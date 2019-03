Voz 0136 00:00 entre tanto llegamos andando a un lugar en el que aquellas montañas entre las que marchábamos se habrían formando un extensísima Ovalle enorme muy ya no ya Hermoso tras el valle apareció el monte santo de Dios el Sinaí este sitio por donde se extienden las montañas está próximo al lugar en que están las memorias de la distancia cuando llegamos pues a este sitio aquellos santos guías que iban con nosotros nos advirtieron diciendo es costumbre que al llegar aquí se haga oración tan pronto como se distingan la distancia el monte de Dios cosa que inmediatamente hicimos

Voz 2 00:51 Alma Naranjo interpretaban de manera brillante

Voz 0772 00:53 de estas primeras líneas de uno de los viajes más fascinantes de la historia de la de la literatura de viajes valga la redundancia porque es un diario en primera persona escrito en el siglo IV agarra la fecha en el siglo IV por una mujer muy valiente en Geria en este nuevo bloque de Ser Historia vamos a hablar de de mujeres de mujeres que pasaron a la historia quizá por marcar una serie de pautas en su comportamiento que seguramente el momento en que ellas protagonizaron su existencia cuando oyes vivieron pues no fueron vistas quizá por el como grandes heroínas sino que realmente fueron vistas como locas como quizá en ocasiones pues eh y y si se me permite la expresión en algunas ocasiones Marie machos en el sentido de que ellas al ser transgresoras de una realidad que poco a poco hemos ido olvidando hemos ido solapando pues por suerte ha quedado su legado de tal manera que muchas de estas mujeres y se han escrito con letras de oro pasajes increíbles en la historia de la humanidad siempre estuvieron ellas galería histórica de hispanas memorables es el título del nuevo libro de nuestro invitado Javier Javier Santamarta del pozo Javier bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 3 02:17 muy buenas muchísimas gracias Nacho qué tal

Voz 0772 02:19 nada de tantas mujeres pues de maravilla

Voz 3 02:21 en fin que puedo deciros es cuando me he visto yo en un otra parecida

Voz 0772 02:25 quiénes son ellas

Voz 3 02:27 pues ellas son tantas y tantas mujeres que que en la historia de España han sorprendentemente han quedado un poco olvidada de ser nombradas sí han quedado también incluso los hombre sí icono de mujer ya sabemos que ha habido una visión muy céntrica de la historia pues imaginemos lo que ha pasado con pero pero con tantas mujeres en todos los campos en escultura en literatura en arte en ciencia lo más sorprendente es que en el primer carrito Capítulo Cero realmente lo título materia habló de la importancia que es la mujer para España yo creo que somos un país muy matriarcal de un país en donde además la mujer ha tenido mucha mucho predicamento mucha importancia eh bueno pese a todo hoy en día incluso hay aún sabiendo la situación que vemos por los feminicidios y esas terribles noticias sigue siendo España de los mejores países para ser mujer no sorprende porque siempre tenemos esa esa especie de leyenda no pero pero en los demás países las cosas no han ido mejor conocido más que la a mujeres en España caos hemos llegado al voto muy tarde como como ya llevar muy tarde pero sí sí además estuvimos en en el momento en que las surrealistas estaban ahí empezando a a reclamar los derechos aquí también ya había mujeres españolas que iniciaron los debates a una de ellas en el libro pero es que tuvimos el derecho al voto antes que en Francia antes que en Italia no hablemos ya que en Suiza que lo consiguió el año setenta no todos pero no no no estamos tan tan atrasados en en como siempre en esa visión que que la multa era y ha tenido ya tenido en España digo un papá

Voz 0772 03:50 yo creo que muy protagonista en Geria con el que comenzábamos este este bloque contiguo Javier Santamarta es para mí una de esas ídolos no de parados

Voz 3 04:00 cada viajero como tú estoy convencido

Voz 0772 04:03 por desgracia el el primer libro de su relato que está dedicado a Egipto porque esto en Egipto se ha perdido no pero bueno yo la la sigo desde hace muchísimos años es un es un personaje que que descubrió relativamente tarde no hace unos quince años así pero que que me ha dado muchas satisfacciones no porque realmente cuando leo su relato no pienso que es un hombre una mujer pienso que es el relato de una persona que ha tenido la suerte en el siglo IV de poder deambular por Tierra Santa ahí por esos y por esos lugares no pero no tenía ser sencillo hace pues casi mil quinientos años realizar este tipo de de hazañas no porque la mujer estaba pues constreñida en una hace lo decías no en una circunstancia sociales que que no le permitían estos estas alegrías

Voz 3 04:50 pero sin embargo yo creo que también hay un componente de clase social que es olvida tampoco el hombre de una clase inferior podría perder deja cuando vemos o intentamos con el presentía como pensar que la mujer estaba mucho más constreñido de lo que podía estar incluso en el Renacimiento con la Edad Media esto también nos ha llegado mucho pero del siglo XIX que el siglo XIX sí que fue muy represor en cuanto a relacionar mujeres esa época victoriana pero es cuando surge la novela histórica es cuando se da un planteamiento que nos hemos creído también que ha sido siempre Nancy sí

Voz 4 05:21 sí aunque es verdad que la mujer hasta

Voz 3 05:23 siempre se ha dado dominada sobre la baronías sobre el aspecto de la de la preeminencia sobre el hombre si una mujer tenía posibles tenía unas capacidades que que nos podían sorprender como la modernidad ADN de esta mujer de esta feria que muchas que la consideraba monja pero diciendo bueno sino tiene marido pues tendrá muy también estas cosas absurdas de planteamiento de que Bonis ayudó a los Santos Lugares a un sitio Pío bueno pues no es una mujer seguramente pues eso una una hispano romana de de la zona de Gaià decía de lo vamos a tener metías Bierzo eh Ike Ike bueno tras el el encontronazo vamos a exigirle pues no sea aquello de cómo fue uno de Santa Elena o Dama de Constantino

Voz 0772 06:05 dice dice que precisamente el la el el hecho de que ella pudiera moverse con tanta libertad seguramente llevaría algún tipo de salvo conducto bien a través de de Constantino

Voz 3 06:14 de Elena Adell es muy posible que está claro que era de alta estirpe de alguna otra manera luego sean fantaseando entonces éramos horas incluso era familiar de Constantino de alguna manera en el caso es que tenía la capacidad de ir pero con una modernidad porque es el AVE irse la ley y es verdad que es una pena que todavía no se hayan encontrado ellos yo estoy convencido que se va a encontrar vaticinio dando pero esos libros que falta no de hizo el viaje esta semana en contra los a mí que que se encontraron es que el problema es que aquí tenemos tanta hay tanto guardado en tantos archivos que no lo que que no pero saldrá estoy convencido

Voz 4 06:48 aquí la la literatura les vamos es que incluso una literato llega a decir gana en Ramón Menéndez Pidal que que Geria había

Voz 3 06:56 de colocarse con todo derecho como al frente de las escritoras españolas como la primera escritora española es una escritora muy amena muy cercana sea lo que hablamos no piensas en un hombre una mujer porque es te enseñan a los sitios es la inventó el Lonely Planet cuando todavía no había estudiado porque no es ninguna ave turrón a cuando él están explicando las cosas de ellos

Voz 0772 07:15 directivas muy descriptiva parece

Voz 3 07:17 también hizo lo sabemos por porque claro no nos ha llegado pero quizás dibujos e hizo un guardado en el campo pero por la forma en cómo comentaba ciertas cosas se veía diciendo como veis aquí yo digo dónde está el aquí es porque parece ser que hacía también pues con los estilos pues a unos unos unos dibujos que que no los han desgraciadamene igual semejante cristalero

Voz 0772 07:38 si no recuerdo mal es en Italia en mil ochocientos ochenta y pico cuando aparece el libro de de ella porque había perdido pero lo que tú dices Javier tiene que haber el en alguna biblioteca tiene que estamos es esperando no que aparezca un nuevo hallazgo relacionada con con esta mujer conejera que yo siempre he pensado también que era de de de León por bueno porque aquí en Ser Historia todos somos de León Ana que es de León Jesús Callejo José León yo soy de León Isabel de León tiene que ser todo de León aquí no hay todos los programas sacamos León siempre hablamos de León Geri es uno de esos personajes tan tan carismáticos pero no fue la única no en tu libro hablas de de otras muchísimas más mujeres que quizá destacaron por hacer cosas de hombres no que en teoría no tendrían que destaca por ello

Voz 3 08:29 claro pero a la en un momento de la mujer que quería no ser mujer sino ser persona y realizasen como persona pues y quiso llevar a cabo pues eso como la lana el momento unas escultores barrocos en Calderón en La Calderona también entrenó en teatro eh tenemos eh bueno María de Zayas es es muy sorprendente Mahrez hay es uno de los protagonistas de de de ellas es una una autora del Siglo de Oro reconocida a nivel amiga de Lope de Vega una ferviente admiradora de Cervantes sus obras están perfectamente accesibles en la Biblioteca Virtual Cervantes por qué no conocemos de ella cuando incluso sus sus coetáneos no la consideran una mujer y en fin hay un y además vive con otra mujer y hay una una una relación que un lo sorprendente es que no tengamos sabiendo y como tenemos aquí si las obras que fue esta vez de estas literaturas si estaban en el

Voz 5 09:30 vamos en el Parnaso y en el Olimpo de los de los grandes eh en en este Madrid maravilloso donde

Voz 3 09:36 había tanta capacidad una parte que es un aunque también que que viajó que tuvo la posibilidad de de un lado para otro y con unas obras que es también sorprenderán por la modernidad porque nos damos cuenta que los clásicos son mucho más modernos de lo que nos imaginamos

Voz 0772 09:50 mencionabas la la Roldán que por desgracia quizá de cómo va peor hecho esto una mujer se atribuyan sus obras escultóricas a a varones no si ya quedado nosotros hemos dedicado en ocasiones varios bloques a la a la figura de esta escultora del del Barroco que es realmente una de las más emblemáticas que podemos ver ahora en en al sur de la península pero

Voz 3 10:11 da miedo mujeres que incluso cuando querían dedicarse a las armas acabado ejemplos muy diferentes como el almirante Barreto que fue la primera almirante de la historia que parece ser que bueno tenía vamos una mujer completamente de armas tomar pero muchas otras pues como pues desde la monja alférez au yo a la primera infante de marina pues se tuvieron que disfrazarse hombre para bien también porque no se pensaba nadie nadie no me como una mujer se meter en la guerra y eso que bueno pues en España llevamos la mujer en la fuerza más ya hace treinta años nada más eso sí entran en combate también es de los pocos efectos que cuenta pero cuando se descubría lo sorprendente no es que no se pueden dice la pensar que a lapidar que le iban a considerar poco más hermanos que bruja no no la reconocía les reconocían los ascensos los grados y entonces pues tenía el grado de sargento de tenientes lo habían tenido las pagas podían llevarle los uniformes con cual había una mayor liberalidad hola que imaginamos lo que pasa que lo que era inseguro sorprendente era que uno quisiera dedicarse a eso el rol de mujer de madre esposa eran fuertes gente

Voz 6 11:20 el vecino fuerte

Voz 1524 11:21 ellos dispara sobre una multitud de moros que se distinguen con los anteojos cerca de las ruinas de un pequeño poblado y entre los no papales vecinos se ve el fogonazo del tiro al salir pasa la avala silbando sobre nuestras cabezas no la vemos hasta que un alud de relámpago nos anuncia que ha estallado en las lomas del Gurugú

Voz 7 11:41 y pocos segundos después se escucha el eco de la detonación

Voz 1524 11:46 el diez de septiembre de mil novecientos nueve los lectores del periódico El Heraldo de Madrid pudieron leer esta información que desde Marruecos enviaba Carmen de Burgos era la primera vez que en España una mujer realizaba trabajos como cronista de guerra Carmen de Burgos conocía bien el mundo de la prensa esa también estaba acostumbrada a ir abriéndose camino por senderos hasta entonces en accesibles a las mujeres

Voz 0772 12:15 escuchábamos a María Teresa Álvarez en uno de esos capítulos de una serie maravillosa de Televisión Española Mujeres en la Historia hablando de Carmen de Burgos que firmaba sus crónicas como Columbine una mujer que va a la que ya dedicamos aquí minutos en en Ser Historia en la temporada pasada lo que no deja de pasar de moda es una de las protagonistas también de este libro siempre estuvieron ellas galería histórica de hispanas memorables publicado por Edaf cuyo autor Javier Santamarta los acompaña aquí en en Ser Historia Javier tú tú crees que ha habido una suerte de de leyenda negra alrededor de las mujeres que quizá no han sido tratadas mejor dicho han sido tratadas mejor de lo que nos hemos creído tampoco tampoco es eso

Voz 3 13:00 no tampoco es eso lo que pasa que es la la la vida luego se o los o los espacios que dejan dejan un hueco en la vida entendamos rellenar Louis dar una a lo mejor una esto ha sido portal cosa o esto incluso no ha llevado esta mujer a tal cosa por ser mujer e incluso es curioso porque lo encontré en relación cuando estaba estudiando la figura de la Ángela Ruiz Robles una maestra de León aunque luego hizo su vida es curso cuando yo estaba leyendo Grecia no es que esto no no funcionó porque era mujer no no funcionó porque te aunque no a todo no cuestionó pero no sé si no recordamos a Fidel Pagés que están en la anterior libro siempre tuvimos con el que fue nada más que le entonces la epidural sí hemos dejado arrumbado a De la Cierva a Isaac Peral cómo no vamos a dejar aroma eso sí lo único que hizo fue pues lo que es el libro electrónico y casi la tableta yo casi una se pienso que era más una tableta que un libro electrónico ente hizo algo pero no hay que ver solamente dice no es que a Carmen de Burgos por ejemplo no fue más porque no fue mujer pero si es que Carmen de Burgos tuvo un éxito tremendo

Voz 0772 14:12 no sabe no se podía hacer más de lo dice

Voz 3 14:14 a la literatura porque además también de unos libros de viajes muy curiosos se entrevistaba con la sus registros cuando iba viajando recogía todo fue la primera periodista que cobra como periodista de la primera periodista profesional y aquí hay una discusión sobre si fue corresponsal de guerra yo digo que no yo digo que fue más Sofía Casanova lo que pasa que es cierto que ya sí que estuvo en la guerra de África pero también en fino hubo hubo mujeres en en la en la en la era carlista no pues no decimos que estaban como como corresponsales porque hay una literatura que que también lo fue pero ella estuvo en un principio ella iba para ver cómo estaba la situación de la Cruz Roja de los heridos en Málaga cruzó ella con ese espíritu muy ávido y muy intervenido se fue a primera línea de frente y ideó o lo que era esa situación pero pero va mucho más allá es es una auténtica feminista hace unos artículos utilizando la prensa como periodista personal que era en mil novecientos seis sobre el tema del divorcio crea debates vuelve a toda la intelectualidad española primero con el tema de del divorcio y luego posteriormente con el tema del derecho al voto y estamos en mil novecientos seis a que no estábamos tan lejos de los momentos dado del franquismo más intenso en Europa con lo cual realmente es de una modernidad absoluta

Voz 0772 15:29 que luego también lo hemos comentado en otras ocasiones con todavía mujeres que que que luchaban contra el voto femenino que eso ya me parecía porque decían que bueno que estaba condicionado no por el el aspecto más conservador de la familia hay que si el marido era conservador ella iban a votar también

Voz 3 15:44 de hecho los curas que le ganadoras que además dominaban un poco con lo cual es absurdo porque en el fondo reconocer que las mujeres son tontas sea una mujer como Margarita en el que dice no es que van a estar por sus maridos Si todos los cura esta usted condicionada por por oscura deje usted que en todo caso que pasa que no habrá también hombres que no estén condicionados por lo de Soto tiene era era una a veces unos absurdos que sorprende y la figura de Clara Campoamor que fue la que movió todo el tema de finalmente del derecho al voto pues fue ninguneada por no hazañan no no ha podido leer Indalecio Prieto se ausenta de la votación para no tener que estar reflejado que vota en contra hay unas luchas tremendas y son precisamente las las otras dos mujeres que hay un amante y más tarde a las que las que van a estar en contra absolutamente de otra mujer que está defendiendo algo tan tan tan elemental como que el atemporal

Voz 0772 16:40 la pasada estuviste con nosotros Javier Santamarta hablando de de tu libro siempre tuvimos en héroes aunque en ese libro también palabras de mujeres esto no es una continuidad una continuación mejor dicho de aquel primer trabajo realizado solamente en en en mujeres pero también porque había mucho campo no en el que sembrar a investigar y traérmela

Voz 3 17:00 no es que lo más curioso es que este libro iba a ser previo al de héroes yo empecé a escribir unas columnas d'Història ambos populi hará como seis años en donde hablaba ya de Geria porque a lo que no gusta la historia hay buscar esos episodios más desconocidos encontrabas un filón en la Historia de las mujeres que además esos apenas habían tratado desgraciadamente ya había tantas y tantas porque es que es imposible es la base para hacer esta selección ha sido intentar ser lo más ecléctico posible eso que hubiera viajeras catedráticas doctora periodistas y reinas plebeya es de todos a gente del pueblo para quién más o menos en en esos mil quinientos años de Hora de Historia que que se trata estuvieran todas de alguna manera reflejada pero claro cuando estábamos con la de héroes que aunque insisto había también mujeres siempre parecía claro es todo lo genéricos que pasa aquí en España no hay heroína yo me muchas porqué no pero Messi estoy hablando de de Carmena hablando

Voz 0772 17:57 pelo petardo claro si estoy hablando de la importada

Voz 3 17:59 pero de la que tuvo también en el área saber el testador salga católica estoy hablando de Isabel la proto enfermera de la historia con la expedición Val mis pero pero creen ustedes uno de mujeres pues beato una de mujeres entonces ahora acaba de dice claro lo hace una mujer es porque lo que está de moda final siempre te pilla el toro da igual lo que uno haga pero yo estoy muy orgulloso porque es cierto que para mí ha sido bueno me lo que me ha costado eso intentar decía alguna que otra que no pero óperas interesantísimo porque es verdad que que que bucear en este tipo de historias da para un libro da para mucho libros

Voz 0772 18:31 de la expedición Val mis estuvimos la semana pasada hablando en el Cronovisor con nuestro amigo Jesús Callejo y desde luego es una historia increíble como todas las que han protagonizado las mujeres Si yo hombres a lo largo de la Historia en este caso sobre todo ellas siempre estuvieron ellas galería histórica de hispanas memorables publicado por Edaf cuyo autor Javier Santamarta del Pozo ha compartido con nosotros estos minutos aquí en Ser Historia Javier muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia un plazo

Voz 5 19:01 a ver si espero que también los oyentes se animen a