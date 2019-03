Falciani: "Siguen persiguiendo a los alertadores en vez de protegerlos"

Voz 0985 00:00 Don si Sara qué tal bona tarda en Hervé Falciani saluden a la galería qué tal Hervé Falciani buenas tardes buenas tardes muy bien gracias cuéntanos exactamente jurídicamente que supone lo que significa ser testigo protegido bueno es el más

Voz 1 00:14 llama Chivo y que por lo que sabemos por lo que se ha hallado en varios países que sigue siendo investigado mencionó el caso de la banca SBC dentro de estos casos pues yo participé no como se sabe it dentro de esta participación pues represento bien no reveló que que representa el hecho no de conocer tener conocimientos sensibles y que son públicos pero que al mismo tiempo tienen no que encaja dentro de un non Vittorio de derecho de Guus Hiddink

Voz 0985 00:55 complejo internacional que compañeros de Football Leaks están siendo perseguidos por la justicia

Voz 1 01:01 digamos que ahora mismo

Voz 2 01:04 si no hay gay no hubo no llegamos ir

Voz 3 01:11 qué le pasa es que han pedido su exaltado

Voz 1 01:14 son hacia Portugal lo tema que que sigue no siendo

Voz 3 01:19 importante por por cada uno es saber por qué

Voz 1 01:22 cuál es la prioridad es el riesgo penas de varios alentadores sigue vigente es decir al mismo tiempo que existe un interés público evidente existe también muy personal polos que están dentro o que participen no a que se conocen ese hechos

Voz 0985 01:44 en los alerta Dolores no están suficientemente protegidos salvando las distancias nosotros comentamos el caso de Cheikh Un jugador del Eldense que tuvo el coraje de denunciar amaños no si comprendes la palabra años amaños de partidos ilegales y al final el mundo del fútbol parece que le dio la espalda

Voz 1 02:02 claro claro qué es exactamente el tema es un modo un atavismo algo que es eh que si hay detrás pero que sigue vigente no es algo que tendrá que desde aparecerá para que evolucionada la misma industrial pero hasta ahora sigue persiguiendo a los que tendrían que proteger creo que es el intento primero no es la primera fase entenderse lo pueden destruir negar los hechos y luego ver si tienen que adaptarse es un sí con poco natural pero luego es evidentemente Kader sino podemos ahorrar tiempo evitar algunas víctimas tal que la persona que mencionas digamos que es lo que no toca como a mi hijo me jugar no sólo nuestro comportamiento frente a los hechos sino cómo se puede situar para que sea un beneficio de todos también de la misma industrial es el desafío que me anima hoy que lo que resulta esto como una amenaza sea vista sea visto como una oportunidad en en los proyecto que me animan y me ánimas más hoy se en contra esta voluntad de los mismo que ayer habían podido ser enemigos que son hoy que se pusieron como Partners para hacer que evolucionar esta relación frente a una información sensible

Voz 0985 03:29 en el mundo del fútbol en la industria del fútbol están funcionando los controles internos en otros ámbitos de la Industria más o menos se van implementando pero en el mundo del fútbol los controles internos están funcionando son eficaces

Voz 1 03:41 vemos que el el mío la misma industrial del cumplimiento Se está evolucionando tenemos una destrucción una innovación que impacta a los gigantes no eh de las varias industrias eso impacto significa que también el modo de ver tú evoluciona hoy lo hemos mencionado lo los vemos a largo de esa de esto esto día no de de de presentaciones pues evolucionar naturalmente ir un modo de hacerlo desde aparece o desaparece es dónde estamos hoy ha mirado que lo que es hizo como riesgo del modo cumplimiento mañana para no decir hoy en algunos casos tiene que ser visto como como datos que nos permiten tomar decisiones y adaptarnos es esto cambio fundamental que llega hace industria tal que por ejemplo en la industria del fútbol es verdad aún no lo han integrado