"Si no sintiera dolor al ver crecer a mis hijos quizás no lo hubiera escrito"

Voz 0313 00:00 hoy es el Día del Padre y este puede ser un momento magnífico para empezar a leer un libro relacionado con la paternidad en el país han elaborado una lista muy muy interesante relacionada con este tema hay ocho novelas que huyen de la imagen estereotipada del del padre que no implica en la crianza de los hijos bueno hay títulos como la uruguaya Félix final un hombre enamorado nosotros queremos añadir una recomendación más la de un músico la de David Otero su primer libro titulado precipicio al mar de la editorial Aguilar está centrado en eso en la paternidad y la inspiración le llegó precisamente

Voz 1 00:33 pues eso buscando una canción siempre

Voz 2 00:40 en ese momento me fijé en un las gaviotas que aterrizaban plácidamente sobre la orilla de la playa eran tres parecían querer estar juntas y compartir una conversación inmediatamente me recorrió el cuerpo una sensación de nostalgia llevaba unos días lejos de casa para centrarme en terminar mi disco y buscar las últimas canciones que me acompañaría durante mi próximo trabajo llevaba años componiendo cerca de casa y esta vez me ha dado la licencia de alejarme de todo quizá para provocar en ni cosas que estando cerca de los míos no encontraría en ese instante mientras observaba las gaviotas en la orilla extraña de una forma especial a mi familia y empecé a buscar la manera de convertir eso en una canción me quedé mirando a esas aves durante un rato pese a no comprender muy bien su comportamiento decidí darle un sentido y buscar una historia que justificase sus carreras y aleteos por aquella costa atlántica entonces prepare un argumento para aquellos movimientos en mi cabeza las gaviotas se convirtieron en padres enseñando a volar a su pequeña adolescente la idea me advirtió como si me hubiera tomado un par de cervezas de golpe comenzaron a marcharse en cabeza las palabras y los recuerdos

Voz 3 01:50 vicio

Voz 1 01:55 bonito David Otero buenas tardes amigo ha puesto la Liga llega el Real Madrid desgracias nunca me había escuchado y leído por otra persona y en este caso este fragmento del libro me ha emocionado muchas gracias de verdad si estoy súper contento ven la cara yo creo que hoy sonriendo a todo el mundo por la calle en el día del padre si me ha hecho un regalo a mi hijo precioso me ha regalado dos corazones unidos por una cuerda para colgarlas sí

Voz 4 02:22 mi estudio en algún lado y un librito donde él iba explicando cosas de que su papá no

Voz 5 02:30 entre las cuales ponía había varias opciones donde tenía que ETA charlas que Silas que no y ha tachado que si no decía tu padre te quiere mucho si te jugaba mucho contigo si te regaña a veces cuando esa no la he estado

Voz 0313 02:47 eso tampoco le ha echado hoy ayer en La Ventana de los libros estaban te acuerdas Isaac estaba Pablo Pablo Carbonell Le le preguntábamos oye porque ha escrito un libro así muy muy ida de olla como es él no se titula Pepita es una novela que discurren un pueblo chino bueno personajes muy estrambóticos no le preguntábamos mira la gente escribe libres o para o de forma terapéutica

Voz 6 03:10 no porque quiere ganar dinero o para pasar a la posteridad

Voz 0313 03:13 da o para hacerse famoso o porque necesita compartir cosas

Voz 4 03:16 tú porque has escrito usted libro escrito este libro porque quiero que dentro de quince años mis hijos lo lean sea para ellos si lo escrito para ellos sepan con todo detalle cómo fue su nacimiento sus primeros días como nos enteramos donde vamos a ser papás en que he estado estábamos que no pasó por la cabeza que sentimos cómo se lo contamos a nuestros padres a sus abuelos cómo reaccionaron cómo fueron sus primeros pasitos como esos primeros pañales cómo fueron sus primeros y cariños y todo eso es lo que compone aparte gran parte de mi infancia que también eso que

Voz 0313 03:54 viaje de ida y vuelta este libro entonces

Voz 4 03:58 yo estoy feliz de que haya salido a la venta este libro que gente que lo que lo pueda leer pero los destinatarios de este libro omisión has escrito de memorias tomo notas no es cierto todo moría pero me he sentado ante un ordenador como el que cierra los ojos me he puesto a expresar todo lo decía antes antes de entrar a Francino es como el que tiene un baúl lleno de juguetes si al lado entonces yo Reus cava entre mis juguetes sacaba o no que me gustaba me ponía jugar con él todo eso en versión recuerdos pasando pues desde los mios hasta los que vivido con mi mujer hasta los que vivido con ellos no

Voz 1362 04:37 sí porque además estamos muy acostumbrados a a leer cosas de madres pero no tanto de padres y creo que en el libro no has ahorrado tampoco la parte no sé si llamarlo oscura pero menos ideal no de lo que es la paternidad claro siempre hablamos de sí claro claro siempre hablamos de la parte bonita positiva la ternura el cordón umbilical pero también hay una cierta aparte bueno pues de de pérdida no y creo que la reflejan muy bien en el libro

Voz 4 05:03 hay una parte pérdida de dolor que tal vez es lo que me ha movido a escribir este libro porque si no me hubiera producido dolor verles crecer como estoy viviendo no me produjera unas ganas de amarrar les a dónde están no lo hubiera escrito entonces una lucha contra mí mismo no el el hecho de dejarles volar produce una alumna con doce años amarrar la poquito cada piano

Voz 0313 05:27 qué muy poquito o casi nada pero

Voz 4 05:30 te en la en la canción que da nombre a este libro dio siempre me costó de decirte que debías volar libres eso es un acto que es doloroso cuesta pero hay que ser valiente decirles a tus hijos hacer lo que vosotros queráis y además

Voz 7 05:45 el dolor para lógico porque por un lado

Voz 4 05:47 quieres amarrar pero por otro lado no te gustaría para nada

Voz 1 05:50 haberlos amargada nada nada nada es una contradicción

Voz 4 05:52 en pura y dura yo creo que de ahí nacen las historias bonitas no de las contradicciones dentro de nosotros de todas formas

Voz 1362 05:58 doce años de queda entre queda para

Voz 1 06:00 hola oye día ya con doce años ya está

Voz 0313 06:05 ya está muy de un detalle muy importante yo me imagino que es que que es querido que es voluntario y esto no es un catálogo de consejos son paternidad ni muchísimo menos y sin embargo sin quererlo das sobrevuela durante todo lo que lo más importante que es a los que se encuentra en esa tesitura disfrutando si ese mensaje se que está ahí implícito de explícito en fin en mitad de todos los textos casi todo

Voz 4 06:28 todos no si vuela tan rápido el tiempo no nos acordamos de cómo sean nuestros hijos cuando a nuestros bebés de de nuestros amigos en liza es joven lleva carrito pero como se subirá el carrito en en coches y ahora me acuerdo o cómo de repente se te pasa todo en un pispás has pedido permiso si a mi hija le he pedido permiso lo ha leído ya ha corroborado que todo lo que estaba en ese libro era OK por supuesto las supervisado mi mujer también que hablo mucho de ella y no quería tener ningún drama en casa pero sólo ellos dos a mi mujer mi hijo es muy pequeño lo lógicamente todavía no lo ha leído pero a los demás Mis padres mis hermanos que también habló mucho de ellos

Voz 0313 07:08 sí es ellas ya que se encuentran pero cuando ya estaba el cuerpo

Voz 4 07:10 el libro hecho o tu mujer por ejemplo ha ido revisando los no no no ha sido una tarea que a la que no estoy acostumbrado porque normalmente la música vas haciendo IVAs compartiendo con productores con la compañía siempre hay una parte de tu obra que está expuesta esto me lo quedado para mí hasta que estaba terminado y una vez estaba terminado ya lo he compartido con ellos y una vez estaba OK lo hemos lanzado

Voz 1362 07:31 siempre se habla de que los padres tienen una relación especial con las niñas yo no sé si en tu caso Luna todavía tiene doce años todavía no es adulta y todavía no tiene esa vinculación que es establece dicen aparte de adolescencia pero quiero saber si hay una vinculación distinta no digo ni mejor ni peor con el niño que con la niña

Voz 4 07:49 es diferente y ese sentido muy distintas las dos relaciones mi hijo me ha provocado cosas muy diferentes a mi hija si me pides explicarte las o desarrollarlas somos que va a costar porque es una es son sentimientos tan profundos y a veces tan mágicos que son muy difíciles de traducir a palabras no yo a mi hijo cuando le tenía en brazos y muy bebé tuve la sensación de que viajaba en el tiempo y veía a mi padre a mi abuelo a mi bisabuelo al abuelo de mi abuelo y a la vez veía al hijo de mi hijo a su nieto fue como si me Mi vida fuesen chicles expirase hacia delante y hacia atrás y pongo momento bastante mágico cuando era prácticamente recién nacido lo viví

Voz 1 08:29 otro niño perdona la puso la luna obviamente

Voz 4 08:32 ha sido la primera ir todo lo que es más experimentado como padres ha sido nuevo entonces no tienes con qué compararlo no es todo diferente

Voz 0313 08:41 yo quería preguntarle David cuántos kilómetros calcula que viajó con su padre porque debieron ser unos cuantos por lo que cuentas eh

Voz 4 08:46 he viajado con mi padre al que el estoy francamente agradecido pues te te puedo decir que probablemente ahora ha llegado a millones de kilos algún millón de kilómetros porque hemos nacido en un avión y un viaje ayer serán seis mil siete mil kilómetros y lo pone esa multiplicar lo por la cantidad de fines de semana que nos íbamos con él pues habremos llegado yo creo a a igual a un millón de kilómetros después

Voz 0313 09:08 es un millón de de no se puede ser porque viajaba

Voz 4 09:11 dígame ante cada muy poquito

Voz 0313 09:14 oye que te consideras oye mejor hijo o mejor padre

Voz 1 09:20 así lo mejor padre pero porque es lo que me toca día a día dijo tengo que ser de vez en cuando

Voz 4 09:26 no tengo que estar como hijo ahí no con mis padres y si les quiero muchísimo y siempre que que me necesitan ahí estoy igual que yo cuando eres necesitó a ellos también pidió a tu padre que escribo un libro como el que tú has escrito

Voz 1 09:39 no pero me hubiera encantado mira me hubiera encantado tanto alimentando