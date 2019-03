Voz 3 00:00 la bienvenida de nuevo a Ser Historia la Nacha tu sección de libros sabes que está arrasando en la red no no lo sabías no te lo he dicho tu madre más o menos un poco no porque tiene mucho éxito porque a muchos de los que no siguen les gustan los libros que se lo cuentes tú una niña recuérdanos la edad que tienes diez diez pues les llega mucho llegar bastante y además la visión tan original queda las de de esos personajes de la historia acaba cautivando a muchos seguidores esta semana

Voz 4 00:44 os propones Candela pues se te da bien

Voz 3 00:49 digo a mí me encanta dibujar y pintar las dos

Voz 4 00:52 pues es este le tienes que tienen en casa se titula dibujos de niños

Voz 3 01:00 a ver qué curioso tiene aquí en la portada lo lo publica Parramón en la portada vienen varios dibujos infantiles imagino que será un poco un una mano

Voz 5 01:11 era de interpretar el mundo del arte no a través de de dibujos como

Voz 3 01:19 a hacer pequeños artistas a ti te gusta dibujar sí sí

Voz 4 01:24 si el cuerpo humano

Voz 6 01:33 ya ya en carboncillo

Voz 3 01:38 las mismas técnicas que han utilizado grandes artistas a lo largo de de los tiempos no como Leonardo Miguel Angel Rafael esos sólo en el Renacimiento no prevemos que las técnicas al fin y al cabo para dibujar es practicamente lo mismo no no no ha cambiado nada porque no te animas tú a dibuja

Voz 4 01:55 la ley de todos los cafés pero no

Voz 3 02:05 esto lo vamos a poner en las redes sociales creo que has me has puesto más pelo del que tengo pero aquí estoy yo con mi camiseta flamante de pirámides no podía ser de otra forma verdad con mis gafas has puesto un poco serio bueno no tan serio muchísimas gracias Candela muchísimas gracias cuál es la segunda propuesta esta semana que nuestra es en Egipto

Voz 4 02:29 pues este libro es que si tienes te mato a Egipto pública Parramón pertenece a la colección grandes civilizaciones aparte de usted también hay uno de Roma Grecia Eden muchas otras más

Voz 3 02:48 ella además hay una cosa en la portada que tanta realidad cuenta una aplicación de realidad aumentada tú lo has utilizado alguna vez pues te lo recomiendo seguro que aquí en el en el libro

Voz 7 02:59 que vienen muchas de ellas eh

Voz 3 03:01 es a través del teléfono móvil consigues escanear una pieza lo colocas parece que la tienes en la mano lo ves a través del teléfono móvil parece que la tienes en la mano al tamaño que que quieras ir de qué más nos habla este este libro buenos días Gutiérrez

Voz 4 03:16 sí es como una enciclopedia pero para niños y además es más divertido porque con Avda viaja aumentada eh

Voz 3 03:23 si ven cómo en 3D muy interesante no y además como siempre es una especie de utilizar lo que es el las nuevas tecnologías para intentar conocer el pasado porque cuando yo tenía tu edad

Voz 5 03:39 no había no había tantos

Voz 3 03:42 elementos técnicos yo recuerdo que cuando tenía diez años solamente había libros algunos libros de dibujos pero muy pocos para para niños no hay la oferta que hay ahora como este grandes civilizaciones Egipto de la editorial Parramón muy hicieran pues bueno que estaban adaptados a la época no ir adaptando precisamente esa esa didáctica al siglo XXI

Voz 7 04:05 pues lo curioso

Voz 3 04:07 es que unos ofrece el mismo contenido de siempre pero con es te gusta no estas estos dibujos estas recreaciones del interior de las de las tumbas los papiros que es lo que más te gusta de Egipto

Voz 4 04:21 no sé no

Voz 8 04:24 hay muchas cosas no en los que fija si aquí la reconstrucción de cómo era la tumba de Tutankamon la máscara todo con dibujos la verdad es que es bastante bastante interesante

Voz 3 04:36 Gooden Candela esas te los has leído los dos a medias con ello a medias porque a ti te gusta mucho leer no si te apasiona la lectura como muchos de los que te siguen Candela muchísimas gran