¿Desanudarán el lazo?

Voz 0827

00:00

pues desde las tres de la tarde la Delegación del Gobierno en Catalunya está comprobando si el gobierno de la Generalitat ha acatado la orden de la Junta actoral central de retirarse de los edificios públicos esos lazos amarillos el Ejecutivo de Torra ha anunciado que va a obviar el mandato así que podremos ver en las próximas horas a los Mossos d'Esquadra haciendo cumplir una orden que sus responsables políticos no quieren cumplir el pulso ojo puede llegar a tener consecuencias penales que vete a saber quizás sea lo que sea es que arguye el gobierno catalán que defiende la libertad de expresión de quiénes colgaron esos lazos aunque como no somos tontos apostaría hemos nuestro patrimonio aquí una pancarta en sentido contrario pidiendo la cárcel para Puigdemont por ejemplo habría durado un minuto en los balcones ignora Torra el deber de objetividad de neutralidad de los poderes públicos y de las administraciones en los procesos electorales que es lo que asentado ya en varias sentencias el Tribunal Supremo también que como máxima autoridad del Estado en Cataluña deberá cumplir en las próximas semanas a los partidos durante la campaña electoral una ley que él ha decidido incumplir ya dijo su predecesor Josep Tarradellas que en político ese puede en política se puede hacer de todo menos el ridículo is echa de menos que nadie les recuerde a Torra que tan importante como respetar la ley es respetarse asimismo y al muy honorable cargo que ostenta