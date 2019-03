SuenaMadrid - Un solista y un grupo funk

Voz 1 00:00 de las calles y plazas de nuestra ciudad al estudio de Hoy por Hoy Madrid y de aquí al escenario de centro comercial Isla Azul empieza suena Madrid nuestro festival de músicos de calle te suena

Voz 1515 00:33 bueno ya por aquí los chicos que Kelly ponen color bueno estas calles las bandas de músicos solistas callejeros con los que charlamos cada martes en este espacio en el que suena a Madrid durante estas semanas durante estos meses es vamos conociendo bueno haremos un fin de fiesta con una selección de todos ellos en una sala de Madrid como hicimos el pasado año disfrutamos mucho en este caso en el Café Berlín Nos acompañan ya Miriam Soto Carlos Rioyo nuestros expertos musicales chicos qué tal la ella o estás por encima de del de ser un experto musical Hombres el coordinador de contenido muchas calles de la además haremos bueno coordinador regional del emisora de de las emisoras de la Cadena Ser en Madrid Carlos Rioyo nuestra compañera en Madrid Miriam Soto han cuéntanos qué tienen que hacer los músicos que escuchen este espacio quieran venir al programa que toquen en las calles de Madrid o aledaños eh porque algunos la semana pasada lo veíamos que también tocaba en salas de Madrid como puede venir a participar

recordarles también que después de suena a Madrid hablaremos con el jefe con Eduardo Aldán nuestro actor monologuista que está protagonizando esta obra de teatro El jefe en el teatro Arlequín inauguramos esta espacio de radio de forma paralela a su estreno en el Teatro y quiénes nos llamen y nos cuenten sus mejores anécdotas con sus jefes hoy vamos a hablar de eso los momentos en los que haces el ridículo estos habrá pasado Rioyo Mirian en más de una ocasión delante de un jefe que sí no es la típica anécdota que vas contando y contando en las cenas con amigos es querrías mucho bueno pues quiénes nos cuentan sus mejores anécdotas Eduardo Aldán les invita a verles a verle en el teatro en el Arlequín con el jefe pueden ir llamando ya ir cogiendo turno para contarnos esas anécdotas al nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta están ya nuestros músicos preparados recordar que después podrán ver a través de nuestras redes sociales en nuestra web en Radio Madrid punto es tres W punto madrid punto es la actuación íntegra de cada uno de los grupos o solistas que nos acompañan

Voz 3 03:00 pues por primera vez hemos traído aún solistas se Santiago Bernal tiene veintidós años apenas lleva cinco meses tocando en la calle es estudiante de Psicología fue en un erasmus en Trieste en Italia cuando por primera vez se compró una guitarra y haciendo el Séneca es decir el Erasmus en España en Oviedo sea te vio por primera vez a presentarse a un mil aún micro abierto se le olvida la letra pero dice que le aplaudía John le encanta el contacto con la gente ha recibido muchos parabienes del público que eleven tocar por la calle y sobre todo tiene un proyecto con la Concejalía de la Mujer en Boadilla que es mejor yo creo

Voz 4 03:35 que nuestra cuenta Santi qué tal hola hola buenos días lo primero daros las gracias por la invitación y en segundo lugar también quiero daros a las gracias por este proyecto no porque para los músicos de la calle estamos ahí trabajando fuera pues un respaldo así es importante que suenen los medios está genial y nada aunque que tengáis cuidado no porque con las pocas calles que tenemos ya en Madrid para tocar que nos deja los políticos

Voz 1515 04:01 mira acaban de irse lo voy a saber dicha pues con las pocas calles que tenemos al final vamos a tener que venir a radios De Gea mira que además de todo esto se ha embarcado en un proyecto vinculado con la mujer maltratada de que osado

Voz 4 04:16 yo estoy haciendo las prácticas de psicología no relacionadas con este tema y estamos haciendo un proyecto muy bonito yo con unos alumnos del instituto Ventura Rodríguez

Voz 5 04:25 en qué consiste en en en

Voz 4 04:29 componer una canción luego ellos participarán en el videoclip e Irán también en la grabación con algunas frases osea que va a quedar algo tiene que ver con la violencia de género es de prevención de violencia de género es una campaña de sensibilización al final para ver la policía claro es un nuevo Rafa

Voz 6 04:47 Sánchez que tienes debe claro claro estaba pensando

Voz 1515 04:49 como Rafael como nuestro Rafa Sánchez que tenemos en fábricas de canciones está ya a punto en camillas Se puede apoyar este disco Un compañero del programa han colaborador está haciendo un disco en el que implicado fíjate a Luis Eduardo Aute a roza leen a Lamari Mari de Chambao son historias reales de mujeres víctimas de violencia machista que le han contado a Luis historias el ha puesto la voz y se les ha puesto a la música en la composición y la letra al han hecho ellas cantado otros disco está a punto de esas

Voz 4 05:16 la genial estos proyectos no además más que nada porque llegar a través de la música a a este problema no que nos afecta a todos ya toda Santi

Voz 1515 05:25 es una cosa Mirian también cómo fue la primera vez que PSOE viste a un escenario fue pensabas que no tienen ni aplaudir y dijiste

Voz 4 05:33 no imagino que aplaudir aplaudo irían porque si no queda fatal pero se me olvidó toda la letra pero bueno la seguí tarareando no hasta el final pero

Voz 1515 05:41 pero bueno a veces de tantas este

Voz 4 05:44 canté una amiga mía que se llama ya no recuerdes yo hago basta

Voz 7 05:48 las canciones pero eso no tenías que recordará siempre ha es además de que sea tuya también es que te puedes inventar la letra que nadie en la salas también puedes decir que es es una

Voz 1515 05:58 que que te ha llevado a mi propio territorio la estoy versionando

Voz 7 06:02 claro claro claro claro

Voz 6 06:05 Sandy en normalmente hacer versiones no he visto que te hace mucho como clásicos de la calle La Ronaldo los Pereza Antonio Flores en la calle y Sabina tú crees que hay artistas que funcionan mejor en la calle que tiene que como es que Sabina es el tótem para los músicos callejeros que no hay músico callejero que no sepa versionar a a Sabina

Voz 4 06:25 bueno sea yo creo que al final uno tienen sus cosas y en la calle si quieres que la gente se anime un poco no hoy pues tiene que oír versiones

Voz 8 06:34 pero pero bueno al final como tú dices Sabina no Serra do Los Ronaldos

Voz 4 06:39 se está perdiendo un poco de esa música no de canción de autor

Voz 9 06:42 eh en yo me intenta darles una homenaje hay en la calle

Voz 1515 06:46 aquí te estamos escuchando esto es pereza Lady Madrid

Voz 10 06:51 Nurmi

Voz 1515 07:02 la carta de presentación Santi la hace cada semana Miriam Soto que bucea en todo lo que tienes las redes colgados las latas a los solistas que paséis por este espacio vamos a ver cómo ha quedado retratado

Voz 4 07:14 vale sonora que parecen menores

Voz 3 07:20 a pesar de su juventud y de lo poco que lleva tocando en el de exterior Santiago es ya un músico de calle su lugar preferido es Preciados aquí le vamos a dos pasos de la Puerta del Sol y recordando a Coque Malla aún es pronto para él para componer sus propias canciones así que nos recuerda el pop español quién se ha olvidado de este tema de Antonio Flores

Voz 1515 07:50 lo que realmente no duda de que la calle es su verdadero escenario Hessel notamos en este vídeo que hace un frío que pela pleno diciembre el árbol de Callao lucen su esplendor los paseantes se apresuran con las bolsas llenas de regalos de Navidad

Voz 3 08:10 y cómo no un buen músico que toca en Madrid no puede olvidar uno de los himnos de la ciudad Lady Madrid

bueno es como suena en las calles de Madrid ilustrando con color y con mucha pasión Santi Bernal queda tiene Santi a ver no sé si te ha escuchado veintidós veintidós años vas a tocar en directo que tema vas a cantar vuelve a cantar respiro un tema propio que espero que te confronta esas letras que no importa porque ahí no vamos a grabar en un ratito

Voz 12 10:25 unos tarros no no ha ahí iré

Voz 13 11:14 Dios Vania

Voz 12 11:20 o porque luego vino otro no no nos todos los días buenas alto

Voz 8 12:00 por qué no vas a Carmen chinos buenas sigue

Voz 12 12:06 el puerto que estás aquí por la vida que ahora ya no hay sol era porque sin miedo mi eso miedo

Voz 14 13:18 yo sin mis o

Voz 15 13:23 sin mínimos no

Voz 1515 13:34 bueno danos que antes hemos terminado de preguntarte la primera vez que te subes a un escenario pues como un flan de repente te das cuenta de que bueno la cosa estaba relativamente funcionando no que pasó el primer día

Voz 4 13:46 bueno ese día no funcionó nada pero hombre antes contaba es que sí que hubo gente que pensó el peor todavía bueno lo lo que sacas de esa experiencia al final es que no pasa nada en realidad no pues se te olvida la letra pues la siguiente vez ya no se te olvidará te aprendes mejor y que ha sido peor

Voz 16 14:02 ahora aquel día olvida la letra o la primera vez que estuviste en la calle

Voz 4 14:08 bueno la primera vez que esto de la calle también en pues impresiona no porque te plantas ahí al final vas con un amplio solo con la guitarra todo cargado con un carrito te plantas ahí

Voz 6 14:17 entonces la primera canción

Voz 4 14:20 asusta un poco pero bueno luego ya ahora me siento más a gusto por ejemplo en la calle que que en un escenario porque es donde al final es practico más es como un local de ensayo

Voz 6 14:31 los preguntas rápidas los músicos callejeros cuando estéis en la calle también hace un listado de canciones de lo que vais a cantar o van improvisando

Voz 4 14:38 pero yo ya llevo siempre un poso con las canciones porque alguna vez que no Boix se me olvidan digo Albany ahora o cuál cuál pero si yo ahí donde el concierto ya ya preparado todo Javier

Voz 1515 14:49 también se podrá dar por improvisar algo bueno sí

Voz 4 14:52 claro sí muchas veces la gente lo bueno de la calles que está lleno de vida no entonces muchas veces pues

Voz 1515 14:57 si tienes petición del público te dice no llena de no puedo ver sentido de Koke m

Voz 4 15:01 sí sí sí creo que pasa más perdona muchas veces es complicado saber si todas las que lo que quiere la gente pero sí sí a veces intentas

Voz 6 15:11 también he visto que al veces ya sólo a veces hay mucho estar más expuesto a lo frikis hacia los pesados en algún vídeo tu yo he visto gente que se acerca demasiado que que casi te quitan el micrófono claras que vaya a la

Voz 4 15:23 lo que tiene la calles que tiene muchas cosas buenas no por ejemplo que un día a un señor de ochenta años se pone a bailar delante tuyo otro día unas chicas me invitaron a comer en un restaurante porque no tenían suelto otro día a una chica se emocionó y me dio las gracias pero también tiene cosas malas

Voz 1515 15:41 por qué te doy las gracias nada

Voz 4 15:44 eh le llegó hoy y al final esos pues

Voz 1515 15:47 qué qué canción era lo recuerdas

Voz 4 15:49 lo de los secretos yo yo

Voz 6 15:52 es la última de Domingo Villar hay un personaje muy gracioso que es un mendigo está todo el tiempo preocupado porque no se pongan delante del bote para las monedas no sé si vosotros que

Voz 4 16:03 bueno luego que cada uno tiene sus trucos si pues para un poco más a veces echar un euro tú para que la gente se anime tras que bueno otras veces hay que retirar un poco porque tampoco está

Voz 6 16:15 había que te hagas rico en la calle

Voz 16 16:18 Marta hay una cosa bonita también de Santiago que acaban debe CAR para irse a Toledo una semana con músicos profesionales cuéntanos

Voz 4 16:27 sí bueno hacen llevan haciéndolo ya tres años hacen un encuentro de canción de autor

Voz 5 16:31 en en en Toledo

Voz 4 16:34 nada he tenido la suerte de recibir esa beca íbamos para allá del treinta de abril del treinta de marzo perdón al siete de abril y la verdad es que es una cosa preciosa no porque no tienes que está todo financiado y al final pues las clases y todo pues es un gusto no hay masa otra vez repito que sea canción de autor

Voz 1515 16:53 claro es que estamos un poco olvidando bueno es el primer cantautor es el primer solista callejero que tenemos en este espacio que salón vendrán por las calles de Madrid pues ya saben Santi Bernal Se va Toledo se bien con otras bandas de música ha sido elegido para eso enhorabuena muchísimas gracias

Voz 4 17:11 es una vez más gracias a vosotros por el programa que hacéis así y nada hay que quien quiera en mí aunque Santiago Bernal Barrabás

Voz 1515 17:22 ay te encontré ahí voy poniendo los

Voz 4 17:24 conciertos en la calle lo siguiente que no se es una

Voz 1515 17:27 la quiénes son Miriam son Adepa Franklin Aretha vale para abordar EPO no Adepa desconocido cuentan sí

Voz 8 17:33 es un clima Lita Franklin suena de algo no

Voz 1515 17:36 así un poco es enseguida

Voz 17 17:41 hoy por Hoy Madrid

Voz 1515 17:46 hartazgo

Voz 18 17:50 dime dime

Voz 1515 18:04 escuchamos a la segunda banda de músicos de las calles de Madrid quiera nos acompañan Miriam quiénes son son los Franco

Voz 3 18:11 Lin ellos mismos cuentan que en el sótano de la tabacalera que es donde ensayan allí mismo fue donde surgió este este grupo de música fusión dice que a los componentes les costó seis meses ponerle nombre a su formación ahora nos digan porque se llaman Adepa Franklin proceden de lugares tan dispares como Venezuela Argentina o Estados Unidos y son Marina Porras que es la cantante Iván la caciques el rapero Paco que está al saxo Pirlo al bajo Dom a la percusión Víctor Díaz a la guitarra y no han venido ni Danilo al trombón ni Dani a la percusión

Voz 4 18:49 ni llena que se ha ido Argentina tocan funk

Voz 3 18:51 bien Salsa Hip Hop Rock sus lugares favoritos son Lavapiés el rastro ópera

Voz 1515 18:57 bueno parecer el inicio de una novela contado así Aretha Franklin hola hola porque porque lo de Aretha Franklin a ver el rapero

Voz 9 19:12 a mí me gusta diversificar un poco y crear diversificar por qué porque dije bueno tengo que tener un plan F de supervivencia y si me voy a morir de hambre alguna vez pues no me funciona los planes anteriores ponme montó una tienda de AD Parla llamó Aretha Franklin igual suena la flauta pero qué paso que uno de los componentes del grupo el bajista poeta

Voz 1515 19:34 por lo agitado momento no de donde es el bajista de Venezuela vale si si en algún momento

Voz 9 19:40 pues eso dijo que tenía pensado irse por Asia hay montar una tienda de comida y le conté lo de la tienda digo pues hace una tienda de Le de idea generosamente ir dijo no no esto para el grupo no llamamos así deje de verdad el cambio fue el día antes de nuestro primer bolo cambiamos el nombre

Voz 6 19:58 así tal cual me suena un poco a grito de guerra es como el pan

Voz 9 20:06 sí es verdad que tienen los tintes de fusión hasta o fusionando bueno

Voz 1515 20:11 bueno vamos a conocer de dónde venís vale porque cada semana Mirian bucean vuestras redes intentará de todas las cosas de los grupos que pasen por allí así que a ver de qué se ha enterado esta vez

Voz 3 20:26 aquí tenemos a los Adepa Franklin tocando en la calle han salido de Tabacalera y justo están tocando en una plaza de Lavapiés sus ritmos funk se mezclan tan bien con el rap aquí los Adepa tocan en una sala de conciertos

Voz 1515 21:09 nos acompañan los la hayan Samuel Iván

Voz 22 21:13 Manuel Álamo médicos

Voz 23 21:20 la culpa no le

Voz 3 21:32 ahora escuchemos les con calidad de música grabada

Voz 1515 21:43 son los Aretha Franklin

Voz 18 21:46 mi

Voz 8 21:52 fans en estado puro

Voz 1515 21:56 qué bien que existen también los estudios de grabación eh porque menudo ruido se cuela en la calle vuestros lugares favoritos para tocar cuáles son

Voz 9 22:04 pues cerca de sol en los alrededores

Voz 4 22:08 valores

Voz 1515 22:11 bueno sabéis que es lo que va a pasar a partir de ahora cuando os vean por las calles de Madrid pues esto embajadores sol Lavapiés no sé si también Ana seis los de la radio los Aretha Franklin que temo vais a tocar en directo

Voz 9 22:24 Ford voten pues la canción olvidada vamos

Voz 24 22:35 sí sí

Voz 25 23:03 el caos

Voz 21 23:25 no no

Voz 0684 23:48 sin maquillaje la palabra más sincera de sus ojo proto yo son primavera estoy cansado de querer de Christopher Ashton completa bastante bien si dos enredo Mis primeras es que el laberinto tan solvente Cesare Prandelli si esto ese sin gratis distinto quita tejos del antifaz todos seamos lo mismo

Voz 25 24:15 sí

Voz 29 24:41 no

Voz 25 24:50 no no

Voz 21 25:12 no ver si eh comentó a La Meca

Voz 25 25:48 eh

Voz 21 25:52 no no

Voz 1515 26:10 venga un par de minutos para preguntas de nuestro jurado

Voz 6 26:13 a mí me ha encantado de la mezcla de funky hip hop Aretha Franklin también lo hizo al final de su carrera que canta con compás Daddy Lauryn Hill de los fuelle pero bueno una pregunta quién componer las letras porque el compositor tiene que escribir en inglés y en español Víctor

Voz 31 26:32 la el rape son las de diván

Voz 4 26:35 la compuse esta letra hace tiempo

Voz 31 26:37 vamos atado a la hemos trabajado todos

Voz 6 26:40 Lleida antes que ensayan en la tabacalera ya han venido varios grupos que enseñen la tabacalera no sé si hay un sonido Tabacalera igual que había sonido Detroit haya salido Calera

Voz 31 26:53 si al final estamos todos mezclados entre todos a un colectivo con varios grupos pues se Paco vilo yo estamos en otro grupo también juntos conocemos gente que

Voz 16 27:04 bueno que están por todas partes mezclados que decidir el tipo de grupo sea quién decide pues sí quiero hacer funk pues yo quiero ser más callejero manos

Voz 31 27:15 todos bastante natural nosotros comentan Paco lo comentamos

Voz 8 27:18 días antes de hacer de fan llegó Pirlo pasó por el pasillo entró empezó a tocar con nosotros y luego pues bueno

Voz 1515 27:26 los para quién quiera seguir escuchando esta esta mezcla fusión a los Aretha Franklin este sábado donde estaréis por ejemplo tenéis ya

Voz 8 27:34 la un lugar el domingo en el Rastro el domingo en el rastro en qué zona que es grande pues curtió eres nuevo por abajo a Rivera es ese

arrase Miriam Soto ateas Carlos Rioyo compañero gracias una pausa en Colombia no no cuando llegue las dos vale un beso hacemos una pausa volvemos enseguida con nuestro monologuista Eduardo Aldán