:54 agotamiento me suena más a una película de Piratas del Caribe que no a una carta en Fórmula uno bueno no me gusta es la banda sonora que tu experiencia en la Fórmula uno y mucho Pirata del Caribe reinventa si ese libro de Jaime Alguersuari

Voz 1995 18:11 cómo pasé de la Fórmula uno a la música una apasionante historia de superación personal determinación ir reinvención porque por fin y lo decía bien el sueco esto va de reinventarse de la obligación que no la necesidad de reinventarse Jaime no abrazo enorme muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana un placer

Voz 0852 18:29 ya has a vosotros gracias Juan