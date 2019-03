El papiro de Ani

Voz 1 00:00 el viaje despacha de Egipto se hizo en el momento perfecta poco después de su llegada comenzaron a surgir noticias sobre artefactos descubiertos recientemente Ike él remarca en su autobiografía aún no llevaba muchas horas en El Cairo cuando descubrí que todo el mundo a hablabas de los descubrimientos realizados en el Alto Egipto circulaban las historias más increíbles rumores de los hallazgos han llegado a todas las grandes ciudades de Europa y en El Cairo había representantes de varios museos continentales haciendo cada uno todo lo posible por llevarse la parte del león continuamos en Ser Historia no hacemos escuchando un fragmento de mundo

Voz 0772 00:51 tú mental de Canal Historia dedicado al Libro de los Muertos el Libro de los muertos es el título de este reportaje de televisión en donde Nos habla de una de las figuras más emblemáticas de la historia de la arqueología egipcia y también más controvertidas y más polémicas la figura de Wallis Bach él estuvo en el último tercio del siglo XIX en en Egipto trabajando excavando para muchos estuvo saqueando es el autor de decenas de libros que podríamos considerar de divulgación y que han llegado hasta nuestros días como un referente de Endesa egiptología primigenia del siglo XIX sin embargo quizá uno de los mayores aportes de este egiptólogo que luego se convirtió en director del Museo Británico de Londres una importantísima institución relacionada con la arqueología es bueno pues la la cesión el llevar de Egipto a Londres uno de los papiros más increíbles de la historia del Antiguo Egipto es el papiro Annie el papiro del Libro de los Muertos una magnífica copia de casi veintiséis metros de longitud datado pues en la dinastía XIX hacia el año mil trescientos grosso modo antes de nuestra era que de una manera bastante completa escribe el bueno los diferentes pasajes en diferentes capítulos a fórmulas el devenir que tenía que realizar el difunto en ese viaje trascendental al más allá hasta alcanzar el el Reino de de Osiris Daniel diez bienvenido a Ser Historia hola qué tal Nacho Daniel Díez ex editor de CM Editores Carter está compartiendo mesa con nosotros porque él es el encargado de realizar la primera edición facsímil de este maravilloso libro de los muertos Daniel vosotros teníais un bagaje en CM Editores bastante dilatado en el tiempo no de bueno pues sobre todo de facsímiles medievales cuando me escribe esa hace un par de años con este proyecto maravilloso de papiro Annie eh a vosotros también era algo novedoso pero también dentro de ese marco del de lo atractivo no que tiene la creación de facsímiles para el gran público no

Voz 2 02:59 pues sí de hecho desde el principio de nuestra andadura editorial tuvimos poco deja el poder hacer este está ahora no lo que pasa que técnicamente era imposible hace doce quince años y reproducirse no papiro auténtico natural y conseguir la calidad que ahora se puede conseguir yo tampoco como una meta un deseo un anhelo pero finalmente la la tecnología pues se se puso en nuestro camino más bien mi socio sobre todo que es muy persistente para las cosas que le gustan y él pues le le encantaba este proyecto pues encontró la manera encontró la solución bueno pues obviamente nosotros siempre nos lanzamos a la a la piscina no aunque es como tú dices siempre nos hemos especializado más en temas medievales pero no cabe duda de que es uno de los libros más o textos más importantes de la humanidad

Voz 0772 03:45 hombre los egipcios lo denominaría en libros no de pues eso rollitos qué hacían esos bibliotecas no no tenían el concepto de libro con con portada contraportada lomo esa encuadernación pero sus bibliotecas en esas casillas iban insertando en los los rollos de papiro como es en en este caso el el papiro Annie tú lo conoces bien es quizá uno de esos referentes desde el punto de vista visual no el Libro de los Muertos lo recordemos aparece pues a comienzos del del del Reino Nuevo del Imperio Nuevo hacia el Min quinientos cincuenta mil seiscientos grosso modo antes de nuestra era y es la primera vez que de una manera muy directa se describe por medio de dibujos el el texto que ya antes pues tenía otros antecedentes no como el libro de los ataúdes de los sarcófagos o los textos de las de las pirámides y quizá lo convierte en un objeto muy atractivo no para vosotros como editores a la hora de realizar el el facsímil el hecho de que esas viñetas en donde podemos ver a Annie este escriba de la dinastía XIX con su esposa eh deambulando por esos pasajes tan tan mitológicos y tan fantástico esta mismo tiempo del del más allá es es para un editor también es un un algo no solamente coleccionable algo artísticamente hermoso tiene todos los elementos para para ser carne de de facsímil no si se me permite la expresión

Voz 2 05:04 sí en realidad así porque a nosotros no nos ha interesado siempre la conexión que existe o que el ser humano ha buscado entre el texto y la imagen no es imprescindible para transmitir la información que haya imágenes con el texto con la escritura sería suficiente sin embargo por alguna razón a los seres humanos no sigue interesando el acompañar los textos de imágenes visuales el mensaje el conocimiento se transmite siempre lo mejor con una imagen hiciese hermosas y además aporta un contenido artístico mejor parece que en este caso concreto del pupilo Dani así fue porque como bueno bien sabemos bueno al revés los huecos digamos que quedaban al escribir todo el texto es donde se acababa colocando pequeñas viñetas o ninguna en algunos casos pero en este caso parece que fue al revés que fueron primero las imágenes maravillosas por cierto con unos colores que acabamos de ver la maqueta con el equipo y estaba todo el mundo pues contento no debes todos estas imágenes bueno ellos primero pusieron estas imágenes después en el huecos fue dando fueron colocando el texto yo creo que de ahí la extensión

Voz 0772 06:06 también eh este papiro una esta lo que tú qué palabra que antes comentaba ahora te quiero siguen a través de nuestras redes sociales en todas ellas con el nombre SER Historia pueden ver un poco las fotografías que hemos realizado a este maravilloso facsímil es un facsímil Daniel Díez editor de CM Editores cartel que en nuestro país tiene muchos seguidores el mundo del facsímil

Voz 2 06:30 pues no realmente España curiosamente es una potencia a nivel mundial dentro de este entre comillas micro nicho editorial que es la edición facsímil a es decir una copia una réplica perfecta de un de un original bien sea un manuscrito en sea un libro de agravados bien sea cartografía o en este caso en papiro y sí que es cierto que hay muchos accionistas afortunadamente yo digo que nuestros clientes son gente maravillosa porque a veces esperan años hasta que podemos darles físicamente lo que le hemos prometido pero en otros países también hay mucho interés no en nuestro entorno principalmente Italia Alemania igual en otros países también hay muchos cruceristas que disfrutan también a instituciones que compran este tipo de obras para poder seguir investigando

Voz 0772 07:15 lo que te iba a decir porque no todo el mundo tiene acceso quizás esos originales es cierto que hay mucho material digitalizado de acceso en en Internet pero siempre el contacto físico con con el objeto aunque sea un facsímil aunque sea una una pieza neutro e otros sentido no otro sentimiento tamil entre la persona que investiga el hielo objeto Ensino que pues de acercar a ayudar no solamente a conservar la la pieza a posteriori para para el el futuro sino también pues ese vínculo afectivo no que se crea entre él el coleccionista el investigador y el y el propio material no

Voz 2 07:49 bueno yo creo que muchas veces los que amamos los libros y los textos general nos gusta tocar no es verdad que lo digital nos hace la vida más fácil y es fácil leer un texto en una pantalla verán este tipo de cosas hay otro hay otro Toro ha añadido no que es algo casi pues emocional no que es como tú comentabas o leer realmente tocar no todos los sentidos que intervienen en el proceso que yo creo que es lo que lo que nos gusta a los que amamos este tipo de de obras que también por otro lado pues como tú bien señalabas permiten que no solamente se disfruten sino que además cuando hay una exposición por ejemplo pues normalmente a veces se prestan los facsímiles lo ahora utilizar los originales manera que el original está bueno se preserva mejor no está a salvo de cualquier otra situación que pueda sobrevenir a la hora de investigar incluso no pues muchas veces a de investigadores si en facsímil de una determinada manuscrito en este caso el papiro se presta el facsímil para que el original se manipule lo menos posible este caso sabemos que está enmarcado además el original con un cristal y demás es decir que es más de más difícil acceso pero tener una réplica como una copia exacta además en otros lugares no solamente dónde está el original yo creo que va a permitir también que haya quizá otras visiones una investigación posterior y que otras personas aporten su punto de vista no

Voz 0772 09:07 antes cuando estábamos viendo la la maqueta que habéis traído y que como digo lo podréis ver a través de nuestras redes sociales en yo conozco el papiro original que está en el en el Museo Británico en Londres la calidad de las reproducciones es sorprendente no no solamente la textura del del papiro al tacto sino también los los colores ese trabajo imagino que es lo decías antes no hace diez quince años era muy difícil las técnicas modernas de de trabajo permiten no pues han avanzado mucho en las tipografías en los colores en las imprentas para poder realizar este tipo de trabajos

Voz 2 09:41 era imposible como tú bien señalas hace unos años porque bueno primero no existía una posibilidad real de imprimir sobre papiro natural segundo dado que es un material vivo una cosa orgánica es irregular pues no no no no no se podía imprimir las máquinas normales de de impresión y bueno luego tenía unas características cromáticas que hacían que que de nuevo las tintas normales pues no no no no funcionaran en este caso para poder quedarse no de Nasser no el día del papiro no chupado exactamente sí entonces qué ocurre se han dado varias circunstancias positivas que no sea estas casualidades no que que tiene la vida bueno casualidad no porque hay que buscar no las maneras de solucionar problemas primero pues hemos conseguido suficiente papiro que no es moco de pavo porque son setenta y dos mil papiros de ese formato que hemos tienen que traer de desde Egipto esto que no es no es fácil con las trabas burocráticas que hay después pues conseguir una una técnica de impresión que ahora existe y hace años no que en lugar de digamos moverse el soporte pasar por una serie de rodillos sea los cabezones los que se desplazan con las tintas Por otro lado hay tintas oxidativo superficie que hace años no existían que se han inventado para cosas muy determinadas pero que permiten que efectivamente el papiro no tenga que absorber tanto sino que antes de llegar ya la tinta Sasec de forma que queda perfectamente los colores es cierto que hemos reforzado para conseguir la misma gama cromática que el original porque los blancos son tan intensos blancos que tienen tres mil y pico años siguen casi brillando no incluso los negros dos negros de los jeroglíficos hemos tenido que reforzar los pero hemos puesto mucho mimo luego de estábamos comentando que el original el fondos al va cambiando se va oscureciendo posiblemente porque ha de estar enrollado tanto tiempo pues por alguna razón unas partes se oscurecía lo más que otras no hemos tenido que respetar también eso es un trabajo o también importantes punto de vista cromático

Voz 0255 11:43 en mil doscientos cincuenta antes de Cristo durante la vida del escriba Annie los conjuros del Libro de los muertos tenían ya más de mil años de antigüedad sabemos por el registro histórico que ha ni era escriba de un templo hoy podríamos considerarlo un contable

Voz 3 12:02 Spain ya sabemos que es un escriba real encargado de cuadrar las cuentas de todas las ofertas hechas a los dioses

Voz 4 12:13 los templos eran instituciones religiosas pero también de gran importancia económica era el encargado de las ofrendas pero también de los graneros del templo la posición de Annie como Escribà nos dice que formó

Voz 1 12:27 a parte de un grupo educado dentro de la élite egipcia pero está claro que Annie debía de estar muy preocupado por su lugar en la otra vida la eternidad sólo se puede garantizar poseyendo un libro de los muertos continuamos hablando con Daniel Díez el ex editor

Voz 0772 12:50 CM Editores Carter autor de este bueno quizá el alma máter no de este proyecto más que autor de este facsímil el libro de los muertos el el papiro Annie Le tengo que agradecer también que contará conmigo junto con Said Jawad as para realizar ese ese libro más más mundano más tradicional que acompaña el facsímil en donde ese bueno pues lo comentamos y realizamos una introducción histórica al significado de del papiro el entorno en el que apareció el significado también de él desarrollo más mitológico religioso que hay en el en este en este documento y todo ello pues bueno pues acaba no en como conclusión en este maravilloso facsímil el libro de los de los muertos Daniel imagino que un proyecto de estas características no es sencillo no comentabas ahora los problemas burocráticos para atraer el papiro desde desde Egipto el proceso evolutivo natural también no de las técnicas de impresión con las tintas los cabezal es que se mueven que ya no es como la típica impresora que metes el folio va saliendo por el por el otro lado sí pero también imagino que desde el principio no tener una extraordinaria fotografía del del material original es lo que ayuda también no a a a realizar el mínimo detalle un facsímil de estas de estas características

Voz 2 14:12 igualmente hace unos años también ha sido muy difícil porque la calidad de las fotografías ha experimentado un avance en la última década prácticamente que se ha multiplicado por la resolución casi por cien no incluso mal no lo que se podría conseguir con la cámara de fotos antes con lo lo que tenemos ahora con escáner digital es decir que no eso también es un problema porque el Museo Británico tampoco está

Voz 0772 14:36 eran muy bueno no era muy proclive a volver a fotografiar una una obra maestra como esta

Voz 2 14:43 tenemos que insistir insistir insistir y al final

Voz 0772 14:45 conseguimos que se volviera fotografiar para tener la resolución la calidad que nosotros necesitamos para hacer un facsímil de estas características incluso a ellos les les conviene no tener el material fotográfico recordemos que son casi veintiséis metros Es cierto que bueno hubo del problema no de cuál es el principio cuando se llevó el papiro no vamos a entrar en la polémica ese lo hizo legalmente legalmente como apareció en qué contexto porque la tumba de Annie por ejemplo pues está perdida no no lo sucede algo parecido con las famosísima pinturas de de enero Amón este personaje que aparece cazando en los Marjal es que está también en el en el Museo Británico que no se sabe dónde está la tumba no se cree que están nada eh pero el lugar exacto pues está está perdido no hizo quizás el el contexto al que arqueológico en el que apareció el el papiro bueno pues genera muchísima muchísima polémica no pero igual es lo que hizo fue cortar no las viñetas desde ese papiro enorme de casi veintiséis metros que le dieron los los traficantes de antigüedades en aquella época de mil ochocientos ochenta y ocho que que también bueno pues a la larga ha permitido conservarlo en en parte bueno es parte ya de la historia no vamos a entrar a valorar pero que en definitiva vosotros os ha venido bien

Voz 2 16:02 en realidad sí porque yo creo que a ver no como dicen no no vamos a jugarle no no no es ya no es propio pero sí es cierto que a la hora de manejarlo algo tan largo tan de esas dimensiones Aaron quietud pues se maneja mejor en porciones de unos sesenta cuarenta que es aproximadamente en lo que lo seccionó valora estudiarlos yo creo que también ha sido positivo o si hubiera habido que desarrollarlo cada vez estos veinti tantos metros abrirlo cerrarlo birlo cerrarlo pues sería negativo para la conservación de la original pero bueno esto si nos ha venido bien porque de esa manera podemos entregarlo en un bueno en una caja en este caso de madera donde siempre

Voz 0772 16:40 en una uno tras de otro

Voz 2 16:43 a observar y disfrutar de esos momentos

Voz 0772 16:48 que son viñetas que imagino que cada una habrá tenido su propia historia no a la hora de de hacer la la impresión a la hora de hacer el el el trabajo al no ser una obra conjunta a ser pues un montón de de visitas por separado que en su totalidad forman un

Voz 5 17:05 un todo o no pero el

Voz 0772 17:08 habrá habido planchas habrá habido viñetas que habrán dado más problemas que otros no imagino como un trabajo de estas al igual que sucede un códice medieval no también supongo

Voz 2 17:17 así a veces hay cosas que se atraviesan sobre todo lo que hablábamos no que hay algunas tienen bueno evidentemente los colores que se dan a mano bien sean un códice medieval son papiro claro no es no es un no no son uniformes no es como abrir un bote de pintura hay sabemos que es el Panettone no sé que ella está no como hacemos ahora no entonces claro dónde

Voz 0772 17:38 es la referencia del color el número de color cada color lo digo porque a la gente que no lo sepa cada color tiene un número dependiendo de ese número pues es un rojo más oscuro más clarito y eso depende un poco de los que hemos trabajo en editoriales lo conocemos un poco

Voz 2 17:52 claro entonces en ese caso no era así porque son pigmentos naturales ideó una página la otra cambia y esos son detalles que tenemos que tener en cuenta lo que hablábamos antes de los blancos son intensivos no pero claro dentro de de que sean intensos hay variaciones teníamos que observar eso y hacerlo lo bueno lo más absolutamente aproximado al original que que fuera posible y luego este asunto no es bueno pues que también cada página es irregular porque tiene su rotos sus agujeros y tuvimos que traer de hecho una una una máquina especial de Austria para hacer este siglo tejado en este caso láser no pero bueno es una maquinaria tecnológica muy interesante porque antes esto había que hacerlo contra hoteles pues lo que hablamos de la tecnología para simular un roto o un bueno una esquina de algo había que hacer otro Kelly bueno darle con una palanca prácticamente uno a uno bueno ahora afortunadamente pues esto se puede hacer con un programa informático y entonces pues si te hablo con un láser ir quemando cortando exactamente dónde está el agujero que del lo original previamente nosotros hemos tenido que dibujar lo

Voz 0772 18:59 en etcétera etcétera para que esto salga finalmente idéntico es verdad como seguro muchos de los que nos están escuchando a Daniel cree no piensan que cuando si hace una réplica exacta de una pieza siempre se deja una especie como de Marc quita de videncia para decir alguien algún experto que lo vea digamos pues externos no es el original

Voz 2 19:23 es una buena reflexión gran hombre en nuestro caso es evidente que van acompañadas de un acta notarial que certifican que que bueno que es una reproducción facsímil idéntica en algunos casos eh bueno hay autores que a un recientemente fallecieron que sus eso les obligan a poner por detrás que bueno que es una que es una reproducción me acuerdo otro facsímil que hicimos que es de Villamil que es la España del siglo XIX y ahí tomamos la decisión de no reproducir una marca de agua que teníamos originales para evitar que alguien lo tomara como el original porque era idéntico ese podría producir lo que él la error comentas no que alguien intentará venderlo como un original cuando no lo era no bueno para evitar eso en este caso es tan famoso es imposible que alguien intente vender lo a todo el mundo conoce todo el mundo que está en en el digamos en este mundo sabe que es el papiro de Nina

Voz 0772 20:18 después de habernos metido en este proyecto imagino que tendréis en la cabeza otros no para para el futuro vais a seguir así todo el mundo de la arqueología en el mundo de la papiro logia otro los facsímiles dos referentes para para el futuro

Voz 2 20:31 pues estamos valorando varios proyectos aunque sí es cierto que intentamos en la medida de lo posible pues tener una variedad de temáticas porque el objetivo al final Gemma editores Temes ofrecer una visión digamos bastante amplia de lo que es el mundo del arte relacionado con el libro no es decir esto que hablábamos al principio de la relación que existe entre el texto y la imagen desde el punto de vista artístico entonces bueno pues alterna obras más medievales con cosa renacentistas incluso cosas modernas porque lo próximo que haremos será algo del siglo XX de un pintor muy famoso manuscrito que se encuentra la Biblioteca Nacional de Francia y que pronto podremos hablar de yo también pero siempre intentamos hacer cosas variadas pero desde luego la experiencia con el papiro ha sido está siendo de hecho muy satisfactorias y que no no descartamos seguir en esa línea