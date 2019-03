¿Sabrías que canción es "anselmajar"?

Voz 1 00:00 hoy

Voz 3 00:09 ya está aquí se Castro exprimimos las

Voz 1995 00:14 pero es que no figura en la lista de ningún partido pero que aconseja todo él es el que propuso el cartel de vuelve a Podemos que aconseja el anti feminismo del PP el tongo a ciudadanos iba purgas

Voz 2 00:25 en el Bernabéu

Voz 1995 00:27 es el terrorista muy buenos días buenas ya estaban muy buenas ideas ponen qué tal si antes de entrar hay harina hoy necesitamos de la colaboración ciudadana de interés oyentes para hacer un experimento nueve cero dos catorce sesenta sesenta gracias a la cuenta de un tuitero Parejo hemos ratificado una cosa que ya sabíamos

Voz 2 00:50 los españoles inglés regula mal pero gracias a la inteligencia artificial se puede arreglar y lo bueno es que el hecho de que vayamos todos regular tirando a mal nos da un conocimiento

Voz 4 01:05 es fantástico sí porque claro la gente no se sabe bien los títulos de las canciones o recuerda de las canciones a lo mejor el estribillo todos tararea vamos y entonces mete cualquier cosa que se le ocurre en Youtube youtube a descifrar el algoritmo mira el escaparate de conoces

Voz 1995 01:21 yo pongo en el ordenador por ejemplo dejar yo pongo el nombre

Voz 5 01:26 Anselm bajar Anselm más cómoda suena Anselm al

Voz 1995 01:30 en Google ella lleva Youtube Youtube diciembre tú lo que quieres escuchar es

Voz 2 01:37 ante más

Voz 1995 01:42 dímelo si quieren que quieran ya menos nueve cero dos catorce sesenta sesenta creemos que usted sea nuestra inteligencia artificial e intente descubrir las canciones a través un solo no siento les daremos una palabra concreta y ustedes tienen que tratar de ya velinas mientras nos llaman al nueve cero dos catorce sesenta sesenta José es algo muy divertido hoy por llama error vistas a Brown de que realmente no lo sé

Voz 4 02:11 pues bueno pero tengo aquí a dos americanos que llaman Kevin Alexander imágenes mi que tienen una reseñas muy curiosas de países europeos han decidido que iban a reseñar así que si te menos viajar por países europeos si ellos han viajado por países europeos y hace una reseña si lo que opinan de cada país bueno si te parece empezamos

Voz 5 02:28 no cercano no parece un mal plan cual pagar por ejemplo en homenaje a Tom por Suecia eh

Voz 4 02:35 bueno pues de de Suecia dicen Kevin y Matt sabes cómo se consigue ser el estereotipo de un país de guapos pues siendo asombrosamente guapos como están tan acostumbrados son más simpáticos que los típicos guapos estadounidenses y esto te hace olvidar sus rarezas tales como consumir mayonesa en tubos de pasta de dientes y esa falta de luz general tan deprimente

Voz 6 02:55 será por eso existe el síndrome de Estocolmo

Voz 4 02:58 a lo mejor te apetece quedarte un rato

Voz 1995 03:00 definen perfectamente si lo de lo lo en mayo

Voz 3 03:06 algo que ha pasado desde o a lo mejor serán las huevas es no tener

Voz 1995 03:09 esta nueva huevas de Carles que avión por claro claro si es que eso de poner huevas en un en un tubo de pasta de dientes tampoco pero qué opinan estos seres humanos sobre Bélgica bueno

Voz 4 03:24 la elección a que decir de Bélgica ellos dicen ciento ochenta marcas magníficas de cervezas o todo tipo de Godfrey patatas fritas envueltas en papel de fantasía Jean Claude Van Damme Bélgica puntúa tan alto en tantas categorías que casi te olvidas de que es básicamente un país formado por tres facciones dispares que en realidad no se gustan entre sí sino que conviven como compañeros de piso tolerantes estás bien definido eso está

Voz 1995 03:46 está en España deberíamos de ser compañeros de piso también menos política y más compañerismo de piso trepidante ya que hablamos España venga esa después es la crónica de España

Voz 4 03:58 también a la verdad es que no sacan muy bien de hecho nos ponen en el primer puesto e los dice algo que los estadounidenses comenzaron a llamar orgullosamente Tito artesanales allá por el año dos mil dos los españoles llaman simplemente comer pero bueno lo dicen español son súper de votos de dormir la de salir por la noche por encima de

Voz 1995 04:15 los posibilidades no está mal no está mal si volvemos a Finlandia por ejemplo que dicen esta legislación

Voz 4 04:21 Landis me encanta porque es una reseña muy sencilla ice Finlandia es el Ringo Star de Escandinavia bueno oye pero sigue siendo uno de los Beatles hombre esto está muy bien que Ringo Starr y es es un envenenada eh

Voz 1995 04:37 no yo y muy cerca de Finlandia es ruso

Voz 4 04:40 Rusia dice durante unos años parecía que Rocky IV había sido profético que Rusia iba a empezar a ser genial y entonces llegó Putin sin camisa a caballo toda la historia de Rusia está marcada por el exceso de déspotas y la miseria lo que explica se consumó loco de vodka y los deprimentes que son las obras de

Voz 1995 04:57 Hoffa es que estoy completamente excesos vamos con las rocas por estar se saben canciones en español cuya letra confundimos se en ocasiones efectivamente parece

Voz 4 05:15 para estar en homenaje a esta canción de Loquillo nos envía una Jorge Cámara recuerda que nos podéis enviar con la etiqueta Roca forestal en redes sociales Jorge Cámara los envía la canción el rompeolas de Loquillo

Voz 1995 05:25 de Loquillo muy buenas dice que hace un par de veranos

Voz 4 05:27 hirieron que su tía lleva treinta años cantando naves del

Voz 2 05:30 el futuro es una ilusión como que el acta

Voz 4 05:34 en la canción el rompeolas su cartilla lleva treinta años cantando hablaremos del futuro es una ilusión Enrique querella que hablaban de Star Wars o algo

Voz 7 05:52 no no lo Bicing aves sí eh nada

Voz 4 05:55 sabes

Voz 7 05:56 no no no

Voz 1995 06:00 hable del abres el sentido no si estamos eso una hables del futuro es una ilusión

Voz 4 06:08 bueno nos envía Antonio Poncela Un clásico casi diría al que no vamos a hacerle un feo tenía que estar aquí es la canción de Mazinger Z pero sí claro Mazinger Z

Voz 1995 06:18 claro claro no había es que esta es una de mis vacas

Voz 4 06:21 prestarles preferidas mucha gente la hoy así es un clásico es casi os Shakespeare Chejov y esto vale el de Antonio Ponce les escuchaba en la canción Mazinger es fuerte y rabo es una judía

Voz 8 06:38 de ahí

Voz 9 06:41 hay una ninguna ciudad vamos a echar toda vez

Voz 8 06:47 a

Voz 9 06:49 vamos a poner una tercera seguramente para que nadie tenga ninguna duda

Voz 10 06:52 lo que dice esta canción que escuchamos en nuestra infancia si estamos muchos

Voz 8 06:56 Mazinger después del a gusto

Voz 1995 07:00 este en el original dice Mazinger eso

Voz 10 07:03 fuerte y cuidado es una furia pero aquí nadie es muy bravo

Voz 8 07:07 y que después del cortejo

Voz 5 07:11 está claro que la última Rocafort forestales bueno nos la envía Mari Cruz en la canción de José Mercé la vida sale ella obvia por FAP Liz la vida échale échale

Voz 2 07:22 a échale la vida Xala sale sale

Voz 4 07:39 yo estoy dentro de los sentimientos hoy Patil la vida sale no dice por FAP la vida Schaller Xala

Voz 9 07:47 en fin vayamos a la nueva sección que hoy inauguramos que hemos llamado English

Voz 1995 07:53 English Titín que hasta ese atentado Dani García al Festival de Humor Dani muy buenos días

Voz 3 08:02 cómo estás Dani aquí estamos hoy es fiesta Murcia además

Voz 11 08:05 si el día del padre

Voz 1995 08:08 de todas partes fiesta Murcia Navarra el País Vasco que Valencia por supuesto en Galicia viva Murcia Dani y tienes que intentar yo voy a decir una palabra esto es a raíz de algo que es muy común que la gente no sabemos muy bien inglés pero queremos buscar una canción en en Youtube imponemos lo primero que sino se ocurre se vale bueno Youtube lo encuentra tú vas a hacer de algoritmo es una cosa muy difícil amigo es súper complicado pero ordenador no tú haces tú eres un ordenador vas a hacer ahora mismo Google un ordenador Man yo te voy a dar una palabra y tú tienes que intentar averiguar de qué canción se trata vale vale pues muy atento tanto si yo digo cale aquí canción me estoy refiriendo

Voz 6 08:56 venga buen me viene mucho a la cabeza a ver alguna

Voz 11 09:01 por ejemplo que famosa que a lo mejor sí que que pues además de Pink Floyd aquella

Voz 12 09:08 de heridos Ny todo el mundo

Voz 11 09:13 a eh

Voz 3 09:17 por ejemplo este estudio sí es un ejemplo

Voz 1995 09:21 yendo mucho más lejos de lo que que no habíamos imaginado y Xisca Xisca Pink Floyd Xisca le nuestro algoritmo no funciona Youtube si cuando yo digo pongo Xisca le en el ordenador sale Dani no hemos empezado como como algoritmo de este programa no ha empezado bien la cosa ya no te preocupes aunque ha hecho una salida para la banda muy bueno así ve muy bien a Dani verdad y no pasa nada no pasa nada vamos

Voz 11 09:56 yo creo que chica alegre se les puede unir al igual que canción en inglés

Voz 1995 09:59 claro bueno visto así se ni de Murcia si yo digo

Voz 6 10:08 Pindado

Voz 1995 10:10 qué canciones

Voz 6 10:14 fáciles desacierto aseguró a ver

Voz 15 10:19 eh

Voz 16 10:24 bueno no iba tan mal

Voz 1995 10:31 fantásticos está la siguiente es muy fácil aquí no puedes vale sabría qué canciones si te digo

Voz 6 10:40 acá acá Chus es muy fácil pese a ver si

Voz 17 10:54 ah no

Voz 18 10:58 hay una quedaré laboral mira que está muy bien Dani muy bien

Voz 1995 11:05 cuando yo digo a cachorros me refiero a Satán

Voz 17 11:16 sí

Voz 1995 11:18 vamos a la siguiente Dalí estás fácil algoritmo está funcionando regular pero bueno no te pregunto qué canciones

Voz 6 11:29 agua

Voz 14 11:36 sí

Voz 1995 11:40 quizá no es tu estilo amigo Daniel de Murcia si yo digo hoyo como Juana Loya aguantan

Voz 6 11:52 que que me me me como nunca

Voz 3 11:54 muy bien pues yo he pronunciado perfectamente

Voz 5 11:59 la iguana los dos palabras aguante

Voz 6 12:03 lo Joana al hoyo

Voz 18 12:05 ahí ahí asigna espía no no es fácil de granito de amigo de cerveza vía

Voz 1995 12:15 animo a ver si yo digo ganarlo yo es

Voz 16 12:20 vamos

Voz 11 12:23 claro que esa tengo la pronunciación bien

Voz 1995 12:28 fue la última que dan el sí está viviendo arriba la última Si yo digo gnomo gnomo No More

Voz 11 12:38 no no me del ritmo aquí me el ritmo se queda en el More

Voz 5 12:44 no sé cuáles también se puede encontrar esta como monólogo no te lo juro si pones en Youtube humo no salen de

Voz 1995 12:57 y la última muy rap muy muy rápidamente Si yo te digo ponme la canción del Danone

Voz 6 13:04 el Danone Danone está está perfecta ya no tienes ni que hacer esfuerzos sí sí hombre ya verás canta algo de verdad y si no se pone ahí delante ahí lo tienes

Voz 11 13:24 yo diría que soy muy joven los cincuenta

Voz 1995 13:28 esta es un clásico pónmelo chiquillo

Voz 9 13:36 bueno nuestro algoritmo

Voz 1995 13:40 los adecuadamente vamos a dejar no pasa nada por lo menos yo un día festivo

Voz 11 13:46 incluso ha llovido eh que eso todavía más

Voz 1995 13:48 eso sí que es una noticia un abrazo muy grande Dani cuya te muchas gracias por llamarnos