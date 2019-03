Marte y su historia

Voz 0772 00:00 continuamos en Ser Historia y en los próximos minutos vamos a intentar alejarnos de la tierra de nuestro planeta azul vamos a inmiscuirnos en las entrañas del espacio para acercarnos a Marte y esto es lo que vamos a escuchar

Voz 4 00:29 el escuchamos a fondo

Voz 0772 00:33 el viento marciano una grabación de de la NASA que hizo pública Maze relativamente pocas semanas y que nos acerca un poco a la realidad del planeta rojo que durante miles de años ha fascinado al ser humano pues de prácticamente los inicios de de la historia no el ser humano siempre se ha maravillado por lo que tenía su alrededor en su entorno más cercano pero también lo que tenía por encima más allá de de su cabeza sobretodo de una manera de una forma muchísimo más lejana en un lugar insondable como decía yo en la en la entré Padilla que él interpretó como el espacio el escenario en lugar donde podían vivir toda serie de mitos de dioses Si en de alguna forma el respaldo a muchas de las creencias que ellos tenían en su día a día José Francisco Sanz bienvenido de nuevo a Ser Historia hola Nacho encantado José Francisco Sanz Requena Fran para los amigos nuevos atiende desde Radio Valladolid Él es profesor de Física hay climatología la Universidad Miguel de Cervantes tiene los lunes en Radio Valladolid unas secciones tu pendía SIMA con mi buen amigo Carlos Flores la ciencia es el nuevo rock'n'roll José Francisco tú has estado en otras ocasiones con nosotros hablando precisamente no de de la historia de la astronomía de la historia de la astrofísica y queremos hablar con contigo sobre el planeta rojo Marte la idea quizá que ha calado tantísimo no a lo largo de de de de milenios en en el ser humano porque nos fascina tanto Marte

Voz 5 02:09 pues nos fascina tanto porque a su observación ha dado lugar a un cambio sobre nuestra situación en el universo ha dado lugar a una nueva ciencia así

Voz 5 02:27 respecto de cómo ha ido evolucionando el pensamiento científico del hombre ahí aunque nos parezca un poco no es extraño pues eso fruto de esa observación al cabo de los años ha ido dando lugar precisamente un poco a la ciencia que tenemos hoy en día pues eso es tan importante la observación de Marte en un principio Nos fascinaba por ese mito no hay muchos soy Culturas del Mundo Antiguo que lo relaciona van con con divinidades con con personajes de carne y hueso que estaban un poco en ese

Voz 0772 02:55 y en ese panteón de de las viejas culturas que han sembrado de misterios y leyendas el planeta Tierra nuestro planeta azul y sin embargo ahora se ha convertido en en algo me atrevería decir que mucho más accesible no con toda la lejanía ahora unos dieras a qué distancia está de la de la Tierra pero el hecho de que podamos mandar pequeños robots sondas para para investigar para hacer fotografías para enviar sonidos como escuchábamos ahora este viento marciano enviado por la por la NASA lo convierte en algo mucho más accesible no

Voz 1132 03:28 sí fíjate que desde los años sesenta aproximadamente hemos enviado sondas espaciales

Voz 5 03:36 no tripuladas Milene evidentemente

Voz 1132 03:40 algunas pues no ha llegado a buen puerto porque fíjate de de es de esa época se han lanzado a cuarenta y tres misiones a Marte de esas cuarenta y tres misiones ha habido veinticinco fracasos es decir son más fracasos que éxitos no pero sí que es verdad que cumplen ya que

Voz 5 03:58 lleva enviando misiones espaciales desde hace ya

Voz 1132 04:03 mucho tiempo tal es así que bueno actualmente hay una serie de de Roberts que están sobre la superficie de Marte pues analizando un poco lo que es tanto la atmósfera como la la geología de planeta precisamente hasta hace bien poco pues ha salido a la noticia de que el rover Opportunity pues ha dejado de funcionar hace ocho meses

Voz 0410 04:26 que la NASA perdió contacto con él

Voz 1132 04:28 te con este rover bueno pues ya lo ha dejado por por por imposible pero bueno aun así tenemos otros que están todavía rondando por ahí que bueno les están dando una ciencia realmente muy interesante

Voz 0772 04:42 el otro día es un muy emocionado el el vídeo precisamente de de de esta desconexión no con el Opportunity que al parecer bueno pues ha perdido la la batería no ya no tenía más batería o había una historia bastante bastante curiosa ya ve un mensaje casi subliminal yo no sé si era hay del You Tube Hero de la NASA o de quién fuera que decía qué bueno que se despedía porque ya no tenía batería pero que seguramente en un futuro nos volveríamos a ver in situ en un lugar donde podríamos incluso plantar y hacer crecer manzanos no me pareció un mensaje tan hermoso de exploración espacial porque siempre lo hemos comentado muchas veces en nuestro programa no el el hecho de que Nos hemos obsesionado quizá a lo largo de los siglos bueno precedentes al a nuestro presente no el hecho de explorar África Asia América los otros continentes igualmente ahora esa exploración van poco más allá no de nuestra atmósfera intentar buscar soluciones y espacios más abiertos en el en en otros planetas

Voz 0410 05:43 sí bueno una de las cosas que ese prende se pretende cara a cara al futuro es un poco

Voz 5 05:49 transformar no lo que lo que es lo que es Marte e intentar hacerlo hacerlo habitable

Voz 0410 05:55 para ello pues evidentemente se tiene que conseguir pues una atmósfera apropia

Voz 5 05:59 da para que haya posibilidad de de que la vida

Voz 0410 06:05 pues florezca sobre la superficie del planeta hay que pensar que

Voz 1132 06:08 que Marte precisamente

Voz 5 06:11 la sonda el rover Opportunity se nos ha dado esa esa información tan valioso hace ya unos miles de años pues estuvo eh

Voz 1132 06:21 pues digamos la mitad del planeta sumergido por agua a la otra mitad era era continente bueno por diferentes motivos fundamentalmente la acción del viento solar pues ha ido modificando en la atmósfera de Planeta y ahora mismo pues es practicamente imposible que exista agua sobre la superficie pero sí que ha habido una época en la que en su en su día pues hubo agua ir porque no puedes probablemente hubo vida lo que pasa es que bueno ahora estamos intentando buscar precisamente vestigios de de de esa vida vida desde el punto de vista la microscópico no vida tal y como no no más

Voz 0410 06:58 ya no se hicieron

Voz 0772 07:01 el gol la ciencia va avanzando muchísimo lo que tú comentabas ahora no los nuevos descubrimientos permiten intuir no que hace miles de años de millones de años hay pudiera haber vida microscópica no vida tal y como la entendemos en la actualidad con con plantas con animales con con seres humanos humanoides como queremos vivirlo yo recuerdo que cuando era pequeño ya sabes que a mí me apasiona todo el tema de los ovnis de la fonología de los misterios y yo recuerdo que veía documentales en televisión de no voy a decir nombres porque muchos de ellos siguen vivos de de científicos españoles muy sesudos que negaban negaba negaba negaban el negacionismo absoluto que no que nunca había habido vida en otros planetas que yo ahora pues parece que la la ciencia sigue avanzando hay muchos de esos testimonios pues se se empiezan a diluir no con lo que con los nuevos descubrimientos es cierto que no es una vida tal y como podemos esperar entender como la de la Tierra pero desde luego que algo hay abre puertas a una realidad hacia un futuro increíble

Voz 1132 08:00 claro es que es saber lo que pasa que muchas veces pensamos que nuestro sistema solar es algo estático y no es así nuestro sistema solar los planetas que actualmente tenemos la posición que ocupan no ha sido así siempre ahora pues ya tenemos la tierra que está en una región respecto de nuestra estrella respecto de sol que es lo que llamamos

Voz 5 08:24 la región de habitabilidad una una región

Voz 0410 08:28 de debido precisamente al tipo de estrella que es el sol que es una es una enana amarilla ya la distancia que tienen la tierra respecto del Sol pues hace que

Voz 5 08:36 que exista agua en la superficie del planeta en su punto triples es decir

Voz 0410 08:42 los tres estados físicos sólido líquido gaseoso eso

Voz 5 08:45 algo muy importante para para para la vida

Voz 0410 08:48 pero la tierra no siempre ha estado en esa posición Marte tampoco ha estado siempre en esa posición

Voz 5 08:53 eso quiere decir que hace ya miles de millones de años pues Marte ocupó esa posición que ahora ocupa la tierra en esa región de habitabilidad ir porque no la vida

Voz 0410 09:05 se pudo dar precisamente sobre la superficie del planeta entonces bueno esas claro es lo que decías tú no ha ido avanzando la ciencia pues hemos ido aprendiendo un montón de cosas respecto

Voz 5 09:16 de de nuestro universo bueno esa idea de que son

Voz 0410 09:20 la mente existía vida en en la tierra

Voz 5 09:22 los digamos que hay que ir la abandonando

Voz 0410 09:25 ad que dentro de nuestro sistema solar hoy por hoy el único sitio donde existe vida es la Tierra pero fíjate ahora mismo se están preparando misiones espaciales a algunas lunas heladas de de Júpiter Saturno donde se piensa que debajo de esa capa de hielo pues existe un océano de agua salada probablemente en el interior de ese océano de agua salada pues seamos capaces de de encontrar vida es decir tenemos que ir abriendo un poco nuestra nuestra cabeza hay ir eliminando esas visiones sesudas quejas que hablabas tú no de que bueno e no somos el centro de del universo ni ni muchísimo menos

Voz 8 10:16 a precios Níger ojo o One o en Human Rights esto esta es la emoción que se sentía en

Voz 0772 10:24 los estudios centrales podríamos definir las así de la de la NASA cuando el Opportunity llegó a la superficie de Marte y empezó a enviar fotografías envío a empezó a enviar información sobre lo que había en el en el planeta rojo

Voz 9 10:40 José Francisco Sans y tú crees

Voz 0772 10:44 que en algún momento el el ser humano podrá llegar a vivir allí en Marte

Voz 1132 10:48 sí yo estoy convencido de ello es cuestión de tiempo es cuestión de de nueva tecnología es cuestión de ver cómo podemos viajar por el espacio el problema es que claro viajes por el espacio es tremendamente complicado y lo primero porque nosotros no viajamos en línea recta como puede aparecer en las películas de ciencia ficción sino que lo que hacemos es viajar a través de de oro

Voz 0410 11:14 las aprovechando un poco la inercia que imprimen otros planetas a las naves espaciales segundo porque claro

Voz 5 11:20 cuando nosotros los humanos estamos no

Voz 0410 11:24 nuestro cuerpo está hecho para soportar las condiciones que tenemos a que aquí en la tierra cuando salimos al espacio exterior tenemos

Voz 1132 11:32 ah pues esa es

Voz 0410 11:35 esa desprotección que tenemos aquí en la tierra debido a la atmósfera terrestre estamos sometidos a un montón de de radiaciones y a esas radiaciones es muy complicado entonces en los viajes espacios por lo menos para las personas es ese

Voz 1132 11:48 tremendamente complicado pero es cuestión de tiempo es cuestión de de investigación es cuestión de ir avanzando poco a poco de hecho fíjate parte de mi grupo de investigación está trabajando en la misión Mars dos mil veinte que es una investigación entonces

Voz 10 12:05 va a a mandar un nuevo rol

Voz 1132 12:07 a ver que de alguna manera va a suplantar a

Voz 0410 12:10 al al al Curiosity que es un poco el hermano mayor del Opportunity este que estamos que estamos hablando de una de las cosas que debe que se va a investigar es precisamente las condiciones atmosféricas hay fruto de esa de ese estudio lo que ese va a sacar como consecuencia es ver de qué manera pues podemos mejorar los trajes espaciales para que cuando vayan humanos pues puedan vivir en esas condiciones tan extremas es decir que yo creo que es cuestión es cuestión de tiempo Nacho

Voz 0772 12:38 tú dirías France

Voz 11 12:40 Marte

Voz 1734 12:43 en lo que bonitas que son las pirámides pues ya ya te digo que sí a lo mejor hay pirámides en Marte no como se dijo ahí en la mesa

Voz 1734 12:50 eran las fotografías y sí es un acuerdo y quien no si sí han la a la cara a la cara

Voz 0410 13:00 es que esto de los marcianos sabes que que tiene mucho que ver precisamente con la con la historia de la observación con la observación precisa

Voz 1132 13:08 la mente fíjate el primer científico que postula la vida en Marte y es es Hopkins que seguro que que te suena entonces eh yo normalmente Le dejó les hablo a los saludos cuando tengo que explicar la cuestión de de el tratamiento El tratamiento ambulatorio de de la luz pero siempre les les hago hincapié en la importancia que estuvo este hombre en el

Voz 5 13:33 mundo de la de la astronomía y como consecuencia de todo eso Howes dijo pues yo puesto que

Voz 1132 13:39 efectivamente en Marte tiene que que haber vida a partir de ahí

Voz 1948 13:44 parecen científicos en la historia como es que Pahlevi que habla de los famosos Canal y no sé si ha sido un poco habla de de de este de este conceptos pues Schiaparelli

Voz 12 13:56 que yo conozco Asia para él y el egiptólogo que descubrió la tumba de Nefertiti creo que no es el mismo que no es el mismo quizás fuesen parientes próximos no lo sé pero bueno

Voz 1132 14:07 entonces este hombre fruto de la observación vio que había unas líneas de color negro que unían lo que llamamos los los mares con la tierra y sigue

Voz 0410 14:20 de la misma terminología que tenemos en en la Luna o sea en la luna los mares son las zonas oscuras y las tierras son las zonas claras esa misma terminología se utiliza en Marte entonces las las zonas oscuras en Marte se pensaba que era agua ya había unas líneas de color negro que unían precisamente esas zonas oscuras con esas zonas claras y entonces a esas líneas de color negro Schiaparelli les llamó los canales lo que pasa es que la traducción de de Canal y fíjate es una traducción que puede ser un eh Canal natural o un canal artificial entonces de ahí surge toda la historia de que en realidad esas líneas negras esos canales estaban hechos por no sé si llamarles humanos estaban hechos por marcianos que lo que hacían era precisamente conectar estos mares con con con estas tierras

Voz 1132 15:09 más adelante Percival Lowell y diplomático

Voz 0410 15:15 millonario eh

Voz 5 15:17 a fábrica o fábrica construye un observatorio

Voz 1132 15:21 que en el muy cerca de de de Las Vegas allí en el desierto de Arizona

Voz 1948 15:28 y con los telescopios que tenía precisamente en ese Observatorio retoma precisamente esas ese esas ideas de escape al Eli hay habla precisamente de que Marte es un planeta que se está secando y los ingenieros marcianos están construyendo unos canales para llevar el agua del Polo Norte a la zona más hace más seca queda la zona ecuatorial a partir de ahí ya sabes que tenemos después H A HG Wells o son Wes con la guerra de los mundos etcétera etcétera es decir todo esta tradición de de los marcianos pues de que había vida en Marte de unos viene desde hace ya un montón de años no es algo actuales

Voz 0772 16:08 desde luego que seguirá coleando porque la historia de Marte que hemos intentado redescubrir un poco contigo no José Francisco Sánchez Requena yo creo que que nos acerca un poco a a esos miedos que tenemos nosotros mismos y al mismo tiempo la la necesidad de explorar y de expandirnos no la tierra se los queda un poco pequeña mucha gente tiene la la idea yo creo que muy acertada de intentar seguir ese intentar seguir haciendo un poquito más de historia en este

Voz 9 16:35 eso fuera de nuestras fronteras terrestres

Voz 0772 16:39 José Francisco Sanz profesor de Física y climatología la Universidad Miguel de Cervantes en Valladolid es colaborador también de Radio Valladolid en el Hoy por hoy los lunes con Carlos Flores en esa sección maravillosa la ciencia es el nuevo rock and roll como siempre muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de esto

Voz 5 16:58 pero gracias a ATI Nacho y aunque yo sé que esto es un programa de Historia sí que animo a todos los oyentes ya escuchantes que se que tienes infinidad de ellos a que a que se animen a al al leer cit de ciencia a escuchar ciencia porque la ciencia es tremendamente apasionante la historia de la ciencia es bueno espectacular el mundo de la astronomía las bueno que que te voy a contar yo no que

Voz 0772 17:27 cada con tanta pasión como lo haces tú desvela

Voz 5 17:29 lo que cunde muchísimo más Fran muchísimas gracias muchas gracias a ti Nacho un abrazo